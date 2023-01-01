Как нарисовать одежду на человеке: техники и советы для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Художники-новички, интересующиеся фэшн-иллюстрацией

Студенты и участники курсов по рисованию одежды

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в изображении текстур и складок тканей Рисование одежды на человеке часто становится первым серьезным барьером для художников-новичков. Многие из моих студентов приходят с потрясающими идеями, но теряются, когда дело доходит до складок рубашки или драпировки платья. Однако, секрет прост: мастерство в изображении одежды — это набор конкретных техник, которые превращают плоский эскиз в объемный образ. В этой статье я поделюсь методами, которые за 15 лет преподавания помогли сотням моих учеников преодолеть страх перед сложностями и научиться реалистично передавать любые элементы гардероба — от строгих деловых костюмов до воздушных шифоновых платьев. 🎨

Стремитесь создавать реалистичные модные иллюстрации, но не знаете с чего начать? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro включает специальный модуль по рисованию фигуры и одежды! Вы освоите не только базовые навыки изображения силуэтов и пропорций, но и получите секретные техники от профессионалов индустрии, которые используют топовые модные издания. Всего 8 недель — и вы будете уверенно создавать эффектные модные эскизы!

Основы рисования силуэта и пропорций фигуры человека

Прежде чем приступить к рисованию одежды, необходимо освоить базовые пропорции человеческого тела. В мире модной иллюстрации мы часто используем "правило 8 голов" — стандартную пропорцию, где высота головы умещается 8 раз во всем теле. Однако для более стилизованных фэшн-иллюстраций художники часто вытягивают фигуру до 9-10 голов.

Начинайте с простой схемы — "скелета" фигуры, обозначая основные суставы и линии тела:

Вертикальная линия — ось тела, определяющая равновесие фигуры

Линия плеч — обычно равна ширине 2-2,5 головы

Линия талии — примерно на уровне 3-й головы от верха

Линия бедер — примерно на уровне 4-й головы

Колени — на уровне 5,5-6 голов

Когда базовая структура готова, можно добавлять объем, используя геометрические формы — овал для грудной клетки, таз как перевернутый треугольник, цилиндры для рук и ног. 👗

Часть тела Пропорции для модной иллюстрации Пропорции для реалистичного изображения Высота фигуры 9-10 голов 7,5-8 голов Ширина плеч 2,5-3 головы 2-2,5 головы Длина ног До 60% общей высоты Около 50% общей высоты Талия Подчеркнуто узкая Естественная анатомия

Мария, преподаватель фэшн-иллюстрации Помню, как на одно из первых занятий пришла Алиса — талантливая девушка, которая отлично рисовала лица, но полностью терялась при изображении тела. Мы начали с простейших схем — палочек и овалов. "Это слишком примитивно," — сказала она поначалу. Но уже через три недели регулярных упражнений с базовыми пропорциями Алиса создала свою первую полноценную фэшн-иллюстрацию. "Никогда не думала, что геометрические фигуры могут так изменить мой подход к рисунку," — призналась она позже. Ключом к ее успеху стало доверие к процессу и ежедневная практика рисования скелетных схем по 15 минут каждое утро.

Важно помнить: одежда подчеркивает структуру тела под ней. Когда вы понимаете, как располагаются основные анатомические точки, вы сможете правильно "одеть" фигуру любым предметом гардероба.

Разнообразие техник для изображения текстуры тканей

Секрет успешного изображения одежды лежит в умении передавать различные текстуры тканей. Каждый материал имеет свои визуальные характеристики, и для их достоверного изображения необходимы разные техники.

Хлопок и лён — создавайте лёгкие, естественные складки с неравномерными краями. Используйте короткие штрихи средней интенсивности.

— создавайте лёгкие, естественные складки с неравномерными краями. Используйте короткие штрихи средней интенсивности. Шёлк и атлас — ключевую роль играют блики и отражения света. Оставляйте незакрашенные участки в местах максимального светового акцента.

— ключевую роль играют блики и отражения света. Оставляйте незакрашенные участки в местах максимального светового акцента. Шерсть и твид — добавляйте мелкие точки и перекрёстные штрихи для создания фактуры. Линии складок делайте более грубыми.

— добавляйте мелкие точки и перекрёстные штрихи для создания фактуры. Линии складок делайте более грубыми. Кожа и винил — контрастная светотень, чёткие границы бликов, минимум мелких складок.

— контрастная светотень, чёткие границы бликов, минимум мелких складок. Джинса — характерные диагональные линии плетения, потёртости можно создать ластиком.

Тип ткани Инструменты Техники Шифон, органза Акварель, цветные карандаши Полупрозрачные слои, лёгкие размытия Бархат, замша Мягкие карандаши, пастель Растушёвка, матовые поверхности Металлические ткани Белые гелевые ручки, маркеры Чёткие яркие блики, контрастные тени Кружево Тонкие линеры, белый гель Повторяющиеся узоры, негативное пространство

Для начинающих художников я рекомендую практиковаться с одним предметом одежды, но в разных материалах. Например, нарисуйте одно и то же платье, представляя его сначала в хлопке, затем в шёлке, далее в шерсти. Это поможет понять, как меняется поведение ткани в зависимости от материала. 📝

При работе с цветом помните, что разные ткани по-разному отражают свет. Атласные и шёлковые ткани имеют более контрастные блики, в то время как матовые материалы вроде хлопка и льна создают мягкие градиенты светотени.

Дмитрий, иллюстратор модных журналов Когда я только начинал работать с модными брендами, получил заказ на серию иллюстраций для коллекции из кожи и шёлка. Первые эскизы выглядели плоскими и неубедительными — все материалы казались одинаковыми. Мой наставник посоветовал простое упражнение: неделя интенсивной практики только с текстурами. Я рисовал квадраты 10×10 см, заполняя их имитацией разных тканей — по 5 образцов каждой текстуры ежедневно. Через неделю прогресс был поразительным! Мои иллюстрации буквально "заговорили" — зрители могли почувствовать мягкость шёлка и прохладу кожи только глядя на рисунок. Этот метод я теперь рекомендую всем своим ученикам.

Особенности передачи складок на одежде разного типа

Складки на одежде — это не хаотичные линии, а система, подчиняющаяся законам физики и анатомии. Существует несколько типов складок, и каждый из них требует особого подхода при рисовании.

Трубчатые складки — образуются, когда ткань свисает с опорной точки (например, с плеча). Рисуйте их параллельными линиями, сужающимися к верхней точке крепления.

— образуются, когда ткань свисает с опорной точки (например, с плеча). Рисуйте их параллельными линиями, сужающимися к верхней точке крепления. Диагональные складки — возникают при движении тела или натяжении ткани. Направление этих складок указывает на точку натяжения.

— возникают при движении тела или натяжении ткани. Направление этих складок указывает на точку натяжения. Радиальные складки — расходятся от точки напряжения, как лучи солнца. Часто появляются в области локтей, колен.

— расходятся от точки напряжения, как лучи солнца. Часто появляются в области локтей, колен. Зигзагообразные складки — образуются, когда мягкая ткань сжимается между точками опоры (например, в поясе брюк).

— образуются, когда мягкая ткань сжимается между точками опоры (например, в поясе брюк). Спиральные складки — характерны для драпированных тканей или при скручивании материала.

При рисовании складок следуйте принципу "от общего к частному" — сначала обозначьте основные, крупные складки, а затем добавляйте более мелкие детали. 🖌️

Важно понимать, что складки подчеркивают форму тела под одеждой. Они не просто декоративный элемент, а функциональный аспект, показывающий взаимодействие ткани с телом:

В местах, где ткань облегает тело (бедра, грудь), складки минимальны или отсутствуют

В местах сгибов (локти, колени) складки концентрируются и создают радиальный рисунок

В свободных участках (широкие рукава, юбки) складки плавные и следуют за силой гравитации

Один из самых эффективных способов научиться рисовать складки — наблюдение. Изучайте, как формируются складки на вашей собственной одежде при различных движениях и положениях тела.

Секреты передачи объема и светотени в элементах гардероба

Убедительная передача объема в элементах одежды создает иллюзию трехмерности на плоском листе бумаги. Основой для этого служит правильная работа со светотенью, которая включает в себя несколько компонентов.

Блик — самая светлая часть, где свет напрямую отражается от поверхности ткани

— самая светлая часть, где свет напрямую отражается от поверхности ткани Свет — хорошо освещенные участки объекта

— хорошо освещенные участки объекта Полутень — промежуточная область между светом и тенью

— промежуточная область между светом и тенью Тень — участки, скрытые от прямого источника света

— участки, скрытые от прямого источника света Рефлекс — отраженный свет в теневых участках

— отраженный свет в теневых участках Падающая тень — тень, которую объект отбрасывает на другие поверхности

Для разных элементов гардероба характерны свои особенности в передаче объема:

Рукава и брючины (цилиндрические формы) — светотеневой рисунок направлен вдоль формы. Помните, что даже прямые рукава имеют небольшое искривление в соответствии с анатомией руки.

Воротники и манжеты — часто имеют четкие края и геометрическую структуру. Уделите внимание углам и соединениям с основной тканью.

Плечевые швы и проймы — следуйте анатомической структуре тела, даже если она скрыта под одеждой. Прорисовывайте линии соединения деталей четче, чем складки.

Драпировки и сборки — создают ритмичные повторения светотеневых участков. Соблюдайте логику распределения света — если одна складка отбрасывает тень, соседние будут иметь похожий рисунок. 🎭

При работе с объемными элементами гардероба используйте прием "послойного построения":

Наметьте силуэт и базовые пропорции предмета одежды Обозначьте основные светотеневые массы (не детализируя) Детализируйте складки и текстурные особенности Добавьте акценты — самые темные тени и яркие блики Уточните детали и усильте контрасты в ключевых участках

Ищете свое место в мире дизайна и иллюстрации? Не уверены, какое направление выбрать? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, подходит ли вам именно фэшн-иллюстрация! Всего за 3 минуты вы получите персонализированный анализ ваших сильных сторон и рекомендации по развитию карьеры в сфере дизайна одежды и модной иллюстрации. Узнайте, какие навыки стоит развивать именно вам для достижения успеха!

Простые упражнения для улучшения навыков рисования одежды

Регулярная практика — ключ к совершенствованию в любом аспекте рисования, особенно когда дело касается изображения одежды. Предлагаю несколько эффективных упражнений, которые помогут быстро повысить ваши навыки.

Упражнение 1: Библиотека складок

Создайте "каталог" различных типов складок, которые вы сможете использовать как справочник при работе над сложными композициями:

Выделите в скетчбуке 10-15 страниц На каждой странице прорабатывайте один тип складок (трубчатые, диагональные, радиальные и т.д.) Делайте небольшие зарисовки (5×5 см) разных вариаций одного типа Подписывайте особенности формирования этого типа складок Регулярно дополняйте библиотеку новыми наблюдениями

Упражнение 2: Пятиминутные скетчи драпировок

Это упражнение развивает навык быстрого считывания формы и светотени:

Создайте простую драпировку из ткани на столе или стуле

Поставьте таймер на 5 минут

Нарисуйте только общие массы света и тени, без детализации

После сигнала таймера измените драпировку и повторите

Делайте 3-5 таких скетчей ежедневно

Упражнение 3: Метод "Повторения мастеров"

Выберите работы признанных модных иллюстраторов и учитесь, анализируя их технику:

Найдите иллюстрацию с интересным изображением одежды Сначала скопируйте ее максимально точно Затем попробуйте воссоздать ту же одежду, но на фигуре в другой позе Проанализируйте, как изменились складки и форма при смене позы

Упражнение 4: "Скелет" под одеждой

Это упражнение помогает понять связь между анатомией и формированием складок:

Найдите фотографию модели в одежде На кальке или в цифровом слое нарисуйте скелетную схему фигуры под одеждой Проанализируйте, как положение тела влияет на формирование складок Отметьте точки натяжения и расслабления ткани

Упражнение 5: Стилизация одного предмета

Выберите один предмет гардероба (например, белую рубашку) и интерпретируйте его в разных стилях:

Фотореалистичная передача всех деталей

Минималистичная линейная графика

Стилизованный фэшн-скетч с преувеличениями

Абстрактная интерпретация с акцентом на ритм и пятна

Это упражнение развивает гибкость художественного мышления и помогает найти собственный стиль. 🎨

Практикуйтесь регулярно, выделяя хотя бы 15-20 минут ежедневно. Помните: прогресс в рисовании одежды приходит постепенно, но качественный скачок происходит обычно после 100-150 часов целенаправленной практики.