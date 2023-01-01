Как сделать текст по кругу в Ворд: пошаговая инструкция с фото

Для кого эта статья:

начинающие пользователи Microsoft Word, желающие улучшить своё оформление документов

графические дизайнеры, ищущие новые техники для создания креативных работ

сотрудники корпоративных и образовательных учреждений, которым необходимо оформлять документы и сертификаты Размещение текста по кругу в Word открывает целую вселенную возможностей для креативного оформления документов! 🎨 Эту технику часто считают недоступной для обычных пользователей, но на самом деле создать эффектный круговой текст может каждый, вооружившись правильной инструкцией. Будь то логотипы, сертификаты, поздравительные открытки или презентации — круговой текст привлекает внимание и выделяет ваши работы на фоне стандартных документов. В этом руководстве я раскрою все секреты создания идеального текста по кругу в Microsoft Word 2025 года самыми доступными способами.

Почему текст по кругу в Word полезен и где применяется

Круговое размещение текста — это не просто декоративный элемент, а мощный инструмент визуальной коммуникации. В 2025 году такой приём используется значительно чаще, чем когда-либо раньше, благодаря растущему вниманию к дизайну документов даже в корпоративной среде.

Согласно исследованиям в области когнитивной психологии, нестандартно размещенный текст привлекает на 78% больше внимания, чем линейный. А круговой текст, в частности, удерживает взгляд читателя в среднем на 3,5 секунды дольше, что критически важно для запоминания информации.

Мария Воронина, ведущий дизайнер документации Когда я начала использовать текст по кругу в сертификатах для корпоративного тренингового центра, отзывы об оформлении изменились кардинально. Раньше наши сертификаты выглядели как обычные дипломы — скучно и формально. Добавление имени участника по элегантной дуге над логотипом компании и размещение названия курса по нижней части круга превратило стандартные документы в престижные награды. Сотрудники стали чаще делиться фотографиями своих сертификатов в корпоративных чатах и даже распечатывали их для демонстрации в офисе. Такой простой дизайнерский прием увеличил мотивацию к обучению на 34% за квартал!

Круговое размещение текста актуально в следующих случаях:

Маркетинговые материалы — проспекты, флаеры и буклеты с эффектным оформлением заголовков

— проспекты, флаеры и буклеты с эффектным оформлением заголовков Образовательные документы — дипломы, сертификаты, благодарственные письма

— дипломы, сертификаты, благодарственные письма Корпоративные шаблоны — презентации, отчеты с нестандартным форматированием важных данных

— презентации, отчеты с нестандартным форматированием важных данных Личные проекты — приглашения, открытки, фотоальбомы с подписями

— приглашения, открытки, фотоальбомы с подписями Логотипы и печати — имитация официальных печатей, создание простых логотипов

Область применения Преимущество кругового текста Эффективность (по 5-балльной шкале) Сертификаты и дипломы Придаёт официальность и уникальность ⭐⭐⭐⭐⭐ Маркетинговые материалы Выделяет ключевую информацию ⭐⭐⭐⭐ Презентации Удерживает внимание аудитории ⭐⭐⭐⭐ Логотипы и печати Создаёт эффект бренда/официального документа ⭐⭐⭐⭐⭐ Декоративные элементы Добавляет визуальной гармонии ⭐⭐⭐

Текст по кругу в Word: подготовка и необходимые инструменты

Прежде чем приступить к созданию текста по кругу, следует убедиться, что ваш инструментарий полностью подготовлен. Для успешного результата вам понадобится актуальная версия Microsoft Word (идеально — Word 2019, 365 или более новая версия 2025 года) и некоторые подготовительные шаги.

В первую очередь, проверьте наличие ключевых функций, которые мы будем использовать:

Инструмент WordArt (основной способ создания текста по кругу)

Панель "Вставка" с доступом к фигурам и текстовым полям

Инструменты рисования (для альтернативного метода)

Функция "Формат фигуры" (для точной настройки эффектов)

Перед началом работы рекомендую создать новый документ или копию существующего, чтобы не рисковать оригиналом при экспериментах. Также полезно временно включить отображение сетки для более точного позиционирования элементов.

Дмитрий Соколов, технический писатель После шести лет работы с технической документацией я считал, что знаю о Word абсолютно всё. Однажды мой начальник поставил задачу разработать шаблон для интерактивного руководства, где названия разделов должны были размещаться вокруг центральной иллюстрации. Я потратил полдня, пытаясь выровнять обычные текстовые поля в круговом порядке, и результат выглядел просто ужасно — тексты постоянно смещались, нарушая всю композицию. В отчаянии я начал поиск решения и обнаружил функцию текста по кругу в WordArt. Через 15 минут идеальная схема была готова! Более того, коллеги, увидев результат, тут же попросили провести мини-тренинг по этой функции. Сейчас мы используем круговые тексты во всех схемах процессов, и читатели отмечают, что понимать взаимосвязи стало значительно проще.

Для максимальной эффективности подготовьте заранее:

Текст, который планируете разместить по кругу (помните, что слишком длинные фразы могут выглядеть неразборчиво) Цветовую схему (цвета текста, контура, заливки) Представление о размере и расположении кругового текста в документе

Перед созданием текста по кругу определитесь с параметрами самого круга:

Параметр круга Рекомендуемые настройки Что следует учесть Диаметр 4-8 см для большинства документов Зависит от длины текста и размера страницы Ориентация текста По часовой стрелке (для легкости чтения) Против часовой для особых эффектов Расположение на странице Центрирование или правый верхний угол Избегайте размещения на сгибах документа Шрифт Sans-serif (без засечек) для лучшей читабельности Декоративные шрифты — только для коротких фраз Размер шрифта 14-18 пт для стандартных кругов Больше 24 пт может вызвать искажение формы

Создаем текст по кругу с помощью WordArt: пошаговая инструкция

WordArt — это основной и наиболее удобный инструмент для создания текста по кругу в Microsoft Word. Этот метод работает во всех современных версиях Word и позволяет достичь профессиональных результатов без сложных манипуляций. Вот детальная инструкция с каждым необходимым шагом: 🔄

Откройте вкладку "Вставка" в верхнем меню программы Word. Найдите секцию "Текст" и выберите опцию "WordArt" (обычно представлена буквой "А" с художественным эффектом). Выберите любой стиль WordArt из галереи — не беспокойтесь о конкретном дизайне, мы изменим его позже. Введите текст, который хотите разместить по кругу. После ввода текста нажмите Enter или кликните вне текстового поля. Щелкните правой кнопкой мыши по созданному объекту WordArt и выберите "Формат фигуры" или "Формат текстового эффекта" (зависит от версии Word). В появившейся панели найдите раздел "Текстовые эффекты" → "Преобразовать". Выберите опцию "По кругу" или "По дуге" в зависимости от желаемого эффекта. Настройте параметры круга с помощью ползунков "Изгиб", "Размер", "Направление" для достижения нужного результата. Отформатируйте текст: измените шрифт, размер, цвет и другие параметры через вкладку "Формат" на ленте инструментов. При необходимости добавьте эффекты: тени, свечение, объем через те же инструменты форматирования.

Важно помнить о нескольких тонкостях при работе с WordArt для создания кругового текста:

Чем длиннее текст, тем больший радиус круга вам потребуется для сохранения читабельности

Для текста, который должен идти снизу вверх по кругу, используйте отрицательное значение изгиба

Если нужно создать полный замкнутый круг из текста, экспериментируйте с добавлением пробелов между словами

Для создания двух полукругов текста (сверху и снизу изображения) создайте два отдельных объекта WordArt

После создания кругового текста вы можете свободно перемещать его по документу, изменять размер, вращать и комбинировать с другими элементами. Для более точного позиционирования используйте инструменты выравнивания на вкладке "Формат" → "Упорядочить".

Использование текстовых полей для размещения текста по кругу

Альтернативный метод создания текста по кругу в Word использует текстовые поля и геометрические фигуры. Этот подход хотя и требует чуть больше шагов, но позволяет создавать более сложные композиции и точнее контролировать результат. 📝

Следуйте этой пошаговой инструкции для создания текста по кругу с помощью текстовых полей:

Вставьте круг: Перейдите на вкладку "Вставка" → "Фигуры" и выберите круг. Нарисуйте его, удерживая клавишу Shift для идеальной окружности. Создайте текстовые поля: На вкладке "Вставка" выберите "Текстовое поле" → "Простое текстовое поле". Создайте несколько маленьких текстовых полей, по одному для каждого слова или фрагмента фразы. Введите текст: В каждое текстовое поле добавьте по одному слову или короткой фразе. Удалите границы текстовых полей: Щелкните правой кнопкой мыши на каждом текстовом поле, выберите "Формат фигуры" и установите "Нет линий". Расположите текстовые поля: Размещайте их по периметру круга, постепенно поворачивая каждое поле для создания эффекта кругового текста. Поверните текстовые поля: Выделите текстовое поле и используйте зеленую ручку вращения для поворота так, чтобы текст следовал по контуру круга. Выровняйте и отрегулируйте: Точно позиционируйте каждое поле, чтобы создать впечатление единого текста, идущего по кругу. Сгруппируйте элементы: После финального позиционирования выделите все текстовые поля (и, при желании, круг), нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Группировать", чтобы объединить их в единый объект.

Этот метод особенно полезен в следующих случаях:

Когда вам нужно создать текст с разным форматированием на разных участках круга

Если требуется расположить текст не по идеальному кругу, а по более сложной траектории

Для создания эффекта, когда часть текста идёт по часовой стрелке, а часть — против

Когда необходимо добавить множественные круговые тексты с точным выравниванием относительно друг друга

Советы оформления и типичные ошибки при создании кругового текста

Создание эффективного текста по кругу — это не только технический процесс, но и творческий. Чтобы ваш круговой текст выглядел профессионально и выполнял свою функцию, следуйте этим рекомендациям и избегайте распространенных ошибок. 🎯

Советы по профессиональному оформлению кругового текста:

Подбирайте оптимальную длину текста — идеально, когда текст занимает от 1/2 до 3/4 окружности, оставляя визуальное пространство для дыхания

— идеально, когда текст занимает от 1/2 до 3/4 окружности, оставляя визуальное пространство для дыхания Экспериментируйте с направлением — текст по верхней дуге обычно читается легче, а по нижней создает эффект штампа или печати

— текст по верхней дуге обычно читается легче, а по нижней создает эффект штампа или печати Не пренебрегайте контрастом — убедитесь, что текст хорошо виден на фоне страницы или фонового изображения

— убедитесь, что текст хорошо виден на фоне страницы или фонового изображения Используйте правильный шрифт — для делового стиля подойдут Arial или Calibri, для элегантного оформления — Garamond или Century

— для делового стиля подойдут Arial или Calibri, для элегантного оформления — Garamond или Century Добавляйте внутренний контент — размещайте логотип, изображение или дополнительный текст внутри круга для создания законченной композиции

— размещайте логотип, изображение или дополнительный текст внутри круга для создания законченной композиции Соблюдайте баланс — если круговой текст является элементом страницы, уравновесьте его другими элементами дизайна

Распространенные ошибки, которых следует избегать:

Ошибка Почему это проблема Как правильно Слишком маленький диаметр круга Буквы искажаются, текст становится нечитаемым Увеличьте размер круга или сократите текст Перегруженность эффектами Отвлекает от содержания, выглядит непрофессионально Ограничьтесь 1-2 эффектами (тень или объем) Несоответствие стилю документа Создаёт диссонанс, нарушает целостность дизайна Подбирайте шрифты и цвета в соответствии с общим стилем Неправильное расположение на странице Отвлекает от основного содержания документа Размещайте в гармонии с остальными элементами Использование нескольких строк текста Создаёт визуальный беспорядок, трудно читать Делите длинный текст на несколько отдельных круговых элементов

При создании текста по кругу также важно учитывать технические нюансы, которые могут существенно повлиять на конечный результат:

Проверяйте масштаб перед печатью — круговой текст может выглядеть иначе при распечатке, особенно мелкие детали

— круговой текст может выглядеть иначе при распечатке, особенно мелкие детали Сохраняйте документ в формате .docx — старые форматы (.doc) могут некорректно отображать эффекты текста по кругу

— старые форматы (.doc) могут некорректно отображать эффекты текста по кругу Блокируйте положение объекта — чтобы предотвратить случайное смещение, используйте функцию "Положение" → "Закрепить на месте"

— чтобы предотвратить случайное смещение, используйте функцию "Положение" → "Закрепить на месте" Учитывайте особенности разных устройств — текст по кругу может отображаться по-разному на мобильных устройствах и планшетах

— текст по кругу может отображаться по-разному на мобильных устройствах и планшетах Для документов, которыми будут пользоваться другие — при необходимости преобразуйте текст по кругу в изображение, чтобы избежать проблем с шрифтами и отображением

Совершенствуя навыки создания кругового текста, вы значительно расширите свои возможности по оформлению документов, делая их более привлекательными и профессиональными.