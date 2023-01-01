Как в Фигме отменить действие: простые способы для дизайнеров

Для кого эта статья:

Новички и начинающие дизайнеры, использующие Figma

Студенты, обучающиеся на курсах графического дизайна

Профессиональные дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки работы с инструментами Figma Одна случайная ошибка в Figma может разрушить часы кропотливой работы над дизайном. Каждый, кто хоть раз удалял объект, изменял свойства или перемещал элементы не туда, знает это чувство паники. Но что если я скажу вам, что в Figma существует несколько надежных способов "отмотать время назад"? 🧠 Давайте разберемся со всеми методами отмены действий, которые превратят вас из паникующего новичка в уверенного профессионала, способного управлять своими ошибками одним нажатием клавиш.

Отмена действий в Figma: горячие клавиши для быстрой работы

Умение быстро отменять нежелательные действия — это одно из ключевых преимуществ опытного дизайнера. В Figma эта функция реализована особенно удобно, позволяя сохранять плавность рабочего процесса даже при допущении ошибок. 🔄

Горячие клавиши для отмены действий в Figma — это первое, что должен выучить каждый дизайнер. Они экономят время и позволяют сосредоточиться на творческом процессе, а не на борьбе с интерфейсом.

Действие Windows/Linux macOS Отмена последнего действия Ctrl+Z Cmd+Z Возврат отмененного действия Ctrl+Y или Ctrl+Shift+Z Cmd+Y или Cmd+Shift+Z Множественная отмена Многократное нажатие Ctrl+Z Многократное нажатие Cmd+Z

Важно не только знать эти комбинации, но и тренировать их использование до автоматизма. Опытные дизайнеры настолько привыкают к этим сочетаниям клавиш, что буквально "чувствуют" их пальцами, не задумываясь о процессе.

Алексей Воронин, UX-дизайнер Однажды я работал над сложным проектом с десятками компонентов и случайно применил стиль ко всем элементам вместо одного. Паниковать я не стал — за годы практики моя рука сама потянулась к Ctrl+Z. Но интересно было то, что изменения затронули более 200 элементов! Я думал, придется откатывать каждый элемент отдельно, но Figma сгруппировала это массовое действие в один шаг истории. Одно нажатие — и весь дизайн вернулся в исходное состояние. С того момента я всегда рекомендую новичкам: не бойтесь экспериментировать, зная, что одна комбинация клавиш может спасти положение.

Эффективное использование горячих клавиш для отмены действий превращает процесс проектирования в более гибкий и экспериментальный. Когда вы знаете, что можете в любой момент вернуться назад, вы с большей готовностью пробуете новые подходы и решения.

Сочетания клавиш Ctrl+Z и Cmd+Z: основа отмены в Figma

Сочетания Ctrl+Z (для Windows и Linux) и Cmd+Z (для macOS) являются фундаментальными инструментами в арсенале каждого дизайнера, работающего в Figma. Эти комбинации настолько универсальны, что работают практически во всех программах, но в Figma они имеют свои уникальные особенности. 🔙

Понимание нюансов работы этих сочетаний клавиш поможет вам управлять процессом отмены действий более точно:

Одиночное нажатие отменяет последнее выполненное действие

Повторные нажатия отменяют предыдущие действия в обратном хронологическом порядке

Figma помнит до 30 последних действий, которые можно отменить

Некоторые комплексные действия (например, групповые операции) отменяются одним нажатием

После перезагрузки файла история действий сбрасывается

Чтобы вернуть отмененное действие, используйте Ctrl+Shift+Z или Ctrl+Y (для Windows/Linux) и Cmd+Shift+Z или Cmd+Y (для macOS). Это особенно полезно, когда вы случайно нажали Ctrl+Z/Cmd+Z лишний раз или решили, что предыдущая версия всё-таки была лучше.

Мария Соколова, дизайн-наставник На одном из моих мастер-классов студентка была в отчаянии — она случайно удалила сложную иллюстрацию, над которой работала больше часа. "У меня всё пропало!" — воскликнула она. Я подошла к ее компьютеру, нажала Cmd+Z, и иллюстрация мгновенно вернулась на место. Выражение удивления и облегчения на ее лице стоило видеть! Этот случай стал отправной точкой для моего стандартного урока: первое, чему я теперь учу новичков — это не инструменты или техника дизайна, а именно Ctrl+Z/Cmd+Z. Это как спасательный круг на глубине — первое, что должен знать каждый.

Интересный факт: в Figma есть тонкое различие между отменой действий внутри текстового поля и в основном рабочем пространстве. Когда вы редактируете текст, Ctrl+Z/Cmd+Z отменяет изменения только внутри этого текста. Чтобы отменить более ранние действия, нужно сначала выйти из режима редактирования текста.

История действий: как вернуться на несколько шагов назад

Figma предоставляет не только возможность отмены последнего действия, но и полноценную историю действий, позволяющую вам путешествовать во времени вашего проекта. Эта функция особенно ценна при работе над сложными проектами, когда требуется вернуться к конкретному этапу работы. 📜

История действий в Figma имеет свои особенности, которые важно понимать для эффективной работы:

Figma хранит историю действий только в рамках текущей сессии

После закрытия или перезагрузки файла предыдущая история не восстанавливается

Операции группируются логическими блоками для удобства отката

Некоторые глобальные действия (например, изменение названия файла) не отражаются в истории отмены

Для наиболее точного и быстрого возврата к определенному состоянию проекта можно использовать панель истории версий, которая доступна через меню File > Show Version History (Windows/Linux) или ⌘ + Option + H (macOS).

Версия Figma Метод доступа к истории Максимальное количество сохраненных шагов Figma Free Только отмена через Ctrl+Z/Cmd+Z 30 последних действий Figma Professional Панель версий + отмена Неограниченно (через версии) Figma Organization Полная история версий + комментарии + отмена Неограниченно с расширенными метаданными

Для пользователей Pro и Organization доступны более продвинутые функции управления историей, включая создание именованных версий проекта. Это позволяет не только отменять действия, но и возвращаться к конкретным важным этапам работы, даже спустя дни или недели.

Важный нюанс: функция восстановления (Redo) после отмены действия также ограничена текущей сессией. Если вы отменили несколько действий, а затем внесли новое изменение, все "отмененные" действия становятся недоступными для восстановления через Redo.

Для постоянного сохранения важных версий лучше всего использовать функцию Save as Version, которая создает точку восстановления, доступную даже после перезагрузки файла.

Альтернативные методы отмены действий для разных платформ

Помимо стандартных комбинаций клавиш, Figma предлагает несколько альтернативных способов отмены действий, которые могут быть особенно полезны при работе на различных платформах или в специфических ситуациях. 🔄

Каждая платформа имеет свои особенности, и понимание этих нюансов поможет вам адаптироваться к любой рабочей среде:

Веб-версия Figma: Помните, что помимо клавиатурных сокращений, можно использовать меню Edit > Undo или кнопку отмены в верхней части интерфейса

Помните, что помимо клавиатурных сокращений, можно использовать меню Edit > Undo или кнопку отмены в верхней части интерфейса Десктопное приложение: Поддерживает все те же методы, что и веб-версия, но работает стабильнее при офлайн-использовании

Поддерживает все те же методы, что и веб-версия, но работает стабильнее при офлайн-использовании Figma на iPad: Можно использовать жест "смахивание двумя пальцами влево" для отмены действия

Можно использовать жест "смахивание двумя пальцами влево" для отмены действия Figma Mirror: Не позволяет отменять действия, так как предназначен только для просмотра

Для пользователей с ограниченными возможностями Figma предлагает настраиваемые горячие клавиши через меню Preferences > Keyboard. Это позволяет создать более удобные комбинации клавиш для отмены действий, адаптированные под индивидуальные потребности.

Если вы используете трекпад на macOS, можно настроить жесты для отмены действий через системные настройки. Например, свайп двумя пальцами влево/вправо может быть назначен для отмены/возврата действий не только в Figma, но и в других приложениях.

Для дизайнеров, использующих специализированные устройства ввода, такие как графические планшеты Wacom, можно назначить функции отмены на программируемые кнопки планшета, что значительно ускоряет рабочий процесс.

Советы профи: как избежать потери изменений в Figma

Понимание механизмов отмены действий важно, но еще важнее — стратегии предотвращения критических ошибок. Профессиональные дизайнеры используют ряд проактивных методов, которые минимизируют риск потери данных и необходимость использования функции отмены. 🛡️

Вот несколько проверенных стратегий от опытных дизайнеров:

Регулярно создавайте именованные версии. Это позволяет возвращаться к ключевым точкам проекта, даже если история отмены была очищена. Используйте компоненты вместо прямого редактирования. При работе с повторяющимися элементами создавайте компоненты — это позволит вносить изменения централизованно и минимизировать ошибки. Применяйте принцип "дублирования перед изменением". Перед внесением серьезных изменений дублируйте объект или фрейм — это создаст "страховочную копию". Организуйте работу по фреймам. Разделение проекта на логические фреймы ограничивает область потенциальной ошибки. Используйте изоляцию слоев. При работе со сложными группами используйте режим изоляции (двойной клик), чтобы избежать случайного изменения других элементов.

Один из наиболее эффективных методов — использование функции Auto Layout. Это не только упрощает создание адаптивных интерфейсов, но и делает проект более устойчивым к ошибкам, поскольку многие элементы позиционируются автоматически согласно заданным правилам.

Профессионалы также рекомендуют использовать систему стилей и переменных для цветов, типографики и эффектов. Это значительно снижает количество ручных операций и, соответственно, вероятность ошибки.

Для командной работы очень важно наладить правильный процесс передачи файлов и версионирования. Использование функции Branching в Figma (доступно в платных планах) позволяет создавать экспериментальные ветки проекта без риска для основной версии.

И наконец, регулярные резервные копии проектов — это не признак паранойи, а маркер профессионализма. Скачивайте локальные копии важных проектов (.fig файлы) хотя бы раз в неделю — это ваша страховка от непредвиденных ситуаций, когда даже функция отмены не сможет помочь.