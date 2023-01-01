Как создать 3D-персонажа в Blender: от эскиза до текстур

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные 3D-дизайнеры и художники

Студенты и профессионалы, желающие освоить Blender для создания персонажей

Люди, интересующиеся графическим дизайном и анимацией Создание трехмерных персонажей — это тот навык, который открывает перед дизайнером бесконечные возможности. Представьте: ваш собственный герой, детализированный до мельчайших черт, готовый к анимации и интеграции в игру или фильм. Звучит заманчиво? Blender — это программа с открытым исходным кодом, которая предоставляет полный набор инструментов для воплощения ваших творческих идей в цифровые 3D-модели. В этом руководстве мы пройдем весь путь от концепции до готового персонажа, не упуская ни одной важной детали. 🚀

Основы моделирования персонажей в Blender

Blender 3.0+ представляет собой мощный инструмент, который изначально может показаться сложным для новичков. Однако, разобравшись с базовыми принципами, вы быстро оцените его возможности для создания персонажей. Давайте начнем с фундаментальных аспектов, которые необходимо усвоить перед тем, как приступить к моделированию.

Прежде всего, ознакомьтесь с интерфейсом Blender. Программа разделена на рабочие пространства (Workspaces), каждое из которых оптимизировано под конкретные задачи — моделирование, скульптинг, текстурирование. Для моделирования персонажей особенно важно освоить навигацию в 3D-пространстве:

Средняя кнопка мыши (или колесико) для вращения вида

Shift + средняя кнопка для панорамирования

Колесико для масштабирования

Numpad 1, 3, 7 для быстрого переключения между ортографическими видами

Одна из ключевых концепций в Blender — модификаторы. Это неразрушающие эффекты, которые изменяют геометрию модели, не затрагивая исходную сетку. Для моделирования персонажей особенно полезны следующие модификаторы:

Модификатор Применение при моделировании персонажа Mirror Создает зеркальное отражение, позволяя моделировать только половину симметричного персонажа Subdivision Surface Сглаживает модель, добавляя полигоны для более детализированной поверхности Armature Необходим для создания скелета персонажа и последующей анимации Solidify Придает объекту толщину, полезен для создания одежды персонажа

Еще одна важная концепция — топология. Это способ организации полигонов, определяющий, как модель деформируется при анимации. Хорошая топология следует естественным линиям тела и мышц, особенно в местах сгибов и деформаций.

Алексей Воронов, ведущий 3D-художник Первый персонаж, которого я создал в Blender, был настоящим монстром — и не в хорошем смысле. Я не уделил должного внимания топологии и начал с высокополигональной модели вместо базовой сетки. Когда пришло время анимировать его, на лице персонажа появлялись ужасные искажения при каждой улыбке. Это научило меня главному правилу: всегда начинайте с простой формы и продумывайте потоки полигонов вдоль естественных линий деформации. После трех дней переделок и изучения правильной топологии лица, мой персонаж наконец смог улыбнуться без кошмарных искажений. Теперь я всегда уделяю особое внимание местам, где происходит наибольшая деформация — вокруг глаз, рта и суставов.

Прежде чем двигаться дальше, рассмотрим основные подходы к моделированию персонажей:

Box modeling — начало с простой формы (куб) и постепенное добавление деталей

— начало с простой формы (куб) и постепенное добавление деталей Digital sculpting — "лепка" высокополигональной модели с последующей ретопологией

— "лепка" высокополигональной модели с последующей ретопологией Edge modeling — создание модели путем добавления отдельных рёбер и граней

Для большинства персонажей оптимальным является комбинированный подход: создание базовой сетки с правильной топологией методом box modeling, а затем добавление деталей через скульптинг. 🎨

Подготовка эскизов и референсов для 3D-модели

Успешное создание 3D-персонажа начинается задолго до открытия Blender. Подготовка эскизов и референсов — критический этап, который определит направление всего проекта и поможет избежать множества исправлений в процессе работы.

Концепт-арт персонажа должен включать в себя как минимум вид спереди и вид сбоку. Для более сложных моделей рекомендуется также добавить вид сзади и три четверти. Эти ортографические виды служат основой для точного моделирования пропорций персонажа.

Мария Соколова, 3D-художник и преподаватель Я работала над созданием персонажа для инди-игры, когда столкнулась с проблемой несоответствия референсов. Концепт-художник предоставил прекрасные иллюстрации героя в динамичных позах, но без четких ортографических видов. Начав моделирование, я быстро обнаружила, что пропорции не стыкуются — то, что выглядело естественно на рисунке в перспективе, оказалось анатомически невозможным в 3D. Пришлось остановить работу и потратить два дня на создание согласованных ортографических видов, прежде чем продолжить моделирование. С тех пор я требую от заказчиков предоставления или утверждения Т-образной позы персонажа во всех ключевых ракурсах. Это экономит десятки часов работы над моделью.

При подготовке референсов следует собрать детальную библиотеку материалов по следующим категориям:

Анатомические референсы — если ваш персонаж гуманоидный, необходимо изучить анатомию человека или животных, на которых он основан

— если ваш персонаж гуманоидный, необходимо изучить анатомию человека или животных, на которых он основан Стилевые референсы — примеры персонажей в выбранной стилистике (реалистичной, мультяшной, аниме и т.д.)

— примеры персонажей в выбранной стилистике (реалистичной, мультяшной, аниме и т.д.) Референсы одежды и аксессуаров — детали костюма, текстура и драпировка ткани

— детали костюма, текстура и драпировка ткани Материалы — примеры текстур кожи, металла, ткани и других материалов, которые будут использоваться

Организуйте ваши референсы в удобную систему, например, с помощью PureRef или аналогичных программ, которые позволяют создать единую доску настроения. В Blender вы можете импортировать эскизы как фоновые изображения для точного следования пропорциям:

Перейдите в вид спереди (Numpad 1) Нажмите N для открытия панели свойств В разделе Background Images добавьте фоновое изображение с видом спереди Повторите для бокового вида (Numpad 3), добавив соответствующий эскиз

Важно также определить масштаб вашего персонажа. В Blender одна единица по умолчанию равна одному метру. Установите реальные размеры персонажа в метрах — это облегчит дальнейшую работу с освещением, анимацией и интеграцией в игровые движки. 📏

Тип референса Назначение Примеры источников Ортографические виды Основа для точного моделирования пропорций Собственные эскизы, концепт-арт, анатомические атласы Детализация поверхности Референсы для скульптинга и текстурирования Фотографии кожи, тканей, макро-снимки поверхностей Освещение и материалы Примеры для настройки шейдеров Художественные работы, кадры из фильмов, фотографии Позы и выражения Примеры для финального рендера Фотографии актеров, художественные работы

После сбора всех необходимых референсов рекомендуется составить план работы, разделив процесс создания персонажа на ключевые этапы с конкретными сроками. Это поможет структурировать работу и не потеряться в деталях. 🗓️

Создание базовой сетки и формы персонажа

Создание базовой сетки — фундамент всего процесса моделирования. На этом этапе мы определяем общую форму и пропорции персонажа, которые в дальнейшем будут детализированы. Существует несколько подходов к созданию базовой сетки, и выбор зависит от характера персонажа и вашего рабочего процесса.

Для большинства гуманоидных персонажей оптимальным стартом является примитив — куб или цилиндр. Давайте рассмотрим пошаговый процесс создания базовой сетки методом box modeling:

Создайте куб (Shift+A > Mesh > Cube) и примените модификатор Mirror по оси X для симметричного моделирования. Перейдите в режим редактирования (Tab) и активируйте режим вершин (1). Начните экструдировать (E) и масштабировать (S) участки куба, формируя основные массы тела — торс, таз, шею. Для конечностей используйте инструмент Loop Cut (Ctrl+R), чтобы добавить кольцевые сечения, а затем вытягивайте их, формируя руки и ноги. Используйте инструмент Subdivide (W > Subdivide) для добавления дополнительных вершин в областях, требующих большей детализации.

При создании базовой сетки крайне важно следить за топологией — распределением полигонов по поверхности модели. Правильная топология не только упрощает последующую детализацию, но и обеспечивает корректную деформацию при анимации. Основные принципы хорошей топологии:

Квадратные полигоны (четырехсторонние грани) должны преобладать

Избегайте N-гонов (полигонов с более чем 4 сторонами) и треугольников в областях деформации

Линии топологии должны следовать направлению мышц и естественных изгибов тела

Концентрируйте больше полигонов в областях, требующих детализации (лицо, руки)

Создавайте контуры вокруг суставов для лучшей деформации

Для создания головы часто используется другой подход. Начните с примитива UV-сферы, удалите половину (если используете Mirror), затем реструктуризируйте полигоны, следуя линиям мимических мышц. Особое внимание уделите области глаз и рта, где потребуется больше полигонов для мимической анимации.

Альтернативный метод для опытных пользователей — ретопология. В этом случае сначала создается высокополигональная скульптура с помощью инструментов скульптинга, а затем на её основе строится низкополигональная сетка с оптимальной топологией.

При работе над базовой сеткой используйте горячие клавиши для повышения эффективности:

G — перемещение выбранных вершин/рёбер/граней

S — масштабирование

R — вращение

E — экструдирование

Ctrl+R — добавление кольцевого сечения

Alt+клик на ребро — выбор кольца рёбер

По мере формирования базовой сетки регулярно проверяйте её соответствие референсам. Включите модификатор Subdivision Surface на уровне 1-2, чтобы видеть, как будет выглядеть сглаженная модель. Однако не применяйте его окончательно, пока не завершите базовое моделирование — это сохранит гибкость в редактировании. 🧩

Детализация и скульптинг модели в Blender

После создания базовой сетки с правильной топологией наступает время добавить детали, которые превратят вашу модель в живого персонажа. Скульптинг в Blender — мощный инструмент для этой задачи, позволяющий работать с моделью подобно глине, добавляя органические детали и текстуры.

Для перехода к скульптингу необходимо подготовить базовую модель:

Примените модификатор Mirror (если использовали) Добавьте модификатор Multiresolution вместо Subdivision Surface Увеличьте разрешение до уровня 3-4 для детализации (Subdivide в панели модификатора) Перейдите в режим Sculpting в верхней панели интерфейса

В режиме скульптинга вам доступен широкий набор кистей, каждая из которых имеет специфическое применение при создании персонажа:

Кисть Назначение Типичное применение Draw Вытягивание поверхности Формирование мышц, черт лица Clay Strips Наслоение материала полосами Создание мышечной структуры Crease Создание острых углублений Морщины, складки одежды Smooth Сглаживание поверхности Выравнивание резких переходов Pinch Стягивание вершин к центру кисти Детализация губ, век Dam Standard Создание четких линий Границы мышц, детали лица

При скульптинге рекомендуется работать слоями детализации, от крупных форм к мелким:

Первый уровень — основные мышечные группы и формы тела Второй уровень — вторичные детали: отдельные мышцы, черты лица Третий уровень — мелкие детали: морщины, текстура кожи, вены Финальный уровень — микродетали: поры, шрамы, неровности

Использование динамической топологии (Dyntopo) — альтернативный подход, который автоматически добавляет геометрию в области, где вы скульптите, позволяя создавать очень детализированные модели без предварительного увеличения разрешения всей сетки. Активируйте его в панели инструментов и настройте Detail Size в соответствии с необходимым уровнем детализации.

Особое внимание следует уделить моделированию лица, так как оно является фокусной точкой персонажа. При скульптинге лица соблюдайте следующую последовательность:

Начните с общей формы черепа и расположения основных черт

Детализируйте глаза, нос, рот и уши, следуя анатомическим референсам

Добавьте вторичные детали: брови, скулы, челюсть

Финализируйте морщины, поры и текстурные особенности кожи

Для симметричных участков используйте опцию Symmetry (доступна в панели инструментов скульптинга). Для органических деталей, таких как шрамы или родинки, временно отключайте симметрию, чтобы создать естественное ощущение асимметрии.

Для одежды и аксессуаров существуют различные подходы:

Скульптинг непосредственно на поверхности персонажа с последующей экстракцией в отдельный объект

Моделирование отдельных сеток и их проецирование на тело персонажа с помощью модификаторов Shrinkwrap или Cloth

Использование инструмента Mask в режиме скульптинга для выделения области одежды и её отдельной обработки

По мере работы сохраняйте промежуточные версии модели и регулярно проверяйте её силуэт, поворачивая и просматривая с разных ракурсов. Некоторые детали могут хорошо выглядеть под одним углом, но теряться с другой стороны. 🧐

Текстурирование и финальная обработка 3D-персонажа

Текстурирование — завершающий этап создания персонажа, который вдыхает в него жизнь, добавляя цвет, материалы и мельчайшие поверхностные детали. Современный подход к текстурированию в Blender основан на PBR-материалах (Physically Based Rendering), которые реалистично реагируют на освещение.

Прежде чем приступить к текстурированию, необходимо правильно подготовить UV-развертку модели:

В режиме Edit Mode выберите все вершины (A) Создайте швы (Seams) в стратегических местах, где разрывы будут менее заметны (выберите ребро > Ctrl+E > Mark Seam) Используйте UV > Unwrap для развертки модели Оптимизируйте использование UV-пространства с помощью инструмента UV > Pack Islands

Для сложных персонажей рекомендуется разбивать модель на логические части (голова, торс, конечности) и создавать для них отдельные UV-карты или отдельные участки на одной большой карте. Это облегчит текстурирование и позволит выделить больше пространства для важных деталей, таких как лицо.

Основные карты текстур, используемые при создании персонажа:

Base Color/Albedo — базовый цвет поверхности без освещения

— базовый цвет поверхности без освещения Normal/Bump — мелкие детали рельефа, не требующие дополнительной геометрии

— мелкие детали рельефа, не требующие дополнительной геометрии Roughness — определяет, насколько поверхность отражает свет (матовая или глянцевая)

— определяет, насколько поверхность отражает свет (матовая или глянцевая) Metallic — определяет металлические свойства материала

— определяет металлические свойства материала Specular — интенсивность бликов на поверхности

— интенсивность бликов на поверхности Subsurface Scattering — для органических материалов, таких как кожа

— для органических материалов, таких как кожа Displacement — крупные детали рельефа, требующие изменения геометрии

Существует несколько подходов к созданию текстур:

Procedural texturing — создание текстур с помощью процедурных узлов в Shader Editor, без использования внешних изображений Texture painting — рисование текстур непосредственно на 3D-модели в режиме Texture Paint External texturing — создание текстур в специализированных программах, таких как Substance Painter или Photoshop Hybrid approach — комбинация вышеперечисленных методов для достижения оптимального результата

Для создания реалистичной кожи используйте подповерхностное рассеивание (Subsurface Scattering) — это свойство позволяет свету проникать под поверхность и рассеиваться, что характерно для таких материалов, как кожа, воск или мрамор. В Blender это настраивается в разделе Subsurface Scattering шейдера Principled BSDF.

После завершения текстурирования наступает время финальной обработки персонажа:

Риггинг — создание скелетной системы для анимации персонажа

— создание скелетной системы для анимации персонажа Вес-пэинтинг — настройка влияния костей на различные участки сетки

— настройка влияния костей на различные участки сетки Освещение — создание подходящего освещения для презентации персонажа

— создание подходящего освещения для презентации персонажа Постобработка — добавление эффектов в Compositor для улучшения финального рендера

Для презентации персонажа в портфолио рекомендуется создать несколько рендеров с разных ракурсов, включая полный рост, крупный план лица и детали костюма или аксессуаров. Также полезно создать модельный лист (model sheet) с техническими изображениями персонажа в T-позе и нейтральных выражениях. 🖼️

Если персонаж предназначен для игр или VR-приложений, важно оптимизировать модель, снизив количество полигонов и размер текстур без потери качества. Это может включать:

Ретопологию высокополигональной модели

Запекание (baking) деталей с высокополигональной модели на низкополигональную

Оптимизацию размеров и количества текстур

Создание LOD (Level of Detail) версий для разных дистанций просмотра

Создание персонажа в Blender — это не просто техническое упражнение, а настоящее искусство, требующее понимания формы, анатомии и материалов. Проходя путь от концепта до финального рендера, вы не только осваиваете инструменты программы, но и развиваете художественное видение. Каждый новый персонаж — это возможность экспериментировать, учиться и совершенствовать свои навыки. И помните: даже самые сложные модели создаются из простых форм — главное начать и последовательно двигаться от базовой сетки к финальным деталям. Ваш следующий персонаж уже ждет, когда вы воплотите его в цифровом мире Blender.

