Как создать собственный шрифт: пошаговая инструкция для новичков
Для кого эта статья:
- Новички и начинающие графические дизайнеры, интересующиеся созданием шрифтов.
- Люди, желающие развить свои навыки в типографике и дизайне.
Студенты курсов графического дизайна, стремящиеся освоить создание шрифтов.
Создание собственного шрифта — это как разработка визуального голоса для бренда или проекта. Представьте, что вы можете транслировать эмоции, индивидуальность и ценности через форму букв. Многие дизайнеры считают это недостижимым мастерством, требующим годов практики, но правда в том, что даже новичок способен создать функциональный шрифт, следуя структурированному подходу. От первых карандашных набросков до финальной цифровой версии — давайте погрузимся в захватывающий мир типографики, где каждая кривая и засечка имеет значение. 🖋️
Основы типографики для разработки шрифтов
Прежде чем приступить к созданию собственного шрифта, необходимо понять фундаментальные принципы типографики. Эта область дизайна имеет богатую историю и строгую терминологию, которая поможет вам говорить на одном языке с профессионалами и точнее реализовывать свои идеи. 📚
Типографика — это искусство организации шрифта и текста для обеспечения наилучшей читаемости, удобочитаемости и эстетической привлекательности. При разработке шрифта вы будете оперировать следующими ключевыми понятиями:
- Кегль — размер шрифта, измеряемый в пунктах
- Интерлиньяж — расстояние между строками текста
- Кернинг — регулировка расстояния между конкретными парами символов
- Трекинг — равномерное изменение расстояния между всеми символами
- Контраст — разница между толщиной основных и соединительных штрихов
Шрифты можно классифицировать по нескольким основным категориям, понимание которых поможет вам определить направление вашей работы:
|Тип шрифта
|Характеристики
|Применение
|Антиква (серифный)
|Имеет засечки, визуально стабильный
|Печатные издания, официальные документы
|Гротеск (sans-serif)
|Без засечек, современный, читаемый
|Веб-дизайн, интерфейсы, заголовки
|Моноширинный
|Все символы одинаковой ширины
|Программирование, техническая документация
|Рукописный
|Имитирует почерк, подвижный
|Приглашения, логотипы, заголовки
|Декоративный
|Выразительный, с уникальными элементами
|Логотипы, заголовки, эффектные вывески
Когда вы начинаете разработку шрифта, крайне важно определиться с его целью и характером. Шрифт для газетных заголовков будет кардинально отличаться от шрифта для детской книги или корпоративного брендинга. Задайте себе вопросы:
- Какую эмоцию должен передавать ваш шрифт?
- В каких размерах он будет преимущественно использоваться?
- Нужна ли ему высокая читаемость или основная задача — художественное выражение?
- Будет ли он использоваться для длинных текстов или отдельных заголовков?
Изучение существующих шрифтов — обязательная часть образования дизайнера. Проанализируйте популярные шрифты, обращая внимание на их пропорции, характерные элементы, соотношение толщин и другие особенности. Это поможет вам развить «типографическое зрение» и сформировать собственный вкус.
Михаил Савельев, шрифтовой дизайнер
Когда я только начинал создавать свой первый шрифт, я наделал множество ошибок из-за недостатка фундаментальных знаний. Буквы выглядели неуклюже, как будто их вырезал ребенок. Я помню, как месяц работал над рукописным шрифтом для небольшого кафетерия, и когда наконец показал его владельцу, он вежливо отказался, сказав, что шрифт слишком сложно читать в меню. Это был важный урок: даже самый креативный шрифт должен выполнять свою функцию. После этого я взял за правило начинать с анализа аналогов и четкого понимания контекста использования шрифта. Теперь перед созданием нового начертания я вывожу на листе бумаги несколько ключевых слов, которые описывают характер будущего шрифта: "уверенный", "дружелюбный", "технический" и т.д. Это помогает держать фокус на том, какие эмоции должен вызывать шрифт у зрителя.
От идеи до эскиза: первые шаги в создании шрифта
Создание шрифта начинается с идеи и концепции. Прежде чем открыть компьютер, вооружитесь бумагой и карандашом — это лучшие инструменты для первого этапа. Эскизы от руки позволяют быстро визуализировать идеи и найти уникальный стиль вашего шрифта. 🖌️
Начните с определения мудборда — коллекции визуальных референсов, которые отражают характер вашего будущего шрифта. Включите в него примеры существующих шрифтов, исторические образцы, иллюстрации и другие визуальные материалы, которые вдохновляют вас или соответствуют вашей концепции.
Процесс эскизирования шрифта можно разбить на следующие этапы:
- Создание ключевых символов. Начните с нескольких букв, которые определят характер всего шрифта. Часто дизайнеры начинают с букв "H", "O", "n", и "o", так как они содержат основные элементы (прямые и круглые) и определяют высоту и ширину символов.
- Разработка базового алфавита. После утверждения дизайна ключевых символов, расширьте его на весь алфавит, сохраняя единство стиля.
- Проработка деталей. Уделите внимание специфическим элементам каждой буквы, сохраняя визуальную гармонию между всеми символами.
- Тестирование комбинаций. Составьте из ваших букв слова и короткие фразы, чтобы проверить, как они работают вместе.
При создании эскизов обращайте внимание на следующие аспекты:
- Пропорции — соотношение ширины и высоты символов
- Контраст — разница между толстыми и тонкими элементами
- Ритм — визуальный поток, создаваемый повторяющимися элементами
- Консистентность — единство стиля во всех символах
- Узнаваемость — уникальные черты, делающие ваш шрифт отличимым от других
Важно понимать, что создание хорошего шрифта — это итеративный процесс. Не бойтесь пересматривать и перерабатывать свои эскизы. Иногда требуется несколько попыток, чтобы найти правильное решение.
|Метод эскизирования
|Преимущества
|Недостатки
|Карандаш на бумаге
|Быстрота, естественность, спонтанность
|Сложно получить точные размеры, требует сканирования
|Маркеры и линеры
|Выразительные контрасты, четкость линий
|Сложно исправлять ошибки, менее гибкий подход
|Планшет с пером
|Цифровой формат, легкость редактирования
|Может быть менее интуитивным, нужны навыки работы с ПО
|Модульный подход (использование геометрических форм)
|Системность, математическая точность
|Может привести к механистичному результату, менее органичный стиль
Для новичков особенно полезно использовать миллиметровую бумагу или листы с направляющими линиями. Они помогут поддерживать консистентность размеров и углов наклона. Также можно использовать кальку для повторения элементов символов, имеющих схожую структуру (например, буквы "b", "d", "p" и "q").
Когда вы удовлетворены своими эскизами, переходите к следующему шагу – цифровой реализации. Но не спешите расставаться с бумажными набросками – они могут пригодиться на любом этапе процесса для сравнения и напоминания о вашей изначальной концепции.
Цифровое воплощение: инструменты для новичков
После завершения эскизов на бумаге наступает время перенести ваш шрифт в цифровой формат. Для новичков этот этап может показаться техническим вызовом, но современные инструменты значительно упрощают процесс, позволяя сосредоточиться на творческой составляющей. 💻
Существует несколько программ для создания шрифтов, каждая со своими преимуществами и сложностью освоения:
- FontForge — бесплатное открытое программное обеспечение, мощный инструмент с широкими возможностями, но с несколько устаревшим интерфейсом
- Glyphs — профессиональный инструмент для macOS с интуитивно понятным интерфейсом, идеальный для начинающих (имеет версию Mini с ограниченным функционалом по более доступной цене)
- FontLab — профессиональное ПО с богатой историей, имеет мощный функционал, но требует времени для освоения
- Fontself — плагин для Adobe Illustrator и Photoshop, позволяющий превратить векторные рисунки в шрифт без необходимости изучать специальное ПО
- Calligraphr — онлайн-инструмент, который превращает ваши рукописные символы в шрифт, идеален для создания персональных рукописных шрифтов
Для новичков я рекомендую начать с Glyphs Mini или Calligraphr, так как они имеют наиболее доступный порог входа и позволяют быстро получить результат. Если вы уже знакомы с Adobe Illustrator, Fontself будет логичным выбором.
Процесс цифровизации шрифта обычно включает следующие шаги:
- Сканирование или фотографирование ваших эскизов (если начинали с бумаги)
- Импорт изображений в программу для создания шрифтов
- Обводка контуров с помощью кривых Безье (важно соблюдать чистоту и точность контуров)
- Настройка метрик шрифта — определение высоты строчных и прописных букв, выносных элементов и расстояний между символами
- Создание дополнительных символов — цифр, знаков препинания, специальных символов
Анна Петрова, дизайнер шрифтов
Первый шрифт я создавала в 2019 году для своего дипломного проекта. Выбрала Fontself, так как уже работала в Illustrator и не хотела тратить время на изучение новой программы. Рисовала каждую букву на планшете, а затем преобразовывала в векторы. Главной сложностью было добиться визуальной сбалансированности — некоторые буквы казались "тяжелее" других.
Однажды я битых два часа пыталась понять, почему моя буква "К" выглядит неуклюже на фоне других. Оказалось, дело было в наклоне диагональных штрихов — они не совпадали по углу с другими похожими элементами в шрифте. Я обнаружила, что такие вроде бы незначительные детали критически важны для профессионального результата. В итоге я разработала для себя систему шаблонов и направляющих, которые гарантировали визуальную согласованность всего набора букв.
При работе с цифровыми инструментами важно понимать концепцию узлов и кривых Безье, которые являются основой векторной графики. Старайтесь использовать минимальное количество точек для создания гладких форм — это признак профессионального подхода и облегчает дальнейшее редактирование.
Новичкам стоит начать с создания простого набора символов, включающего:
- Строчные латинские буквы (a-z)
- Прописные латинские буквы (A-Z)
- Цифры (0-9)
- Основные знаки пунктуации (.,!?;:")
При желании создать кириллический шрифт, учтите, что это значительно увеличит объем работы, так как потребуется разработать дополнительные 33 символа для строчных и 33 для прописных букв.
Не пугайтесь технической стороны процесса — многие программы имеют учебные материалы и обширные сообщества пользователей, готовых помочь новичкам. Фокусируйтесь на создании визуально приятного и единообразного набора символов, а техническая часть будет совершенствоваться с опытом.
Анатомия букв: настройка параметров шрифта
Понимание анатомии букв и правильная настройка параметров — это то, что отличает профессиональный шрифт от любительского. Как врач должен знать строение тела, так и дизайнер шрифта должен разбираться в анатомии букв и уметь настраивать их метрики. 🔍
Каждая буква состоит из определенных элементов, и знание их названий поможет вам точнее формулировать свои мысли и быстрее решать возникающие проблемы:
- Основной штрих — главный вертикальный элемент буквы
- Перекладина — горизонтальный элемент (как в буквах "Е" или "Н")
- Засечки (серифы) — декоративные элементы на концах штрихов
- Выносной элемент — часть буквы, выходящая за линию строки вверх или вниз
- Овал — закругленный элемент (как в буквах "О" или "С")
- Апертура — степень открытости частично закрытых форм (как у букв "c", "e")
- Каплевидный элемент — утолщение на конце штриха
При настройке параметров шрифта вы будете работать с несколькими ключевыми метриками:
|Параметр
|Описание
|На что влияет
|Базовая линия (Baseline)
|Линия, на которой располагается основание большинства букв
|Выравнивание текста в горизонтальной строке
|Высота строчных букв (x-height)
|Высота строчных букв без выносных элементов (как "x")
|Читаемость текста, особенно в мелких кеглях
|Верхние выносные элементы (Ascender)
|Части букв, выступающие над x-height (как в "b", "d")
|Вертикальный ритм, общая высота строки
|Нижние выносные элементы (Descender)
|Части букв, опускающиеся ниже базовой линии (как в "p", "g")
|Вертикальный ритм, интерлиньяж
|Ширина символа (Width)
|Горизонтальное пространство, занимаемое символом
|Плотность текста, экономия места
Одним из наиболее важных аспектов профессионального шрифта является кернинг — регулировка расстояния между конкретными парами символов. В хорошо спроектированном шрифте определенные пары букв (например, "AV", "To", "Ty") имеют специально настроенные значения кернинга, чтобы избежать визуальных "дыр" или неравномерного расстояния между символами.
Еще один важный параметр — трекинг (tracking), который определяет общее расстояние между всеми символами. В отличие от кернинга, трекинг применяется равномерно ко всему тексту и может настраиваться пользователем в зависимости от размера шрифта и дизайн-задачи.
При настройке параметров шрифта обращайте внимание на следующие моменты:
- Оптические компенсации — визуальные корректировки, которые обманывают глаз. Например, горизонтальные линии должны быть немного тоньше вертикальных, чтобы восприниматься как одинаковые по толщине.
- Визуальное выравнивание — округлые формы (O, C, G) обычно немного выходят за линию строки, чтобы визуально выглядеть выровненными.
- Баланс белого пространства — равномерное распределение пространства внутри и между буквами для создания гармоничной текстуры текста.
Настройка всех этих параметров может показаться сложной задачей, но большинство современных программ для создания шрифтов предлагают интуитивно понятные инструменты и визуальные помощники. Начните с базовых настроек, а затем постепенно углубляйтесь в более тонкие аспекты типографики по мере роста вашего опыта.
Помните, что правильно настроенные метрики шрифта влияют не только на его эстетические качества, но и на функциональность — читаемость, комфортность восприятия и эффективность использования пространства страницы или экрана.
Тестирование и публикация вашего первого шрифта
После создания всех символов и настройки параметров шрифта наступает критически важный этап — тестирование. Даже опытные дизайнеры не пропускают этот шаг, поскольку только в реальных условиях использования можно выявить недостатки и проблемы шрифта. 🧪
Процесс тестирования шрифта включает несколько ключевых аспектов:
- Проверка читаемости в разных размерах — хороший шрифт должен оставаться читаемым как в крупных заголовках, так и в мелком тексте. Особенно важно проверить текст на экранные размеры 10-14 пунктов.
- Тестирование на различных устройствах — убедитесь, что ваш шрифт хорошо отображается на разных экранах (мониторы, смартфоны, планшеты) и при печати.
- Проверка кернинга и межсловного расстояния — составьте тестовый текст с проблемными комбинациями букв (например, "AWAY", "TY", "VA") и оцените равномерность интервалов.
- Тестирование в контексте — посмотрите, как шрифт выглядит в реальном дизайн-макете, для которого он создавался.
- Получение обратной связи — покажите ваш шрифт коллегам или друзьям, чтобы получить свежий взгляд на возможные проблемы.
Для эффективного тестирования используйте следующие приемы:
- Создайте тестовый текст, содержащий все символы вашего шрифта (это называется pangram, например: "The quick brown fox jumps over the lazy dog").
- Проверьте, как шрифт выглядит в перевернутом виде — это помогает выявить проблемы с балансом и симметрией.
- Сравните ваш шрифт с профессиональными аналогами, чтобы оценить качество и конкурентоспособность.
- Протестируйте шрифт на контрастных фонах (светлый текст на темном фоне и наоборот).
После тщательного тестирования и внесения необходимых корректировок, вы готовы к экспорту и публикации вашего шрифта. Большинство программ для создания шрифтов позволяют экспортировать в различные форматы:
- OTF (OpenType Font) — современный формат, поддерживающий расширенные типографические функции
- TTF (TrueType Font) — широко поддерживаемый формат, хорошо работает в большинстве систем
- WOFF/WOFF2 (Web Open Font Format) — оптимизированные форматы для использования на веб-сайтах
- EOT (Embedded OpenType) — устаревший формат для старых версий Internet Explorer
При экспорте обратите внимание на следующие настройки:
- Корректность метаданных шрифта (имя, автор, версия, лицензия)
- Оптимизация хинтинга (инструкций для лучшего отображения на экранах)
- Включение всех необходимых символов и глифов
Опубликовать свой шрифт вы можете несколькими способами:
- Личное использование — просто установите его на свои устройства
- Коммерческое распространение — разместите на специализированных площадках для продажи шрифтов (MyFonts, YouWorkForThem, Creative Market)
- Бесплатное распространение — опубликуйте на сайтах вроде Behance, Dafont или Google Fonts
- Клиентский проект — предоставьте файлы шрифта клиенту согласно условиям договора
При публикации важно определиться с лицензией использования шрифта. Существуют различные типы лицензий:
- Только личное использование
- Коммерческое использование
- Десктопная лицензия (для установки на компьютеры)
- Веб-лицензия (для использования на сайтах)
- Приложения (для использования в мобильных приложениях)
- Open Source лицензии (SIL Open Font License, Apache License и др.)
Не забудьте создать презентацию вашего шрифта — образцы использования, демонстрирующие его сильные стороны и особенности. Это может быть PDF-спесимен, веб-страница или пост в социальных сетях с примерами применения шрифта в различных контекстах.
Помните, что создание шрифта — это только начало. После публикации вы можете продолжать работу над ним, добавляя новые начертания (жирный, курсив, конденсированный), расширяя языковую поддержку или исправляя выявленные недостатки в последующих версиях.
Создание собственного шрифта — это путешествие, требующее терпения, внимания к деталям и постоянного обучения. Независимо от того, создали ли вы простой декоративный шрифт для конкретного проекта или разработали полноценное семейство для широкого использования, каждый шрифт — это ценный опыт и кирпичик в фундамент вашего профессионального роста. Не бойтесь экспериментировать и делиться своими работами с сообществом — это лучший способ получить конструктивную обратную связь и совершенствовать своё мастерство.