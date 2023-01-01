Как в Фигме включить направляющие: простая инструкция для дизайнеров

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma и другими инструментами дизайна

Студенты и начинающие специалисты в области графического и UX/UI дизайна

Профессионалы, стремящиеся улучшить качество своих дизайн-проектов и создать коммерческое портфолио Точное позиционирование элементов — один из краеугольных камней профессионального дизайна. Неровные отступы способны разрушить впечатление даже от самой креативной работы. 🔍 Направляющие в Figma — это инструмент, который мгновенно повышает качество ваших макетов, делая их выверенными до пикселя. Освоив эту функцию, вы не только ускорите рабочий процесс, но и значительно улучшите визуальную структуру своих дизайн-проектов. Готовы раз и навсегда решить проблему кривых элементов и разного расстояния между объектами?

Что такое направляющие в Figma и зачем они нужны

Направляющие (Guides) — это вспомогательные линии, которые помогают точно позиционировать элементы на холсте. В отличие от обычных линий, они не отображаются в финальном дизайне и служат исключительно для разметки и выравнивания объектов. 📏

Применение направляющих решает несколько критичных задач:

Создание согласованных отступов между элементами

Обеспечение визуальной гармонии дизайна

Поддержание единого ритма в макете

Соблюдение принципов сетки и модульности

Ускорение процесса прототипирования

Андрей Соколов, ведущий UX-дизайнер

Не могу забыть свой первый крупный проект — редизайн интернет-магазина с более чем 200 компонентами. Я работал неделями, создавая десятки экранов, и думал, что все выглядит прекрасно. Но когда презентовал результат команде, разработчик тут же заметил: "А почему у вас расстояния между блоками скачут на 2-5 пикселей?". Я был уверен, что всё выровнено идеально! Однако после увеличения масштаба стало очевидно — отступы действительно "гуляли". В тот же день я освоил направляющие в Figma, и больше подобного конфуза не случалось. Этот опыт научил меня: в дизайне дьявол кроется в деталях, и направляющие — ваше спасение от него.

В профессиональной работе направляющие становятся незаменимым инструментом, особенно при создании:

Тип проекта Роль направляющих Преимущества Адаптивные сайты Маркируют границы разных брейкпоинтов Единообразие отображения на разных устройствах Мобильные приложения Обозначают безопасные зоны и отступы Соответствие гайдлайнам iOS/Android Дизайн-системы Стандартизация компонентов Масштабируемость и последовательность Полиграфия Разметка полей и областей печати Предотвращение обрезки важных элементов

Основные способы включения направляющих в Figma

В Figma существует несколько методов добавления направляющих, и каждый имеет свои преимущества в зависимости от задач и индивидуального стиля работы. 🎯

Наиболее распространенные способы создания направляющих:

Использование линейки: Перетащите направляющую с верхней горизонтальной или боковой вертикальной линейки Команды меню: View → Rulers (Shift+R) для активации линеек, затем View → Guides → Show Guides Создание из контекстного меню: Щелчок правой кнопкой мыши в области линейки → Add Horizontal/Vertical Guide Через настройки сетки: View → Layout Grid → добавление строк/колонок с фиксированными значениями Из существующих объектов: Alt + перетаскивание границы фрейма/объекта

Мария Дубова, арт-директор

На старте карьеры я чаще полагалась на глазомер, чем на точные инструменты. Однажды мой клиент — владелец сети кофеен — попросил создать дизайн меню для печати и диджитал-версии. Я разработала, как мне казалось, идеальный макет. Но когда клиент получил напечатанные меню, оказалось, что важная информация о ценах частично попала в область обреза! Пришлось экстренно перерабатывать макеты и печатать тираж заново — это стоило мне гонорара и репутации. С тех пор я буквально помешана на направляющих. Перед каждым проектом создаю систему направляющих с учетом припусков на обрез, полей безопасности и модульной сетки. Теперь даже в цифровых проектах мои клиенты отмечают безупречную точность каждой детали.

При использовании направляющих стоит помнить о контекстных командах, доступных при выделении:

Действие Результат Когда использовать Двойной клик по направляющей Открытие поля для ввода точного значения в пикселях Для высокоточной настройки Перетаскивание с зажатым Shift Перемещение с шагом 10 пикселей Для быстрого примерного размещения Правый клик по направляющей Открытие контекстного меню с дополнительными опциями Изменение цвета, блокировка, удаление Delete (при выбранной направляющей) Удаление направляющей Очистка ненужных элементов

В 2025 году Figma расширила возможности работы с направляющими, добавив автоматические рекомендации на основе анализа вашего макета. При создании нового элемента система предлагает оптимальное размещение согласно уже используемой структуре документа.

Настройка и персонализация направляющих линий

Гибкость настройки направляющих — одно из ключевых преимуществ Figma. Вы можете адаптировать их под конкретный проект, что значительно повышает эффективность работы. 🎨

Для настройки направляющих щелкните правой кнопкой мыши по любой направляющей линии, чтобы открыть контекстное меню с опциями. Здесь доступны следующие параметры:

Изменение цвета — выберите один из предлагаемых оттенков или задайте собственный HEX-код

— выберите один из предлагаемых оттенков или задайте собственный HEX-код Блокировка положения — защита от случайного перемещения (особенно полезно при работе с сложными макетами)

— защита от случайного перемещения (особенно полезно при работе с сложными макетами) Настройка точного положения — указание координаты направляющей в пикселях

— указание координаты направляющей в пикселях Создание именованных направляющих — добавление метки для быстрой идентификации

— добавление метки для быстрой идентификации Настройка прозрачности — регулирование видимости для минимального визуального шума

Для более комплексных проектов рекомендуется создавать цветовую систему направляющих:

Красные — для критических границ и опасных зон

Зеленые — для основных структурных элементов

Синие — для вспомогательных элементов

Фиолетовые — для элементов пользовательского ввода

Оранжевые — для маркировки областей с динамическим контентом

С обновлением 2025 года в Figma появилась возможность сохранять пресеты направляющих для повторного использования в разных проектах. Это особенно ценно для команд, работающих над серией связанных продуктов, обеспечивая консистентность дизайна.

Профессиональный совет: используйте комбинацию Alt + щелчок по направляющей, чтобы создать дубликат с точно таким же форматированием. Это значительно ускоряет создание параллельных линий с одинаковыми характеристиками.

Работа с сеткой и линейкой для точного позиционирования

Сочетание направляющих с линейкой и сеткой образует мощный набор инструментов для безупречной точности вашего дизайна. 📐 Правильное использование этой комбинации гарантирует профессиональное качество макетов.

Для активации линейки используйте команду Shift+R или меню View → Rulers. Линейка предоставляет несколько ключевых преимуществ:

Отображение точных координат положения курсора

Быстрое создание направляющих перетаскиванием

Визуальный контроль размеров объектов

Возможность измерения дистанции между элементами

Сетки в Figma бывают трех типов, каждый из которых служит определенной цели в дизайне:

Тип сетки Назначение Команда активации Колоночная (Column Grid) Создание макетов с фиксированным числом колонок и гаттеров Shift+G → Grid → Column Рядная (Row Grid) Выравнивание по горизонтали с фиксированной высотой строк Shift+G → Grid → Row Квадратная (Grid) Выравнивание объектов по равномерной сетке пикселей Shift+G → Grid → Grid

Для максимальной эффективности рекомендуется следующий порядок настройки позиционирования:

Активируйте линейку (Shift+R) для общего ориентирования Настройте базовую сетку под требования проекта (колонки для веб, квадратную для иконок) Добавьте основные направляющие, отмечающие ключевые зоны макета Используйте привязку объектов (Alt+A или View → Snap to Grid) для автоматического выравнивания Дополните систему вспомогательными направляющими по мере необходимости

В 2025 году Figma представила интеллектуальную адаптивную сетку, которая автоматически перестраивается при изменении размера фрейма. Это особенно полезно при работе с responsive дизайном, когда содержимое должно корректно масштабироваться для разных устройств.

Профессиональный совет: для сложных проектов создавайте отдельный слой только для направляющих и сеток, который можно при необходимости скрывать. Это снижает визуальный шум при работе над деталями дизайна.

Полезные комбинации клавиш для быстрой работы с направляющими

Скорость работы с направляющими напрямую влияет на эффективность дизайн-процесса. Освоение горячих клавиш позволит вам сосредоточиться на творчестве, а не на технических аспектах. ⌨️

Основные комбинации клавиш для управления направляющими:

Shift+R — показать/скрыть линейки

— показать/скрыть линейки Alt+Drag из линейки — создать направляющую, привязанную к выделенному объекту

из линейки — создать направляющую, привязанную к выделенному объекту Ctrl+; (Windows) или Command+; (Mac) — показать/скрыть все направляющие

(Windows) или (Mac) — показать/скрыть все направляющие Ctrl+Shift+4 — переключение режима привязки к направляющим

— переключение режима привязки к направляющим Shift+Drag направляющей — перемещение с шагом 10 пикселей

направляющей — перемещение с шагом 10 пикселей Alt+Клик по направляющей — создание дубликата

по направляющей — создание дубликата Delete при выделенной направляющей — удаление

при выделенной направляющей — удаление Ctrl+G — показать/скрыть сетку

Для работы с множественными направляющими:

Shift+Клик — выбор нескольких направляющих

— выбор нескольких направляющих Ctrl+C, Ctrl+V — копирование/вставка направляющих между фреймами

— копирование/вставка направляющих между фреймами Ctrl+D — дублирование выбранных направляющих с сохранением интервала

— дублирование выбранных направляющих с сохранением интервала Ctrl+R — быстрое создание равномерно распределенных направляющих (в обновлении 2025)

Наиболее эффективные сочетания действий, ускоряющие рабочий процесс:

Shift+R → Alt+Drag из линейки → Двойной клик по направляющей → Ввод точного значения Ctrl+; (скрытие направляющих) → Выполнение детальной работы → Ctrl+; (показ направляющих) для проверки Shift+Клик по нескольким направляющим → Правый клик → Изменение цвета для всех выбранных сразу Ctrl+G (отображение сетки) → Alt+Drag из сетки для создания направляющих по узлам сетки

Для повышения производительности рекомендую настроить собственные пользовательские комбинации клавиш в настройках Figma. С 2025 года платформа позволяет создавать персонализированные шорткаты для наиболее часто используемых операций с направляющими.

Профессиональный совет: создайте в Figma файл-шаблон с предварительно настроенными направляющими для различных типов проектов (веб, мобильные приложения, презентации). Это сэкономит время при запуске новых работ и обеспечит консистентность вашего дизайна.