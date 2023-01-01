Как закруглить края в Фигме: пошаговое руководство для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные дизайнеры, желающие улучшить свои навыки работы с Figma

Люди, интересующиеся графическим дизайном и интерфейсами

Студенты и профессионалы, стремящиеся создать качественные и эстетически приятные интерфейсы 🎨 Закругленные углы в интерфейсах добавляют дружелюбности дизайну — не зря их используют в иконках приложений, кнопках и элементах карточек. Умение быстро создавать такие формы выделит вас среди начинающих дизайнеров. Сегодня я расскажу, как без лишних сложностей сделать красивые скругления в Figma — от базовых приемов до профессиональных хитростей, которые сэкономят вам часы работы и избавят от переделок.

Хотите не просто освоить отдельный навык, а получить целостное понимание графического дизайна? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — это глубокое погружение в профессию с реальными проектами для портфолио. Вы научитесь не только закруглять углы, но и создавать полноценные дизайн-системы, логотипы и брендбуки, которые будут оценены работодателями. Учитесь у практиков и получайте обратную связь по каждой работе!

Основные инструменты закругления углов в Figma

Figma предлагает несколько способов создать закругленные углы, и выбор подходящего инструмента зависит от типа элемента, над которым вы работаете. Разберем основные варианты, которые точно должен знать каждый дизайнер:

Corner Radius в свойствах фигуры — основной и самый простой способ для прямоугольников и квадратов

— основной и самый простой способ для прямоугольников и квадратов Pen Tool с режимом Corner Rounding — для создания произвольных форм с плавными углами

— для создания произвольных форм с плавными углами Vector Networks — продвинутый способ для сложных форм

— продвинутый способ для сложных форм Corner Smoothing в настройках линии — для сглаживания путей

Рассмотрим применимость каждого инструмента в зависимости от типа дизайн-элемента:

Элемент дизайна Рекомендуемый инструмент Преимущество Кнопки, карточки Corner Radius Быстро, легко редактируется в будущем Иконки Vector Networks Точный контроль над каждым углом Логотипы Pen Tool + Corner Rounding Творческая гибкость, плавные формы Диаграммы Rectangle + Radius Консистентность элементов

Для начинающих дизайнеров особенно важно освоить базовое скругление прямоугольников — это функция, которую вы будете использовать ежедневно. Параметр Corner Radius в панели свойств справа позволяет задать одинаковое значение для всех углов сразу или настроить каждый угол индивидуально, кликнув на значок цепочки и разблокировав раздельное редактирование. 🔄

Алексей Романов, арт-директор Когда я только начинал работать с Figma, я часами мучился с созданием иконок мессенджера с неравномерным скруглением углов. Я пытался использовать сложные формы и комбинировать примитивы, пока коллега не показал мне простой трюк: создайте прямоугольник, разорвите связь между углами и задайте разные значения радиуса. Для верхних углов я поставил 16px, а для нижних — 4px. Получилась идеальная форма облака сообщения буквально за секунды. Этот хак спас десятки часов моего времени на последующих проектах.

Пошаговый метод закругления краев примитивов

Научимся пошагово закруглять края базовых фигур — этот навык станет фундаментом для создания современных интерфейсов. 👨‍💻

Для прямоугольников и квадратов:

Создайте прямоугольник с помощью инструмента Rectangle (R) Выделите созданную фигуру В правой панели найдите раздел Corner Radius Введите нужное значение (например, 8) или перетащите ползунок Для разного скругления углов нажмите на иконку замка, чтобы разблокировать индивидуальные настройки

Для эллипсов и кругов:

Эти фигуры изначально имеют округлые края, но иногда требуется создать форму "стадиона" (прямоугольник с полукругами по краям):

Создайте прямоугольник с помощью Rectangle (R) В панели свойств установите Corner Radius равным половине высоты фигуры Например, для прямоугольника 200×80px установите радиус 40px

Для многоугольников:

Создайте многоугольник через инструмент Polygon В панели свойств найдите параметр Corner Radius Установите значение от 0 до 1 (где 1 — максимальное скругление)

Важно понимать, что в Figma радиус скругления может быть задан как абсолютными значениями (в пикселях), так и относительными (в процентах). Это позволяет создавать адаптивные компоненты, которые сохраняют пропорциональное скругление при изменении размеров.

Для профессионального дизайна интерфейсов запомните стандартные значения радиусов, которые обеспечат визуальную гармонию:

Тип элемента Рекомендуемый радиус Визуальный эффект Маленькие кнопки 2-4px Тонкое скругление для компактных элементов Стандартные кнопки 4-8px Умеренное скругление для баланса Крупные элементы UI 8-16px Заметное скругление для визуальной мягкости Карточки и блоки 12-20px Выраженное скругление для крупных контейнеров

Создание сложных форм с округлыми краями в Figma

Когда базовые примитивы уже не отвечают вашим творческим задачам, пора переходить к созданию сложных форм с плавными скруглениями. Такие навыки особенно полезны при разработке уникальных элементов интерфейса, логотипов и иллюстраций. 🎭

Метод 1: Использование Boolean операций

Создайте основную форму (например, прямоугольник с закругленными углами) Нарисуйте вторую форму, которую хотите вычесть или объединить Выделите обе фигуры В верхнем меню выберите: Union (объединение), Subtract (вычитание), Intersect (пересечение) или Exclude (исключение)

Метод 2: Создание кастомных форм с Pen Tool

Активируйте инструмент Pen (P) Нарисуйте контур вашей формы, добавляя точки последовательно После создания формы выделите одну из вершин В правой панели найдите опцию Corner Smoothing или Corner Rounding Укажите желаемый радиус для скругления выбранной вершины

Метод 3: Использование Vector Networks для сложных органических форм

Создайте базовую форму инструментом Pen В режиме редактирования формы добавьте новые точки двойным кликом на путь Активируйте Bend Tool (инструмент изгиба) в верхней панели Перетаскивайте точки или сегменты для создания плавных изгибов Для точной настройки используйте маркеры Безье, появляющиеся при выделении точки

Мария Светлова, UI/UX дизайнер При работе над дизайном приложения для йоги мне нужно было создать фирменный элемент — плавную волнистую форму с закругленными концами. Я начала с прямоугольника, затем добавила точки по нижнему краю с помощью двойного клика в режиме редактирования. Используя маркеры Безье, я создала волнообразную линию, а затем применила Corner Rounding для сглаживания всех острых углов. Клиент сразу влюбился в этот элемент, который стал визитной карточкой бренда. Теперь я использую этот подход для создания органичных форм в каждом проекте, где требуется выйти за рамки стандартных решений.

Один из наиболее полезных приемов при работе со сложными формами — использование масок с закругленными углами для обрезки изображений или групп объектов:

Создайте форму с нужными закруглениями (это будет маска) Поместите эту форму поверх элемента, который хотите обрезать Выделите оба элемента Правый клик → Create Mask или используйте сочетание Ctrl+Alt+M (Cmd+Alt+M)

Помните, что при работе со сложными формами важно сохранять редактируемость — старайтесь не растризовать векторы без необходимости и группируйте элементы логически. Это сделает ваш файл более организованным и упростит внесение изменений в будущем. 📐

Быстрые комбинации клавиш для закругления в Figma

Освоив горячие клавиши, вы сможете работать с закруглениями в несколько раз быстрее — это особенно ценно при создании прототипов или работе над масштабными проектами с множеством элементов. ⌨️

Изучите эти комбинации, которые значительно ускорят вашу работу:

R — активация инструмента Rectangle (прямоугольник)

— активация инструмента Rectangle (прямоугольник) O — активация инструмента Ellipse (эллипс)

— активация инструмента Ellipse (эллипс) P — активация инструмента Pen (перо)

— активация инструмента Pen (перо) Shift + удерживание при изменении Corner Radius — изменение радиуса с шагом 10 единиц

— изменение радиуса с шагом 10 единиц Alt + перетаскивание ближайшего угла прямоугольника — быстрое изменение радиуса скругления визуально

— быстрое изменение радиуса скругления визуально Ctrl+G / Cmd+G — группировка объектов (полезно после создания сложных форм)

Для более продвинутой работы с формами пригодятся комбинации для булевых операций:

Shift+E — режим редактирования точек фигуры

— режим редактирования точек фигуры Ctrl+Alt+U / Cmd+Option+U — объединение форм (Union)

— объединение форм (Union) Ctrl+Alt+S / Cmd+Option+S — вычитание форм (Subtract)

— вычитание форм (Subtract) Ctrl+Alt+I / Cmd+Option+I — пересечение форм (Intersect)

— пересечение форм (Intersect) Ctrl+Alt+X / Cmd+Option+X — исключение пересечения (Exclude)

Дополнительные полезные комбинации для повышения продуктивности:

Shift+2 — переключение в режим просмотра Outline (каркас), где удобно проверять точность скруглений

— переключение в режим просмотра Outline (каркас), где удобно проверять точность скруглений Alt+L — блокировка/разблокировка выбранного элемента после настройки идеальных скруглений

— блокировка/разблокировка выбранного элемента после настройки идеальных скруглений Ctrl+D / Cmd+D — дублирование объекта с сохранением всех свойств скругления

Для эффективной работы в Figma рекомендую создать собственную библиотеку компонентов с разными типами скруглений, которую можно будет использовать во всех проектах. Это особенно актуально, если вы работаете над дизайн-системой, где консистентность радиусов скругления критична для визуальной гармонии интерфейса.

Хотите узнать, насколько дизайн подходит именно вам? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и выясните, стоит ли вам развиваться в направлении UI/UX, графического дизайна или, возможно, веб-разработки. Тест занимает всего 5 минут, а результаты помогут определить ваши сильные стороны и природные склонности. Многие успешные дизайнеры начинали именно с понимания своих профессиональных предрасположенностей!

Частые ошибки при закруглении краев и их решение

Даже опытные дизайнеры иногда сталкиваются с проблемами при работе со скруглениями. Разберём типичные ошибки и способы их избежать, чтобы ваши дизайны всегда выглядели профессионально. 🔍

Ошибка 1: Неконсистентные радиусы скругления в интерфейсе

Когда различные элементы имеют произвольные радиусы, интерфейс выглядит непрофессионально и разрозненно.

Решение: Создайте систему радиусов в вашем дизайне (например, 4px, 8px, 16px) и строго придерживайтесь её. Используйте переменные дизайн-системы для хранения этих значений.

Ошибка 2: Слишком большой радиус для маленьких элементов

Чрезмерное скругление маленьких кнопок или иконок делает их форму неопределенной и может ухудшить читаемость.

Решение: Соблюдайте пропорции. Для маленьких элементов (менее 40px) используйте радиус 2-4px, для средних (40-100px) — 4-8px, для крупных — 8-16px.

Ошибка 3: Проблемы с экспортом и реализацией

Иногда скругления в экспортированных изображениях или при передаче разработчикам выглядят иначе, чем в Figma.

Решение: Проверяйте экспорт в различных форматах. Для передачи разработчикам используйте точные значения в пикселях и проверяйте реализацию на разных устройствах.

Ошибка 4: "Сломанные" скругления при масштабировании

При изменении размера объекта абсолютные значения радиуса могут выглядеть непропорционально.

Решение: Используйте процентные значения для Corner Radius там, где элемент может менять размер. Например, 50% радиус всегда будет создавать пропорциональные скругления.

Ошибка 5: Искажение формы при слишком большом радиусе

Установка радиуса больше половины меньшей стороны прямоугольника создаёт некорректную форму.

Решение: Следите, чтобы максимальный радиус не превышал половину высоты или ширины (в зависимости от того, что меньше). Для эффекта "таблетки" используйте ровно 50% от меньшей стороны.

Наиболее частые проблемы при экспорте форм с закруглёнными краями:

Проблема Причина Решение Пикселизация скруглений Недостаточное разрешение при экспорте Увеличьте разрешение (2x или 3x) при экспорте Отличия в отображении на разных платформах Различия в рендеринге между ОС Тестируйте на целевых устройствах, используйте чётные значения радиусов Артефакты после булевых операций Ошибки вычисления пересечений Применяйте Flatten перед экспортом сложных форм Потеря скруглений в SVG Конвертация в кривые Безье Используйте простые примитивы или проверяйте SVG-код

Помните, что в 2025 году дизайнеры всё чаще используют переменные радиусов (Variable Corner Radius) — когда разные углы одной фигуры имеют разное скругление. Это создаёт более органичные и интересные формы, особенно актуальные для современных интерфейсов. Экспериментируйте с асимметричными скруглениями, но делайте это осознанно и с пониманием визуальной иерархии. 📱