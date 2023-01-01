Как записать экшен в фотошопе: пошаговая инструкция для новичков

Для кого эта статья:

начинающие и опытные графические дизайнеры

фотографы, занимающиеся постобработкой изображений

студенты и люди, интересующиеся курсами по графическому дизайну Устали тратить часы на однотипную обработку фотографий? 😫 Повторяете одни и те же действия в Photoshop снова и снова? Пора познакомиться с волшебной кнопкой "Play" и мощным инструментом автоматизации — экшенами! Эта пошаговая инструкция откроет вам дверь в мир профессиональной эффективности, где рутинные операции выполняются одним кликом, а вы получаете больше времени на творчество. Даже если вы только начинаете свой путь в графическом дизайне, к концу чтения вы будете уверенно записывать и применять свои первые экшены! 🚀

Что такое экшены в фотошопе и зачем они нужны

Экшены (Actions) в Photoshop — это записанные последовательности операций, которые можно воспроизвести одним нажатием кнопки. Представьте, что вы запрограммировали программу выполнять за вас целую цепочку действий — от изменения размера изображения до сложной ретуши с множеством слоев и фильтров. 🎬

Для наглядности, давайте рассмотрим, какие преимущества дает использование экшенов:

Экономия времени — операции, занимающие минуты, сжимаются до секунд

— операции, занимающие минуты, сжимаются до секунд Стандартизация — все изображения обрабатываются по единому алгоритму

— все изображения обрабатываются по единому алгоритму Снижение ошибок — автоматика не забывает шаги и не допускает небрежности

— автоматика не забывает шаги и не допускает небрежности Масштабирование — можно обработать сотни фотографий за один сеанс

— можно обработать сотни фотографий за один сеанс Повышение продуктивности — освобождение ресурсов для творческих задач

Сценарий использования Без экшенов С экшенами Ресайз 100 фотографий с логотипом ~2 часа ~10 минут Создание винтажного эффекта ~5-7 минут на фото ~5 секунд на фото Подготовка изображений для веб ~3-4 минуты на фото ~3 секунды на фото

Максим Верхов, фотограф-портретист Когда я начал работать с коммерческими съемками, объем постобработки просто сбивал с ног. После свадебной фотосессии мне приходилось обрабатывать 300-400 кадров, и на каждом выполнять базовую цветокоррекцию, ресайз и накладывать свой фирменный стиль. Первые заказы я обрабатывал неделями! Когда коллега показал мне экшены, я сначала не поверил в их эффективность. Записал свой первый экшен для базовой обработки портретов — и время работы сократилось с 10-15 минут до 20 секунд на фото. Теперь я могу сосредоточиться на детальной ретуши только лучших кадров, а клиенты получают результаты в 5 раз быстрее. Экшены буквально спасли мой бизнес!

Подготовка рабочей среды для записи экшена

Прежде чем создать свой первый экшен, необходимо правильно настроить рабочую среду. Это похоже на подготовку студии перед записью трека — всё должно быть на своих местах для идеального результата. 🎯

Шаг 1: Активация панели экшенов Если вы не видите панель "Действия" (Actions), откройте её через меню Window → Actions или используйте сочетание клавиш Alt+F9 (Windows) или Option+F9 (Mac).

Шаг 2: Создание набора для ваших экшенов

Нажмите на значок меню в верхнем правом углу панели Actions Выберите "Новый набор..." (New Set...) Дайте вашему набору информативное имя, например, "Мои экшены для веб" или "Ретушь портретов"

Шаг 3: Предварительное планирование Перед записью экшена важно чётко представлять последовательность действий. Рекомендую записать на бумаге все шаги, которые вы планируете автоматизировать, чтобы не сбиться в процессе.

Компонент интерфейса Функция Где находится Панель Actions Управление экшенами Window → Actions Кнопка начала записи Запуск записи экшена Внизу панели Actions (круглый значок) Кнопка остановки Завершение записи Внизу панели Actions (квадратный значок) Набор экшенов Группировка связанных экшенов Организуется в панели Actions

Шаг 4: Подготовка тестового изображения Для записи экшена лучше использовать тестовое изображение, над которым вы будете выполнять все необходимые действия. Важно, чтобы оно было репрезентативным для тех изображений, к которым впоследствии будет применяться экшен.

Выбирайте изображение среднего размера с типичной для вашей работы цветовой гаммой

Убедитесь, что работаете в том же цветовом профиле (RGB, CMYK), который будет использоваться для всех изображений

Если экшен будет применяться к фотографиям разных размеров, используйте относительные значения при настройке параметров

Пошаговый процесс записи вашего первого экшена

Теперь, когда рабочая среда готова, пора переходить к самому интересному — созданию экшена! Процесс похож на запись видеоурока: вы включаете запись, демонстрируете все необходимые действия, а затем останавливаете запись. 🎥

Шаг 1: Инициализация нового экшена

В панели Actions нажмите на созданный вами набор Нажмите кнопку "Создать новое действие" (иконка с листом бумаги) внизу панели В появившемся диалоговом окне: Введите название экшена (например, "Подготовка для веб")

При желании назначьте функциональную клавишу

Выберите цвет для удобной идентификации (опционально) Нажмите кнопку "Запись" (Record)

С этого момента Photoshop начнет записывать все ваши действия. Красная точка в нижней части панели Actions сигнализирует о том, что идет запись.

Шаг 2: Выполнение последовательности действий Теперь выполните все операции, которые должен автоматизировать ваш экшен. Например, создадим простой экшен для подготовки изображения к публикации в Интернете:

Выберите Image → Image Size Установите ширину 1200 пикселей (высота изменится пропорционально) Нажмите OK Выберите Filter → Sharpen → Smart Sharpen Установите Amount: 75%, Radius: 1.0 px Нажмите OK Выберите File → Save As В диалоговом окне сохранения: Выберите формат JPEG

Установите качество 70-80%

Важно! Используйте опцию "As a Copy" для сохранения копии, а не перезаписи оригинала Нажмите Save

Шаг 3: Завершение записи Когда все необходимые действия выполнены, нажмите кнопку "Остановить запись" (квадратный значок) в нижней части панели Actions. Запись экшена завершена! 🎉

Советы для успешной записи экшенов:

Работайте медленно и методично, не пытаясь "срезать углы"

Избегайте использования инструментов, требующих точного позиционирования (например, лассо), если экшен будет применяться к изображениям разного размера и содержания

Отдавайте предпочтение командам из меню, а не сочетаниям клавиш, которые не всегда записываются корректно

Для сложных экшенов делайте паузы между логическими блоками, чтобы потом было легче редактировать

Анна Светлова, дизайнер UI/UX Работая над дизайном крупного интернет-магазина, я столкнулась с задачей обработать более 2000 продуктовых фотографий для каталога. Каждое изображение требовало удаления фона, коррекции яркости, добавления тени и экспорта в трех разных размерах. Без автоматизации это заняло бы недели непрерывной работы. Я создала экшен, который выполнял цепочку из 12 операций: от предварительной подготовки изображения до сохранения в разных форматах и размерах. Первые попытки были неудачными — я забывала включать запись или пропускала шаги. Но когда все заработало... это было похоже на магию! Изображения обрабатывались одно за другим с идеальной точностью. Самым сложным оказалось автоматизировать удаление фона, но я использовала пакетную обработку с экшеном и функцией Select Subject, что решило проблему для 80% фотографий. Весь проект был завершен за 3 дня вместо планируемых 3 недель. Клиент был настолько впечатлен скоростью, что утроил объем заказа — и благодаря экшенам, я справилась!

Тестирование и отладка созданного экшена

После записи экшена наступает критически важный этап — тестирование и отладка. Как говорят программисты: "Если не тестировал — значит не работает". И к экшенам это относится в полной мере! 🧪

Шаг 1: Первичное тестирование

Откройте новое изображение, схожее с тем, на котором записывался экшен Выберите ваш экшен в панели Actions Нажмите кнопку "Play" (треугольник) в нижней части панели Внимательно наблюдайте за выполнением каждого шага

Шаг 2: Анализ результатов После выполнения экшена оцените получившееся изображение. Задайте себе следующие вопросы:

Соответствует ли результат ожиданиям?

Были ли выполнены все шаги?

Не возникло ли ошибок в процессе выполнения?

Не появились ли диалоговые окна, требующие вмешательства?

Шаг 3: Исправление ошибок Обнаружили проблемы? Не паникуйте — экшены легко редактируются:

Раскройте содержимое вашего экшена в панели Actions (нажмите на треугольник слева от имени) Просмотрите каждый шаг, чтобы найти проблему Для удаления ненужного шага: выделите его и нажмите значок корзины внизу панели Для изменения параметров шага: дважды кликните на него и обновите настройки Для добавления нового шага в середину последовательности: Выберите шаг, после которого нужно вставить новый

Нажмите кнопку "Начать запись"

Выполните необходимые действия

Нажмите "Остановить запись"

Шаг 4: Расширенное тестирование После внесения исправлений протестируйте экшен на нескольких разных изображениях, чтобы убедиться в его универсальности. Обратите особое внимание на изображения с разными:

Размерами (широкоформатные, квадратные, вертикальные)

Цветовыми характеристиками (светлые, тёмные, насыщенные)

Содержанием (портреты, пейзажи, предметы)

Продвинутые приемы отладки:

Вставка остановок: Чтобы добавить паузу во время выполнения экшена, выберите шаг, перед которым нужна остановка, и в меню панели Actions выберите "Вставить остановку" (Insert Stop). Это позволит вам вносить ручные коррективы в процессе выполнения. Модальные элементы управления: Слева от каждого шага в панели Actions есть флажок. Если его снять, шаг будет пропущен при выполнении. Если его заменить значком диалога (кликните, удерживая Alt/Option), то при воспроизведении будет появляться диалоговое окно с настройками этого шага. Условные операции: В некоторых случаях вам может понадобиться создать несколько вариантов экшена для разных типов изображений или объединить их с использованием пакетной обработки (Batch) и сценариев (Scripts).

Практическое применение экшенов для экономии времени

Теперь, когда вы создали и отладили ваш первый экшен, пришло время использовать его на полную мощность для реальной экономии времени! 🕒

Сценарии использования экшенов в повседневной работе:

Единичное применение: Для быстрой обработки одного изображения просто выберите экшен и нажмите "Play" Пакетная обработка (Batch): Для обработки целой папки изображений используйте функцию File → Automate → Batch Обработка по Droplet: Создайте Droplet (File → Automate → Create Droplet) для возможности перетаскивания файлов на иконку для автоматической обработки Интеграция с другими автоматическими операциями: Комбинируйте экшены с другими функциями автоматизации Photoshop (Data-Driven Graphics, Image Processor)

Пакетная обработка — ваш секрет производительности: Пакетная обработка (Batch) — это настоящая суперсила экшенов, позволяющая применить их к сотням или тысячам изображений автоматически. Вот как её настроить:

Выберите File → Automate → Batch В диалоговом окне Batch: В разделе Play выберите ваш набор и экшен

В разделе Source выберите папку с изображениями для обработки

В разделе Destination выберите папку для сохранения результатов

Настройте правила именования файлов Нажмите OK и наблюдайте за магией автоматизации

Тип задачи Рекомендуемый метод автоматизации Примерная экономия времени Обработка 1-5 изображений Прямое применение экшена 70-80% Обработка 6-50 изображений Пакетная обработка (Batch) 85-90% Обработка 50+ изображений Droplet + автоматизированный рабочий процесс 95-98% Регулярная обработка по расписанию Скрипты + планировщик задач ОС 99% (полная автоматизация)

Топ-5 экшенов, которые должен иметь каждый дизайнер:

Web Export Pro — быстрое изменение размера и оптимизация для веб-публикаций Social Media Pack — создание версий одного изображения для разных платформ социальных медиа (с разными соотношениями сторон) One-Click Retouch — базовая ретушь портретов (осветление глаз, смягчение кожи, усиление контраста) HDR Effect — создание эффекта HDR из обычного изображения Watermark Applier — добавление водяного знака или логотипа в углу изображения

Советы для максимальной эффективности:

Создавайте библиотеку экшенов для разных типов проектов

Регулярно обновляйте экшены с учетом новых версий Photoshop

Используйте говорящие имена и цветовые метки для быстрой навигации

Документируйте сложные экшены (что делает каждый шаг) для будущего использования

Обменивайтесь экшенами с коллегами — это отличный способ учиться новым техникам

