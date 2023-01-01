Как создать собственный шрифт: пошаговая инструкция для новичков

Для кого эта статья:

Новички и начинающие графические дизайнеры, интересующиеся созданием шрифтов.

Люди, желающие развить свои навыки в типографике и дизайне.

Студенты курсов графического дизайна, стремящиеся освоить создание шрифтов. Создание собственного шрифта — это как разработка визуального голоса для бренда или проекта. Представьте, что вы можете транслировать эмоции, индивидуальность и ценности через форму букв. Многие дизайнеры считают это недостижимым мастерством, требующим годов практики, но правда в том, что даже новичок способен создать функциональный шрифт, следуя структурированному подходу. От первых карандашных набросков до финальной цифровой версии — давайте погрузимся в захватывающий мир типографики, где каждая кривая и засечка имеет значение. 🖋️

Основы типографики для разработки шрифтов

Прежде чем приступить к созданию собственного шрифта, необходимо понять фундаментальные принципы типографики. Эта область дизайна имеет богатую историю и строгую терминологию, которая поможет вам говорить на одном языке с профессионалами и точнее реализовывать свои идеи. 📚

Типографика — это искусство организации шрифта и текста для обеспечения наилучшей читаемости, удобочитаемости и эстетической привлекательности. При разработке шрифта вы будете оперировать следующими ключевыми понятиями:

Кегль — размер шрифта, измеряемый в пунктах

— размер шрифта, измеряемый в пунктах Интерлиньяж — расстояние между строками текста

— расстояние между строками текста Кернинг — регулировка расстояния между конкретными парами символов

— регулировка расстояния между конкретными парами символов Трекинг — равномерное изменение расстояния между всеми символами

— равномерное изменение расстояния между всеми символами Контраст — разница между толщиной основных и соединительных штрихов

Шрифты можно классифицировать по нескольким основным категориям, понимание которых поможет вам определить направление вашей работы:

Тип шрифта Характеристики Применение Антиква (серифный) Имеет засечки, визуально стабильный Печатные издания, официальные документы Гротеск (sans-serif) Без засечек, современный, читаемый Веб-дизайн, интерфейсы, заголовки Моноширинный Все символы одинаковой ширины Программирование, техническая документация Рукописный Имитирует почерк, подвижный Приглашения, логотипы, заголовки Декоративный Выразительный, с уникальными элементами Логотипы, заголовки, эффектные вывески

Когда вы начинаете разработку шрифта, крайне важно определиться с его целью и характером. Шрифт для газетных заголовков будет кардинально отличаться от шрифта для детской книги или корпоративного брендинга. Задайте себе вопросы:

Какую эмоцию должен передавать ваш шрифт?

В каких размерах он будет преимущественно использоваться?

Нужна ли ему высокая читаемость или основная задача — художественное выражение?

Будет ли он использоваться для длинных текстов или отдельных заголовков?

Изучение существующих шрифтов — обязательная часть образования дизайнера. Проанализируйте популярные шрифты, обращая внимание на их пропорции, характерные элементы, соотношение толщин и другие особенности. Это поможет вам развить «типографическое зрение» и сформировать собственный вкус.

Михаил Савельев, шрифтовой дизайнер Когда я только начинал создавать свой первый шрифт, я наделал множество ошибок из-за недостатка фундаментальных знаний. Буквы выглядели неуклюже, как будто их вырезал ребенок. Я помню, как месяц работал над рукописным шрифтом для небольшого кафетерия, и когда наконец показал его владельцу, он вежливо отказался, сказав, что шрифт слишком сложно читать в меню. Это был важный урок: даже самый креативный шрифт должен выполнять свою функцию. После этого я взял за правило начинать с анализа аналогов и четкого понимания контекста использования шрифта. Теперь перед созданием нового начертания я вывожу на листе бумаги несколько ключевых слов, которые описывают характер будущего шрифта: "уверенный", "дружелюбный", "технический" и т.д. Это помогает держать фокус на том, какие эмоции должен вызывать шрифт у зрителя.

От идеи до эскиза: первые шаги в создании шрифта

Создание шрифта начинается с идеи и концепции. Прежде чем открыть компьютер, вооружитесь бумагой и карандашом — это лучшие инструменты для первого этапа. Эскизы от руки позволяют быстро визуализировать идеи и найти уникальный стиль вашего шрифта. 🖌️

Начните с определения мудборда — коллекции визуальных референсов, которые отражают характер вашего будущего шрифта. Включите в него примеры существующих шрифтов, исторические образцы, иллюстрации и другие визуальные материалы, которые вдохновляют вас или соответствуют вашей концепции.

Процесс эскизирования шрифта можно разбить на следующие этапы:

Создание ключевых символов. Начните с нескольких букв, которые определят характер всего шрифта. Часто дизайнеры начинают с букв "H", "O", "n", и "o", так как они содержат основные элементы (прямые и круглые) и определяют высоту и ширину символов. Разработка базового алфавита. После утверждения дизайна ключевых символов, расширьте его на весь алфавит, сохраняя единство стиля. Проработка деталей. Уделите внимание специфическим элементам каждой буквы, сохраняя визуальную гармонию между всеми символами. Тестирование комбинаций. Составьте из ваших букв слова и короткие фразы, чтобы проверить, как они работают вместе.

При создании эскизов обращайте внимание на следующие аспекты:

Пропорции — соотношение ширины и высоты символов

— соотношение ширины и высоты символов Контраст — разница между толстыми и тонкими элементами

— разница между толстыми и тонкими элементами Ритм — визуальный поток, создаваемый повторяющимися элементами

— визуальный поток, создаваемый повторяющимися элементами Консистентность — единство стиля во всех символах

— единство стиля во всех символах Узнаваемость — уникальные черты, делающие ваш шрифт отличимым от других

Важно понимать, что создание хорошего шрифта — это итеративный процесс. Не бойтесь пересматривать и перерабатывать свои эскизы. Иногда требуется несколько попыток, чтобы найти правильное решение.

Метод эскизирования Преимущества Недостатки Карандаш на бумаге Быстрота, естественность, спонтанность Сложно получить точные размеры, требует сканирования Маркеры и линеры Выразительные контрасты, четкость линий Сложно исправлять ошибки, менее гибкий подход Планшет с пером Цифровой формат, легкость редактирования Может быть менее интуитивным, нужны навыки работы с ПО Модульный подход (использование геометрических форм) Системность, математическая точность Может привести к механистичному результату, менее органичный стиль

Для новичков особенно полезно использовать миллиметровую бумагу или листы с направляющими линиями. Они помогут поддерживать консистентность размеров и углов наклона. Также можно использовать кальку для повторения элементов символов, имеющих схожую структуру (например, буквы "b", "d", "p" и "q").

Когда вы удовлетворены своими эскизами, переходите к следующему шагу – цифровой реализации. Но не спешите расставаться с бумажными набросками – они могут пригодиться на любом этапе процесса для сравнения и напоминания о вашей изначальной концепции.

Цифровое воплощение: инструменты для новичков

После завершения эскизов на бумаге наступает время перенести ваш шрифт в цифровой формат. Для новичков этот этап может показаться техническим вызовом, но современные инструменты значительно упрощают процесс, позволяя сосредоточиться на творческой составляющей. 💻

Существует несколько программ для создания шрифтов, каждая со своими преимуществами и сложностью освоения:

FontForge — бесплатное открытое программное обеспечение, мощный инструмент с широкими возможностями, но с несколько устаревшим интерфейсом

— бесплатное открытое программное обеспечение, мощный инструмент с широкими возможностями, но с несколько устаревшим интерфейсом Glyphs — профессиональный инструмент для macOS с интуитивно понятным интерфейсом, идеальный для начинающих (имеет версию Mini с ограниченным функционалом по более доступной цене)

— профессиональный инструмент для macOS с интуитивно понятным интерфейсом, идеальный для начинающих (имеет версию Mini с ограниченным функционалом по более доступной цене) FontLab — профессиональное ПО с богатой историей, имеет мощный функционал, но требует времени для освоения

— профессиональное ПО с богатой историей, имеет мощный функционал, но требует времени для освоения Fontself — плагин для Adobe Illustrator и Photoshop, позволяющий превратить векторные рисунки в шрифт без необходимости изучать специальное ПО

— плагин для Adobe Illustrator и Photoshop, позволяющий превратить векторные рисунки в шрифт без необходимости изучать специальное ПО Calligraphr — онлайн-инструмент, который превращает ваши рукописные символы в шрифт, идеален для создания персональных рукописных шрифтов

Для новичков я рекомендую начать с Glyphs Mini или Calligraphr, так как они имеют наиболее доступный порог входа и позволяют быстро получить результат. Если вы уже знакомы с Adobe Illustrator, Fontself будет логичным выбором.

Процесс цифровизации шрифта обычно включает следующие шаги:

Сканирование или фотографирование ваших эскизов (если начинали с бумаги) Импорт изображений в программу для создания шрифтов Обводка контуров с помощью кривых Безье (важно соблюдать чистоту и точность контуров) Настройка метрик шрифта — определение высоты строчных и прописных букв, выносных элементов и расстояний между символами Создание дополнительных символов — цифр, знаков препинания, специальных символов

Анна Петрова, дизайнер шрифтов Первый шрифт я создавала в 2019 году для своего дипломного проекта. Выбрала Fontself, так как уже работала в Illustrator и не хотела тратить время на изучение новой программы. Рисовала каждую букву на планшете, а затем преобразовывала в векторы. Главной сложностью было добиться визуальной сбалансированности — некоторые буквы казались "тяжелее" других. Однажды я битых два часа пыталась понять, почему моя буква "К" выглядит неуклюже на фоне других. Оказалось, дело было в наклоне диагональных штрихов — они не совпадали по углу с другими похожими элементами в шрифте. Я обнаружила, что такие вроде бы незначительные детали критически важны для профессионального результата. В итоге я разработала для себя систему шаблонов и направляющих, которые гарантировали визуальную согласованность всего набора букв.

При работе с цифровыми инструментами важно понимать концепцию узлов и кривых Безье, которые являются основой векторной графики. Старайтесь использовать минимальное количество точек для создания гладких форм — это признак профессионального подхода и облегчает дальнейшее редактирование.

Новичкам стоит начать с создания простого набора символов, включающего:

Строчные латинские буквы (a-z)

Прописные латинские буквы (A-Z)

Цифры (0-9)

Основные знаки пунктуации (.,!?;:")

При желании создать кириллический шрифт, учтите, что это значительно увеличит объем работы, так как потребуется разработать дополнительные 33 символа для строчных и 33 для прописных букв.

Не пугайтесь технической стороны процесса — многие программы имеют учебные материалы и обширные сообщества пользователей, готовых помочь новичкам. Фокусируйтесь на создании визуально приятного и единообразного набора символов, а техническая часть будет совершенствоваться с опытом.

Анатомия букв: настройка параметров шрифта

Понимание анатомии букв и правильная настройка параметров — это то, что отличает профессиональный шрифт от любительского. Как врач должен знать строение тела, так и дизайнер шрифта должен разбираться в анатомии букв и уметь настраивать их метрики. 🔍

Каждая буква состоит из определенных элементов, и знание их названий поможет вам точнее формулировать свои мысли и быстрее решать возникающие проблемы:

Основной штрих — главный вертикальный элемент буквы

— главный вертикальный элемент буквы Перекладина — горизонтальный элемент (как в буквах "Е" или "Н")

— горизонтальный элемент (как в буквах "Е" или "Н") Засечки (серифы) — декоративные элементы на концах штрихов

— декоративные элементы на концах штрихов Выносной элемент — часть буквы, выходящая за линию строки вверх или вниз

— часть буквы, выходящая за линию строки вверх или вниз Овал — закругленный элемент (как в буквах "О" или "С")

— закругленный элемент (как в буквах "О" или "С") Апертура — степень открытости частично закрытых форм (как у букв "c", "e")

— степень открытости частично закрытых форм (как у букв "c", "e") Каплевидный элемент — утолщение на конце штриха

При настройке параметров шрифта вы будете работать с несколькими ключевыми метриками:

Параметр Описание На что влияет Базовая линия (Baseline) Линия, на которой располагается основание большинства букв Выравнивание текста в горизонтальной строке Высота строчных букв (x-height) Высота строчных букв без выносных элементов (как "x") Читаемость текста, особенно в мелких кеглях Верхние выносные элементы (Ascender) Части букв, выступающие над x-height (как в "b", "d") Вертикальный ритм, общая высота строки Нижние выносные элементы (Descender) Части букв, опускающиеся ниже базовой линии (как в "p", "g") Вертикальный ритм, интерлиньяж Ширина символа (Width) Горизонтальное пространство, занимаемое символом Плотность текста, экономия места

Одним из наиболее важных аспектов профессионального шрифта является кернинг — регулировка расстояния между конкретными парами символов. В хорошо спроектированном шрифте определенные пары букв (например, "AV", "To", "Ty") имеют специально настроенные значения кернинга, чтобы избежать визуальных "дыр" или неравномерного расстояния между символами.

Еще один важный параметр — трекинг (tracking), который определяет общее расстояние между всеми символами. В отличие от кернинга, трекинг применяется равномерно ко всему тексту и может настраиваться пользователем в зависимости от размера шрифта и дизайн-задачи.

При настройке параметров шрифта обращайте внимание на следующие моменты:

Оптические компенсации — визуальные корректировки, которые обманывают глаз. Например, горизонтальные линии должны быть немного тоньше вертикальных, чтобы восприниматься как одинаковые по толщине.

— визуальные корректировки, которые обманывают глаз. Например, горизонтальные линии должны быть немного тоньше вертикальных, чтобы восприниматься как одинаковые по толщине. Визуальное выравнивание — округлые формы (O, C, G) обычно немного выходят за линию строки, чтобы визуально выглядеть выровненными.

— округлые формы (O, C, G) обычно немного выходят за линию строки, чтобы визуально выглядеть выровненными. Баланс белого пространства — равномерное распределение пространства внутри и между буквами для создания гармоничной текстуры текста.

Настройка всех этих параметров может показаться сложной задачей, но большинство современных программ для создания шрифтов предлагают интуитивно понятные инструменты и визуальные помощники. Начните с базовых настроек, а затем постепенно углубляйтесь в более тонкие аспекты типографики по мере роста вашего опыта.

Помните, что правильно настроенные метрики шрифта влияют не только на его эстетические качества, но и на функциональность — читаемость, комфортность восприятия и эффективность использования пространства страницы или экрана.

Тестирование и публикация вашего первого шрифта

После создания всех символов и настройки параметров шрифта наступает критически важный этап — тестирование. Даже опытные дизайнеры не пропускают этот шаг, поскольку только в реальных условиях использования можно выявить недостатки и проблемы шрифта. 🧪

Процесс тестирования шрифта включает несколько ключевых аспектов:

Проверка читаемости в разных размерах — хороший шрифт должен оставаться читаемым как в крупных заголовках, так и в мелком тексте. Особенно важно проверить текст на экранные размеры 10-14 пунктов. Тестирование на различных устройствах — убедитесь, что ваш шрифт хорошо отображается на разных экранах (мониторы, смартфоны, планшеты) и при печати. Проверка кернинга и межсловного расстояния — составьте тестовый текст с проблемными комбинациями букв (например, "AWAY", "TY", "VA") и оцените равномерность интервалов. Тестирование в контексте — посмотрите, как шрифт выглядит в реальном дизайн-макете, для которого он создавался. Получение обратной связи — покажите ваш шрифт коллегам или друзьям, чтобы получить свежий взгляд на возможные проблемы.

Для эффективного тестирования используйте следующие приемы:

Создайте тестовый текст, содержащий все символы вашего шрифта (это называется pangram, например: "The quick brown fox jumps over the lazy dog").

Проверьте, как шрифт выглядит в перевернутом виде — это помогает выявить проблемы с балансом и симметрией.

Сравните ваш шрифт с профессиональными аналогами, чтобы оценить качество и конкурентоспособность.

Протестируйте шрифт на контрастных фонах (светлый текст на темном фоне и наоборот).

После тщательного тестирования и внесения необходимых корректировок, вы готовы к экспорту и публикации вашего шрифта. Большинство программ для создания шрифтов позволяют экспортировать в различные форматы:

OTF (OpenType Font) — современный формат, поддерживающий расширенные типографические функции

— современный формат, поддерживающий расширенные типографические функции TTF (TrueType Font) — широко поддерживаемый формат, хорошо работает в большинстве систем

— широко поддерживаемый формат, хорошо работает в большинстве систем WOFF/WOFF2 (Web Open Font Format) — оптимизированные форматы для использования на веб-сайтах

— оптимизированные форматы для использования на веб-сайтах EOT (Embedded OpenType) — устаревший формат для старых версий Internet Explorer

При экспорте обратите внимание на следующие настройки:

Корректность метаданных шрифта (имя, автор, версия, лицензия)

Оптимизация хинтинга (инструкций для лучшего отображения на экранах)

Включение всех необходимых символов и глифов

Опубликовать свой шрифт вы можете несколькими способами:

Личное использование — просто установите его на свои устройства Коммерческое распространение — разместите на специализированных площадках для продажи шрифтов (MyFonts, YouWorkForThem, Creative Market) Бесплатное распространение — опубликуйте на сайтах вроде Behance, Dafont или Google Fonts Клиентский проект — предоставьте файлы шрифта клиенту согласно условиям договора

При публикации важно определиться с лицензией использования шрифта. Существуют различные типы лицензий:

Только личное использование

Коммерческое использование

Десктопная лицензия (для установки на компьютеры)

Веб-лицензия (для использования на сайтах)

Приложения (для использования в мобильных приложениях)

Open Source лицензии (SIL Open Font License, Apache License и др.)

Не забудьте создать презентацию вашего шрифта — образцы использования, демонстрирующие его сильные стороны и особенности. Это может быть PDF-спесимен, веб-страница или пост в социальных сетях с примерами применения шрифта в различных контекстах.

Помните, что создание шрифта — это только начало. После публикации вы можете продолжать работу над ним, добавляя новые начертания (жирный, курсив, конденсированный), расширяя языковую поддержку или исправляя выявленные недостатки в последующих версиях.