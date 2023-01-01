Как закруглить края в Фигме: пошаговое руководство для новичков
Для кого эта статья:
- Начинающие и опытные дизайнеры, желающие улучшить свои навыки работы с Figma
- Люди, интересующиеся графическим дизайном и интерфейсами
Студенты и профессионалы, стремящиеся создать качественные и эстетически приятные интерфейсы
🎨 Закругленные углы в интерфейсах добавляют дружелюбности дизайну — не зря их используют в иконках приложений, кнопках и элементах карточек. Умение быстро создавать такие формы выделит вас среди начинающих дизайнеров. Сегодня я расскажу, как без лишних сложностей сделать красивые скругления в Figma — от базовых приемов до профессиональных хитростей, которые сэкономят вам часы работы и избавят от переделок.
Хотите не просто освоить отдельный навык, а получить целостное понимание графического дизайна? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — это глубокое погружение в профессию с реальными проектами для портфолио. Вы научитесь не только закруглять углы, но и создавать полноценные дизайн-системы, логотипы и брендбуки, которые будут оценены работодателями. Учитесь у практиков и получайте обратную связь по каждой работе!
Основные инструменты закругления углов в Figma
Figma предлагает несколько способов создать закругленные углы, и выбор подходящего инструмента зависит от типа элемента, над которым вы работаете. Разберем основные варианты, которые точно должен знать каждый дизайнер:
- Corner Radius в свойствах фигуры — основной и самый простой способ для прямоугольников и квадратов
- Pen Tool с режимом Corner Rounding — для создания произвольных форм с плавными углами
- Vector Networks — продвинутый способ для сложных форм
- Corner Smoothing в настройках линии — для сглаживания путей
Рассмотрим применимость каждого инструмента в зависимости от типа дизайн-элемента:
|Элемент дизайна
|Рекомендуемый инструмент
|Преимущество
|Кнопки, карточки
|Corner Radius
|Быстро, легко редактируется в будущем
|Иконки
|Vector Networks
|Точный контроль над каждым углом
|Логотипы
|Pen Tool + Corner Rounding
|Творческая гибкость, плавные формы
|Диаграммы
|Rectangle + Radius
|Консистентность элементов
Для начинающих дизайнеров особенно важно освоить базовое скругление прямоугольников — это функция, которую вы будете использовать ежедневно. Параметр Corner Radius в панели свойств справа позволяет задать одинаковое значение для всех углов сразу или настроить каждый угол индивидуально, кликнув на значок цепочки и разблокировав раздельное редактирование. 🔄
Алексей Романов, арт-директор
Когда я только начинал работать с Figma, я часами мучился с созданием иконок мессенджера с неравномерным скруглением углов. Я пытался использовать сложные формы и комбинировать примитивы, пока коллега не показал мне простой трюк: создайте прямоугольник, разорвите связь между углами и задайте разные значения радиуса. Для верхних углов я поставил 16px, а для нижних — 4px. Получилась идеальная форма облака сообщения буквально за секунды. Этот хак спас десятки часов моего времени на последующих проектах.
Пошаговый метод закругления краев примитивов
Научимся пошагово закруглять края базовых фигур — этот навык станет фундаментом для создания современных интерфейсов. 👨💻
Для прямоугольников и квадратов:
- Создайте прямоугольник с помощью инструмента Rectangle (R)
- Выделите созданную фигуру
- В правой панели найдите раздел Corner Radius
- Введите нужное значение (например, 8) или перетащите ползунок
- Для разного скругления углов нажмите на иконку замка, чтобы разблокировать индивидуальные настройки
Для эллипсов и кругов:
Эти фигуры изначально имеют округлые края, но иногда требуется создать форму "стадиона" (прямоугольник с полукругами по краям):
- Создайте прямоугольник с помощью Rectangle (R)
- В панели свойств установите Corner Radius равным половине высоты фигуры
- Например, для прямоугольника 200×80px установите радиус 40px
Для многоугольников:
- Создайте многоугольник через инструмент Polygon
- В панели свойств найдите параметр Corner Radius
- Установите значение от 0 до 1 (где 1 — максимальное скругление)
Важно понимать, что в Figma радиус скругления может быть задан как абсолютными значениями (в пикселях), так и относительными (в процентах). Это позволяет создавать адаптивные компоненты, которые сохраняют пропорциональное скругление при изменении размеров.
Для профессионального дизайна интерфейсов запомните стандартные значения радиусов, которые обеспечат визуальную гармонию:
|Тип элемента
|Рекомендуемый радиус
|Визуальный эффект
|Маленькие кнопки
|2-4px
|Тонкое скругление для компактных элементов
|Стандартные кнопки
|4-8px
|Умеренное скругление для баланса
|Крупные элементы UI
|8-16px
|Заметное скругление для визуальной мягкости
|Карточки и блоки
|12-20px
|Выраженное скругление для крупных контейнеров
Создание сложных форм с округлыми краями в Figma
Когда базовые примитивы уже не отвечают вашим творческим задачам, пора переходить к созданию сложных форм с плавными скруглениями. Такие навыки особенно полезны при разработке уникальных элементов интерфейса, логотипов и иллюстраций. 🎭
Метод 1: Использование Boolean операций
- Создайте основную форму (например, прямоугольник с закругленными углами)
- Нарисуйте вторую форму, которую хотите вычесть или объединить
- Выделите обе фигуры
- В верхнем меню выберите: Union (объединение), Subtract (вычитание), Intersect (пересечение) или Exclude (исключение)
Метод 2: Создание кастомных форм с Pen Tool
- Активируйте инструмент Pen (P)
- Нарисуйте контур вашей формы, добавляя точки последовательно
- После создания формы выделите одну из вершин
- В правой панели найдите опцию Corner Smoothing или Corner Rounding
- Укажите желаемый радиус для скругления выбранной вершины
Метод 3: Использование Vector Networks для сложных органических форм
- Создайте базовую форму инструментом Pen
- В режиме редактирования формы добавьте новые точки двойным кликом на путь
- Активируйте Bend Tool (инструмент изгиба) в верхней панели
- Перетаскивайте точки или сегменты для создания плавных изгибов
- Для точной настройки используйте маркеры Безье, появляющиеся при выделении точки
Мария Светлова, UI/UX дизайнер
При работе над дизайном приложения для йоги мне нужно было создать фирменный элемент — плавную волнистую форму с закругленными концами. Я начала с прямоугольника, затем добавила точки по нижнему краю с помощью двойного клика в режиме редактирования. Используя маркеры Безье, я создала волнообразную линию, а затем применила Corner Rounding для сглаживания всех острых углов. Клиент сразу влюбился в этот элемент, который стал визитной карточкой бренда. Теперь я использую этот подход для создания органичных форм в каждом проекте, где требуется выйти за рамки стандартных решений.
Один из наиболее полезных приемов при работе со сложными формами — использование масок с закругленными углами для обрезки изображений или групп объектов:
- Создайте форму с нужными закруглениями (это будет маска)
- Поместите эту форму поверх элемента, который хотите обрезать
- Выделите оба элемента
- Правый клик → Create Mask или используйте сочетание Ctrl+Alt+M (Cmd+Alt+M)
Помните, что при работе со сложными формами важно сохранять редактируемость — старайтесь не растризовать векторы без необходимости и группируйте элементы логически. Это сделает ваш файл более организованным и упростит внесение изменений в будущем. 📐
Быстрые комбинации клавиш для закругления в Figma
Освоив горячие клавиши, вы сможете работать с закруглениями в несколько раз быстрее — это особенно ценно при создании прототипов или работе над масштабными проектами с множеством элементов. ⌨️
Изучите эти комбинации, которые значительно ускорят вашу работу:
- R — активация инструмента Rectangle (прямоугольник)
- O — активация инструмента Ellipse (эллипс)
- P — активация инструмента Pen (перо)
- Shift + удерживание при изменении Corner Radius — изменение радиуса с шагом 10 единиц
- Alt + перетаскивание ближайшего угла прямоугольника — быстрое изменение радиуса скругления визуально
- Ctrl+G / Cmd+G — группировка объектов (полезно после создания сложных форм)
Для более продвинутой работы с формами пригодятся комбинации для булевых операций:
- Shift+E — режим редактирования точек фигуры
- Ctrl+Alt+U / Cmd+Option+U — объединение форм (Union)
- Ctrl+Alt+S / Cmd+Option+S — вычитание форм (Subtract)
- Ctrl+Alt+I / Cmd+Option+I — пересечение форм (Intersect)
- Ctrl+Alt+X / Cmd+Option+X — исключение пересечения (Exclude)
Дополнительные полезные комбинации для повышения продуктивности:
- Shift+2 — переключение в режим просмотра Outline (каркас), где удобно проверять точность скруглений
- Alt+L — блокировка/разблокировка выбранного элемента после настройки идеальных скруглений
- Ctrl+D / Cmd+D — дублирование объекта с сохранением всех свойств скругления
Для эффективной работы в Figma рекомендую создать собственную библиотеку компонентов с разными типами скруглений, которую можно будет использовать во всех проектах. Это особенно актуально, если вы работаете над дизайн-системой, где консистентность радиусов скругления критична для визуальной гармонии интерфейса.
Хотите узнать, насколько дизайн подходит именно вам? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и выясните, стоит ли вам развиваться в направлении UI/UX, графического дизайна или, возможно, веб-разработки. Тест занимает всего 5 минут, а результаты помогут определить ваши сильные стороны и природные склонности. Многие успешные дизайнеры начинали именно с понимания своих профессиональных предрасположенностей!
Частые ошибки при закруглении краев и их решение
Даже опытные дизайнеры иногда сталкиваются с проблемами при работе со скруглениями. Разберём типичные ошибки и способы их избежать, чтобы ваши дизайны всегда выглядели профессионально. 🔍
Ошибка 1: Неконсистентные радиусы скругления в интерфейсе
Когда различные элементы имеют произвольные радиусы, интерфейс выглядит непрофессионально и разрозненно.
Решение: Создайте систему радиусов в вашем дизайне (например, 4px, 8px, 16px) и строго придерживайтесь её. Используйте переменные дизайн-системы для хранения этих значений.
Ошибка 2: Слишком большой радиус для маленьких элементов
Чрезмерное скругление маленьких кнопок или иконок делает их форму неопределенной и может ухудшить читаемость.
Решение: Соблюдайте пропорции. Для маленьких элементов (менее 40px) используйте радиус 2-4px, для средних (40-100px) — 4-8px, для крупных — 8-16px.
Ошибка 3: Проблемы с экспортом и реализацией
Иногда скругления в экспортированных изображениях или при передаче разработчикам выглядят иначе, чем в Figma.
Решение: Проверяйте экспорт в различных форматах. Для передачи разработчикам используйте точные значения в пикселях и проверяйте реализацию на разных устройствах.
Ошибка 4: "Сломанные" скругления при масштабировании
При изменении размера объекта абсолютные значения радиуса могут выглядеть непропорционально.
Решение: Используйте процентные значения для Corner Radius там, где элемент может менять размер. Например, 50% радиус всегда будет создавать пропорциональные скругления.
Ошибка 5: Искажение формы при слишком большом радиусе
Установка радиуса больше половины меньшей стороны прямоугольника создаёт некорректную форму.
Решение: Следите, чтобы максимальный радиус не превышал половину высоты или ширины (в зависимости от того, что меньше). Для эффекта "таблетки" используйте ровно 50% от меньшей стороны.
Наиболее частые проблемы при экспорте форм с закруглёнными краями:
|Проблема
|Причина
|Решение
|Пикселизация скруглений
|Недостаточное разрешение при экспорте
|Увеличьте разрешение (2x или 3x) при экспорте
|Отличия в отображении на разных платформах
|Различия в рендеринге между ОС
|Тестируйте на целевых устройствах, используйте чётные значения радиусов
|Артефакты после булевых операций
|Ошибки вычисления пересечений
|Применяйте Flatten перед экспортом сложных форм
|Потеря скруглений в SVG
|Конвертация в кривые Безье
|Используйте простые примитивы или проверяйте SVG-код
Помните, что в 2025 году дизайнеры всё чаще используют переменные радиусов (Variable Corner Radius) — когда разные углы одной фигуры имеют разное скругление. Это создаёт более органичные и интересные формы, особенно актуальные для современных интерфейсов. Экспериментируйте с асимметричными скруглениями, но делайте это осознанно и с пониманием визуальной иерархии. 📱
Закругление углов — это не просто технический приём, а мощный инструмент визуальной коммуникации. Освоив все техники и избегая распространённых ошибок, вы сможете создавать интуитивно понятные и эстетически приятные интерфейсы. Помните о консистентности, соблюдайте пропорции и не бойтесь экспериментировать с нестандартными решениями. В конечном счёте, именно внимание к таким "мелочам" отличает профессиональный дизайн от любительского. Сохраните эту статью в закладки и возвращайтесь к ней, когда почувствуете, что формы в вашем дизайне требуют доработки.