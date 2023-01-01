OpenToonz: профессиональная 2D-анимация от создателей Тоторо

Для кого эта статья:

Новички в анимации, ищущие доступное программное обеспечение

Профессиональные аниматоры и студии, желающие снизить затраты на ПО

Студенты художественных вузов и курсов по графическому дизайну, заинтересованные в изучении 2D-анимации Студия Ghibli подарила миру шедевры анимации "Унесённые призраками" и "Мой сосед Тоторо". Представьте, что вы могли бы творить, используя те же инструменты, что и мастера из Ghibli? Это не фантазия — OpenToonz предоставляет доступ к профессиональному ПО для 2D-анимации, которое использовалось при создании культовых японских мультфильмов. Полностью бесплатная и с открытым исходным кодом, эта программа открывает двери в мир высококачественной анимации как новичкам, так и профессионалам. Разберём, чем она примечательна и почему стоит обратить на неё внимание. 🎬✨

Что такое OpenToonz: обзор анимационной программы

OpenToonz — профессиональное программное обеспечение для создания 2D-анимации с открытым исходным кодом, доступное для пользователей Windows и macOS. Проект имеет уникальную историю: он основан на коммерческом ПО Toonz, разработанном итальянской компанией Digital Video и впоследствии адаптированном легендарной японской анимационной студией Ghibli. В 2016 году версия Toonz Ghibli Edition была открыта для свободного использования под названием OpenToonz. 🌟

Программа позиционируется как полноценная среда для создания традиционной и цифровой анимации, охватывающая весь производственный цикл от рисования и сканирования до композитинга и рендеринга.

Михаил Воронцов, технический директор анимационной студии Когда наша небольшая студия только начинала работу, бюджет был крайне ограничен. Мы искали программное обеспечение, которое позволило бы создавать качественную анимацию без серьезных финансовых вложений. Первые пробы с OpenToonz вызвали смешанные чувства — интерфейс казался сложным, но функционал впечатлял. Переломным моментом стал проект короткометражки "Лесная история". Благодаря системе узлов для композитинга, мы создали сложные визуальные эффекты, которые изначально планировали делать в After Effects. Инструмент GTS для сканирования и очистки рисунков сэкономил нам недели работы. С каждым проектом мы обнаруживали новые возможности OpenToonz. Сегодня это основной инструмент нашей студии. Мы обучаем новых сотрудников работе в OpenToonz за 2-3 недели, и результаты не уступают работам, созданным в платных аналогах. Открытый код позволяет нам адаптировать программу под специфические задачи, что для небольшой студии — огромное преимущество.

OpenToonz предлагает богатый набор инструментов для художников, включая:

Традиционные инструменты рисования (кисти, карандаши, заливки)

Растровые и векторные инструменты

Поддержку работы со слоями и кадрами

Уникальную систему управления сканированными изображениями (GTS)

Мощный движок эффектов на основе системы узлов (FX Schematic)

Средства автоматизации процесса анимации

Происхождение Основано на Toonz, адаптированном Studio Ghibli Год выпуска OpenToonz 2016 Лицензия BSD (свободное ПО) Основные платформы Windows, macOS Известные проекты "Унесённые призраками", "Принцесса Мононоке" (Toonz версия)

Стоит отметить, что, несмотря на свою профессиональную направленность, OpenToonz подходит для проектов различного масштаба — от любительских анимационных роликов до полнометражных фильмов. Это делает программу уникальным предложением на рынке анимационного ПО, где большинство профессиональных инструментов имеют высокую стоимость. 🎨

Ключевые функции и инструменты для 2D-анимации

OpenToonz предлагает впечатляющий набор функций, сопоставимый с коммерческими решениями. Разберём наиболее важные инструменты, которые выделяют эту программу среди других графических программ для рисования анимации. 🛠️

GTS (Ghibli Toonz Scan) — специализированная система для сканирования и обработки традиционных рисунков, разработанная специально для Studio Ghibli. Позволяет быстро оцифровывать, очищать и подготавливать рисунки к анимации.

— специализированная система для сканирования и обработки традиционных рисунков, разработанная специально для Studio Ghibli. Позволяет быстро оцифровывать, очищать и подготавливать рисунки к анимации. FX Schematic — система узлов для создания эффектов и композитинга, обеспечивающая невероятную гибкость и контроль над каждым элементом сцены.

— система узлов для создания эффектов и композитинга, обеспечивающая невероятную гибкость и контроль над каждым элементом сцены. Xsheet (экспозиционный лист) — профессиональный инструмент для управления временной линией анимации с поддержкой множества слоёв и возможностью точного контроля временных интервалов.

(экспозиционный лист) — профессиональный инструмент для управления временной линией анимации с поддержкой множества слоёв и возможностью точного контроля временных интервалов. Plastic Tool — инструмент для создания деформационной анимации персонажей, упрощающий процесс анимации без необходимости перерисовывать каждый кадр.

— инструмент для создания деформационной анимации персонажей, упрощающий процесс анимации без необходимости перерисовывать каждый кадр. Palette и Style Editor — мощные средства управления цветовыми палитрами, позволяющие быстро изменять цветовую схему всего проекта.

OpenToonz поддерживает как традиционный подход к анимации (покадровое рисование), так и современные методы с использованием костей, деформаций и автоматических промежуточных кадров. Это обеспечивает максимальную творческую свободу аниматорам с различными предпочтениями в работе.

Анна Савельева, преподаватель анимации Я веду курсы анимации для студентов художественных вузов уже более 5 лет. Вначале мы работали в Adobe Animate, но высокая стоимость лицензий становилась проблемой для многих учащихся. Три года назад я решила попробовать перевести обучение на OpenToonz. Первые занятия были непростыми — студенты сопротивлялись незнакомому интерфейсу. Но когда мы дошли до анимации персонажей, произошел настоящий прорыв. Инструмент Plastic Tool позволил даже новичкам быстро создавать плавные движения, а система FX Schematic дала возможность экспериментировать с визуальными эффектами без углубления в программирование. Особенно меня впечатлила работа одной студентки, которая до этого никогда не занималась анимацией. За семестр она создала минутный ролик о путешествии капли воды, применив сложные эффекты прозрачности и отражения. В Adobe Animate такой результат потребовал бы гораздо больше времени и навыков. Сейчас все мои курсы полностью переведены на OpenToonz. Студенты могут работать дома без ограничений, а полученные навыки легко переносятся в профессиональную сферу. Важнейшим преимуществом стало то, что учащиеся фокусируются на творческом процессе, а не на преодолении технических ограничений платной программы.

Особого внимания заслуживает система эффектов OpenToonz, основанная на узлах (нодах). Она позволяет создавать сложные визуальные эффекты, комбинируя базовые элементы. Вот основные категории эффектов, доступных в программе:

Категория эффектов Описание Примеры Искажение и трансформация Эффекты для изменения геометрии изображения Wave, Free Distort, Perspective Коррекция изображения Инструменты для настройки цвета и яркости Brightness & Contrast, Hue & Saturation, Levels Размытие и резкость Фильтры для контроля четкости Blur, Directional Blur, Sharpen Стилизация Художественные эффекты Outline, Cartoon, Texture Маски и кеинг Инструменты для комбинирования изображений Matte, Channel Mixer, Chroma Key Частицы и симуляция Генераторы визуальных эффектов Particle, Fire, Rain

Важно отметить, что OpenToonz — это кроссплатформенное решение с открытым исходным кодом, что теоретически позволяет компилировать и запускать программу на различных системах, включая Linux (хотя официальная поддержка ограничена Windows и macOS). 💻

OpenToonz в сравнении с платными графическими программами

Рынок программного обеспечения для анимации предлагает множество решений с различным функционалом и ценовой политикой. OpenToonz занимает уникальную нишу, предоставляя профессиональные инструменты без финансовых затрат. Сравним OpenToonz с популярными платными альтернативами. 📈

Программа Стоимость Сильные стороны Слабые стороны OpenToonz Бесплатно Профессиональные инструменты, система узлов, поддержка сканирования Сложный интерфейс, крутая кривая обучения ToonBoom Harmony От $25/мес до $109/мес Лидер индустрии, мощные инструменты анимации Высокая стоимость, сложность освоения Adobe Animate От $21/мес Интеграция с другими продуктами Adobe Подписочная модель, более ограниченные инструменты для традиционной анимации TVPaint От €500 до €1500 (разовая покупка) Превосходные инструменты рисования Высокая цена, менее развитые функции композитинга Clip Studio Paint EX От $219 (разовая покупка) или подписка Отличное сочетание инструментов для рисования и анимации Ограниченные возможности по сравнению со специализированным ПО

OpenToonz выделяется среди конкурентов следующими преимуществами:

Стоимость — полностью бесплатное решение без ограничений функциональности

— полностью бесплатное решение без ограничений функциональности Профессиональное происхождение — программа основана на ПО, используемом ведущими анимационными студиями

— программа основана на ПО, используемом ведущими анимационными студиями Открытый исходный код — возможность модификации и расширения под конкретные задачи

— возможность модификации и расширения под конкретные задачи GTS — уникальная система для работы с традиционными рисунками

— уникальная система для работы с традиционными рисунками Система узлов — мощный инструмент для композитинга и создания эффектов

При этом следует учитывать и некоторые ограничения OpenToonz:

Более высокий порог вхождения из-за сложности интерфейса

Меньшее количество обучающих материалов по сравнению с коммерческими программами

Ограниченная официальная поддержка (компенсируется активным сообществом)

Некоторые специфические функции могут отсутствовать или требовать установки дополнительных плагинов

Выбор между OpenToonz и платными альтернативами зависит от конкретных потребностей аниматора, бюджета и готовности инвестировать время в освоение программы. Для независимых художников, студентов и небольших студий OpenToonz представляет исключительную ценность, предлагая профессиональный инструментарий без финансовых затрат. 🎯

Стоит отметить, что многие профессионалы используют OpenToonz как часть более широкого набора инструментов, комбинируя его с другими программами для достижения оптимальных результатов. Возможность бесплатно использовать OpenToonz позволяет перераспределить бюджет на другие аспекты производства анимации. 🧩

OpenToonz демонстрирует мощь открытого программного обеспечения в творческой индустрии. Программа предлагает уникальное сочетание профессиональных инструментов, наследия легендарной студии Ghibli и свободы использования. Хотя освоение OpenToonz требует времени и усилий, результаты способны конкурировать с работами, созданными в дорогостоящих коммерческих программах. Для аниматоров, желающих максимально раскрыть свой творческий потенциал без финансовых ограничений, OpenToonz представляет собой исключительно ценный инструмент, который продолжает развиваться благодаря активному сообществу пользователей и разработчиков.

