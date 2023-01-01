Топ-5 приложений для обрезки видео на iPhone: выбираем лучшее

Для кого эта статья:

Владельцы iPhone, желающие обрезать видео для социальных сетей

Люди, интересующиеся видеомонтажом и созданием контента

Начинающие и профессиональные видеомонтажеры, ищущие подходящие приложения для редактирования видео на iOS Идеальный ролик для социальных сетей часто рождается после точной обрезки лишнего. Каждый владелец iPhone сталкивался с необходимостью укоротить видео перед публикацией, вырезать неудачный момент или создать динамичную нарезку из длинной записи. Но какое приложение выбрать из сотен вариантов в App Store? Я протестировал десятки программ и отобрал пятерку лучших приложений для обрезки видео на iOS — от бесплатных базовых до профессиональных решений. 🎬

Топ-5 приложений для обрезки видео на iOS: что выбрать?

Рынок видеоредакторов для iOS переполнен предложениями, но действительно удобных и функциональных решений не так много. При выборе приложения для обрезки видео стоит обращать внимание на три ключевых аспекта: функциональность, простоту использования и отсутствие навязчивых платежей.

Я отсортировал сотни предложений App Store и выделил пять приложений, которые действительно заслуживают внимания. Каждое из них имеет свои особенности и подходит для разных задач — от базовой обрезки до профессиональной нарезки видеоматериала. 📱

Анна Соловьева, видеооператор и мобильный монтажер Ещё два года назад я таскала с собой ноутбук, чтобы монтировать и обрезать видео для клиентов. Однажды перед важной встречей забыла его дома, и клиент ждал материал "здесь и сейчас". Запаниковав, я установила на свой iPhone три разных приложения для обрезки видео и за 15 минут освоила их основные функции. Результат удивил даже меня — видео для сторис я смонтировала прямо в кафе, пока клиент пил свой капучино. С тех пор 80% быстрых монтажных работ я делаю прямо на телефоне, экономя часы времени. Теперь в моем арсенале пять проверенных приложений для разных задач, и я могу обрезать, нарезать и монтировать видео где угодно.

Вот список приложений, которые заслуживают места в вашем iPhone:

iMovie — встроенное решение от Apple с мощными функциями базовой нарезки

— встроенное решение от Apple с мощными функциями базовой нарезки InShot — популярное приложение с интуитивным интерфейсом для быстрой обработки

— популярное приложение с интуитивным интерфейсом для быстрой обработки Videoshop — универсальный редактор с широким функционалом

— универсальный редактор с широким функционалом LumaFusion — профессиональный инструмент для серьезной работы с видео

— профессиональный инструмент для серьезной работы с видео CapCut — бесплатный редактор с продвинутыми функциями нарезки

Каждое из этих приложений имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант для своих задач.

Приложение Подходит для Цена Основные преимущества iMovie Базовый монтаж Бесплатно Предустановлен, нет водяных знаков InShot Контента для соцсетей Бесплатно / $3.99 в месяц Простота использования, множество форматов Videoshop Разносторонней обработки $4.99 (разовая покупка) Баланс функций и простоты LumaFusion Профессионального монтажа $29.99 (разовая покупка) Продвинутые функции, многодорожечный монтаж CapCut Трендового контента Бесплатно Готовые шаблоны, эффекты перехода

iMovie: встроенный редактор с мощными функциями нарезки

Многие владельцы iPhone даже не подозревают, что на их устройствах уже установлен мощный инструмент для обрезки и нарезки видео. iMovie — официальное приложение от Apple, которое предустановлено на всех современных iOS устройствах или доступно для бесплатного скачивания в App Store.

Основные преимущества iMovie для базовой обрезки видео:

Интуитивно понятный интерфейс с функцией перетаскивания

Точная обрезка видео с выбором начальной и конечной точки

Возможность создания трейлеров и фильмов из нескольких клипов

Отсутствие водяных знаков и экспортных ограничений

Поддержка 4K-видео и стабилизация изображения

iMovie позволяет быстро обрезать видео, выбирая нужный фрагмент с точностью до кадра. Для этого достаточно открыть приложение, создать новый проект, добавить видео и с помощью желтых маркеров определить начало и конец нужного фрагмента. 🎯

Михаил Петров, контент-маркетолог Когда мне поручили создать серию роликов для корпоративного аккаунта, я впал в ступор — никогда раньше не занимался видеомонтажом. Времени на изучение сложных программ не было. Коллега посоветовал использовать iMovie, который уже был на моем iPhone. Потратив 20 минут на YouTube-туториал, я освоил базовые функции и смог не только обрезать видео, но и соединить несколько клипов, добавить переходы и даже наложить фоновую музыку. В результате, вместо ожидаемых трех роликов, я подготовил целую серию из десяти видео за один вечер. Начальство было в восторге, а я открыл для себя инструмент, который использую до сих пор для быстрых правок видео.

Помимо базовой обрезки, iMovie предлагает следующие инструменты для работы с видео:

Возможность разделения клипа на несколько частей

Настройка скорости воспроизведения (замедление или ускорение)

Добавление переходов между фрагментами видео

Наложение текста и базовых эффектов

Синхронизация проектов через iCloud между всеми устройствами Apple

Главным недостатком iMovie можно назвать ограниченные возможности для создания сложных видеопроектов. Для базовой обрезки и несложного монтажа это идеальный инструмент, но если вам нужны продвинутые функции редактирования, стоит обратить внимание на специализированные приложения. 🛠️

InShot и Videoshop: удобные приложения для быстрой обработки

Когда встроенных возможностей iMovie недостаточно, но требуется быстрое и простое решение — на сцену выходят InShot и Videoshop. Эти два приложения завоевали популярность благодаря своей универсальности и дружественному интерфейсу.

InShot получил признание среди создателей контента для социальных сетей благодаря интуитивно понятному интерфейсу и широким возможностям форматирования видео под разные платформы. Videoshop, в свою очередь, предлагает больше креативных инструментов при сохранении простоты использования.

InShot: мастер быстрого редактирования

InShot — это многофункциональный инструмент, который помогает быстро обрезать видео, изменить его формат и добавить базовые эффекты. Приложение позволяет работать с различными соотношениями сторон, что особенно полезно для подготовки контента для разных социальных платформ.

Ключевые функции InShot для обрезки и нарезки видео:

Точная обрезка видео с предпросмотром в реальном времени

Разделение видео на несколько частей одним касанием

Изменение соотношения сторон (9:16, 16:9, 1:1, 4:5, и др.)

Регулировка скорости воспроизведения отдельных фрагментов

Возможность добавления переходов между фрагментами

InShot доступен бесплатно, но с водяными знаками. Для их удаления и получения доступа ко всем функциям потребуется подписка — $3.99 в месяц или $14.99 в год. Также есть опция пожизненного доступа за $34.99.

Videoshop: баланс функциональности и простоты

Videoshop предлагает более широкий набор инструментов для редактирования видео при сохранении интуитивно понятного интерфейса. Это приложение отлично подходит для тех, кто хочет не только обрезать видео, но и добавить к нему эффекты, текст или анимацию.

Отличительные особенности Videoshop:

Точная обрезка видео с предпросмотром

Объединение нескольких клипов в один

Эффект обратного воспроизведения

Разнообразные переходы между клипами

Добавление звуковых эффектов и голосового комментария

Videoshop предлагает разовую покупку приложения за $4.99, что избавляет от необходимости платить ежемесячную подписку.

Функция InShot Videoshop Точная обрезка видео Да Да Разделение на части Да Да Водяной знак в бесплатной версии Да Нет (пробный период) Модель оплаты Подписка Разовая покупка Настройка соотношения сторон Расширенная Базовая Голосовые комментарии Базовые Расширенные Экспорт в 4K Только в PRO Да

Оба приложения отлично справляются с базовыми задачами обрезки и нарезки видео. InShot лучше подойдет для создателей контента в социальных сетях благодаря гибкой настройке форматов, а Videoshop — для тех, кто предпочитает больше творческих инструментов и однократную оплату вместо подписки. 🔄

LumaFusion: профессиональные инструменты обрезки видео

Когда речь заходит о профессиональном редактировании видео на iOS, LumaFusion становится безусловным лидером. Это не просто приложение для обрезки видео — это полноценная видеомонтажная студия в вашем кармане, которая предлагает функциональность, сравнимую с десктопными решениями.

LumaFusion позволяет работать с шестью видеодорожками и шестью аудиодорожками, что открывает широкие возможности для создания сложных видеопроектов. При этом интерфейс приложения оптимизирован для работы на сенсорных экранах iPhone и iPad.

Ключевые преимущества LumaFusion для обрезки и нарезки видео:

Прецизионная обрезка с точностью до кадра с использованием жестов пинча

Многослойный монтаж с возможностью точного позиционирования клипов

Расширенные инструменты для работы с временной шкалой

Поддержка проектов с различным соотношением сторон и частотой кадров

Возможность работы с 4K видео на полной частоте кадров

Расширенные возможности экспорта с настройкой всех параметров видео

LumaFusion стоит $29.99 в App Store, что является разовой покупкой без дополнительных подписок или внутренних покупок. Несмотря на высокую по меркам мобильных приложений цену, программа предлагает исключительную ценность для тех, кто серьезно занимается видеомонтажом. 🎥

Профессиональные функции LumaFusion, которые выделяют его среди других приложений:

Магнитная временная шкала для точного позиционирования клипов

Ключевые кадры для анимации эффектов и параметров

Продвинутые инструменты цветокоррекции (LUT, кривые, колесо цветов)

Поддержка внешних накопителей для импорта материала

Возможность экспорта проектов в Final Cut Pro X (требуется дополнительная покупка)

Для базовой обрезки видео LumaFusion может показаться избыточным, но если вы планируете регулярно работать с видеоматериалами и хотите иметь под рукой мощный инструмент — это лучший выбор на iOS. Приложение особенно удобно на iPad, где полностью раскрывает свой потенциал благодаря большему экрану.

В отличие от других приложений, LumaFusion не накладывает ограничений на длительность проектов, разрешение видео и экспортируемых файлов. Это делает его идеальным выбором для профессиональных видеографов и энтузиастов, которые не хотят идти на компромиссы в качестве.

Сравнение бесплатных и платных функций видеоредакторов iOS

Выбирая приложение для обрезки видео на iPhone, важно понимать, какие функции доступны бесплатно, а за какие придется платить. Ценовая политика разработчиков может существенно влиять на итоговый выбор, особенно если вы планируете использовать приложение регулярно.

Стоит отметить, что многие "бесплатные" приложения имеют существенные ограничения: они либо добавляют водяные знаки, либо ограничивают качество экспорта, либо предлагают минимальный набор функций. Рассмотрим, что предлагают рассмотренные нами приложения в своих бесплатных и платных версиях. 💰

Приложение Бесплатные функции Платные функции Модель оплаты iMovie Полный функционал – Полностью бесплатно InShot Базовая обрезка, фильтры с водяным знаком Без водяных знаков, все фильтры и эффекты, экспорт в 4K Подписка ($3.99/мес) Videoshop Ограниченный пробный период Полный функционал Разовая покупка ($4.99) LumaFusion – Полный профессиональный функционал Разовая покупка ($29.99) CapCut Полный функционал с небольшими ограничениями Дополнительные эффекты и шаблоны Частично бесплатно + внутренние покупки

Рассмотрим подробнее, какие ограничения встречаются в бесплатных версиях популярных приложений для обрезки видео:

Водяные знаки — наиболее распространенное ограничение. InShot в бесплатной версии добавляет свой логотип на видео.

— наиболее распространенное ограничение. InShot в бесплатной версии добавляет свой логотип на видео. Ограничения по длительности — некоторые приложения ограничивают максимальную длительность экспортируемого видео.

— некоторые приложения ограничивают максимальную длительность экспортируемого видео. Ограничения качества — часто бесплатные версии не позволяют экспортировать видео в высоком разрешении или с высоким битрейтом.

— часто бесплатные версии не позволяют экспортировать видео в высоком разрешении или с высоким битрейтом. Ограниченный доступ к функциям — базовая обрезка доступна, но продвинутые функции (фильтры, эффекты, переходы) заблокированы.

Выбирая между бесплатными и платными приложениями, стоит исходить из частоты использования и требований к результату. Если вам нужно просто обрезать видео время от времени, стоит обратить внимание на iMovie или бесплатную версию InShot. Для более серьезной работы имеет смысл инвестировать в платную версию или сразу выбрать профессиональный инструмент вроде LumaFusion.

Отдельного внимания заслуживает приложение CapCut, которое предлагает богатый функционал без серьезных ограничений в бесплатной версии. Это относительно новый игрок на рынке видеоредакторов для iOS, но уже завоевавший популярность благодаря балансу функциональности и доступности.

Преимущества CapCut:

Отсутствие водяных знаков в бесплатной версии

Широкий набор инструментов для обрезки и нарезки видео

Библиотека готовых шаблонов для быстрого создания контента

Поддержка экспорта в разных разрешениях

Регулярные обновления с новыми функциями

При выборе приложения для обрезки видео обращайте внимание на следующие аспекты:

Соответствие функционала вашим задачам Удобство интерфейса и скорость работы Наличие ограничений в бесплатной версии Модель оплаты (разовая покупка или подписка) Отзывы пользователей о стабильности работы

Помните, что самое дорогое приложение не обязательно будет самым удобным именно для ваших задач. Например, если вам нужно быстро обрезать видео для публикации в социальных сетях, то встроенный редактор iMovie или простой InShot могут оказаться более удобными, чем профессиональный LumaFusion с его обширным функционалом. 🧐

Выбор идеального приложения для обрезки видео — это баланс между функциональностью и простотой использования. Начните с бесплатных вариантов вроде iMovie или CapCut, и переходите к платным решениям только когда почувствуете ограничения. Помните, что лучший видеоредактор — тот, который вы действительно будете использовать регулярно. Не переплачивайте за профессиональные функции, если нуждаетесь лишь в базовой обрезке, и наоборот — не экономьте на инструментах, если видеомонтаж является важной частью вашей работы или хобби.

