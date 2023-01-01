Как рисовать лицо человека карандашом: пошаговая техника

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для начинающих художников, желающих овладеть навыками рисования портретов

Для людей, интересующихся графическим дизайном и визуальным искусством

Для студентов и курсантов художественных учебных заведений, ищущих практические советы по рисованию лица Реалистичный портрет — это не просто набор линий, а целая наука о пропорциях, светотени и анатомических особенностях. Многие начинающие художники сталкиваются с проблемой: лицо на бумаге выглядит неестественно, будто маска. Но секрет мастерства прост — правильная техника и поэтапный подход превращают сложную задачу в увлекательный творческий процесс. Давайте разберёмся, как рисовать человеческое лицо карандашом так, чтобы оно выглядело живым и выразительным. 🖌️

Хотите превратить свое увлечение рисованием в профессию? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — идеальный старт для тех, кто мечтает профессионально развиваться в визуальном искусстве. Техника рисования лица — лишь вершина айсберга навыков, которые вы освоите. Наши выпускники создают не только портреты, но и полноценные дизайн-проекты, востребованные на рынке труда. Начните путь к творческой карьере прямо сейчас!

Основы рисования лица человека карандашом

Прежде чем приступить к рисованию портрета, необходимо подготовить правильные материалы. Для начинающих подойдет минимальный набор: графитные карандаши различной мягкости (HB, 2B, 4B, 6B), качественная бумага с небольшой текстурой, ластик, точилка и растушевка. Качество инструментов напрямую влияет на результат вашей работы. 🎨

Процесс рисования лица карандашом состоит из нескольких последовательных этапов:

Построение овала лица и осевых линий

Разметка пропорций основных элементов

Детализация черт лица

Работа со светотенью

Финальная проработка деталей

Каждый этап требует внимания и терпения. Особенно важно не торопиться на начальных стадиях — точная разметка и правильные пропорции заложат основу успешного портрета.

Этап работы Рекомендуемый карандаш Цель этапа Первоначальный набросок HB (твердый) Легкие линии, которые можно корректировать Прорисовка основных черт 2B (средней мягкости) Уточнение деталей лица Тени и объем 4B, 6B (мягкие) Создание глубины и реалистичности Акценты и детали 8B (очень мягкий) Придание выразительности

Александр Николаев, преподаватель академического рисунка Помню свою первую студентку, Марину, которая никак не могла справиться с рисованием лиц. Её работы были анатомически неверными, лишёнными жизни. Мы начали с азов — с простой схемы пропорций. Ежедневно Марина тратила по 20 минут на рисование овалов лица с осевыми линиями. Через месяц таких тренировок произошло чудо — её руки словно "запомнили" правильные пропорции. Сегодня Марина успешный портретист, а её работы узнаваемы благодаря особой живости изображений. Секрет прост: регулярная практика базовых элементов перед переходом к сложным портретам.

Пропорции и структура лица: основа реалистичного рисунка

Человеческое лицо следует определенным пропорциональным закономерностям, которые были установлены еще мастерами Возрождения. Знание этих пропорций — ключ к созданию реалистичного портрета. 📏

Классические пропорции лица подразумевают, что:

Лицо можно условно разделить по вертикали на три равные части: от линии роста волос до бровей, от бровей до основания носа, от основания носа до подбородка

Ширина лица примерно равна пяти размерам глаза

Расстояние между глазами равно ширине одного глаза

Ширина носа примерно равна расстоянию между внутренними уголками глаз

Линия рта располагается на 1/3 расстояния между основанием носа и подбородком

Верхние и нижние края ушей обычно располагаются на уровне бровей и кончика носа соответственно

Для начинающих художников полезно использовать схему построения лица с помощью осей. Начните с овала, затем проведите вертикальную ось симметрии и горизонтальные линии, отмечающие расположение глаз (примерно на середине высоты овала), бровей, кончика носа и рта.

При рисовании лица в профиль или под углом необходимо учитывать перспективные сокращения. Это одна из самых сложных задач в портретном рисунке, требующая понимания трехмерной структуры черепа.

Элемент лица Распространенная ошибка Правильное решение Глаза Размещение слишком высоко на лице Центральная линия овала лица Нос Игнорирование объема, плоский нос Учитывать трехмерную форму Уши Неправильное расположение по высоте От линии бровей до основания носа Рот Размещение слишком близко к носу На 1/3 расстояния от носа до подбородка

Помните, что каждое лицо уникально и может отклоняться от классических пропорций. Однако знание этих базовых правил поможет избежать грубых ошибок и создаст основу для развития индивидуального стиля. 🤔

Техника штриховки для придания объема лицу карандашом

Штриховка — это не просто заполнение пространства линиями, а искусство передачи объема и текстуры кожи. Правильная техника штриховки превращает плоский рисунок в объемный портрет со всеми анатомическими особенностями лица. ✍️

Основные виды штриховки, используемые при рисовании портретов:

Перекрестная штриховка — наложение линий под разными углами, создающее плотный тон

— наложение линий под разными углами, создающее плотный тон Контурная штриховка — линии следуют за формой объекта, подчеркивая его объем

— линии следуют за формой объекта, подчеркивая его объем Круговая штриховка — идеальна для мягких переходов и передачи текстуры кожи

— идеальна для мягких переходов и передачи текстуры кожи Точечная техника — множество точек разной плотности создают тональные переходы

— множество точек разной плотности создают тональные переходы Растушевка — смягчение границ штриховки для создания плавных переходов

При работе над портретом необходимо учитывать направление света. Традиционно в академическом рисунке источник света располагается сверху и слева. Это создает классическую светотеневую модель, включающую свет, полутон, тень, рефлекс и падающую тень.

Для начинающих лучше использовать постепенное наращивание тона от светлого к темному. Мягкие карандаши (4B-8B) идеальны для создания глубоких теней, в то время как твердые (HB-2B) подходят для светлых участков и первоначальных набросков.

Елена Сорокина, портретист За 15 лет работы портретистом я убедилась, что именно штриховка определяет профессионализм художника. Недавно ко мне пришла на мастер-класс студентка Анна. Её рисунки были технически правильными, но "мертвыми". Мы начали работать с направлением штриха — вместо хаотичных линий я научила её следовать за формой лица, как скульптор, "лепящий" объем. На глазах рисунок ожил! Спустя всего три занятия Анна создала портрет своей сестры, который заставил ту прослезиться — "Это первый рисунок, где я вижу себя настоящую". Всё дело в том, что штрихи должны не просто затемнять бумагу, а рассказывать об анатомии лица, о том, какие мышцы и кости формируют уникальные черты человека.

Особое внимание следует уделять переходным зонам между светом и тенью. Именно там создается иллюзия объема. При этом не стоит бояться контраста — глубокие тени в складках кожи и яркие блики на выступающих частях лица придают портрету выразительность и живость. 🌓

Пошаговое рисование глаз, носа и губ карандашом

Глаза, нос и губы — три ключевых элемента, которые делают портрет узнаваемым и выразительным. Детальная проработка этих черт лица требует особого внимания и техники. 👁️👃👄

Рисование глаз:

Начните с легкого наброска миндалевидной формы глаза Обозначьте внутренний и внешний уголки глаза Нарисуйте радужную оболочку, помня, что верхнее и нижнее веко слегка перекрывают её Изобразите зрачок в центре радужки Добавьте блики (обычно два — основной и дополнительный) Прорисуйте складки верхнего века и ресницы, направляя их от основания к концам Добавьте тени под бровями и под нижним веком Аккуратно проработайте ресницы, не рисуя каждую отдельно, а создавая их группами

Рисование носа:

Наметьте Т-образную форму носа: вертикальная линия — спинка, горизонтальная — основание Добавьте форму крыльев носа по бокам от основания Наметьте кончик носа и ноздри С помощью штриховки определите плоскости носа: верхнюю, боковые и нижнюю Проработайте светотень: спинка носа обычно светлее, чем боковые стороны Добавьте мягкие тени от носа, учитывая направление света Детализируйте ноздри, не делая их слишком темными

Рисование губ:

Начните с линии смыкания губ, которая часто имеет волнообразную форму Обозначьте контур верхней губы, выделяя характерный изгиб (купидонов лук) Нарисуйте нижнюю губу, обычно она полнее верхней Проработайте текстуру губ вертикальными линиями, особенно в центральной части Добавьте тени в уголках рта и под нижней губой Выделите блик на самой выступающей части нижней губы Мягко растушуйте границы теней для создания объема

Помните, что эти элементы должны гармонично сочетаться между собой. Частая ошибка начинающих — слишком детальная проработка глаз при схематичном изображении остальных частей лица. Старайтесь поддерживать одинаковый уровень детализации во всем портрете. 💯

Важно учитывать и эмоциональный аспект — минимальные изменения в изгибе губ или прищуре глаз могут кардинально изменить выражение лица. Экспериментируйте с этими нюансами для передачи характера и настроения портретируемого.

Не уверены, подходит ли вам карьера художника? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и откройте для себя сферы, где ваши творческие способности будут востребованы на 100%. Тест анализирует не только ваш интерес к рисованию, но и другие важные навыки — от пространственного мышления до способности работать с деталями. Результаты помогут понять, стоит ли развиваться в портретной живописи или ваши таланты лучше применить в графическом дизайне, иллюстрации или digital-art. Узнайте своё истинное призвание!

Практические советы: от наброска до готового портрета

Путь от первого штриха до завершенного портрета может быть долгим, но превратить его в увлекательный процесс помогут проверенные практические советы профессионалов. 🧐

Работа с референсами:

Используйте качественные фотографии с хорошим освещением

Для начинающих удобнее работать с портретами анфас или в 3/4

Обратите внимание на тени и блики на референсе — они подскажут объемную форму

Не копируйте фотографию буквально — фокусируйтесь на передаче характера

Методы проверки пропорций:

Регулярно смотрите на рисунок в зеркале — ошибки станут заметнее

Отойдите от рисунка на несколько шагов для оценки целостности

Используйте карандаш как измерительный инструмент для сверки пропорций

Периодически переворачивайте рисунок и референс вверх ногами — это помогает увидеть асимметрию

Работа над ошибками:

Не бойтесь исправлять недочеты даже на поздних стадиях работы. Лучше потратить время на корректировку, чем завершить портрет с явными ошибками. Используйте клячку (мягкий ластик) для осветления участков, а не обычный ластик, который может повредить бумагу.

Развитие наблюдательности:

Тренируйте способность замечать уникальные черты каждого лица — от асимметрии глаз до особенностей линии роста волос. Именно эти детали делают портрет узнаваемым и живым.

Регулярная практика:

Уделяйте рисованию хотя бы 20-30 минут ежедневно. Лучше короткие, но регулярные занятия, чем редкие многочасовые сессии. Заведите скетчбук для быстрых зарисовок лиц с натуры или по памяти.

Распространенная ошибка Причина Решение Плоский, неживой портрет Недостаточная проработка светотени Усильте контраст между светом и тенью Неузнаваемость портрета Игнорирование индивидуальных особенностей Выделите характерные черты модели "Мертвый" взгляд Неправильная проработка глаз Уделите внимание бликам и отражению света Эффект "маски" Резкие границы между тонами Добавьте переходные полутона

Важно помнить, что искусство портрета — это не только техническое мастерство, но и способность передать характер и эмоции человека. Иногда анатомически верный, но безжизненный портрет производит меньшее впечатление, чем рисунок с небольшими неточностями, но передающий "душу" модели. 💫

И наконец, относитесь к своим неудачам как к необходимым шагам на пути к мастерству. Каждый нарисованный вами портрет, даже не самый удачный, приближает вас к созданию того шедевра, которым вы будете по-настоящему гордиться.