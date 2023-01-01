Как создать несколько монтажных областей в фотошопе: простая инструкция

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Photoshop и горящие желанием улучшить свои навыки

Студенты и начинающие специалисты, интересующиеся графическим дизайном

Профессионалы, ищущие советы по оптимизации рабочего процесса и управлению проектами в дизайне Управлять несколькими версиями дизайна в одном файле Photoshop — задача не для слабонервных. Монтажные области (артборды) спасают дизайнеров от хаоса, позволяя размещать макеты для разных устройств, концепций или рекламных форматов в едином рабочем пространстве. Если вы до сих пор создаёте отдельный файл для каждого баннера или размера макета, вы теряете драгоценное время. Эта пошаговая инструкция научит вас создавать и контролировать несколько монтажных областей, превращая утомительный процесс в эффективный рабочий поток. 🎨

Что такое монтажные области в Photoshop и зачем они нужны

Монтажные области (артборды) — это отдельные рабочие холсты внутри одного документа Photoshop. Фактически, это способ организовать несколько дизайнов в едином пространстве без необходимости создавать отдельные файлы. Впервые эта функция появилась в Photoshop CC 2015, а к 2025 году была значительно улучшена с точки зрения производительности и дополнительных возможностей.

Монтажные области особенно полезны в следующих сценариях:

Создание адаптивного дизайна для разных устройств (десктоп, планшет, смартфон)

Разработка нескольких версий или концепций одного проекта

Подготовка серии баннеров или рекламных материалов разных размеров

Организация макетов страниц для печатной продукции

Создание анимации или раскадровки

Вместо того чтобы переключаться между десятками файлов или перегружать один документ слоями, вы можете легко переходить между различными макетами в одном документе. Это не только экономит время, но и дает лучший обзор проекта в целом. 🔍

Подход Преимущества Недостатки Отдельные файлы для каждого макета Меньшая нагрузка на систему при работе с одним файлом Сложность синхронизации изменений между файлами, хаос в организации Один файл без монтажных областей Все элементы в одном месте Беспорядок на рабочей области, сложность навигации Монтажные области Организованный рабочий процесс, легкое копирование элементов, единый экспорт Увеличение размера файла, потенциальное замедление при большом количестве артбордов

Елена Мирошниченко, арт-директор Год назад мне поручили редизайн сайта крупного ритейлера, который включал создание более 20 шаблонов страниц с вариациями для мобильных устройств. Изначально я создала отдельные файлы для каждой страницы и каждого устройства — это превратилось в кошмар. Когда клиент просил внести изменения в общий элемент, приходилось обновлять десятки файлов вручную. После перехода на систему с монтажными областями вся работа оказалась структурирована в 3 файлах (по типу страниц), где каждая версия размещалась на отдельном артборде. Теперь при изменении шапки сайта я обновляю Smart Object, и изменения распространяются на все связанные элементы. Время на внесение правок сократилось на 70%, а клиент в восторге от возможности видеть все концепции сразу.

Быстрый способ создания нескольких монтажных областей

Существует несколько методов создания монтажных областей в Photoshop. Рассмотрим самые эффективные способы, актуальные для версии 2025 года.

Метод 1: Создание нового документа с монтажными областями

Запустите Photoshop и выберите «Файл» → «Создать» В диалоговом окне выберите вкладку «Монтажная область» (Artboard) Укажите размер артборда или выберите пресет (Web, Print, Mobile и т.д.) Нажмите кнопку «Создать»

Метод 2: Добавление артбордов в существующий документ

Активируйте инструмент «Монтажная область» (Artboard Tool) из панели инструментов (или нажмите Shift+A) На верхней панели параметров нажмите кнопку «+» для создания новой монтажной области В выпадающем меню выберите нужный размер или создайте свой Щелкните в рабочей области, где хотите разместить новый артборд

Метод 3: Быстрое дублирование существующего артборда

Выберите инструмент «Монтажная область» Удерживая Alt (Option на Mac), перетащите существующий артборд — создастся его дубликат Или выберите артборд и нажмите Ctrl+J (Cmd+J на Mac) для дублирования

Pro-tip: Для создания серии монтажных областей с одинаковыми отступами используйте комбинацию клавиш Alt+Shift при перетаскивании, чтобы создать идеально выровненные копии. 👌

Александр Демин, UI/UX дизайнер Я разрабатываю интерфейсы для мобильных приложений, и мне часто нужно показывать клиентам полный пользовательский путь — от регистрации до совершения целевого действия. Раньше я мучился с организацией этих экранов, создавая гигантские холсты. Однажды я работал над мобильным банкингом и должен был представить 30+ экранов с тремя вариантами цветовых схем. Использование монтажных областей в сочетании с умной организацией слоев превратило потенциальный хаос в структурированный проект. Я создал базовый артборд, настроил систему компонентов, а затем методично дублировал его для каждого шага пользовательского пути, внося необходимые изменения. Клиенту особенно понравилась возможность видеть весь путь пользователя одновременно, как на раскадровке. Это существенно упростило процесс согласования и внесения правок.

Настройка параметров для каждой монтажной области

После создания артбордов важно настроить их параметры для полного соответствия требованиям проекта. Каждая монтажная область может иметь уникальные характеристики, что особенно полезно при создании адаптивных дизайнов или серии материалов с различными спецификациями. 🛠️

Изменение размеров монтажной области

Выберите инструмент «Монтажная область» (Shift+A) Щелкните на артборд, который хотите изменить На верхней панели параметров введите точные значения ширины и высоты Или используйте маркеры масштабирования, перетаскивая их мышью (удерживайте Shift для сохранения пропорций)

Переименование монтажных областей

Правильное именование критически важно для организованной работы:

С выбранным инструментом «Монтажная область» щелкните на нужный артборд На панели параметров измените имя в поле «Имя» Или дважды щелкните по имени артборда в панели слоев

Рекомендуемая система именования для эффективной работы:

Для адаптивного дизайна: Home-Desktop, Home-Tablet, Home-Mobile

Home-Desktop, Home-Tablet, Home-Mobile Для разных версий: Concept-01-Dark, Concept-01-Light

Concept-01-Dark, Concept-01-Light Для баннеров: Banner-300x250, Banner-728x90

Настройка цвета фона монтажной области

Выберите монтажную область с помощью инструмента «Монтажная область» На верхней панели параметров откройте выпадающее меню «Цвет» Выберите нужный цвет из пресетов или настройте собственный

Параметр Где найти Применение Размер Панель параметров инструмента «Монтажная область» Установка точных размеров под требуемый формат Имя Панель параметров/Панель слоев Организация и быстрый поиск нужных макетов Цвет фона Панель параметров Визуальное разделение артбордов, проверка контраста элементов Положение Перетаскивание/координаты в панели свойств Упорядочивание артбордов для логичного представления проекта Разрешение При создании документа Соответствие спецификациям вывода (печать/web)

Продвинутый совет: Создайте шаблонный файл с набором преднастроенных монтажных областей для типовых проектов. Так вы сэкономите время при старте новых задач с похожими требованиями. Шаблон можно сохранить через File > Save as Template.

Эффективное управление несколькими монтажными областями

Когда количество монтажных областей в проекте растет, жизненно важно научиться эффективно с ними работать. Правильное управление артбордами экономит часы работы и защищает от ошибок, особенно в сложных проектах. 📊

Навигация между монтажными областями

Через панель слоев: Каждая монтажная область отображается в виде группы с собственным значком. Просто щелкните на нужный артборд для перехода к нему.

Каждая монтажная область отображается в виде группы с собственным значком. Просто щелкните на нужный артборд для перехода к нему. Быстрый просмотр: Нажмите Ctrl+Tab (Cmd+Tab на Mac) для переключения между артбордами в порядке их создания.

Нажмите Ctrl+Tab (Cmd+Tab на Mac) для переключения между артбордами в порядке их создания. Через панель Properties: В панели Properties (Window > Properties) отображается выпадающий список всех артбордов для быстрого переключения.

В панели Properties (Window > Properties) отображается выпадающий список всех артбордов для быстрого переключения. Навигатор: Используйте панель Navigator (Window > Navigator) для перемещения по всему документу и просмотра всех артбордов одновременно.

Организация и выравнивание артбордов

Хаотичное расположение монтажных областей затрудняет работу. Используйте эти методы для поддержания порядка:

Выберите инструмент «Монтажная область» Удерживая Shift, выделите несколько артбордов На панели параметров нажмите кнопки выравнивания (по левому краю, центру, правому краю и т.д.) Или используйте панель Align (Window > Align)

Для автоматического распределения с равными интервалами:

Выделите три или более артборда

В панели Align выберите Distribute Horizontally или Distribute Vertically

Управление слоями между артбордами

Наиболее сложная часть работы с монтажными областями — понимание того, как взаимодействуют слои:

Движение слоев между артбордами: перетащите слой из одной группы артборда в другую в панели слоев.

перетащите слой из одной группы артборда в другую в панели слоев. Копирование элементов: удерживая Alt (Option на Mac), перетащите элемент с одного артборда на другой.

удерживая Alt (Option на Mac), перетащите элемент с одного артборда на другой. Общие элементы: используйте Smart Objects для создания элементов, которые должны обновляться одновременно на всех артбордах (логотипы, навигация, футеры).

Массовые операции с артбордами

Для работы с несколькими артбордами одновременно:

Выборочное отображение: Щелкните по значку глаза рядом с группой артборда в панели слоев, чтобы скрыть/показать его.

Щелкните по значку глаза рядом с группой артборда в панели слоев, чтобы скрыть/показать его. Удаление нескольких артбордов: Выделите их с зажатым Shift и нажмите кнопку удаления на панели параметров.

Выделите их с зажатым Shift и нажмите кнопку удаления на панели параметров. Создание сетки артбордов: Используйте скрипт Grid из файла Scripts > Layout в Adobe Exchange для автоматического создания сетки артбордов.

Совет профессионала: Используйте цветовую маркировку групп артбордов в панели слоев для визуального разделения разных категорий дизайна (например, зеленый для мобильных версий, синий для десктопа). 🎯

Экспорт работы из разных монтажных областей

Финальный этап работы с монтажными областями — экспорт готовых макетов. Photoshop предлагает несколько мощных способов вывода ваших дизайнов из артбордов, каждый со своими преимуществами в зависимости от конкретной задачи. 🚀

Быстрый экспорт всех монтажных областей

Выберите File > Export > Artboards to Files Укажите папку назначения Выберите формат (JPG, PNG, PDF, PSD или TIFF) Настройте параметры качества и масштабирования Нажмите «Экспорт»

Photoshop автоматически создаст отдельные файлы для каждой монтажной области, используя их имена в качестве названий файлов.

Выборочный экспорт артбордов

Если вам нужно экспортировать только определенные монтажные области:

Выберите инструмент «Монтажная область» Удерживая Shift, выделите нужные артборды Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Экспорт как...» Или выберите File > Export > Export As и отметьте только нужные артборды

Экспорт для веб и устройств через Asset Export

Для создания адаптивных активов в различных размерах и форматах:

Откройте панель Export (Window > Export) Перетащите артборды, которые хотите экспортировать, в панель Для каждого артборда настройте несколько вариантов экспорта (например, @1x, @2x и @3x для разных разрешений экранов) Выберите подходящие форматы (PNG-8, PNG-24, JPEG, GIF, SVG или PDF) Нажмите «Экспортировать все»

Пакетный экспорт с автоматизацией

Для сложных проектов с регулярным экспортом настройте автоматизированный процесс:

Создайте экшн (действие) через панель Actions (Window > Actions) Запишите процесс экспорта с нужными настройками Используйте File > Export > Batch для применения экшна ко всем монтажным областям

Таблица форматов экспорта и их применение

Формат Характеристики Оптимальное применение JPG С потерей качества, меньший размер Фотографии, сложные изображения, веб-баннеры PNG-24 Без потери качества, поддерживает прозрачность Логотипы, иконки, изображения с прозрачностью PNG-8 Ограниченная палитра (256 цветов), меньший размер Простые иллюстрации, графики, UI элементы PDF Векторный формат с высоким качеством печати Печатные материалы, документы для клиентов PSD Сохраняет все слои и редактируемость Архив проекта, передача файлов коллегам

Продвинутый совет: Настройте пресеты экспорта для часто используемых конфигураций. Зайдите в диалог Export As, создайте нужные настройки и сохраните их как пресет, нажав на значок "+" рядом с выпадающим меню пресетов. Это значительно ускорит рабочий процесс при регулярном экспорте. ⚡

