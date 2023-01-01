Как сделать анимацию в Фигме при наведении: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры и UI/UX специалисты, желающие улучшить свои навыки

Студенты и новички в веб-дизайне, интересующиеся анимацией в Figma

Профессионалы, стремящиеся повысить эффективность и привлекательность интерфейсов своих проектов Анимация при наведении — тот секретный ингредиент, который превращает статичный интерфейс в живой и отзывчивый. Добавляя микроанимацию в свои проекты, вы не просто улучшаете эстетику, но и значительно повышаете юзабилити. Figma, ставшая стандартом в индустрии дизайна, предлагает мощный инструментарий для создания плавных, профессиональных анимаций без необходимости писать код или переключаться между программами. Освоив эти техники, вы сможете создавать интерфейсы, которые не только выглядят превосходно, но и взаимодействуют с пользователем интуитивно понятным способом. 🚀

Хотите превратить свои статичные макеты в живые интерфейсы? На Курсе «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro вы не просто изучите основы анимации в Figma — вы научитесь создавать интерактивные прототипы, которые впечатляют заказчиков и делают ваше портфолио конкурентоспособным. Наши студенты осваивают продвинутые техники микроанимации под руководством действующих дизайнеров из топовых компаний. Инвестируйте в навыки, которые мгновенно выделят вас на рынке!

Анимация при наведении в Figma: возможности и преимущества

Анимация при наведении курсора (hover-эффекты) — это не просто декоративный элемент интерфейса, а мощный инструмент коммуникации с пользователем. Подобные микровзаимодействия создают моментальную обратную связь, сигнализируя о доступных действиях и придавая интерфейсу ощущение отзывчивости. 💡

Figma предлагает несколько ключевых преимуществ при работе с анимацией:

Прототипирование в одном инструменте — нет необходимости переключаться между программами, что ускоряет рабочий процесс

— нет необходимости переключаться между программами, что ускоряет рабочий процесс Smart Animate — интеллектуальная система, которая автоматически анализирует состояния объектов и создает плавные переходы между ними

— интеллектуальная система, которая автоматически анализирует состояния объектов и создает плавные переходы между ними Простая система триггеров — включая событие наведения курсора (Mouse Enter/Mouse Leave)

— включая событие наведения курсора (Mouse Enter/Mouse Leave) Настраиваемые кривые анимации — для создания естественных и плавных движений

— для создания естественных и плавных движений Возможность просмотра в реальном времени — мгновенная проверка результата без экспорта

Использование анимаций при наведении позволяет решить ряд дизайнерских задач:

Задача Решение с помощью hover-анимации Пример применения Обозначение интерактивности Изменение цвета, размера или формы при наведении Кнопки, ссылки, карточки Предоставление дополнительной информации Появление всплывающих подсказок и описаний Иконки, сложные элементы управления Привлечение внимания Усиление контраста или яркости элемента Call-to-action кнопки, промо-элементы Упрощение навигации Выделение активных области и подсказки о функциях Меню, панели инструментов

Алексей Морозов, Lead UI/UX Designer Однажды мне пришлось работать над редизайном интерфейса для финтех-приложения. Клиент жаловался на низкую конверсию при переходе от просмотра предложений к оформлению заявок. Проведя анализ, мы поняли, что пользователи просто не распознавали карточки как кликабельные элементы. Решение было элегантно простым: я добавил тонкую анимацию при наведении, которая немного приподнимала карточку и добавляла легкую тень, создавая эффект "парения". Это заняло буквально полчаса работы в Figma, но результаты превзошли все ожидания — конверсия выросла на 32% в первый же месяц после релиза. С тех пор я стал настоящим евангелистом микроанимаций. Они как соль в кулинарии — в меру и к месту делают продукт значительно лучше, оставаясь практически незаметными для непрофессионального глаза.

Подготовка элементов дизайна для создания анимации в Figma

Прежде чем приступать к настройке анимаций, необходимо правильно подготовить все элементы интерфейса. Качественная подготовка компонентов — залог плавной и профессиональной анимации. 🔧

Существует несколько основных принципов подготовки элементов для hover-анимации:

Организация слоев — структурирование и именование компонентов для удобства работы

— структурирование и именование компонентов для удобства работы Создание состояний — подготовка начального и конечного вида элемента

— подготовка начального и конечного вида элемента Согласованность структуры — сохранение иерархии и наименований между состояниями

— сохранение иерархии и наименований между состояниями Компонентный подход — использование компонентов для унификации анимаций

Пошаговый процесс подготовки элементов:

Создайте исходное состояние элемента (например, кнопки в нормальном состоянии) Дублируйте фрейм или создайте новый для состояния при наведении Модифицируйте дубликат, внося необходимые изменения (цвет, размер, тени и т.д.) Убедитесь, что структура слоев и наименования идентичны в обоих фреймах Если элементы должны появляться или исчезать, убедитесь, что они присутствуют в обоих фреймах (для исчезновения используйте 0% непрозрачности)

Тип изменения Необходимая подготовка Совместимость со Smart Animate Изменение цвета Идентичная структура, разные значения заливки Высокая Изменение размера Одноименные объекты с разными размерами Высокая Появление/исчезновение Объект присутствует в обоих состояниях с разной прозрачностью Средняя Изменение положения Идентичные объекты в разных позициях Высокая Трансформация формы Векторные объекты с одинаковым количеством точек Низкая

Важно помнить о производительности и визуальной согласованности. Для профессиональных результатов:

Избегайте чрезмерно сложных анимаций, которые могут отвлекать пользователя

Придерживайтесь единого стиля анимации для схожих элементов интерфейса

Используйте Auto Layout для элементов, чтобы обеспечить корректное поведение при изменении размеров

Организуйте состояния в компоненты и варианты для повторного использования

Отдельное внимание следует уделить названиям слоев — Figma определяет соответствие элементов между состояниями именно по их наименованиям. Если названия различаются, Smart Animate может не распознать, что это один и тот же элемент в разных состояниях. 🏷️

Настройка Smart Animate для эффекта при наведении курсора

После подготовки элементов дизайна пришло время настроить саму анимацию при наведении с использованием мощного инструмента Figma — Smart Animate. Эта технология автоматически создает плавные переходы между состояниями, анализируя различия между ними. 🎬

Мария Соколова, Senior UX Designer Работая над сайтом для архитектурной студии, я столкнулась с проблемой: клиент хотел, чтобы галерея проектов выглядела "премиально и интерактивно", но при этом оставалась минималистичной. Классические решения вроде каруселей казались слишком банальными. Я предложила систему карточек проектов с двумя состояниями. В обычном виде — черно-белые изображения с еле заметным названием. При наведении — плавный переход к цветному изображению, увеличение названия и появление кнопки "Подробнее" с легким смещением вверх всей композиции. Клиент был в восторге от прототипа, но переживал о сложности реализации. Я показала, как настроить эту анимацию через Smart Animate, и мы вместе экспортировали демонстрационное видео для разработчиков. В итоге они реализовали всё точь-в-точь, а сайт получил отраслевую награду за лучший пользовательский интерфейс.

Вот пошаговая инструкция по настройке анимации при наведении:

Выберите исходный фрейм (состояние до наведения) Перейдите в режим прототипирования, нажав на вкладку "Prototype" в правой панели Создайте связь, кликнув на элемент и перетащив стрелку к целевому фрейму (состояние при наведении) В появившемся меню настроек выберите: Interaction: Mouse Enter

Animation: Smart Animate

Настройте дополнительные параметры (длительность, кривую анимации) Создайте обратную связь от целевого фрейма к исходному, выбрав триггер Mouse Leave При необходимости настройте разные параметры анимации для прямого и обратного переходов

Для более сложных интерфейсов и комбинированных эффектов можно использовать несколько связанных анимаций:

Каскадные анимации — последовательные эффекты, запускающиеся один за другим

— последовательные эффекты, запускающиеся один за другим Параллельные анимации — несколько эффектов, происходящих одновременно

— несколько эффектов, происходящих одновременно Комбинированные состояния — использование дополнительных состояний (например, нажатие после наведения)

Для сложных интерфейсов с несколькими интерактивными элементами рекомендуется подход с использованием компонентов и вложенных прототипов. Это позволит создать модульную систему анимаций, которую легко поддерживать и развивать. 🧩

Тонкая настройка временных параметров анимации в Figma

Настройка временных параметров анимации — это та область, которая отличает любительскую работу от профессиональной. Правильно подобранные таймлайны, кривые ускорения и длительность создают ощущение естественности и отзывчивости интерфейса. ⏱️

При настройке анимации при наведении в Figma доступны следующие ключевые параметры:

Duration (Длительность) — время выполнения анимации в миллисекундах

— время выполнения анимации в миллисекундах Easing (Функция плавности) — математическая функция, определяющая характер изменения скорости анимации

— математическая функция, определяющая характер изменения скорости анимации Delay (Задержка) — время ожидания перед началом анимации

— время ожидания перед началом анимации Overflow behavior — поведение элементов, выходящих за границы фрейма

Рекомендации по выбору оптимальных временных параметров:

Тип анимации Рекомендуемая длительность Оптимальная кривая Комментарий Изменение цвета 150-300 мс Ease Out Быстрый старт с плавным завершением Изменение размера 200-400 мс Ease In-Out Плавное начало и завершение Появление элементов 250-500 мс Ease Out Быстрое появление с "мягким" окончанием Смещение элементов 200-350 мс Ease In-Out Сбалансированное движение Сложные комбинации 300-600 мс Custom Индивидуальная настройка

Для hover-эффектов особенно важно обеспечить баланс между длительностью прямой и обратной анимации:

Анимация при наведении (Mouse Enter) обычно должна быть несколько быстрее, чтобы обеспечить мгновенную обратную связь

Анимация при отведении курсора (Mouse Leave) может быть немного длиннее для создания более плавного эффекта

Разница не должна быть критичной — рекомендуемое соотношение 1:1.2-1.5

При работе с кривыми анимации (Easing) в Figma доступны как предустановленные варианты, так и возможность создания кастомных кривых:

Linear — постоянная скорость, подходит для технических интерфейсов Ease In — медленное начало и быстрое завершение, хорошо для исчезающих элементов Ease Out — быстрое начало и плавное завершение, оптимально для появляющихся элементов Ease In-Out — плавное начало и завершение, идеально для движущихся элементов Custom — собственная кривая Безье для создания уникальных эффектов

Для создания когерентного пользовательского опыта рекомендуется создать систему анимаций в рамках дизайн-системы, где будут зафиксированы стандартные длительности и кривые для разных типов взаимодействий. 📊

Тестирование и экспорт анимации при наведении в Figma

После настройки всех параметров анимации необходимо тщательно протестировать результат и подготовить материалы для разработчиков. Корректное тестирование и документирование гарантируют, что ваша анимация будет реализована именно так, как вы задумали. 🔍

Тестирование анимации в Figma включает несколько ключевых этапов:

Запустите режим презентации, нажав кнопку "Present" в верхней панели Проверьте анимацию на различных элементах, наводя и отводя курсор несколько раз Оцените плавность и естественность движений Убедитесь, что все элементы перемещаются корректно, без нежелательных скачков или артефактов Проверьте согласованность анимаций для схожих элементов интерфейса

При обнаружении проблем наиболее распространенные решения:

Дрожание элементов — проверьте, что элементы имеют одинаковые размеры или выравнивание в обоих состояниях

— проверьте, что элементы имеют одинаковые размеры или выравнивание в обоих состояниях Неожиданные перемещения — убедитесь, что имена слоев совпадают в обоих фреймах

— убедитесь, что имена слоев совпадают в обоих фреймах Резкие переходы — скорректируйте длительность и кривую анимации

— скорректируйте длительность и кривую анимации Исчезающие элементы — проверьте, что элемент присутствует в обоих состояниях (с непрозрачностью 0%, если нужно)

Для передачи анимации разработчикам существует несколько подходов:

Запись прототипа — создание GIF или видео с демонстрацией эффекта Подробная спецификация — документирование всех параметров анимации Предоставление доступа к файлу Figma — разработчики смогут сами изучить настройки Экспорт кода — использование плагинов для генерации CSS-анимаций

Не упускайте шанс углубить свои навыки! Прежде чем начать создавать анимацию в Figma, пройдите Тест на профориентацию от Skypro. Этот инструмент поможет определить, насколько ваши навыки и предпочтения соответствуют карьере в UI/UX дизайне. Результаты покажут ваши сильные стороны и подскажут, в каком направлении стоит развиваться. Получите персональные рекомендации прямо сейчас и приступайте к созданию анимаций с уверенностью в своём профессиональном выборе!

Документация анимации должна включать следующие ключевые элементы:

Название и предназначение анимации

анимации Временные параметры (длительность, задержка, кривая анимации)

(длительность, задержка, кривая анимации) Точные значения изменяемых свойств (цвета, размеры, положение)

изменяемых свойств (цвета, размеры, положение) Контекст применения — когда и где должен применяться эффект

— когда и где должен применяться эффект Визуальные примеры — GIF или видео с демонстрацией

Для профессиональной презентации анимаций клиентам или команде разработки рекомендуется создавать специальные страницы в Figma с документацией анимаций, включающие:

Библиотеку анимаций с разными типами эффектов

Интерактивные примеры, демонстрирующие анимацию в контексте

Спецификации с точными параметрами для реализации

Возможность тестирования в режиме презентации

Такой подход гарантирует, что ваша тщательная работа с анимациями будет корректно реализована в финальном продукте, создавая именно тот пользовательский опыт, который вы задумали. 🏆