Как в фотошопе вырезать изображение: 5 эффективных способов

Для кого эта статья:

Новички в графическом дизайне, желающие изучить Photoshop

Люди, занимающиеся контентом, рекламой или фото-ретушью

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки в вырезании объектов и редактировании изображений Кто из нас не сталкивался с необходимостью быстро вырезать объект с фото и перенести его на другой фон? 🔥 Умение точно и чисто выделить изображение в Photoshop — один из базовых навыков, который открывает дверь в мир профессионального редактирования. Независимо от того, создаете ли вы контент для своего блога, готовите рекламные материалы или просто хотите улучшить семейные фотографии — правильное вырезание объектов критически важно для качественного результата. В этой статье я раскрою 5 проверенных способов, которые используют профессионалы в 2025 году, и покажу, как даже новичок может добиться безупречных результатов.

Вырезание с помощью инструментов выделения в Photoshop

Базовые инструменты выделения в Photoshop — это фундамент, с которого начинается путь каждого дизайнера. В 2025 году Adobe значительно улучшила их функциональность, сделав процесс вырезания более интуитивным. Начнем с самых простых, но эффективных методов.

Основные инструменты выделения, которые должен знать каждый:

Marquee Tools (Инструменты группы "Область") — прямоугольное и овальное выделение. Идеально подходят для объектов с четкими геометрическими формами.

— прямоугольное и овальное выделение. Идеально подходят для объектов с четкими геометрическими формами. Lasso Tools (Инструменты группы "Лассо") — свободное выделение рукой, многоугольное выделение и магнитное лассо, которое "притягивается" к границам объекта.

— свободное выделение рукой, многоугольное выделение и магнитное лассо, которое "притягивается" к границам объекта. Object Selection Tool (Инструмент выделения объекта) — новый интеллектуальный инструмент, распознающий объекты на изображении.

Для простых объектов с четкими контурами начните с Rectangular Marquee Tool (M). Обведите объект, удерживая Shift для создания идеального квадрата или круга. После выделения используйте комбинацию клавиш Ctrl+J (Cmd+J на Mac), чтобы создать новый слой только с выделенной областью.

Для объектов неправильной формы воспользуйтесь Lasso Tool (L). Обводите контур объекта максимально точно. Если допустили ошибку, удерживайте Alt (Option) и обведите область, которую хотите исключить из выделения.

Инструмент Горячая клавиша Лучше применение Уровень сложности Rectangular Marquee M Геометрические формы, прямоугольники Начальный Elliptical Marquee M (переключение) Круги, овалы, закругленные формы Начальный Lasso Tool L Произвольные формы Средний Polygonal Lasso L (переключение) Объекты с прямыми линиями Средний Magnetic Lasso L (переключение) Объекты с контрастными краями Средний

Алексей Морозов, арт-директор Помню свой первый крупный проект для модного бренда одежды. Клиент прислал 200 изображений продукции, которые нужно было вырезать для каталога. Поначалу я использовал базовые инструменты выделения — для первых 10 изображений это казалось нормальным. Но на 11-м я понял, что медленно схожу с ума от монотонности и трачу слишком много времени. Тогда я разработал систему: для простых предметов на однородном фоне — Quick Selection, для сложных вещей с мелкими деталями (как кружево или прозрачные ткани) — сочетание Pen Tool и каналов. Благодаря этому подходу, я сократил время обработки одного изображения с 25 до 7 минут. Проект был сдан на три дня раньше срока, а клиент стал постоянным. Главный урок: всегда выбирайте инструмент, соответствующий типу изображения. Это экономит время и нервы.

Для тонкой настройки выделения используйте меню Select > Modify. Здесь вы можете расширить (Expand), сузить (Contract) или растушевать (Feather) края выделения. Функция растушевки особенно полезна, когда нужно создать естественный переход между вырезанным объектом и новым фоном.

Совет профессионала: комбинируйте инструменты! Для сложных объектов начните выделение с Lasso Tool для грубых контуров, затем переключитесь на Quick Selection для детализации, а завершите магнитным лассо для точной проработки мелких деталей.

Быстрое вырезание изображений с Magic Wand и Quick Selection

Когда время поджимает, а результат нужен "вчера", автоматические инструменты выделения становятся настоящим спасением. Magic Wand (Волшебная палочка) и Quick Selection (Быстрое выделение) — два мощных инструмента, которые позволяют за считанные секунды выделить объекты со схожими цветовыми характеристиками. 🚀

Точное вырезание с помощью Pen Tool в Photoshop

Если вы стремитесь к безупречной точности, Pen Tool (инструмент "Перо") — ваш незаменимый союзник. Несмотря на более крутую кривую обучения, именно этот инструмент выбирают профессионалы для создания идеальных контуров вокруг объектов.

Основная идея работы с Pen Tool заключается в создании контура (path) вокруг объекта, который затем конвертируется в выделение. Вместо того чтобы пытаться сразу нарисовать весь контур, создавайте его поэтапно — точка за точкой.

Выберите инструмент Pen Tool (P) на панели инструментов. Установите первую опорную точку, кликнув по краю объекта. Для создания прямой линии — просто кликните в следующей точке. Для создания кривой — кликните и, не отпуская мышь, потяните, чтобы сформировать маркеры направления. Продолжайте добавлять точки, следуя контуру объекта. Чтобы замкнуть контур, кликните на первой точке (курсор покажет маленький кружок).

После создания контура превратите его в выделение: кликните правой кнопкой мыши на контуре и выберите "Make Selection" (Создать выделенную область). В появившемся диалоговом окне можно настроить растушевку краев для более естественного вида.

Марина Светлова, фото-ретушер Несколько лет назад я получила заказ на ретушь свадебных фотографий, где невеста настаивала на замене неба на всех 50 снимках — оригинальное было пасмурным. Первые попытки с инструментами быстрого выделения давали ужасные результаты: волосы невесты выглядели как неровно обстриженные, а кружево платья превратилось в бесформенную массу. Перепробовав разные методы, я вернулась к старому доброму Pen Tool. Да, на первое фото ушло около 40 минут, но результат был безупречным — каждый локон и элемент кружева сохранили свою форму. Для ускорения процесса я создала шаблон контура для невесты и жениха, который потом адаптировала к каждому фото. В итоге, последние фотографии обрабатывались втрое быстрее первых. Заказчики были в восторге — теперь на всех снимках пара стояла на фоне идеального голубого неба. С тех пор Pen Tool — мой главный инструмент для сложных выделений, особенно когда дело касается волос, меха или прозрачных тканей.

Советы по работе с Pen Tool:

Меньше точек — лучше результат. Старайтесь использовать минимальное количество опорных точек для создания гладких контуров.

Старайтесь использовать минимальное количество опорных точек для создания гладких контуров. Используйте клавиши-модификаторы. Удерживайте Alt (Option), чтобы изменить направление маркеров. Ctrl (Command) временно переключит на инструмент Direct Selection для корректировки точек.

Удерживайте Alt (Option), чтобы изменить направление маркеров. Ctrl (Command) временно переключит на инструмент Direct Selection для корректировки точек. Работайте с увеличением. Масштаб 200-400% позволит точно разместить точки на границах объекта.

Масштаб 200-400% позволит точно разместить точки на границах объекта. Удаляйте лишние точки. Выберите точку инструментом Direct Selection и нажмите Delete.

Для сложных объектов, вроде развевающихся волос или полупрозрачных элементов, комбинируйте контуры с созданием масок и использованием каналов для достижения максимальной точности и естественности.

Автоматическое удаление фона: Select and Mask в Photoshop

В 2025 году функция Select and Mask (Выделение и маска) в Photoshop достигла впечатляющего уровня точности благодаря алгоритмам искусственного интеллекта. Этот инструмент особенно эффективен для работы со сложными объектами — волосами, мехом, полупрозрачными элементами. 🧠

Для начала работы:

Создайте примерное выделение объекта с помощью Quick Selection Tool или Object Selection Tool. Нажмите кнопку "Select and Mask" на верхней панели (или используйте сочетание Alt+Ctrl+R). В открывшемся интерфейсе настройте параметры просмотра — я рекомендую режим "Overlay" или "On Black" для лучшего контроля.

Ключевые настройки в панели Select and Mask:

Edge Detection (Определение краев) — увеличьте радиус для более плавного перехода, особенно для волос и меха.

— увеличьте радиус для более плавного перехода, особенно для волос и меха. Smart Radius — активируйте для автоматической адаптации к разным типам краев.

— активируйте для автоматической адаптации к разным типам краев. Refine Edge Brush Tool — используйте для ручной доработки сложных участков (волосы, ворс).

— используйте для ручной доработки сложных участков (волосы, ворс). Global Refinements — настройте параметры сглаживания, растушевки и сдвига границ.

— настройте параметры сглаживания, растушевки и сдвига границ. Output Settings — выберите способ применения результата (маска слоя, новый слой с маской и т.д.).

Параметр Select and Mask Рекомендуемое значение Применение View Mode On Black/Overlay Проверка точности выделения Smart Radius Включено Автоматическая адаптация к разным краям Radius 3-8 px Мягкие переходы для волос/меха Smooth 2-5 Устранение неровностей контура Feather 0.5-1 px Легкое размытие для реалистичности Contrast 10-20% Увеличение четкости краев Shift Edge -10% до +10% Тонкая настройка размера выделения

Профессиональный совет: для максимально точного выделения волос используйте режим просмотра "On Black" и увеличьте контрастность исходного изображения перед началом работы с Select and Mask. Это поможет алгоритму лучше определить границы между волосами и фоном.

После завершения настройки выберите "Output To: Layer Mask" и нажмите OK. Теперь у вас есть слой с маской, который можно дополнительно отредактировать вручную для достижения идеального результата.

В версии Photoshop 2025 появилась новая функция "Smart Hair Detection", которая значительно улучшает точность выделения даже самых тонких волос и мелких деталей. Активируйте её в панели Select and Mask для автоматического определения и сохранения структуры волос.

Практические советы для вырезания сложных изображений

Даже с передовыми инструментами Photoshop 2025 года некоторые изображения остаются настоящим испытанием. Вот проверенные методы для работы с самыми сложными случаями. 💪

1. Комбинированный подход для сложных волос и меха

Для идеального выделения волос используйте многоканальную технику:

Откройте панель Channels (Каналы) и определите канал с максимальным контрастом между волосами и фоном (обычно синий для светлых волос). Создайте дубликат этого канала (перетащите его на иконку "Create new channel"). Примените Levels (Ctrl+L) к дубликату канала, усиливая контраст так, чтобы волосы стали максимально темными, а фон — светлым. Используйте Brush Tool с разной непрозрачностью для доработки сложных участков. Загрузите выделение (Ctrl+клик по миниатюре канала), инвертируйте его (Ctrl+Shift+I) и примените как маску к слою.

2. Техника частичного маскирования для сложных объектов

Вместо попыток создать одно идеальное выделение за раз, разделите объект на логические части:

Создайте точное выделение основного тела объекта с помощью Pen Tool.

Отдельно выделите сложные элементы (волосы, перья, прозрачные части) с помощью Select and Mask.

Объедините эти выделения (Select > Combine) или работайте с ними как с отдельными слоями с масками.

3. Цветовое разделение для объектов с прозрачностью

Для стекла, дыма или полупрозрачных тканей:

Дублируйте исходный слой и примените к нему фильтр High Pass (Filter > Other > High Pass) со значением 4-6 пикселей. Измените режим наложения этого слоя на Overlay или Soft Light. Используйте Levels или Curves для усиления контраста на границах объекта. Теперь используйте Select and Mask для создания выделения — границы станут гораздо более различимыми.

4. Работа со сложными текстурами и мелкими деталями

Для кружева, решеток, растений и подобных объектов:

Увеличьте контраст изображения перед началом выделения.

Используйте Color Range (Select > Color Range) с настройками Fuzziness 15-25.

Комбинируйте с каналами для лучшего результата.

В особо сложных случаях создайте отдельную маску для каждой текстурной группы.

5. Эффективное использование истории и сохранение выделений

Профессионалы всегда страхуют себя от ошибок:

Регулярно сохраняйте промежуточные выделения (Select > Save Selection).

Используйте History Snapshots перед сложными операциями.

Создавайте дубликаты слоев перед применением необратимых изменений.

Для повторяющихся объектов создайте Action (макрос) с процессом выделения.

Помните, что иногда комбинация нескольких техник — единственный путь к идеальному результату. Не бойтесь экспериментировать и создавать собственные рабочие процессы, адаптированные под конкретные типы изображений.