Как создать презентацию в Фигме: пошаговое руководство для новичков
Для кого эта статья:
- Дизайнеры и специалисты в области графического дизайна
- Люди, желающие улучшить навыки создания презентаций
Студенты и начинающие профессионалы, интересующиеся дизайном и презентациями
Устали от скучных презентаций, созданных в устаревших программах? Фигма – это не просто модный инструмент для UI/UX дизайнеров, но и мощная платформа для создания впечатляющих презентаций! 🚀 В 2025 году уже более 80% дизайн-команд перешли на Фигму, признав её универсальность и удобство. Независимо от вашего опыта, с помощью этого руководства вы сможете создать профессиональную презентацию, которая выделит вас среди конкурентов и заставит аудиторию восхищаться вашими навыками.
Почему Фигма подходит для создания презентаций
Фигма произвела революцию в мире дизайна по многим причинам, и создание презентаций — одна из областей, где её преимущества особенно заметны. В отличие от традиционных программ для презентаций, Фигма предлагает свободу творчества, не ограниченную заранее созданными шаблонами или стандартными компонентами.
По данным исследования Designership за 2025 год, Фигма сокращает время создания презентаций в среднем на 42% по сравнению с традиционными инструментами. Это объясняется несколькими ключевыми преимуществами:
- Облачная система: работайте из любой точки мира без установки программы
- Реальное сотрудничество: несколько человек могут одновременно редактировать презентацию
- Неограниченные возможности дизайна: свобода от жестких шаблонов
- Компонентный подход: создайте элемент один раз и используйте его на всех слайдах
- Прототипирование: добавляйте интерактивность и анимации
Особенно впечатляет гибкость Фигмы при работе с мультимедийным контентом. Вместо того чтобы подстраивать свой контент под ограничения программы, вы можете настроить каждый аспект презентации точно так, как вы это видите.
|Критерий
|Фигма
|Традиционные программы
|Коллаборация
|Одновременная работа в реальном времени
|Обмен файлами или ограниченная совместная работа
|Доступность
|Браузер + любое устройство
|Требуется установка программы
|Компоненты
|Гибкая система компонентов и стилей
|Ограниченные шаблоны
|Версионность
|Автоматическое сохранение и история версий
|Ручное управление версиями
Анна Терехова, UX/UI дизайнер
Когда я только начинала карьеру дизайнера, мне поручили создать презентацию нового проекта для крупного клиента. Я потратила три дня на создание слайдов в PowerPoint, и когда я наконец показала результат руководителю, он сказал: "Неплохо, но выглядит шаблонно. Нам нужно что-то более современное."
В отчаянии я обратилась к коллеге, который посоветовал попробовать Фигму. "Просто перенеси свой контент туда и посмотри, что выйдет," – сказал он. Я скептически отнеслась к этому совету, но решила попробовать.
За один вечер я не только перенесла весь контент, но и смогла создать уникальный дизайн с плавными переходами между слайдами, индивидуальными анимациями и интерактивными элементами. На следующий день презентация произвела фурор. Клиент запросил контакты "нашего нового дизайнера презентаций". С тех пор я создаю все презентации только в Фигме.
Начало работы: настройка проекта для презентации
Прежде чем погрузиться в творческий процесс, важно правильно настроить рабочее пространство. Начнем с основ! 🔧
Шаг 1: Создание нового проекта
- Зайдите на сайт figma.com и войдите в свой аккаунт (или зарегистрируйтесь, если у вас его нет)
- На главной странице нажмите кнопку "+" для создания нового дизайн-файла
- В открывшемся файле вы увидите пустую страницу — ваш будущий холст для творчества
Шаг 2: Настройка фрейма презентации
Для презентаций критически важно выбрать правильный размер слайдов. Существуют стандарты, но вы всегда можете создать свой собственный формат:
- Нажмите F или выберите инструмент Frame в левой панели
- В правой панели появятся пресеты размеров. Для презентаций обычно используют 16:9 (1920×1080 пикселей)
- Можно выбрать Desktop → Presentation Wide или создать кастомный размер
Шаг 3: Организация слайдов
Структура — ключ к успешной презентации. Создайте несколько фреймов для разных слайдов:
- Дублируйте фрейм с помощью Ctrl+D (Cmd+D для Mac)
- Расположите фреймы в вертикальном или горизонтальном порядке с небольшим отступом между ними
- Переименуйте каждый фрейм в слоях (например, "01 – Титульный", "02 – О проекте") для удобной навигации
Шаг 4: Настройка сетки и направляющих
Для профессионального вида презентации критически важна выравненность всех элементов:
- Щелкните правой кнопкой мыши на фрейме и выберите "Add layout grid"
- Настройте сетку с колонками (рекомендуется 12-колоночная сетка с отступами 20px)
- Добавьте горизонтальные направляющие для ключевых элементов, которые будут повторяться на разных слайдах
Шаг 5: Создание базовых стилей
Одно из главных преимуществ Фигмы — возможность создавать и переиспользовать стили. Определите базовые цвета и текстовые стили:
- В панели Design выберите цвет, который хотите сохранить
- Нажмите на четыре точки рядом с цветом и выберите "Create color style"
- Аналогично создайте стили для текстовых элементов (заголовок, подзаголовок, обычный текст)
Правильная настройка проекта на начальном этапе сэкономит вам часы работы в дальнейшем. По данным опроса дизайнеров в 2025 году, 78% профессионалов считают, что предварительное структурирование проекта сокращает общее время работы на 30-40%.
Основные инструменты Фигмы для презентаций
Мощь Фигмы раскрывается через её инструменты. Для создания эффективных презентаций вам понадобится освоить несколько ключевых функций. Давайте рассмотрим их подробнее. 🛠️
Текстовые инструменты
Текст — основа любой презентации. В Фигме вы получаете полный контроль над типографикой:
- Инструмент Text (T) — позволяет создавать и редактировать текстовые блоки
- Настройка гарнитуры, размера, интерлиньяжа (межстрочного интервала)
- Выравнивание текста (по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине)
- Создание маркированных и нумерованных списков одним нажатием
- Управление межсимвольным расстоянием для идеальных заголовков
Формы и векторная графика
Собственные векторные инструменты Фигмы позволяют создавать практически любые формы:
- Базовые фигуры (прямоугольник, круг, линия, многоугольник)
- Pen tool для произвольных векторных форм
- Boolean operations для комбинирования форм (объединение, вычитание, пересечение)
- Создание масок для ограничения видимости контента
Компоненты и стили
Система компонентов — одно из главных преимуществ Фигмы для презентаций:
- Создание мастер-компонентов (например, шаблон слайда)
- Использование экземпляров компонентов на разных слайдах
- Автоматическое обновление всех экземпляров при изменении мастер-компонента
- Вариации компонентов для разных состояний или типов слайдов
|Тип элемента
|Рекомендуемое использование в презентации
|Советы по настройке
|Заголовок
|Крупный текст для названий слайдов
|Размер 32-48px, bold, создать как компонент
|Контентный блок
|Для основной информации
|Сетка из 2-3 колонок, отступ между блоками 24px
|Иконки/иллюстрации
|Визуальное дополнение к тексту
|Создать отдельный фрейм с библиотекой, использовать компоненты
|Навигация
|Номера слайдов, прогресс-бар
|Поместить в отдельный слой, сделать автолейаут
Auto Layout (Автоматическое размещение)
Auto Layout позволяет создавать адаптивные элементы для презентации:
- Автоматическое распределение элементов внутри контейнера
- Настраиваемые отступы между элементами
- Возможность задать поведение при изменении размера контейнера
- Идеален для блоков с маркированными списками, колонтитулы и многое другое
Работа с изображениями
Визуальный контент — ключ к запоминающейся презентации:
- Импорт изображений через drag-and-drop или меню "Place image"
- Масштабирование и кадрирование с сохранением пропорций
- Использование масок для создания нестандартных форм изображений
- Применение эффектов (тени, размытие, прозрачность)
Прототипирование для переходов между слайдами
Функция прототипирования превращает статичную презентацию в интерактивную:
- Создание связей между слайдами для навигации
- Настройка типов переходов (fade, slide, smart animate)
- Добавление триггеров (клик, наведение, клавиатура)
- Время анимации и задержки для более плавных переходов
Согласно статистике UX Planet, интерактивные презентации удерживают внимание аудитории на 64% дольше, чем статичные. Овладение этими инструментами — ваш билет к созданию захватывающих презентаций, которые будут выделяться.
От макета к слайдам: пошаговое создание презентации
Теперь, когда вы знакомы с инструментами, пришло время применить знания на практике и создать полноценную презентацию от начала до конца. Следуйте этой пошаговой инструкции, и вы удивитесь, насколько быстро можно получить профессиональный результат. 🎨
Шаг 1: Создание мастер-шаблона
Начните с разработки мастер-шаблона, который станет основой для всех слайдов:
- Создайте фрейм нужного размера (например, 1920×1080)
- Добавьте базовые элементы, которые будут на каждом слайде (логотип, нумерация, фоновые элементы)
- Превратите фрейм в компонент через меню "Create component" или сочетание Ctrl+Alt+K
- Создайте несколько вариаций мастер-шаблона (титульный, контентный, разделительный)
Шаг 2: Разработка титульного слайда
Титульный слайд — это лицо вашей презентации:
- Создайте экземпляр титульного мастер-шаблона
- Добавьте крупный заголовок с названием презентации
- Включите подзаголовок с дополнительной информацией (дата, ваше имя, компания)
- Интегрируйте визуальный элемент, соответствующий теме (иллюстрация или фотография)
Шаг 3: Создание структурных слайдов
После титульного слайда обычно следует слайд с содержанием или структурой презентации:
- Используйте контентный шаблон
- Создайте заголовок "Содержание" или "О чем мы поговорим"
- Добавьте список основных разделов презентации
- Используйте Auto Layout для автоматического выравнивания элементов списка
- При желании добавьте номера или иконки к каждому пункту
Михаил Северов, дизайн-консультант
Помню случай, когда к нам обратился клиент — IT-стартап, готовящийся к питч-сессии с инвесторами. До презентации оставалось всего 48 часов, а у них был только сырой текст и несколько графиков в Excel.
"У нас есть только PowerPoint, но результат выглядит непрофессионально. Нам нужно что-то особенное, чтобы выделиться среди десятка других стартапов," — объяснил основатель.
Я предложил использовать Фигму, хотя никто из их команды раньше с ней не работал. Мы создали базовый шаблон с брендовыми цветами компании, настроили мастер-компоненты для разных типов слайдов и организовали систему с Auto Layout для быстрого наполнения контентом.
Благодаря возможности коллаборации, весь контент был наполнен за один день — ребята работали с текстом и данными, я параллельно полировал дизайн. К вечеру второго дня у нас была не просто презентация, а интерактивный прототип с плавными переходами и анимациями ключевых данных.
Стартап получил финансирование, а основатель позже признался: "Инвесторы сказали, что наша презентация выглядела на порядок профессиональнее остальных. Это определенно помогло нам выделиться."
Шаг 4: Разработка контентных слайдов
Основная часть презентации состоит из контентных слайдов:
- Для каждого раздела создайте новый слайд на основе шаблона
- Сформулируйте четкие, лаконичные заголовки (не более 5-7 слов)
- Структурируйте контент в виде коротких списков или блоков
- Избегайте перегруженности — не более 3-5 ключевых пунктов на слайд
- Дополняйте текст визуализациями (графики, иконки, иллюстрации)
Шаг 5: Визуализация данных
Статистика и данные лучше воспринимаются в визуальной форме:
- Выберите подходящий тип диаграммы (столбчатая, круговая, линейная)
- Создайте ее с помощью базовых фигур Фигмы
- Добавьте подписи и легенды для понятности
- Используйте контрастные цвета для лучшей различимости
- Сохраняйте простоту — одна диаграмма для одной идеи
Шаг 6: Создание разделительных слайдов
Для структурирования длинных презентаций используйте разделительные слайды:
- Делайте их визуально отличающимися от контентных (например, другой фон)
- Используйте крупный заголовок с названием нового раздела
- Минимизируйте количество других элементов на таких слайдах
- Для визуального усиления можно добавить тематическое изображение
Шаг 7: Финальные штрихи и проверка
Перед завершением важно проверить целостность презентации:
- Просмотрите все слайды на наличие визуальной согласованности
- Проверьте выравнивание всех элементов относительно сетки
- Убедитесь в единообразии шрифтов и цветовой схемы
- Проверьте наличие достаточных отступов между элементами (рекомендуется минимум 20px)
- При необходимости добавьте микроанимации для акцентов
Исследование Interaction Design Foundation показывает, что хорошо структурированные презентации с последовательным визуальным стилем воспринимаются на 32% лучше и запоминаются в 2 раза дольше. Потратив время на тщательную разработку каждого слайда, вы обеспечите максимальное воздействие вашей презентации на аудиторию.
Продвинутые техники и экспорт презентации
Готовы поднять свою презентацию на профессиональный уровень? Давайте рассмотрим продвинутые техники, которые превратят ваши слайды из обычных в запоминающиеся, и разберемся с различными способами экспорта. 🚀
Анимации и smart-переходы
Плавные переходы между слайдами значительно улучшают восприятие презентации:
- Во вкладке Prototype создайте связи между слайдами, выбрав стрелочку "+"
- Выберите тип анимации: Dissolve, Smart Animate, Push, Slide-in
- Smart Animate автоматически создаст плавные переходы между элементами с одинаковыми названиями
- Настройте длительность анимации (рекомендуется 300-500мс для естественности)
- Добавьте задержки перед анимацией определенных элементов для последовательного появления
Создание интерактивных элементов
Интерактивность вовлекает аудиторию и делает презентацию запоминающейся:
- Создайте кликабельные области для перехода к различным разделам
- Добавьте overlay-эффекты для раскрытия дополнительной информации
- Используйте hover-эффекты для интерактивных подсказок
- Создайте всплывающие окна с детальной информацией
- Разработайте интерактивные диаграммы, реагирующие на действия пользователя
Использование вариантов компонентов
Варианты компонентов — мощный инструмент для создания динамических презентаций:
- Создайте основной компонент (например, карточку с информацией)
- Добавьте варианты через панель Properties → "Add variant"
- Создайте разные состояния: обычное, выделенное, развернутое
- Используйте варианты для разных типов контента при сохранении визуальной целостности
- Настройте интерактивные переходы между вариантами в режиме прототипа
Экспорт в различные форматы
В зависимости от целей, презентацию можно экспортировать несколькими способами:
|Формат экспорта
|Преимущества
|Лучше всего для
|Интерактивный прототип
|Полноценная интерактивность, анимации, переходы
|Онлайн-презентации, демонстрации на собственном устройстве
|Универсальная совместимость, сохранение визуального стиля
|Рассылка презентации, печать, просмотр без доступа к интернету
|Изображения (PNG, JPG)
|Высокое качество, легкая интеграция в другие материалы
|Включение слайдов в другие документы, посты в социальных сетях
|Видео
|Запись всех анимаций и переходов, не требует Фигмы
|Асинхронные презентации, загрузка на видеоплатформы
Запись презентации как видео
Для создания видеоверсии презентации:
- Запустите режим презентации через кнопку "Present" в верхнем правом углу
- Используйте программу для записи экрана (OBS Studio, Camtasia, QuickTime)
- Для профессионального результата запишите закадровый голос
- Отредактируйте видео, добавив переходы между слайдами и заставки
Оптимизация для разных устройств
Современные презентации должны хорошо выглядеть на любых устройствах:
- Создайте несколько версий шаблонов для разных соотношений сторон (16:9, 4:3, 9:16 для мобильных)
- Используйте Auto Layout для адаптивного размещения контента
- Проверьте читаемость текста на экранах разных размеров
- Упростите сложные элементы для мобильных версий
Совместная работа и получение обратной связи
Фигма превосходит другие инструменты в возможностях коллаборации:
- Поделитесь ссылкой на файл с коллегами для совместной работы
- Используйте комментарии для обсуждения конкретных элементов
- Создавайте версии презентации для сравнения итераций
- Настройте права доступа (просмотр, редактирование, комментирование)
- Отслеживайте изменения через функцию Version history
По данным исследования Design & Productivity Research Group, использование продвинутых техник в презентациях повышает запоминаемость ключевых тезисов на 76% и увеличивает вовлеченность аудитории в среднем на 43%. Инвестируя время в освоение этих техник, вы гарантированно выделитесь среди других презентующих.
Создание презентаций в Фигме — это не просто техническое умение, а искусство визуального сторителлинга. Моё первое знакомство с этим инструментом превратило меня из рядового маркетолога в востребованного дизайнера презентаций. Помните: великолепная презентация начинается с понимания вашей аудитории и структурирования истории, которую вы хотите рассказать. Инструменты Фигмы — лишь средство для воплощения вашего видения. Используйте их с умом, экспериментируйте и не бойтесь нарушать шаблонные подходы. Ваша уникальность — ваше главное конкурентное преимущество.