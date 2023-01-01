DaVinci Resolve для новичков: освоение видеомонтажа с нуля

Для кого эта статья:

Новички в видеоредактировании

Студенты и любители, стремящиеся создавать контент на YouTube и в других медиа

Графические дизайнеры, желающие расширить свои навыки в видеомонтаже Освоить профессиональное видеоредактирование с нуля кажется сложной задачей, особенно когда открываешь DaVinci Resolve впервые. Многочисленные панели, кнопки и термины могут напугать даже самых мотивированных новичков. Но не переживайте! Я проведу вас через все ключевые этапы работы в этом мощном редакторе, который используют как любители, так и создатели голливудских блокбастеров. Независимо от того, снимаете ли вы контент для YouTube или готовите свой первый короткометражный фильм, это руководство поможет вам превратить сырые кадры в профессионально смонтированный проект. 🎬

DaVinci Resolve: первые шаги для начинающих монтажеров

Прежде чем погрузиться в монтаж, нужно правильно настроить программу. DaVinci Resolve доступен в двух версиях: бесплатной и Studio (платной). Для начинающих бесплатной версии более чем достаточно — она включает 90% функциональности профессиональной версии.

Начнем с установки. Перейдите на davinci resolve официальный сайт скачать программу можно в разделе "Support". Выберите вашу операционную систему, скачайте установщик и следуйте инструкциям. После установки откройте программу — перед вами появится менеджер проектов.

Анна Петрова, видеомонтажер Когда я впервые открыла DaVinci Resolve, меня буквально парализовал страх. Десятки непонятных кнопок, терминов и панелей — мой мозг отказывался всё это обрабатывать. Я решила действовать постепенно: сначала создала простейший проект с тремя клипами и научилась их последовательно соединять. Затем добавила простые переходы и титры. Через неделю таких мини-проектов я уже чувствовала себя намного увереннее. А через месяц смогла собрать полноценный 15-минутный ролик для клиента с цветокоррекцией и эффектами. Главный секрет — не пытаться освоить всё сразу и практиковаться на коротких проектах.

Для создания нового проекта нажмите "New Project", введите название и нажмите "Create". Программа открывается на странице "Edit" — это ваша основная рабочая среда для монтажа. Однако перед началом работы стоит настроить параметры проекта.

Перейдите в Project Settings (Shift+9) и установите следующие параметры:

Разрешение видео (например, 1920×1080 для Full HD)

Частоту кадров (обычно 24, 25 или 30 fps)

Формат хранения медиа (рекомендуется DNxHR или ProRes для качественного монтажа)

DaVinci Resolve разделен на страницы, каждая из которых отвечает за определенную стадию постпроизводства:

Страница Назначение Когда использовать Media Импорт и организация материалов В начале работы над проектом Cut Быстрый черновой монтаж Для создания первоначальной структуры Edit Детальный монтаж Основная работа над проектом Fusion Визуальные эффекты и композитинг Для создания сложных эффектов Color Цветокоррекция и грейдинг После завершения монтажа Fairlight Работа со звуком Финальная обработка аудио Deliver Экспорт готового проекта Финальный этап работы

Для новичков рекомендую сосредоточиться на страницах Media, Edit, Color и Deliver — этого достаточно для создания качественного видео. 🎥

Настройка интерфейса и импорт материалов в проект

Интерфейс DaVinci Resolve настраивается под ваши нужды. На странице Edit вы можете изменить размер панелей, перетаскивая разделители между ними. Для более комфортной работы на ноутбуке рекомендую настроить рабочее пространство следующим образом:

Увеличьте область таймлайна для удобного монтажа

Расположите библиотеку медиа слева для быстрого доступа к материалам

Настройте предпросмотр видео подходящего размера

Чтобы импортировать материалы, перейдите на страницу Media. Здесь есть несколько способов добавить видео и аудио в ваш проект:

Перетащите файлы непосредственно из проводника в окно Media Pool Нажмите правой кнопкой мыши в Media Pool и выберите "Import Media" Используйте сочетание клавиш Ctrl+I (Command+I на Mac)

После импорта рекомендую организовать материалы в бины (папки). Создайте отдельные бины для видео, аудио, изображений и графики, чтобы упростить поиск нужных файлов во время монтажа.

Николай Сергеев, преподаватель видеомонтажа Мой первый серьезный проект в DaVinci Resolve превратился в настоящий кошмар. Я импортировал все материалы в одну папку — более 200 клипов с интервью, b-roll и звуковыми дорожками. Поиск нужных кадров занимал больше времени, чем сам монтаж! На третий день я полностью переделал структуру проекта: создал бины по датам съемки, типу материала и локациям. Внутри каждой папки добавил цветовую маркировку для ключевых кадров. Это совершенно преобразило рабочий процесс — монтаж ускорился в три раза. С тех пор я всегда начинаю проект с продуманной организации материалов и рекомендую это своим студентам как обязательный шаг. Хорошая организация — это фундамент эффективного монтажа.

Для просмотра материалов дважды кликните по клипу, и он откроется в окне просмотра. Используйте кнопки J, K и L для навигации по видео (J — перемотка назад, K — пауза, L — перемотка вперед). Чтобы отметить важные моменты, используйте клавишу I для установки входной точки и O для установки выходной точки.

Для добавления клипа на таймлайн просто перетащите его из Media Pool. Альтернативно, вы можете использовать кнопки F10 (вставка) и F11 (перезапись) после выбора точек входа и выхода.

Важный момент при работе с проектом — настройка прокси-файлов для плавной работы на ноутбуке:

Перейдите в Project Settings > Master Settings Включите опцию "Optimized Media" и "Generate Proxy Media" Выберите формат прокси (например, H.264 с низким битрейтом) Выделите клипы, правый клик > Generate Optimized Media

Это значительно ускорит работу при монтаже видео на ноутбуке, особенно с материалами высокого разрешения. 💻

Базовые приемы монтажа видео на ноутбуке в DaVinci

Эффективный монтаж начинается с понимания инструментов редактирования. На странице Edit в DaVinci Resolve вы найдете все необходимые для базового монтажа. Вот ключевые инструменты, которые нужно освоить в первую очередь:

Инструмент Горячая клавиша Применение Selection Tool A Выбор и перемещение клипов Razor Tool B Разрезание клипов Ripple Edit T Изменение длины клипа без создания пробелов Roll Edit W Изменение точки склейки между клипами Slip Tool S Смещение содержимого клипа без изменения его позиции Snapping N Включение/выключение привязки к границам

При монтаже на ноутбуке особенно важно использовать горячие клавиши — они значительно ускоряют работу, когда вы не используете мышь с большим количеством программируемых кнопок.

Основные операции при монтаже:

Вырезание фрагментов : выберите Razor Tool (B) и кликните в точке разреза, затем удалите ненужный фрагмент клавишей Delete

: выберите Razor Tool (B) и кликните в точке разреза, затем удалите ненужный фрагмент клавишей Delete Перемещение клипов : выберите Selection Tool (A), кликните и перетащите клип в нужное место на таймлайне

: выберите Selection Tool (A), кликните и перетащите клип в нужное место на таймлайне Изменение скорости : правый клик на клипе > Change Clip Speed, укажите процент (менее 100% для замедления, более 100% для ускорения)

: правый клик на клипе > Change Clip Speed, укажите процент (менее 100% для замедления, более 100% для ускорения) Добавление переходов: перетащите переход из библиотеки Effects Library между двумя клипами

Для многодорожечного монтажа используйте вертикальные дорожки V1, V2, V3 и т.д. Материал на вышестоящих дорожках перекрывает нижележащие. Это полезно для наложения титров, графики или картинки-в-картинке. 🎞️

Чтобы создать эффект картинки-в-картинке:

Поместите основное видео на дорожку V1 Добавьте второе видео на дорожку V2 Выделите клип на V2 и перейдите в Inspector (кнопка в верхнем правом углу) В разделе Transform уменьшите размер (Scale) и настройте положение (Position)

При работе с аудио используйте дорожки A1, A2 и т.д. Для регулировки громкости перетащите линию уровня громкости клипа вверх или вниз. Для более точной настройки откройте Inspector и отрегулируйте параметр Volume.

Чтобы ускорить монтаж видео на ноутбуке, используйте предварительный просмотр в низком качестве:

Playback > Render Cache > Smart Playback > Proxy Mode > Half Resolution или Quarter Resolution

Это значительно снизит нагрузку на ваш ноутбук и позволит работать плавно даже с тяжелыми проектами.

Цветокоррекция и добавление переходов в вашем проекте

После завершения базового монтажа переходим к цветокоррекции — процессу, который превращает обычное видео в профессиональный материал. Перейдите на страницу Color, кликнув на соответствующую вкладку внизу интерфейса.

Для новичков DaVinci Resolve предлагает инструмент Color Wheels, который интуитивно понятен и эффективен:

Lift — регулирует тени (темные участки)

— регулирует тени (темные участки) Gamma — регулирует средние тона

— регулирует средние тона Gain — регулирует яркие участки

— регулирует яркие участки Offset — влияет на всё изображение целиком

Начните с базовой коррекции, последовательно регулируя следующие параметры:

Настройте общий уровень яркости с помощью колеса Offset Отрегулируйте баланс теней, средних тонов и светов Настройте насыщенность с помощью ползунка Saturation При необходимости скорректируйте контраст с помощью кривых (Curves)

Для быстрой цветокоррекции используйте предустановленные LUT (Look-Up Tables):

В правом нижнем углу найдите панель LUT Browser Выберите подходящую категорию (например, Film Look или Creative) Кликните на LUT для предварительного просмотра Примените LUT, перетащив его на ноду (узел обработки)

Чтобы получить единый стиль для всего проекта, используйте функцию копирования цветокоррекции:

Выделите клип с готовой цветокоррекцией Правый клик > Copy Grade Выделите целевые клипы (можно использовать Shift для выделения нескольких) Правый клик > Paste Grade

Переходы между клипами добавляют плавность и профессионализм вашему видео. Вернитесь на страницу Edit и откройте библиотеку Effects Library в верхнем левом углу. Здесь вы найдете разделы Video Transitions и Audio Transitions.

Популярные типы переходов в DaVinci Resolve:

Cross Dissolve — классическое постепенное растворение одного кадра в другом

— классическое постепенное растворение одного кадра в другом Film Dissolve — имитация кинематографического перехода

— имитация кинематографического перехода Additive Dissolve — более яркий переход с наложением

— более яркий переход с наложением Dip to Color — переход через определенный цвет

— переход через определенный цвет Wipe — переход с эффектом стирания изображения

Для добавления перехода просто перетащите его из библиотеки между двумя клипами на таймлайне. Чтобы настроить параметры перехода, выделите его и откройте Inspector.

Важное замечание: не увлекайтесь слишком разнообразными переходами в одном проекте — это выглядит непрофессионально. Лучше выберите 1-2 типа переходов и используйте их последовательно. 🌈

Для скачивания дополнительных переходов davinci resolve переходы скачать можно на сторонних ресурсах. Загруженные файлы (.drt) можно импортировать через меню Edit > Fusion Transitions > Import Transition.

Финальная обработка и экспорт готового видеоролика

После завершения монтажа и цветокоррекции наступает время финальной обработки проекта. На этом этапе необходимо проверить следующие аспекты:

Синхронизацию аудио и видео

Плавность переходов

Единство цветокоррекции

Правильность титров и графики

Баланс громкости аудио

Для обработки аудио перейдите на страницу Fairlight. Здесь вы можете выполнить финальную настройку звука:

Нормализация громкости: выделите аудиоклип > правый клик > Normalize Audio Levels Шумоподавление: добавьте эффект Noise Reduction из панели Effects Library Эквализация: настройте частотный баланс с помощью EQ в Inspector Компрессия: сгладьте перепады громкости с помощью Dynamics в Inspector

После завершения всех корректировок переходим к экспорту проекта. Перейдите на страницу Deliver, где настраиваются параметры финального файла.

Выберите подходящий пресет в верхней части экрана или создайте собственный формат экспорта:

В разделе Output выберите формат (H.264 оптимален для онлайн-видео) Настройте разрешение и частоту кадров Установите качество (для YouTube рекомендуется битрейт 8-16 Mbps для 1080p) Выберите кодек аудио (обычно AAC с битрейтом 256-320 kbps)

Для разных платформ оптимальны разные настройки экспорта:

Платформа Рекомендуемый формат Битрейт Аудио YouTube H.264 / 1080p 8-16 Mbps AAC / 256 kbps Социальные сети H.264 / 1080p 5-8 Mbps AAC / 128-192 kbps Профессиональное использование ProRes / 1080p или 4K 100-200 Mbps PCM / 48 kHz / 24 бит Архивирование DNxHR HQ / 4K 175-800 Mbps PCM / 48 kHz / 24 бит

После настройки всех параметров выберите место для сохранения файла, нажав "Browse" и указав папку назначения. Затем нажмите "Add to Render Queue" для добавления задания в очередь. После этого нажмите "Start Render" для начала экспорта.

Время рендеринга зависит от продолжительности проекта, сложности эффектов и мощности вашего компьютера. На ноутбуке среднего уровня экспорт 10-минутного видео в формате 1080p может занять от 10 до 30 минут.

Совет: при экспорте важных проектов рекомендуется сохранить также файл проекта DaVinci Resolve (.drp). Для этого выберите File > Save или нажмите Ctrl+S. Это позволит вам вернуться к проекту позже для внесения изменений. 📦

Чтобы сократить время рендеринга при работе на ноутбуке, рассмотрите следующие оптимизации:

Закройте все ненужные программы перед рендерингом

Подключите ноутбук к электросети для работы на полной мощности

Используйте опцию "Use Optimized Media if available" в настройках рендера

Экспортируйте в более компактные форматы (H.264 вместо ProRes)

DaVinci Resolve — мощный инструмент с огромным потенциалом, который раскрывается по мере вашего профессионального роста. Начните с базовых функций, постепенно добавляйте новые техники и экспериментируйте с возможностями программы. Помните, что каждый профессиональный монтажер когда-то был новичком. Регулярная практика, изучение видеоуроков и работа над собственными проектами — самый эффективный способ освоить этот инструмент. Не бойтесь ошибок — они являются неотъемлемой частью обучения. И самое главное — получайте удовольствие от процесса создания!

