Техники увеличения полигонов в 3D Max: от базовых к продвинутым

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

3D-художники и моделлеры уровня начинающий и средний.

Студенты, обучающиеся графическому дизайну или 3D-моделированию.

Профессионалы, работающие в игровой или архитектурной визуализации. Любой 3D художник рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда модель выглядит слишком "угловатой" или недостаточно детализированной для реалистичной визуализации. Увеличение количества полигонов — один из ключевых навыков в арсенале профессионального моделлера, позволяющий вдохнуть жизнь в цифровые объекты. В этой статье я расскажу о проверенных техниках увеличения плотности полигональной сетки в 3D Max, которые помогут поднять ваши работы на принципиально новый уровень детализации. 🔍

Хотите освоить не только базовые, но и продвинутые техники 3D моделирования? Программа Профессия графический дизайнер от Skypro включает углубленное изучение полигонального моделирования в 3D Max. Вы научитесь не только увеличивать количество полигонов, но и оптимизировать модели для различных проектов — от архитектурной визуализации до игровой индустрии. Преподаватели-практики поделятся секретами, о которых не пишут в стандартных руководствах.

Зачем и когда нужно увеличивать количество полигонов

Увеличение количества полигонов в 3D модели — это не самоцель, а инструмент для решения конкретных художественных и технических задач. Прежде чем применять сглаживание или другие методы увеличения плотности сетки, важно понимать, в каких ситуациях это действительно необходимо.

Основные причины для увеличения количества полигонов:

Повышение детализации — более плотная полигональная сетка позволяет создавать более мелкие и точные элементы на поверхности объекта

— более плотная полигональная сетка позволяет создавать более мелкие и точные элементы на поверхности объекта Сглаживание поверхностей — устранение "граненого" эффекта на изогнутых поверхностях

— устранение "граненого" эффекта на изогнутых поверхностях Подготовка к скульптингу — многие инструменты цифровой скульптуры требуют высокополигональной основы

— многие инструменты цифровой скульптуры требуют высокополигональной основы Улучшение деформации — модели с большим количеством полигонов лучше деформируются при анимации

— модели с большим количеством полигонов лучше деформируются при анимации Детализация перед запеканием карт нормалей — создание high-poly версии для последующего запекания деталей на low-poly модель

Однако необходимо помнить, что избыточное количество полигонов может создать проблемы с производительностью. Поэтому важно находить баланс между детализацией и оптимизацией.

Сценарий использования Оптимальная плотность полигонов Рекомендуемый метод увеличения Визуализация крупным планом Высокая TurboSmooth + поддерживающие ребра Игровые активы Низкая Запекание деталей с high-poly на low-poly Анимационные персонажи Средняя-высокая Комбинация TurboSmooth и ручной ретопологии Архитектурная визуализация Варьируется Оптимизированный MeshSmooth для элементов переднего плана VR/AR проекты Низкая-средняя Локальное добавление полигонов в критических зонах

Алексей Демидов, технический директор VFX-студии Однажды нам поручили создать визуализацию ювелирных изделий для каталога премиум-бренда. Клиент был крайне требователен к деталям — каждая грань камня, каждый изгиб металла должны были выглядеть безупречно. Изначально мы работали со стандартными low-poly моделями, но в процессе рендеринга столкнулись с проблемой: при крупных планах украшения выглядели неестественно угловатыми. Решение пришло после экспериментов с TurboSmooth и настройкой подразделения поверхности. Мы увеличили количество итераций до 3 для драгоценных камней и создали дополнительные поддерживающие ребра для сохранения четких граней, где это требовалось. Для металлических элементов применили комбинацию TurboSmooth и Chamfer, чтобы добиться идеального баланса между плавностью изгибов и сохранением характерных черт дизайна. Результат превзошел ожидания: визуализации выглядели настолько реалистично, что клиент даже усомнился, не используем ли мы фотографии вместо 3D-моделей. Этот проект стал для нас важным уроком того, как правильное применение техник увеличения полигонов может кардинально повысить качество конечного продукта.

Базовые способы увеличения полигонов в 3D Max

3D Max предлагает несколько базовых инструментов для увеличения плотности полигональной сетки. Эти методы являются фундаментом, на котором строятся более сложные техники детализации моделей.

Рассмотрим основные инструменты:

Tessellate — увеличивает количество полигонов, равномерно разделяя существующие полигоны на более мелкие

— увеличивает количество полигонов, равномерно разделяя существующие полигоны на более мелкие Connect — создает новые ребра, соединяя существующие вершины

— создает новые ребра, соединяя существующие вершины Chamfer — скашивает ребра или вершины, создавая дополнительные полигоны

— скашивает ребра или вершины, создавая дополнительные полигоны Cut — позволяет вручную добавлять новые ребра в произвольных местах

— позволяет вручную добавлять новые ребра в произвольных местах Swift Loop — быстро добавляет кольцевые ребра вокруг объекта

Эти инструменты доступны в режиме редактирования Editable Poly. Для доступа к ним выберите объект, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Convert to Editable Poly" в контекстном меню.

Важно отметить, что базовые способы увеличения полигонов обладают как преимуществами, так и ограничениями:

Инструмент Преимущества Ограничения Лучшее применение Tessellate Равномерное увеличение плотности Может создавать избыточные полигоны Подготовка к скульптингу Connect Точный контроль над топологией Трудоемкость при работе с большими областями Создание поддерживающих ребер Chamfer Создает естественные переходы между поверхностями Может вызвать проблемы при сложной геометрии Реалистичные твердотельные объекты Cut Максимальная гибкость Требует ручной работы Создание сложных форм и деталей Swift Loop Быстрота и удобство Ограничено работой с кольцевыми ребрами Быстрое добавление поддерживающих ребер

Для эффективного увеличения количества полигонов рекомендую использовать комбинацию этих инструментов. Например, сначала примените Swift Loop для создания поддерживающих ребер в ключевых местах, затем Chamfer для смягчения острых углов, и, наконец, при необходимости, добавьте детали с помощью Cut.

Стоит помнить, что эти базовые инструменты требуют ручного управления, что делает их идеальными для точечной работы с отдельными элементами модели, но менее эффективными при необходимости глобального увеличения детализации. Для последнего случая лучше обратиться к модификаторам, которые мы рассмотрим в следующем разделе. 🔧

TurboSmooth и MeshSmooth: эффективное повышение детализации

Модификаторы TurboSmooth и MeshSmooth — мощные инструменты для глобального увеличения количества полигонов в 3D Max. Они не просто увеличивают плотность сетки, но и сглаживают поверхности, делая модели более органичными и реалистичными.

Давайте разберем оба модификатора и их особенности:

TurboSmooth — использует алгоритм подразделения Catmull-Clark, создавая плавные переходы между полигонами

— использует алгоритм подразделения Catmull-Clark, создавая плавные переходы между полигонами MeshSmooth — предлагает более широкий спектр алгоритмов сглаживания, включая NURMS и Quad Output

Для применения этих модификаторов:

Выберите объект Откройте панель модификаторов В выпадающем списке Subdivision Surface выберите TurboSmooth или MeshSmooth Настройте параметры в свитке Parameters

Ключевым параметром обоих модификаторов является "Iterations" (Итерации). Каждая итерация значительно увеличивает количество полигонов:

1 итерация — увеличивает количество полигонов примерно в 4 раза

2 итерации — увеличивают количество полигонов примерно в 16 раз

3 итерации — увеличивают количество полигонов примерно в 64 раза

Важно понимать, что эти модификаторы могут радикально изменить форму модели, особенно на острых углах. Для сохранения четких краев необходимо добавлять поддерживающие ребра (support edges) перед применением сглаживания.

Дмитрий Волков, 3D-художник Я работал над созданием персонажа для анимационного короткометражного фильма. Базовая модель была готова — анатомически правильная, с хорошей топологией, но слишком низкополигональная для крупных планов лица, которые планировал режиссер. Первая мысль была применить TurboSmooth с 2-3 итерациями ко всей модели, но это привело бы к чрезмерному увеличению количества полигонов и проблемам с анимацией. Вместо этого я разработал многоуровневую стратегию: Разделил модель на логические части (лицо, руки, туловище, одежда) Для лица использовал TurboSmooth с 3 итерациями, предварительно добавив поддерживающие ребра вокруг глаз, рта и носа Для рук применил 2 итерации, особенно детализируя пальцы Туловище и одежда получили всего 1 итерацию, так как редко появлялись крупным планом Ключевым моментом стало использование инструмента Swift Loop для создания поддерживающих ребер около важных деталей перед применением TurboSmooth. Это позволило сохранить характерные черты персонажа, не допуская чрезмерного сглаживания. Результат превзошел ожидания — персонаж выглядел детализированным и выразительным на крупных планах, но при этом оставался достаточно легким для анимации и рендеринга в сцене. Этот подход стал стандартным в нашей студии для всех последующих проектов.

Для эффективной работы с TurboSmooth и MeshSmooth важно знать несколько профессиональных приемов:

Использование Iteration Solver — позволяет увидеть результат без применения модификатора

— позволяет увидеть результат без применения модификатора Применение Smooth Groups — помогает контролировать, где именно происходит сглаживание

— помогает контролировать, где именно происходит сглаживание Использование опции Isoline Display — облегчает работу с высокополигональными моделями, показывая только структуру сетки

— облегчает работу с высокополигональными моделями, показывая только структуру сетки Установка Edge Weights — в MeshSmooth позволяет тонко настраивать степень сглаживания отдельных ребер

При работе с этими модификаторами следует помнить о правильном стеке модификаторов. Например, часто полезно сначала применить Symmetry для симметричных объектов, затем Edit Poly для создания поддерживающих ребер, и только потом TurboSmooth или MeshSmooth.

Также не забывайте о возможности использовать опцию "Use NURMS Subdivision" в MeshSmooth для получения результатов, похожих на NURBS-поверхности, что особенно полезно при моделировании автомобилей и других технических объектов с плавными изгибами. 🚗

Локальные методы добавления полигонов для 3D моделей

В реальных проектах часто требуется увеличить детализацию только в определенных областях модели, сохраняя низкую плотность полигонов в остальных частях. Локальные методы добавления полигонов позволяют точечно усилить детализацию там, где это действительно необходимо.

Рассмотрим основные техники локального увеличения полигонов:

Selection Sets и модификатор TurboSmooth — позволяет применять сглаживание только к выбранным полигонам

— позволяет применять сглаживание только к выбранным полигонам OpenSubdiv модификатор — обеспечивает адаптивное подразделение поверхности

— обеспечивает адаптивное подразделение поверхности HSDS (Hierarchical Subdivision Surface) — создает различные уровни детализации в разных областях

— создает различные уровни детализации в разных областях Техника "Progressive Extrusion" — послойное выдавливание для создания сложных поверхностей с контролируемой плотностью

Для применения локального TurboSmooth с помощью Selection Sets:

Перейдите в режим выделения полигонов (Polygon) Выделите полигоны, которые требуют детализации Нажмите "Named Selection Sets" и сохраните выделение Примените модификатор TurboSmooth В параметрах TurboSmooth активируйте "Use Selection" Выберите созданный Selection Set из выпадающего списка

Для работы с органическими моделями, особенно персонажами, эффективна техника Progressive Extrusion:

Начните с базовой формы, например, цилиндра для руки

Выделите полигоны на конце и используйте Extrude с небольшим значением

При необходимости детализации определенной области (например, сустава) добавьте дополнительные ребра с помощью Swift Loop

Продолжайте процесс, постепенно формируя нужную геометрию

Техника HSDS особенно полезна для архитектурных моделей и технических объектов:

Создайте базовую модель с низкой детализацией Примените модификатор Edit Poly Выделите области, требующие детализации Используйте Tessellate с опцией "Selected Only" Добавьте еще один модификатор Edit Poly Повторите процесс для областей, требующих еще большей детализации

Для максимальной эффективности локальных методов важно правильно планировать топологию. Создавайте дополнительные полигоны только там, где они действительно необходимы — в областях изгибов, на видимых частях модели и в местах деформации при анимации.

Помните о "переходных зонах" между областями с разной плотностью полигонов — резкие переходы могут вызвать проблемы при анимации и визуализации. Используйте постепенное уменьшение плотности для более естественного результата. 🧩

Оптимизация полигональной сетки и производительности

Увеличение количества полигонов неизбежно влияет на производительность системы при работе с 3D Max. Поэтому крайне важно находить баланс между детализацией и оптимизацией, особенно в проектах, требующих реального времени или быстрого рендеринга.

Основные стратегии оптимизации при работе с высокополигональными моделями:

Использование модификатора MultiRes — позволяет переключаться между уровнями детализации без потери исходной геометрии

— позволяет переключаться между уровнями детализации без потери исходной геометрии Техника LOD (Level of Detail) — создание нескольких версий модели с разным количеством полигонов для использования в зависимости от расстояния камеры

— создание нескольких версий модели с разным количеством полигонов для использования в зависимости от расстояния камеры ProOptimizer — инструмент для интеллектуального уменьшения количества полигонов с сохранением визуальных характеристик

— инструмент для интеллектуального уменьшения количества полигонов с сохранением визуальных характеристик Normal Maps Baking — перенос деталей с высокополигональной модели на низкополигональную через карты нормалей

— перенос деталей с высокополигональной модели на низкополигональную через карты нормалей Displacement Maps — использование карт смещения вместо реальной геометрии для создания деталей

Эффективность оптимизации можно оценить по следующим показателям:

Техника оптимизации Типичное сокращение полигонов Влияние на визуальное качество Сложность реализации MultiRes 50-90% (регулируемое) Минимальное при правильной настройке Средняя LOD системы До 95% для дальних объектов Незаметное при правильных дистанциях Высокая (требует нескольких моделей) ProOptimizer 30-70% Умеренное, зависит от настроек Низкая (автоматический процесс) Normal Maps 80-95% Минимальное для средних дистанций Средняя (требует UV-развертки) Displacement Maps 90-99% Высокое качество при рендеринге Высокая (требует точной настройки)

Для оптимальной работы с высокополигональными моделями в 3D Max рекомендую следующие практики:

Используйте опцию "Isolate Selection" для работы только с выбранной частью модели Применяйте "Viewport Configuration" для уменьшения детализации в видовом окне без влияния на рендеринг Работайте с модификатором TurboSmooth в режиме "Isoline Display" для ускорения навигации Создавайте прокси-версии сложных объектов для использования при настройке сцены Используйте инструмент "Viewport Canvas" для рисования деталей вместо создания реальной геометрии

Особенно важно помнить об оптимизации при работе над игровыми активами. В этом случае основной стратегией должно быть создание двух версий модели:

High-poly версия — с применением TurboSmooth, детализацией и всеми необходимыми элементами

— с применением TurboSmooth, детализацией и всеми необходимыми элементами Low-poly версия — оптимизированная модель с хорошей топологией для использования в игровом движке

— оптимизированная модель с хорошей топологией для использования в игровом движке Запекание деталей — перенос информации с high-poly на low-poly модель через карты нормалей, окклюзии и других текстур

Такой подход позволяет получить визуально детализированные модели при сохранении высокой производительности в реальном времени. 📊

Увеличение количества полигонов в 3D Max — это мощный инструмент для создания детализированных и реалистичных моделей. Но настоящее мастерство заключается не в том, чтобы бездумно наращивать полигоны, а в умении стратегически применять различные техники в зависимости от конкретных задач. Правильный баланс между детализацией и оптимизацией, грамотное использование модификаторов и локальных методов — вот что отличает профессиональный подход. Применяйте полученные знания с умом, и ваши 3D модели будут не только выглядеть впечатляюще, но и эффективно работать в любом проекте.

Читайте также