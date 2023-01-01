Как сделать в Ворде фон из картинки: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для начинающих и опытных пользователей Microsoft Word, желающих улучшить оформление документов

Для графических дизайнеров и верстальщиков, ищущих советы по работе с фоновыми изображениями

Для людей, занимающихся подготовкой презентаций и других печатных материалов, которые хотят сделать их более привлекательными Представьте, что вы открываете документ Word и вместо скучного белого фона видите красивое изображение заката или текстуру дерева, которая идеально подчеркивает смысл вашего текста. Привлекательный фон способен преобразить даже самый обычный документ в произведение искусства! 🎨 Особенно это актуально в 2025 году, когда визуальная составляющая играет решающую роль в восприятии информации. Неважно, готовите ли вы презентацию для руководства или оформляете приглашение на день рождения – правильно подобранная фоновая картинка сделает ваш документ запоминающимся и профессиональным.

Хотите выйти за рамки стандартных возможностей Word и научиться создавать по-настоящему впечатляющие материалы? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro поможет вам освоить не только базовые, но и продвинутые техники работы с изображениями. Вы научитесь грамотно подбирать и обрабатывать фоновые изображения, создавать гармоничные композиции и профессионально оформлять любые документы – от деловых до креативных.

Что такое фон из картинки в Word и зачем он нужен

Фон из картинки в Microsoft Word – это изображение, которое размещается позади текста документа и занимает всю страницу или её часть. По сути, это визуальная основа, на которой строится весь остальной контент. В отличие от простой вставки картинки в документ, фоновое изображение интегрируется с страницей и становится её неотъемлемой частью.

Зачем же нужен такой фон? Давайте рассмотрим основные преимущества использования фоновых изображений в документах Word:

Повышение визуальной привлекательности документа

Улучшение восприятия и запоминаемости информации

Создание определенного настроения или атмосферы

Брендирование документов в корпоративном стиле

Структурирование информации с помощью визуальных элементов

Документы с грамотно подобранным фоном выглядят профессиональнее и вызывают больше доверия, что особенно важно для презентаций, коммерческих предложений, сертификатов и приглашений. 📄

Тип документа Подходящий фон Преимущество использования Деловое предложение Нейтральные текстуры, градиенты корпоративных цветов Подчеркивает профессионализм, не отвлекает от содержания Сертификат/диплом Классические орнаменты, абстрактные узоры Придает документу официальность и торжественность Приглашение/открытка Тематические картинки, яркие изображения Создает праздничное настроение, передает тематику события Учебные материалы Светлые, ненавязчивые текстуры Улучшает восприятие учебного материала, структурирует информацию

Андрей Петров, дизайнер-верстальщик Однажды ко мне обратился клиент, владелец небольшого ресторана, которому срочно нужно было создать меню. У него был текст и фотографии блюд, но выглядело всё очень скучно на белом фоне. Я предложил использовать в качестве фона приглушенное изображение деревянной текстуры, которая идеально подходила к концепции заведения. Мы настроили прозрачность так, чтобы текст оставался читабельным, а общее впечатление от меню стало намного теплее и уютнее. Клиент был в восторге, особенно когда посетители начали отмечать, как стильно выглядит их меню. Это отличный пример того, как простое добавление фонового изображения может полностью преобразить документ!

Подготовка изображения для фона в документе Word

Перед тем как добавить картинку в качестве фона в Word, необходимо правильно подготовить изображение. Это критически важный этап, который определит, насколько гармонично будет выглядеть ваш документ и насколько удобно с ним будет работать. 🖼️

Вот основные параметры, на которые следует обратить внимание:

Разрешение изображения – для печатных документов рекомендуется использовать изображения с разрешением не менее 300 dpi, для экранного просмотра достаточно 72-150 dpi

– для печатных документов рекомендуется использовать изображения с разрешением не менее 300 dpi, для экранного просмотра достаточно 72-150 dpi Размер – изображения должно соответствовать размеру вашей страницы или быть несколько больше

– изображения должно соответствовать размеру вашей страницы или быть несколько больше Формат файла – предпочтительны форматы JPEG и PNG (последний поддерживает прозрачность)

– предпочтительны форматы JPEG и PNG (последний поддерживает прозрачность) Цветовая схема – выбирайте изображения, которые контрастируют с цветом вашего текста

– выбирайте изображения, которые контрастируют с цветом вашего текста Детализация – слишком детализированные изображения могут отвлекать от текста

Для подготовки изображения вам понадобится графический редактор. Это может быть как профессиональный Adobe Photoshop, так и более простые бесплатные аналоги – GIMP, Canva или даже встроенный в Windows Paint.

Основные шаги по подготовке изображения:

Кадрирование изображения под формат страницы (соотношение сторон) Настройка яркости и контрастности для лучшей читаемости текста При необходимости – осветление или затемнение определенных участков Сохранение в подходящем формате и разрешении

Если вы планируете размещать на фоне текст, очень полезно сделать изображение более светлым или более темным в тех местах, где будут располагаться текстовые блоки. Это значительно улучшит читаемость.

Мария Иванова, преподаватель информатики Я долго сомневалась в необходимости использования фоновых изображений для учебных материалов. Казалось, что это лишь отвлекает внимание. Но когда мне пришлось подготовить раздаточный материал для младших школьников по теме "Космос", я решила рискнуть. Выбрала красивое изображение звездного неба, но оно было слишком темным и пестрым. В графическом редакторе я уменьшила насыщенность цветов, добавила легкое размытие и осветлила центральную часть, где планировала разместить основной текст. Результат превзошел все ожидания! Дети были в восторге, материал воспринимался с большим энтузиазмом, а главное – информация запоминалась лучше, потому что визуально ассоциировалась с темой урока.

Как добавить картинку в качестве фона страницы в Word

Существует несколько способов добавления картинки в качестве фона в Microsoft Word. Я расскажу о самых эффективных методах, которые актуальны для версий Word 2019, 2021 и Microsoft 365 в 2025 году. 📱

Способ 1: Через вкладку "Дизайн"

Этот способ самый простой и быстрый:

Откройте документ Word, в который хотите добавить фоновое изображение Перейдите на вкладку Дизайн в верхней части интерфейса В группе Фон страницы нажмите на кнопку Подложка Выберите опцию Настраиваемая подложка В открывшемся окне нажмите Рисунок Нажмите кнопку Выбрать и найдите нужный файл изображения Настройте параметры масштабирования и нажмите OK

Способ 2: С помощью параметров страницы

Этот метод дает больше контроля над расположением изображения:

Перейдите на вкладку Дизайн Нажмите на кнопку Цвет страницы в группе Фон страницы Выберите Заливка рисунком или текстурой Нажмите Файл и выберите нужное изображение Установите нужные параметры и нажмите OK

Параметр Функция Рекомендации Смещение Позволяет сместить изображение относительно центра страницы Полезно, если нужно акцентировать внимание на определенной части фоновой картинки Масштаб Определяет размер изображения относительно страницы 100% для заполнения всей страницы, больше 100% для увеличения деталей Выравнивание Устанавливает положение изображения на странице Центр для большинства случаев, другие варианты для специфичных задач Зеркальное отражение Создает зеркальные копии изображения по горизонтали/вертикали Полезно для создания узоров и паттернов из небольших изображений

Способ 3: Использование функции водяного знака

Этот метод хорошо подходит, если вы хотите, чтобы изображение выглядело как водяной знак:

Перейдите на вкладку Дизайн В группе Фон страницы нажмите Водяной знак Выберите Настраиваемый водяной знак Установите переключатель на Рисунок Нажмите Выбрать и найдите нужное изображение При необходимости установите флажок Размыть и отрегулируйте масштаб Нажмите OK

Важно помнить, что фон из картинки применяется ко всем страницам раздела. Если вам нужно использовать разные фоновые изображения в одном документе, необходимо создать разные разделы с помощью разрывов раздела (вкладка Макет → Разрывы → Разрывы разделов).

Настройка прозрачности и параметров фонового изображения

После добавления картинки в качестве фона часто требуется настроить её параметры для достижения оптимального результата. Наиболее важным из этих параметров является прозрачность, которая определяет, насколько отчетливо будет видно изображение и насколько хорошо на его фоне будет читаться текст. 🔍

Настройка прозрачности фонового изображения:

После добавления картинки как фона (любым из описанных выше способов) перейдите снова в меню Дизайн → Фон страницы → Цвет страницы или Водяной знак (в зависимости от того, каким способом вы добавляли фон) В открывшемся диалоговом окне найдите ползунок Прозрачность Перемещайте ползунок вправо для увеличения прозрачности или влево для её уменьшения Проверьте результат с помощью предварительного просмотра Нажмите OK для применения изменений

Оптимальный уровень прозрачности зависит от конкретного изображения и цвета текста. Обычно для хорошей читаемости требуется устанавливать прозрачность в диапазоне от 50% до 85%.

Дополнительные параметры настройки фонового изображения:

Яркость и контрастность – корректируйте эти параметры, если текст недостаточно выделяется на выбранном фоне

– корректируйте эти параметры, если текст недостаточно выделяется на выбранном фоне Режим заливки – определяет, как изображение заполняет страницу (растяжение, мозаика, центрирование)

– определяет, как изображение заполняет страницу (растяжение, мозаика, центрирование) Поворот изображения – в некоторых версиях Word доступно вращение фонового изображения для создания определенного эффекта

Если вы хотите сохранить настройки фонового изображения для использования в других документах, можно создать шаблон документа:

После настройки фонового изображения по вашему вкусу, выберите Файл → Сохранить как В выпадающем списке "Тип файла" выберите Шаблон Word (.dotx) Дайте шаблону понятное название и сохраните В будущем вы сможете создавать новые документы на основе этого шаблона

Особенности работы с текстом на фоне картинки в Word

Работа с текстом на фоне изображения требует особого подхода для обеспечения читаемости и эстетической гармонии. Давайте рассмотрим основные приемы, которые помогут сделать ваш текст максимально читабельным и привлекательным. ✍️

Выбор цвета текста

Цвет текста должен контрастировать с фоном для обеспечения читаемости:

На светлых участках фона используйте темный текст (черный, темно-синий, темно-зеленый)

На темных участках фона используйте светлый текст (белый, светло-желтый, светло-голубой)

Избегайте близких к фону цветов текста, особенно если фон разноцветный

Для проверки контрастности можно распечатать пробную страницу или посмотреть документ с разного расстояния

Форматирование текста для лучшей читаемости

Помимо цвета, важно правильно форматировать текст:

Увеличьте размер шрифта на 1-2 пункта по сравнению с обычным текстом на белом фоне

Используйте полужирное начертание для заголовков и ключевых фраз

Рассмотрите возможность использования шрифтов без засечек (sans-serif) для лучшей читаемости

Увеличьте межстрочный интервал для "воздушности" текста

Создание текстовых блоков и рамок

Если фоновое изображение слишком насыщенное и мешает восприятию текста, можно использовать текстовые блоки с собственным фоном:

Перейдите на вкладку Вставка → Текстовое поле Выберите подходящий вариант или нарисуйте произвольное текстовое поле Щелкните правой кнопкой мыши по контуру текстового поля и выберите Формат фигуры В разделе Заливка настройте цвет и прозрачность фона текстового блока В разделе Линия настройте границы блока или уберите их совсем

Такие текстовые блоки можно сделать полупрозрачными, чтобы они гармонично сочетались с фоновой картинкой, но при этом обеспечивали хорошую читаемость текста.

Эффекты для улучшения читаемости текста

В Word доступны различные эффекты для текста, которые могут помочь в его выделении на сложном фоне:

Тень – добавляет глубину и улучшает контраст между текстом и фоном

– добавляет глубину и улучшает контраст между текстом и фоном Свечение – создает светящийся ореол вокруг букв, что особенно эффективно на темных фонах

– создает светящийся ореол вокруг букв, что особенно эффективно на темных фонах Контур – обводка букв контрастным цветом

– обводка букв контрастным цветом Отражение – создает зеркальное отражение текста, что может быть уместно в определенных дизайн-концепциях

Для применения этих эффектов выделите текст, перейдите на вкладку Формат (которая появляется при работе с текстом) → Текстовые эффекты, и выберите нужный эффект из предложенных вариантов.

Хотите определить, какие профессиональные навыки вам стоит развивать в сфере дизайна и работы с документами? Тест на профориентацию от Skypro поможет выявить ваши сильные стороны и потенциальные направления развития. Узнайте, подходит ли вам карьера в графическом дизайне или, возможно, вы обладаете талантом к созданию информационных материалов и верстке документов. Результаты теста укажут оптимальный путь профессионального роста!