10 онлайн-редакторов фото для товаров на маркетплейсах: выбор

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах, которые ищут способы улучшения своих товарных фотографий.

Люди, желающие оптимизировать затраты на фотографии и интересующиеся онлайн-редакторами.

Специалисты и предприниматели, планирующие изучить графический дизайн для повышения продаж своих товаров. Продажи на маркетплейсах — жесткая схватка, где первое впечатление решает всё. Товарные фотографии либо привлекают покупателей, либо отталкивают их навсегда. Статистика безжалостна: листинги с профессиональными изображениями продаются до 40% быстрее, а конверсия увеличивается на 30%. Но не все готовы платить фотографам или изучать сложные программы. Для тех, кто ценит свое время и бюджет, я проанализировал десять лучших онлайн-редакторов, идеально подходящих для быстрой обработки товарных фото по требованиям маркетплейсов. 🔍

Хотите не просто редактировать фото, а создавать профессиональные визуальные материалы, которые выделят ваш товар среди конкурентов? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro — ваш путь к мастерству визуального маркетинга. Вы освоите не только базовые инструменты редактирования, но и принципы коммерческой композиции, цветокоррекции и брендинга, которые заставят ваши товары продавать себя сами. Инвестиция в эти навыки окупится с первых же продаж!

Почему качественные фото критически важны для продаж

Визуальное восприятие работает молниеносно — 90% информации мозг обрабатывает через зрение, и на оценку товара у покупателя уходит всего 50 миллисекунд. Качественные фотографии товаров на маркетплейсах — это не роскошь, а необходимость, определяющая судьбу ваших продаж. 📊

Исследования показывают:

Показатель Влияние качественных фото Данные Конверсия Рост До 30% Доверие покупателей Повышение На 75% Возвраты товаров Снижение На 22% Время принятия решения Сокращение На 40%

Профессиональные изображения решают сразу несколько ключевых задач:

Повышают видимость товара — алгоритмы маркетплейсов отдают предпочтение карточкам с качественным визуальным контентом

— алгоритмы маркетплейсов отдают предпочтение карточкам с качественным визуальным контентом Демонстрируют детали — покупатель может рассмотреть текстуру, материал и особенности продукта

— покупатель может рассмотреть текстуру, материал и особенности продукта Устраняют сомнения — чем больше информации визуализировано, тем меньше вопросов остается у потенциального клиента

— чем больше информации визуализировано, тем меньше вопросов остается у потенциального клиента Выделяют среди конкурентов — профессиональный визуал создает впечатление профессионального продавца

Михаил Верников, руководитель отдела продаж на маркетплейсах Мы начинали с обычных фотографий на смартфон, думая, что главное — цена и описание. Статистика была удручающей: 2% конверсия и постоянные возвраты. Переломный момент наступил, когда мы начали использовать Canva для базовой обработки фото и Remove.bg для вырезания фона. После загрузки новых изображений с правильной композицией, четкой детализацией и на белом фоне, наши показатели выросли в 3 раза за две недели. Сейчас фотографии — первое, на что мы обращаем внимание при добавлении нового товара. Это не просто картинки, это наши безмолвные продавцы.

Несмотря на важность фотографий, многие продавцы сталкиваются с ограничениями: нет бюджета на профессиональную съемку, отсутствуют навыки работы с Photoshop, не хватает времени на глубокое изучение графических редакторов. Здесь на помощь приходят онлайн-редакторы, специально оптимизированные для нужд продавцов на маркетплейсах. 🛠️

Топ-10 онлайн редакторов фото для обработки товаров

После тестирования более 25 различных сервисов, я отобрал 10 наиболее эффективных онлайн-редакторов, которые решают специфические задачи продавцов на маркетплейсах. Каждый инструмент оценивался по функциональности, простоте использования и соотношению цена/качество. 🏆

Canva — универсальный редактор с готовыми шаблонами для товарных карточек и инфографики. Позволяет создавать коллажи, добавлять текст и работать с многостраничными изображениями для каруселей. Remove.bg — специализированный сервис для удаления фона с фотографий за один клик. Работает с помощью ИИ и особенно эффективен для товаров сложной формы. Fotor — полупрофессиональный онлайн-редактор с функциями HDR-обработки, позволяющим улучшить детализацию и яркость фотографий товаров. Pixlr — "младший брат" Photoshop с интуитивным интерфейсом, слоями и профессиональными инструментами ретуши. BeFunky — редактор с акцентом на коммерческую фотографию, предлагающий инструменты для увеличения четкости и улучшения цветопередачи. Photopea — бесплатная альтернатива Photoshop, работающая в браузере и поддерживающая PSD-файлы, что удобно при работе с дизайнерами. PicMonkey — инструмент для быстрой обработки партий изображений с функциями автоматической оптимизации для электронной коммерции. Movavi Photo Editor Online — русскоязычный сервис с понятным интерфейсом и мощными инструментами удаления объектов и ретуши. DesignCap — специализированный редактор для создания инфографики и размерных сеток для товаров, что критически важно для одежды и мебели. Piktochart — инструмент для создания профессиональной инфографики о товаре, с акцентом на визуализацию характеристик и преимуществ.

Большинство перечисленных редакторов предлагают как бесплатные, так и платные версии. При этом для базовых потребностей по обработке товарных фотографий часто достаточно бесплатного функционала. 💸

Ключевые функции редакторов для фото на маркетплейсах

При выборе онлайн-редактора для обработки фотографий товаров необходимо обращать внимание на функции, которые решают специфические задачи маркетплейсов. Я проанализировал требования ведущих площадок и определил ключевые функции, наличие которых делает редактор по-настоящему полезным для продавца. 🧰

Функция Для чего нужна Лучшие редакторы Удаление фона Создание чистого белого фона (требование большинства маркетплейсов) Remove.bg, Canva Pro, Fotor Изменение размеров Адаптация под требования площадки (обычно 1000х1000 или 1500х1500 пикселей) Pixlr, Photopea, все перечисленные Коррекция цвета Достоверная передача цвета товара BeFunky, Movavi, Pixlr Создание коллажей Демонстрация товара с разных ракурсов Canva, PicMonkey, DesignCap Добавление инфографики Визуализация преимуществ, размеров и характеристик Piktochart, Canva, DesignCap Пакетная обработка Одновременная обработка партии товаров PicMonkey, Fotor Pro, BeFunky Pro

Особое внимание стоит уделить следующим аспектам:

Качество автоматического удаления фона — на разных товарах (особенно со сложной геометрией) алгоритмы работают с разной точностью

— на разных товарах (особенно со сложной геометрией) алгоритмы работают с разной точностью Возможность сохранения в различных форматах — некоторые площадки принимают только JPG, другие позволяют загружать PNG

— некоторые площадки принимают только JPG, другие позволяют загружать PNG Контроль размера файла — большинство маркетплейсов имеют ограничения (обычно 5-10 Мб)

— большинство маркетплейсов имеют ограничения (обычно 5-10 Мб) Наличие шаблонов — готовые макеты для инфографики существенно экономят время

— готовые макеты для инфографики существенно экономят время Инструменты ретуши — для устранения дефектов и подчеркивания деталей товара

Елена Соколова, контент-менеджер интернет-магазина Когда мы начали продавать дизайнерскую одежду на Wildberries, столкнулись с проблемой: наши фото не соответствовали требованиям площадки. Они отклоняли их из-за теней, неправильных пропорций и цветокоррекции. Тратить на фотостудию по 1500 рублей за каждую позицию было нерентабельно — у нас более 200 SKU. Я протестировала несколько редакторов и остановилась на связке из Remove.bg для вырезания моделей и Canva для компоновки финальных изображений с размерной сеткой. За неделю мы переделали весь каталог, потратив меньше 5000 рублей на подписки. Продажи выросли на 42% в первый же месяц после модерации новых фото.

Идеальный редактор для маркетплейсов должен быть своеобразным "швейцарским ножом" — простым в использовании, но содержащим все необходимые инструменты для быстрой обработки. Важно, чтобы вам не приходилось переключаться между разными сервисами для выполнения базовых операций. 🔄

Бесплатные vs платные фоторедакторы: что выбрать

Вопрос выбора между бесплатными и платными инструментами всегда актуален, особенно для начинающих продавцов, которые оптимизируют каждую копейку бюджета. Я проанализировал реальные ограничения и возможности обоих вариантов. 💰

Преимущества бесплатных редакторов:

Нулевые затраты на старте — идеально для тестирования разных товарных категорий

Достаточный функционал для базовой обработки (кадрирование, простая цветокоррекция)

Отсутствие обязательств — можно легко переключаться между разными сервисами

Некоторые редакторы (Photopea, ранняя версия Pixlr) предлагают продвинутые функции бесплатно

Недостатки бесплатных решений:

Ограниченное количество операций (например, только 5 бесплатных удалений фона в месяц)

Наличие водяных знаков на изображениях (критично для товарных фото)

Отсутствие пакетной обработки, что увеличивает время работы с большим каталогом

Ограниченный доступ к шаблонам и премиальным эффектам

Часто требуется регистрация с последующими маркетинговыми рассылками

Преимущества платных редакторов:

Расширенный функционал с профессиональными инструментами (слои, маски, продвинутая ретушь)

Отсутствие водяных знаков и других ограничений на экспорт

Доступ к библиотекам шаблонов и элементов, специфичных для e-commerce

Пакетная обработка для быстрой работы с большим количеством товаров

Техническая поддержка и обучающие материалы

Для определения оптимального решения я рекомендую исходить из объема вашего каталога:

🔹 До 20 товаров — вполне реально обойтись бесплатными версиями, потратив больше времени на ручную обработку

🔹 20-100 товаров — оптимально сочетание бесплатных инструментов с точечной оплатой критичных функций (например, пакет кредитов на Remove.bg)

🔹 Более 100 товаров — однозначно стоит инвестировать в платные подписки, так как экономия времени и улучшение конверсии быстро окупят затраты

Важно помнить: самые дешевые подписки часто предлагаются при годовой оплате, но если вы только тестируете сервис, начните с месячной подписки. Многие редакторы также предлагают пробный период (обычно 7-14 дней), который позволяет оценить премиум-функции перед покупкой. ⏰

Как выбрать онлайн редактор под требования площадки

Различные маркетплейсы предъявляют свои специфические требования к товарным фотографиям. Игнорирование этих нюансов часто приводит к отклонению товаров на этапе модерации, что тормозит весь процесс продаж. Рассмотрим, как подобрать редактор под конкретные площадки. 🎯

Wildberries:

Требует фотографии в формате 1200х1600 пикселей

Строго белый фон без теней и градиентов

Товар должен занимать 75-80% площади изображения

Запрещены водяные знаки и дополнительные графические элементы на основном фото

Оптимальные редакторы: Remove.bg + Photopea или Canva для создания точных размеров

Ozon:

Принимает изображения от 450х450 до 10000х10000 пикселей

Рекомендует размер 1500х1500 пикселей

Допускает инфографику и многостраничные изображения в карусели

Требует реалистичной цветопередачи

Оптимальные редакторы: Canva или PicMonkey для создания карусельных изображений с инфографикой

Яндекс.Маркет:

Минимальный размер 400х400 пикселей

Максимальный размер файла — 10 МБ

Формат JPG или PNG

Белый фон, товар занимает минимум 75% площади

Оптимальные редакторы: BeFunky или Fotor с функциями контроля размера файла

СберМегаМаркет:

Требует разрешение от 600 до 3000 пикселей по большей стороне

Поддерживает форматы JPG, PNG, GIF

Рекомендует белый фон, но менее строг к этому требованию

Позволяет использовать фото в интерьере для определенных категорий

Оптимальные редакторы: Pixlr или Movavi Photo Editor для более творческой обработки

При выборе редактора также следует учитывать следующие факторы:

Типология товаров — для одежды критически важны точные пропорции и демонстрация посадки, для техники — детализация функциональных элементов Частота обновления каталога — при регулярном добавлении новых позиций стоит инвестировать в инструменты с пакетной обработкой Технические навыки команды — если у вас нет опыта работы с графикой, отдавайте предпочтение интуитивным редакторам с русскоязычным интерфейсом Интеграция с другими сервисами — некоторые редакторы (например, Canva) позволяют напрямую публиковать контент в социальные сети для продвижения

Для максимальной эффективности рекомендую создать шаблоны для каждой площадки в выбранном редакторе. Это позволит быстро адаптировать одни и те же фотографии под различные требования маркетплейсов без необходимости каждый раз начинать работу с нуля. ⚡

Помните, что требования площадок регулярно обновляются, поэтому важно следить за изменениями в правилах модерации и оперативно адаптировать свой подход к обработке фотографий. 📝

Качественные изображения товаров — это инвестиция, а не расход. Правильно выбранный онлайн-редактор становится стратегическим оружием в конкурентной борьбе за внимание покупателя. Проанализировав функциональность десяти ведущих инструментов, можно сделать вывод: универсального решения не существует, но оптимальное сочетание сервисов под ваши задачи способно многократно увеличить эффективность работы с визуальным контентом. Начните с бесплатных версий для тестирования, постепенно переходя к платным подпискам по мере роста вашего бизнеса на маркетплейсах.

Читайте также