Как сделать светящийся материал в блендер: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Начинающие и средние 3D-художники, интересующиеся созданием светящихся материалов в Blender

Люди, стремящиеся повысить свои навыки в графическом дизайне и 3D-моделировании

Студенты и профессионалы, желающие освоить новые техники визуализации для своих проектов Создание светящихся материалов – это словно магия, которая превращает обычные 3D-модели в впечатляющие визуальные объекты, излучающие собственное свечение. В Blender эта возможность открывает двери к созданию неоновых вывесок, голографических проекций, мистических артефактов и даже реалистичных источников света. Многие начинающие 3D-художники считают процесс настройки эмиссии сложным, но на самом деле, освоив несколько ключевых принципов, вы сможете создавать захватывающие светящиеся эффекты для любых проектов. Давайте погрузимся в мир светящихся материалов Blender! ✨

Светящиеся материалы в Blender: основы и возможности

Светящиеся материалы в Blender создаются с помощью параметра Emission (Эмиссия), который заставляет объект излучать свет. В отличие от обычных материалов, которые лишь отражают внешнее освещение, эмиссионные материалы сами становятся источниками света, что делает их идеальными для создания неоновых вывесок, лампочек, экранов и других светящихся элементов.

Принцип работы светящихся материалов основан на физически корректном моделировании света. Когда вы настраиваете эмиссию, вы фактически указываете программе, что данная поверхность должна излучать фотоны определенной интенсивности и цвета. При рендеринге эти фотоны взаимодействуют с окружающими объектами, создавая эффект освещения.

Тип эффекта Применение Особенности настройки Равномерное свечение Лампы, неоновые вывески Высокая интенсивность, однородный цвет Пульсирующее свечение Электроника, фантастические объекты Анимация значения эмиссии с помощью keyframes Градиентное свечение Энергетические поля, магические эффекты Комбинирование с текстурами или color ramp Объёмное свечение (bloom) HDR-эффекты, яркие источники света Дополнительная настройка в композитинге

Для создания качественного светящегося материала важно понимать взаимосвязь между следующими аспектами:

Strength (Интенсивность) – определяет яркость свечения, измеряется в ваттах на квадратный метр

– определяет яркость свечения, измеряется в ваттах на квадратный метр Color (Цвет) – задает цвет излучаемого света

– задает цвет излучаемого света Рендерер – разные движки рендеринга (Cycles, Eevee) обрабатывают эмиссию по-разному

– разные движки рендеринга (Cycles, Eevee) обрабатывают эмиссию по-разному Композитинг – постобработка может значительно усилить эффект свечения

Алексей Петров, технический директор Помню свой первый коммерческий проект с использованием светящихся материалов в Blender. Клиенту требовалось создать виртуальную выставку с неоновыми элементами и подсветкой экспонатов. Я настроил базовые эмиссионные материалы, но результат выглядел плоско и неубедительно. Пришлось глубже изучить возможности Blender. Ключом к успеху стало понимание того, что светящиеся материалы — это не просто яркие текстуры, а полноценные источники света, которые требуют правильной настройки интенсивности и взаимодействия с окружающими объектами. После корректировки параметров эмиссии и добавления bloom-эффекта в композитинге проект ожил, а клиент был в восторге от реалистичности свечения. С тех пор я всегда уделяю особое внимание настройке сцены для светящихся материалов.

Настройка базовых параметров для создания свечения

Создание базового светящегося материала в Blender — процесс, состоящий из нескольких последовательных шагов. От корректности их выполнения зависит реалистичность итогового светового эффекта. Рассмотрим пошаговую инструкцию:

Выберите объект, который должен светиться. Перейдите на вкладку Material Properties в правой панели (обозначена иконкой в виде сферы). Нажмите кнопку "New", если материал еще не создан. В настройках шейдеров (Shader Editor) создайте базовую схему для светящегося материала. Добавьте узел Emission Shader через Add → Shader → Emission. Соедините Emission Shader с входом Surface материала (Material Output).

На этом этапе у вас должен появиться базовый светящийся материал. Теперь необходимо настроить два основных параметра эмиссии: 🎨 Color (цвет свечения) и 💡 Strength (интенсивность).

Для цвета выбирайте яркие, насыщенные оттенки — они создают более заметное свечение. Что касается интенсивности, важно понимать разницу в настройках для разных рендереров:

Параметр Cycles (реалистичный рендерер) Eevee (быстрый рендерер) Диапазон значений Strength От 0 до бесконечности (физически корректные единицы) От 0 до 1000+ (условные единицы) Рекомендуемые значения для неонового эффекта 15-30 Вт/м² 5-10 единиц Рекомендуемые значения для слабого свечения 1-5 Вт/м² 1-3 единицы Влияние на другие объекты Автоматически освещает окружение Требуется дополнительная настройка

Для более точной настройки светящегося материала в Eevee необходимо активировать дополнительные опции:

В меню Render Properties найдите секцию Bloom и активируйте её

Настройте Threshold (порог яркости) — обычно значения 1.0-3.0 работают хорошо

Отрегулируйте Intensity (интенсивность свечения) — значение 0.05-0.1 для тонкого эффекта, 0.3-0.5 для яркого свечения

Опционально: настройте Radius (радиус размытия) для контроля размера ореола вокруг светящегося объекта

Если вы хотите, чтобы светящиеся объекты в Eevee освещали окружение (как в Cycles), необходимо включить опцию "Indirect Lighting" в настройках материала и активировать "Screen Space Reflections" в настройках рендера.

Тонкая настройка эмиссии и других свойств материала

Мария Соколова, 3D-художник На заре своей карьеры я часто сталкивалась с проблемой "плоских" светящихся материалов, которые выглядели неестественно. Однажды, работая над научно-фантастическим проектом, я потратила несколько дней, пытаясь добиться идеального свечения для голографических дисплеев. Прорыв произошел, когда я начала экспериментировать с комбинированием эмиссии и других шейдеров. Вместо простого Emission я создала микс из Emission и Principled BSDF с низким значением Roughness, что добавило материалу тонкий слой отражений. Затем я применила процедурную текстуру Noise для модуляции силы эмиссии, создав эффект неоднородного свечения. Результат превзошел ожидания клиента: голограммы не просто светились, они казались объемными и живыми. С тех пор я всегда использую этот подход — комбинирование шейдеров и текстурирование параметров эмиссии для создания по-настоящему убедительных светящихся материалов.

После освоения базовых настроек светящегося материала пришло время для более тонкой настройки, которая превратит простое свечение в профессиональный визуальный эффект. Именно здесь кроется секрет создания действительно впечатляющих светящихся объектов. 🔍

Ключ к реалистичным светящимся материалам — это комбинирование эмиссии с другими шейдерами. Вместо использования чистого Emission Shader попробуйте следующие техники:

Смешивание шейдеров с помощью Mix Shader: Соедините Emission и Principled BSDF через Mix Shader

Настройте соотношение через Factor (0.7-0.9 для преобладания эмиссии)

Установите низкие значения Roughness (0.1-0.3) для Principled BSDF Использование процедурных текстур для модуляции эмиссии: Добавьте текстуру Noise или Voronoi

Подключите её через Color Ramp к параметру Strength узла Emission

Настройте Color Ramp для создания участков разной яркости Применение маски свечения через карты: Создайте черно-белую текстуру с узором

Используйте её для контроля интенсивности эмиссии

Можно анимировать маску для создания пульсирующего эффекта

Для создания объемного светящегося эффекта (например, для голограмм или энергетических полей) вы можете использовать комбинацию эмиссионных материалов и объемных шейдеров:

В Material Properties добавьте Volume Input в дополнение к Surface Input

Используйте Volume Scatter с низкой плотностью (0.01-0.1) для создания эффекта "тумана"

Добавьте несколько источников света внутри объема для создания неоднородного освещения

Примените текстуру Noise к параметру Density для создания неоднородной плотности

Для создания эффекта пульсирующего свечения используйте анимацию параметра Strength эмиссионного шейдера:

Перейдите к кадру, с которого начинается анимация Наведите курсор на параметр Strength и нажмите клавишу I для создания ключевого кадра Перейдите к следующему ключевому кадру (например, через 15 кадров) Измените значение Strength и снова создайте ключевой кадр Настройте кривую анимации в Graph Editor для создания плавного пульсирования

Для усиления реализма светящихся объектов в тёмных сценах добавьте легкий ореол вокруг объекта с помощью настроек композитинга:

Перейдите в Compositing workspace

Добавьте узел Glare и соедините его с выходом рендера

Выберите тип Fog Glow для естественного свечения

Настройте Threshold (0.8-0.9) и Mix (0.3-0.5) для тонкого эффекта

Комбинирование светящихся материалов с текстурами

Комбинирование светящихся материалов с текстурами открывает новые горизонты для создания ещё более реалистичных и сложных визуальных эффектов. Текстуры могут определять не только цвет свечения, но и его интенсивность, создавая неоднородные, детализированные светящиеся поверхности. 🌟

Существует несколько подходов к использованию текстур для светящихся материалов:

Использование текстуры для определения областей свечения: Создайте или импортируйте текстуру с чётким разделением светящихся и несветящихся участков

В Shader Editor добавьте узел Image Texture и загрузите вашу текстуру

Подключите выход Color текстуры к входу Color узла Emission

Для большей реалистичности подключите ту же текстуру через Color Ramp к входу Strength Создание эффекта неонового текста: Подготовьте текстуру с чёрным фоном и белым текстом

Подключите её к входу Factor узла Mix Shader

Соедините Emission Shader и Transparent BSDF с входами Mix Shader

Настройте высокую интенсивность Emission (20-50) для неонового эффекта

Для создания более сложных эффектов можно использовать процедурные текстуры Blender:

Тип текстуры Эффект Рекомендуемые настройки Применение Noise Texture Неравномерное свечение Scale: 10-50, Detail: 2-4 Энергетические поля, плазма Voronoi Texture Ячеистое свечение Scale: 20-30, Feature: F1 Технологические поверхности, щиты Wave Texture Волновое свечение Scale: 5-10, Distortion: 1-2 Водные эффекты, силовые поля Gradient Texture Плавный переход свечения Type: Linear или Radial Градиентные неоны, порталы

Особенно эффективно работают анимированные текстуры для светящихся материалов. Вы можете создать динамический эффект свечения, анимируя параметры процедурных текстур:

Выберите параметр текстуры (например, Scale в Noise Texture) Наведите курсор на значение и нажмите клавишу I для создания ключевого кадра Перейдите на другой кадр и измените значение параметра Создайте ещё один ключевой кадр Экспериментируйте с кривыми анимации в Graph Editor для создания плавных переходов

Для создания эффекта "датабазы" или электронной схемы используйте комбинацию текстур:

Подготовьте основную текстуру с линиями схемы или символами

Добавьте слой с Noise Texture для создания эффекта помех

Используйте узел MixRGB для смешивания текстур

Анимируйте смещение (Vector → Mapping) для создания движения

Соедините результат с Emission Shader для создания светящихся линий

Рендеринг и оптимизация сцен со светящимися объектами

Рендеринг сцен со светящимися объектами требует особого подхода, поскольку эмиссионные материалы не только визуально выделяются, но и могут служить источниками света для всей сцены. Правильные настройки рендера помогут достичь впечатляющих результатов без чрезмерного увеличения времени рендеринга. ⏱️

Выбор рендерера существенно влияет на качество и скорость обработки светящихся материалов:

Cycles – физически корректный рендерер, идеален для реалистичных эффектов, где светящиеся объекты должны освещать окружение

– физически корректный рендерер, идеален для реалистичных эффектов, где светящиеся объекты должны освещать окружение Eevee – быстрый рендерер, прекрасно подходит для стилизованных работ и предварительных просмотров

При использовании Cycles для оптимального качества светящихся материалов рекомендуется настроить следующие параметры:

Увеличьте количество семплов (Samples) до 500-1000 для уменьшения шума Активируйте Denoise в разделе View Layer Properties для удаления остаточного шума Настройте Clamp Direct и Clamp Indirect (значения 3-5) для предотвращения "светлячков" При анимации используйте Adaptive Sampling для экономии времени рендеринга

Для Eevee важно включить и настроить дополнительные опции для качественной визуализации светящихся материалов:

Активируйте Bloom в настройках рендера (Render Properties → Bloom) Настройте Threshold на значение, соответствующее интенсивности ваших эмиссионных материалов Для объектов, которые должны освещать окружение, включите опцию "Indirect Lighting" Добавьте Light Probes (Reflection Cubemaps и/или Irradiance Volumes) для правильного расчёта отражений

Оптимизация сцены со множеством светящихся объектов является критически важной для поддержания разумного времени рендеринга:

Используйте инстансинг для одинаковых светящихся объектов вместо их дублирования

Применяйте LOD (Level of Detail) для светящихся объектов на разном расстоянии от камеры

Ограничивайте влияние светящихся материалов на окружение с помощью Light Linking (в Cycles)

Для анимаций рассмотрите возможность рендеринга эффектов свечения в отдельном проходе с последующим композитингом

Для создания особо впечатляющих светящихся эффектов используйте возможности композитинга после рендеринга:

Настройте рендер с несколькими проходами (особенно важны Emission и Bloom passes) В Compositor используйте узлы Glare для усиления эффекта свечения Примените Color Correction для тонкой настройки яркости и насыщенности свечения Добавьте легкий эффект Lens Distortion для имитации влияния яркого света на оптику камеры

Если ваша сцена содержит множество светящихся объектов, рассмотрите следующие техники оптимизации:

Проблема Решение Влияние на производительность Длительное время рендеринга Использование Denoising, Adaptive Sampling Ускорение в 2-5 раз Шум в тёмных областях Увеличение Light Bounces для Diffuse Замедление на 10-20%, улучшение качества Слишком яркие блики Настройка Clamp Direct/Indirect Минимальное влияние, устранение артефактов Высокое потребление памяти Использование Persistent Data для анимаций Увеличение потребления RAM, ускорение последовательных кадров

Помните, что светящиеся объекты могут значительно влиять на цветовую гамму всей сцены. Для сохранения баланса в финальной композиции используйте Color Management в настройках рендера, особенно опции Look и Exposure для контроля общей яркости и контраста изображения.