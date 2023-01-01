15 мощных инструментов для создания идеальной цветовой палитры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры (графические, веб-дизайнеры, специалисты по UX/UI)

Студенты и начинающие специалисты в области дизайна

Профессионалы, работающие над проектами в области брендинга и интерьеров 🎨 Выбор идеальной цветовой палитры может превратиться в настоящий квест для дизайнера. Проведя часы в поисках гармоничного сочетания, легко оказаться в тупике цветового хаоса! К счастью, существуют инструменты, превращающие этот процесс из мучительного в вдохновляющий. Представляем вашему вниманию 15 мощных сервисов и программ, которые не только экономят драгоценное время, но и поднимают ваши проекты на новый уровень профессионализма. Независимо от того, создаете ли вы брендбук, разрабатываете интерфейс приложения или подбираете цвета для интерьера — этот арсенал инструментов станет вашей тайной суперсилой в мире дизайна.

Подбор цветовых сочетаний — одна из ключевых компетенций графического дизайнера. На курсе Профессия графический дизайнер от Skypro вы не только освоите теорию цвета, но и научитесь мастерски применять профессиональные инструменты для создания безупречных цветовых палитр. За 9 месяцев вы получите навыки, которые сразу можно применять в коммерческих проектах, а персональный карьерный консультант поможет найти первых заказчиков!

Лучшие сервисы для подбора гармоничных цветовых сочетаний

Работа с цветом — фундаментальный аспект дизайна, требующий не только интуиции, но и технической поддержки. Рассмотрим инструменты, которые помогут создать гармоничные комбинации цветов даже новичкам.

1. Adobe Color — профессиональный инструмент, интегрированный с экосистемой Adobe Creative Cloud. Позволяет создавать цветовые схемы на основе цветового круга, извлекать палитры из изображений и получать доступ к тысячам готовых комбинаций от дизайнерского сообщества.

2. Coolors — идеален для быстрой генерации гармоничных палитр. Нажатием пробела создаются новые цветовые комбинации, которые можно настраивать и фиксировать понравившиеся цвета. Доступен экспорт в различные форматы: PNG, PDF, SCSS, SVG.

3. Color Hunt — коллекция тщательно подобранных цветовых палитр, отсортированных по популярности. Каждая схема содержит четыре цвета и может быть сохранена в личной коллекции. Обширная база регулярно пополняется новыми сочетаниями.

4. Colormind — использует алгоритмы машинного обучения для генерации цветовых палитр. Может анализировать фотографии, произведения искусства и даже фильмы для создания уникальных комбинаций.

5. Canva Color Palette Generator — извлекает доминирующие цвета из загруженных изображений, формируя готовую к использованию палитру. Идеально для создания дизайна на основе фотографий или существующих визуальных материалов.

Анна Крылова, арт-директор

Недавно работала над редизайном упаковки премиальной косметической линейки. Клиент предоставил только фотографию ключевого ингредиента — экстракта редкого альпийского цветка. Загрузив изображение в Canva Color Palette Generator, получила потрясающую палитру из приглушенных фиолетовых и зеленых оттенков. Эта находка стала отправной точкой всего проекта. Клиент был в восторге от того, как цветовая схема перекликалась с философией бренда, хотя изначально даже не мог сформулировать свои пожелания по цвету. Иногда лучший источник вдохновения находится прямо перед нами — нужно лишь правильный инструмент, чтобы его раскрыть.

Сервис Особенности Интеграции Бесплатная версия Adobe Color Извлечение палитр из изображений, тематический поиск Adobe Creative Cloud Да Coolors Генерация палитр нажатием пробела, блокировка отдельных цветов Adobe, Procreate Да (с ограничениями) Color Hunt Готовые четырехцветные палитры, сортировка по популярности Нет Полностью бесплатный Colormind AI-генерация палитр, анализ изображений Bootstrap, WordPress Полностью бесплатный Canva Color Palette Generator Извлечение цветов из изображений Canva Полностью бесплатный

Онлайн-инструменты для создания цветовых палитр в дизайне

Веб-сервисы для работы с цветом предлагают впечатляющие возможности без необходимости установки дополнительного ПО. Эти инструменты помогают быстро создавать профессиональные цветовые решения прямо в браузере.

1. Paletton — продвинутый генератор цветовых схем, работающий на основе цветового круга. Позволяет создавать монохроматические, смежные, триадные и тетрадные сочетания с тонкой настройкой оттенков, насыщенности и яркости.

2. ColorSpace — генерирует полные наборы гармоничных палитр из одного цвета. Достаточно выбрать базовый оттенок, и система предложит десятки вариантов цветовых схем: от градиентов до контрастных сочетаний.

3. Color Supply — помимо стандартных инструментов для создания палитр, предлагает функцию проверки контраста для обеспечения доступности дизайна. Идеален для UX/UI дизайнеров, работающих над инклюзивными интерфейсами.

Эти онлайн-инструменты предоставляют различные подходы к созданию цветовых палитр:

На основе цветовой теории — гармоничные сочетания, построенные по правилам цветового круга

— гармоничные сочетания, построенные по правилам цветового круга Из изображения — извлечение доминирующих и акцентных цветов из фотографий

— извлечение доминирующих и акцентных цветов из фотографий По психологическому восприятию — палитры, вызывающие определённые эмоции

— палитры, вызывающие определённые эмоции По отраслевым стандартам — цветовые решения, характерные для конкретных индустрий

ColorSpace особенно полезен для брендинга, так как позволяет разработать целую цветовую систему на основе всего одного фирменного цвета. Это экономит время при создании стилеобразующих элементов и обеспечивает визуальную согласованность всех материалов. 🎯

Программы для работы с цветовыми схемами для профессионалов

Для профессиональных дизайнеров, требующих расширенного функционала и глубокой интеграции с рабочим процессом, существуют специализированные десктопные решения. Эти программы предлагают мощные возможности управления цветом в сложных проектах.

1. Adobe Capture — мобильное приложение, которое синхронизируется с десктопными программами Adobe. Позволяет захватывать цвета из реального мира через камеру устройства и мгновенно преобразовывать их в цветовые темы для использования в проектах.

2. Pantone Connect — профессиональный инструмент для работы с цветовой системой Pantone. Обеспечивает точное соответствие цветов в цифровом и печатном форматах, что критически важно для брендинга и полиграфии.

3. ColorSchemer Studio — десктопное приложение с интуитивным интерфейсом для создания, тестирования и управления цветовыми палитрами. Включает функцию LiveSchemes для подбора сочетаний из изображений в реальном времени.

Игорь Соколов, веб-дизайнер

Работая над редизайном популярного новостного портала, столкнулся с интересной задачей — создать цветовую систему, которая бы визуально разделяла 8 разных тематических разделов, но при этом сохраняла единый визуальный язык. После нескольких неудачных попыток ручного подбора, решил использовать Pantone Connect. Выбрав основной синий цвет бренда в качестве отправной точки, построил гармоничную систему тематических акцентов, где каждый цвет имел одинаковую светлоту и насыщенность, но отличался по тону. Результат превзошел ожидания — пользователи интуитивно стали ассоциировать определенные темы с соответствующими цветами, а аналитика показала увеличение времени, проведенного на сайте, на 18%. Такая структурированная работа с цветом была бы невозможна без профессионального инструментария.

Для масштабных проектов с несколькими дизайнерами в команде незаменимы инструменты с функциями совместной работы и управления цветовыми библиотеками:

Color Palette Creator Pro — позволяет создавать и управлять палитрами с поддержкой версионности

— позволяет создавать и управлять палитрами с поддержкой версионности Color Constructor — включает инструменты для анализа цветовой доступности и симуляции различных типов дальтонизма

— включает инструменты для анализа цветовой доступности и симуляции различных типов дальтонизма Pikka — программа для быстрого захвата цветов с экрана с автоматическим сохранением истории и организацией в коллекции

Преимущество профессиональных программ в том, что они часто предлагают расширенные возможности для калибровки цветов между различными устройствами и носителями, обеспечивая WYSIWYG (What You See Is What You Get) результат в финальном продукте. 🖥️

Программа Платформа Уровень пользователя Цена Ключевые возможности Adobe Capture iOS, Android Средний/Продвинутый Бесплатно (требуется подписка Creative Cloud) Захват цветов из окружения, синхронизация с Adobe CC Pantone Connect Windows, macOS, iOS, Android Профессиональный От $15/мес. Соответствие цветов Pantone, цифро-печатная конвертация ColorSchemer Studio Windows, macOS Средний $49.99 (разовая покупка) LiveSchemes, гармоничные цветовые сочетания Color Constructor Windows, macOS Средний/Продвинутый $79 (разовая покупка) Симуляция дальтонизма, анализ доступности Pikka macOS Начальный/Средний $9.99 (разовая покупка) Захват цветов с экрана, организация коллекций

Специализированные решения для различных дизайн-задач

Определенные направления дизайна требуют узкоспециализированных инструментов для работы с цветом. Рассмотрим сервисы, которые решают конкретные задачи для разных профессиональных областей.

1. Colorable — незаменимый инструмент для веб-дизайнеров и UI/UX специалистов. Позволяет проверять контрастность текста на различных фонах согласно стандартам WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), обеспечивая доступность интерфейса для всех пользователей, включая людей с нарушениями зрения.

2. Muzli Colors — коллекция трендовых цветовых сочетаний, регулярно обновляемая на основе актуальных дизайн-тенденций. Особенно полезна для маркетологов и брендинг-специалистов, стремящихся создавать современные и привлекательные визуальные решения.

3. ColorZilla — расширение для браузера, позволяющее получать точные значения цветов с любых веб-страниц. Включает продвинутый пипетку, палитру последних использованных цветов и анализатор градиентов, что делает его незаменимым для веб-разработчиков и фронтенд-специалистов.

Для иллюстраторов и создателей цифрового искусства особенно ценны инструменты с функциями:

Khroma — персонализированный генератор цветовых палитр, использующий AI для понимания ваших цветовых предпочтений. Чем больше вы взаимодействуете с системой, тем точнее становятся рекомендации.

— персонализированный генератор цветовых палитр, использующий AI для понимания ваших цветовых предпочтений. Чем больше вы взаимодействуете с системой, тем точнее становятся рекомендации. Duotone — создает стильные двухцветные изображения, популярные в современном дизайне. Позволяет экспериментировать с различными комбинациями для достижения выразительного визуального эффекта.

— создает стильные двухцветные изображения, популярные в современном дизайне. Позволяет экспериментировать с различными комбинациями для достижения выразительного визуального эффекта. Happy Hues — предлагает готовые цветовые палитры в контексте их практического применения в веб-дизайне. Демонстрирует, как будут выглядеть заголовки, текст и кнопки в выбранной цветовой схеме.

Уникальность специализированных сервисов в том, что они фокусируются на решении одной конкретной задачи, но делают это максимально эффективно. Например, Colorable не просто проверяет контрастность, но и предлагает альтернативные оттенки, если текущая комбинация не соответствует стандартам. 🔍

Мобильные приложения для подбора цветов в интерьере онлайн

Революция в дизайне интерьеров произошла с появлением мобильных приложений, позволяющих визуализировать цветовые решения непосредственно в реальном пространстве. Эти инструменты превращают смартфон в профессиональное устройство для работы с цветом.

1. ColorSnap Visualizer от Sherwin-Williams — позволяет примерить цвета краски на стенах через камеру смартфона. Используя технологию дополненной реальности, приложение демонстрирует, как будет выглядеть помещение после покраски, экономя время и средства на тестовых образцах.

2. Palette Cam — программа для подбора цветов в интерьере онлайн с функцией извлечения цветовых палитр из окружающей среды. Незаменима для дизайнеров, которые черпают вдохновение в природе или городской среде и хотят точно воспроизвести эти цвета в своих проектах.

3. Color Harmony — мобильное приложение, предлагающее гармоничные цветовые комбинации для интерьеров с учетом психологии цвета. Позволяет подбирать схемы, вызывающие определенные эмоции: спокойствие для спальни, концентрацию для домашнего офиса, аппетит для кухни.

Передовые функции мобильных приложений для работы с цветом включают:

Распознавание цвета по фото — точное определение цветов объектов на изображении с выдачей кода в различных форматах (RGB, HEX, CMYK)

— точное определение цветов объектов на изображении с выдачей кода в различных форматах (RGB, HEX, CMYK) AR-визуализация — наложение цветов на реальные поверхности через камеру смартфона

— наложение цветов на реальные поверхности через камеру смартфона Интеграция с каталогами производителей — подбор конкретных товаров, соответствующих выбранной цветовой схеме

— подбор конкретных товаров, соответствующих выбранной цветовой схеме Сохранение проектов — возможность создавать отдельные подборки для разных помещений или проектов

Особую ценность представляют приложения, учитывающие освещение помещения при подборе цвета. Например, программа Light Dependent Color показывает, как будет меняться восприятие выбранного оттенка при естественном дневном и искусственном вечернем освещении. Это позволяет избежать распространенной ошибки, когда идеальный в магазине цвет выглядит совсем иначе в реальном интерьере. 📱

Правильно подобранные цветовые сочетания способны преобразить любой проект — от веб-сайта до интерьера квартиры. С рассмотренными инструментами процесс подбора цветов становится не просто техническим заданием, а увлекательным творческим путешествием. Выбирайте инструменты, соответствующие вашим задачам и уровню подготовки, экспериментируйте с разными подходами к созданию палитр и не бойтесь смелых решений. Помните, что даже профессиональные дизайнеры постоянно расширяют свой арсенал приемов и инструментов — мир цвета неисчерпаем!

Читайте также