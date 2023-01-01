Как сделать материал прозрачным в Блендер: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички и начинающие 3D-моделисты, интересующиеся Blender

Студенты курсов по графическому дизайну и 3D-визуализации

3D-художники, ищущие способы улучшить свои навыки создания прозрачных материалов Создание прозрачных материалов в Blender способно вдохнуть жизнь в любую 3D-модель — от стеклянных сосудов и прозрачных жидкостей до полупрозрачных тканей и магических эффектов. Однако многие новички сталкиваются с непониманием, когда их материалы выглядят непрозрачными или неестественными, будто покрытыми серой пленкой. А ведь правильная настройка прозрачности — это тот элемент, который может превратить любительскую работу в профессиональную визуализацию. В этой статье я разложу по полочкам все аспекты создания прозрачных материалов в Blender 3.6 (актуально на 2025 год) и раскрою секреты реалистичной визуализации! 🔍

Хотите поднять свои навыки 3D-моделирования на профессиональный уровень? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro включает не только основы Blender, но и комплексное обучение работе с материалами, включая прозрачность, преломление и другие эффекты. Многие студенты курса уже через 3 месяца создают портфолио с реалистичными визуализациями, которые привлекают первых клиентов. Научитесь создавать впечатляющие 3D-работы с экспертной поддержкой!

Основы прозрачности в Blender: что нужно знать новичку

Прежде чем погружаться в технические детали, важно понять, как Blender обрабатывает прозрачность на фундаментальном уровне. В отличие от реального мира, где прозрачность — это физическое свойство материала, в 3D-графике она создается с помощью специальных алгоритмов рендеринга, определяющих, как свет проходит через объект.

В Blender существует два основных рендерера — Eevee и Cycles, и они обрабатывают прозрачность по-разному:

Параметр Eevee Cycles Скорость рендеринга Быстрый Медленный Реализм прозрачности Средний Высокий Настройка прозрачности Требует дополнительных настроек Работает "из коробки" Наилучшее применение Предпросмотр, стилизованная графика Финальный рендер, фотореализм

Для новичков я рекомендую начать с Cycles — этот рендер более интуитивен в настройке прозрачности и дает более предсказуемые результаты.

Андрей Светлов, 3D-визуализатор Когда я только начинал осваивать Blender, мой первый клиентский проект включал визуализацию стеклянного стола для каталога мебели. Я потратил целый день, пытаясь настроить прозрачность в Eevee, но стекло выглядело неестественно — словно дешевый пластик. Когда я переключился на Cycles и применил правильные настройки прозрачности через Principled BSDF, клиент был в восторге от результата. Этот опыт научил меня: для реалистичной прозрачности Cycles — это не просто опция, а необходимость. Сейчас я использую Eevee только для черновых просмотров, а все финальные рендеры делаю в Cycles.

Также важно понимать, что для правильного отображения прозрачности необходимо:

Настроить правильную толщину объекта (слишком тонкие стенки могут вызвать артефакты)

Учитывать положение источников света (прозрачность лучше всего видна при правильном освещении)

Правильно настроить параметры камеры (глубина резкости может усилить эффект стекла)

Использовать достаточное количество отражений в настройках рендера (особенно для Cycles)

Настройка прозрачных материалов через ноды Principled BSDF

Самый универсальный и современный способ создания прозрачности в Blender — использование шейдера Principled BSDF. Этот шейдер содержит все необходимые параметры для создания реалистичных материалов, включая прозрачность.

Вот пошаговая инструкция для создания базового прозрачного материала:

Выберите объект, который хотите сделать прозрачным. Перейдите во вкладку Material Properties (значок сферы в правой панели). Нажмите "New" для создания нового материала. Кликните на кнопку "Open Shader Editor" для перехода в редактор нодов. Найдите нод Principled BSDF (обычно он уже присутствует по умолчанию). Уменьшите значение Alpha до 0-0.5 (где 0 — полностью прозрачный, 1 — полностью непрозрачный). Увеличьте Transmission до 0.8-1.0 для эффекта прохождения света сквозь материал. Настройте значение Roughness (0 для идеально гладкого стекла, выше — для матового). При использовании Eevee, не забудьте переключить Blend Mode на "Alpha Blend" в настройках материала.

Для создания более сложных прозрачных материалов можно использовать дополнительные ноды:

Glass BSDF — специализированный шейдер для стекла (хорошо работает только в Cycles)

Transparent BSDF — создает чистую прозрачность без преломлений

Refraction BSDF — контролирует только преломление света

Mix Shader — позволяет комбинировать разные типы прозрачности

Для реалистичного стекла я рекомендую следующие значения Principled BSDF:

Параметр Обычное стекло Хрусталь Цветное стекло Матовое стекло Base Color FFFFFF (белый) FFFFFF (белый) Выбранный цвет FFFFFF (белый) Transmission 1.0 1.0 0.9-1.0 0.7-0.9 Alpha 0.0-0.1 0.0-0.1 0.1-0.3 0.2-0.4 IOR (Index of Refraction) 1.45 1.6-1.8 1.45 1.45 Roughness 0.0 0.0 0.0-0.05 0.4-0.8

3 способа сделать прозрачность в Blender для разных задач

В зависимости от конкретной задачи и желаемого результата, существует несколько подходов к созданию прозрачности в Blender. Давайте рассмотрим три наиболее практичных способа. 🧪

Способ 1: Быстрая прозрачность через Alpha параметр

Этот метод идеален для новичков и ситуаций, когда нужно быстро получить простую прозрачность:

Выберите объект и создайте новый материал. В панели Material Properties найдите секцию "Surface". Установите для параметра Alpha значение меньше 1.0 (например, 0.5). В разделе "Settings" измените "Blend Mode" на "Alpha Blend" (обязательно для Eevee).

Преимущества: простота, скорость настройки, работает в обоих рендерерах. Недостатки: отсутствие контроля над преломлением, упрощенная визуализация.

Способ 2: Реалистичное стекло через комбинацию шейдеров

Для создания реалистичного стекла с преломлениями, отражениями и цветовыми эффектами:

Откройте Shader Editor и удалите стандартный Principled BSDF. Добавьте ноды "Glass BSDF" и "Transparent BSDF". Соедините их через нод "Mix Shader" с фактором около 0.2-0.3. Подключите "Mix Shader" к выходу "Material Output". Настройте IOR (индекс преломления) в "Glass BSDF" (1.45 для обычного стекла). Для цветного стекла измените цвет в ноде "Glass BSDF".

Этот метод дает великолепные результаты в Cycles, но требует дополнительной настройки для Eevee.

Способ 3: Сложная прозрачность с использованием текстур масок

Для создания объектов с частичной прозрачностью (например, витражи или полупрозрачные текстуры):

Подготовьте черно-белую текстуру маски прозрачности (белые участки — прозрачные). В Shader Editor добавьте нод "Image Texture" и загрузите вашу маску. Подключите выход "Color" из "Image Texture" к входу "Alpha" в Principled BSDF. Установите Transmission в значение около 0.8-1.0. Не забудьте изменить "Blend Mode" на "Alpha Clip" или "Alpha Hashed" для четких границ.

Елена Морозова, технический художник В одном проекте мне нужно было создать эффект разбитого стекла с трещинами, где части стекла должны были иметь разную прозрачность и фактуру. Стандартный подход с одним шейдером не давал нужного результата — стекло выглядело искусственным. Решение пришло неожиданно: я создала несколько масок прозрачности в Photoshop, где рисовала разные типы трещин и сколов, а затем применила их как Alpha-каналы к разным частям модели. Добавив карту нормалей для имитации неровностей поверхности и слегка варьируя IOR для разных фрагментов, я добилась потрясающего реализма. Заказчик даже спросил, не использовала ли я фотографии настоящего стекла! Эта техника сейчас — мой секретный приём для создания сложных стеклянных поверхностей.

Этот метод особенно полезен для создания витражей, плёнок, листвы и других объектов со сложной прозрачностью.

Тонкая настройка прозрачности: преломление и отражения

Реалистичность прозрачных материалов во многом зависит от правильной настройки преломления и отражений. Эти параметры определяют, как свет взаимодействует с поверхностью и проходит сквозь нее. 💎

Настройка преломления света (IOR)

Индекс преломления (IOR) — ключевой параметр для реалистичных прозрачных материалов. Он определяет, насколько сильно преломляется свет при прохождении через материал:

В Principled BSDF этот параметр называется IOR.

В шейдере Glass BSDF он также присутствует как IOR.

Физически корректные значения IOR для распространенных материалов:

Материал Значение IOR Применение в 3D Воздух 1.000293 Эталон сравнения Вода 1.33 Жидкости, бассейны Стекло (обычное) 1.45-1.50 Окна, посуда Хрусталь 1.6-1.8 Дорогая посуда, люстры Алмаз 2.417 Драгоценности Пластик 1.4-1.5 Бытовые предметы Лёд 1.31 Зимние сцены, спецэффекты

Для создания особенно реалистичных прозрачных материалов стоит учесть следующие нюансы:

Толщина стенок: чем толще стенки объекта, тем сильнее будет заметно преломление. Для стеклянных сосудов используйте реалистичную толщину стенок (1-3 мм). Дисперсия света: в реальности свет разных длин волн преломляется по-разному, создавая радужные эффекты. Для имитации этого в Cycles можно использовать комбинацию Glass BSDF с разными IOR для RGB-каналов. Объемное рассеивание: для создания эффекта жидкости или матового стекла добавьте нод Volume Scatter в материал, чтобы свет рассеивался внутри объекта. Затухание света: в реальных материалах свет постепенно теряет интенсивность, проходя сквозь них. Это можно имитировать с помощью Volume Absorption.

Настройка отражений для прозрачных поверхностей

Отражения играют не менее важную роль в реалистичности прозрачных материалов:

Roughness (шероховатость) : контролирует четкость отражений. Для идеального стекла используйте 0, для матового 0.2-0.8.

: контролирует четкость отражений. Для идеального стекла используйте 0, для матового 0.2-0.8. Fresnel эффект : естественное свойство поверхностей отражать больше света под скользящими углами. В Principled BSDF это учитывается автоматически.

: естественное свойство поверхностей отражать больше света под скользящими углами. В Principled BSDF это учитывается автоматически. Specular (бликовость) : для большинства стеклянных материалов рекомендуется значение 0.5.

: для большинства стеклянных материалов рекомендуется значение 0.5. Clearcoat: имитирует дополнительный прозрачный слой на поверхности. Полезен для лакированных или многослойных прозрачных материалов.

Для максимального реализма не забудьте также создать HDRI-освещение или объекты, которые будут отражаться в прозрачных поверхностях — это значительно повысит реализм сцены.

Работа с прозрачными материалами в Blender может стать вашей сильной стороной как 3D-художника. Не уверены, подходит ли вам карьера в 3D-графике? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, насколько ваши навыки и предпочтения соответствуют работе в 3D-моделировании и дизайне. Многие наши студенты, изначально сомневавшиеся в своих способностях, после прохождения теста обнаружили, что имеют природную предрасположенность к работе с 3D-графикой и прозрачными материалами в частности!

Частые ошибки при создании прозрачных материалов в Blender

Даже опытные 3D-художники иногда сталкиваются с проблемами при создании прозрачных материалов. Вот наиболее распространенные ошибки и способы их исправления. 🔧

Ошибка #1: Материал выглядит непрозрачным в Eevee

Причины и решения:

Не выбран правильный Blend Mode: в настройках материала переключите на "Alpha Blend", "Alpha Clip" или "Alpha Hashed".

Не включены Screen Space Reflections: активируйте эту опцию в настройках Eevee и поставьте галочку "Refraction".

Установлен недостаточный уровень прозрачности: убедитесь, что значение Alpha близко к 0, а Transmission — к 1.

Ошибка #2: Странные артефакты на стыках прозрачных объектов

Эта проблема особенно заметна в сложных сценах с несколькими прозрачными объектами:

Проблема с Z-буфером: увеличьте значение Clip Start в настройках камеры.

Перекрывающиеся грани: проверьте геометрию на наличие двойных вершин или перекрывающихся поверхностей.

Недостаточное количество Transparency Bounces: в настройках Cycles увеличьте значение Max Transparency Bounces (до 12-16).

Ошибка #3: Отсутствие каустики (светового рисунка от преломления)

Каустика — это эффект концентрации света, проходящего через прозрачные объекты:

В Eevee каустика не поддерживается напрямую. Для имитации можно использовать текстуры или дополнительные источники света.

В Cycles включите Caustics в настройках Light Paths.

Для более чётких каустических эффектов увеличьте значения Samples в рендере и используйте Denoising.

Ошибка #4: Неестественный цвет прозрачных материалов

Часто прозрачные материалы выглядят слишком цветными или, наоборот, бесцветными:

Слишком насыщенный Base Color: для стекла используйте очень светлые оттенки или чистый белый.

Отсутствие объемного поглощения цвета: добавьте нод Volume Absorption, чтобы имитировать поглощение света внутри материала.

Неправильное взаимодействие с фоном: убедитесь, что в сцене есть объекты или HDRI-окружение для отражения.

Ошибка #5: Слишком долгий рендеринг прозрачных материалов

Прозрачные материалы могут значительно увеличивать время рендеринга:

Оптимизируйте настройки Cycles: используйте Adaptive Sampling с порогом шума 0.02-0.05.

Сократите количество Bounces в Light Paths для черновых рендеров.

Используйте Denoising для получения чистого изображения с меньшим количеством сэмплов.

Для предварительных просмотров переключайтесь на Eevee с упрощенной прозрачностью.

Наконец, избегайте чрезмерно сложной сетки нодов для прозрачных материалов. В большинстве случаев стандартный Principled BSDF с правильными настройками Transmission, Alpha и IOR даст отличные результаты без ненужных усложнений.