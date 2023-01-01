Скетчинг: основы быстрого рисования для начинающих художников

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие художники и увлеченные рисованием.

Люди, ищущие способы развития креативности и наблюдательности.

Потенциальные студенты курсов по графическому дизайну и скетчингу. Скетчинг — это не просто рисование, а целое путешествие в мир быстрых и выразительных зарисовок. Представьте: вы сидите в кафе, наблюдая за людьми, и за 5 минут можете запечатлеть атмосферу момента несколькими линиями. Или фиксируете идею для дизайн-проекта прямо в блокноте, пока она не ускользнула. Многие считают, что для этого нужен особый талант, но правда в том, что скетчингу может научиться каждый — нужны лишь правильные инструменты и понимание базовых принципов. Давайте начнем это увлекательное путешествие вместе! 🎨

Хотите превратить увлечение скетчингом в профессиональное мастерство? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro включает модуль по скетчингу, где вы не только освоите техники быстрого рисования, но и научитесь применять их в коммерческих проектах. Преподаватели-практики покажут, как превратить простые наброски в концепт-арты, раскадровки и профессиональные иллюстрации — навыки, за которые клиенты готовы платить!

Что такое скетчинг: первые шаги в быстром рисовании

Скетчинг — это искусство быстрого рисования, способ фиксировать идеи, впечатления и наблюдения с помощью линий, форм и теней. В отличие от академического рисунка, в скетчинге ценится скорость, экспрессия и передача сути объекта, а не детальная проработка. Это своего рода визуальные заметки, которые можно делать где угодно и когда угодно.

Основная ценность скетчинга заключается в его доступности и практичности. Вам не нужна специальная студия или дорогостоящие материалы — достаточно блокнота и карандаша. Более того, скетчинг — это отличный способ тренировать наблюдательность, развивать глазомер и учиться видеть форму и пропорции.

Марина Соколова, преподаватель скетчинга

Помню свою ученицу Алису, бухгалтера с 15-летним стажем, которая пришла на курс скетчинга после выгорания. «Я всю жизнь считала, что не умею рисовать», — призналась она на первом занятии. Мы начали с простейших упражнений: линии, круги, базовые формы. Через неделю ежедневной практики по 15 минут Алиса прислала мне свой первый городской скетч — несовершенный технически, но полный жизни и характера. «Теперь я вижу мир иначе, — написала она. — Замечаю детали, которых раньше не видела». Через три месяца Алиса уже вела скетчбук путешествий и призналась, что впервые за годы чувствует себя по-настоящему живой. Не техника сделала её художником, а постепенное, систематическое избавление от страха перед чистым листом.

Для начинающих скетчеров я рекомендую следовать этим принципам:

Рисуйте каждый день, хотя бы по 5-10 минут

Начинайте с простых объектов — чашки, фрукты, предметы на столе

Не стирайте ошибки — в скетчинге они часто становятся частью характера рисунка

Используйте упрощенные формы — мыслите кубами, цилиндрами, сферами

Практикуйте быстрые зарисовки с ограничением времени (1, 3, 5 минут)

Тип скетчинга Особенности Идеально для начинающих? Линейный скетчинг Использование только линий, без штриховки и теней Да, отличный старт Городской скетчинг Зарисовки архитектуры и городских сцен После освоения базовых навыков Скетчноутинг Визуальные заметки, сочетающие текст и изображения Да, не требует идеальной техники Ботанический скетчинг Зарисовки растений, цветов и природных элементов Хорошо для развития наблюдательности

Помните: в скетчинге и форма важнее деталей. Начните с видения базовых геометрических форм в окружающих предметах, и постепенно ваша рука привыкнет к правильным пропорциям и линиям. 📝

Необходимые инструменты для начала скетчинга

Один из главных барьеров для начинающих — выбор инструментов. Индустрия художественных товаров огромна, и легко потеряться среди множества вариантов. Хорошая новость: для старта в скетчинге вам понадобится минимальный набор материалов, многие из которых, возможно, уже есть у вас дома.

Базовый набор для начинающего скетчера включает:

Скетчбук — блокнот с плотной бумагой (от 80 г/м²), лучше выбрать формат A5 для мобильности

— блокнот с плотной бумагой (от 80 г/м²), лучше выбрать формат A5 для мобильности Графитные карандаши — достаточно HB (средней мягкости) и 2B-4B (мягкий)

— достаточно HB (средней мягкости) и 2B-4B (мягкий) Линеры — чёрные нестираемые ручки, желательно водостойкие, разной толщины (0.1, 0.3, 0.5 мм)

— чёрные нестираемые ручки, желательно водостойкие, разной толщины (0.1, 0.3, 0.5 мм) Ластик — мягкий, чтобы не повреждать бумагу

— мягкий, чтобы не повреждать бумагу Точилка — желательно с контейнером для стружки

Когда основные навыки будут освоены, можно постепенно расширять арсенал инструментов:

Акварельные карандаши или маркеры — для добавления цвета

— для добавления цвета Белый гелевый маркер — для световых акцентов

— для световых акцентов Серые маркеры — для создания тональных переходов

— для создания тональных переходов Кисть с резервуаром для воды — для работы с акварельными материалами вне дома

Категория инструментов Бюджетный вариант Средний сегмент Премиум Скетчбук Обычный блокнот (150-300 ₽) Leuchtturm1917 (1000-1500 ₽) Moleskine Art (2000-3000 ₽) Линеры Sakura Pigma Micron (150-200 ₽/шт) Faber-Castell PITT (200-300 ₽/шт) Copic Multiliner (350-450 ₽/шт) Графитные карандаши Koh-i-Noor (30-50 ₽/шт) Faber-Castell 9000 (70-100 ₽/шт) Mitsubishi Hi-Uni (150-200 ₽/шт) Цветные инструменты Акварельные карандаши Koh-i-Noor (500-800 ₽/набор) Набор маркеров Touch (1500-2500 ₽) Маркеры Copic Sketch (300-400 ₽/шт)

Дмитрий Волков, художник-иллюстратор

Ко мне на мастер-класс пришёл Игорь, айтишник, с огромным чемоданом художественных материалов. «Потратил 40 тысяч на всё, что посоветовали в магазине, но не могу начать рисовать», — признался он. Я забрал у него все материалы, оставил только обычный карандаш и блокнот. Мы провели две недели, работая только с этими инструментами. Игорь был удивлён, насколько важнее наработать базовые навыки, чем коллекционировать дорогостоящие материалы. «Когда я научился видеть и строить форму карандашом, остальные инструменты стали просто дополнением, а не спасительной палочкой», — рассказал он позже. Сегодня Игорь ведёт популярный канал о скетчинге для технарей, и его главный совет новичкам: «Начните с малого, и ваши руки сами подскажут, какие инструменты вам нужны дальше».

Важно помнить: скетчинг и форма связаны напрямую, и хорошие инструменты упрощают процесс, но не заменяют практику. Самый дорогой скетчбук не сделает вас художником без регулярных упражнений. Начните с базового набора, и по мере роста навыков вы сами поймёте, какие инструменты вам нужны для дальнейшего развития. 🖋️

Базовые формы в скетчинге: от простого к сложному

В основе любого скетча лежит понимание базовых форм. Независимо от сложности объекта, его всегда можно разложить на простые геометрические фигуры. Это фундаментальный принцип скетчинга, который значительно упрощает процесс рисования даже самых сложных сюжетов.

Ключевые геометрические формы, которые необходимо освоить:

Круг/эллипс — основа для рисования колес, чашек, глаз, фруктов

— основа для рисования колес, чашек, глаз, фруктов Прямоугольник/квадрат — для зданий, книг, коробок, оконных рам

— для зданий, книг, коробок, оконных рам Треугольник — для крыш, парусов, некоторых листьев

— для крыш, парусов, некоторых листьев Цилиндр — для стаканов, ваз, стволов деревьев, конечностей

— для стаканов, ваз, стволов деревьев, конечностей Куб — для зданий, мебели, техники с прямыми углами

— для зданий, мебели, техники с прямыми углами Сфера — для объектов с округлыми формами, голов, планет

Практическое упражнение: возьмите предмет средней сложности, например, чайник или настольную лампу. Попробуйте разложить его на базовые формы, начертите эти формы лёгкими линиями, а затем уточните детали.

Для развития навыка визуализации формы рекомендую следующую последовательность упражнений:

Рисуйте базовые формы по отдельности, добиваясь точности пропорций Комбинируйте формы, создавая простые композиции (например, цилиндр на кубе) Изображайте бытовые предметы, мысленно разбивая их на геометрические формы Переходите к более сложным объектам: растениям, архитектуре, транспорту Пробуйте рисовать людей и животных, используя те же принципы построения

Помните, что в скетчинге и форма, и линия работают вместе для создания визуального образа. Сначала обозначьте формы легкими, почти невидимыми линиями. Эти конструктивные линии — ваш каркас. Затем, когда вы уверены в правильности построения, можно добавлять контуры, детали и тональные переходы. 🔍

Развитие навыка видеть и изображать форму не происходит мгновенно. Выделяйте не менее 15 минут ежедневно на практику построения геометрических форм, и через месяц вы заметите значительный прогресс.

Техники штриховки и передачи объёма в скетчах

После освоения базовых форм следующий важный шаг — научиться придавать скетчам объём и глубину. Именно штриховка и работа с тоном превращают плоские очертания в трёхмерные объекты, создавая иллюзию реальности на бумаге.

Основные виды штриховки в скетчинге:

Параллельная штриховка — линии идут параллельно друг другу; чем плотнее линии, тем темнее участок

— линии идут параллельно друг другу; чем плотнее линии, тем темнее участок Перекрёстная штриховка — несколько слоёв параллельных линий под разными углами

— несколько слоёв параллельных линий под разными углами Контурная штриховка — линии следуют форме объекта, подчёркивая его объём

— линии следуют форме объекта, подчёркивая его объём Точечная техника — создание тональных переходов точками разной плотности

— создание тональных переходов точками разной плотности Скрэтчинг — создание фактуры и текстуры короткими, хаотичными штрихами

Для передачи объёма необходимо понимать принципы света и тени:

Блик — самая светлая часть, где свет отражается от поверхности Свет — освещённая часть объекта Полутень — переход от света к тени Тень — неосвещённая часть объекта Рефлекс — отражённый свет в теневой части Падающая тень — тень, которую объект отбрасывает на другие поверхности

Практическое упражнение: установите простой объект (яблоко, чашку) рядом с направленным источником света. Нарисуйте его форму, а затем последовательно добавляйте тональные переходы, используя разные типы штриховки.

Частые ошибки начинающих при передаче объёма:

Слишком сильное давление на карандаш, что делает линии грубыми

Отсутствие градации тона (только чёрное и белое, без переходов)

Игнорирование рефлексов, что делает объекты "плоскими"

Штриховка без учёта формы объекта

Равномерное распределение тона без акцентов

Техника штриховки Подходит для Сложность освоения Скорость выполнения Параллельная Большие однородные поверхности Низкая Высокая Перекрёстная Глубоких теней и контрастов Средняя Средняя Контурная Округлых форм, драпировок Высокая Низкая Точечная Мягких переходов, кожи Средняя Очень низкая Скрэтчинг Текстур, шероховатостей Низкая Высокая

В скетчинге и форма объекта, и характер штриховки должны работать вместе. Правильная штриховка следует за формой, подчёркивая её и делая более выразительной. Начните с простых объектов и постепенно увеличивайте сложность, практикуя различные техники. 🖌️

Простые уроки скетчинга для ежедневной практики

Регулярная практика — ключ к прогрессу в скетчинге. Для стабильного развития навыков рекомендую выполнять короткие, но регулярные упражнения, постепенно повышая их сложность. Вот несколько простых уроков, которые можно включить в ежедневную рутину.

Урок 1: Разминка линиями (5 минут)

Возьмите чистый лист и проведите серию прямых линий разной длины и толщины Нарисуйте несколько кругов и эллипсов разного размера Попрактикуйтесь в рисовании спиралей, зигзагов и волнистых линий Завершите разминку рисованием простых геометрических фигур: квадратов, треугольников

Урок 2: Предметы на столе (10 минут)

Выберите 3-5 предметов на вашем столе (чашка, ручка, книга) Быстро наметьте их базовые формы лёгкими линиями Обведите контуры предметов более чёткими линиями Добавьте простую штриховку для обозначения теней

Урок 3: Скетч из окна (15 минут)

Найдите интересный вид из окна: дерево, здание, часть улицы Определите основные формы и пропорции, наметьте их на бумаге Добавьте средние детали, структурирующие композицию Уточните мелкие детали и добавьте тональные акценты

Урок 4: Человек в движении (7 минут)

Наблюдайте за людьми в общественных местах или используйте фото Начните с линии действия — динамичной линии, показывающей позу Добавьте основные формы тела: овал головы, прямоугольник туловища, цилиндры рук и ног Обозначьте одежду и основные черты лица

Урок 5: Тональный скетч (20 минут)

Выберите объект с интересной игрой света и тени Определите источник света и наметьте основные световые зоны Работайте от светлого к тёмному, постепенно наращивая тон Усильте контрасты в ключевых местах для создания фокуса

Программа на неделю для начинающего скетчера:

Понедельник : Урок 1 (разминка) + простые геометрические формы

: Урок 1 (разминка) + простые геометрические формы Вторник : Урок 2 (предметы на столе) с акцентом на пропорции

: Урок 2 (предметы на столе) с акцентом на пропорции Среда : Урок 1 (разминка) + штриховка простых форм

: Урок 1 (разминка) + штриховка простых форм Четверг : Урок 3 (скетч из окна) с акцентом на композицию

: Урок 3 (скетч из окна) с акцентом на композицию Пятница : Урок 1 (разминка) + Урок 4 (человек в движении)

: Урок 1 (разминка) + Урок 4 (человек в движении) Суббота : Урок 5 (тональный скетч) с акцентом на объём

: Урок 5 (тональный скетч) с акцентом на объём Воскресенье: Свободная тема — рисуйте то, что вам интересно, применяя все изученное

Скетчинг и форма неразрывно связаны в каждом упражнении. Практикуясь ежедневно, вы заметите, как развивается ваше восприятие пространства и объема. Важно не стремиться к идеальному результату сразу, а наслаждаться самим процессом наблюдения и рисования. 📒

Начав с простых линий и базовых форм, вы постепенно откроете для себя целый мир скетчинга с его бесконечными возможностями. Регулярная практика превратит неуверенные штрихи в выразительные линии, способные передать настроение, объем и атмосферу. Каждый день, проводя карандашом по бумаге, вы не просто тренируете руку — вы учитесь видеть мир по-новому, замечать детали и красоту в обыденных вещах. Скетчинг — это не просто техника рисования, а особый способ восприятия реальности, доступный каждому, кто готов взять в руки карандаш и начать.

Читайте также