Как закруглить края в Фигме: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

  • Начинающие и опытные дизайнеры, желающие улучшить свои навыки работы с Figma
  • Люди, интересующиеся графическим дизайном и интерфейсами

  • Студенты и профессионалы, стремящиеся создать качественные и эстетически приятные интерфейсы

    🎨 Закругленные углы в интерфейсах добавляют дружелюбности дизайну — не зря их используют в иконках приложений, кнопках и элементах карточек. Умение быстро создавать такие формы выделит вас среди начинающих дизайнеров. Сегодня я расскажу, как без лишних сложностей сделать красивые скругления в Figma — от базовых приемов до профессиональных хитростей, которые сэкономят вам часы работы и избавят от переделок.

Хотите не просто освоить отдельный навык, а получить целостное понимание графического дизайна? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — это глубокое погружение в профессию с реальными проектами для портфолио. Вы научитесь не только закруглять углы, но и создавать полноценные дизайн-системы, логотипы и брендбуки, которые будут оценены работодателями. Учитесь у практиков и получайте обратную связь по каждой работе!

Основные инструменты закругления углов в Figma

Figma предлагает несколько способов создать закругленные углы, и выбор подходящего инструмента зависит от типа элемента, над которым вы работаете. Разберем основные варианты, которые точно должен знать каждый дизайнер:

  • Corner Radius в свойствах фигуры — основной и самый простой способ для прямоугольников и квадратов
  • Pen Tool с режимом Corner Rounding — для создания произвольных форм с плавными углами
  • Vector Networks — продвинутый способ для сложных форм
  • Corner Smoothing в настройках линии — для сглаживания путей

Рассмотрим применимость каждого инструмента в зависимости от типа дизайн-элемента:

Элемент дизайна Рекомендуемый инструмент Преимущество
Кнопки, карточки Corner Radius Быстро, легко редактируется в будущем
Иконки Vector Networks Точный контроль над каждым углом
Логотипы Pen Tool + Corner Rounding Творческая гибкость, плавные формы
Диаграммы Rectangle + Radius Консистентность элементов

Для начинающих дизайнеров особенно важно освоить базовое скругление прямоугольников — это функция, которую вы будете использовать ежедневно. Параметр Corner Radius в панели свойств справа позволяет задать одинаковое значение для всех углов сразу или настроить каждый угол индивидуально, кликнув на значок цепочки и разблокировав раздельное редактирование. 🔄

Алексей Романов, арт-директор

Когда я только начинал работать с Figma, я часами мучился с созданием иконок мессенджера с неравномерным скруглением углов. Я пытался использовать сложные формы и комбинировать примитивы, пока коллега не показал мне простой трюк: создайте прямоугольник, разорвите связь между углами и задайте разные значения радиуса. Для верхних углов я поставил 16px, а для нижних — 4px. Получилась идеальная форма облака сообщения буквально за секунды. Этот хак спас десятки часов моего времени на последующих проектах.

Пошаговый план для смены профессии

Пошаговый метод закругления краев примитивов

Научимся пошагово закруглять края базовых фигур — этот навык станет фундаментом для создания современных интерфейсов. 👨‍💻

Для прямоугольников и квадратов:

  1. Создайте прямоугольник с помощью инструмента Rectangle (R)
  2. Выделите созданную фигуру
  3. В правой панели найдите раздел Corner Radius
  4. Введите нужное значение (например, 8) или перетащите ползунок
  5. Для разного скругления углов нажмите на иконку замка, чтобы разблокировать индивидуальные настройки

Для эллипсов и кругов:

Эти фигуры изначально имеют округлые края, но иногда требуется создать форму "стадиона" (прямоугольник с полукругами по краям):

  1. Создайте прямоугольник с помощью Rectangle (R)
  2. В панели свойств установите Corner Radius равным половине высоты фигуры
  3. Например, для прямоугольника 200×80px установите радиус 40px

Для многоугольников:

  1. Создайте многоугольник через инструмент Polygon
  2. В панели свойств найдите параметр Corner Radius
  3. Установите значение от 0 до 1 (где 1 — максимальное скругление)

Важно понимать, что в Figma радиус скругления может быть задан как абсолютными значениями (в пикселях), так и относительными (в процентах). Это позволяет создавать адаптивные компоненты, которые сохраняют пропорциональное скругление при изменении размеров.

Для профессионального дизайна интерфейсов запомните стандартные значения радиусов, которые обеспечат визуальную гармонию:

Тип элемента Рекомендуемый радиус Визуальный эффект
Маленькие кнопки 2-4px Тонкое скругление для компактных элементов
Стандартные кнопки 4-8px Умеренное скругление для баланса
Крупные элементы UI 8-16px Заметное скругление для визуальной мягкости
Карточки и блоки 12-20px Выраженное скругление для крупных контейнеров

Создание сложных форм с округлыми краями в Figma

Когда базовые примитивы уже не отвечают вашим творческим задачам, пора переходить к созданию сложных форм с плавными скруглениями. Такие навыки особенно полезны при разработке уникальных элементов интерфейса, логотипов и иллюстраций. 🎭

Метод 1: Использование Boolean операций

  1. Создайте основную форму (например, прямоугольник с закругленными углами)
  2. Нарисуйте вторую форму, которую хотите вычесть или объединить
  3. Выделите обе фигуры
  4. В верхнем меню выберите: Union (объединение), Subtract (вычитание), Intersect (пересечение) или Exclude (исключение)

Метод 2: Создание кастомных форм с Pen Tool

  1. Активируйте инструмент Pen (P)
  2. Нарисуйте контур вашей формы, добавляя точки последовательно
  3. После создания формы выделите одну из вершин
  4. В правой панели найдите опцию Corner Smoothing или Corner Rounding
  5. Укажите желаемый радиус для скругления выбранной вершины

Метод 3: Использование Vector Networks для сложных органических форм

  1. Создайте базовую форму инструментом Pen
  2. В режиме редактирования формы добавьте новые точки двойным кликом на путь
  3. Активируйте Bend Tool (инструмент изгиба) в верхней панели
  4. Перетаскивайте точки или сегменты для создания плавных изгибов
  5. Для точной настройки используйте маркеры Безье, появляющиеся при выделении точки

Мария Светлова, UI/UX дизайнер

При работе над дизайном приложения для йоги мне нужно было создать фирменный элемент — плавную волнистую форму с закругленными концами. Я начала с прямоугольника, затем добавила точки по нижнему краю с помощью двойного клика в режиме редактирования. Используя маркеры Безье, я создала волнообразную линию, а затем применила Corner Rounding для сглаживания всех острых углов. Клиент сразу влюбился в этот элемент, который стал визитной карточкой бренда. Теперь я использую этот подход для создания органичных форм в каждом проекте, где требуется выйти за рамки стандартных решений.

Один из наиболее полезных приемов при работе со сложными формами — использование масок с закругленными углами для обрезки изображений или групп объектов:

  1. Создайте форму с нужными закруглениями (это будет маска)
  2. Поместите эту форму поверх элемента, который хотите обрезать
  3. Выделите оба элемента
  4. Правый клик → Create Mask или используйте сочетание Ctrl+Alt+M (Cmd+Alt+M)

Помните, что при работе со сложными формами важно сохранять редактируемость — старайтесь не растризовать векторы без необходимости и группируйте элементы логически. Это сделает ваш файл более организованным и упростит внесение изменений в будущем. 📐

Быстрые комбинации клавиш для закругления в Figma

Освоив горячие клавиши, вы сможете работать с закруглениями в несколько раз быстрее — это особенно ценно при создании прототипов или работе над масштабными проектами с множеством элементов. ⌨️

Изучите эти комбинации, которые значительно ускорят вашу работу:

  • R — активация инструмента Rectangle (прямоугольник)
  • O — активация инструмента Ellipse (эллипс)
  • P — активация инструмента Pen (перо)
  • Shift + удерживание при изменении Corner Radius — изменение радиуса с шагом 10 единиц
  • Alt + перетаскивание ближайшего угла прямоугольника — быстрое изменение радиуса скругления визуально
  • Ctrl+G / Cmd+G — группировка объектов (полезно после создания сложных форм)

Для более продвинутой работы с формами пригодятся комбинации для булевых операций:

  • Shift+E — режим редактирования точек фигуры
  • Ctrl+Alt+U / Cmd+Option+U — объединение форм (Union)
  • Ctrl+Alt+S / Cmd+Option+S — вычитание форм (Subtract)
  • Ctrl+Alt+I / Cmd+Option+I — пересечение форм (Intersect)
  • Ctrl+Alt+X / Cmd+Option+X — исключение пересечения (Exclude)

Дополнительные полезные комбинации для повышения продуктивности:

  • Shift+2 — переключение в режим просмотра Outline (каркас), где удобно проверять точность скруглений
  • Alt+L — блокировка/разблокировка выбранного элемента после настройки идеальных скруглений
  • Ctrl+D / Cmd+D — дублирование объекта с сохранением всех свойств скругления

Для эффективной работы в Figma рекомендую создать собственную библиотеку компонентов с разными типами скруглений, которую можно будет использовать во всех проектах. Это особенно актуально, если вы работаете над дизайн-системой, где консистентность радиусов скругления критична для визуальной гармонии интерфейса.

Хотите узнать, насколько дизайн подходит именно вам? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и выясните, стоит ли вам развиваться в направлении UI/UX, графического дизайна или, возможно, веб-разработки. Тест занимает всего 5 минут, а результаты помогут определить ваши сильные стороны и природные склонности. Многие успешные дизайнеры начинали именно с понимания своих профессиональных предрасположенностей!

Частые ошибки при закруглении краев и их решение

Даже опытные дизайнеры иногда сталкиваются с проблемами при работе со скруглениями. Разберём типичные ошибки и способы их избежать, чтобы ваши дизайны всегда выглядели профессионально. 🔍

Ошибка 1: Неконсистентные радиусы скругления в интерфейсе

Когда различные элементы имеют произвольные радиусы, интерфейс выглядит непрофессионально и разрозненно.

Решение: Создайте систему радиусов в вашем дизайне (например, 4px, 8px, 16px) и строго придерживайтесь её. Используйте переменные дизайн-системы для хранения этих значений.

Ошибка 2: Слишком большой радиус для маленьких элементов

Чрезмерное скругление маленьких кнопок или иконок делает их форму неопределенной и может ухудшить читаемость.

Решение: Соблюдайте пропорции. Для маленьких элементов (менее 40px) используйте радиус 2-4px, для средних (40-100px) — 4-8px, для крупных — 8-16px.

Ошибка 3: Проблемы с экспортом и реализацией

Иногда скругления в экспортированных изображениях или при передаче разработчикам выглядят иначе, чем в Figma.

Решение: Проверяйте экспорт в различных форматах. Для передачи разработчикам используйте точные значения в пикселях и проверяйте реализацию на разных устройствах.

Ошибка 4: "Сломанные" скругления при масштабировании

При изменении размера объекта абсолютные значения радиуса могут выглядеть непропорционально.

Решение: Используйте процентные значения для Corner Radius там, где элемент может менять размер. Например, 50% радиус всегда будет создавать пропорциональные скругления.

Ошибка 5: Искажение формы при слишком большом радиусе

Установка радиуса больше половины меньшей стороны прямоугольника создаёт некорректную форму.

Решение: Следите, чтобы максимальный радиус не превышал половину высоты или ширины (в зависимости от того, что меньше). Для эффекта "таблетки" используйте ровно 50% от меньшей стороны.

Наиболее частые проблемы при экспорте форм с закруглёнными краями:

Проблема Причина Решение
Пикселизация скруглений Недостаточное разрешение при экспорте Увеличьте разрешение (2x или 3x) при экспорте
Отличия в отображении на разных платформах Различия в рендеринге между ОС Тестируйте на целевых устройствах, используйте чётные значения радиусов
Артефакты после булевых операций Ошибки вычисления пересечений Применяйте Flatten перед экспортом сложных форм
Потеря скруглений в SVG Конвертация в кривые Безье Используйте простые примитивы или проверяйте SVG-код

Помните, что в 2025 году дизайнеры всё чаще используют переменные радиусов (Variable Corner Radius) — когда разные углы одной фигуры имеют разное скругление. Это создаёт более органичные и интересные формы, особенно актуальные для современных интерфейсов. Экспериментируйте с асимметричными скруглениями, но делайте это осознанно и с пониманием визуальной иерархии. 📱

Закругление углов — это не просто технический приём, а мощный инструмент визуальной коммуникации. Освоив все техники и избегая распространённых ошибок, вы сможете создавать интуитивно понятные и эстетически приятные интерфейсы. Помните о консистентности, соблюдайте пропорции и не бойтесь экспериментировать с нестандартными решениями. В конечном счёте, именно внимание к таким "мелочам" отличает профессиональный дизайн от любительского. Сохраните эту статью в закладки и возвращайтесь к ней, когда почувствуете, что формы в вашем дизайне требуют доработки.

