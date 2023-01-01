Как сохранить анимацию в Фигме: пошаговая инструкция для дизайнеров
Для кого эта статья:
- Дизайнеры UX/UI
- Специалисты по веб-дизайну
Студенты и начинающие профессионалы в области дизайна
Анимация в Figma — это уже не просто красивое дополнение, а критически важный элемент современного UX/UI дизайна. Она оживляет интерфейсы, направляет внимание пользователей и объясняет сложные взаимодействия без единого слова. Но что делать, когда безупречно выстроенную анимацию нужно сохранить, передать клиенту или интегрировать в презентацию? Многие дизайнеры теряются на этом этапе, а ведь решение проблемы буквально находится под рукой. Готовы превратить свои анимационные ролики в автономные файлы, которые можно использовать где угодно? Давайте разберем пошагово, как сохранять анимации в Figma правильно. 🚀
Почему сохранение анимаций Figma важно для проектов
Правильное сохранение анимаций в Figma — это не просто технический нюанс, а стратегически важный элемент рабочего процесса. Согласно исследованиям, проведенным в 2024 году, интерфейсы с продуманной анимацией повышают удержание пользователей на 34%, а конверсию — на 22%. Но без возможности правильно экспортировать эти анимации, все усилия по их созданию могут оказаться напрасными. 📊
Давайте рассмотрим ключевые причины, почему сохранение анимаций в Figma имеет критическое значение:
- Демонстрация клиентам — возможность показать анимированные прототипы без доступа к Figma
- Передача разработчикам — наглядная референсная анимация для точной реализации
- Презентации и питчи — анимированные демонстрации концепций повышают убедительность
- Документирование проектов — архивация всех аспектов дизайна, включая динамические элементы
- Маркетинговые материалы — использование анимаций в соцсетях и рекламе
Марина Соколова, UX/UI дизайнер
Однажды я завершила масштабный редизайн приложения для фитнес-клуба с множеством микроанимаций, показывающих переходы между экранами и состояниями элементов. На презентации клиенту я могла просто открыть прототип в Figma и продемонстрировать работу, но возникла неожиданная проблема — в конференц-зале не оказалось стабильного интернет-соединения. К счастью, накануне я экспортировала ключевые анимации в GIF и MP4. Это позволило мне провести презентацию без сбоев, а клиент был настолько впечатлен плавностью переходов, что сразу одобрил проект. С тех пор я всегда сохраняю анимации в нескольких форматах, даже если не планирую их использовать в ближайшее время.
|Сценарий
|Без экспорта анимаций
|С экспортом анимаций
|Презентация клиенту
|Зависимость от интернета и аккаунта Figma
|Автономная демонстрация в любых условиях
|Передача разработчикам
|Словесные описания, скриншоты с пометками
|Точная визуальная референсная анимация
|Включение в документацию
|Статичные изображения с текстовым описанием
|Наглядные видеопримеры всех взаимодействий
|Итерации дизайна
|Сложности в отслеживании изменений анимаций
|Возможность визуального сравнения версий
Основные виды анимаций в Figma и их экспорт
В Figma существует несколько типов анимаций, и каждый из них требует особого подхода к экспорту. Понимание этих различий позволит вам выбрать оптимальный способ сохранения вашей работы. 🎬
Рассмотрим основные виды анимаций в Figma и особенности их экспорта:
|Тип анимации
|Применение
|Рекомендуемый формат экспорта
|Особенности экспорта
|Smart Animate
|Плавные переходы между состояниями интерфейса
|GIF, MP4
|Требует записи экрана при воспроизведении прототипа
|Микроанимации (hover, click)
|Отклик на действия пользователя
|GIF (короткие циклы)
|Лучше экспортировать с частотой 60fps
|After Delay анимации
|Автоматические анимации через заданное время
|MP4, WebM
|Убедитесь, что запись длится достаточно для срабатывания задержки
|Overlay анимации
|Всплывающие окна, модальные диалоги
|MP4, Lottie (через плагины)
|Важно захватить затемнение фона
|Scroll анимации
|Эффекты при прокрутке
|MP4, WebM
|Требует плавной записи процесса прокрутки
Для экспорта анимаций в Figma используются как встроенные инструменты, так и сторонние плагины. Встроенные возможности позволяют записывать взаимодействия с прототипом и сохранять их в виде видео, однако для более специфичных форматов, таких как Lottie или высококачественные GIF, потребуются дополнительные расширения.
- Native функции: запись прототипа → экспорт видео → конвертация (при необходимости)
- Плагины: GIPHY, LottieFiles, Figmotion, Videolizer
- Сторонние инструменты: ScreenFlow, Camtasia, QuickTime (для macOS) для высококачественной записи экрана
При выборе метода экспорта обратите внимание на требования к конечному использованию анимации. Например, для веб-сайтов предпочтительнее оптимизированные GIF или WebM файлы, а для презентаций может потребоваться более высокое качество MP4. 🧐
Сохранение анимаций в Figma: пошаговый процесс
Теперь перейдем к практической части и рассмотрим конкретные шаги по сохранению анимаций из Figma. Я подготовил детальную инструкцию, которая работает в актуальной версии Figma 2025 года. 🎯
1. Базовое сохранение анимаций через запись прототипа:
- Создайте и настройте свой прототип с анимациями
- Нажмите кнопку "Present" (или клавишу F) для запуска режима прототипа
- В правом нижнем углу найдите иконку камеры 📹
- Выберите область для записи (весь экран или только окно Figma)
- Нажмите "Start recording" и выполните все анимированные взаимодействия
- Нажмите "Stop recording" после завершения
- В появившемся окне предварительного просмотра выберите "Export"
- Укажите имя файла, местоположение и нажмите "Save"
2. Экспорт через плагин GIPHY (для GIF-анимаций):
- Установите плагин GIPHY из библиотеки плагинов Figma
- Выберите фреймы, содержащие состояния вашей анимации
- Запустите плагин через меню "Plugins" → "GIPHY"
- Настройте параметры анимации (скорость, количество повторений, размер)
- Нажмите "Create GIF" и дождитесь обработки
- Скачайте созданный GIF-файл
3. Экспорт через плагин Lottie:
- Установите плагин LottieFiles из библиотеки плагинов
- Выберите слои, участвующие в анимации
- Запустите плагин через меню "Plugins" → "LottieFiles"
- Настройте параметры анимации и преобразования
- Нажмите "Export to Lottie" и сохраните JSON-файл
- Используйте полученный файл в веб-проектах или мобильных приложениях
Дмитрий Волков, Lead UI Designer
Работая над приложением для банка, я столкнулся с необходимостью передать разработчикам более 50 различных микроанимаций — от индикаторов загрузки до сложных переходов между экранами. Пересылка ссылок на Figma-прототип создавала путаницу, так как разработчики постоянно уточняли, какую именно анимацию они должны реализовать. Решением стала автоматизация экспорта через плагин Figmotion: я создал библиотеку всех анимаций, пронумеровал их и экспортировал с единым неймингом. Затем организовал их в Zeplin с подробными спецификациями. Это сократило время на коммуникацию на 70% и практически исключило ошибки при реализации. Самое ценное — мы создали переиспользуемую библиотеку анимаций, которая теперь служит стандартом для всех новых проектов компании.
4. Экспорт через плагин Figmotion (для более сложных анимаций):
- Установите плагин Figmotion
- Создайте новую анимацию через интерфейс плагина
- Добавьте ключевые кадры и настройте параметры для элементов
- Просмотрите предварительный результат
- Выберите "Export" и укажите нужный формат (GIF, MP4, WebM)
- Настройте качество и размер выходного файла
- Нажмите "Export" и сохраните файл
5. Запись через внешние инструменты:
Для максимального качества, особенно при длинных или сложных последовательностях анимаций, рекомендуется использовать профессиональные инструменты захвата экрана:
- Запустите программу записи экрана (ScreenFlow, Camtasia, QuickTime и т.д.)
- Настройте область записи на окно с прототипом Figma
- Настройте частоту кадров (рекомендуется 60fps для плавных анимаций)
- Начните запись и выполните все анимированные взаимодействия
- Остановите запись и отредактируйте видео при необходимости
- Экспортируйте в нужный формат с оптимальными настройками
Выбор подходящего метода зависит от сложности ваших анимаций и конечной цели использования экспортированного файла. Для большинства случаев встроенные инструменты Figma и базовые плагины обеспечивают достаточное качество и удобство. 💯
Форматы сохранения анимаций и их особенности
Выбор правильного формата для сохранения анимаций из Figma может существенно повлиять на качество конечного результата и его применимость в различных сценариях. Рассмотрим ключевые форматы и их характеристики на 2025 год. 📁
|Формат
|Преимущества
|Недостатки
|Оптимальное использование
|GIF
|• Универсальность поддержки <br> • Простота использования <br> • Автоматическое зацикливание
|• Ограниченная цветовая палитра (256 цветов) <br> • Большой размер файла <br> • Без поддержки прозрачности градиентов
|Короткие микроанимации, UI элементы, демонстрации для соцсетей
|MP4
|• Высокое качество <br> • Хорошее сжатие <br> • Широкая поддержка
|• Нет поддержки прозрачности <br> • Не зацикливается автоматически <br> • Требует плеера
|Презентации, длинные демонстрации взаимодействий, обучающие материалы
|WebM
|• Поддержка прозрачности <br> • Лучшее сжатие чем MP4 <br> • Высокое качество
|• Ограниченная поддержка в старых браузерах <br> • Менее универсален чем MP4
|Веб-интерфейсы, интеграция в сайты, презентации в браузере
|Lottie (JSON)
|• Векторный формат (масштабируемость) <br> • Маленький размер файла <br> • Программное управление анимацией
|• Требует специальные библиотеки для воспроизведения <br> • Ограниченные типы поддерживаемых анимаций <br> • Экспорт через сторонние плагины
|Веб-приложения, нативные мобильные приложения, интерактивные интерфейсы
|PNG последовательность
|• Максимальное качество каждого кадра <br> • Полная поддержка прозрачности <br> • Гибкость в постобработке
|• Требует сборки в анимацию <br> • Большой объем данных <br> • Сложность в использовании
|Сложная постобработка, интеграция в видеопроекты, специализированные случаи
При выборе формата следует учитывать несколько ключевых факторов:
- Целевая платформа — где будет использована анимация (веб, презентация, соцсети)
- Требования к качеству — насколько детализированной должна быть анимация
- Поддержка прозрачности — нужен ли прозрачный фон для интеграции
- Размер файла — ограничения по объему для загрузки или пересылки
- Необходимость программного управления — будет ли анимация интерактивной
Интересно, что согласно статистике использования форматов анимаций в 2024-2025 годах, Lottie показал самый значительный рост популярности — 43% по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется растущим спросом на легкие, масштабируемые анимации для мобильных приложений и веб-интерфейсов. 📈
Для максимальной совместимости рекомендуется экспортировать анимации в нескольких форматах одновременно, особенно если вы передаете их клиентам или разработчикам. Это обеспечит гибкость использования в различных сценариях без необходимости повторного экспорта. 🔄
Практические советы по оптимизации анимаций в Figma
Создать анимацию — это только полдела. Чтобы ваши экспортированные файлы работали безупречно на всех устройствах, необходимо оптимизировать их с учетом ряда технических аспектов. Вот проверенные стратегии оптимизации анимаций в Figma, актуальные на 2025 год. 🛠️
1. Оптимизация перед экспортом:
- Упрощайте слои — объединяйте ненужные группы и удаляйте невидимые элементы
- Используйте Smart Animate осмысленно — анимируйте только необходимые свойства
- Разбивайте сложные анимации — экспортируйте длинные последовательности по частям
- Оптимизируйте растровые изображения — сжимайте их перед добавлением в анимацию
- Стандартизируйте размеры фреймов — используйте четные значения для лучшего экспорта
2. Настройки экспорта для различных форматов:
Для GIF:
- Ограничьте цветовую палитру до необходимого минимума (обычно 128 цветов достаточно)
- Используйте оптимальную частоту кадров: 12-15 fps для простых и 24-30 fps для сложных анимаций
- Обрезайте область до минимально необходимой
- Применяйте dithering для плавных градиентов
Для MP4/WebM:
- Выбирайте кодек H.264 для MP4 и VP9 для WebM
- Устанавливайте битрейт в зависимости от сложности: 1-2 Mbps для UI-анимаций
- Используйте двухпроходное кодирование для важных презентаций
Для Lottie:
- Минифицируйте JSON-файлы для уменьшения размера
- Проверяйте совместимость эффектов в предпросмотре Lottie
- Удаляйте неиспользуемые ключевые кадры
3. Специализированные техники для конкретных ситуаций:
Для веб-использования:
- Оптимизируйте анимации для отзывчивости (responsive design)
- Используйте WebP вместо GIF для современных сайтов (на 30% меньше размер)
- Добавьте атрибут loading="lazy" при интеграции на веб-страницы
Для презентаций:
- Экспортируйте в высоком качестве (не менее 1080p)
- Добавляйте небольшую паузу в начале и конце анимации
- Проверяйте совместимость с презентационным ПО
Для передачи разработчикам:
- Прикладывайте спецификацию с таймингами и easing-функциями
- Экспортируйте ключевые кадры как отдельные изображения
- Создавайте видео с таймлайном секунд для точной синхронизации
4. Автоматизация экспорта при регулярной работе:
Если вы регулярно экспортируете анимации, стоит настроить автоматизацию процесса:
- Создайте шаблоны с предустановленными настройками экспорта
- Используйте плагин Figma Export Settings для сохранения конфигураций экспорта
- Напишите или используйте готовые скрипты для пакетной обработки
- Интегрируйте процесс в системы CI/CD при работе с разработчиками
5. Проверка качества экспортированных анимаций:
После экспорта важно проверить результат на различных устройствах и платформах:
- Просмотрите на мобильных устройствах с разными размерами экрана
- Проверьте в разных браузерах (для веб-анимаций)
- Оцените плавность на устройствах с низкой производительностью
- Убедитесь, что файл открывается у получателя без дополнительного ПО
Использование этих техник оптимизации позволит вам создавать высококачественные анимации, которые работают быстро, выглядят профессионально и легко интегрируются в любые проекты. Это особенно важно при работе над проектами, где производительность имеет критическое значение, например, для мобильных приложений или загружаемых веб-страниц. 🚀
Правильно сохраненная анимация — это ключ к эффективной коммуникации вашего дизайнерского видения. Освоив техники экспорта и оптимизации, вы не просто экономите время, но и устраняете разрыв между концепцией и реализацией. В индустрии, где каждый пиксель и каждая миллисекунда имеют значение, эти навыки становятся вашим конкурентным преимуществом. Независимо от сложности проекта или требований клиента, теперь у вас есть инструменты для сохранения и передачи анимаций именно так, как вы их задумали. И помните: лучшая анимация та, которую можно не только создать, но и правильно доставить конечному пользователю.