Как пользоваться Midjourney: полное руководство по нейросети

Для кого эта статья:

Дизайнеры и художники, интересующиеся новыми инструментами в сфере визуального контента

Начинающие специалисты в области графического дизайна, желающие обучиться использованию ИИ-технологий

Профессионалы, ищущие способы интеграции искусственного интеллекта в свои рабочие процессы и улучшение навыков работы с визуальным контентом Рождение изображений из текста уже не фантастика, а повседневная реальность для тысяч дизайнеров и художников. Midjourney стал инструментом, меняющим правила игры в визуальном контенте. Умение управлять этой нейросетью сейчас ценится не меньше, чем владение Photoshop всего пару лет назад. За считанные секунды вы можете создать визуализацию, которая раньше потребовала бы часы работы. Пришло время разобраться, как извлечь максимум из этого революционного инструмента — и неважно, опытный вы дизайнер или только начинаете свой путь в мире цифрового искусства. 🎨

Что такое Midjourney: возможности ИИ-нейросети

Midjourney — это нейросеть, использующая искусственный интеллект для генерации изображений на основе текстовых описаний. В отличие от традиционных графических редакторов, где каждый пиксель нужно рисовать или настраивать вручную, здесь вы просто описываете желаемый результат, а ИИ воплощает ваши идеи в визуальную форму. 🚀

Работа Midjourney базируется на сложных алгоритмах машинного обучения. Нейросеть обучена на миллионах изображений и способна распознавать взаимосвязи между словами и визуальными элементами. Каждое новое поколение модели (на момент 2025 года мы уже имеем версию 6.0) приносит улучшения в детализации, понимании контекста и точности визуализации.

Версия Ключевые особенности Рекомендуемые применения Midjourney 4 Хорошая детализация, фотореалистичность Архитектура, пейзажи, продуктовая фотография Midjourney 5 Улучшенное понимание текста, анатомии Портреты, сложные композиции, текст в изображениях Midjourney 6 Превосходная детализация, динамика, стилизация Концепт-арт, иллюстрации, моушн-дизайн

Основные возможности Midjourney включают:

Создание реалистичных изображений с фотографической точностью

Генерация стилизованных иллюстраций и концепт-артов

Визуализация архитектурных и интерьерных решений

Разработка персонажей для игр, анимации и кино

Генерация текстур, паттернов и фонов для дизайн-проектов

Стилизация под конкретные художественные направления

Антон Черняев, арт-директор Мой первый опыт с Midjourney казался магией. Помню, как описал «футуристический небоскрёб в стиле бионики на фоне заката» — и через 50 секунд получил изображение, которое превзошло мои ожидания. На создание подобного концепта вручную у меня ушло бы несколько дней. Это был момент осознания: игра изменилась. За первый месяц использования нейросети я сгенерировал больше концепт-артов, чем за предыдущий год работы. Клиенты были в восторге от скорости итераций — мы могли тестировать десятки визуальных направлений за один брифинг. Сейчас Midjourney для меня не просто инструмент, а полноценный творческий партнер.

Важно понимать, что, несмотря на все технологические достижения, Midjourney остается инструментом, требующим умелого обращения. Качество результата напрямую зависит от точности и продуманности ваших запросов (промптов). Умение формулировать эффективные промпты — это навык, приобретаемый с опытом и пониманием принципов работы нейросети.

Регистрация и настройка доступа к Midjourney

Процесс регистрации в Midjourney отличается от большинства современных сервисов тем, что работа с нейросетью происходит через платформу Discord. Это может показаться необычным для новичков, но такой подход обеспечивает удобное взаимодействие и возможность обмена опытом с сообществом. 🔐

Пошаговый процесс регистрации и настройки доступа:

Создайте аккаунт на Discord, если у вас его еще нет Перейдите на официальный сайт Midjourney (www.midjourney.com) Нажмите кнопку "Join the Beta" и авторизуйтесь через Discord Примите приглашение на сервер Midjourney Оформите подписку в разделе "Plans" на сайте Midjourney Войдите в один из каналов #newbies или #general-x на сервере Midjourney Начните создавать изображения с помощью команды /imagine

Тип подписки Стоимость (2025) Лимиты и возможности Для кого подходит Basic $10/месяц 3.5 часа быстрого режима генерации в месяц Начинающие пользователи, экспериментирующие с технологией Standard $30/месяц 15 часов быстрого режима генерации в месяц Фрилансеры, небольшие проекты Pro $60/месяц 30 часов быстрого режима генерации в месяц, приватный режим Профессиональные дизайнеры, студии Mega $120/месяц 60 часов быстрого режима генерации в месяц, максимальный приоритет Агентства, высокопроизводительные проекты

После регистрации вам потребуется настроить некоторые параметры для комфортной работы:

Выбор версии модели: Используйте команду /settings для выбора между версиями нейросети (последняя версия 6 рекомендуется для большинства задач)

Используйте команду /settings для выбора между версиями нейросети (последняя версия 6 рекомендуется для большинства задач) Настройка стиля: Командой /prefer style позволяет задать базовые настройки визуального стиля по умолчанию

Командой /prefer style позволяет задать базовые настройки визуального стиля по умолчанию Приватность: Для подписок Pro и выше доступен режим /private, при котором ваши генерации не видны другим пользователям

Для подписок Pro и выше доступен режим /private, при котором ваши генерации не видны другим пользователям Качество и скорость: Параметры --quality и --stylize позволяют настроить баланс между качеством и скоростью генерации

Особое внимание стоит уделить выбору подходящего тарифного плана. Для профессионального использования рекомендуется начать со Standard подписки — она обеспечивает достаточный объем ресурсов для полноценных проектов. Pro-тариф становится оптимальным, когда вы начинаете интегрировать Midjourney в коммерческие проекты клиентов и работаете с конфиденциальным контентом.

Базовые команды и принципы работы с нейросетью

Освоение Midjourney начинается с понимания базовых команд и принципов взаимодействия с искусственным интеллектом. Вся работа с нейросетью происходит через текстовые команды в Discord, что делает интерфейс минималистичным, но требует знания синтаксиса. 🖥️

Основные команды для начала работы:

/imagine — главная команда для создания изображений по текстовому описанию

— главная команда для создания изображений по текстовому описанию /info — показывает информацию о вашей подписке и оставшемся времени быстрой генерации

— показывает информацию о вашей подписке и оставшемся времени быстрой генерации /help — справочник по всем доступным командам

— справочник по всем доступным командам /settings — открывает меню настроек для выбора версии нейросети и параметров генерации

— открывает меню настроек для выбора версии нейросети и параметров генерации /describe — анализирует загруженное изображение и создает для него текстовое описание

Рабочий процесс с Midjourney выглядит следующим образом:

Введите команду /imagine в чат Discord В открывшемся поле prompt: введите описание желаемого изображения Нажмите Enter и дождитесь завершения генерации (обычно 30-60 секунд) После генерации вы получите четыре варианта изображения Выберите лучший вариант, используя кнопки U1-U4 для увеличения или V1-V4 для вариаций Для сохранения изображения нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить как"

Мария Соколова, контент-маркетолог Мой переход к использованию Midjourney был не таким гладким, как я ожидала. Первые промпты давали совершенно не те результаты, что я представляла. Помню, как для статьи о финансовом планировании запросила "business person planning budget" и получила странную сюрреалистичную сцену. Переломный момент наступил, когда я начала добавлять четкие художественные референсы: "professional business woman analyzing financial charts, corporate photography style, soft lighting, office setting, 4K detailed". Результат превзошёл ожидания — клиенты не могли поверить, что изображение сгенерировано ИИ. Теперь я создаю библиотеку успешных промптов, систематизируя их по темам и стилям, что экономит огромное количество времени на создание визуального контента для разных платформ.

Ключевые параметры, влияющие на результат генерации:

--v — указывает версию модели (--v 6 для последней версии)

— указывает версию модели (--v 6 для последней версии) --ar — задает соотношение сторон изображения (например, --ar 16:9)

— задает соотношение сторон изображения (например, --ar 16:9) --q или --quality — контролирует качество изображения (0.25, 0.5, 1, 2, где 2 — высшее качество)

или — контролирует качество изображения (0.25, 0.5, 1, 2, где 2 — высшее качество) --s или --stylize — определяет степень творческой интерпретации (от 0 до 1000)

или — определяет степень творческой интерпретации (от 0 до 1000) --seed — задает начальное значение для генератора случайных чисел (для повторяемости результатов)

— задает начальное значение для генератора случайных чисел (для повторяемости результатов) --no — указывает элементы, которые нужно исключить (например, --no trees, water)

Для эффективной работы с Midjourney важно понимать, что нейросеть буквально интерпретирует ваши запросы. Порядок слов, используемые термины и детализация имеют огромное значение. Например, запрос "красный дом на холме" даст совершенно другой результат, чем "дом на холме, окрашенный в красный цвет".

Примеры базовых промптов с пояснениями:

"portrait of a young woman, blue eyes, blonde hair, professional photography, studio lighting" — создаст реалистичный портрет

"futuristic city skyline at sunset, cyberpunk style, neon lights, dramatic lighting --ar 16:9" — сгенерирует пейзаж города будущего в широком формате

"minimalist logo design, abstract geometric shapes, blue and white color palette --v 6 --stylize 100" — подойдет для создания логотипа

Продвинутые промпты для создания изображений в Midjourney

После освоения базовых принципов пришло время погрузиться в искусство создания продвинутых промптов — ключевого навыка для получения именно тех изображений, которые вы задумали. Умение структурировать и детализировать запросы отличает профессиональных пользователей Midjourney. 🧠

Продвинутый промпт обычно состоит из нескольких смысловых блоков:

Субъект — что именно вы хотите изобразить Контекст/сеттинг — окружение, время, место действия Визуальный стиль — художественное направление, эстетика Технические параметры — освещение, ракурс, цветовая гамма Референсы — известные художники, фильмы или стили для подражания Модификаторы — специальные параметры и настройки

Примеры структурированных продвинутых промптов:

"Ancient temple ruins | deep in jungle, morning mist, dappled sunlight | cinematic, photorealistic | aerial perspective, volumetric lighting, golden hour | style of National Geographic photography --ar 16:9 --v 6 --q 2"

"Character portrait of cybernetic samurai | neon-lit rainy Tokyo alleyway, 2080s | detailed cyberpunk aesthetic | dramatic side lighting, reflections on wet surfaces | influenced by Blade Runner and Ghost in the Shell | --stylize 750 --chaos 30"

Техники улучшения промптов:

Весовые коэффициенты — используйте :: для указания важности частей промпта (например, "cat::2 dog::1" сделает кота в два раза важнее собаки)

— используйте :: для указания важности частей промпта (например, "cat::2 dog::1" сделает кота в два раза важнее собаки) Негативные промпты — добавьте "--no bad anatomy, text, watermark" для исключения нежелательных элементов

— добавьте "--no bad anatomy, text, watermark" для исключения нежелательных элементов Референсы к художникам — "in the style of Salvador Dali, Greg Rutkowski" для имитации конкретных стилей

— "in the style of Salvador Dali, Greg Rutkowski" для имитации конкретных стилей Параметр хаоса — "--chaos 30" для более творческих и неожиданных результатов (значения от 0 до 100)

— "--chaos 30" для более творческих и неожиданных результатов (значения от 0 до 100) Управление семплированием — "--stop 80" для остановки генерации на определённом этапе (полезно для абстрактных изображений)

Специальные техники для конкретных задач:

Задача Техника промптинга Пример Реалистичные портреты Детализация черт лица, освещения, эмоций "Portrait of middle-aged Asian man, crow's feet, thoughtful expression, DSLR photograph, studio lighting, 85mm lens, shallow depth of field --v 6" 3D-модели и скульптуры Указание на материал и технику рендеринга "3D model of fantasy creature, ZBrush sculpt, detailed texturing, subsurface scattering, marmoset toolbag render, portfolio piece --q 2" Бесшовные паттерны Указание на повторяемость и технические параметры "Seamless pattern of botanical elements, Art Nouveau style, muted green and gold palette, vector art, tileable design for fabric --tile" Архитектура и интерьеры Указание на материалы, стиль и перспективу "Scandinavian interior living room, natural light, minimalist furniture, wooden accents, wide angle photograph, architectural visualization --ar 4:3"

Важно понимать закономерности восприятия промптов нейросетью:

Midjourney придает больше значения словам в начале промпта

Конкретные термины работают лучше, чем абстрактные ("cerulean blue" вместо просто "blue")

Технические термины из фотографии и киноиндустрии хорошо распознаются ("bokeh", "golden ratio", "rule of thirds")

Эмоциональные описания ("haunting", "joyful", "serene") влияют на общее настроение изображения

Для работы над серией изображений в одном стиле полезно сохранять параметр seed успешных генераций. Это позволяет сохранить общую эстетику при изменении содержания. Например, если вы создали удачный портрет с параметром --seed 1234567, используйте это же значение seed для других портретов в серии, меняя лишь описание персонажа.

Интеграция Midjourney в рабочие процессы дизайнера

Превращение Midjourney из интересного эксперимента в неотъемлемую часть профессионального инструментария требует продуманного подхода к интеграции нейросети в существующие рабочие процессы. Опытные дизайнеры уже разработали эффективные стратегии, позволяющие максимизировать преимущества ИИ без ущерба для творческого контроля. 🔄

Основные сценарии использования Midjourney в дизайнерской практике:

Концепт-арт и брейншторминг — быстрая визуализация идей на ранних этапах проекта

— быстрая визуализация идей на ранних этапах проекта Создание референсов — генерация визуальных ориентиров для дальнейшей работы

— генерация визуальных ориентиров для дальнейшей работы Прототипирование — создание черновых версий дизайна для презентации клиентам

— создание черновых версий дизайна для презентации клиентам Текстуры и фоны — генерация уникальных текстур и фоновых элементов

— генерация уникальных текстур и фоновых элементов Стоковые изображения — альтернатива стандартным фотостокам для коммерческих проектов

— альтернатива стандартным фотостокам для коммерческих проектов Персонажный дизайн — разработка оригинальных персонажей для игр и иллюстраций

Методика интеграции Midjourney с традиционными инструментами:

Двусторонний рабочий процесс: начните с генерации базового изображения в Midjourney, затем доработайте его в Photoshop или Illustrator Сэмплирование стилей: используйте нейросеть для изучения новых художественных направлений и техник Итеративный подход: создавайте несколько поколений изображений, каждый раз уточняя промпт на основе предыдущих результатов A/B тестирование: быстро создавайте альтернативные версии дизайна для оценки клиентом Художественные коллажи: комбинируйте фрагменты нескольких генераций для создания сложных композиций

Важные аспекты организации рабочего процесса с Midjourney:

Этап работы Роль Midjourney Роль дизайнера Исследование и концепция Генерация множества вариантов и направлений Анализ, отбор и развитие перспективных идей Разработка основных элементов Создание базовых визуальных компонентов Уточнение, доработка и интеграция элементов Детализация и финализация Генерация текстур, фонов и дополнительных деталей Точная настройка композиции и визуальной иерархии Презентация клиенту Быстрое создание альтернативных версий по запросу Объяснение концепций и обоснование дизайнерских решений

Рекомендации по интеграции Midjourney в коммерческие проекты:

Всегда проверяйте условия лицензирования изображений для коммерческого использования (подписка Pro или выше для коммерческих прав)

Сохраняйте библиотеку успешных промптов с категоризацией по проектам и типам изображений

Разработайте собственные шаблоны промптов для различных типов дизайнерских задач

Создавайте оптимизированный рабочий процесс с учетом временных задержек на генерацию

Уделите время изучению техник постобработки AI-генераций в графических редакторах

Одна из самых эффективных стратегий — это использование Midjourney для создания нескольких вариантов базового концепта с последующей доработкой выбранного направления в традиционных инструментах. Это позволяет сочетать скорость и разнообразие нейросети с точностью и контролем ручной работы.

Важно помнить, что Midjourney — это инструмент расширения ваших творческих возможностей, а не замена дизайнерского мышления и экспертизы. Наибольших успехов добиваются те специалисты, которые не полагаются на нейросеть полностью, а используют ее как часть своего разностороннего творческого арсенала.