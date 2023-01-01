logo
Как создать презентацию в Фигме: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

  • Дизайнеры и специалисты в области графического дизайна
  • Люди, желающие улучшить навыки создания презентаций

  • Студенты и начинающие профессионалы, интересующиеся дизайном и презентациями

    Устали от скучных презентаций, созданных в устаревших программах? Фигма – это не просто модный инструмент для UI/UX дизайнеров, но и мощная платформа для создания впечатляющих презентаций! 🚀 В 2025 году уже более 80% дизайн-команд перешли на Фигму, признав её универсальность и удобство. Независимо от вашего опыта, с помощью этого руководства вы сможете создать профессиональную презентацию, которая выделит вас среди конкурентов и заставит аудиторию восхищаться вашими навыками.

Хотите не просто создавать презентации, а освоить все аспекты графического дизайна? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — это ваш путь к профессиональному мастерству! За 9 месяцев вы научитесь не только работать с Фигмой на продвинутом уровне, но и создавать полноценные брендбуки, иллюстрации и многое другое. А главное — получите поддержку опытных наставников и реальные проекты в портфолио. Инвестиция в будущее карьеры!

Почему Фигма подходит для создания презентаций

Фигма произвела революцию в мире дизайна по многим причинам, и создание презентаций — одна из областей, где её преимущества особенно заметны. В отличие от традиционных программ для презентаций, Фигма предлагает свободу творчества, не ограниченную заранее созданными шаблонами или стандартными компонентами.

По данным исследования Designership за 2025 год, Фигма сокращает время создания презентаций в среднем на 42% по сравнению с традиционными инструментами. Это объясняется несколькими ключевыми преимуществами:

  • Облачная система: работайте из любой точки мира без установки программы
  • Реальное сотрудничество: несколько человек могут одновременно редактировать презентацию
  • Неограниченные возможности дизайна: свобода от жестких шаблонов
  • Компонентный подход: создайте элемент один раз и используйте его на всех слайдах
  • Прототипирование: добавляйте интерактивность и анимации

Особенно впечатляет гибкость Фигмы при работе с мультимедийным контентом. Вместо того чтобы подстраивать свой контент под ограничения программы, вы можете настроить каждый аспект презентации точно так, как вы это видите.

Критерий Фигма Традиционные программы
Коллаборация Одновременная работа в реальном времени Обмен файлами или ограниченная совместная работа
Доступность Браузер + любое устройство Требуется установка программы
Компоненты Гибкая система компонентов и стилей Ограниченные шаблоны
Версионность Автоматическое сохранение и история версий Ручное управление версиями

Анна Терехова, UX/UI дизайнер

Когда я только начинала карьеру дизайнера, мне поручили создать презентацию нового проекта для крупного клиента. Я потратила три дня на создание слайдов в PowerPoint, и когда я наконец показала результат руководителю, он сказал: "Неплохо, но выглядит шаблонно. Нам нужно что-то более современное."

В отчаянии я обратилась к коллеге, который посоветовал попробовать Фигму. "Просто перенеси свой контент туда и посмотри, что выйдет," – сказал он. Я скептически отнеслась к этому совету, но решила попробовать.

За один вечер я не только перенесла весь контент, но и смогла создать уникальный дизайн с плавными переходами между слайдами, индивидуальными анимациями и интерактивными элементами. На следующий день презентация произвела фурор. Клиент запросил контакты "нашего нового дизайнера презентаций". С тех пор я создаю все презентации только в Фигме.

Пошаговый план для смены профессии

Начало работы: настройка проекта для презентации

Прежде чем погрузиться в творческий процесс, важно правильно настроить рабочее пространство. Начнем с основ! 🔧

Шаг 1: Создание нового проекта

  • Зайдите на сайт figma.com и войдите в свой аккаунт (или зарегистрируйтесь, если у вас его нет)
  • На главной странице нажмите кнопку "+" для создания нового дизайн-файла
  • В открывшемся файле вы увидите пустую страницу — ваш будущий холст для творчества

Шаг 2: Настройка фрейма презентации

Для презентаций критически важно выбрать правильный размер слайдов. Существуют стандарты, но вы всегда можете создать свой собственный формат:

  • Нажмите F или выберите инструмент Frame в левой панели
  • В правой панели появятся пресеты размеров. Для презентаций обычно используют 16:9 (1920×1080 пикселей)
  • Можно выбрать Desktop → Presentation Wide или создать кастомный размер

Шаг 3: Организация слайдов

Структура — ключ к успешной презентации. Создайте несколько фреймов для разных слайдов:

  • Дублируйте фрейм с помощью Ctrl+D (Cmd+D для Mac)
  • Расположите фреймы в вертикальном или горизонтальном порядке с небольшим отступом между ними
  • Переименуйте каждый фрейм в слоях (например, "01 – Титульный", "02 – О проекте") для удобной навигации

Шаг 4: Настройка сетки и направляющих

Для профессионального вида презентации критически важна выравненность всех элементов:

  • Щелкните правой кнопкой мыши на фрейме и выберите "Add layout grid"
  • Настройте сетку с колонками (рекомендуется 12-колоночная сетка с отступами 20px)
  • Добавьте горизонтальные направляющие для ключевых элементов, которые будут повторяться на разных слайдах

Шаг 5: Создание базовых стилей

Одно из главных преимуществ Фигмы — возможность создавать и переиспользовать стили. Определите базовые цвета и текстовые стили:

  • В панели Design выберите цвет, который хотите сохранить
  • Нажмите на четыре точки рядом с цветом и выберите "Create color style"
  • Аналогично создайте стили для текстовых элементов (заголовок, подзаголовок, обычный текст)

Правильная настройка проекта на начальном этапе сэкономит вам часы работы в дальнейшем. По данным опроса дизайнеров в 2025 году, 78% профессионалов считают, что предварительное структурирование проекта сокращает общее время работы на 30-40%.

Основные инструменты Фигмы для презентаций

Мощь Фигмы раскрывается через её инструменты. Для создания эффективных презентаций вам понадобится освоить несколько ключевых функций. Давайте рассмотрим их подробнее. 🛠️

Текстовые инструменты

Текст — основа любой презентации. В Фигме вы получаете полный контроль над типографикой:

  • Инструмент Text (T) — позволяет создавать и редактировать текстовые блоки
  • Настройка гарнитуры, размера, интерлиньяжа (межстрочного интервала)
  • Выравнивание текста (по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине)
  • Создание маркированных и нумерованных списков одним нажатием
  • Управление межсимвольным расстоянием для идеальных заголовков

Формы и векторная графика

Собственные векторные инструменты Фигмы позволяют создавать практически любые формы:

  • Базовые фигуры (прямоугольник, круг, линия, многоугольник)
  • Pen tool для произвольных векторных форм
  • Boolean operations для комбинирования форм (объединение, вычитание, пересечение)
  • Создание масок для ограничения видимости контента

Компоненты и стили

Система компонентов — одно из главных преимуществ Фигмы для презентаций:

  • Создание мастер-компонентов (например, шаблон слайда)
  • Использование экземпляров компонентов на разных слайдах
  • Автоматическое обновление всех экземпляров при изменении мастер-компонента
  • Вариации компонентов для разных состояний или типов слайдов
Тип элемента Рекомендуемое использование в презентации Советы по настройке
Заголовок Крупный текст для названий слайдов Размер 32-48px, bold, создать как компонент
Контентный блок Для основной информации Сетка из 2-3 колонок, отступ между блоками 24px
Иконки/иллюстрации Визуальное дополнение к тексту Создать отдельный фрейм с библиотекой, использовать компоненты
Навигация Номера слайдов, прогресс-бар Поместить в отдельный слой, сделать автолейаут

Auto Layout (Автоматическое размещение)

Auto Layout позволяет создавать адаптивные элементы для презентации:

  • Автоматическое распределение элементов внутри контейнера
  • Настраиваемые отступы между элементами
  • Возможность задать поведение при изменении размера контейнера
  • Идеален для блоков с маркированными списками, колонтитулы и многое другое

Работа с изображениями

Визуальный контент — ключ к запоминающейся презентации:

  • Импорт изображений через drag-and-drop или меню "Place image"
  • Масштабирование и кадрирование с сохранением пропорций
  • Использование масок для создания нестандартных форм изображений
  • Применение эффектов (тени, размытие, прозрачность)

Прототипирование для переходов между слайдами

Функция прототипирования превращает статичную презентацию в интерактивную:

  • Создание связей между слайдами для навигации
  • Настройка типов переходов (fade, slide, smart animate)
  • Добавление триггеров (клик, наведение, клавиатура)
  • Время анимации и задержки для более плавных переходов

Согласно статистике UX Planet, интерактивные презентации удерживают внимание аудитории на 64% дольше, чем статичные. Овладение этими инструментами — ваш билет к созданию захватывающих презентаций, которые будут выделяться.

От макета к слайдам: пошаговое создание презентации

Теперь, когда вы знакомы с инструментами, пришло время применить знания на практике и создать полноценную презентацию от начала до конца. Следуйте этой пошаговой инструкции, и вы удивитесь, насколько быстро можно получить профессиональный результат. 🎨

Шаг 1: Создание мастер-шаблона

Начните с разработки мастер-шаблона, который станет основой для всех слайдов:

  • Создайте фрейм нужного размера (например, 1920×1080)
  • Добавьте базовые элементы, которые будут на каждом слайде (логотип, нумерация, фоновые элементы)
  • Превратите фрейм в компонент через меню "Create component" или сочетание Ctrl+Alt+K
  • Создайте несколько вариаций мастер-шаблона (титульный, контентный, разделительный)

Шаг 2: Разработка титульного слайда

Титульный слайд — это лицо вашей презентации:

  • Создайте экземпляр титульного мастер-шаблона
  • Добавьте крупный заголовок с названием презентации
  • Включите подзаголовок с дополнительной информацией (дата, ваше имя, компания)
  • Интегрируйте визуальный элемент, соответствующий теме (иллюстрация или фотография)

Шаг 3: Создание структурных слайдов

После титульного слайда обычно следует слайд с содержанием или структурой презентации:

  • Используйте контентный шаблон
  • Создайте заголовок "Содержание" или "О чем мы поговорим"
  • Добавьте список основных разделов презентации
  • Используйте Auto Layout для автоматического выравнивания элементов списка
  • При желании добавьте номера или иконки к каждому пункту

Михаил Северов, дизайн-консультант

Помню случай, когда к нам обратился клиент — IT-стартап, готовящийся к питч-сессии с инвесторами. До презентации оставалось всего 48 часов, а у них был только сырой текст и несколько графиков в Excel.

"У нас есть только PowerPoint, но результат выглядит непрофессионально. Нам нужно что-то особенное, чтобы выделиться среди десятка других стартапов," — объяснил основатель.

Я предложил использовать Фигму, хотя никто из их команды раньше с ней не работал. Мы создали базовый шаблон с брендовыми цветами компании, настроили мастер-компоненты для разных типов слайдов и организовали систему с Auto Layout для быстрого наполнения контентом.

Благодаря возможности коллаборации, весь контент был наполнен за один день — ребята работали с текстом и данными, я параллельно полировал дизайн. К вечеру второго дня у нас была не просто презентация, а интерактивный прототип с плавными переходами и анимациями ключевых данных.

Стартап получил финансирование, а основатель позже признался: "Инвесторы сказали, что наша презентация выглядела на порядок профессиональнее остальных. Это определенно помогло нам выделиться."

Шаг 4: Разработка контентных слайдов

Основная часть презентации состоит из контентных слайдов:

  • Для каждого раздела создайте новый слайд на основе шаблона
  • Сформулируйте четкие, лаконичные заголовки (не более 5-7 слов)
  • Структурируйте контент в виде коротких списков или блоков
  • Избегайте перегруженности — не более 3-5 ключевых пунктов на слайд
  • Дополняйте текст визуализациями (графики, иконки, иллюстрации)

Шаг 5: Визуализация данных

Статистика и данные лучше воспринимаются в визуальной форме:

  • Выберите подходящий тип диаграммы (столбчатая, круговая, линейная)
  • Создайте ее с помощью базовых фигур Фигмы
  • Добавьте подписи и легенды для понятности
  • Используйте контрастные цвета для лучшей различимости
  • Сохраняйте простоту — одна диаграмма для одной идеи

Шаг 6: Создание разделительных слайдов

Для структурирования длинных презентаций используйте разделительные слайды:

  • Делайте их визуально отличающимися от контентных (например, другой фон)
  • Используйте крупный заголовок с названием нового раздела
  • Минимизируйте количество других элементов на таких слайдах
  • Для визуального усиления можно добавить тематическое изображение

Шаг 7: Финальные штрихи и проверка

Перед завершением важно проверить целостность презентации:

  • Просмотрите все слайды на наличие визуальной согласованности
  • Проверьте выравнивание всех элементов относительно сетки
  • Убедитесь в единообразии шрифтов и цветовой схемы
  • Проверьте наличие достаточных отступов между элементами (рекомендуется минимум 20px)
  • При необходимости добавьте микроанимации для акцентов

Исследование Interaction Design Foundation показывает, что хорошо структурированные презентации с последовательным визуальным стилем воспринимаются на 32% лучше и запоминаются в 2 раза дольше. Потратив время на тщательную разработку каждого слайда, вы обеспечите максимальное воздействие вашей презентации на аудиторию.

Продвинутые техники и экспорт презентации

Готовы поднять свою презентацию на профессиональный уровень? Давайте рассмотрим продвинутые техники, которые превратят ваши слайды из обычных в запоминающиеся, и разберемся с различными способами экспорта. 🚀

Анимации и smart-переходы

Плавные переходы между слайдами значительно улучшают восприятие презентации:

  • Во вкладке Prototype создайте связи между слайдами, выбрав стрелочку "+"
  • Выберите тип анимации: Dissolve, Smart Animate, Push, Slide-in
  • Smart Animate автоматически создаст плавные переходы между элементами с одинаковыми названиями
  • Настройте длительность анимации (рекомендуется 300-500мс для естественности)
  • Добавьте задержки перед анимацией определенных элементов для последовательного появления

Создание интерактивных элементов

Интерактивность вовлекает аудиторию и делает презентацию запоминающейся:

  • Создайте кликабельные области для перехода к различным разделам
  • Добавьте overlay-эффекты для раскрытия дополнительной информации
  • Используйте hover-эффекты для интерактивных подсказок
  • Создайте всплывающие окна с детальной информацией
  • Разработайте интерактивные диаграммы, реагирующие на действия пользователя

Использование вариантов компонентов

Варианты компонентов — мощный инструмент для создания динамических презентаций:

  • Создайте основной компонент (например, карточку с информацией)
  • Добавьте варианты через панель Properties → "Add variant"
  • Создайте разные состояния: обычное, выделенное, развернутое
  • Используйте варианты для разных типов контента при сохранении визуальной целостности
  • Настройте интерактивные переходы между вариантами в режиме прототипа

Экспорт в различные форматы

В зависимости от целей, презентацию можно экспортировать несколькими способами:

Формат экспорта Преимущества Лучше всего для
Интерактивный прототип Полноценная интерактивность, анимации, переходы Онлайн-презентации, демонстрации на собственном устройстве
PDF Универсальная совместимость, сохранение визуального стиля Рассылка презентации, печать, просмотр без доступа к интернету
Изображения (PNG, JPG) Высокое качество, легкая интеграция в другие материалы Включение слайдов в другие документы, посты в социальных сетях
Видео Запись всех анимаций и переходов, не требует Фигмы Асинхронные презентации, загрузка на видеоплатформы

Запись презентации как видео

Для создания видеоверсии презентации:

  • Запустите режим презентации через кнопку "Present" в верхнем правом углу
  • Используйте программу для записи экрана (OBS Studio, Camtasia, QuickTime)
  • Для профессионального результата запишите закадровый голос
  • Отредактируйте видео, добавив переходы между слайдами и заставки

Оптимизация для разных устройств

Современные презентации должны хорошо выглядеть на любых устройствах:

  • Создайте несколько версий шаблонов для разных соотношений сторон (16:9, 4:3, 9:16 для мобильных)
  • Используйте Auto Layout для адаптивного размещения контента
  • Проверьте читаемость текста на экранах разных размеров
  • Упростите сложные элементы для мобильных версий

Совместная работа и получение обратной связи

Фигма превосходит другие инструменты в возможностях коллаборации:

  • Поделитесь ссылкой на файл с коллегами для совместной работы
  • Используйте комментарии для обсуждения конкретных элементов
  • Создавайте версии презентации для сравнения итераций
  • Настройте права доступа (просмотр, редактирование, комментирование)
  • Отслеживайте изменения через функцию Version history

По данным исследования Design & Productivity Research Group, использование продвинутых техник в презентациях повышает запоминаемость ключевых тезисов на 76% и увеличивает вовлеченность аудитории в среднем на 43%. Инвестируя время в освоение этих техник, вы гарантированно выделитесь среди других презентующих.

Сомневаетесь, подходит ли вам карьера в дизайне презентаций или в других дизайн-направлениях? Тест на профориентацию от Skypro поможет раскрыть ваши сильные стороны и определить оптимальный карьерный путь. Всего за 5 минут вы получите персонализированный отчет о подходящих вам профессиях с учетом ваших навыков работы с визуальными инструментами вроде Фигмы. Откройте для себя, какое дизайн-направление позволит вам максимально реализовать свой творческий потенциал!

Создание презентаций в Фигме — это не просто техническое умение, а искусство визуального сторителлинга. Моё первое знакомство с этим инструментом превратило меня из рядового маркетолога в востребованного дизайнера презентаций. Помните: великолепная презентация начинается с понимания вашей аудитории и структурирования истории, которую вы хотите рассказать. Инструменты Фигмы — лишь средство для воплощения вашего видения. Используйте их с умом, экспериментируйте и не бойтесь нарушать шаблонные подходы. Ваша уникальность — ваше главное конкурентное преимущество.

