Мастер-класс: как сделать изображение в круге – 5 простых способов

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры и визуальные творцы

Маркетологи и специалисты по контенту, работающие с изображениями

Пользователи, интересующиеся созданием визуального контента в социальных сетях и на веб-платформах Круглые изображения — незаменимый инструмент в арсенале каждого визуального творца! Они моментально добавляют гармонию в любой дизайн, привлекают внимание и придают композициям завершённость. Будь то аватар для профиля, лого компании или акцентный элемент в инфографике — круглая форма создаёт мощный визуальный эффект. В 2025 году, когда пользователи пролистывают до 300 метров контента ежедневно, умение грамотно работать с формой становится ключевым навыком для выделения вашего контента из информационного шума. 🔥

Почему круглый формат изображений так популярен

Психология восприятия объясняет магнетизм круглых форм: наш мозг естественным образом тяготеет к ним, воспринимая круг как символ целостности и завершенности. Статистика подтверждает это притяжение — по данным исследования визуального контента за 2025 год, публикации с круглыми элементами получают на 23% больше вовлеченности пользователей. 🔍

Круглые изображения выполняют несколько ключевых функций:

Смягчают визуальную композицию, создавая баланс среди прямоугольных элементов

Направляют внимание — круг как естественная фокусная точка

Создают ощущение безопасности и комфорта (отсутствие острых углов)

Добавляют динамику и движение в статичные дизайны

Универсально работают в различных культурных контекстах

Алексей Дорохов, арт-директор

Один из моих клиентов, косметический бренд, столкнулся с проблемой низкой конверсии на сайте. Их продуктовые фотографии были стандартными прямоугольными, и страница выглядела как типичный каталог — ничего особенного. Я предложил радикальное решение: оформить все ключевые продукты в круглые рамки, добавив эффект мягкой тени. Результаты превзошли ожидания: время, проведенное на странице, увеличилось на 46%, а конверсия выросла на 18%. Круглый формат помог создать ощущение премиальности и уникальности, а глаза посетителей естественно двигались от одного круглого элемента к другому, изучая больше продуктов.

Сравнивая применение круглых изображений по отраслям, можно выделить явных лидеров:

Отрасль Использование круглых изображений Преимущественное применение Социальные сети Очень высокое (92%) Аватары профилей, истории, значки E-commerce Высокое (78%) Категории товаров, промо-акции Медиа и новости Среднее (51%) Фотографии авторов, иконки тем B2B сайты Низкое (34%) Фото команды, кейсы клиентов Банковский сектор Растущее (67%) Иконки услуг, фото команды

Способ 1: Как сделать изображение в круге в Photoshop

Adobe Photoshop остается золотым стандартом для профессиональной работы с изображениями, включая трансформацию их в круглую форму. Актуальная версия Photoshop 2025 предлагает несколько методов создания круглых обрезок, каждый с уникальными преимуществами. 🎨

Вот пошаговое руководство для создания идеального изображения в круге:

Открытие изображения: Выберите File > Open и найдите нужный файл Создание круглой выделенной области: Выберите инструмент Elliptical Marquee Tool (клавиша M) Правильное пропорциональное выделение: Удерживайте Shift во время рисования для создания идеального круга Позиционирование: Расположите круг так, чтобы захватить нужную часть изображения Инвертирование и удаление: Select > Inverse и затем нажмите Delete Сохранение прозрачности: Сохраните файл в формате PNG для сохранения прозрачного фона вокруг круга

Для более продвинутого результата с мягкими краями используйте дополнительные опции:

Добавьте слой-маску после выделения: Layer > Layer Mask > Reveal Selection

Примените Feather для создания мягкого перехода: Select > Modify > Feather (значение 2-5 пикселей)

Используйте корректирующие слои внутри маски для улучшения изображения

Метод в Photoshop Преимущества Недостатки Уровень сложности Elliptical Marquee Tool Быстрота, простота Ограниченные параметры настройки Начальный Layer Mask Неразрушающее редактирование, гибкость настройки Требует понимания работы с масками Средний Pen Tool + Path Высокая точность, контроль над каждой точкой Занимает больше времени Продвинутый Shape Tool Векторная масштабируемость Менее интуитивный для новичков Средний

Мария Светлова, графический дизайнер

Моя первая работа в крупном агентстве началась с казалось бы простого задания: создать 80 круглых аватаров команды для корпоративного сайта. Я думала, что справлюсь за пару часов, просто используя Elliptical Marquee Tool. Однако быстро столкнулась с тем, что композиционно некоторые лица не вписывались в круг, часть фотографий требовала коррекции цвета только в определенных областях, а еще нужно было соблюсти единый стиль. Тогда я разработала систему смарт-объектов с масками и корректирующими слоями. Настроив один шаблон, я применила его ко всей партии фотографий через Action. Восьмичасовая работа превратилась в двухчасовую, а руководитель был впечатлен единым стилем и качеством. Этот опыт научил меня, что даже в простейших задачах продуманный профессиональный подход окупается сторицей.

Способ 2: Создание круглых изображений онлайн

Для тех, кто не имеет доступа к Photoshop или нуждается в быстром решении, онлайн-инструменты стали мощной альтернативой. В 2025 году онлайн-редакторы достигли впечатляющей функциональности, сохраняя при этом интуитивно понятный интерфейс. 💻

Топ-5 онлайн-сервисов для создания круговых изображений:

Canva Pro: Предлагает специальные шаблоны для круглых изображений и интуитивный инструмент обрезки с функцией фрейма

Предлагает специальные шаблоны для круглых изображений и интуитивный инструмент обрезки с функцией фрейма RemoveBG: Идеален для автоматического удаления фона и создания чистых круглых портретов

Идеален для автоматического удаления фона и создания чистых круглых портретов Fotor: Обеспечивает продвинутые инструменты обрезки с предустановками форм круга

Обеспечивает продвинутые инструменты обрезки с предустановками форм круга Crello: Предлагает богатую библиотеку круглых рамок и эффектов

Предлагает богатую библиотеку круглых рамок и эффектов Pixlr X: Имитирует многие функции Photoshop в браузере, включая работу со слоями и масками

Пошаговая инструкция по созданию круглого изображения в Canva:

Войдите в свой аккаунт Canva или создайте новый Создайте новый проект или выберите шаблон (например, "Социальные медиа") Загрузите ваше изображение через кнопку "Uploads" Перетащите изображение на рабочую область Нажмите на изображение и выберите "Crop" В меню обрезки выберите форму "Circle" Позиционируйте изображение внутри круга, увеличивая или уменьшая его по мере необходимости Нажмите "Done" для применения изменений Скачайте готовое изображение, предпочтительно в формате PNG для сохранения прозрачности

Сравнение популярных онлайн-инструментов для создания изображений в круге:

Сервис Бесплатный доступ Автоматический ИИ Качество выходного файла Уникальные возможности Canva Ограниченный Высокий Отличное Огромная библиотека шаблонов RemoveBG Пробный Очень высокий Отличное Высокоточное распознавание краев Fotor Основные функции Средний Хорошее Автоматическая оптимизация изображений Pixlr X Полный Низкий Хорошее Расширенные фильтры и эффекты Crello Базовый Средний Отличное Анимированные шаблоны

Способ 3: Изображения в круге с помощью CSS

Веб-разработчики и дизайнеры имеют мощный инструмент для создания круглых изображений непосредственно в коде — CSS. Использование стилей позволяет динамически преобразовывать изображения без необходимости предварительной обработки каждого файла. В 2025 году возможности CSS для обработки форм стали еще более совершенными. 🖥️

Базовый CSS-код для создания круглого изображения:

Простая круглая рамка:

CSS Скопировать код .round-image { width: 200px; /* фиксированная ширина */ height: 200px; /* равная высота для создания круга */ border-radius: 50%; /* ключевое свойство для создания круга */ object-fit: cover; /* сохраняет пропорции, обрезая края */ }

Круглое изображение с рамкой:

CSS Скопировать код .round-image-border { width: 200px; height: 200px; border-radius: 50%; object-fit: cover; border: 4px solid #3498db; /* добавляет синюю рамку */ box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2); /* добавляет тень */ }

Отзывчивый круглый аватар:

CSS Скопировать код .responsive-circle { width: 100%; padding-bottom: 100%; /* создает квадратную пропорцию */ border-radius: 50%; background-size: cover; background-position: center; }

Преимущества использования CSS для создания круглых изображений:

Динамическое применение: Одинаковый стиль можно применить к любому количеству изображений

Одинаковый стиль можно применить к любому количеству изображений Адаптивность: Легко адаптируется к разным размерам экрана

Легко адаптируется к разным размерам экрана Производительность: Уменьшает необходимость загрузки предварительно обработанных изображений

Уменьшает необходимость загрузки предварительно обработанных изображений Интерактивность: Можно добавить эффекты при наведении/клике

Можно добавить эффекты при наведении/клике Гибкость настроек: Возможность легко менять размер, рамку и другие параметры

Продвинутые CSS-эффекты для круглых изображений (2025):

Градиентная рамка: Применение linear-gradient к свойству border-image Анимированный border-radius: CSS-анимации для создания пульсирующего эффекта Эффект глубины с множественными тенями: Сложные комбинации box-shadow Эффект Hover с увеличением: Трансформация масштаба при наведении Полупрозрачные оверлеи с текстом: Использование position: absolute для наложений

Способ 4: Круглые фото в мобильных приложениях

Мобильные устройства стали основным инструментом для создания и потребления визуального контента. Современные приложения предлагают мощные возможности для создания круглых изображений непосредственно на смартфоне. Данные за 2025 год показывают, что 78% визуального контента в социальных сетях создается через мобильные приложения. 📱

Топ мобильных приложений для создания круглых изображений:

Snapseed: Профессиональные инструменты редактирования от Google с возможностью выборочной обрезки

Профессиональные инструменты редактирования от Google с возможностью выборочной обрезки VSCO: Популярное приложение с круглыми рамками и эксклюзивными фильтрами

Популярное приложение с круглыми рамками и эксклюзивными фильтрами PicsArt: Предлагает множество шаблонов и уникальных форм обрезки, включая круг

Предлагает множество шаблонов и уникальных форм обрезки, включая круг Adobe Lightroom Mobile: Профессиональные инструменты обрезки с сохранением высокого качества

Профессиональные инструменты обрезки с сохранением высокого качества Inshot: Специализированное приложение для создания идеального контента для социальных платформ

Пошаговый процесс создания круглого изображения в приложении Snapseed:

Скачайте и откройте Snapseed (доступно для iOS и Android) Нажмите на + для добавления изображения из галереи Выберите инструмент "Tools" и затем "Crop" В меню форм выберите "Circle" Отрегулируйте положение вашего изображения внутри круговой рамки Нажмите галочку для применения обрезки При желании примените дополнительные фильтры или коррекции Экспортируйте изображение через значок "Export" Выберите "Save a copy" для сохранения нового круглого изображения в галерею

Сравнение функций мобильных приложений для создания круглой обрезки:

Быстрота и удобство: PicsArt и Inshot предлагают самый быстрый процесс

PicsArt и Inshot предлагают самый быстрый процесс Качество выходного файла: Adobe Lightroom Mobile и Snapseed сохраняют наивысшее качество

Adobe Lightroom Mobile и Snapseed сохраняют наивысшее качество Дополнительные эффекты: VSCO и PicsArt лидируют по уникальным фильтрам

VSCO и PicsArt лидируют по уникальным фильтрам Гибкость настройки: Snapseed предлагает наиболее точные инструменты выборочной коррекции

Snapseed предлагает наиболее точные инструменты выборочной коррекции Интеграция с соцсетями: Inshot и PicsArt обеспечивают лучшую прямую публикацию

Профессиональное применение мобильно-созданных круглых изображений:

Моментальное обновление профильных фотографий

Создание историй и хайлайтс с круглыми акцентами

Подготовка круглых миниатюр для видеоконтента

Быстрое создание круглых логотипов для малого бизнеса

Разработка уникальных визуальных паттернов из множества круглых элементов

Способ 5: Плагины и расширения для круглой обрезки

Плагины и расширения для популярных редакторов изображений и веб-платформ значительно упрощают создание круглых изображений, особенно при массовой обработке. Последние исследования показывают, что использование специализированных плагинов повышает производительность дизайнера до 30%. ⚡

Наиболее эффективные плагины для создания круглых изображений:

Circular для Photoshop: Автоматизирует создание круглых обрезков с продвинутыми настройками края

Автоматизирует создание круглых обрезков с продвинутыми настройками края Figma Circle Maker: Позволяет моментально трансформировать любые формы в идеальные круги

Позволяет моментально трансформировать любые формы в идеальные круги WordPress Round Image Widget: Добавляет функционал круглых изображений непосредственно в блоках контента

Добавляет функционал круглых изображений непосредственно в блоках контента Circle Crop Extension для Chrome: Позволяет обрезать любое изображение в интернете в круглую форму

Позволяет обрезать любое изображение в интернете в круглую форму Sketch Circular Grid: Создает круговые сетки для точного позиционирования элементов

Преимущества использования специализированных плагинов:

Пакетная обработка: Возможность применить круглую обрезку к десяткам или сотням изображений одновременно

Возможность применить круглую обрезку к десяткам или сотням изображений одновременно Предсказуемость результата: Стандартизированный подход обеспечивает единообразие всех изображений

Стандартизированный подход обеспечивает единообразие всех изображений Расширенные возможности: Многие плагины предлагают функции, недоступные в базовых редакторах

Многие плагины предлагают функции, недоступные в базовых редакторах Интеграция с рабочим процессом: Бесшовное встраивание в существующие инструменты

Бесшовное встраивание в существующие инструменты Экономия времени: Сокращение рутинных операций до минимума