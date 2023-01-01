Как сделать направляющие в Фигма: гайд для новичков и профи

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные дизайнеры, работающие с Figma

Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои навыки в графическом дизайне

Участники команд, которые хотят организовать и упростить процесс работы с макетами Идеально ровный макет без единого съехавшего пикселя — мечта каждого дизайнера! Создание безупречных интерфейсов требует точности и внимания к деталям. Направляющие в Figma становятся тем самым невидимым помощником, который превращает хаос в порядок, а беспорядочное расположение элементов — в выверенную структуру. Неважно, делаете ли вы свои первые шаги в дизайне или уже создали десятки коммерческих проектов, — мастерство использования направляющих радикально преобразит ваш рабочий процесс и конечный результат. 📐✨

Освоить направляющие в Figma — лишь верхушка айсберга в мире графического дизайна. Если вы готовы погрузиться глубже и стать востребованным профессионалом, Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro откроет перед вами все секреты индустрии. Здесь вы не только отточите технические навыки работы с Figma, но и научитесь создавать дизайн, который решает бизнес-задачи и приносит реальную прибыль компаниям.

Что такое направляющие в Figma и зачем они нужны

Направляющие в Figma — это вспомогательные линии, которые помогают точно позиционировать и выравнивать элементы дизайна. По сути, это виртуальные линейки, невидимые в конечном продукте, но необходимые для создания структурированного и профессионального макета. 📏

Использование направляющих решает ряд критических задач:

Обеспечивает точное выравнивание элементов интерфейса

Создаёт визуальную согласованность и гармонию

Ускоряет рабочий процесс при создании сложных макетов

Помогает соблюдать базовые принципы композиции

Упрощает коллективную работу благодаря единым ориентирам

Направляющие бывают нескольких типов, каждый из которых имеет свое назначение:

Тип направляющих Назначение Особенности Линейные направляющие Выравнивание элементов по горизонтали и вертикали Классические, наиболее часто используемые Колонки и модульная сетка Создание системы колонок для веб-дизайна Позволяют работать с респонсивными макетами Смарт-направляющие Автоматическое выравнивание при перемещении объектов Появляются динамически при взаимодействии с элементами Базовые линии Выравнивание текста и элементов по базовой линии Критически важны при работе с типографикой

Максим Ковров, UX-директор и преподаватель Однажды я работал над редизайном крупного новостного портала. Клиент постоянно отклонял макеты, жалуясь на «неаккуратный вид». Мы переделывали по 5-6 раз, не понимая проблемы. Когда я наконец настроил систему направляющих в Figma — с основной сеткой в 12 колонок и дополнительными вертикальными линиями для ключевых элементов — результат поразил даже меня. Все блоки выстроились в идеальную систему, а клиент утвердил макет с первого раза. Это был момент, когда я осознал истинную мощь правильно настроенных направляющих.

Базовые способы создания направляющих в Figma

Создание направляющих в Figma — процесс, доступный даже начинающим дизайнерам. Освоив базовые методы, вы сможете существенно улучшить качество своих макетов. Вот основные способы добавления направляющих: 🎯

Способ 1: Создание направляющих из линейки

Убедитесь, что линейки включены (View > Rulers или Shift + R) Наведите курсор на горизонтальную или вертикальную линейку Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши Перетащите курсор в область холста для создания направляющей Отпустите кнопку мыши, когда направляющая займет нужное положение

Способ 2: Создание направляющих из фреймов и объектов

Выделите объект, для которого требуется создать направляющие Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном объекте В контекстном меню выберите "Add Guides from Selection" Figma автоматически создаст направляющие вокруг объекта

Способ 3: Создание направляющих посредством Layout Grid (сетки макета)

Для работы с модульными сетками:

Выберите фрейм, которому хотите добавить сетку В правой панели найдите раздел Layout Grid Нажмите "+" для добавления новой сетки Выберите тип сетки: Grid (сетка), Columns (колонки) или Rows (строки) Настройте параметры сетки (количество колонок, отступы, цвет)

Для эффективного использования направляющих в повседневной работе полезно знать основные параметры, которые можно настраивать:

Параметр Описание Где настраивается Цвет направляющих Изменение цвета для лучшей видимости Меню Layout Grid > Color picker Привязка к направляющим Включение/отключение автоматической привязки View > Snap to Guides Opacity (прозрачность) Регулировка видимости направляющих Layout Grid > Opacity slider Видимость направляющих Показать/скрыть все направляющие View > Show Guides (Ctrl+Shift+;

Продвинутые приемы работы с направляющими для профи

Опытные дизайнеры знают: направляющие — это не просто линии для выравнивания, а мощный инструмент организации пространства. Продвинутые техники работы с направляющими в Figma позволяют создавать сложные системы выравнивания и значительно ускоряют рабочий процесс. 🚀

Умное именование направляющих

Для крупных проектов критически важно организовать направляющие:

Дважды щелкните на направляющую для вызова поля редактирования Присвойте осмысленное название (например, "Контент", "Навигация", "Отступ 64px") Используйте префиксы для категоризации (h: для горизонтальных, v: для вертикальных)

Создание направляющих распределения

Для равномерного распределения элементов:

Выделите несколько объектов, которые нужно распределить Выберите инструмент "Distribute Horizontal Spacing" или "Distribute Vertical Spacing" Щелкните правой кнопкой и выберите "Add Guides at Spacing"

Работа со сложными модульными сетками

Для создания многоуровневых систем выравнивания:

Создайте базовую сетку колонок (например, 12-колоночную) Добавьте вторичную сетку строк для вертикального ритма Используйте вложенные фреймы с собственными сетками для более детального контроля Настройте разные цвета для разных типов сеток для удобства навигации

Елена Краснова, Lead UX Designer В моей практике был вызов — дизайн дашборда для аналитической системы с десятками взаимосвязанных модулей. Требовалась идеальная точность в расположении и масштабировании. Я создала систему из трех уровней направляющих: красные для основной структуры страницы, синие для блоков данных и зеленые для отдельных элементов интерфейса. Каждая направляющая была подписана и привязана к конкретному компоненту дизайн-системы. Когда в команду пришли новые дизайнеры, они смогли начать работать с проектом практически сразу, понимая логику расположения всех элементов. Структурированные направляющие превратили сложный проект в понятную систему и сэкономили нам месяцы работы.

Синхронизация направляющих между файлами

Для обеспечения единообразия в больших проектах:

Создайте мастер-файл с эталонной системой направляющих Экспортируйте фрейм с настроенными направляющими как компонент Импортируйте этот компонент в другие файлы проекта При обновлении мастер-файла изменения отразятся везде

Комбинирование направляющих с Auto Layout

Для создания адаптивных интерфейсов:

Используйте направляющие для определения ключевых зон интерфейса

Настройте Auto Layout внутри этих зон для адаптивного поведения

Создайте вариантные компоненты с разной структурой для разных разрешений

Привяжите компоненты к направляющим для согласованного отображения

Комбинации клавиш для быстрого создания направляющих

Эффективность работы опытного дизайнера зависит от скорости манипуляций интерфейсом. Горячие клавиши — секретное оружие профессионалов, позволяющее создавать и управлять направляющими в Figma почти мгновенно. Освоив эти комбинации, вы значительно ускорите свой рабочий процесс. ⌨️

Основные комбинации клавиш для базовых операций с направляющими:

Действие macOS Windows/Linux Показать/скрыть линейки Shift + R Shift + R Показать/скрыть направляющие Cmd + Shift + ; Ctrl + Shift + ; Включить/отключить привязку к направляющим Cmd + Shift + ' Ctrl + Shift + ' Временно отключить привязку (при перетаскивании) Удерживать Cmd Удерживать Ctrl Создать направляющую от выделенного объекта Ctrl + G Alt + G Заблокировать/разблокировать направляющие Cmd + Shift + L Ctrl + Shift + L

Продвинутые комбинации для точного позиционирования:

Option (Alt) + перетаскивание направляющей — дублирование направляющей

— дублирование направляющей Shift + перетаскивание — ограничение движения строго по горизонтали/вертикали

— ограничение движения строго по горизонтали/вертикали Shift + стрелки — точное перемещение выделенной направляющей на 10px

— точное перемещение выделенной направляющей на 10px Стрелки — перемещение выделенной направляющей на 1px

— перемещение выделенной направляющей на 1px Cmd/Ctrl + клик по нескольким направляющим — множественное выделение

Пользовательские сочетания клавиш

Figma позволяет настраивать собственные горячие клавиши для операций с направляющими:

Перейдите в Preferences > Keyboard Shortcuts Найдите нужное действие в разделе "View" или "Guides" Щелкните по полю и назначьте желаемую комбинацию Убедитесь, что новая комбинация не конфликтует с существующими

Оптимизация использования клавиатурных сокращений:

Создайте памятку с ключевыми комбинациями и держите её под рукой

Начните с освоения 3-5 основных сочетаний, добавляя новые постепенно

Настройте клавиатурные сокращения, соответствующие вашим привычкам из других дизайн-программ

Используйте одинаковые сочетания клавиш в своей команде для унификации рабочего процесса

А вы на правильном пути в своей карьере? Если работа с направляющими в Figma вызывает у вас больше восторга, чем планирование бюджета или написание кода, возможно, дизайн — ваше истинное призвание. Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, насколько ваши навыки и склонности соответствуют профессии дизайнера. Узнайте, стоит ли вкладывать время в освоение сложных приемов работы с Figma или лучше сосредоточиться на другой специализации.

Распространенные ошибки при работе с направляющими в Figma

Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки при работе с направляющими, которые могут привести к непрофессионально выглядящим макетам или затруднить командную работу. Познакомимся с типичными проблемами и способами их избежать. ⚠️

Ошибка #1: Перегруженность направляющими

Когда направляющих становится слишком много, они превращаются из помощников в помеху.

Решение: Создавайте отдельные страницы для разных версий сеток или группируйте направляющие по назначению с возможностью их включения/выключения.

Создавайте отдельные страницы для разных версий сеток или группируйте направляющие по назначению с возможностью их включения/выключения. Лайфхак: Используйте разные цвета для категоризации направляющих и регулярно удаляйте неиспользуемые линии.

Ошибка #2: Игнорирование различных состояний интерфейса

Направляющие часто создаются только для идеального состояния интерфейса, без учета динамических изменений.

Решение: Создавайте отдельные наборы направляющих для различных состояний: пустого, заполненного, с ошибками, с уведомлениями.

Создавайте отдельные наборы направляющих для различных состояний: пустого, заполненного, с ошибками, с уведомлениями. Лайфхак: Храните альтернативные системы направляющих на отдельных страницах в файле и переключайтесь между ними.

Ошибка #3: Несогласованность направляющих внутри команды

В командной работе может возникать путаница из-за разных подходов к направляющим.

Решение: Разработайте командные стандарты для направляющих и убедитесь, что все их придерживаются.

Разработайте командные стандарты для направляющих и убедитесь, что все их придерживаются. Лайфхак: Создайте шаблон проекта с предустановленными направляющими для всех новых файлов.

Ошибка #4: Неадаптивные направляющие

Фиксированные направляющие не работают при адаптивном дизайне.

Решение: Используйте процентные значения для модульных сеток вместо фиксированных пикселей.

Используйте процентные значения для модульных сеток вместо фиксированных пикселей. Лайфхак: Создавайте компоненты с Auto Layout вместо жесткой привязки к направляющим для элементов, которые должны масштабироваться.

Ошибка #5: Забытые или потерянные направляющие

Часто направляющие создаются временно и забываются, создавая визуальный шум.

Решение: Периодически проводите аудит направляющих в проекте и удаляйте неиспользуемые.

Периодически проводите аудит направляющих в проекте и удаляйте неиспользуемые. Лайфхак: Введите цветовое кодирование: красные — для временных, синие — для постоянных направляющих.

Таблица проблем и решений при работе с направляющими:

Проблема Причина Решение Направляющие отображаются, но привязка не работает Отключена функция Snap to Guides Включите View > Snap to Guides (Ctrl/Cmd+Shift+') Направляющие видны, но их нельзя перемещать Направляющие заблокированы Разблокируйте через View > Guides > Unlock Guides Направляющие исчезают при переключении между фреймами Направляющие привязаны к конкретному фрейму Создавайте глобальные направляющие из линеек холста Макеты выглядят по-разному у членов команды Разные настройки направляющих Используйте библиотеки компонентов с встроенными сетками Слишком много пересекающихся направляющих Отсутствие системы организации Группируйте и именуйте направляющие по функциям