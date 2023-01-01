Как сделать лонгрид: пять шагов к созданию эффективного контента

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты в сфере контент-маркетинга и SMM

Копирайтеры и контент-стратеги

Люди, заинтересованные в освоении навыков создания и продвижения лонгридов 📝 Лонгриды захватывают внимание аудитории там, где короткие форматы уже не справляются. По данным Content Marketing Institute, 73% профессионалов считают длинные форматы наиболее эффективными для конверсии в 2025 году. Но создать действительно качественный лонгрид — это настоящее искусство, требующее стратегического подхода и технических знаний. Разберем пять шагов, которые превратят вашу объемную статью из банального текстового блока в контент-орудие, притягивающее и удерживающее внимание читателя до последнего абзаца.

Чтобы ваши лонгриды получили максимальный охват в социальных сетях, важно понимать стратегии продвижения контента. На Курсе «SMM-специалист» с нуля от Skypro вы освоите современные инструменты и техники продвижения объемного контента, научитесь анализировать эффективность публикаций и создавать стратегии, которые привлекут целевую аудиторию к вашим лонгридам. Инвестиция в эти навыки окупается высокой вовлеченностью аудитории.

Что такое лонгрид: ключевые особенности формата

Лонгрид (от англ. "long read" — "длинное чтение") — это формат контента объемом от 2000 слов, отличающийся глубоким раскрытием темы и мультимедийным оформлением. Но главный признак качественного лонгрида — не количество символов, а способность удерживать внимание читателя на протяжении всего материала. 🧠

Ключевые особенности формата:

Глубина погружения в тему — лонгрид затрагивает все аспекты выбранной проблематики

— лонгрид затрагивает все аспекты выбранной проблематики Мультимедийность — текст дополняется видео, инфографикой, интерактивными элементами

— текст дополняется видео, инфографикой, интерактивными элементами Структурированность — материал логически разбит на смысловые блоки

— материал логически разбит на смысловые блоки Нелинейность повествования — читатель может выбирать свой путь знакомства с контентом

— читатель может выбирать свой путь знакомства с контентом Уникальность — формат предполагает авторский подход и оригинальные исследования

Лонгриды отличаются от обычных статей рядом параметров:

Параметр Обычная статья Лонгрид Объем 500-1500 слов 2000+ слов Время чтения 3-7 минут 7-30+ минут Визуализация Несколько иллюстраций Комплексная мультимедийная поддержка Глубина исследования Поверхностное освещение Всестороннее рассмотрение темы Интерактивность Минимальная Высокая, вовлекающая читателя

Согласно исследованию Orbit Media, лонгриды генерируют на 77% больше обратных ссылок по сравнению с короткими постами, что делает их мощным инструментом для наращивания авторитета и повышения SEO-показателей.

Планирование контента: определяем цель и исследуем ЦА

Фундамент успешного лонгрида — тщательное планирование. До написания первого предложения необходимо определить стратегические цели и провести исследование целевой аудитории.

Марина Соколова, руководитель контент-стратегии Когда мы запускали лонгрид по инвестиционным стратегиям для миллениалов, я совершила классическую ошибку — разработала контент, основываясь на собственных предположениях о целевой аудитории. Результат? Минимальные показатели дочитываемости и конверсии. После этого мы изменили подход: провели серию интервью с представителями ЦА, проанализировали поисковые запросы, изучили комментарии в релевантных сообществах. Переработанный лонгрид с учетом реальных интересов и болей аудитории увеличил время на странице в 3,5 раза и поднял конверсию на 42%. Этот опыт научил меня: планирование — это не бюрократия, а гарантия эффективности.

Для успешного планирования лонгрида следуйте этим шагам:

Определите четкую цель: повышение узнаваемости бренда, генерация лидов, образование аудитории, повышение SEO-показателей Выберите тему, вызывающую устойчивый интерес у целевой аудитории Проведите детальное исследование ЦА: демография, уровень знаний, боли, ценности Проанализируйте конкурентный ландшафт: выявите пробелы в существующем контенте Оцените ресурсы: время, бюджет, необходимые специалисты

При исследовании целевой аудитории воспользуйтесь следующими методами:

Метод исследования Получаемые данные Сложность реализации Ценность для лонгрида Анализ поисковых запросов Интересы, вопросы и проблемы аудитории Низкая Высокая Глубинные интервью Детальное понимание мотивации и контекста Высокая Очень высокая Анализ данных CRM Поведенческие паттерны существующих клиентов Средняя Высокая Опросы в социальных сетях Быстрая обратная связь по конкретным вопросам Низкая Средняя A/B тестирование тем Прямые данные о предпочтениях аудитории Средняя Высокая

По данным исследования BuzzSumo, контент, созданный с учетом конкретных интересов целевой аудитории, получает в 2,1 раза больше вовлечения (лайки, комментарии, репосты), чем генерализированный. 📊

Структурирование лонгрида: создаем мощный сторителлинг

Структура — это скелет лонгрида, определяющий логику повествования и удержание внимания читателя. Эффективная структура не просто организует информацию, но и создает нарратив, который ведет читателя от введения к заключению.

Основные элементы структуры лонгрида:

Захватывающий заголовок и подзаголовок — первый фильтр для привлечения внимания

и подзаголовок — первый фильтр для привлечения внимания Введение-крючок — обозначает проблему и ценность материала для читателя

— обозначает проблему и ценность материала для читателя Содержание или карта материала — помогает ориентироваться в большом объеме

— помогает ориентироваться в большом объеме Логические разделы — разбивают материал на смысловые блоки

— разбивают материал на смысловые блоки Мультимедийные вставки — иллюстрируют сложные концепции

— иллюстрируют сложные концепции Заключение — подводит итоги и стимулирует к действию

— подводит итоги и стимулирует к действию Призыв к действию (CTA) — направляет энергию читателя в нужное русло

Особое внимание стоит уделить технике сторителлинга. Даже самая информативная статья проиграет, если будет написана сухим языком. В то же время, персонализированные истории увеличивают вовлеченность на 22% и улучшают запоминаемость информации на 70% (Source Research Gate, 2025).

Алексей Ветров, контент-стратег Работая над лонгридом о кибербезопасности для финансового издания, я столкнулся с проблемой — тема была технически сложной и потенциально скучной для массовой аудитории. Вместо того чтобы начинать с определений и статистики, я открыл материал рассказом о реальном человеке, потерявшем сбережения из-за фишинговой атаки. Затем выстроил повествование как детективное расследование: читатель вместе с героем проходил путь осознания проблемы, поиска решений и внедрения защитных мер. Каждый технический термин вводился через конкретную историю или ситуацию. Результат превзошел ожидания — средняя глубина прочтения выросла с обычных 37% до 82%, а количество сохранений материала увеличилось втрое. Этот опыт подтвердил: люди запоминают истории, а не факты.

Для создания эффективного сторителлинга в лонгриде используйте эти приемы:

Персонализация: вводите реальных героев или создавайте собирательные образы Конфликт: обозначайте противоречия и способы их разрешения Эмоциональная кривая: чередуйте напряженные и спокойные фрагменты Метафоры и аналогии: объясняйте сложное через понятное Открытые петли: создавайте загадки в начале, ответы на которые даете в конце

Не забывайте о SEO-оптимизации структуры: используйте ключевые слова в заголовках H2 и H3, разбивайте текст на короткие параграфы, применяйте маркированные списки для улучшения читабельности. 🔍

Визуальное оформление: интегрируем мультимедиа в текст

Визуальные элементы — не просто украшение лонгрида, а его неотъемлемая функциональная часть. Мультимедиа помогает удерживать внимание, объяснять сложные концепции и создавать эмоциональную связь с читателем.

Согласно исследованию Brain Rules, люди запоминают только 10% текстовой информации через три дня, но этот показатель возрастает до 65%, если текст дополнен релевантными изображениями. 📸

Основные типы визуального контента для лонгридов:

Фотографии и иллюстрации — создают эмоциональный контекст и визуализируют ключевые идеи

— создают эмоциональный контекст и визуализируют ключевые идеи Инфографика — представляет статистику и процессы в наглядной форме

— представляет статистику и процессы в наглядной форме Видео — демонстрирует динамические процессы и добавляет человеческое измерение

— демонстрирует динамические процессы и добавляет человеческое измерение Интерактивные элементы — тесты, калькуляторы, живые графики

— тесты, калькуляторы, живые графики Анимация — привлекает внимание к ключевым моментам

— привлекает внимание к ключевым моментам Аудио — интервью, подкасты, звуковые иллюстрации

При интеграции мультимедиа в лонгрид руководствуйтесь следующими принципами:

Функциональность: каждый визуальный элемент должен нести смысловую нагрузку Релевантность: изображения должны соответствовать тексту и усиливать его Баланс: чередуйте текстовые блоки и визуальные элементы для создания ритма Единый стиль: все элементы должны соответствовать общей визуальной концепции Оптимизация: учитывайте скорость загрузки и адаптивность для разных устройств

Тип визуального элемента Когда использовать Технические требования Герои-изображения В начале разделов, для создания настроения 2000x800px, WebP или JPEG, до 250KB Инфографика Для представления статистики и процессов 1200px по ширине, PNG с прозрачностью Короткие видео Для демонстрации, интервью, отзывов MP4, H.264, до 2-3 минут, автозапуск без звука Интерактивные карты Для географической привязки данных SVG или JavaScript-библиотеки (Mapbox, Leaflet) Слайдеры "до/после" Для демонстрации изменений и сравнений Одиноки размеры изображений, JavaScript

Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, подходит ли вам карьера в сфере создания контента. Создание лонгридов требует специфических навыков на стыке аналитики, копирайтинга и визуального мышления. Пройдите бесплатный профессиональный тест, чтобы выяснить, обладаете ли вы необходимыми предрасположенностями для успешной карьеры контент-стратега или лонгформ-редактора. Результаты помогут выбрать наиболее подходящее направление развития!

Техническая реализация и адаптация лонгрида для SEO

Техническая реализация определяет, насколько удобно будет читателю взаимодействовать с вашим контентом и насколько хорошо его найдут поисковые системы. Оптимальное технические решение обеспечивает баланс между визуальной привлекательностью, производительностью и SEO-оптимизацией. ⚙️

Ключевые технические аспекты при создании лонгридов:

Выбор платформы — WordPress + Elementor, Tilda, Readymag, Medium или кастомное решение

— WordPress + Elementor, Tilda, Readymag, Medium или кастомное решение Адаптивный дизайн — корректное отображение на всех устройствах

— корректное отображение на всех устройствах Оптимизация скорости загрузки — сжатие изображений, отложенная загрузка, минификация кода

— сжатие изображений, отложенная загрузка, минификация кода Навигация — интерактивное содержание, якорные ссылки, индикатор прогресса чтения

— интерактивное содержание, якорные ссылки, индикатор прогресса чтения Микроразметка Schema.org — улучшение отображения в поисковой выдаче

— улучшение отображения в поисковой выдаче Система аналитики — отслеживание поведения читателей на странице

SEO-оптимизация лонгрида имеет свою специфику. В 2025 году поисковые алгоритмы уделяют особое внимание поведенческим факторам, скорости загрузки и релевантности контента запросам пользователей.

Чек-лист SEO-оптимизации лонгрида:

Исследуйте и включите релевантные ключевые слова (основные и LSI) в заголовки и текст Создайте привлекательные meta-title и meta-description для повышения CTR Оптимизируйте URL — короткий, понятный, содержащий ключевое слово Используйте семантическую разметку с правильной иерархией заголовков H1-H6 Оптимизируйте изображения — сжатие, alt-текст, title, размеры в HTML Добавьте внутренние ссылки на релевантные материалы вашего сайта Настройте микроразметку Article, HowTo или другие подходящие типы Обеспечьте загрузку страницы менее чем за 3 секунды для снижения показателя отказов

По данным исследования Backlinko, лонгриды длиной более 3000 слов в среднем получают в 3,5 раза больше обратных ссылок и в 3,2 раза больше социальных репостов, чем короткие статьи, что существенно влияет на их ранжирование.

Для технической оптимизации лонгридов используйте следующий инструментарий:

Инструмент Назначение Стоимость Google PageSpeed Insights Анализ скорости загрузки и оптимизации Бесплатно Screaming Frog Технический SEO-аудит Бесплатно (до 500 URL) TinyPNG Сжатие изображений без потери качества Бесплатно (до 20 изображений) Schema Markup Generator Создание структурированных данных Бесплатно Hotjar Анализ поведения пользователей Бесплатно (базовый план) Yoast SEO Комплексная SEO-оптимизация для WordPress Бесплатно (базовая версия)

Помните, что техническая оптимизация — это не разовое действие, а постоянный процесс. Регулярно анализируйте метрики вашего лонгрида и вносите корректировки для улучшения показателей. Особенно важно отслеживать время на странице, глубину прокрутки и процент отказов — эти метрики напрямую влияют на ранжирование в поисковых системах.