Как нарисовать портрет человека легко: 5 шагов для начинающих

Для кого эта статья:

Начинающие художники, желающие освоить технику портретного рисования

Люди, испытывающие страх перед рисованием и сомнения в своих способностях

Творческие личности, интересующиеся обучением графическому дизайну и иллюстрации Страх перед чистым листом знаком каждому, кто мечтает нарисовать портрет. "Я не умею рисовать лица", "У меня никогда не получится" – эти мысли останавливают многих начинающих художников. Однако создание выразительного портрета доступно каждому! За 16 лет преподавания я разработал систему из 5 простых шагов, позволяющую за одно занятие научиться рисовать узнаваемые лица. Этот метод работает даже с теми, кто никогда не держал карандаш для рисования. Готовы создать свой первый реалистичный портрет за 60 минут? 🎨

Основы портретного рисунка: материалы и подготовка

Начнем с главного — для первых шагов в портретном искусстве не нужны дорогие профессиональные материалы. Достаточно базового набора, который позволит сосредоточиться на технике, а не на инструментах. 📝

Вот минимальный набор для начинающего портретиста:

Бумага (плотность 120-160 г/м²) — обычный альбомный лист A4

Простые карандаши (HB и 2B для начала будет достаточно)

Ластик (мягкий)

Точилка

Референс (фотография человека, которого будете рисовать)

Важно правильно организовать рабочее пространство. Освещение должно падать с левой стороны (для правшей), чтобы рука не создавала тени на рисунке. Разместите референс на уровне глаз и закрепите лист бумаги, чтобы он не скользил.

Михаил Соколов, преподаватель портретной живописи Когда ко мне на курс пришла Анна, она была уверена, что никогда не сможет рисовать лица. "У меня даже круг кривой получается", — призналась она со смехом. Я предложил ей начать с простого упражнения — настроить правильную позу для рисования и сделать разминку руки. Мы потратили всего 10 минут на легкие движения запястьем и пальцами, рисуя спирали и волнистые линии. "Это как разминка перед спортом, только для творчества", — объяснил я. После этой подготовки Анна начала рисовать гораздо увереннее, и через три часа занятия создала свой первый узнаваемый портрет. Сейчас, спустя полгода, она продает свои работы на ярмарках местных художников.

Перед началом работы проведите 5-минутную разминку для руки: нарисуйте несколько кругов, спиралей и свободных линий. Это поможет снять напряжение и сделает штрихи более плавными.

Тип карандаша Характеристика Применение в портрете H, 2H, 3H Твердые, светлые линии Начальные наброски, разметка пропорций HB, F Средней мягкости Основные контуры, детали лица B, 2B, 3B Мягкие, темные линии Тени, штриховка, выразительные элементы 4B-6B Очень мягкие Глубокие тени, брови, ресницы

Для первых портретов рекомендую использовать простые карандаши HB и 2B — их легко найти, они прощают ошибки и позволяют создать хороший контраст без излишней сложности.

Базовые пропорции лица для простого портрета

Секрет узнаваемого портрета кроется не в детализации, а в правильных пропорциях. Пропорции — это соотношение различных частей лица между собой. Когда они верны, даже самый простой набросок будет напоминать оригинал. 🔍

Вот пошаговая инструкция для создания правильной основы портрета:

Нарисуйте овал или яйцевидную форму для очертания лица. Проведите вертикальную линию посередине (ось симметрии). Разделите высоту лица на три равные части горизонтальными линиями: Верхняя линия — примерно уровень бровей.

Средняя линия — основание носа.

Нижняя линия — подбородок. Намечаем глаза на верхней трети лица (расстояние между глазами равно ширине одного глаза). Отмечаем ширину носа (обычно равна расстоянию между внутренними уголками глаз). Размечаем рот (его ширина примерно соответствует линии, проведенной от центра одного глаза до центра другого).

Важно помнить, что эти пропорции — базовая схема, которая подходит для большинства лиц. Индивидуальные особенности можно добавить позже.

Елена Морозова, художник-портретист На мастер-классе для начинающих я встретила Дмитрия, инженера, который никогда не занимался рисованием. "Я технарь до мозга костей, у меня просто нет художественных способностей", — уверял он. Я предложила ему метод, который называю "лицо в клетку". Мы разделили лист на равные секции и то же самое сделали с фотографией. Дмитрий был поражен — оказывается, рисование можно превратить в математическую задачу с координатами! "Это же как чертеж, только с лицом", — воскликнул он. Следуя пропорциям, Дмитрий создал портрет своей жены, который потом подарил ей на годовщину. Сейчас он посещает мою студию каждую неделю и уже освоил техники светотени.

Для облегчения работы с пропорциями используйте метод "вспомогательной сетки": вертикальные и горизонтальные линии помогут точнее размещать элементы лица.

Часть лица Классическая пропорция Распространенные ошибки новичков Глаза Расположены на линии, делящей лицо пополам по вертикали Рисуют слишком высоко, не учитывая лоб Уши От линии бровей до кончика носа Делают слишком маленькими или низко расположенными Нос Занимает среднюю треть лица Рисуют слишком длинным или коротким Рот На трети расстояния между носом и подбородком Размещают слишком близко к носу

Помните: хоть классические пропорции и являются ориентиром, каждое лицо уникально. Наблюдайте за референсом и корректируйте схему под конкретные особенности.

Техника рисования глаз, губ и носа в 3 этапа

Глаза, губы и нос — ключевые элементы, определяющие выразительность портрета. Овладев техникой их рисования, вы сразу заметите, как ваши работы оживают. Разберем каждый элемент в три простых этапа. 👁️👄👃

Рисуем глаза:

Этап 1: Форма и размещение Наметьте миндалевидную форму глаза.

Обозначьте радужку (она редко видна полностью, обычно частично скрыта веками).

Отметьте расположение зрачка (он не всегда в центре радужки!). Этап 2: Детали Прорисуйте верхнее и нижнее веко (верхнее обычно более выраженное).

Добавьте слезный мешочек во внутреннем углу глаза.

Наметьте брови (они следуют форме глазной орбиты). Этап 3: Объем и выразительность Добавьте тень под верхним веком.

Нарисуйте ресницы (они растут из линии века, а не просто "палочки по краям").

Создайте блик в глазу (обычно на радужке, это придаст "живость").

Рисуем нос:

Этап 1: Основная форма Проведите вертикальную линию от переносицы до кончика носа.

Наметьте ширину носа на уровне ноздрей.

Обозначьте кончик носа легкой линией. Этап 2: Структура Добавьте крылья носа (их форма может сильно варьироваться).

Наметьте ноздри (помните, что они направлены вниз и внутрь).

Обозначьте переносицу, если она видна. Этап 3: Светотень Добавьте тень под кончиком носа.

Затемните ноздри (они обычно самые темные части носа).

Создайте легкую тень вдоль крыльев носа для объема.

Рисуем губы:

Этап 1: Контур Наметьте линию смыкания губ (часто имеет форму слегка изогнутой волны).

Обозначьте "арку Купидона" — центральный изгиб верхней губы.

Наметьте общий контур губ. Этап 2: Форма Придайте верхней губе характерную форму (обычно она тоньше нижней).

Сформируйте нижнюю губу (как правило, она полнее и имеет более простую форму).

Обратите внимание на уголки губ — они слегка затенены. Этап 3: Текстура и объем Добавьте легкую штриховку, следуя форме губ (вертикальные полоски).

Создайте тень под нижней губой для объема.

Оставьте небольшие блики на самых выступающих частях для эффекта влажности.

Совет: не стремитесь к идеальной симметрии. Настоящие лица всегда немного асимметричны, и эта особенность делает портреты более реалистичными и живыми.

Для новичков полезно начинать с рисования отдельных элементов лица, прежде чем объединять их в полный портрет. Уделите каждому элементу по 15 минут в день, и через неделю вы заметите значительный прогресс!

Секреты правильного изображения волос и ушей

Волосы и уши часто становятся камнем преткновения для начинающих портретистов. Многие детализируют основные черты лица, но теряются при рисовании этих элементов. А ведь именно они могут добавить портрету индивидуальности. 💇‍♂️👂

Техника рисования волос:

Главная ошибка начинающих — попытка нарисовать каждый волосок. Это не только отнимает много времени, но и делает рисунок неестественным. Вместо этого:

Определите базовую форму прически Начертите общий силуэт волос вокруг головы.

Обозначьте линию роста волос (она редко бывает ровной).

Наметьте основное направление прядей. Работайте группами прядей, а не отдельными волосками Выделите основные крупные пряди.

Наметьте границы светлых и темных участков.

Не забудьте про объем — волосы не прилегают плотно к голове. Добавьте текстуру и детали Используйте различные типы штриховки по направлению роста волос.

Подчеркните отдельные пряди в ключевых местах (у лица, на концах).

Добавьте блики на самых выпуклых участках.

Техника рисования ушей:

Уши имеют сложную форму, но их можно упростить для начинающих художников:

Базовая форма Ухо по форме напоминает искаженную букву "С".

Размещайте верхнюю точку уха примерно на уровне бровей.

Нижняя мочка уха обычно находится на уровне кончика носа. Внутренние элементы Обозначьте завиток (helix) — внешний край уха.

Наметьте противозавиток — внутреннюю складку.

Обозначьте козелок — выступ перед слуховым проходом. Светотень Затемните внутреннюю впадину уха (слуховой проход).

Добавьте легкие тени вдоль складок для придания объема.

Не переусердствуйте с деталями — издалека видны только основные формы.

Практический совет для рисования волос: используйте разное давление карандаша. Легкие линии для светлых прядей и более нажим для теней создадут естественный эффект объема.

Часто задаваемые вопросы по рисованию волос и ушей:

Как рисовать вьющиеся волосы? Фокусируйтесь на форме локонов и их направлении, а не на каждом завитке. Используйте круговые движения карандашом.

Фокусируйтесь на форме локонов и их направлении, а не на каждом завитке. Используйте круговые движения карандашом. Как изобразить короткие стрижки? Подчеркивайте текстуру короткими штрихами, следуя контуру головы. Выделите зоны разной длины.

Подчеркивайте текстуру короткими штрихами, следуя контуру головы. Выделите зоны разной длины. Нужно ли детализировать уши, если они скрыты волосами? Нет, достаточно наметить их положение и видимые части. Это сохранит анатомическую точность, но не отвлечет внимание от основных черт лица.

Финальные штрихи: доработка и оживление портрета

Финальные штрихи превращают простой набросок в выразительный портрет. На этом этапе мы добавляем глубину, характер и эмоцию вашей работе. Даже если предыдущие шаги выполнены не идеально, правильная финализация способна преобразить рисунок. ✨

Шаг 1: Усиление контраста

Контраст — один из главных инструментов для придания портрету выразительности:

Определите самые темные места портрета (обычно это зрачки, ноздри, линия рта).

Усильте эти области, используя карандаш 2B или мягче.

Сохраняйте светлыми участки бликов (скулы, лоб, кончик носа).

Создайте плавный переход между темными и светлыми зонами.

Шаг 2: Добавление текстуры кожи

Реалистичный портрет редко имеет абсолютно гладкие поверхности:

Используйте очень легкую штриховку для создания текстуры кожи.

Учитывайте возраст персонажа (молодая кожа более гладкая).

Добавьте легкие тени в местах естественных складок (носогубные складки, уголки глаз).

Уделите внимание переходу от лица к шее.

Шаг 3: Проверка пропорций и корректировка

Перед финальной доработкой стоит еще раз проверить пропорции:

Отойдите от рисунка на несколько шагов и посмотрите издалека.

Сравните с референсом, перевернув оба изображения вверх ногами (это помогает увидеть ошибки).

Проверьте симметрию (если нужно) и внесите корректировки.

Убедитесь, что все элементы лица гармонично взаимодействуют.

Шаг 4: Добавление характерных особенностей

Индивидуальные черты делают портрет узнаваемым:

Подчеркните особенности, делающие лицо уникальным (родинки, шрамы, форма бровей).

Уделите внимание выражению глаз — они передают эмоции.

Проработайте мелкие детали вокруг глаз и губ (именно там люди обычно ищут сходство).

Не бойтесь подчеркнуть асимметрию, если она присутствует у модели.

Шаг 5: Финальная гармонизация

Завершающие штрихи объединяют все элементы портрета:

Смягчите резкие края, где это необходимо.

Проверьте тональный баланс всего рисунка.

Усильте акценты на ключевых деталях (обычно это глаза и губы).

При необходимости осветлите слишком темные участки ластиком.

Распространенная проблема Решение Портрет выглядит "плоским" Усильте контраст между светом и тенью, добавьте четкие блики. Лицо кажется "мертвым" Добавьте блеск в глазах, слегка затемните внешние уголки губ. Черты лица кажутся неестественными Проверьте пропорции, смягчите слишком резкие линии. Рисунок выглядит "грязным" Используйте клячку для осветления затертых участков.

Помните, что даже профессиональные художники не считают свои работы полностью завершенными — всегда есть что улучшить. Знайте, когда остановиться, иначе можно "затереть" рисунок до потери свежести.

Совет: сделайте фотографию портрета на разных стадиях работы. Это поможет отследить прогресс и понять, в какой момент рисунок был наиболее выразительным.