Какой размер должен быть у иконки приложения: стандарты и форматы

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с мобильными приложениями

Разработчики мобильных приложений

Студенты и новички в области графического дизайна и UI/UX Иконка приложения — это первое, что видит пользователь в магазине и на экране смартфона. Буквально 1024×1024 пикселя могут определить судьбу вашего продукта: привлечь внимание или остаться незамеченным среди миллионов других. 75% пользователей оценивают качество приложения по иконке еще до установки! Несоответствие техническим требованиям платформ — частая причина задержки релизов приложений. Разберемся, какие размеры должны быть у иконок для разных платформ и как избежать типичных ошибок при их создании. 📱✨

Стандартные размеры иконок для iOS и Android

Точное соответствие размерам иконок — не просто формальность, а требование, игнорирование которого может стать причиной отклонения приложения при модерации. Apple и Google устанавливают строгие правила, которые регулярно обновляются вместе с выходом новых версий операционных систем.

Для iOS (по состоянию на 2025 год) базовый размер иконки составляет 1024×1024 пикселя. Это исходное изображение, из которого система автоматически создает иконки меньших размеров для различных устройств и контекстов использования.

Устройство/контекст Размер в пикселях Применение App Store 1024×1024 Отображение в магазине приложений iPhone (стандартный) 180×180 iPhone с дисплеями высокого разрешения iPhone (маленький) 120×120 Более старые модели iPhone iPad Pro 167×167 iPad Pro с дисплеем Retina iPad, iPad mini 152×152 Стандартные модели iPad App icons для уведомлений 60×60 Отображение в уведомлениях Spotlight 120×120 Результаты поиска в Spotlight Settings 87×87 Отображение в настройках

Для Android ситуация несколько отличается. Google рекомендует использовать адаптивные иконки (Adaptive Icons), введенные в Android 8.0, которые состоят из двух слоев: фонового и переднего плана. Каждый слой должен быть 108×108 dp, но видимая область составляет 72×72 dp.

Базовый размер для Google Play: 512×512 пикселей

Рекомендуемый размер исходной иконки: 1024×1024 пикселей

Launcher Icons: различные размеры для разных плотностей экрана (mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi)

Notification Icons: обычно 24×24 dp (96×96 пикселей для xxxhdpi)

Важно помнить, что в Android используется система масштабирования, основанная на плотности экрана (dp – density-independent pixels). Это означает, что одно и то же изображение должно быть предоставлено в нескольких размерах для разных разрешений экрана.

Михаил Соколов, UI/UX дизайнер Работая над приложением для крупного банка, я столкнулся с интересной проблемой. Клиент настаивал на использовании логотипа с множеством мелких деталей в качестве иконки. Мы создали иконку по всем стандартам, но при тестировании на реальных устройствах обнаружили, что на некоторых Android-смартфонах детали пропадали из-за различий в отображении адаптивных иконок. Решение пришло неожиданно: мы разработали упрощенную версию логотипа специально для малых размеров, сохранив основные элементы узнаваемости бренда. В результате приложение не только прошло модерацию с первого раза, но и получило высокие оценки пользователей за "стильный и современный дизайн". Этот случай научил меня, что иногда нужно не просто следовать техническим требованиям, а адаптировать дизайн под особенности платформы.

Адаптация иконок для разных устройств и маркетплейсов

Создание универсальной иконки, которая одинаково хорошо выглядит на всех устройствах и платформах — задача со множеством переменных. Каждый магазин приложений имеет свои правила и особенности отображения.

Apple App Store и Google Play Store по-разному обрабатывают иконки приложений. В то время как Apple автоматически добавляет скругление углов и эффект глубины к вашей квадратной иконке, Google использует маску формы, которая может варьироваться в зависимости от устройства и лаунчера.

iOS безопасная зона : Центральные 80% площади иконки гарантированно видимы на всех устройствах

: Центральные 80% площади иконки гарантированно видимы на всех устройствах Android безопасная зона : При создании адаптивной иконки важно размещать ключевые элементы в пределах круга, вписанного в квадрат

: При создании адаптивной иконки важно размещать ключевые элементы в пределах круга, вписанного в квадрат Альтернативные магазины : Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и другие могут иметь свои требования к размеру и оформлению иконок

: Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и другие могут иметь свои требования к размеру и оформлению иконок Smart TV и носимые устройства: Требуют специальных версий иконок с учётом особенностей восприятия на больших или очень маленьких экранах

При создании иконки для кросс-платформенного приложения необходимо учитывать, что одно и то же изображение будет выглядеть по-разному в различных экосистемах. 🔄

Платформа Форма отображения Особенности обработки Рекомендации iOS Скругленный квадрат Система добавляет скругление и тень Создавать квадратное изображение без скруглений Android Вариативная (круг, квадрат, капля и др.) Использует маску в зависимости от устройства Использовать адаптивные иконки с двумя слоями Huawei AppGallery Скругленный квадрат Минимальная обработка Предоставить готовую иконку со скруглением Samsung Galaxy Store Скругленный квадрат Может добавлять фирменные элементы Проверить отображение в эмуляторе One UI Amazon Appstore Квадрат Минимальная обработка Предоставить готовую квадратную иконку

Для максимальной совместимости рекомендуется создавать основную иконку в высоком разрешении (1024×1024 или выше), а затем адаптировать её под требования каждой платформы. Современные графические редакторы, такие как Adobe XD, Sketch и Figma, предлагают специальные инструменты экспорта, которые автоматически генерируют иконки всех необходимых размеров.

Важно также учитывать, что некоторые устройства, например, смарт-часы или телевизоры, имеют специфические требования к контрастности и простоте иконок из-за особенностей их экранов и условий просмотра.

Технические требования к форматам иконок приложений

Формат файла играет ключевую роль в качестве отображения иконки и её соответствии требованиям платформ. Неправильный выбор формата может привести к искажению изображения, потере качества или даже отклонению приложения при модерации. 🛑

iOS и Android имеют разные предпочтения по форматам файлов для иконок:

iOS : Предпочтительный формат — PNG. Apple требует файлы без альфа-канала, без прозрачности и с цветовым профилем sRGB.

: Предпочтительный формат — PNG. Apple требует файлы без альфа-канала, без прозрачности и с цветовым профилем sRGB. Android : Поддерживает как PNG, так и адаптивные иконки в формате XML. Для адаптивных иконок требуются отдельные файлы для фонового и переднего слоя.

: Поддерживает как PNG, так и адаптивные иконки в формате XML. Для адаптивных иконок требуются отдельные файлы для фонового и переднего слоя. WebP : Новый формат, который постепенно внедряется во все платформы благодаря лучшему сжатию при сохранении качества.

: Новый формат, который постепенно внедряется во все платформы благодаря лучшему сжатию при сохранении качества. Vector drawables: Android поддерживает векторные иконки для некоторых элементов интерфейса, но не для основных иконок приложений.

Технические параметры файлов иконок также строго регламентированы:

Битность: 24-бит (iOS), 32-бит с альфа-каналом (Android)

Цветовой профиль: sRGB IEC61966-2.1

Сжатие: без потерь

Интерлейсинг: не рекомендуется

Метаданные: минимизировать для уменьшения размера файла

Особое внимание стоит уделить размеру файла. Хотя современные магазины приложений позволяют загружать файлы достаточно большого объема, оптимизация размера иконки способствует более быстрой загрузке страницы приложения и экономии трафика пользователей.

Инструменты для оптимизации иконок:

TinyPNG/TinyJPG — для оптимизации размера без видимой потери качества

ImageOptim — для macOS, удаляет лишние метаданные и оптимизирует изображения

Android Asset Studio — автоматически создает все необходимые размеры для Android

App Icon Maker — сервисы для генерации иконок всех размеров для iOS

Алексей Карпов, мобильный разработчик Однажды мы готовили релиз игрового приложения, который нужно было выпустить к определенной дате. Всё было готово, но при публикации в App Store получили отказ с формулировкой "Icon does not meet our specifications". Оказалось, что дизайнер экспортировал иконку с прозрачностью, хотя Apple требует непрозрачный фон. Ситуация усугублялась тем, что дизайнер был в отпуске, а дедлайн горел. Пришлось срочно разбираться с форматами самостоятельно. Я выяснил, что проблема не только в прозрачности, но и в цветовом профиле — файл был в Adobe RGB вместо требуемого sRGB. После конвертации и заливки прозрачных областей фирменным цветом приложение прошло модерацию, но мы потеряли два драгоценных дня. С тех пор у нас в команде есть чек-лист для проверки всех ассетов перед публикацией, и технические требования к иконкам стоят первым пунктом.

Оптимальные размеры иконок для визуального восприятия

Помимо технических требований платформ, существуют психологические аспекты восприятия иконок пользователями. Правильно подобранные размеры и пропорции элементов внутри иконки значительно влияют на её узнаваемость и привлекательность. 👁️

Исследования показывают, что человеческий глаз способен различать детали иконки размером не менее 1-2 мм на физическом дисплее. При проектировании иконки необходимо учитывать, как она будет восприниматься в самых маленьких размерах — например, в результатах поиска или уведомлениях.

Правило большого пальца : Иконка на сенсорном экране должна быть не менее 44×44 пикселя для комфортного нажатия

: Иконка на сенсорном экране должна быть не менее 44×44 пикселя для комфортного нажатия Видимые детали : Элементы меньше 10×10 пикселей могут быть неразличимы на маленьких экранах

: Элементы меньше 10×10 пикселей могут быть неразличимы на маленьких экранах Соотношение "фигура-фон" : Основной элемент должен занимать около 60-70% площади иконки

: Основной элемент должен занимать около 60-70% площади иконки Оптические иллюзии: Квадрат визуально кажется меньше круга того же размера, что требует компенсации при дизайне

При проектировании иконки стоит создать версии для разных контекстов использования. Иконка в магазине приложений может содержать больше деталей, чем версия для домашнего экрана, а иконка для уведомлений должна быть еще проще и контрастнее.

Для достижения оптимальной видимости рекомендуется:

Использовать контрастные цвета (коэффициент контрастности не менее 3:1) Избегать мелких деталей, особенно тонких линий толщиной менее 2 пикселей Тестировать иконку в реальных размерах на разных устройствах Создавать альтернативные версии для очень маленьких размеров с упрощенной графикой

Примечательно, что даже крупные компании периодически обновляют свои иконки, упрощая их для лучшего восприятия на современных устройствах.

Современные тренды в дизайне и размерах иконок

Дизайн иконок приложений постоянно эволюционирует, отражая как технологические изменения, так и эстетические предпочтения пользователей. В 2025 году наблюдаются следующие тренды, влияющие на размеры и форматы иконок: 🚀

Минимализм и плоский дизайн : Упрощение графики, отказ от лишних деталей в пользу четких, легко узнаваемых силуэтов

: Упрощение графики, отказ от лишних деталей в пользу четких, легко узнаваемых силуэтов Адаптивность и динамичность : Иконки, меняющие свой вид в зависимости от темы системы или времени суток

: Иконки, меняющие свой вид в зависимости от темы системы или времени суток Нейроморфизм : Тонкие тени и выпуклости, имитирующие физические объекты, требуют большего внимания к деталям при масштабировании

: Тонкие тени и выпуклости, имитирующие физические объекты, требуют большего внимания к деталям при масштабировании Брендирование через анимацию : Анимированные иконки для магазинов приложений, требующие специальных форматов и размеров

: Анимированные иконки для магазинов приложений, требующие специальных форматов и размеров 3D и псевдо-3D элементы: Возвращение объема в плоский дизайн через тонкие градиенты и перспективу

Технологические тренды также влияют на требования к размерам иконок:

Технологический тренд Влияние на иконки Рекомендации по размерам Дисплеи со сверхвысоким разрешением Требуют иконок большего размера для сохранения качества Базовый размер не менее 1024×1024 px Складные устройства Иконки должны хорошо выглядеть при изменении размера экрана Тестировать на разных конфигурациях экрана Темные темы и режимы энергосбережения Необходимость в альтернативных версиях иконок Создавать варианты для светлой и темной темы AR/VR интерфейсы Трехмерные и глубинные иконки для виртуальных пространств 3D-модели с разными уровнями детализации Универсальные приложения Адаптация к настольным и мобильным интерфейсам Векторный формат для легкого масштабирования

Важной тенденцией становится создание узнаваемых иконок, которые работают в любом размере и контексте. Крупные компании инвестируют в системы дизайна, где иконка приложения является частью целостной визуальной экосистемы, со своими правилами масштабирования и адаптации.

Некоторые маркетплейсы также экспериментируют с форматами представления приложений. Например, внедряются интерактивные превью приложений, где иконка может быть дополнена короткими видео или анимациями. Это создает новые требования к подготовке ассетов для публикации приложений.

При планировании дизайна иконки стоит учитывать не только сегодняшние требования, но и перспективы развития платформ. Создание масштабируемой системы позволит легко адаптировать вашу иконку к будущим изменениям в требованиях и трендах без полного редизайна.