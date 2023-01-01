Как шрифт перевести в кривые в Иллюстраторе: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные графические дизайнеры

Студенты курсов дизайна

Профессионалы, работающие в области типографии и подготовки макетов к печати Конвертация шрифтов в кривые — тот скилл, без которого невозможно представить профессионального дизайнера. Вроде простая операция, а скольких проблем помогает избежать! Помню, как клиент отправил макет на печать без конвертации текста, и типография вернула файл со словами "у нас нет ваших шрифтов". 🤦‍♂️ Срыв дедлайна, паника и потерянные деньги. В этой статье расскажу, как правильно перевести шрифт в кривые в Illustrator и почему это критически важно для безупречного результата вашей работы.

Почему важно конвертировать шрифты в кривые в Illustrator

Перевод шрифтов в кривые — это не прихоть дизайнеров-перфекционистов, а необходимый этап подготовки макетов для дальнейшего использования. Давайте разберёмся, почему эта операция так важна. 📝

Когда вы создаете дизайн с использованием определённых шрифтов, они должны быть установлены на компьютере, чтобы файл отображался корректно. Однако возникает проблема: если вы отправите файл клиенту или в типографию, где этих шрифтов нет, текст будет заменён на другой шрифт, что приведёт к искажению макета.

Марина Соболева, арт-директор Однажды я работала над важным проектом для крупного банка. Создала изысканный брендбук с использованием эксклюзивного шрифта. Когда отправила файл клиенту на утверждение, он открыл его и увидел абсолютно другую картину — все тексты были набраны Arial! Презентация сорвалась, клиент разочаровался. Учитывая масштаб проекта, это был серьезный удар по моей репутации. С тех пор я неукоснительно перевожу все тексты в кривые перед отправкой файлов клиентам. Это стало моим профессиональным правилом номер один.

Преобразование текста в кривые превращает буквы из программного шрифта в векторные объекты. По сути, Illustrator создаёт контуры букв, которые больше не зависят от наличия шрифта в системе.

Проблема Решение через перевод в кривые Отсутствие шрифта у получателя Внешний вид текста сохраняется независимо от установленных шрифтов Проблемы с отображением в типографии Гарантия точного воспроизведения дизайна при печати Несовместимость между версиями Adobe Файл корректно открывается в любой версии программы Ограничения лицензии на шрифты Законное использование дизайна без передачи самого шрифта

Кроме того, есть и другие преимущества перевода шрифтов в кривые:

Редактируемость формы букв — появляется возможность модифицировать отдельные элементы символов

— появляется возможность модифицировать отдельные элементы символов Создание специальных эффектов — можно применять деформации, искажения и другие эффекты к буквам

— можно применять деформации, искажения и другие эффекты к буквам Совместимость с форматами — некоторые форматы файлов лучше работают с текстом, преобразованным в кривые

— некоторые форматы файлов лучше работают с текстом, преобразованным в кривые Стабильность при масштабировании — отсутствие искажений при изменении размера объектов

Пошаговый процесс перевода текста в кривые в Adobe Illustrator

Теперь перейдём к самому процессу конвертации текста в кривые в Adobe Illustrator. Я постарался сделать инструкцию максимально подробной, чтобы даже начинающие дизайнеры смогли освоить этот важный навык. 🎯

Шаг 1: Подготовка текста Прежде чем преобразовывать текст в кривые, убедитесь, что все тексты в вашем макете финализированы. После конвертации внести изменения в содержание будет невозможно.

Проверьте орфографию и пунктуацию

Убедитесь, что шрифт и размер текста соответствуют требованиям

Сохраните копию файла с редактируемым текстом (на всякий случай)

Шаг 2: Выбор текстового объекта Выделите текстовый объект, который хотите преобразовать. Можно выбрать как отдельный объект, так и несколько текстовых блоков одновременно.

Используйте инструмент Selection Tool (V), чтобы выделить текстовый блок

Для выбора нескольких текстовых объектов удерживайте клавишу Shift при выборе

Для выбора всех текстовых объектов в документе можно использовать функцию Select > Same > Appearance

Шаг 3: Преобразование в кривые После выбора текстового объекта у вас есть несколько способов преобразовать его в кривые:

Через меню: Type > Create Outlines

Используя горячие клавиши: Ctrl+Shift+O (Windows) или Cmd+Shift+O (Mac)

Контекстное меню: правый клик на выделенном тексте > Create Outlines

Шаг 4: Проверка результата После конвертации убедитесь, что все прошло успешно:

Текст должен быть представлен в виде контуров (обратите внимание на изменение внешнего вида опорных точек)

При выделении, объект должен отображаться как группа векторных элементов, а не как текст

Проверьте, не изменился ли визуальный вид текста после конвертации

Шаг 5: Дополнительная оптимизация (по желанию) После преобразования в кривые, можно дополнительно оптимизировать полученные объекты:

Для текстов с повторяющимися символами можно уменьшить количество точек через Object > Path > Simplify

При необходимости объедините отдельные буквы через Object > Compound Path > Make

Если нужно редактировать форму букв, используйте Direct Selection Tool (A) для изменения контуров

Горячие клавиши для быстрого преобразования шрифта в кривые

Эффективный дизайнер — это прежде всего быстрый дизайнер. Использование горячих клавиш значительно повышает скорость работы в Illustrator и является признаком профессионализма. Рассмотрим основные комбинации для работы с преобразованием текста в кривые. ⌨️

Основная комбинация для преобразования выделенного текста в кривые:

На Windows: Ctrl+Shift+O

На Mac: Cmd+Shift+O

Эта комбинация работает во всех актуальных версиях Adobe Illustrator, что делает её универсальным инструментом, независимо от того, какую версию программы вы используете.

Дополнительные полезные комбинации клавиш, связанные с работой с текстом и кривыми:

Операция Windows Mac Описание Выделить весь текст Ctrl+A Cmd+A Выделяет все объекты на артборде Выбрать все текстовые объекты Alt+Ctrl+7 Option+Cmd+7 Выделяет все текстовые объекты в документе Создать составной контур Ctrl+8 Cmd+8 Объединяет несколько контуров в один Разделить составной контур Alt+Shift+Ctrl+8 Option+Shift+Cmd+8 Разделяет составной контур на отдельные элементы Упростить контур Alt+Ctrl+Shift+S Option+Cmd+Shift+S Уменьшает количество точек в контуре

Сергей Макаров, графический дизайнер веб-проектов Раньше я регулярно сталкивался с типографиями, которые возвращали макеты с пометкой "проблема со шрифтами". Это отнимало драгоценное время и задерживало запуск проектов. После особенно неприятного случая, когда нам пришлось перенести печать рекламных материалов для конференции буквально в последний момент, я начал использовать автоматический процесс подготовки файлов к печати. Первый шаг — создание дубликата рабочего файла, второй — быстрая конвертация всех текстов в кривые с помощью Ctrl+Shift+O. Теперь проблемы с типографиями ушли в прошлое, а я сберёг себе, наверное, сотни часов нервов и переделок.

Профессиональный совет: создайте собственные пользовательские комбинации клавиш для операций, которые вы выполняете особенно часто. Для этого:

Перейдите в Edit > Keyboard Shortcuts (Alt+Shift+Ctrl+K на Windows или Option+Shift+Cmd+K на Mac) В открывшемся окне найдите команды, связанные с текстом и контурами Настройте свои персональные комбинации для часто используемых функций

Особенности работы с преобразованными в кривые текстами

Когда текст переведён в кривые, его природа кардинально меняется. Он больше не является текстовым объектом — теперь это векторная графика со своими уникальными свойствами и возможностями. Рассмотрим особенности работы с таким преобразованным контентом. 🔄

Отсутствие редактирования содержимого Самое важное изменение после конвертации — невозможность редактирования текстового содержания. Буквы превратились в графические объекты, и изменить написанное уже нельзя. Именно поэтому всегда рекомендуется сохранять копию документа с исходным текстом.

Редактирование формы и внешнего вида Несмотря на потерю текстовой функциональности, получаем новые возможности по изменению формы:

Можно редактировать отдельные узлы контуров с помощью Direct Selection Tool (A)

Появляется возможность применять деформации и искажения к отдельным символам или их частям

Можно создавать собственные модификации шрифта, изменяя элементы букв

Доступно применение эффектов, которые недоступны для текстовых объектов

Структура преобразованного текста После конвертации текст обычно представляет собой группу объектов:

Каждая буква является отдельным составным контуром

Для букв с "дырками" (например, O, A, B) создаются составные контуры с вложенными контурами

Многострочный текст превращается в несколько групп объектов, соответствующих строкам

Оптимизация и упрощение С преобразованными текстами можно выполнять операции оптимизации:

Объединение букв в единый контур для создания логотипов и монограмм

Упрощение контуров для уменьшения размера файла и количества точек

Очистка лишних опорных точек для более гладких кривых

Совместимость с другими программами Преобразованный в кривые текст обеспечивает лучшую совместимость:

Стабильное отображение при экспорте в другие программы (Photoshop, InDesign, CorelDRAW)

Корректное воспроизведение в различных форматах файлов (EPS, PDF, SVG)

Совместимость с программами, которые не поддерживают редактирование текста

Увеличение размера файла Важно учитывать, что перевод текста в кривые может привести к увеличению размера файла, особенно если в документе много текста. Это происходит потому, что вместо компактного описания символа через шрифт, программа теперь хранит подробное описание каждой кривой.

Распространённые ошибки при переводе шрифтов в кривые

Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки при работе с переводом текста в кривые. Рассмотрим основные проблемы и способы их предотвращения, чтобы ваши проекты всегда были безупречными. ⚠️

Потеря оригинального текста Самая распространенная ошибка — преобразование всех текстов в документе без сохранения оригинала.

Проблема: Невозможно внести изменения в содержание текста после обнаружения ошибки или при необходимости обновления информации

Невозможно внести изменения в содержание текста после обнаружения ошибки или при необходимости обновления информации Решение: Всегда сохраняйте копию документа с редактируемым текстом или создавайте дублирующий слой с оригинальным текстом (который можно скрыть)

Конвертация текста с мелким кеглем При конвертации мелкого текста могут возникнуть проблемы с отображением.

Проблема: Тонкие линии и мелкие детали могут искажаться при печати или масштабировании

Тонкие линии и мелкие детали могут искажаться при печати или масштабировании Решение: Увеличьте размер текста перед конвертацией или используйте шрифты с хорошей читаемостью в малых размерах

Потеря текстовых эффектов Некоторые текстовые эффекты могут измениться после конвертации.

Проблема: Такие свойства как кернинг, трекинг и выравнивание могут выглядеть иначе после конвертации

Такие свойства как кернинг, трекинг и выравнивание могут выглядеть иначе после конвертации Решение: Проверяйте результат конвертации и вносите корректировки с помощью инструментов для работы с векторами

Неправильная работа с составными контурами После конвертации буквы с пустотами (О, А, Р и т.д.) представляют собой составные контуры.

Проблема: Случайная разгруппировка составных контуров приводит к неправильному отображению "дырок" в буквах

Случайная разгруппировка составных контуров приводит к неправильному отображению "дырок" в буквах Решение: Используйте инструмент группировки (Ctrl+G) и созданию составных контуров (Ctrl+8) с осторожностью

Забывание о печатной специфике Особенно важно при подготовке файлов для печати:

Проблема: Мелкие элементы текста в кривых могут стать нечитаемыми при печати или исчезнуть совсем

Мелкие элементы текста в кривых могут стать нечитаемыми при печати или исчезнуть совсем Решение: Проконсультируйтесь с типографией о минимально допустимом размере элементов и при необходимости упростите некоторые сложные шрифты

Игнорирование оверпринта Параметр оверпринта может меняться при конвертации текста:

Проблема: Неправильные настройки оверпринта могут привести к неожиданным результатам при печати

Неправильные настройки оверпринта могут привести к неожиданным результатам при печати Решение: Проверяйте настройки оверпринта в окне Attributes после преобразования текста

Преждевременная конвертация при совместной работе При работе в команде важно соблюдать очередность операций:

Проблема: Ранняя конвертация текста в кривые мешает другим членам команды вносить правки

Ранняя конвертация текста в кривые мешает другим членам команды вносить правки Решение: Переводите текст в кривые на финальном этапе подготовки файла или создавайте специальную версию для печати

Сравнение распространённых ошибок и их последствий

Ошибка Последствия Уровень критичности Отсутствие резервной копии Невозможность внесения текстовых правок Высокий Конвертация слишком мелкого текста Потеря читаемости, проблемы при печати Средний Разбивка составных контуров Графические искажения знаков Средний Игнорирование настроек оверпринта Неожиданные результаты при печати Высокий Ранняя конвертация в командной работе Усложнение рабочего процесса Низкий