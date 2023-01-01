Как в фотошопе поменять текст: 5 простых способов редактирования

Для кого эта статья:

Новички в графическом дизайне, желающие освоить Photoshop

Опытные дизайнеры, стремящиеся оптимизировать свой рабочий процесс

Люди, рассматривающие карьеру в области графического дизайна Момент, когда вы получаете макет с опечаткой или клиент просит "немного изменить текст" в уже готовом дизайне — знаком каждому графическому дизайнеру. Такие правки могут превратиться либо в минутное дело, либо в настоящий кошмар — всё зависит от того, насколько хорошо вы владеете инструментами Photoshop для работы с текстом. 🎯 В этой статье я расскажу о пяти надежных способах редактирования текста в Photoshop, которые пригодятся как новичкам, только осваивающим программу, так и опытным дизайнерам, желающим оптимизировать свой рабочий процесс.

Текстовые инструменты Photoshop: знакомство с основами

Прежде чем погрузиться в различные методы редактирования текста, разберемся с фундаментальными текстовыми инструментами Adobe Photoshop. Текст в этой программе — особый тип объекта, который сохраняет свою редактируемость до момента растрирования. 🔤

В Photoshop существует два основных типа текстовых инструментов:

Горизонтальный текст (Horizontal Type Tool) — стандартный инструмент для создания и редактирования обычного горизонтального текста

— стандартный инструмент для создания и редактирования обычного горизонтального текста Вертикальный текст (Vertical Type Tool) — для создания текста, который читается сверху вниз

Для доступа к этим инструментам нажмите клавишу T или найдите значок «T» на панели инструментов. Удерживая этот значок, вы увидите дополнительные варианты:

Горизонтальный текст-маска (Horizontal Type Mask Tool) — создает выделение в форме текста

— создает выделение в форме текста Вертикальный текст-маска (Vertical Type Mask Tool) — то же самое, но для вертикального текста

Инструмент Сочетание клавиш Основное применение Horizontal Type Tool T Стандартный текст, заголовки, параграфы Vertical Type Tool T (удерживать и выбрать) Восточноазиатские языки, креативная типографика Type Mask Tool T (удерживать и выбрать) Создание выделений в форме текста

Важно понимать, что при создании текста Photoshop автоматически создает новый текстовый слой. Это ключевое преимущество, поскольку такой текст остается полностью редактируемым — вы можете изменять содержание, шрифт, размер и другие параметры в любой момент работы над проектом.

Антон Величкин, веб-дизайнер. Когда я только начинал работать с Photoshop, меня поразил случай с клиентским проектом. Я создал сложный дизайн лендинга с множеством текстовых элементов и считал работу завершенной, но клиент прислал список из 17 правок к тексту. Я впал в панику, думая, что придется переделывать всё заново. На помощь пришел опытный коллега, показавший, как легко редактировать текст в Photoshop, просто выбрав нужный текстовый слой и внеся изменения. Этот момент стал для меня переломным в понимании работы с текстом — я перестал бояться правок и научился организовывать слои так, чтобы любые изменения вносились за считанные минуты.

Замена текста с помощью инструмента Type Tool

Самый простой и прямолинейный способ изменить текст в Photoshop — использовать инструмент Type Tool (T). Этот метод работает только с текстом, который был создан как текстовый слой и не был растрирован или преобразован в смарт-объект. 📝

Вот пошаговая инструкция по редактированию текста:

Выберите инструмент Type Tool (T) на панели инструментов На панели слоев найдите и выберите текстовый слой, который хотите отредактировать (текстовые слои обозначены буквой "T") Щелкните на тексте в документе — появится текстовый курсор Удалите существующий текст или его часть и введите новый Нажмите клавишу Enter или выберите другой инструмент, чтобы применить изменения

Если вам нужно полностью изменить текст на новый, удобнее выделить весь текст (двойной клик по текстовому слою или Ctrl+A когда курсор активен внутри текста) и затем ввести новое содержимое.

С помощью инструмента Type Tool вы также можете изменить форматирование текста. После выделения текста или активации текстового слоя, параметры форматирования становятся доступны на панели параметров в верхней части экрана:

Шрифт и начертание

Размер текста

Метод сглаживания (антиалиасинг)

Выравнивание текста

Цвет текста

Для доступа к расширенным параметрам форматирования используйте панели Character (Символ) и Paragraph (Абзац). Их можно открыть через Window (Окно) > Character или Window > Paragraph.

Параметр форматирования Где находится Сочетание клавиш Размер шрифта Панель параметров / Панель Character Ctrl+Shift+> (увеличить) <br> Ctrl+Shift+< (уменьшить) Межсимвольный интервал (кернинг) Панель Character Alt+стрелка влево/вправо Межстрочный интервал (интерлиньяж) Панель Character Alt+стрелка вверх/вниз

Важный момент при редактировании текста — если вы вносите изменения в текстовый слой с примененными стилями слоя (например, тенью или обводкой), эти эффекты автоматически применятся и к новому тексту, что значительно экономит время.

Редактирование текста на слоях и умных объектах

Работа с текстом становится сложнее, когда текстовые слои были преобразованы в смарт-объекты или являются частью группы смарт-объектов. Тем не менее, Adobe Photoshop предоставляет элегантные решения и для таких случаев. 🧩

Редактирование текста в смарт-объекте:

Найдите слой смарт-объекта, содержащий текст, на панели слоев (обозначен специальным значком) Дважды щелкните по миниатюре этого слоя Photoshop откроет содержимое смарт-объекта в новом окне Выберите инструмент Type Tool (T) и отредактируйте текст Сохраните изменения (File > Save или Ctrl+S) Вернитесь к основному документу, где изменения будут автоматически применены

Этот метод особенно полезен, когда вы работаете с макетами, где текст является частью сложной композиции с множеством эффектов. Использование смарт-объектов позволяет сохранять все примененные трансформации и эффекты при изменении текста.

Для работы с текстом в группах слоев:

Разверните группу на панели слоев (нажмите треугольник рядом с названием группы)

Найдите и выберите конкретный текстовый слой внутри группы

Используйте инструмент Type Tool для редактирования

Марина Светлова, графический дизайнер. В прошлом году мне поручили обновить каталог продукции компании, содержащий более 200 страниц с описаниями товаров. Когда я открыла файл Photoshop, оказалось, что предыдущий дизайнер создал все страницы как смарт-объекты, вложенные в другие смарт-объекты — настоящая матрешка! Первой реакцией было отчаяние, но потом я разработала систему: документировала иерархию каждой страницы, затем методично редактировала текст, углубляясь внутрь этих вложенных объектов. Благодаря этому опыту я не только выполнила проект в срок, но и создала шаблонную систему для будущих обновлений, сократив время на редактирование с недели до одного дня. Ключ к успеху — понимание иерархии смарт-объектов и организованный подход к редактированию.

Если вы работаете с шаблоном или документом, где текст встречается в нескольких местах с одинаковым содержанием, рассмотрите возможность создания связанных смарт-объектов:

Выберите текстовый слой и преобразуйте его в смарт-объект (Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object) Создайте копии этого смарт-объекта, перетащив его на значок "Create a new layer" на панели слоев с зажатой клавишей Alt При редактировании любой из копий изменения применятся ко всем связанным экземплярам

Этот метод идеален для элементов, которые повторяются в документе, например, колонтитулов или логотипов с текстом.

Работа с текстом на растровых изображениях

Редактирование текста становится особенно сложным, когда он был растрирован или является частью отсканированного или фотографического изображения. В таких случаях прямое редактирование невозможно, но существуют обходные пути. 🔍

Когда текстовый слой был растрирован (преобразован в обычное изображение), его нельзя редактировать как текст. Признаки растрированного текста:

Слой не обозначен буквой "T" на панели слоев

При попытке выбрать текст инструментом Type Tool не появляется текстовый курсор

Нет возможности выделить отдельные символы

В этом случае существует несколько подходов:

Воссоздание текста: Создайте новый текстовый слой поверх старого

Подберите максимально похожий шрифт, размер, цвет и стили

Введите нужный текст и позиционируйте его точно над старым

Скройте или удалите старый растрированный текстовый слой Использование инструментов ретуши: Для небольших изменений используйте Clone Stamp Tool (S) для замены отдельных символов

Применяйте Spot Healing Brush Tool (J) для удаления небольших элементов текста

Для полной замены используйте комбинацию Content-Aware Fill и новых текстовых слоев

Для работы с текстом на фотографиях и сканированных документах:

Очистите область, где находится текст, с помощью инструментов ретуши Создайте новый текстовый слой Введите требуемый текст Настройте его визуальные параметры для соответствия стилю документа

Если вам необходимо точно узнать, какой шрифт использован на изображении, воспользуйтесь специализированными онлайн-сервисами для идентификации шрифтов. Они позволяют загрузить изображение и получить список наиболее похожих шрифтов.

Тип исходного текста Метод редактирования Сложность (1-5) Текстовый слой Прямое редактирование с Type Tool 1 Текст в смарт-объекте Редактирование содержимого смарт-объекта 2 Растрированный текст Воссоздание нового текста поверх старого 3 Текст на фотографии Ретушь + создание нового текста 4 Рукописный текст Полная перерисовка или ретушь 5

Важно помнить, что работа с растрированным текстом всегда требует больше времени и усилий, поэтому старайтесь сохранять редактируемые текстовые слои как можно дольше в процессе работы над проектом.

Продвинутые приемы изменения текста в Photoshop

Для опытных пользователей Photoshop существуют продвинутые техники и автоматизированные решения, позволяющие значительно ускорить процесс редактирования текста, особенно при работе с многостраничными документами или повторяющимися элементами. 🚀

Использование переменных для автоматической замены текста:

Создайте текстовый слой с исходным текстом Выберите Image > Variables > Define В появившемся диалоговом окне выберите текстовый слой и отметьте "Text Replacement" Задайте имя переменной Используйте File > Export > Data Sets as Files для создания нескольких версий документа с разным текстом

Этот метод незаменим при создании серии баннеров, визиток или других материалов с одинаковым дизайном, но разным текстовым содержимым.

Для трансформации и деформации текста:

Выберите текстовый слой и используйте Edit > Transform > Warp для деформации формы текста

Примените Edit > Transform > Perspective для создания перспективных искажений

Используйте Layer > Type > Convert to Shape для преобразования текста в фигуру, что позволяет применять более сложные трансформации

Работа со стилями абзаца и символа для быстрого форматирования:

Создайте и настройте текст с нужным форматированием Откройте панель Character Styles (Window > Character Styles) Нажмите на значок "Create new style" для сохранения форматирования Применяйте сохраненный стиль к другим текстовым слоям простым кликом

Для работы с многоязычным текстом:

Используйте Layer Comps (Window > Layer Comps) для создания различных языковых версий документа

Сохраняйте каждый языковой вариант текста на отдельном слое, включая/выключая их по мере необходимости

Для документов со сложной структурой используйте смарт-объекты и различные файлы для каждого языка

Использование скриптов для массового редактирования текста:

Adobe Photoshop поддерживает JavaScript, что позволяет автоматизировать многие задачи по редактированию текста. Например, для замены одинаковых фрагментов текста во всем документе можно использовать простой скрипт:

Создайте новый файл .jsx с кодом для поиска и замены текста Запустите скрипт через File > Scripts > Browse

Готовые скрипты для работы с текстом можно найти на специализированных ресурсах для дизайнеров или разработать собственные, если у вас есть навыки программирования.

Комбинируя эти продвинутые приемы, вы можете создать эффективный рабочий процесс, который значительно сократит время на редактирование текста и позволит сосредоточиться на творческих аспектах вашей работы.