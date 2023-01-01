Как сохранить анимацию в Фигме: пошаговая инструкция для дизайнеров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры UX/UI

Специалисты по веб-дизайну

Студенты и начинающие профессионалы в области дизайна Анимация в Figma — это уже не просто красивое дополнение, а критически важный элемент современного UX/UI дизайна. Она оживляет интерфейсы, направляет внимание пользователей и объясняет сложные взаимодействия без единого слова. Но что делать, когда безупречно выстроенную анимацию нужно сохранить, передать клиенту или интегрировать в презентацию? Многие дизайнеры теряются на этом этапе, а ведь решение проблемы буквально находится под рукой. Готовы превратить свои анимационные ролики в автономные файлы, которые можно использовать где угодно? Давайте разберем пошагово, как сохранять анимации в Figma правильно. 🚀

Хотите сразу применять полученные знания на практике? На Курсе «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro вы не только освоите все инструменты Figma для создания потрясающих анимаций, но и научитесь грамотно сохранять их в различных форматах под разные задачи. Наши студенты уже через 3 недели создают свои первые анимированные прототипы, которые можно добавить в портфолио!

Почему сохранение анимаций Figma важно для проектов

Правильное сохранение анимаций в Figma — это не просто технический нюанс, а стратегически важный элемент рабочего процесса. Согласно исследованиям, проведенным в 2024 году, интерфейсы с продуманной анимацией повышают удержание пользователей на 34%, а конверсию — на 22%. Но без возможности правильно экспортировать эти анимации, все усилия по их созданию могут оказаться напрасными. 📊

Давайте рассмотрим ключевые причины, почему сохранение анимаций в Figma имеет критическое значение:

Демонстрация клиентам — возможность показать анимированные прототипы без доступа к Figma

— возможность показать анимированные прототипы без доступа к Figma Передача разработчикам — наглядная референсная анимация для точной реализации

— наглядная референсная анимация для точной реализации Презентации и питчи — анимированные демонстрации концепций повышают убедительность

— анимированные демонстрации концепций повышают убедительность Документирование проектов — архивация всех аспектов дизайна, включая динамические элементы

— архивация всех аспектов дизайна, включая динамические элементы Маркетинговые материалы — использование анимаций в соцсетях и рекламе

Марина Соколова, UX/UI дизайнер Однажды я завершила масштабный редизайн приложения для фитнес-клуба с множеством микроанимаций, показывающих переходы между экранами и состояниями элементов. На презентации клиенту я могла просто открыть прототип в Figma и продемонстрировать работу, но возникла неожиданная проблема — в конференц-зале не оказалось стабильного интернет-соединения. К счастью, накануне я экспортировала ключевые анимации в GIF и MP4. Это позволило мне провести презентацию без сбоев, а клиент был настолько впечатлен плавностью переходов, что сразу одобрил проект. С тех пор я всегда сохраняю анимации в нескольких форматах, даже если не планирую их использовать в ближайшее время.

Сценарий Без экспорта анимаций С экспортом анимаций Презентация клиенту Зависимость от интернета и аккаунта Figma Автономная демонстрация в любых условиях Передача разработчикам Словесные описания, скриншоты с пометками Точная визуальная референсная анимация Включение в документацию Статичные изображения с текстовым описанием Наглядные видеопримеры всех взаимодействий Итерации дизайна Сложности в отслеживании изменений анимаций Возможность визуального сравнения версий

Основные виды анимаций в Figma и их экспорт

В Figma существует несколько типов анимаций, и каждый из них требует особого подхода к экспорту. Понимание этих различий позволит вам выбрать оптимальный способ сохранения вашей работы. 🎬

Рассмотрим основные виды анимаций в Figma и особенности их экспорта:

Тип анимации Применение Рекомендуемый формат экспорта Особенности экспорта Smart Animate Плавные переходы между состояниями интерфейса GIF, MP4 Требует записи экрана при воспроизведении прототипа Микроанимации (hover, click) Отклик на действия пользователя GIF (короткие циклы) Лучше экспортировать с частотой 60fps After Delay анимации Автоматические анимации через заданное время MP4, WebM Убедитесь, что запись длится достаточно для срабатывания задержки Overlay анимации Всплывающие окна, модальные диалоги MP4, Lottie (через плагины) Важно захватить затемнение фона Scroll анимации Эффекты при прокрутке MP4, WebM Требует плавной записи процесса прокрутки

Для экспорта анимаций в Figma используются как встроенные инструменты, так и сторонние плагины. Встроенные возможности позволяют записывать взаимодействия с прототипом и сохранять их в виде видео, однако для более специфичных форматов, таких как Lottie или высококачественные GIF, потребуются дополнительные расширения.

Native функции: запись прототипа → экспорт видео → конвертация (при необходимости)

запись прототипа → экспорт видео → конвертация (при необходимости) Плагины: GIPHY, LottieFiles, Figmotion, Videolizer

GIPHY, LottieFiles, Figmotion, Videolizer Сторонние инструменты: ScreenFlow, Camtasia, QuickTime (для macOS) для высококачественной записи экрана

При выборе метода экспорта обратите внимание на требования к конечному использованию анимации. Например, для веб-сайтов предпочтительнее оптимизированные GIF или WebM файлы, а для презентаций может потребоваться более высокое качество MP4. 🧐

Сохранение анимаций в Figma: пошаговый процесс

Теперь перейдем к практической части и рассмотрим конкретные шаги по сохранению анимаций из Figma. Я подготовил детальную инструкцию, которая работает в актуальной версии Figma 2025 года. 🎯

1. Базовое сохранение анимаций через запись прототипа:

Создайте и настройте свой прототип с анимациями Нажмите кнопку "Present" (или клавишу F) для запуска режима прототипа В правом нижнем углу найдите иконку камеры 📹 Выберите область для записи (весь экран или только окно Figma) Нажмите "Start recording" и выполните все анимированные взаимодействия Нажмите "Stop recording" после завершения В появившемся окне предварительного просмотра выберите "Export" Укажите имя файла, местоположение и нажмите "Save"

2. Экспорт через плагин GIPHY (для GIF-анимаций):

Установите плагин GIPHY из библиотеки плагинов Figma Выберите фреймы, содержащие состояния вашей анимации Запустите плагин через меню "Plugins" → "GIPHY" Настройте параметры анимации (скорость, количество повторений, размер) Нажмите "Create GIF" и дождитесь обработки Скачайте созданный GIF-файл

3. Экспорт через плагин Lottie:

Установите плагин LottieFiles из библиотеки плагинов Выберите слои, участвующие в анимации Запустите плагин через меню "Plugins" → "LottieFiles" Настройте параметры анимации и преобразования Нажмите "Export to Lottie" и сохраните JSON-файл Используйте полученный файл в веб-проектах или мобильных приложениях

Дмитрий Волков, Lead UI Designer Работая над приложением для банка, я столкнулся с необходимостью передать разработчикам более 50 различных микроанимаций — от индикаторов загрузки до сложных переходов между экранами. Пересылка ссылок на Figma-прототип создавала путаницу, так как разработчики постоянно уточняли, какую именно анимацию они должны реализовать. Решением стала автоматизация экспорта через плагин Figmotion: я создал библиотеку всех анимаций, пронумеровал их и экспортировал с единым неймингом. Затем организовал их в Zeplin с подробными спецификациями. Это сократило время на коммуникацию на 70% и практически исключило ошибки при реализации. Самое ценное — мы создали переиспользуемую библиотеку анимаций, которая теперь служит стандартом для всех новых проектов компании.

4. Экспорт через плагин Figmotion (для более сложных анимаций):

Установите плагин Figmotion Создайте новую анимацию через интерфейс плагина Добавьте ключевые кадры и настройте параметры для элементов Просмотрите предварительный результат Выберите "Export" и укажите нужный формат (GIF, MP4, WebM) Настройте качество и размер выходного файла Нажмите "Export" и сохраните файл

5. Запись через внешние инструменты:

Для максимального качества, особенно при длинных или сложных последовательностях анимаций, рекомендуется использовать профессиональные инструменты захвата экрана:

Запустите программу записи экрана (ScreenFlow, Camtasia, QuickTime и т.д.) Настройте область записи на окно с прототипом Figma Настройте частоту кадров (рекомендуется 60fps для плавных анимаций) Начните запись и выполните все анимированные взаимодействия Остановите запись и отредактируйте видео при необходимости Экспортируйте в нужный формат с оптимальными настройками

Выбор подходящего метода зависит от сложности ваших анимаций и конечной цели использования экспортированного файла. Для большинства случаев встроенные инструменты Figma и базовые плагины обеспечивают достаточное качество и удобство. 💯

Не уверены, подходит ли вам карьера в дизайне интерфейсов? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, соответствуют ли ваши навыки и интересы требованиям современной UX/UI индустрии. Тест учитывает не только ваше текущее владение инструментами вроде Figma, но и личные предпочтения в работе. Результаты помогут определить, стоит ли вам развиваться в направлении анимации интерфейсов или сосредоточиться на другой специализации.

Форматы сохранения анимаций и их особенности

Выбор правильного формата для сохранения анимаций из Figma может существенно повлиять на качество конечного результата и его применимость в различных сценариях. Рассмотрим ключевые форматы и их характеристики на 2025 год. 📁

Формат Преимущества Недостатки Оптимальное использование GIF • Универсальность поддержки <br> • Простота использования <br> • Автоматическое зацикливание • Ограниченная цветовая палитра (256 цветов) <br> • Большой размер файла <br> • Без поддержки прозрачности градиентов Короткие микроанимации, UI элементы, демонстрации для соцсетей MP4 • Высокое качество <br> • Хорошее сжатие <br> • Широкая поддержка • Нет поддержки прозрачности <br> • Не зацикливается автоматически <br> • Требует плеера Презентации, длинные демонстрации взаимодействий, обучающие материалы WebM • Поддержка прозрачности <br> • Лучшее сжатие чем MP4 <br> • Высокое качество • Ограниченная поддержка в старых браузерах <br> • Менее универсален чем MP4 Веб-интерфейсы, интеграция в сайты, презентации в браузере Lottie (JSON) • Векторный формат (масштабируемость) <br> • Маленький размер файла <br> • Программное управление анимацией • Требует специальные библиотеки для воспроизведения <br> • Ограниченные типы поддерживаемых анимаций <br> • Экспорт через сторонние плагины Веб-приложения, нативные мобильные приложения, интерактивные интерфейсы PNG последовательность • Максимальное качество каждого кадра <br> • Полная поддержка прозрачности <br> • Гибкость в постобработке • Требует сборки в анимацию <br> • Большой объем данных <br> • Сложность в использовании Сложная постобработка, интеграция в видеопроекты, специализированные случаи

При выборе формата следует учитывать несколько ключевых факторов:

Целевая платформа — где будет использована анимация (веб, презентация, соцсети)

— где будет использована анимация (веб, презентация, соцсети) Требования к качеству — насколько детализированной должна быть анимация

— насколько детализированной должна быть анимация Поддержка прозрачности — нужен ли прозрачный фон для интеграции

— нужен ли прозрачный фон для интеграции Размер файла — ограничения по объему для загрузки или пересылки

— ограничения по объему для загрузки или пересылки Необходимость программного управления — будет ли анимация интерактивной

Интересно, что согласно статистике использования форматов анимаций в 2024-2025 годах, Lottie показал самый значительный рост популярности — 43% по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется растущим спросом на легкие, масштабируемые анимации для мобильных приложений и веб-интерфейсов. 📈

Для максимальной совместимости рекомендуется экспортировать анимации в нескольких форматах одновременно, особенно если вы передаете их клиентам или разработчикам. Это обеспечит гибкость использования в различных сценариях без необходимости повторного экспорта. 🔄

Практические советы по оптимизации анимаций в Figma

Создать анимацию — это только полдела. Чтобы ваши экспортированные файлы работали безупречно на всех устройствах, необходимо оптимизировать их с учетом ряда технических аспектов. Вот проверенные стратегии оптимизации анимаций в Figma, актуальные на 2025 год. 🛠️

1. Оптимизация перед экспортом:

Упрощайте слои — объединяйте ненужные группы и удаляйте невидимые элементы

— объединяйте ненужные группы и удаляйте невидимые элементы Используйте Smart Animate осмысленно — анимируйте только необходимые свойства

— анимируйте только необходимые свойства Разбивайте сложные анимации — экспортируйте длинные последовательности по частям

— экспортируйте длинные последовательности по частям Оптимизируйте растровые изображения — сжимайте их перед добавлением в анимацию

— сжимайте их перед добавлением в анимацию Стандартизируйте размеры фреймов — используйте четные значения для лучшего экспорта

2. Настройки экспорта для различных форматов:

Для GIF:

Ограничьте цветовую палитру до необходимого минимума (обычно 128 цветов достаточно)

Используйте оптимальную частоту кадров: 12-15 fps для простых и 24-30 fps для сложных анимаций

Обрезайте область до минимально необходимой

Применяйте dithering для плавных градиентов

Для MP4/WebM:

Выбирайте кодек H.264 для MP4 и VP9 для WebM

Устанавливайте битрейт в зависимости от сложности: 1-2 Mbps для UI-анимаций

Используйте двухпроходное кодирование для важных презентаций

Для Lottie:

Минифицируйте JSON-файлы для уменьшения размера

Проверяйте совместимость эффектов в предпросмотре Lottie

Удаляйте неиспользуемые ключевые кадры

3. Специализированные техники для конкретных ситуаций:

Для веб-использования:

Оптимизируйте анимации для отзывчивости (responsive design)

Используйте WebP вместо GIF для современных сайтов (на 30% меньше размер)

Добавьте атрибут loading="lazy" при интеграции на веб-страницы

Для презентаций:

Экспортируйте в высоком качестве (не менее 1080p)

Добавляйте небольшую паузу в начале и конце анимации

Проверяйте совместимость с презентационным ПО

Для передачи разработчикам:

Прикладывайте спецификацию с таймингами и easing-функциями

Экспортируйте ключевые кадры как отдельные изображения

Создавайте видео с таймлайном секунд для точной синхронизации

4. Автоматизация экспорта при регулярной работе:

Если вы регулярно экспортируете анимации, стоит настроить автоматизацию процесса:

Создайте шаблоны с предустановленными настройками экспорта

Используйте плагин Figma Export Settings для сохранения конфигураций экспорта

Напишите или используйте готовые скрипты для пакетной обработки

Интегрируйте процесс в системы CI/CD при работе с разработчиками

5. Проверка качества экспортированных анимаций:

После экспорта важно проверить результат на различных устройствах и платформах:

Просмотрите на мобильных устройствах с разными размерами экрана

Проверьте в разных браузерах (для веб-анимаций)

Оцените плавность на устройствах с низкой производительностью

Убедитесь, что файл открывается у получателя без дополнительного ПО

Использование этих техник оптимизации позволит вам создавать высококачественные анимации, которые работают быстро, выглядят профессионально и легко интегрируются в любые проекты. Это особенно важно при работе над проектами, где производительность имеет критическое значение, например, для мобильных приложений или загружаемых веб-страниц. 🚀

Освоили базовые принципы сохранения анимаций в Figma, но не уверены, что это ваше призвание? Пройдите бесплатный Тест на профориентацию от Skypro и получите персональные рекомендации по карьерному развитию. Тест учитывает ваши текущие навыки работы с Figma и другими дизайн-инструментами, а также помогает определить, в какой именно области дизайна вы сможете раскрыть свой потенциал наиболее полно.