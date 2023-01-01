Как в Фигме включить направляющие: простая инструкция для дизайнеров
Для кого эта статья:
- Дизайнеры, работающие с Figma и другими инструментами дизайна
- Студенты и начинающие специалисты в области графического и UX/UI дизайна
Профессионалы, стремящиеся улучшить качество своих дизайн-проектов и создать коммерческое портфолио
Точное позиционирование элементов — один из краеугольных камней профессионального дизайна. Неровные отступы способны разрушить впечатление даже от самой креативной работы. 🔍 Направляющие в Figma — это инструмент, который мгновенно повышает качество ваших макетов, делая их выверенными до пикселя. Освоив эту функцию, вы не только ускорите рабочий процесс, но и значительно улучшите визуальную структуру своих дизайн-проектов. Готовы раз и навсегда решить проблему кривых элементов и разного расстояния между объектами?
Что такое направляющие в Figma и зачем они нужны
Направляющие (Guides) — это вспомогательные линии, которые помогают точно позиционировать элементы на холсте. В отличие от обычных линий, они не отображаются в финальном дизайне и служат исключительно для разметки и выравнивания объектов. 📏
Применение направляющих решает несколько критичных задач:
- Создание согласованных отступов между элементами
- Обеспечение визуальной гармонии дизайна
- Поддержание единого ритма в макете
- Соблюдение принципов сетки и модульности
- Ускорение процесса прототипирования
Андрей Соколов, ведущий UX-дизайнер
Не могу забыть свой первый крупный проект — редизайн интернет-магазина с более чем 200 компонентами. Я работал неделями, создавая десятки экранов, и думал, что все выглядит прекрасно. Но когда презентовал результат команде, разработчик тут же заметил: "А почему у вас расстояния между блоками скачут на 2-5 пикселей?". Я был уверен, что всё выровнено идеально! Однако после увеличения масштаба стало очевидно — отступы действительно "гуляли". В тот же день я освоил направляющие в Figma, и больше подобного конфуза не случалось. Этот опыт научил меня: в дизайне дьявол кроется в деталях, и направляющие — ваше спасение от него.
В профессиональной работе направляющие становятся незаменимым инструментом, особенно при создании:
|Тип проекта
|Роль направляющих
|Преимущества
|Адаптивные сайты
|Маркируют границы разных брейкпоинтов
|Единообразие отображения на разных устройствах
|Мобильные приложения
|Обозначают безопасные зоны и отступы
|Соответствие гайдлайнам iOS/Android
|Дизайн-системы
|Стандартизация компонентов
|Масштабируемость и последовательность
|Полиграфия
|Разметка полей и областей печати
|Предотвращение обрезки важных элементов
Основные способы включения направляющих в Figma
В Figma существует несколько методов добавления направляющих, и каждый имеет свои преимущества в зависимости от задач и индивидуального стиля работы. 🎯
Наиболее распространенные способы создания направляющих:
- Использование линейки: Перетащите направляющую с верхней горизонтальной или боковой вертикальной линейки
- Команды меню: View → Rulers (Shift+R) для активации линеек, затем View → Guides → Show Guides
- Создание из контекстного меню: Щелчок правой кнопкой мыши в области линейки → Add Horizontal/Vertical Guide
- Через настройки сетки: View → Layout Grid → добавление строк/колонок с фиксированными значениями
- Из существующих объектов: Alt + перетаскивание границы фрейма/объекта
Мария Дубова, арт-директор
На старте карьеры я чаще полагалась на глазомер, чем на точные инструменты. Однажды мой клиент — владелец сети кофеен — попросил создать дизайн меню для печати и диджитал-версии. Я разработала, как мне казалось, идеальный макет. Но когда клиент получил напечатанные меню, оказалось, что важная информация о ценах частично попала в область обреза! Пришлось экстренно перерабатывать макеты и печатать тираж заново — это стоило мне гонорара и репутации. С тех пор я буквально помешана на направляющих. Перед каждым проектом создаю систему направляющих с учетом припусков на обрез, полей безопасности и модульной сетки. Теперь даже в цифровых проектах мои клиенты отмечают безупречную точность каждой детали.
При использовании направляющих стоит помнить о контекстных командах, доступных при выделении:
|Действие
|Результат
|Когда использовать
|Двойной клик по направляющей
|Открытие поля для ввода точного значения в пикселях
|Для высокоточной настройки
|Перетаскивание с зажатым Shift
|Перемещение с шагом 10 пикселей
|Для быстрого примерного размещения
|Правый клик по направляющей
|Открытие контекстного меню с дополнительными опциями
|Изменение цвета, блокировка, удаление
|Delete (при выбранной направляющей)
|Удаление направляющей
|Очистка ненужных элементов
В 2025 году Figma расширила возможности работы с направляющими, добавив автоматические рекомендации на основе анализа вашего макета. При создании нового элемента система предлагает оптимальное размещение согласно уже используемой структуре документа.
Настройка и персонализация направляющих линий
Гибкость настройки направляющих — одно из ключевых преимуществ Figma. Вы можете адаптировать их под конкретный проект, что значительно повышает эффективность работы. 🎨
Для настройки направляющих щелкните правой кнопкой мыши по любой направляющей линии, чтобы открыть контекстное меню с опциями. Здесь доступны следующие параметры:
- Изменение цвета — выберите один из предлагаемых оттенков или задайте собственный HEX-код
- Блокировка положения — защита от случайного перемещения (особенно полезно при работе с сложными макетами)
- Настройка точного положения — указание координаты направляющей в пикселях
- Создание именованных направляющих — добавление метки для быстрой идентификации
- Настройка прозрачности — регулирование видимости для минимального визуального шума
Для более комплексных проектов рекомендуется создавать цветовую систему направляющих:
- Красные — для критических границ и опасных зон
- Зеленые — для основных структурных элементов
- Синие — для вспомогательных элементов
- Фиолетовые — для элементов пользовательского ввода
- Оранжевые — для маркировки областей с динамическим контентом
С обновлением 2025 года в Figma появилась возможность сохранять пресеты направляющих для повторного использования в разных проектах. Это особенно ценно для команд, работающих над серией связанных продуктов, обеспечивая консистентность дизайна.
Профессиональный совет: используйте комбинацию Alt + щелчок по направляющей, чтобы создать дубликат с точно таким же форматированием. Это значительно ускоряет создание параллельных линий с одинаковыми характеристиками.
Работа с сеткой и линейкой для точного позиционирования
Сочетание направляющих с линейкой и сеткой образует мощный набор инструментов для безупречной точности вашего дизайна. 📐 Правильное использование этой комбинации гарантирует профессиональное качество макетов.
Для активации линейки используйте команду Shift+R или меню View → Rulers. Линейка предоставляет несколько ключевых преимуществ:
- Отображение точных координат положения курсора
- Быстрое создание направляющих перетаскиванием
- Визуальный контроль размеров объектов
- Возможность измерения дистанции между элементами
Сетки в Figma бывают трех типов, каждый из которых служит определенной цели в дизайне:
|Тип сетки
|Назначение
|Команда активации
|Колоночная (Column Grid)
|Создание макетов с фиксированным числом колонок и гаттеров
|Shift+G → Grid → Column
|Рядная (Row Grid)
|Выравнивание по горизонтали с фиксированной высотой строк
|Shift+G → Grid → Row
|Квадратная (Grid)
|Выравнивание объектов по равномерной сетке пикселей
|Shift+G → Grid → Grid
Для максимальной эффективности рекомендуется следующий порядок настройки позиционирования:
- Активируйте линейку (Shift+R) для общего ориентирования
- Настройте базовую сетку под требования проекта (колонки для веб, квадратную для иконок)
- Добавьте основные направляющие, отмечающие ключевые зоны макета
- Используйте привязку объектов (Alt+A или View → Snap to Grid) для автоматического выравнивания
- Дополните систему вспомогательными направляющими по мере необходимости
В 2025 году Figma представила интеллектуальную адаптивную сетку, которая автоматически перестраивается при изменении размера фрейма. Это особенно полезно при работе с responsive дизайном, когда содержимое должно корректно масштабироваться для разных устройств.
Профессиональный совет: для сложных проектов создавайте отдельный слой только для направляющих и сеток, который можно при необходимости скрывать. Это снижает визуальный шум при работе над деталями дизайна.
Полезные комбинации клавиш для быстрой работы с направляющими
Скорость работы с направляющими напрямую влияет на эффективность дизайн-процесса. Освоение горячих клавиш позволит вам сосредоточиться на творчестве, а не на технических аспектах. ⌨️
Основные комбинации клавиш для управления направляющими:
- Shift+R — показать/скрыть линейки
- Alt+Drag из линейки — создать направляющую, привязанную к выделенному объекту
- Ctrl+; (Windows) или Command+; (Mac) — показать/скрыть все направляющие
- Ctrl+Shift+4 — переключение режима привязки к направляющим
- Shift+Drag направляющей — перемещение с шагом 10 пикселей
- Alt+Клик по направляющей — создание дубликата
- Delete при выделенной направляющей — удаление
- Ctrl+G — показать/скрыть сетку
Для работы с множественными направляющими:
- Shift+Клик — выбор нескольких направляющих
- Ctrl+C, Ctrl+V — копирование/вставка направляющих между фреймами
- Ctrl+D — дублирование выбранных направляющих с сохранением интервала
- Ctrl+R — быстрое создание равномерно распределенных направляющих (в обновлении 2025)
Наиболее эффективные сочетания действий, ускоряющие рабочий процесс:
- Shift+R → Alt+Drag из линейки → Двойной клик по направляющей → Ввод точного значения
- Ctrl+; (скрытие направляющих) → Выполнение детальной работы → Ctrl+; (показ направляющих) для проверки
- Shift+Клик по нескольким направляющим → Правый клик → Изменение цвета для всех выбранных сразу
- Ctrl+G (отображение сетки) → Alt+Drag из сетки для создания направляющих по узлам сетки
Для повышения производительности рекомендую настроить собственные пользовательские комбинации клавиш в настройках Figma. С 2025 года платформа позволяет создавать персонализированные шорткаты для наиболее часто используемых операций с направляющими.
Профессиональный совет: создайте в Figma файл-шаблон с предварительно настроенными направляющими для различных типов проектов (веб, мобильные приложения, презентации). Это сэкономит время при запуске новых работ и обеспечит консистентность вашего дизайна.
Мастерство в использовании направляющих Figma открывает новый уровень профессионализма в дизайне. Это не просто инструмент — это философия внимания к деталям, которая отличает любителя от профессионала. Начните применять направляющие в каждом проекте, даже самом маленьком, и вскоре вы заметите, как меняется качество вашего портфолио. Помните: прецизионность — это не ограничение творчества, а его необходимая основа. Включайте направляющие первым делом при создании нового макета, и они отблагодарят вас безупречной геометрией и структурной целостностью каждой вашей работы.