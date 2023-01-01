3D моделирование: от базовых форм к подвижным персонажам

Для кого эта статья:

Новички в 3D моделировании

Будущие графические дизайнеры

Люди, интересующиеся карьерой в кино и игровой индустрии Войти в мир 3D моделирования — всё равно что открыть дверь в параллельную вселенную, где каждая идея может обрести цифровую форму. Помните момент, когда вы впервые увидели спецэффекты в "Аватаре" или поразились детализации персонажей Pixar? За всем этим стоят 3D художники, создающие виртуальные миры буквально из ничего. Если вас завораживает эта магия и вы хотите сами стать волшебником цифровых форм — это руководство станет вашим первым шагом к освоению искусства, которое меняет кино, игры и дизайн. 🚀

Что такое 3D моделирование и как оно работает

3D моделирование — это процесс создания трехмерного представления любого объекта или поверхности с помощью специализированного программного обеспечения. В отличие от 2D графики, трехмерные модели имеют объем и могут быть рассмотрены с любого ракурса — точно так же, как физические объекты в реальном мире. 🧊

В основе 3D модели лежит каркас, состоящий из множества точек (вершин), соединенных между собой линиями (ребрами), которые формируют грани (полигоны). Чем больше полигонов, тем детальнее и реалистичнее выглядит модель, но тем больше вычислительных ресурсов требуется для работы с ней.

Александр Соколов, 3D художник Когда я только начинал свой путь в 3D, мне казалось это невероятно сложным. Помню, моя первая модель — обычная кружка — выглядела как нечто, созданное дошкольником. Я потратил целый день, пытаясь сделать правильную форму ручки! Но постепенно, разбираясь с интерфейсом Blender и изучая основные инструменты, я начал понимать логику. Через месяц регулярной практики я уже создавал простые персонажи, а через полгода мог моделировать детализированные объекты для игровых проектов. Главное, что я понял: не нужно бояться делать ошибки — именно на них мы учимся быстрее всего.

3D моделирование применяется в различных сферах:

Кинематограф и анимация (персонажи, окружение, спецэффекты)

Игровая индустрия (модели персонажей, объектов, уровней)

Архитектура и дизайн интерьеров (визуализации пространств)

Промышленный дизайн (прототипирование продуктов)

Медицина (визуализация органов и тканей)

3D-печать (создание физических объектов)

Процесс создания 3D модели можно разделить на несколько ключевых этапов:

Этап Описание Значимость Концепция и референсы Разработка идеи и сбор визуальных материалов Определяет общее направление работы Моделирование Создание геометрии объекта Формирует основу модели UV-развертка Подготовка модели к текстурированию Позволяет корректно наложить текстуры Текстурирование Создание и наложение текстур Добавляет детализацию и реализм Риггинг Создание скелета для анимации Необходим для подвижных 3D моделей Анимация Добавление движения Оживляет модель Рендеринг Создание финального изображения или видео Формирует конечный результат

Необходимые инструменты и программы для новичков

Выбор правильного программного обеспечения часто становится первым препятствием для начинающих 3D моделистов. Хорошая новость: сегодня существуют мощные бесплатные решения, которые не уступают платным аналогам по функциональности. 🖥️

Основные программы для 3D моделирования, доступные новичкам:

Blender — бесплатный 3D редактор с открытым исходным кодом, который стремительно развивается и уже используется в профессиональных проектах. Идеален для старта без финансовых вложений.

— бесплатный 3D редактор с открытым исходным кодом, который стремительно развивается и уже используется в профессиональных проектах. Идеален для старта без финансовых вложений. Autodesk 3ds Max — профессиональное решение с обширными возможностями, имеет студенческую бесплатную версию.

— профессиональное решение с обширными возможностями, имеет студенческую бесплатную версию. Maya — стандарт индустрии для создания персонажей и анимации, также доступна студенческая версия.

— стандарт индустрии для создания персонажей и анимации, также доступна студенческая версия. Cinema 4D — известен своим интуитивным интерфейсом и удобством в изучении.

— известен своим интуитивным интерфейсом и удобством в изучении. ZBrush — специализируется на цифровой скульптуре, идеален для органических форм и персонажей.

— специализируется на цифровой скульптуре, идеален для органических форм и персонажей. SketchUp — прост в освоении, часто используется в архитектуре и дизайне интерьеров.

Помимо программного обеспечения для моделирования, вам понадобятся дополнительные инструменты:

Графический планшет (не обязателен, но значительно упрощает скульптинг и рисование текстур)

Компьютер с достаточной производительностью (минимум 8 ГБ ОЗУ, дискретная видеокарта)

Программы для текстурирования (Substance Painter, Marmoset Toolbag)

Редакторы изображений (Adobe Photoshop, GIMP)

Организованное хранилище референсов и учебных материалов

Для успешного старта рекомендую сравнить ключевые параметры программ:

Программа Сложность освоения Цена Лучше всего подходит для Blender Средняя Бесплатно Универсальное 3D моделирование 3ds Max Высокая От $1,785/год Архитектурная визуализация, игры Maya Высокая От $1,785/год Анимация, кино, персонажи Cinema 4D Средняя От $719/год Моушн-дизайн, визуальные эффекты ZBrush Средняя $39.95/месяц Цифровая скульптура, органические формы SketchUp Низкая От $119/год Архитектура, прототипирование

Начните с одной программы и освойте ее базовые функции, прежде чем двигаться дальше. Для большинства новичков Blender представляет оптимальное соотношение возможностей, доступности и сложности освоения. К тому же, вокруг Blender сформировалось обширное сообщество, создающее учебные материалы на всех языках мира.

От простой формы к подвижной 3D модели: базовые техники

Создание 3D модели похоже на скульптуру: вы начинаете с базовой формы и постепенно добавляете детали. Для новичка критически важно освоить основные техники моделирования, прежде чем переходить к сложным проектам. 🛠️

Основные подходы к 3D моделированию:

Полигональное моделирование — построение модели путем манипуляции с вершинами, ребрами и гранями. Универсальный метод для большинства задач.

— построение модели путем манипуляции с вершинами, ребрами и гранями. Универсальный метод для большинства задач. NURBS-моделирование — использование математически определенных кривых для создания гладких поверхностей. Часто применяется в автомобильном и промышленном дизайне.

— использование математически определенных кривых для создания гладких поверхностей. Часто применяется в автомобильном и промышленном дизайне. Скульптинг — цифровая "лепка" модели инструментами, имитирующими работу с глиной. Идеален для органических форм и персонажей.

— цифровая "лепка" модели инструментами, имитирующими работу с глиной. Идеален для органических форм и персонажей. Процедурное моделирование — создание объектов с помощью алгоритмов и параметров. Позволяет быстро генерировать сложные структуры.

— создание объектов с помощью алгоритмов и параметров. Позволяет быстро генерировать сложные структуры. Примитивы и булевы операции — комбинирование и модификация простых форм (кубы, сферы, цилиндры) для создания сложных объектов.

Для создания подвижной 3D модели необходимо пройти через несколько ключевых этапов:

Создание базовой геометрии модели Детализация и уточнение формы Ретопология (при необходимости) — оптимизация сетки модели UV-развертка — подготовка поверхности для текстурирования Создание скелета (риггинг) для анимации Настройка весов (weight painting) — определение влияния костей скелета на части модели Тестовая анимация для проверки функциональности

Чтобы создать подвижную 3D модель, после завершения моделирования необходимо добавить ей "скелет" — систему связанных костей, которые будут управлять деформацией геометрии. Для персонажа человека типичный скелет включает кости для позвоночника, конечностей, пальцев и лица.

Мария Ковалева, 3D аниматор Однажды мне поручили создать подвижную 3D модель робота для инди-игры. У меня был только концепт-арт и два месяца на реализацию. Я начала с блок-аута — создания упрощенной формы из примитивов для определения пропорций. Затем перешла к детализации каждой части, постоянно сверяясь с референсами механизмов и роботов. Самым сложным оказалось правильно настроить риг — механизм суставов требовал особого подхода, не как для органических моделей. Мне пришлось создать кастомные контроллеры для каждого типа движения. Когда клиент впервые увидел, как робот двигается, следуя сложной механике с ограничениями реальных шарниров, его восторг стоил всех бессонных ночей. Этот проект научил меня главному: сначала планируй анимацию, потом моделируй — это сэкономит массу времени на этапе риггинга.

Базовые советы для создания качественных подвижных 3D моделей:

Всегда начинайте с простой формы и постепенно добавляйте детали

Используйте модификаторы (например, Mirror в Blender) для ускорения работы

Следите за топологией модели — правильное расположение полигонов критично для анимации

Создавайте дополнительные полигоны в местах сгибов (локти, колени, пальцы)

Регулярно проверяйте, как модель выглядит в различных позах

Используйте IK (инверсная кинематика) для естественного движения конечностей

Создавайте контрольные объекты для управления сложными системами костей

Материалы для моделирования и текстурирование объектов

После создания геометрии модели наступает не менее важный этап — текстурирование, который превращает "серую" модель в живой объект с характером и историей. Выбор материала для моделирования определяет визуальное восприятие объекта: будет ли он выглядеть как металл, дерево, ткань или кожа. 🎨

Основные типы материалов для моделирования в 3D:

Диффузные материалы — определяют базовый цвет поверхности

— определяют базовый цвет поверхности Металлические материалы — имитируют свойства металлов (отражение, блеск)

— имитируют свойства металлов (отражение, блеск) Диэлектрические материалы — неметаллические поверхности с разными свойствами отражения

— неметаллические поверхности с разными свойствами отражения Прозрачные материалы — стекло, жидкости, кристаллы

— стекло, жидкости, кристаллы Subsurface Scattering — материалы с рассеиванием света внутри (кожа, воск, мрамор)

— материалы с рассеиванием света внутри (кожа, воск, мрамор) Эмиссионные материалы — светящиеся поверхности

Современное текстурирование основывается на PBR (Physically Based Rendering) подходе, который имитирует физически корректное взаимодействие света с поверхностью. Для реалистичного текстурирования требуется создать несколько типов карт:

Albedo/Base Color — базовый цвет поверхности без теней и бликов

— базовый цвет поверхности без теней и бликов Normal map — создает иллюзию дополнительных деталей без увеличения полигонов

— создает иллюзию дополнительных деталей без увеличения полигонов Roughness map — определяет гладкость/шероховатость поверхности

— определяет гладкость/шероховатость поверхности Metallic map — указывает, какие части поверхности металлические

— указывает, какие части поверхности металлические Ambient Occlusion — добавляет мягкие тени в углублениях

— добавляет мягкие тени в углублениях Height/Displacement — создает реальное смещение геометрии для детализации

— создает реальное смещение геометрии для детализации Emission — области, излучающие свет

Процесс текстурирования включает несколько этапов:

UV-развертка — проецирование 3D поверхности на 2D плоскость (как разворачивание коробки) Создание базовых текстурных карт — либо с нуля, либо с использованием фотореференсов Детализация текстур — добавление потертостей, царапин, пыли и других деталей, придающих реализм Настройка материалов — комбинирование текстурных карт в шейдере Тестирование в разных условиях освещения — проверка, как материал реагирует на свет

Для эффективного текстурирования используйте специализированные инструменты:

Substance Painter — промышленный стандарт для PBR текстурирования

Substance Designer — создание процедурных текстур и материалов

Quixel Mixer — бесплатная альтернатива для работы с материалами

Blender Texture Paint — встроенные инструменты для рисования текстур

Photoshop/GIMP — для ручного создания и редактирования текстурных карт

Материальные библиотеки (Material Libraries) — готовые наборы материалов

При работе с материалами для моделирования учитывайте следующие аспекты:

Наблюдайте за реальными поверхностями — как свет взаимодействует с разными материалами

Создавайте вариации текстур даже для одного материала — идеально чистые поверхности выглядят неестественно

Помните о масштабе — текстуры должны соответствовать размеру объекта

Используйте тайлинг для больших поверхностей, но избегайте заметных повторений

Комбинируйте различные материалы для сложных объектов (например, деревянная ручка с металлическим лезвием)

Практические проекты и путь профессионального развития

Теория без практики малополезна, особенно в 3D моделировании. Регулярное создание проектов — ключ к улучшению навыков и формированию впечатляющего портфолио. Начните с простых объектов и постепенно увеличивайте сложность, отслеживая свой прогресс. 📈

Проекты для начинающих 3D моделистов (от простых к сложным):

Базовые предметы — кружка, ваза, простая мебель Оружие и инструменты — меч, молоток, винтовка Техника и транспорт — дрон, автомобиль, космический корабль Архитектурные элементы — здание, комната с мебелью Органические объекты — растения, простые животные Персонажи — стилизованный персонаж, реалистичный человек Анимированные сцены — короткая анимация, взаимодействующие объекты VFX-элементы — взрывы, огонь, вода, магические эффекты

Для каждого проекта следуйте структурированному подходу:

Соберите референсы и создайте мудборд для вдохновения

Сделайте эскиз или концепт-арт (если создаете оригинальный дизайн)

Начните с базовой формы (блокаут)

Добавляйте детали, работая от крупного к мелкому

Создайте UV-развертку и текстурируйте модель

Добавьте освещение и настройте материалы

Сделайте финальный рендер или анимацию

Проведите анализ результатов и определите области для улучшения

Путь профессионального развития в 3D моделировании может принимать различные направления в зависимости от ваших интересов:

Специализация Фокус работы Ключевые навыки Индустрия Character Artist Создание персонажей Анатомия, скульптинг, ретопология Игры, кино, анимация Environment Artist Создание окружения Архитектура, ландшафт, оптимизация Игры, VFX Hard Surface Modeler Техника, оружие, механизмы CAD, инженерные знания Промдизайн, VFX Texture Artist Создание текстур и материалов Цветоведение, PBR, процедурные текстуры Все направления Technical Artist Решение технических задач Программирование, оптимизация Игры, VFX Аниматор Создание движения Риггинг, анимация, физика движения Кино, игры, реклама

Для профессионального роста важно:

Изучать работы опытных художников, анализируя их подходы и техники

Участвовать в онлайн-сообществах (ArtStation, Polycount, Blender Artists)

Получать обратную связь от профессионалов и других учащихся

Проходить специализированные курсы по интересующим направлениям

Участвовать в челленджах (#MarchOfRobots, #Sculptober) для практики и мотивации

Формировать целенаправленное портфолио для конкретной индустрии

Следить за трендами и новыми технологиями в индустрии

Практиковаться ежедневно — даже 30 минут регулярной практики дадут результат

Один из эффективных способов обучения — методика декомпозиции: выбирайте работы, которые вам нравятся, и пытайтесь воссоздать их, разбивая процесс на мелкие задачи. Это поможет понять, как профессионалы достигают определенных результатов.

Погрузившись в мир 3D моделирования, вы открыли дверь в бесконечное пространство возможностей. От простой кружки до детализированного персонажа — каждый проект добавляет новую страницу в вашу историю мастерства. Помните: даже профессионалы начинали с базовых форм и совершали ошибки. Ключ к успеху — постоянная практика, анализ работ мастеров и неугасающее любопытство. Создайте сегодня то, что казалось невозможным вчера, и завтра ваши навыки поднимутся на новый уровень. Мир 3D ждет вашего творческого вклада!

