Как сделать материал прозрачным в Блендер: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

  • Новички и начинающие 3D-моделисты, интересующиеся Blender
  • Студенты курсов по графическому дизайну и 3D-визуализации

  • 3D-художники, ищущие способы улучшить свои навыки создания прозрачных материалов

    Создание прозрачных материалов в Blender способно вдохнуть жизнь в любую 3D-модель — от стеклянных сосудов и прозрачных жидкостей до полупрозрачных тканей и магических эффектов. Однако многие новички сталкиваются с непониманием, когда их материалы выглядят непрозрачными или неестественными, будто покрытыми серой пленкой. А ведь правильная настройка прозрачности — это тот элемент, который может превратить любительскую работу в профессиональную визуализацию. В этой статье я разложу по полочкам все аспекты создания прозрачных материалов в Blender 3.6 (актуально на 2025 год) и раскрою секреты реалистичной визуализации! 🔍

Хотите поднять свои навыки 3D-моделирования на профессиональный уровень? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro включает не только основы Blender, но и комплексное обучение работе с материалами, включая прозрачность, преломление и другие эффекты. Многие студенты курса уже через 3 месяца создают портфолио с реалистичными визуализациями, которые привлекают первых клиентов. Научитесь создавать впечатляющие 3D-работы с экспертной поддержкой!

Основы прозрачности в Blender: что нужно знать новичку

Прежде чем погружаться в технические детали, важно понять, как Blender обрабатывает прозрачность на фундаментальном уровне. В отличие от реального мира, где прозрачность — это физическое свойство материала, в 3D-графике она создается с помощью специальных алгоритмов рендеринга, определяющих, как свет проходит через объект.

В Blender существует два основных рендерера — Eevee и Cycles, и они обрабатывают прозрачность по-разному:

Параметр Eevee Cycles
Скорость рендеринга Быстрый Медленный
Реализм прозрачности Средний Высокий
Настройка прозрачности Требует дополнительных настроек Работает "из коробки"
Наилучшее применение Предпросмотр, стилизованная графика Финальный рендер, фотореализм

Для новичков я рекомендую начать с Cycles — этот рендер более интуитивен в настройке прозрачности и дает более предсказуемые результаты.

Андрей Светлов, 3D-визуализатор Когда я только начинал осваивать Blender, мой первый клиентский проект включал визуализацию стеклянного стола для каталога мебели. Я потратил целый день, пытаясь настроить прозрачность в Eevee, но стекло выглядело неестественно — словно дешевый пластик. Когда я переключился на Cycles и применил правильные настройки прозрачности через Principled BSDF, клиент был в восторге от результата. Этот опыт научил меня: для реалистичной прозрачности Cycles — это не просто опция, а необходимость. Сейчас я использую Eevee только для черновых просмотров, а все финальные рендеры делаю в Cycles.

Также важно понимать, что для правильного отображения прозрачности необходимо:

  • Настроить правильную толщину объекта (слишком тонкие стенки могут вызвать артефакты)
  • Учитывать положение источников света (прозрачность лучше всего видна при правильном освещении)
  • Правильно настроить параметры камеры (глубина резкости может усилить эффект стекла)
  • Использовать достаточное количество отражений в настройках рендера (особенно для Cycles)
Пошаговый план для смены профессии

Настройка прозрачных материалов через ноды Principled BSDF

Самый универсальный и современный способ создания прозрачности в Blender — использование шейдера Principled BSDF. Этот шейдер содержит все необходимые параметры для создания реалистичных материалов, включая прозрачность.

Вот пошаговая инструкция для создания базового прозрачного материала:

  1. Выберите объект, который хотите сделать прозрачным.
  2. Перейдите во вкладку Material Properties (значок сферы в правой панели).
  3. Нажмите "New" для создания нового материала.
  4. Кликните на кнопку "Open Shader Editor" для перехода в редактор нодов.
  5. Найдите нод Principled BSDF (обычно он уже присутствует по умолчанию).
  6. Уменьшите значение Alpha до 0-0.5 (где 0 — полностью прозрачный, 1 — полностью непрозрачный).
  7. Увеличьте Transmission до 0.8-1.0 для эффекта прохождения света сквозь материал.
  8. Настройте значение Roughness (0 для идеально гладкого стекла, выше — для матового).
  9. При использовании Eevee, не забудьте переключить Blend Mode на "Alpha Blend" в настройках материала.

Для создания более сложных прозрачных материалов можно использовать дополнительные ноды:

  • Glass BSDF — специализированный шейдер для стекла (хорошо работает только в Cycles)
  • Transparent BSDF — создает чистую прозрачность без преломлений
  • Refraction BSDF — контролирует только преломление света
  • Mix Shader — позволяет комбинировать разные типы прозрачности

Для реалистичного стекла я рекомендую следующие значения Principled BSDF:

Параметр Обычное стекло Хрусталь Цветное стекло Матовое стекло
Base Color FFFFFF (белый) FFFFFF (белый) Выбранный цвет FFFFFF (белый)
Transmission 1.0 1.0 0.9-1.0 0.7-0.9
Alpha 0.0-0.1 0.0-0.1 0.1-0.3 0.2-0.4
IOR (Index of Refraction) 1.45 1.6-1.8 1.45 1.45
Roughness 0.0 0.0 0.0-0.05 0.4-0.8

3 способа сделать прозрачность в Blender для разных задач

В зависимости от конкретной задачи и желаемого результата, существует несколько подходов к созданию прозрачности в Blender. Давайте рассмотрим три наиболее практичных способа. 🧪

Способ 1: Быстрая прозрачность через Alpha параметр

Этот метод идеален для новичков и ситуаций, когда нужно быстро получить простую прозрачность:

  1. Выберите объект и создайте новый материал.
  2. В панели Material Properties найдите секцию "Surface".
  3. Установите для параметра Alpha значение меньше 1.0 (например, 0.5).
  4. В разделе "Settings" измените "Blend Mode" на "Alpha Blend" (обязательно для Eevee).

Преимущества: простота, скорость настройки, работает в обоих рендерерах. Недостатки: отсутствие контроля над преломлением, упрощенная визуализация.

Способ 2: Реалистичное стекло через комбинацию шейдеров

Для создания реалистичного стекла с преломлениями, отражениями и цветовыми эффектами:

  1. Откройте Shader Editor и удалите стандартный Principled BSDF.
  2. Добавьте ноды "Glass BSDF" и "Transparent BSDF".
  3. Соедините их через нод "Mix Shader" с фактором около 0.2-0.3.
  4. Подключите "Mix Shader" к выходу "Material Output".
  5. Настройте IOR (индекс преломления) в "Glass BSDF" (1.45 для обычного стекла).
  6. Для цветного стекла измените цвет в ноде "Glass BSDF".

Этот метод дает великолепные результаты в Cycles, но требует дополнительной настройки для Eevee.

Способ 3: Сложная прозрачность с использованием текстур масок

Для создания объектов с частичной прозрачностью (например, витражи или полупрозрачные текстуры):

  1. Подготовьте черно-белую текстуру маски прозрачности (белые участки — прозрачные).
  2. В Shader Editor добавьте нод "Image Texture" и загрузите вашу маску.
  3. Подключите выход "Color" из "Image Texture" к входу "Alpha" в Principled BSDF.
  4. Установите Transmission в значение около 0.8-1.0.
  5. Не забудьте изменить "Blend Mode" на "Alpha Clip" или "Alpha Hashed" для четких границ.

Елена Морозова, технический художник В одном проекте мне нужно было создать эффект разбитого стекла с трещинами, где части стекла должны были иметь разную прозрачность и фактуру. Стандартный подход с одним шейдером не давал нужного результата — стекло выглядело искусственным. Решение пришло неожиданно: я создала несколько масок прозрачности в Photoshop, где рисовала разные типы трещин и сколов, а затем применила их как Alpha-каналы к разным частям модели. Добавив карту нормалей для имитации неровностей поверхности и слегка варьируя IOR для разных фрагментов, я добилась потрясающего реализма. Заказчик даже спросил, не использовала ли я фотографии настоящего стекла! Эта техника сейчас — мой секретный приём для создания сложных стеклянных поверхностей.

Этот метод особенно полезен для создания витражей, плёнок, листвы и других объектов со сложной прозрачностью.

Тонкая настройка прозрачности: преломление и отражения

Реалистичность прозрачных материалов во многом зависит от правильной настройки преломления и отражений. Эти параметры определяют, как свет взаимодействует с поверхностью и проходит сквозь нее. 💎

Настройка преломления света (IOR)

Индекс преломления (IOR) — ключевой параметр для реалистичных прозрачных материалов. Он определяет, насколько сильно преломляется свет при прохождении через материал:

  • В Principled BSDF этот параметр называется IOR.
  • В шейдере Glass BSDF он также присутствует как IOR.
  • Физически корректные значения IOR для распространенных материалов:
Материал Значение IOR Применение в 3D
Воздух 1.000293 Эталон сравнения
Вода 1.33 Жидкости, бассейны
Стекло (обычное) 1.45-1.50 Окна, посуда
Хрусталь 1.6-1.8 Дорогая посуда, люстры
Алмаз 2.417 Драгоценности
Пластик 1.4-1.5 Бытовые предметы
Лёд 1.31 Зимние сцены, спецэффекты

Для создания особенно реалистичных прозрачных материалов стоит учесть следующие нюансы:

  1. Толщина стенок: чем толще стенки объекта, тем сильнее будет заметно преломление. Для стеклянных сосудов используйте реалистичную толщину стенок (1-3 мм).
  2. Дисперсия света: в реальности свет разных длин волн преломляется по-разному, создавая радужные эффекты. Для имитации этого в Cycles можно использовать комбинацию Glass BSDF с разными IOR для RGB-каналов.
  3. Объемное рассеивание: для создания эффекта жидкости или матового стекла добавьте нод Volume Scatter в материал, чтобы свет рассеивался внутри объекта.
  4. Затухание света: в реальных материалах свет постепенно теряет интенсивность, проходя сквозь них. Это можно имитировать с помощью Volume Absorption.

Настройка отражений для прозрачных поверхностей

Отражения играют не менее важную роль в реалистичности прозрачных материалов:

  • Roughness (шероховатость): контролирует четкость отражений. Для идеального стекла используйте 0, для матового 0.2-0.8.
  • Fresnel эффект: естественное свойство поверхностей отражать больше света под скользящими углами. В Principled BSDF это учитывается автоматически.
  • Specular (бликовость): для большинства стеклянных материалов рекомендуется значение 0.5.
  • Clearcoat: имитирует дополнительный прозрачный слой на поверхности. Полезен для лакированных или многослойных прозрачных материалов.

Для максимального реализма не забудьте также создать HDRI-освещение или объекты, которые будут отражаться в прозрачных поверхностях — это значительно повысит реализм сцены.

Работа с прозрачными материалами в Blender может стать вашей сильной стороной как 3D-художника. Не уверены, подходит ли вам карьера в 3D-графике? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, насколько ваши навыки и предпочтения соответствуют работе в 3D-моделировании и дизайне. Многие наши студенты, изначально сомневавшиеся в своих способностях, после прохождения теста обнаружили, что имеют природную предрасположенность к работе с 3D-графикой и прозрачными материалами в частности!

Частые ошибки при создании прозрачных материалов в Blender

Даже опытные 3D-художники иногда сталкиваются с проблемами при создании прозрачных материалов. Вот наиболее распространенные ошибки и способы их исправления. 🔧

Ошибка #1: Материал выглядит непрозрачным в Eevee

Причины и решения:

  • Не выбран правильный Blend Mode: в настройках материала переключите на "Alpha Blend", "Alpha Clip" или "Alpha Hashed".
  • Не включены Screen Space Reflections: активируйте эту опцию в настройках Eevee и поставьте галочку "Refraction".
  • Установлен недостаточный уровень прозрачности: убедитесь, что значение Alpha близко к 0, а Transmission — к 1.

Ошибка #2: Странные артефакты на стыках прозрачных объектов

Эта проблема особенно заметна в сложных сценах с несколькими прозрачными объектами:

  • Проблема с Z-буфером: увеличьте значение Clip Start в настройках камеры.
  • Перекрывающиеся грани: проверьте геометрию на наличие двойных вершин или перекрывающихся поверхностей.
  • Недостаточное количество Transparency Bounces: в настройках Cycles увеличьте значение Max Transparency Bounces (до 12-16).

Ошибка #3: Отсутствие каустики (светового рисунка от преломления)

Каустика — это эффект концентрации света, проходящего через прозрачные объекты:

  • В Eevee каустика не поддерживается напрямую. Для имитации можно использовать текстуры или дополнительные источники света.
  • В Cycles включите Caustics в настройках Light Paths.
  • Для более чётких каустических эффектов увеличьте значения Samples в рендере и используйте Denoising.

Ошибка #4: Неестественный цвет прозрачных материалов

Часто прозрачные материалы выглядят слишком цветными или, наоборот, бесцветными:

  • Слишком насыщенный Base Color: для стекла используйте очень светлые оттенки или чистый белый.
  • Отсутствие объемного поглощения цвета: добавьте нод Volume Absorption, чтобы имитировать поглощение света внутри материала.
  • Неправильное взаимодействие с фоном: убедитесь, что в сцене есть объекты или HDRI-окружение для отражения.

Ошибка #5: Слишком долгий рендеринг прозрачных материалов

Прозрачные материалы могут значительно увеличивать время рендеринга:

  • Оптимизируйте настройки Cycles: используйте Adaptive Sampling с порогом шума 0.02-0.05.
  • Сократите количество Bounces в Light Paths для черновых рендеров.
  • Используйте Denoising для получения чистого изображения с меньшим количеством сэмплов.
  • Для предварительных просмотров переключайтесь на Eevee с упрощенной прозрачностью.

Наконец, избегайте чрезмерно сложной сетки нодов для прозрачных материалов. В большинстве случаев стандартный Principled BSDF с правильными настройками Transmission, Alpha и IOR даст отличные результаты без ненужных усложнений.

Прозрачность в Blender — это не просто технический навык, но и творческий инструмент. Правильно настроенные прозрачные материалы могут превратить обычную 3D-модель в завораживающее произведение цифрового искусства. Экспериментируйте с комбинацией параметров, изучайте поведение света в реальных прозрачных объектах и не бойтесь ошибаться — каждая проблема с прозрачностью, которую вы решите, сделает вас более опытным 3D-художником. Помните: лучшее понимание прозрачности приходит через практику, наблюдательность и терпение.

