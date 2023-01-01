Как шрифты влияют на конверсию карточек товаров: принципы выбора

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры интерфейсов и UX/UI специалисты

Владельцы интернет-магазинов и e-commerce проектами

Маркетологи и специалисты по конверсии Один шрифт может стоить вам 30% конверсии — и это не преувеличение. 🔍 Карточки товаров — это витрина вашего бизнеса, где типографика работает тихим продавцом, либо помогая покупателю принять решение, либо отталкивая его. В мире, где пользователи проводят меньше 3 секунд на оценку товара, правильно подобранные шрифты становятся критическим фактором успеха. Пора перестать выбирать шрифты "потому что красиво" и начать делать это на основе конверсионного дизайна.

Хотите овладеть искусством создания высококонверсионных интерфейсов? На Курсе веб-дизайна от Skypro вы научитесь не просто подбирать шрифты, а создавать типографические системы, повышающие продажи. Вместо теоретических рассуждений — работа с реальными проектами и техниками A/B-тестирования, которые сразу же можно применить в коммерческих проектах. Ваши дизайны будут не просто красивыми — они будут продавать.

Ключевые принципы выбора шрифтов для карточек товара

Выбор шрифта для карточки товара — это не просто эстетическое решение, а стратегический ход, напрямую влияющий на конверсию. Начнем с фундаментальных принципов, которые должны лежать в основе типографики e-commerce.

Первое и главное правило — функциональность превыше всего. Шрифт должен быть:

Читабельным — даже при быстром сканировании и на разных устройствах

— даже при быстром сканировании и на разных устройствах Соответствующим товару — поддерживающим его позиционирование и целевую аудиторию

— поддерживающим его позиционирование и целевую аудиторию Иерархичным — помогающим выделить главное и структурировать информацию

— помогающим выделить главное и структурировать информацию Технически надёжным — корректно отображаемым на всех платформах

Второй принцип — соблюдение визуальной иерархии. В карточке товара обычно присутствует до 5-7 информационных блоков разной важности, от названия товара до условий доставки. Именно типографика создает навигационные подсказки для глаз пользователя.

Алексей Соколов, UX-директор Работая над редизайном крупного маркетплейса техники, мы столкнулись с парадоксальной ситуацией. Несмотря на качественный контент и отличные фотографии, конверсия карточек товаров оставалась низкой. Анализ через eyetracking показал, что пользователи буквально "спотыкались" о текст — их взгляд хаотично перемещался по странице вместо логичного изучения информации. Проблема крылась в типографике: мелкий, плохо читаемый шрифт описаний, слабый контраст и отсутствие четкой иерархии заголовков. После типографической оптимизации (увеличение основного кегля с 12px до 14px, усиление контраста заголовков и внедрение более четкой шрифтовой системы) конверсия выросла на 18%, а время, проводимое на странице товара, увеличилось на 24%. Это был момент, когда клиент наконец-то осознал, что шрифты — это не просто "дизайнерские капризы", а инструмент продаж.

Третий принцип — психологическая совместимость. Различные шрифтовые начертания вызывают разные эмоции и ассоциации:

Тип шрифта Психологическое восприятие Подходит для категорий Антиква (с засечками) Традиционность, надежность, премиальность Ювелирные изделия, премиум-товары, книги Гротеск (без засечек) Современность, четкость, технологичность Электроника, спортивные товары, современная мебель Геометрические шрифты Инновационность, минимализм, структурированность Гаджеты, современные аксессуары, дизайнерские товары Рукописные шрифты Эксклюзивность, творчество, персонализация Хенд-мейд товары, подарки, искусство (только для заголовков!)

Четвертый принцип — экономия когнитивных ресурсов пользователя. Чем проще прочитать и воспринять информацию, тем больше ментальной энергии остается на принятие решения о покупке. Это достигается через:

Ограничение количества шрифтов (оптимально 2-3 на всю карточку)

Использование стандартных шаблонов восприятия (заголовки крупнее, второстепенная информация меньше)

Достаточное межстрочное расстояние (рекомендуемое — 140-160% от размера шрифта)

Оптимальную длину строки (идеально 50-75 символов)

При выборе шрифтов также помните о бренд-идентичности. Если у компании есть фирменный шрифт, он должен использоваться в карточках товара — это укрепляет доверие и узнаваемость бренда, что положительно влияет на конверсию. 📊

Оптимальные шрифтовые пары для заголовков и описаний

Грамотное сочетание шрифтов создает визуальную гармонию и функциональность, помогая пользователю быстрее обрабатывать информацию. Рассмотрим проверенные шрифтовые пары, которые показывают высокую эффективность в e-commerce.

Для создания идеальной шрифтовой пары в карточке товара следуйте принципу контраста и дополнения. Заголовок должен привлекать внимание, а текст описания — обеспечивать комфортное чтение.

Шрифтовая пара Характеристика Конверсионные преимущества Подходит для ниш Playfair Display + Source Sans Pro Элегантный заголовок + четкий основной текст +15-20% времени на странице, улучшение запоминаемости Мода, интерьер, премиум-сегмент Montserrat + Open Sans Современный заголовок + нейтральный текст +8-12% конверсии по сравнению с обычными системными шрифтами Универсальное решение, технологии, массмаркет Roboto Slab + Roboto Родственные шрифты с разной динамикой Улучшение удобочитаемости на 22% на мобильных устройствах Технические товары, гаджеты, приложения PT Serif + PT Sans Классический заголовок + современный текст Повышение восприятия качества товара на 17% Книги, образование, высокоинтеллектуальные продукты

При выборе шрифтовых пар для карточек товаров рекомендую следовать этим практическим правилам:

Контраст стилей — если заголовок использует шрифт с засечками, основной текст лучше сделать без засечек, и наоборот

— если заголовок использует шрифт с засечками, основной текст лучше сделать без засечек, и наоборот Унификация семейства — используйте разные начертания одного семейства для создания единообразия (например, Inter Bold для заголовков и Inter Regular для текста)

— используйте разные начертания одного семейства для создания единообразия (например, Inter Bold для заголовков и Inter Regular для текста) Ограничение вариативности — не более 2-3 разных шрифтов на одной карточке

— не более 2-3 разных шрифтов на одной карточке Визуальная совместимость — выбирайте шрифты со схожими пропорциями x-высоты для гармоничного вида

Мария Петрова, UI-дизайнер Когда ко мне обратился владелец небольшого интернет-магазина косметики с просьбой "сделать красиво", первым делом я заметила абсолютный хаос в типографике. На карточках товаров использовалось до 6 разных шрифтов, включая декоративные для основного текста! При этом ключевые характеристики продукта тонули в море визуального шума. Мы полностью переработали типографическую систему, сократив количество шрифтов до двух: Cormorant Garamond для заголовков (создавал ощущение премиальности) и Lato для всего остального текста. Для акцентов на ключевых преимуществах использовали Lato Bold. Структурировали информацию по принципу обратной пирамиды: самое важное — крупно и вначале. Результаты не заставили себя ждать: конверсия выросла на 23%, а показатель отказов снизился на 15%. Самое интересное, что в отзывах клиенты стали чаще упоминать "высокое качество продукции" — хотя сами продукты не изменились, изменилось лишь их визуальное представление через типографику.

Важное замечание: оптимальная шрифтовая пара должна работать и на эмоциональном уровне. Для товаров с сильной эмоциональной составляющей (например, детские товары, подарки, предметы роскоши) подбирайте шрифты, усиливающие нужное эмоциональное восприятие. Для товаров, требующих рационального выбора (техника, инструменты), делайте акцент на четкости и структурированности типографики. 🎯

Влияние размера и контраста шрифта на конверсию продаж

Размер и контраст шрифта — это не просто технические параметры, а мощные инструменты конверсионной оптимизации. На них лежит ответственность за то, насколько быстро и без усилий пользователь получит нужную информацию для принятия решения о покупке.

Исследования показывают прямую корреляцию между удобочитаемостью и конверсией: улучшение читабельности текста на 10% может привести к росту конверсии до 8%. При этом наблюдается чёткая закономерность — пользователи быстрее принимают решения, когда информация представлена в визуально понятной иерархии.

Основные размеры шрифтов для эффективной карточки товара:

Название товара: 20-24px для десктопа, 18-22px для мобильных

20-24px для десктопа, 18-22px для мобильных Цена: 18-22px, часто с акцентным начертанием (bold)

18-22px, часто с акцентным начертанием (bold) Краткое описание/основные характеристики: 16-18px

16-18px Детальное описание: 14-16px

14-16px Дополнительная информация (условия доставки, гарантии): 12-14px

Критически важным элементом является контраст между текстом и фоном. Низкоконтрастные сочетания, которые могут выглядеть "стильно" или "минималистично", часто оказываются настоящими убийцами конверсии, особенно для пользователей старше 40 лет или людей с нарушениями зрения.

Для максимальной конверсии рекомендуется соотношение контрастности между текстом и фоном не ниже 4.5:1 согласно стандарту WCAG 2.1. Идеальным считается соотношение 7:1 и выше. Простое увеличение контрастности с 3:1 до 7:1 может повысить скорость восприятия информации на 30% и увеличить конверсию до 15%.

Особого внимания заслуживает типографика для цен и акций:

Акцентное выделение цены (увеличенный размер, жирное начертание) увеличивает вероятность покупки на 5-8%

Перечеркнутая старая цена рядом с новой повышает вероятность конверсии до 12%

Дополнительное выделение процента скидки ярким цветом может добавить еще 3-5% к конверсии

Важно также учитывать фактор межстрочного интервала (line-height). Слишком плотный или слишком разреженный интервал снижает скорость чтения и восприятия. Оптимальное значение — 140-160% от размера шрифта. Для размера 16px идеальным будет line-height в районе 22-26px.

При разработке карточек товара используйте эти практические рекомендации для повышения конверсии:

Выравнивайте текст по левому краю — это ускоряет чтение на 25% по сравнению с выравниванием по центру

Используйте дополнительные визуальные акценты для ключевых элементов (цена, рейтинг, наличие)

Ограничивайте длину строк до 50-75 символов для оптимальной скорости чтения

Избегайте полностью ЗАГЛАВНЫХ БУКВ в длинных фразах — они замедляют чтение на 13-20%

Помните, что восприятие размера и контраста шрифта субъективно и зависит от характеристик целевой аудитории. Для молодежной аудитории допустим более мелкий шрифт (но не менее 14px), в то время как для аудитории 45+ рекомендуется увеличивать базовый размер текста как минимум до 16px. 🔍

Типографика для адаптивного дизайна: от ПК до мобильных

Адаптивная типографика — один из наиболее недооцененных аспектов конверсионного дизайна. С ростом мобильного трафика (до 70% в некоторых нишах e-commerce) правильная настройка шрифтов для разных устройств становится решающим фактором успеха.

Ключевая проблема заключается в том, что многие дизайнеры просто пропорционально уменьшают размеры шрифтов при переходе от десктопа к мобильной версии. Этот подход в корне неверен, поскольку не учитывает особенности восприятия информации на разных устройствах.

Для создания эффективной адаптивной типографики следуйте этим принципам:

Относительные единицы измерения — используйте rem и em вместо px для автоматического масштабирования

— используйте rem и em вместо px для автоматического масштабирования Mobile-first подход — начинайте проектирование с мобильной версии, затем расширяйте для больших экранов

— начинайте проектирование с мобильной версии, затем расширяйте для больших экранов Увеличенные пропорции — на мобильных устройствах контраст между заголовками и текстом должен быть более выраженным

— на мобильных устройствах контраст между заголовками и текстом должен быть более выраженным Уменьшенная длина строки — для мобильных оптимально 30-45 символов в строке

— для мобильных оптимально 30-45 символов в строке Увеличенный межстрочный интервал — на малых экранах рекомендуется 170-180% от размера шрифта

Ниже представлена сравнительная таблица оптимальных параметров шрифтов для разных устройств:

Элемент Десктоп Планшет Мобильные Название товара 22-24px / 1.2-1.3 line-height 20-22px / 1.3-1.4 line-height 18-20px / 1.4-1.5 line-height Цена 20-22px / bold 18-20px / bold 18px / bold Основное описание 16px / 1.5 line-height 15-16px / 1.6 line-height 15px / 1.7 line-height Характеристики 14-16px / 1.5 line-height 14-15px / 1.6 line-height 14px / 1.7 line-height Дополнительно 13-14px / 1.5 line-height 13px / 1.6 line-height 12-13px / 1.7 line-height

Особое внимание следует уделить выбору шрифтов с хорошей читаемостью на разных разрешениях экрана. Некоторые шрифты, выглядящие отлично на ретина-дисплеях, могут быть плохо различимы на устройствах с низким DPI. Рекомендуется:

Выбирать шрифты, специально оптимизированные для экранного отображения (например, Roboto, Open Sans, Inter)

Проверять рендеринг шрифтов на разных устройствах и разрешениях

Использовать font-display: swap для предотвращения невидимого текста во время загрузки шрифтов

Применять подмножества (subsets) шрифтов для ускорения загрузки

Важный аспект адаптивной типографики — плотность информации. На мобильных устройствах пользователи тяжелее воспринимают длинные блоки текста. Рекомендуется:

Сокращать описания на 30-40% для мобильных версий

Использовать аккордеоны и раскрывающиеся блоки для второстепенной информации

Применять маркированные списки вместо сплошного текста

Увеличивать отступы между блоками на 20-30% по сравнению с десктоп-версией

Особое внимание уделите кликабельным элементам. Согласно рекомендациям WCAG, область касания для интерактивных элементов должна быть не менее 44×44px на мобильных устройствах. Это касается и текстовых ссылок в карточке товара — убедитесь, что они достаточно заметны и удобны для взаимодействия. 📱

Тестирование шрифтов: A/B-тесты для максимальной конверсии

Теоретические знания о типографике — это только начало пути к максимальной конверсии. Настоящие инсайты приходят через систематическое A/B-тестирование, позволяющее выявить, какие именно шрифтовые решения работают для вашей конкретной аудитории и категории товаров.

Многие упускают возможность повысить конверсию на 10-20% только потому, что не тестируют различные типографические решения, считая их второстепенными. Это серьезная ошибка, которая стоит бизнесу реальных денег.

Грамотное A/B-тестирование шрифтов для карточек товаров включает следующие этапы:

Определение метрик — выберите четкие показатели успеха (конверсия, время на странице, глубина скролла)

— выберите четкие показатели успеха (конверсия, время на странице, глубина скролла) Изоляция переменных — тестируйте один типографический элемент за раз

— тестируйте один типографический элемент за раз Достаточная выборка — минимум 1000 посетителей на каждый вариант для статистической значимости

— минимум 1000 посетителей на каждый вариант для статистической значимости Сегментированный анализ — разбивка результатов по устройствам, демографии и поведенческим паттернам

— разбивка результатов по устройствам, демографии и поведенческим паттернам Итеративный подход — использование результатов для создания новых тестовых гипотез

Вот ключевые элементы типографики, которые следует тестировать в первую очередь, исходя из их потенциального влияния на конверсию:

Заголовки товаров — тестируйте не только шрифты, но и размеры, начертания (bold vs. regular), выравнивание Отображение цен — размер, позиционирование, выделение скидок Основные описания — шрифт, длина строки, плотность текста, интерлиньяж Призывы к действию — контраст, размер, гарнитура кнопок "Добавить в корзину", "Купить сейчас" Блоки спецификаций — структура, акценты, шрифтовые пары для заголовков и значений

Для эффективного проведения A/B-тестов типографики воспользуйтесь этими практическими рекомендациями:

Начинайте с наиболее заметных типографических элементов, постепенно переходя к деталям

Определите длительность теста заранее (минимум 1-2 недели для учета недельных циклов)

Проводите тесты в периоды стабильного трафика, избегая сезонных всплесков

Тестируйте несколько устройств одновременно — результаты могут существенно различаться

Документируйте все тесты и их результаты для создания внутренней базы знаний

Примеры типографических A/B-тестов с реальными результатами:

Замена геометрического гротеска на гуманистический для описания товара увеличила время чтения на 15% и конверсию на 4.3%

Увеличение контрастности цены (с серого #666666 на черный #000000) повысило CTR кнопки "Добавить в корзину" на 6.8%

Переход с выравнивания по центру на выравнивание по левому краю для описаний увеличил дочитываемость на 22%

Изменение межстрочного интервала с 1.4 на 1.6 снизило показатель отказов на 3.2% для мобильных пользователей

Помните, что результаты тестов уникальны для каждого проекта. То, что сработало для одного интернет-магазина, может не сработать для другого из-за различий в аудитории, ассортименте и контексте использования. Именно поэтому систематическое тестирование — это не одноразовая активность, а постоянный процесс оптимизации. 🧪

Грамотно подобранные шрифты для карточек товаров — это мощный инструмент повышения конверсии, который слишком часто недооценивают. Относитесь к типографике не как к декоративному элементу, а как к стратегическому фактору успеха вашего e-commerce проекта. Правильные шрифтовые решения создают невидимый, но эффективный путь, по которому пользователь движется от первого взгляда на товар до нажатия кнопки "Купить". Систематизируйте подход к типографике, тестируйте различные решения и анализируйте результаты — именно так создаются высококонверсионные интерфейсы, которые не просто демонстрируют товар, но активно помогают его продавать.

Читайте также