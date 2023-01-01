Как сделать направляющие в Фигма: гайд для новичков и профи
Для кого эта статья:
- Начинающие и опытные дизайнеры, работающие с Figma
- Студенты и профессионалы, желающие улучшить свои навыки в графическом дизайне
Участники команд, которые хотят организовать и упростить процесс работы с макетами
Идеально ровный макет без единого съехавшего пикселя — мечта каждого дизайнера! Создание безупречных интерфейсов требует точности и внимания к деталям. Направляющие в Figma становятся тем самым невидимым помощником, который превращает хаос в порядок, а беспорядочное расположение элементов — в выверенную структуру. Неважно, делаете ли вы свои первые шаги в дизайне или уже создали десятки коммерческих проектов, — мастерство использования направляющих радикально преобразит ваш рабочий процесс и конечный результат. 📐✨
Что такое направляющие в Figma и зачем они нужны
Направляющие в Figma — это вспомогательные линии, которые помогают точно позиционировать и выравнивать элементы дизайна. По сути, это виртуальные линейки, невидимые в конечном продукте, но необходимые для создания структурированного и профессионального макета. 📏
Использование направляющих решает ряд критических задач:
- Обеспечивает точное выравнивание элементов интерфейса
- Создаёт визуальную согласованность и гармонию
- Ускоряет рабочий процесс при создании сложных макетов
- Помогает соблюдать базовые принципы композиции
- Упрощает коллективную работу благодаря единым ориентирам
Направляющие бывают нескольких типов, каждый из которых имеет свое назначение:
|Тип направляющих
|Назначение
|Особенности
|Линейные направляющие
|Выравнивание элементов по горизонтали и вертикали
|Классические, наиболее часто используемые
|Колонки и модульная сетка
|Создание системы колонок для веб-дизайна
|Позволяют работать с респонсивными макетами
|Смарт-направляющие
|Автоматическое выравнивание при перемещении объектов
|Появляются динамически при взаимодействии с элементами
|Базовые линии
|Выравнивание текста и элементов по базовой линии
|Критически важны при работе с типографикой
Максим Ковров, UX-директор и преподаватель Однажды я работал над редизайном крупного новостного портала. Клиент постоянно отклонял макеты, жалуясь на «неаккуратный вид». Мы переделывали по 5-6 раз, не понимая проблемы. Когда я наконец настроил систему направляющих в Figma — с основной сеткой в 12 колонок и дополнительными вертикальными линиями для ключевых элементов — результат поразил даже меня. Все блоки выстроились в идеальную систему, а клиент утвердил макет с первого раза. Это был момент, когда я осознал истинную мощь правильно настроенных направляющих.
Базовые способы создания направляющих в Figma
Создание направляющих в Figma — процесс, доступный даже начинающим дизайнерам. Освоив базовые методы, вы сможете существенно улучшить качество своих макетов. Вот основные способы добавления направляющих: 🎯
Способ 1: Создание направляющих из линейки
- Убедитесь, что линейки включены (View > Rulers или Shift + R)
- Наведите курсор на горизонтальную или вертикальную линейку
- Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши
- Перетащите курсор в область холста для создания направляющей
- Отпустите кнопку мыши, когда направляющая займет нужное положение
Способ 2: Создание направляющих из фреймов и объектов
- Выделите объект, для которого требуется создать направляющие
- Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном объекте
- В контекстном меню выберите "Add Guides from Selection"
- Figma автоматически создаст направляющие вокруг объекта
Способ 3: Создание направляющих посредством Layout Grid (сетки макета)
Для работы с модульными сетками:
- Выберите фрейм, которому хотите добавить сетку
- В правой панели найдите раздел Layout Grid
- Нажмите "+" для добавления новой сетки
- Выберите тип сетки: Grid (сетка), Columns (колонки) или Rows (строки)
- Настройте параметры сетки (количество колонок, отступы, цвет)
Для эффективного использования направляющих в повседневной работе полезно знать основные параметры, которые можно настраивать:
|Параметр
|Описание
|Где настраивается
|Цвет направляющих
|Изменение цвета для лучшей видимости
|Меню Layout Grid > Color picker
|Привязка к направляющим
|Включение/отключение автоматической привязки
|View > Snap to Guides
|Opacity (прозрачность)
|Регулировка видимости направляющих
|Layout Grid > Opacity slider
|Видимость направляющих
|Показать/скрыть все направляющие
|View > Show Guides (Ctrl+Shift+;
Продвинутые приемы работы с направляющими для профи
Опытные дизайнеры знают: направляющие — это не просто линии для выравнивания, а мощный инструмент организации пространства. Продвинутые техники работы с направляющими в Figma позволяют создавать сложные системы выравнивания и значительно ускоряют рабочий процесс. 🚀
Умное именование направляющих
Для крупных проектов критически важно организовать направляющие:
- Дважды щелкните на направляющую для вызова поля редактирования
- Присвойте осмысленное название (например, "Контент", "Навигация", "Отступ 64px")
- Используйте префиксы для категоризации (h: для горизонтальных, v: для вертикальных)
Создание направляющих распределения
Для равномерного распределения элементов:
- Выделите несколько объектов, которые нужно распределить
- Выберите инструмент "Distribute Horizontal Spacing" или "Distribute Vertical Spacing"
- Щелкните правой кнопкой и выберите "Add Guides at Spacing"
Работа со сложными модульными сетками
Для создания многоуровневых систем выравнивания:
- Создайте базовую сетку колонок (например, 12-колоночную)
- Добавьте вторичную сетку строк для вертикального ритма
- Используйте вложенные фреймы с собственными сетками для более детального контроля
- Настройте разные цвета для разных типов сеток для удобства навигации
Елена Краснова, Lead UX Designer В моей практике был вызов — дизайн дашборда для аналитической системы с десятками взаимосвязанных модулей. Требовалась идеальная точность в расположении и масштабировании. Я создала систему из трех уровней направляющих: красные для основной структуры страницы, синие для блоков данных и зеленые для отдельных элементов интерфейса. Каждая направляющая была подписана и привязана к конкретному компоненту дизайн-системы. Когда в команду пришли новые дизайнеры, они смогли начать работать с проектом практически сразу, понимая логику расположения всех элементов. Структурированные направляющие превратили сложный проект в понятную систему и сэкономили нам месяцы работы.
Синхронизация направляющих между файлами
Для обеспечения единообразия в больших проектах:
- Создайте мастер-файл с эталонной системой направляющих
- Экспортируйте фрейм с настроенными направляющими как компонент
- Импортируйте этот компонент в другие файлы проекта
- При обновлении мастер-файла изменения отразятся везде
Комбинирование направляющих с Auto Layout
Для создания адаптивных интерфейсов:
- Используйте направляющие для определения ключевых зон интерфейса
- Настройте Auto Layout внутри этих зон для адаптивного поведения
- Создайте вариантные компоненты с разной структурой для разных разрешений
- Привяжите компоненты к направляющим для согласованного отображения
Комбинации клавиш для быстрого создания направляющих
Эффективность работы опытного дизайнера зависит от скорости манипуляций интерфейсом. Горячие клавиши — секретное оружие профессионалов, позволяющее создавать и управлять направляющими в Figma почти мгновенно. Освоив эти комбинации, вы значительно ускорите свой рабочий процесс. ⌨️
Основные комбинации клавиш для базовых операций с направляющими:
|Действие
|macOS
|Windows/Linux
|Показать/скрыть линейки
|Shift + R
|Shift + R
|Показать/скрыть направляющие
|Cmd + Shift + ;
|Ctrl + Shift + ;
|Включить/отключить привязку к направляющим
|Cmd + Shift + '
|Ctrl + Shift + '
|Временно отключить привязку (при перетаскивании)
|Удерживать Cmd
|Удерживать Ctrl
|Создать направляющую от выделенного объекта
|Ctrl + G
|Alt + G
|Заблокировать/разблокировать направляющие
|Cmd + Shift + L
|Ctrl + Shift + L
Продвинутые комбинации для точного позиционирования:
- Option (Alt) + перетаскивание направляющей — дублирование направляющей
- Shift + перетаскивание — ограничение движения строго по горизонтали/вертикали
- Shift + стрелки — точное перемещение выделенной направляющей на 10px
- Стрелки — перемещение выделенной направляющей на 1px
- Cmd/Ctrl + клик по нескольким направляющим — множественное выделение
Пользовательские сочетания клавиш
Figma позволяет настраивать собственные горячие клавиши для операций с направляющими:
- Перейдите в Preferences > Keyboard Shortcuts
- Найдите нужное действие в разделе "View" или "Guides"
- Щелкните по полю и назначьте желаемую комбинацию
- Убедитесь, что новая комбинация не конфликтует с существующими
Оптимизация использования клавиатурных сокращений:
- Создайте памятку с ключевыми комбинациями и держите её под рукой
- Начните с освоения 3-5 основных сочетаний, добавляя новые постепенно
- Настройте клавиатурные сокращения, соответствующие вашим привычкам из других дизайн-программ
- Используйте одинаковые сочетания клавиш в своей команде для унификации рабочего процесса
Распространенные ошибки при работе с направляющими в Figma
Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки при работе с направляющими, которые могут привести к непрофессионально выглядящим макетам или затруднить командную работу. Познакомимся с типичными проблемами и способами их избежать. ⚠️
Ошибка #1: Перегруженность направляющими
Когда направляющих становится слишком много, они превращаются из помощников в помеху.
- Решение: Создавайте отдельные страницы для разных версий сеток или группируйте направляющие по назначению с возможностью их включения/выключения.
- Лайфхак: Используйте разные цвета для категоризации направляющих и регулярно удаляйте неиспользуемые линии.
Ошибка #2: Игнорирование различных состояний интерфейса
Направляющие часто создаются только для идеального состояния интерфейса, без учета динамических изменений.
- Решение: Создавайте отдельные наборы направляющих для различных состояний: пустого, заполненного, с ошибками, с уведомлениями.
- Лайфхак: Храните альтернативные системы направляющих на отдельных страницах в файле и переключайтесь между ними.
Ошибка #3: Несогласованность направляющих внутри команды
В командной работе может возникать путаница из-за разных подходов к направляющим.
- Решение: Разработайте командные стандарты для направляющих и убедитесь, что все их придерживаются.
- Лайфхак: Создайте шаблон проекта с предустановленными направляющими для всех новых файлов.
Ошибка #4: Неадаптивные направляющие
Фиксированные направляющие не работают при адаптивном дизайне.
- Решение: Используйте процентные значения для модульных сеток вместо фиксированных пикселей.
- Лайфхак: Создавайте компоненты с Auto Layout вместо жесткой привязки к направляющим для элементов, которые должны масштабироваться.
Ошибка #5: Забытые или потерянные направляющие
Часто направляющие создаются временно и забываются, создавая визуальный шум.
- Решение: Периодически проводите аудит направляющих в проекте и удаляйте неиспользуемые.
- Лайфхак: Введите цветовое кодирование: красные — для временных, синие — для постоянных направляющих.
Таблица проблем и решений при работе с направляющими:
|Проблема
|Причина
|Решение
|Направляющие отображаются, но привязка не работает
|Отключена функция Snap to Guides
|Включите View > Snap to Guides (Ctrl/Cmd+Shift+')
|Направляющие видны, но их нельзя перемещать
|Направляющие заблокированы
|Разблокируйте через View > Guides > Unlock Guides
|Направляющие исчезают при переключении между фреймами
|Направляющие привязаны к конкретному фрейму
|Создавайте глобальные направляющие из линеек холста
|Макеты выглядят по-разному у членов команды
|Разные настройки направляющих
|Используйте библиотеки компонентов с встроенными сетками
|Слишком много пересекающихся направляющих
|Отсутствие системы организации
|Группируйте и именуйте направляющие по функциям
Освоение направляющих в Figma не просто улучшает внешний вид ваших проектов — это фундаментальный навык, отличающий профессионала от любителя. Правильно настроенные направляющие становятся невидимой структурой, обеспечивающей гармонию и порядок в дизайне. Они позволяют сосредоточиться на творческих аспектах работы, не тратя время на выравнивание и рутинные операции. Начните с базовых техник, постепенно внедряя продвинутые приемы, и вскоре вы заметите, как повысилось качество ваших макетов, а скорость работы увеличилась в разы.