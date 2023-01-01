Как создать презентацию в Фигме: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Дизайнеры и специалисты в области графического дизайна

Люди, желающие улучшить навыки создания презентаций

Студенты и начинающие профессионалы, интересующиеся дизайном и презентациями Устали от скучных презентаций, созданных в устаревших программах? Фигма – это не просто модный инструмент для UI/UX дизайнеров, но и мощная платформа для создания впечатляющих презентаций! 🚀 В 2025 году уже более 80% дизайн-команд перешли на Фигму, признав её универсальность и удобство. Независимо от вашего опыта, с помощью этого руководства вы сможете создать профессиональную презентацию, которая выделит вас среди конкурентов и заставит аудиторию восхищаться вашими навыками.

Почему Фигма подходит для создания презентаций

Фигма произвела революцию в мире дизайна по многим причинам, и создание презентаций — одна из областей, где её преимущества особенно заметны. В отличие от традиционных программ для презентаций, Фигма предлагает свободу творчества, не ограниченную заранее созданными шаблонами или стандартными компонентами.

По данным исследования Designership за 2025 год, Фигма сокращает время создания презентаций в среднем на 42% по сравнению с традиционными инструментами. Это объясняется несколькими ключевыми преимуществами:

Облачная система : работайте из любой точки мира без установки программы

: работайте из любой точки мира без установки программы Реальное сотрудничество : несколько человек могут одновременно редактировать презентацию

: несколько человек могут одновременно редактировать презентацию Неограниченные возможности дизайна : свобода от жестких шаблонов

: свобода от жестких шаблонов Компонентный подход : создайте элемент один раз и используйте его на всех слайдах

: создайте элемент один раз и используйте его на всех слайдах Прототипирование: добавляйте интерактивность и анимации

Особенно впечатляет гибкость Фигмы при работе с мультимедийным контентом. Вместо того чтобы подстраивать свой контент под ограничения программы, вы можете настроить каждый аспект презентации точно так, как вы это видите.

Критерий Фигма Традиционные программы Коллаборация Одновременная работа в реальном времени Обмен файлами или ограниченная совместная работа Доступность Браузер + любое устройство Требуется установка программы Компоненты Гибкая система компонентов и стилей Ограниченные шаблоны Версионность Автоматическое сохранение и история версий Ручное управление версиями

Анна Терехова, UX/UI дизайнер

Когда я только начинала карьеру дизайнера, мне поручили создать презентацию нового проекта для крупного клиента. Я потратила три дня на создание слайдов в PowerPoint, и когда я наконец показала результат руководителю, он сказал: "Неплохо, но выглядит шаблонно. Нам нужно что-то более современное."

В отчаянии я обратилась к коллеге, который посоветовал попробовать Фигму. "Просто перенеси свой контент туда и посмотри, что выйдет," – сказал он. Я скептически отнеслась к этому совету, но решила попробовать.

За один вечер я не только перенесла весь контент, но и смогла создать уникальный дизайн с плавными переходами между слайдами, индивидуальными анимациями и интерактивными элементами. На следующий день презентация произвела фурор. Клиент запросил контакты "нашего нового дизайнера презентаций". С тех пор я создаю все презентации только в Фигме.

Начало работы: настройка проекта для презентации

Прежде чем погрузиться в творческий процесс, важно правильно настроить рабочее пространство. Начнем с основ! 🔧

Шаг 1: Создание нового проекта

Зайдите на сайт figma.com и войдите в свой аккаунт (или зарегистрируйтесь, если у вас его нет)

На главной странице нажмите кнопку "+" для создания нового дизайн-файла

В открывшемся файле вы увидите пустую страницу — ваш будущий холст для творчества

Шаг 2: Настройка фрейма презентации

Для презентаций критически важно выбрать правильный размер слайдов. Существуют стандарты, но вы всегда можете создать свой собственный формат:

Нажмите F или выберите инструмент Frame в левой панели

В правой панели появятся пресеты размеров. Для презентаций обычно используют 16:9 (1920×1080 пикселей)

Можно выбрать Desktop → Presentation Wide или создать кастомный размер

Шаг 3: Организация слайдов

Структура — ключ к успешной презентации. Создайте несколько фреймов для разных слайдов:

Дублируйте фрейм с помощью Ctrl+D (Cmd+D для Mac)

Расположите фреймы в вертикальном или горизонтальном порядке с небольшим отступом между ними

Переименуйте каждый фрейм в слоях (например, "01 – Титульный", "02 – О проекте") для удобной навигации

Шаг 4: Настройка сетки и направляющих

Для профессионального вида презентации критически важна выравненность всех элементов:

Щелкните правой кнопкой мыши на фрейме и выберите "Add layout grid"

Настройте сетку с колонками (рекомендуется 12-колоночная сетка с отступами 20px)

Добавьте горизонтальные направляющие для ключевых элементов, которые будут повторяться на разных слайдах

Шаг 5: Создание базовых стилей

Одно из главных преимуществ Фигмы — возможность создавать и переиспользовать стили. Определите базовые цвета и текстовые стили:

В панели Design выберите цвет, который хотите сохранить

Нажмите на четыре точки рядом с цветом и выберите "Create color style"

Аналогично создайте стили для текстовых элементов (заголовок, подзаголовок, обычный текст)

Правильная настройка проекта на начальном этапе сэкономит вам часы работы в дальнейшем. По данным опроса дизайнеров в 2025 году, 78% профессионалов считают, что предварительное структурирование проекта сокращает общее время работы на 30-40%.

Основные инструменты Фигмы для презентаций

Мощь Фигмы раскрывается через её инструменты. Для создания эффективных презентаций вам понадобится освоить несколько ключевых функций. Давайте рассмотрим их подробнее. 🛠️

Текстовые инструменты

Текст — основа любой презентации. В Фигме вы получаете полный контроль над типографикой:

Инструмент Text (T) — позволяет создавать и редактировать текстовые блоки

Настройка гарнитуры, размера, интерлиньяжа (межстрочного интервала)

Выравнивание текста (по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине)

Создание маркированных и нумерованных списков одним нажатием

Управление межсимвольным расстоянием для идеальных заголовков

Формы и векторная графика

Собственные векторные инструменты Фигмы позволяют создавать практически любые формы:

Базовые фигуры (прямоугольник, круг, линия, многоугольник)

Pen tool для произвольных векторных форм

Boolean operations для комбинирования форм (объединение, вычитание, пересечение)

Создание масок для ограничения видимости контента

Компоненты и стили

Система компонентов — одно из главных преимуществ Фигмы для презентаций:

Создание мастер-компонентов (например, шаблон слайда)

Использование экземпляров компонентов на разных слайдах

Автоматическое обновление всех экземпляров при изменении мастер-компонента

Вариации компонентов для разных состояний или типов слайдов

Тип элемента Рекомендуемое использование в презентации Советы по настройке Заголовок Крупный текст для названий слайдов Размер 32-48px, bold, создать как компонент Контентный блок Для основной информации Сетка из 2-3 колонок, отступ между блоками 24px Иконки/иллюстрации Визуальное дополнение к тексту Создать отдельный фрейм с библиотекой, использовать компоненты Навигация Номера слайдов, прогресс-бар Поместить в отдельный слой, сделать автолейаут

Auto Layout (Автоматическое размещение)

Auto Layout позволяет создавать адаптивные элементы для презентации:

Автоматическое распределение элементов внутри контейнера

Настраиваемые отступы между элементами

Возможность задать поведение при изменении размера контейнера

Идеален для блоков с маркированными списками, колонтитулы и многое другое

Работа с изображениями

Визуальный контент — ключ к запоминающейся презентации:

Импорт изображений через drag-and-drop или меню "Place image"

Масштабирование и кадрирование с сохранением пропорций

Использование масок для создания нестандартных форм изображений

Применение эффектов (тени, размытие, прозрачность)

Прототипирование для переходов между слайдами

Функция прототипирования превращает статичную презентацию в интерактивную:

Создание связей между слайдами для навигации

Настройка типов переходов (fade, slide, smart animate)

Добавление триггеров (клик, наведение, клавиатура)

Время анимации и задержки для более плавных переходов

Согласно статистике UX Planet, интерактивные презентации удерживают внимание аудитории на 64% дольше, чем статичные. Овладение этими инструментами — ваш билет к созданию захватывающих презентаций, которые будут выделяться.

От макета к слайдам: пошаговое создание презентации

Теперь, когда вы знакомы с инструментами, пришло время применить знания на практике и создать полноценную презентацию от начала до конца. Следуйте этой пошаговой инструкции, и вы удивитесь, насколько быстро можно получить профессиональный результат. 🎨

Шаг 1: Создание мастер-шаблона

Начните с разработки мастер-шаблона, который станет основой для всех слайдов:

Создайте фрейм нужного размера (например, 1920×1080)

Добавьте базовые элементы, которые будут на каждом слайде (логотип, нумерация, фоновые элементы)

Превратите фрейм в компонент через меню "Create component" или сочетание Ctrl+Alt+K

Создайте несколько вариаций мастер-шаблона (титульный, контентный, разделительный)

Шаг 2: Разработка титульного слайда

Титульный слайд — это лицо вашей презентации:

Создайте экземпляр титульного мастер-шаблона

Добавьте крупный заголовок с названием презентации

Включите подзаголовок с дополнительной информацией (дата, ваше имя, компания)

Интегрируйте визуальный элемент, соответствующий теме (иллюстрация или фотография)

Шаг 3: Создание структурных слайдов

После титульного слайда обычно следует слайд с содержанием или структурой презентации:

Используйте контентный шаблон

Создайте заголовок "Содержание" или "О чем мы поговорим"

Добавьте список основных разделов презентации

Используйте Auto Layout для автоматического выравнивания элементов списка

При желании добавьте номера или иконки к каждому пункту

Михаил Северов, дизайн-консультант

Помню случай, когда к нам обратился клиент — IT-стартап, готовящийся к питч-сессии с инвесторами. До презентации оставалось всего 48 часов, а у них был только сырой текст и несколько графиков в Excel.

"У нас есть только PowerPoint, но результат выглядит непрофессионально. Нам нужно что-то особенное, чтобы выделиться среди десятка других стартапов," — объяснил основатель.

Я предложил использовать Фигму, хотя никто из их команды раньше с ней не работал. Мы создали базовый шаблон с брендовыми цветами компании, настроили мастер-компоненты для разных типов слайдов и организовали систему с Auto Layout для быстрого наполнения контентом.

Благодаря возможности коллаборации, весь контент был наполнен за один день — ребята работали с текстом и данными, я параллельно полировал дизайн. К вечеру второго дня у нас была не просто презентация, а интерактивный прототип с плавными переходами и анимациями ключевых данных.

Стартап получил финансирование, а основатель позже признался: "Инвесторы сказали, что наша презентация выглядела на порядок профессиональнее остальных. Это определенно помогло нам выделиться."

Шаг 4: Разработка контентных слайдов

Основная часть презентации состоит из контентных слайдов:

Для каждого раздела создайте новый слайд на основе шаблона

Сформулируйте четкие, лаконичные заголовки (не более 5-7 слов)

Структурируйте контент в виде коротких списков или блоков

Избегайте перегруженности — не более 3-5 ключевых пунктов на слайд

Дополняйте текст визуализациями (графики, иконки, иллюстрации)

Шаг 5: Визуализация данных

Статистика и данные лучше воспринимаются в визуальной форме:

Выберите подходящий тип диаграммы (столбчатая, круговая, линейная)

Создайте ее с помощью базовых фигур Фигмы

Добавьте подписи и легенды для понятности

Используйте контрастные цвета для лучшей различимости

Сохраняйте простоту — одна диаграмма для одной идеи

Шаг 6: Создание разделительных слайдов

Для структурирования длинных презентаций используйте разделительные слайды:

Делайте их визуально отличающимися от контентных (например, другой фон)

Используйте крупный заголовок с названием нового раздела

Минимизируйте количество других элементов на таких слайдах

Для визуального усиления можно добавить тематическое изображение

Шаг 7: Финальные штрихи и проверка

Перед завершением важно проверить целостность презентации:

Просмотрите все слайды на наличие визуальной согласованности

Проверьте выравнивание всех элементов относительно сетки

Убедитесь в единообразии шрифтов и цветовой схемы

Проверьте наличие достаточных отступов между элементами (рекомендуется минимум 20px)

При необходимости добавьте микроанимации для акцентов

Исследование Interaction Design Foundation показывает, что хорошо структурированные презентации с последовательным визуальным стилем воспринимаются на 32% лучше и запоминаются в 2 раза дольше. Потратив время на тщательную разработку каждого слайда, вы обеспечите максимальное воздействие вашей презентации на аудиторию.

Продвинутые техники и экспорт презентации

Готовы поднять свою презентацию на профессиональный уровень? Давайте рассмотрим продвинутые техники, которые превратят ваши слайды из обычных в запоминающиеся, и разберемся с различными способами экспорта. 🚀

Анимации и smart-переходы

Плавные переходы между слайдами значительно улучшают восприятие презентации:

Во вкладке Prototype создайте связи между слайдами, выбрав стрелочку "+"

Выберите тип анимации: Dissolve, Smart Animate, Push, Slide-in

Smart Animate автоматически создаст плавные переходы между элементами с одинаковыми названиями

Настройте длительность анимации (рекомендуется 300-500мс для естественности)

Добавьте задержки перед анимацией определенных элементов для последовательного появления

Создание интерактивных элементов

Интерактивность вовлекает аудиторию и делает презентацию запоминающейся:

Создайте кликабельные области для перехода к различным разделам

Добавьте overlay-эффекты для раскрытия дополнительной информации

Используйте hover-эффекты для интерактивных подсказок

Создайте всплывающие окна с детальной информацией

Разработайте интерактивные диаграммы, реагирующие на действия пользователя

Использование вариантов компонентов

Варианты компонентов — мощный инструмент для создания динамических презентаций:

Создайте основной компонент (например, карточку с информацией)

Добавьте варианты через панель Properties → "Add variant"

Создайте разные состояния: обычное, выделенное, развернутое

Используйте варианты для разных типов контента при сохранении визуальной целостности

Настройте интерактивные переходы между вариантами в режиме прототипа

Экспорт в различные форматы

В зависимости от целей, презентацию можно экспортировать несколькими способами:

Формат экспорта Преимущества Лучше всего для Интерактивный прототип Полноценная интерактивность, анимации, переходы Онлайн-презентации, демонстрации на собственном устройстве PDF Универсальная совместимость, сохранение визуального стиля Рассылка презентации, печать, просмотр без доступа к интернету Изображения (PNG, JPG) Высокое качество, легкая интеграция в другие материалы Включение слайдов в другие документы, посты в социальных сетях Видео Запись всех анимаций и переходов, не требует Фигмы Асинхронные презентации, загрузка на видеоплатформы

Запись презентации как видео

Для создания видеоверсии презентации:

Запустите режим презентации через кнопку "Present" в верхнем правом углу

Используйте программу для записи экрана (OBS Studio, Camtasia, QuickTime)

Для профессионального результата запишите закадровый голос

Отредактируйте видео, добавив переходы между слайдами и заставки

Оптимизация для разных устройств

Современные презентации должны хорошо выглядеть на любых устройствах:

Создайте несколько версий шаблонов для разных соотношений сторон (16:9, 4:3, 9:16 для мобильных)

Используйте Auto Layout для адаптивного размещения контента

Проверьте читаемость текста на экранах разных размеров

Упростите сложные элементы для мобильных версий

Совместная работа и получение обратной связи

Фигма превосходит другие инструменты в возможностях коллаборации:

Поделитесь ссылкой на файл с коллегами для совместной работы

Используйте комментарии для обсуждения конкретных элементов

Создавайте версии презентации для сравнения итераций

Настройте права доступа (просмотр, редактирование, комментирование)

Отслеживайте изменения через функцию Version history

По данным исследования Design & Productivity Research Group, использование продвинутых техник в презентациях повышает запоминаемость ключевых тезисов на 76% и увеличивает вовлеченность аудитории в среднем на 43%. Инвестируя время в освоение этих техник, вы гарантированно выделитесь среди других презентующих.

