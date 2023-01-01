Топ-10 онлайн-редакторов фигур: создавай графику без установки ПО

Для кого эта статья:

Начинающие и любители графического дизайна, ищущие простые и доступные инструменты

Профессионалы в области дизайна, заинтересованные в онлайн-редакторах и новых технологиях

Те, кто рассматривает возможность обучения и повышения квалификации в графическом дизайне Графический дизайн больше не требует установки тяжеловесного софта и изучения сотен горячих клавиш. Мир онлайн-редакторов фигур и конструкторов графики радикально изменил подход к созданию визуального контента. Сегодня редактировать векторные формы, создавать сложные иллюстрации и даже работать с 3D-моделями можно прямо в браузере. Независимо от того, ищете ли вы профессиональный инструмент для масштабных проектов или простой сервис для базовых задач – рынок онлайн-решений предлагает впечатляющий выбор. Давайте разберемся в многообразии этих инструментов и выясним, какой подойдет именно вам. 🎨

Хотите освоить дизайн на профессиональном уровне? Курс веб-дизайна от Skypro — идеальное решение для тех, кто стремится выйти за рамки базовых онлайн-редакторов. Вы освоите не только работу с профессиональными инструментами, но и научитесь создавать комплексные дизайн-системы, разрабатывать уникальные макеты и воплощать самые смелые творческие идеи. Инвестиция в профессиональные навыки окупается в первые месяцы работы!

Что такое онлайн конструкторы и редакторы фигур

Онлайн конструкторы и редакторы фигур — это веб-приложения, позволяющие создавать, редактировать и манипулировать графическими элементами непосредственно в браузере. В отличие от традиционных программ для дизайна, они не требуют установки, обновляются автоматически и доступны с любого устройства, имеющего выход в интернет.

Эти инструменты можно классифицировать по нескольким ключевым параметрам:

По типу создаваемой графики: векторные, растровые, 3D-редакторы

векторные, растровые, 3D-редакторы По назначению: универсальные, специализированные (для инфографики, диаграмм, схем)

универсальные, специализированные (для инфографики, диаграмм, схем) По уровню сложности: профессиональные, для любителей, для начинающих

профессиональные, для любителей, для начинающих По модели распространения: бесплатные, freemium, платные по подписке

Основными преимуществами использования онлайн-редакторов являются:

🔄 Кроссплатформенность — работают на Windows, macOS, Linux

💾 Автоматическое сохранение — прогресс не теряется при сбоях

👥 Возможность коллаборации в реальном времени

⚡ Доступ к обширным библиотекам готовых шаблонов и элементов

💰 Экономия на покупке дорогостоящего программного обеспечения

Современные онлайн-редакторы поддерживают широкий спектр функций: от базовых операций с формами до продвинутых инструментов для создания анимаций, работы с градиентами и текстурами. Многие из них интегрируются с другими сервисами, позволяя импортировать и экспортировать контент в различных форматах, включая SVG, PNG, JPEG, PDF и даже STL для 3D-моделирования.

Михаил Соколов, арт-директор Четыре года назад я скептически относился к онлайн-редакторам. Работая над крупным ребрендингом для клиента из автомобильной индустрии, я столкнулся с необходимостью внести срочные правки в логотип во время командировки. Ноутбук с установленными графическими редакторами остался в офисе. С некоторым недоверием я открыл Figma в браузере гостиничного компьютера. Качество работы с векторами, точность инструментов и скорость реакции интерфейса меня поразили. Я не только внес необходимые корректировки, но и завершил весь проект онлайн. С тех пор 90% моей работы переместилось в облако, а студия сэкономила тысячи долларов на лицензиях.

Топ-5 универсальных сервисов для создания графики

Среди множества онлайн-инструментов для работы с графикой выделяются пять сервисов, завоевавших признание профессионалов и любителей благодаря своей универсальности и богатому функционалу.

Сервис Основные возможности Особенности Ценовая политика Figma Векторное редактирование, прототипирование, коллаборация Реальное многопользовательское редактирование, автоматическая организация компонентов Бесплатно до 3 проектов, Professional от $12/мес Canva Конструктор с готовыми шаблонами, фотографиями, типографика Огромная библиотека элементов, простой интерфейс drag-and-drop Бесплатно для базовых функций, Pro от $9.95/мес Gravit Designer Профессиональный векторный редактор с поддержкой работы офлайн Продвинутые инструменты для векторной графики, режим PRO Offline Бесплатная версия с ограничениями, Pro от $49/год Vectr Простой векторный редактор для быстрого создания иллюстраций Интуитивный интерфейс, встроенные учебники, живые ссылки на документы Полностью бесплатный Adobe Express Упрощённый редактор от Adobe для быстрого создания графики Интеграция с другими продуктами Adobe, профессиональные шаблоны Бесплатный план с ограничениями, Premium от $9.99/мес

Figma стала стандартом де-факто для веб-дизайнеров и UI/UX специалистов. Её сильные стороны — векторное редактирование профессионального уровня и бесшовная коллаборация. Функционал Auto Layout позволяет создавать адаптивные компоненты, реагирующие на изменение размера и содержимого, что незаменимо при проектировании интерфейсов.

Canva ориентирована на пользователей без специальной подготовки. Благодаря интуитивному интерфейсу и богатой библиотеке шаблонов сервис идеален для создания презентаций, постов для социальных сетей, баннеров и полиграфической продукции. Система Smart Mockups позволяет быстро визуализировать, как будет выглядеть ваш дизайн на различных носителях.

Gravit Designer предлагает функционал, сравнимый с настольными приложениями. Поддерживает работу со сложными фигурами, кривыми Безье, многостраничными документами. Ключевое преимущество — возможность работать офлайн через настольное приложение с последующей синхронизацией.

Vectr — легковесный векторный редактор с минималистичным интерфейсом. Отлично подходит для создания логотипов, иконок и простых иллюстраций. Поддерживает совместную работу через уникальные ссылки и встроенную систему комментирования.

Adobe Express (ранее известный как Spark) объединяет простоту использования с мощью технологий Adobe. Особенно хорош для быстрого создания графики для социальных сетей, с автоматической адаптацией размеров под различные платформы и встроенными инструментами для анимации.

Специализированные редакторы для работы с 3D-моделями

3D-моделирование традиционно считалось сферой настольных приложений, требующих мощного оборудования. Однако развитие веб-технологий привело к появлению эффективных онлайн-инструментов для создания и редактирования трехмерных объектов. Эти сервисы особенно ценны для специалистов в областях 3D-печати, архитектурной визуализации и игрового дизайна.

TinkerCAD — интуитивно понятный редактор от Autodesk, идеальный для новичков. Работает по принципу комбинирования простых геометрических форм. Поддерживает прямой экспорт моделей для 3D-печати. Полностью бесплатный.

Onshape — профессиональная CAD-система в браузере. Предлагает параметрическое моделирование, сборки, версионность и коллаборацию в реальном времени. Доступна бесплатная версия с публичным хранением проектов.

SculptGL — специализированный инструмент для цифровой лепки. Позволяет создавать органические модели с помощью виртуальных инструментов лепки, аналогично ZBrush. Бесплатный и с открытым исходным кодом.

Clara.io — полнофункциональный 3D-редактор с возможностями анимации, текстурирования и рендеринга. Поддерживает импорт/экспорт популярных форматов, включая OBJ, STL, FBX. Имеет встроенную систему рендеринга в облаке.

Vectary — 3D-дизайн платформа с фокусом на простоту использования и высокое качество визуализации. Подходит для создания AR-контента, 3D-иллюстраций и прототипов. Предлагает интеграцию с Figma.

Особое внимание заслуживают онлайн-редакторы STL-моделей, специализирующиеся на подготовке файлов для 3D-печати:

Редактор Ключевые функции для STL Уникальные возможности Доступность 3D Slash Редактирование и ремонт STL-файлов Блочное редактирование (как в Minecraft) Бесплатно с ограничениями, Premium от €3/мес Meshmixer Анализ и оптимизация 3D-моделей для печати Автоматическое создание поддержек для печати Бесплатно (от Autodesk) SelfCAD Полный цикл от моделирования до подготовки к печати Встроенный слайсер для 3D-принтеров Бесплатный тестовый период, $14.99/мес 3D Builder Просмотр, редактирование и исправление STL Интеграция с Windows 10/11 Бесплатно Shapespark Оптимизация и визуализация 3D-моделей Интерактивные веб-презентации моделей От $25/месяц

При работе с 3D-моделями в онлайн-редакторах стоит учитывать несколько ключевых факторов:

🔧 Производительность браузера: Chrome и Firefox обычно показывают лучшие результаты при обработке сложных 3D-сцен

Chrome и Firefox обычно показывают лучшие результаты при обработке сложных 3D-сцен 🌐 Стабильность интернет-соединения: критично для больших проектов

критично для больших проектов 📁 Форматы экспорта: убедитесь, что редактор поддерживает нужные вам форматы вывода (STL, OBJ, GLTF и др.)

убедитесь, что редактор поддерживает нужные вам форматы вывода (STL, OBJ, GLTF и др.) 🔒 Конфиденциальность: некоторые бесплатные сервисы хранят ваши модели в публичном доступе

Елена Краснова, промышленный дизайнер Мне потребовалось срочно модифицировать STL-модель прототипа устройства для презентации клиенту. Основная рабочая станция была недоступна, а установка специализированного ПО на временный компьютер заняла бы слишком много времени. Решила попробовать онлайн редактор SelfCAD, хотя сомневалась в его возможностях для профессиональной работы. К моему удивлению, интерфейс оказался интуитивно понятным, а функционал — достаточным для внесения необходимых изменений в геометрию модели. Особенно впечатлили инструменты булевых операций и возможность напрямую отправить модель на печать через встроенный слайсер. С тех пор я регулярно использую онлайн-сервисы для быстрого прототипирования и итераций, сохраняя мощные десктопные решения для финальных этапов работы.

Бесплатные конструкторы фигур онлайн для начинающих

Для тех, кто только начинает осваивать графический дизайн или нуждается в простом инструменте для несложных задач, существует множество бесплатных конструкторов фигур. Эти сервисы обладают понятным интерфейсом, минимальным порогом вхождения и достаточным функционалом для базовых задач.

🔹 SVG-Edit — открытый и полностью бесплатный редактор векторной графики. Предлагает базовые инструменты для создания и редактирования SVG-файлов: линии, прямоугольники, эллипсы, полигоны, текст. Поддерживает работу со слоями, группировку элементов и прямое редактирование SVG-кода.

🔹 Boxy SVG — удобный векторный редактор с чистым интерфейсом. Позволяет создавать сложные графические элементы с помощью путей и кривых Безье. Поддерживает SVG-фильтры, градиенты и шаблоны. Доступен как веб-приложение и как расширение для Chrome.

🔹 Method Draw — минималистичный онлайн-редактор SVG с акцентом на простоту использования. Идеален для быстрого создания простых векторных иллюстраций и диаграмм. Поддерживает экспорт в SVG и PNG форматы.

🔹 Figma (бесплатный план) — мощный инструмент с щедрыми условиями бесплатного использования. Позволяет создавать до трех активных файлов и неограниченное количество черновиков. Отлично подходит для тех, кто хочет попробовать профессиональный инструмент без финансовых вложений.

🔹 Sketchpad — простой онлайн-редактор для быстрых набросков и иллюстраций. Предлагает инструменты рисования, формы, текст и базовое редактирование фотографий. Поддерживает экспорт в популярные форматы.

Начинающим дизайнерам стоит обратить внимание на следующие аспекты при выборе бесплатного конструктора фигур:

Интуитивность интерфейса: инструменты должны быть понятны без длительного обучения

инструменты должны быть понятны без длительного обучения Обучающие материалы: наличие встроенных туториалов или видеоуроков значительно ускорит освоение

наличие встроенных туториалов или видеоуроков значительно ускорит освоение Доступность шаблонов: готовые шаблоны помогут быстрее добиться профессиональных результатов

готовые шаблоны помогут быстрее добиться профессиональных результатов Форматы экспорта: убедитесь, что можно сохранить результат в нужном формате (PNG, JPEG, SVG)

убедитесь, что можно сохранить результат в нужном формате (PNG, JPEG, SVG) Ограничения бесплатной версии: некоторые сервисы добавляют водяные знаки или ограничивают функционал

Для конкретных задач существуют специализированные бесплатные инструменты:

🎭 Для создания иконок: Iconscout Unicons Editor, Icomoon App

Iconscout Unicons Editor, Icomoon App 📊 Для диаграмм и блок-схем: Draw.io, Lucidchart (бесплатный план)

Draw.io, Lucidchart (бесплатный план) 🗺️ Для создания карт и планов: Snazzy Maps, MapHub

Snazzy Maps, MapHub 📝 Для инфографики: Visme, Piktochart (бесплатные версии)

Visme, Piktochart (бесплатные версии) 🌈 Для работы с цветовыми схемами: Coolors, Adobe Color

Как выбрать оптимальный онлайн редактор для ваших задач

Выбор подходящего онлайн-редактора фигур — задача, требующая четкого понимания ваших потребностей и оценки доступных опций. Предлагаю систематический подход к этому процессу.

Шаг 1: Определите тип проектов

Прежде всего, проясните, какие именно графические задачи вы планируете решать:

Профессиональный веб-дизайн и UI/UX → Figma, Adobe XD

Маркетинговые материалы и соцсети → Canva, Adobe Express

Технические иллюстрации и диаграммы → draw.io, Lucidchart

3D-моделирование и прототипирование → TinkerCAD, Onshape

Художественные иллюстрации → Vectornator, Gravit Designer

Шаг 2: Оцените свой уровень навыков

Честно оцените свой текущий уровень в графическом дизайне:

Начинающий: выбирайте редакторы с интуитивным интерфейсом и готовыми шаблонами (Canva, Vectr)

выбирайте редакторы с интуитивным интерфейсом и готовыми шаблонами (Canva, Vectr) Средний уровень: обратите внимание на инструменты с балансом между простотой и функциональностью (Figma, Gravit Designer)

обратите внимание на инструменты с балансом между простотой и функциональностью (Figma, Gravit Designer) Продвинутый: рассмотрите профессиональные решения с расширенными возможностями (Affinity Designer, полная версия Adobe Creative Cloud)

Шаг 3: Определите бюджет

Финансовый аспект часто становится решающим:

Бюджетная категория Рекомендуемые сервисы Примечания Без бюджета Figma (бесплатный план), Canva Free, Vectr, Method Draw Подойдут для некоммерческого использования и образования Ограниченный бюджет ($5-15/мес) Canva Pro, Adobe Express, Gravit Designer Pro Баланс цены и функциональности для малого бизнеса Средний бюджет ($15-50/мес) Figma Professional, Sketch, Affinity Designer Полнофункциональные решения для профессионалов Корпоративный уровень (от $50/мес) Adobe Creative Cloud, Figma Enterprise, Onshape Professional Комплексные решения для команд и организаций

Шаг 4: Проанализируйте технические требования

Учтите следующие технические аспекты:

Поддерживаемые форматы импорта/экспорта: убедитесь, что редактор работает с нужными вам форматами файлов

убедитесь, что редактор работает с нужными вам форматами файлов Необходимость работы офлайн: некоторые редакторы (Gravit Designer) предлагают офлайн-режим

некоторые редакторы (Gravit Designer) предлагают офлайн-режим Производительность устройства: сложные 3D-редакторы требуют мощного оборудования даже при работе в браузере

сложные 3D-редакторы требуют мощного оборудования даже при работе в браузере Кроссплатформенность: если вы используете разные операционные системы, предпочтительны полностью веб-ориентированные решения

Шаг 5: Оцените дополнительные возможности

Обратите внимание на функции, которые могут значительно повысить продуктивность:

🤝 Коллаборация: возможность совместной работы над проектами

возможность совместной работы над проектами 📚 Библиотеки компонентов: доступность готовых элементов и возможность создания собственных

доступность готовых элементов и возможность создания собственных 🔄 Версионность: система контроля версий для отслеживания изменений

система контроля версий для отслеживания изменений 🔌 Интеграции: совместимость с другими инструментами в вашем рабочем процессе

совместимость с другими инструментами в вашем рабочем процессе 📱 Мобильные приложения: доступность редактора на мобильных устройствах

Шаг 6: Тестирование перед принятием решения

Перед окончательным выбором:

Воспользуйтесь пробным периодом или бесплатной версией

Выполните тестовый проект, типичный для ваших задач

Ознакомьтесь с отзывами других пользователей со схожими потребностями

Оцените качество поддержки и обучающих материалов

Помните, что универсального решения не существует. Многие профессионалы используют несколько инструментов для разных типов задач. Начните с самого необходимого для ваших текущих проектов, и со временем вы сможете расширить свой арсенал инструментов.

Выбор онлайн-редактора фигур — это инвестиция в вашу продуктивность и творческий потенциал. В эпоху облачных технологий границы между профессиональными и любительскими инструментами стираются, предоставляя доступ к мощным возможностям без необходимости устанавливать сложное программное обеспечение. Независимо от вашего опыта и бюджета, существует оптимальное решение, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. Экспериментируйте с различными сервисами, комбинируйте их возможности и выстраивайте рабочий процесс, который идеально соответствует вашим уникальным потребностям.

