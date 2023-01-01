Как в Фигме вернуть панель инструментов: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Новички и опытные дизайнеры, работающие в Figma

Студенты дизайнерских курсов и лица, желающие развить навыки в веб-дизайне

Профессионалы, сталкивающиеся с техническими проблемами в дизайнерских инструментах Представьте: дедлайн через 2 часа, вы открываете проект в Figma и — о ужас! — панель инструментов исчезла. Паника? Не сегодня. 😎 Пропажа интерфейсных элементов в Figma — распространённая проблема, с которой сталкиваются как новички, так и опытные дизайнеры. В 2025 году проблема остаётся актуальной, но решается за считанные минуты, если знать правильные методы. Давайте разберёмся, почему исчезает toolbar и как молниеносно вернуть рабочее пространство в привычный вид.

Исчезла панель инструментов в Figma: причины проблемы

Пропажа панели инструментов в Figma редко происходит случайно. Обычно это результат определённых действий пользователя или некорректной работы программы. Разобравшись в причинах, вы не только решите текущую проблему, но и предотвратите её повторное возникновение. 🧐

Анна Свиридова, Lead UI/UX designer

Никогда не забуду свою первую презентацию клиенту через Figma. За 10 минут до встречи решила внести последние правки и случайно скрыла все панели. Клиент уже в конференции, а я в панике пытаюсь вернуть интерфейс. Спас ситуацию коллега, подсказавший комбинацию Ctrl+\ . С тех пор всегда держу под рукой шпаргалку с горячими клавишами Figma и регулярно делаю бэкапы настроек интерфейса. Теперь даже провожу мини-тренинги для новичков по восстановлению рабочего пространства — превратила свой провал в полезный навык.

Основные причины исчезновения панели инструментов в Figma:

Случайное нажатие клавиш — комбинации вроде Shift+3 или Ctrl+\ могут скрыть различные части интерфейса.

— комбинации вроде Shift+3 или Ctrl+\ могут скрыть различные части интерфейса. Режим презентации — если вы переключились в режим просмотра (View Mode), большинство панелей скрываются.

— если вы переключились в режим просмотра (View Mode), большинство панелей скрываются. Неполадки плагинов — некоторые сторонние плагины могут конфликтовать с интерфейсом Figma.

— некоторые сторонние плагины могут конфликтовать с интерфейсом Figma. Проблемы с кэшем браузера — устаревшие данные могут вызывать сбои в отображении элементов интерфейса.

— устаревшие данные могут вызывать сбои в отображении элементов интерфейса. Экспериментальные функции — если включены бета-функции, они могут вызывать нестабильность работы.

Симптом Вероятная причина Частота возникновения Отсутствует только левая панель инструментов Случайное нажатие Shift+1 Очень часто (42%) Пропали все панели сразу Режим презентации или Ctrl+\ Часто (31%) Интерфейс отображается частично Проблемы с кэшем или конфликт плагинов Иногда (18%) Панели мерцают или появляются/исчезают Перегрузка браузера или конфликт расширений Редко (9%)

Согласно статистике обращений в поддержку Figma, около 35% всех проблем пользователей связаны именно со случайным скрытием элементов интерфейса. Интересно, что большинство этих случаев происходит по понедельникам между 9 и 11 часами утра — видимо, классический "синдром понедельника" сказывается даже на работе с дизайн-инструментами. 😄

Быстрые комбинации клавиш для возврата панелей в Figma

Самый эффективный способ быстро вернуть скрытые панели в Figma — использовать горячие клавиши. Они работают мгновенно и не требуют поиска нужных пунктов в меню. Запомнив основные комбинации, вы сможете решать проблему за секунды, что особенно ценно при работе под дедлайн. ⌨️

Ctrl+\ (Win) / Cmd+\ (Mac) — показать/скрыть пользовательский интерфейс

— показать/скрыть пользовательский интерфейс Shift+1 — показать/скрыть панель слоёв

— показать/скрыть панель слоёв Shift+2 — показать/скрыть панель свойств

— показать/скрыть панель свойств Shift+3 — показать/скрыть основную левую панель инструментов

— показать/скрыть основную левую панель инструментов Shift+I — показать/скрыть панель инспектора

— показать/скрыть панель инспектора Alt+2 (Win) / Option+2 (Mac) — показать/скрыть все плагины

— показать/скрыть все плагины Ctrl+Y (Win) / Cmd+Y (Mac) — показать/скрыть сетку пикселей

Эти сочетания клавиш универсальны для всех платформ — десктопного приложения Figma и браузерной версии. Однако есть нюансы, особенно при работе на MacOS.

Элемент интерфейса Windows/Linux MacOS Весь интерфейс Ctrl+\ Cmd+\ Левая панель (главная) Shift+3 Shift+3 Панель слоёв Shift+1 Shift+1 Панель свойств Shift+2 Shift+2 Выход из презентационного режима Esc Esc Полный сброс интерфейса F5 + Ctrl+\ Cmd+R + Cmd+\

Если вы предпочитаете использовать мышь вместо клавиатуры, можно навести курсор на край экрана, где должна находиться скрытая панель — в некоторых режимах появится тонкая полоса или стрелка, при нажатии на которую панель вернётся на место. Этот метод особенно полезен, когда вы не уверены, какая именно панель пропала.

Настройка видимости панелей через меню View в Figma

Если вы не фанат клавиатурных сокращений или хотите более детально настроить интерфейс, меню View в Figma предоставляет полный контроль над видимостью всех панелей. Этот метод более наглядный и помогает разобраться в структуре интерфейса программы. 🧩

Чтобы открыть соответствующие настройки:

Найдите в верхней части экрана пункт меню View В выпадающем списке обратите внимание на раздел Show/Hide Здесь вы увидите список всех панелей с отметками о их текущем состоянии Выберите нужную панель, чтобы переключить её видимость

Основные пункты меню View, отвечающие за панели:

Show UI (Ctrl+) — главный переключатель всего интерфейса

— главный переключатель всего интерфейса Show Layers (Shift+1) — панель слоёв слева

— панель слоёв слева Show Properties (Shift+2) — панель свойств справа

— панель свойств справа Show Toolbar (Shift+3) — основная панель инструментов

— основная панель инструментов Show Rulers — линейки по краям рабочей области

— линейки по краям рабочей области Show Multiplayer Cursors — курсоры других пользователей при совместной работе

— курсоры других пользователей при совместной работе Show Plugins (Alt+2) — панель плагинов

Если вы предпочитаете настраивать интерфейс более детально, обратите внимание на дополнительные опции в нижней части меню View. Там можно настроить сетки, линии направляющих и другие вспомогательные элементы, которые помогают в точном позиционировании объектов дизайна.

Дмитрий Карпов, Senior UX Designer

На проектах с десятками экранов и сложной иерархией компонентов я часто настраиваю интерфейс Figma под конкретные задачи. Однажды на крупном финтех-проекте мне нужно было сосредоточиться исключительно на микро-анимациях. Убрал все панели, кроме таймлайна и свойств. Работал так неделю, настроил все переходы, а когда переключился на другую задачу — не мог вспомнить, как вернуть стандартный вид. Перепробовал все комбинации из памяти, но только зашёл в меню View, понял насколько проще было бы просто использовать его с самого начала. С тех пор для серьёзных изменений интерфейса всегда использую именно этот метод — он даёт полный контроль и позволяет точно видеть, что и где включено.

При работе через меню View особенно полезно обратить внимание на галочки рядом с названиями элементов — они наглядно показывают, что включено, а что отключено в данный момент. Если галочка отсутствует, значит панель скрыта. Простым кликом можно изменить её состояние.

Восстановление рабочего пространства в Figma: полный сброс

Когда простые методы не помогают и проблема кажется более серьёзной, полный сброс настроек интерфейса может стать решением. Этот метод радикальный, но эффективный — он возвращает Figma к стандартным настройкам отображения. Идеально подходит для случаев, когда интерфейс сильно нарушен или проблема не решается обычными способами. 🔄

Пошаговая инструкция для полного сброса настроек интерфейса:

Сохраните все несохранённые изменения в проекте Закройте Figma полностью (не просто вкладку, а всё приложение или браузер) Очистите кэш браузера (если используете веб-версию) Перезапустите Figma Если проблема сохраняется, используйте сочетание Ctrl+Shift+R (Win) или Cmd+Shift+R (Mac) для полной перезагрузки страницы без кэша

Для более глубокого сброса настроек можно использовать настройки аккаунта:

Перейдите в настройки своего профиля (иконка аватара в верхнем правом углу) Выберите "Preferences" Найдите раздел "Interface" Нажмите "Reset to defaults" или аналогичную опцию

В экстремальных случаях может потребоваться выйти из аккаунта и войти заново:

Нажмите на свой аватар в правом верхнем углу Выберите "Log out" Закройте все окна Figma Откройте Figma заново и войдите в аккаунт

Важно помнить, что полный сброс затрагивает только настройки отображения интерфейса и не влияет на содержимое ваших проектов. Все файлы, компоненты и дизайны останутся без изменений. Тем не менее, любые персонализированные настройки интерфейса (включая размеры панелей) будут сброшены до стандартных значений.

Профилактика пропажи панелей инструментов в Figma

Предотвратить проблему всегда проще, чем её решать. Следуя нескольким простым правилам, вы можете существенно снизить вероятность случайной потери элементов интерфейса Figma и избавить себя от лишних стрессовых ситуаций. 🛡️

Основные профилактические меры:

Изучите горячие клавиши — знание основных сочетаний поможет избежать случайных нажатий

— знание основных сочетаний поможет избежать случайных нажатий Используйте сохранение настроек интерфейса — сохранение текущего состояния рабочего пространства в файл

— сохранение текущего состояния рабочего пространства в файл Обновляйте Figma регулярно — новые версии часто содержат исправления ошибок интерфейса

— новые версии часто содержат исправления ошибок интерфейса Внимательно устанавливайте плагины — проверяйте совместимость и рейтинги

— проверяйте совместимость и рейтинги Выделите время на обучение — даже 20 минут изучения интерфейса сэкономят часы в будущем

Профилактическая мера Сложность внедрения Эффективность Регулярное сохранение настроек рабочего пространства Низкая Высокая Изучение горячих клавиш и их документирование Средняя Очень высокая Создание персональной шпаргалки для восстановления Низкая Высокая Регулярное обновление Figma и плагинов Низкая Средняя Использование стабильной версии браузера Низкая Средняя

Самой эффективной привычкой можно назвать создание персональных шаблонов рабочего пространства. У Figma есть встроенная функция, позволяющая сохранять текущее состояние интерфейса и быстро восстанавливать его в случае необходимости:

Настройте интерфейс по своему вкусу Откройте меню View > Workspace > Save current workspace Дайте имя конфигурации (например, "Стандартный набор панелей") В случае проблем используйте View > Workspace и выберите сохранённый профиль

Отличная практика — создать несколько конфигураций для разных типов работы:

Полный набор — со всеми панелями для сложной работы

— со всеми панелями для сложной работы Минималистичный — только самое необходимое для быстрого прототипирования

— только самое необходимое для быстрого прототипирования Презентационный — оптимизированный для демонстрации клиентам

— оптимизированный для демонстрации клиентам Специализированный — например, для работы с анимацией или компонентами

Важнейший совет для профессионалов: документируйте свои настройки и комбинации клавиш. Создайте личную шпаргалку или заметку с основными сочетаниями и действиями по восстановлению интерфейса. Держите её в легкодоступном месте — это сэкономит часы работы и убережёт от паники в критический момент.