Как сделать линию толще в Фигме: пошаговая инструкция для дизайнеров

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma

Студенты и начинающие специалисты в области UI/UX дизайна

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки в дизайне интерфейсов Линии — это артерии вашего дизайна в Figma. Тонкие или толстые, они определяют характер всей композиции и могут либо возвысить проект до шедевра, либо превратить его в любительскую поделку. Правильно настроенная толщина линий создаёт иерархию, управляет вниманием пользователя и подчёркивает важность каждого элемента интерфейса. В этой статье мы разберём, как быстро и профессионально работать с толщиной линий в Figma, чтобы ваши дизайны выглядели безупречно и соответствовали современным стандартам 2025 года. 🎨

Почему толщина линий важна в дизайн-проектах Figma

Толщина линий в Figma — это не просто эстетический выбор, а мощный инструмент визуальной коммуникации. Правильно подобранная толщина контуров способна:

Создавать визуальную иерархию между элементами интерфейса

Улучшать читабельность и юзабилити продукта

Передавать определенное настроение и стиль дизайна

Обеспечивать адаптивность при масштабировании на разных устройствах

Соответствовать брендбуку и корпоративному стилю компании

Согласно исследованиям UX-специалистов, проведенным в начале 2025 года, пользователи на 27% быстрее воспринимают информацию в интерфейсах с грамотно выстроенной иерархией линий. А плохо подобранная толщина линий может увеличить когнитивную нагрузку пользователя на 32%.

Толщина линий Рекомендуемое применение Психологическое восприятие 0.5-1px Декоративные элементы, разделители, сетки Легкость, утонченность 1-2px Стандартные рамки, обводки кнопок Нейтральность, стабильность 2-4px Акцентные элементы, активные состояния Выразительность, важность 4+px Заголовки, ключевые визуальные элементы Смелость, доминирование

Алексей Морозов, арт-директор На старте карьеры я игнорировал важность толщины линий в своих проектах. Однажды работал над редизайном приложения для банка, где все рамки сделал стандартными — 1px. Презентация прошла ужасно. Клиент не мог понять, какие элементы важные, а какие второстепенные. После этого провала я полностью пересобрал проект, создал четкую систему толщин: 0.5px для разделителей, 1px для обычных элементов, 2px для активных состояний и 3px для ключевых кнопок. На повторной презентации клиент сразу оценил логику интерфейса, и проект был одобрен. С тех пор я всегда включаю систему толщин линий в свои дизайн-системы.

Базовые способы увеличения толщины линий в Figma

Изменение толщины линий в Figma — один из базовых навыков, которым должен владеть каждый дизайнер. Рассмотрим основные методы, актуальные для Figma в 2025 году. 🛠️

1. Изменение толщины через панель свойств:

Выделите объект с контуром (фигуру, линию, рамку)

В правой панели найдите раздел "Stroke"

Измените значение толщины контура, введя нужное число или используя стрелки

Для быстрого доступа используйте сочетание клавиш Alt + ↑ (увеличить) или Alt + ↓ (уменьшить)

2. Изменение толщины для выделенного сегмента в векторных фигурах:

Дважды кликните на векторную фигуру для входа в режим редактирования

Выделите нужные точки или сегменты, удерживая Shift для мультивыбора

В панели свойств измените толщину контура только для выбранных сегментов

3. Использование компонентов для стандартизации толщины:

Создайте компонент с нужной толщиной линии

Добавьте в компонент свойство "stroke-weight" с разными вариантами толщины

Используйте созданные компоненты во всем проекте для поддержания единообразия

4. Применение стилей для быстрой работы:

Настройте толщину линии у любого объекта

В панели свойств рядом с "Stroke" нажмите на иконку "+"

Назовите стиль логичным именем (например, "Border/Medium-2px")

Применяйте созданный стиль к другим объектам для поддержания консистентности

Метод Преимущества Недостатки Скорость применения Панель свойств Простота, доступность Нужно изменять каждый объект Быстро для единичных объектов Редактирование сегментов Точность, гибкость Требует навыков работы с векторами Средне Компоненты Системность, масштабируемость Сложная настройка вначале Медленно вначале, быстро потом Стили Единообразие, быстрое применение Требует организации библиотеки Быстро

Продвинутые техники работы с толщиной контуров

Когда базовые методы уже освоены, пришло время изучить продвинутые техники, которые сделают вашу работу с линиями в Figma еще более эффективной. 🚀

Марина Светлова, UI/UX дизайнер Однажды я работала над сложным интерактивным прототипом медицинского приложения, где важно было визуально разграничить критические и обычные данные. Стандартные линии не справлялись с этой задачей. Я создала систему "умных" вариабельных линий с разной толщиной, которые автоматически менялись при взаимодействии. Для нормальных показателей использовала линии 1px, для пограничных значений — 2px с пунктирным стилем, а для критических — 3px красные линии с эффектом внутреннего свечения. Врачи, тестировавшие интерфейс, отметили, что такой подход значительно ускорил их работу с данными пациентов и снизил вероятность пропустить важную информацию. Эта система линий стала стандартом для всех последующих проектов компании в медицинской сфере.

1. Переменные толщины с помощью плагинов:

Установите плагин "Stroke Weight Viewer" для визуализации контуров разной толщины

Используйте "Stroke Pens" для создания линий с переменной толщиной, имитирующих рукописный ввод

Плагин "Vector Paint" позволяет создавать кисти с динамической толщиной штриха

2. Работа с векторными контурами для создания эффекта каллиграфии:

Нарисуйте базовую линию с помощью инструмента Pen Tool

Дважды кликните для входа в режим редактирования

Выберите точку, на которой хотите изменить толщину

Удерживая Alt, перетащите маркеры для ассиметричного изменения толщины с обеих сторон контура

Повторите для других точек, создавая эффект каллиграфического штриха

3. Использование вариантов компонентов для адаптивной толщины:

Создайте базовый компонент с линией определенной толщины

Добавьте свойство "Screen Size" с вариантами "Desktop", "Tablet", "Mobile"

Для каждого варианта настройте соответствующую толщину (например, 2px для Desktop, 1.5px для Tablet, 1px для Mobile)

При создании адаптивного дизайна просто выбирайте нужный вариант

4. Техника наложения линий для создания сложных эффектов:

Дублируйте линию или контур объекта (Ctrl+D)

Для верхней копии установите меньшую толщину

Создайте эффект отступа между линиями, изменяя их позиции

Используйте разные цвета для создания градиентного эффекта толщины

5. Программная генерация толщины на основе данных:

Используйте интеграцию Figma с API через плагин "Data" или "Design Tokens"

Создайте правила для автоматического изменения толщины линий на основе данных

Например, толщина границы может увеличиваться пропорционально значению метрики

Создание эффекта объемных линий через стили в Figma

Объемные линии добавляют глубину и реалистичность вашему дизайну, превращая плоские элементы в трехмерные объекты. В Figma 2025 года появились новые возможности для создания таких эффектов без использования сторонних графических редакторов. 💎

1. Метод двойного контура с тенью:

Создайте фигуру с контуром желаемой толщины (например, 2px)

Дублируйте её (Ctrl+D) и расположите дубликат точно под оригиналом

Увеличьте толщину контура нижней фигуры (например, до 4px)

Измените цвет нижнего контура на более тёмный оттенок

Добавьте небольшое смещение (1-2px) нижней фигуры вправо и вниз

Объедините обе фигуры в группу для удобства манипуляций

2. Использование эффектов для создания объёма:

Выделите линию или контур объекта

В панели свойств справа добавьте эффект Inner Shadow (внутренняя тень)

Настройте параметры тени: смещение X: 1px, Y: 1px, размытие: 0px

Добавьте второй эффект Drop Shadow (внешняя тень)

Установите параметры: смещение X: -1px, Y: -1px, размытие: 0px, цвет: светлее основного

При необходимости корректируйте непрозрачность теней для более реалистичного эффекта

3. Создание объемных линий с помощью градиента:

Увеличьте толщину линии до 4px или более

В настройках stroke выберите тип заливки "Gradient"

Установите линейный градиент перпендикулярно направлению линии

Настройте градиент от светлого оттенка через основной цвет к тёмному

Для более реалистичного объема используйте не менее 3-4 контрольных точек градиента

4. Техника создания выпуклых контуров:

Создайте контур с толщиной не менее 6px

В настройках stroke выберите опцию "Dashed"

Установите длину штриха равной общей длине линии

Активируйте опцию скругления концов "Round caps"

Добавьте внутреннюю и внешнюю тени с противоположным направлением

При необходимости добавьте лёгкий эффект размытия (0.5-1px)

5. Применение стилей для объемных линий:

Настройте объемную линию по одному из вышеописанных методов

Выделите все эффекты в панели инспектора и нажмите на "+"

Создайте именованный стиль (например, "3D-Line/Medium")

Организуйте серию стилей с разными параметрами объема

Применяйте созданные стили к любым линиям в проекте

Распространенные ошибки при изменении толщины линий

Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки при работе с толщиной линий в Figma. Зная эти подводные камни, вы сможете избежать распространенных проблем и создавать более профессиональные дизайны. ⚠️

1. Игнорирование влияния масштаба при просмотре:

Ошибка: настройка толщины при сильном приближении/отдалении и игнорирование реального отображения

Решение: периодически проверяйте дизайн в масштабе 100% (Ctrl+0)

Совет: создавайте тестовые экраны с разными вариантами толщины для сравнения

2. Несоответствие толщины линий различным устройствам:

Ошибка: использование одинаковой толщины для всех типов устройств

Решение: создавайте адаптивные компоненты с разной толщиной для разных разрешений

Совет: для мобильных устройств уменьшайте толщину на 25-30% по сравнению с десктопной версией

3. Проблемы с экспортом и рендерингом:

Ошибка: нецелые значения толщины (например, 1.33px) могут некорректно отображаться на разных устройствах

Решение: используйте четные значения толщины (2px, 4px) для важных элементов

Совет: проверяйте экспортированные изображения на целевых устройствах

4. Несогласованность в дизайн-системе:

Ошибка: использование произвольных значений толщины в разных частях проекта

Решение: создайте систему стилей с фиксированными значениями толщины (0.5px, 1px, 2px, 4px)

Совет: документируйте случаи применения каждой толщины в дизайн-системе

5. Игнорирование контраста линий:

Ошибка: слишком тонкие линии на светлом фоне или толстые на темном

Решение: корректируйте толщину в зависимости от контраста с фоном

Совет: используйте инструменты проверки контраста для обеспечения доступности

Ошибка Последствия Профилактика Случайные значения толщины Визуальный хаос, непрофессиональный вид Создание системы с фиксированными значениями Избыточная толщина Перегруженность интерфейса, снижение читабельности Следование принципу "меньше значит больше" Нецелые значения на пиксельных дисплеях Размытие границ, нечеткое отображение Использование целых значений (1px, 2px) Игнорирование DPI устройств Слишком тонкие линии на устройствах с высоким разрешением Тестирование на различных устройствах Одинаковая толщина для всех элементов Отсутствие иерархии, затрудненное восприятие Создание системы с 3-4 уровнями важности

6. Превышение количества стилей контуров:

Ошибка: создание слишком большого количества вариантов толщины

Решение: ограничьтесь 4-5 вариантами толщины для всего проекта

Совет: используйте последовательность Фибоначчи для выбора значений толщины (1, 2, 3, 5, 8px)

7. Неиспользование автоматизации:

Ошибка: ручное изменение толщины для каждого элемента

Решение: используйте компоненты, стили и плагины для автоматизации

Совет: настройте горячие клавиши для быстрого переключения между предустановленными значениями толщины