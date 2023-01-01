Как нарисовать человека поэтапно легко: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие художники, интересующиеся рисованием человека

Студенты курсов по рисованию и дизайну

Любители творчества, стремящиеся улучшить свои навыки в изобразительном искусстве Рисование человека часто кажется непосильной задачей для начинающих художников. Сложные пропорции, анатомические детали и передача движения могут отпугнуть даже самых энтузиастов. Однако, овладев базовыми принципами построения человеческой фигуры, вы удивитесь, насколько легким может стать этот процесс! В этой пошаговой инструкции мы разберем каждый элемент рисования человека — от первых линий до проработанной фигуры в движении. Следуя простым этапам, вы сможете создать убедительное изображение человека уже сегодня. 🎨

Хотите не просто нарисовать человека, но и создавать профессиональные дизайн-проекты? Курс «Графический дизайнер» с нуля от Skypro — идеальный старт для творческого развития! Здесь вы освоите не только рисунок человека, но и полный набор навыков современного дизайнера. Курс построен на практических заданиях, которые помогут вам преобразовать базовые навыки рисования в профессиональные компетенции. Начните свой путь к творческой профессии прямо сейчас!

Основы рисования человека: подготовка к творчеству

Прежде чем приступать к рисованию человеческой фигуры, необходимо правильно подготовиться. Качественные материалы и понимание базовых техник значительно облегчат процесс и повысят результативность ваших художественных усилий. 📝

Начните с подготовки рабочего места и необходимых инструментов:

Бумага – выбирайте плотностью от 120 г/м² для набросков и от 200 г/м² для финальных работ

– выбирайте плотностью от 120 г/м² для набросков и от 200 г/м² для финальных работ Карандаши – набор графитных карандашей разной твердости (HB, 2B, 4B, 6B)

– набор графитных карандашей разной твердости (HB, 2B, 4B, 6B) Ластик – комбинация обычного и клячки для тонкой работы

– комбинация обычного и клячки для тонкой работы Точилка – качественная, с контейнером для стружки

– качественная, с контейнером для стружки Линейка и циркуль – для построения пропорций (на начальных этапах)

Организация рабочего пространства играет не менее важную роль. Разместите лист под углом 30-45 градусов для лучшего обзора и удобства работы. Освещение должно быть ярким, но не создающим резких теней – идеальным решением станет естественный свет или лампа дневного света.

Алексей Волков, преподаватель академического рисунка

Часто на моих курсах студенты удивляются, когда я уделяю целый урок подготовке к рисованию. "Зачем тратить время на это?" – спрашивают они. Однажды я провел эксперимент с группой новичков. Половина студентов сразу приступила к рисованию человека, другая половина потратила 40 минут на подготовительные упражнения: разминку руки, рисование простых геометрических фигур и линий разной толщины. Результат был очевиден – вторая группа создала более уверенные и пропорциональные наброски, потратив в итоге меньше времени на исправления. С тех пор "разминка" стала обязательной частью моих уроков, и качество работ студентов значительно улучшилось.

Перед началом работы над рисунком человека, полезно выполнить несколько разминочных упражнений:

Упражнение Техника выполнения Польза для рисования фигуры Линии разной толщины Проводите линии от тонких к толстым, меняя нажим Контроль нажима при обозначении объема тела Геометрические примитивы Рисуйте круги, овалы, цилиндры, кубы Основа для построения частей тела Быстрые наброски 30-секундные эскизы простых поз Развитие глазомера и восприятия пропорций Штриховка Заполнение форм параллельными линиями Передача объема мышц и складок одежды

Важно понимать, что рисование человека – это навык, требующий регулярной практики. Ежедневные 15-минутные сессии принесут больше пользы, чем одна многочасовая тренировка в неделю. Начинайте с простых набросков и постепенно увеличивайте сложность ваших работ. 🕰️

Пропорции тела: ключ к реалистичному изображению

Правильные пропорции – основа убедительного рисунка человека. Даже при стилизации важно понимать классические соотношения частей тела, чтобы осознанно от них отходить. Система построения фигуры человека, основанная на "головах" (высота головы как единица измерения), остается наиболее доступной для начинающих. 📏

Для взрослого человека среднего роста используется система "8 голов":

1-я голова – от макушки до подбородка

– от макушки до подбородка 2-я голова – от подбородка до середины груди (примерно до сосков)

– от подбородка до середины груди (примерно до сосков) 3-я голова – от середины груди до пупка

– от середины груди до пупка 4-я голова – от пупка до паха (низ туловища)

– от пупка до паха (низ туловища) 5-6-я головы – от паха до коленей

– от паха до коленей 7-8-я головы – от коленей до ступней

Ширина тела также имеет свои пропорции:

Ширина плеч ≈ 2 головы

Ширина таза ≈ 1,5 головы

Длина рук (до кончиков пальцев) ≈ 3,5 головы

Локоть находится на уровне талии

Запястье – на уровне паха

Для детей пропорции отличаются, и система "голов" меняется с возрастом:

Возраст Система пропорций Характерные особенности Младенец (до 1 года) 4 головы Большая голова, короткие конечности Ребенок (1-3 года) 5 голов Округлое тело, короткая шея Ребенок (4-6 лет) 6 голов Более длинные конечности Подросток (10-13 лет) 7 голов Удлиненное тело, непропорциональные конечности Взрослый 8 голов Сбалансированные пропорции

При построении фигуры очень полезно использовать направляющие линии и простые геометрические формы. Начните с "линии действия" – основной кривой, проходящей через центр тела и определяющей динамику позы. Затем обозначьте основные массы: круг для головы, овал для грудной клетки, овал/прямоугольник для таза. 🔄

Мария Петрова, художник-иллюстратор

Помню, как один из моих студентов никак не мог добиться правильных пропорций. Мы перепробовали разные методики, но результаты оставались неудовлетворительными. Тогда я предложила ему необычный подход – рисовать фигуру человека вверх ногами. Сначала он посмеялся, но решил попробовать. Суть метода заключалась в том, чтобы отключить левое полушарие мозга, которое мыслит стереотипами и мешает видеть реальные пропорции. Когда фигура перевернута, мозг воспринимает ее как набор абстрактных линий и форм, а не как знакомый объект. Через неделю таких упражнений произошло чудо – его рисунки стали заметно точнее! Теперь я рекомендую этот прием всем, кто "застрял" в развитии своих навыков рисования пропорций.

Помните, что пропорции могут сознательно изменяться для создания определенного эффекта или стиля. Например, герои комиксов часто имеют соотношение 8,5-9 голов для придания более героического облика. Японское аниме использует систему 6-7 голов с увеличенными глазами и уменьшенным носом. Зная классические пропорции, вы сможете осознанно адаптировать их под свой стиль. 🖌️

Поэтапное рисование фигуры человека для начинающих

Теперь приступим к практической части – поэтапному рисованию человека в полный рост. Я разработал простую последовательность действий, которая поможет даже новичкам создать убедительное изображение. Следуйте этим шагам, и результат вас приятно удивит! 👨‍🎨

Этап 1: Обозначение основных пропорций

Нарисуйте вертикальную линию, определяющую высоту фигуры Разделите эту линию на 8 равных частей (для взрослого человека) Проведите горизонтальные отметки в ключевых точках: верх головы, подбородок, плечи, грудь, талия, бедра, колени, ступни Обозначьте ширину плеч (примерно 2 головы) и таза (около 1,5 головы)

Этап 2: Добавление простых геометрических форм

Нарисуйте круг для головы (верхняя часть первого деления) Изобразите овал для грудной клетки (2-3 деление) Добавьте тазовую область в форме перевернутой трапеции (4-е деление) Обозначьте конечности с помощью цилиндров и прямоугольников

Этап 3: Соединение форм и прорисовка силуэта

Соедините основные формы плавными линиями Добавьте шею, соединяющую голову и торс Прорисуйте контуры рук от плеч до кистей Обозначьте ноги от таза до ступней Наметьте основные суставы (локти, колени, запястья, лодыжки)

Этап 4: Уточнение пропорций и добавление деталей

Проверьте соотношения частей тела Нарисуйте основные черты лица (глаза на уровне середины головы) Добавьте одежду, следуя контурам тела Прорисуйте кисти рук и стопы

Этап 5: Финализация рисунка

Удалите или осветлите вспомогательные линии Уточните контуры фигуры Добавьте детали одежды и аксессуары Наметьте основные тени для придания объема

При рисовании фигуры в полный рост особое внимание уделите постановке стоп – они должны уверенно "стоять" на поверхности. Распределение веса тела человека формирует естественную позу: если вес перенесен на одну ногу, противоположное бедро приподнимается, а линия плеч наклоняется в противоположную сторону от линии бедер. 🧍‍♂️

Для упрощения работы с набросками человека в разных позах, используйте схему "человечка-палочки" – это быстрый способ зафиксировать движение и пропорции:

Голова – круг

Туловище – линия от основания головы до таза

Руки и ноги – простые линии

Суставы – небольшие кружки

Такая схема поможет вам быстро определить основное движение фигуры, после чего можно добавлять объем и детали. Практикуйте этот метод при рисовании людей с натуры или по фотографиям. 📸

Техника построения лица и передача эмоций

Лицо – это информационный центр вашего рисунка, именно оно привлекает наибольшее внимание и передает эмоциональное состояние персонажа. Освоив базовые принципы построения лица, вы сможете значительно улучшить свои рисунки человека. 😊

Для начала необходимо понять классические пропорции лица:

Форма головы близка к овалу (или яйцу с узкой частью внизу)

Глаза располагаются примерно на середине высоты головы

Расстояние между глазами равно ширине одного глаза

Нос заканчивается примерно на линии, отстоящей от линии глаз на расстояние, равное высоте от бровей до подбородка

Ширина носа примерно равна расстоянию между внутренними уголками глаз

Рот располагается на расстоянии трети от носа до подбородка

Уши находятся между линией глаз и носа, их верх на уровне бровей, низ – на уровне кончика носа

Пошаговое построение лица:

Нарисуйте овал для формы головы Проведите вертикальную осевую линию по центру лица Добавьте горизонтальные направляющие: линия глаз (середина овала), линия бровей, линия носа, линия рта, линия подбородка Разместите глаза на средней линии, соблюдая пропорции Нарисуйте нос, используя простые формы (треугольник или прямоугольник) Добавьте рот на соответствующей линии Обозначьте уши по бокам головы Дополните рисунок деталями: брови, ресницы, контуры губ

Передача эмоций через мимику – важнейший аспект рисования лица. Основные элементы, формирующие выражение лица:

Эмоция Положение бровей Глаза Рот Радость Слегка приподняты Сужены, "улыбающиеся" Углы приподняты, возможны видимые зубы Удивление Высоко подняты Широко открыты Приоткрыт, округлый Гнев Сдвинуты к переносице, опущены к носу Сужены, напряженный взгляд Сжат или оскал Грусть Внутренние уголки подняты Слегка прикрыты, возможны слезы Углы опущены, нижняя губа может быть выдвинута Страх Приподняты и сдвинуты Широко открыты, белки видны сверху Растянут горизонтально, губы напряжены

При рисовании лиц разного возраста учитывайте следующие особенности:

Детское лицо: крупные глаза, маленький нос, полные щеки, высокий лоб, мягкий подбородок

крупные глаза, маленький нос, полные щеки, высокий лоб, мягкий подбородок Подростковое лицо: более выраженные черты, появление угловатости

более выраженные черты, появление угловатости Взрослое лицо: четкие пропорции, выраженный подбородок, сформированные скулы

четкие пропорции, выраженный подбородок, сформированные скулы Пожилое лицо: морщины, обвисшая кожа, заострившийся нос, опущенные уголки глаз и рта

Важно помнить о трехмерности головы при рисовании лица. В зависимости от ракурса, линии построения искривляются, следуя форме черепа. Для тренировки полезно рисовать лицо в разных поворотах: анфас, в три четверти, в профиль, с нижнего и верхнего ракурса. 🔄

Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, есть ли у вас природные склонности к изобразительному искусству и дизайну. Многие люди, умеющие отлично рисовать фигуру человека, даже не подозревают, что могут превратить свой талант в прибыльную профессию. Пройдите бесплатный тест и узнайте, подходит ли вам карьера в творческой сфере — возможно, рисование человека станет не просто хобби, а шагом к новой профессии!

Советы мастеров: как легко нарисовать человека в движении

Создание динамичных фигур – вершина мастерства в рисовании человека. Передача движения оживляет ваш рисунок, делает его выразительным и интересным. Следующие профессиональные приемы помогут вам справиться с этой задачей. 🏃‍♂️

Основные принципы рисования фигуры в движении:

Линия действия (Action Line) – главная дуговая линия, проходящая через весь силуэт и определяющая основное движение

– главная дуговая линия, проходящая через весь силуэт и определяющая основное движение Противовес – баланс масс тела (если верхняя часть наклонена вправо, нижняя компенсирует наклон влево)

– баланс масс тела (если верхняя часть наклонена вправо, нижняя компенсирует наклон влево) Контрапост – классическая поза, где вес перенесен на одну ногу, создавая S-образную линию тела

– классическая поза, где вес перенесен на одну ногу, создавая S-образную линию тела Перспективное сокращение – части тела, направленные к зрителю или от него, изображаются с учетом перспективы

– части тела, направленные к зрителю или от него, изображаются с учетом перспективы Перекрытие форм – наложение одних частей тела на другие для создания ощущения глубины

Для передачи динамики важно осознать, что движение создает цепную реакцию во всем теле. Например, при беге:

Когда нога выносится вперед, противоположная рука также движется вперед Корпус слегка наклоняется в направлении движения Голова может быть слегка наклонена вперед Линия плеч и линия таза находятся в противофазе (когда плечи поворачиваются влево, таз поворачивается вправо)

Чтобы упростить процесс рисования человека в движении, используйте метод "жестовых рисунков" (gesture drawing). Это быстрые наброски длительностью 30-60 секунд, фокусирующиеся на схватывании основного движения, а не на деталях. Регулярная практика таких набросков значительно улучшит ваше понимание динамики человеческого тела. ⏱️

Полезные техники для изображения сложных динамических поз:

Метод "манекена" – представьте фигуру как шарнирную куклу с подвижными суставами

– представьте фигуру как шарнирную куклу с подвижными суставами Разложение на простые формы – голова как шар, туловище как цилиндр, конечности как конусы

– голова как шар, туловище как цилиндр, конечности как конусы "Скелетный" подход – начните с построения упрощенного скелета, затем наращивайте мышечную массу

– начните с построения упрощенного скелета, затем наращивайте мышечную массу Техника "от целого к частному" – сначала обозначьте общий силуэт, затем добавляйте детали

– сначала обозначьте общий силуэт, затем добавляйте детали Использование референсов – фотографии или видеокадры как справочный материал

Помните об особенностях изображения типичных динамичных поз:

При беге – ноги широко расставлены, центр тяжести смещен вперед, руки согнуты в локтях

– ноги широко расставлены, центр тяжести смещен вперед, руки согнуты в локтях При прыжке – тело вытягивается, конечности часто разводятся для баланса

– тело вытягивается, конечности часто разводятся для баланса При наклоне – таз служит якорем, позвоночник изгибается

– таз служит якорем, позвоночник изгибается При повороте – торс скручивается, создавая напряжение между линией плеч и линией таза

Частые ошибки при рисовании фигуры в движении:

Статичность позы при попытке изобразить движение

Отсутствие перспективного сокращения конечностей

Игнорирование законов физики (неестественное положение центра тяжести)

Чрезмерная симметрия, делающая позу неживой

Недостаточная выразительность силуэта

Для тренировки навыка изображения динамики понаблюдайте за людьми в повседневной жизни – в кафе, парке, на спортивной площадке. Делайте быстрые наброски, фокусируясь на общем движении, а не на деталях. Постепенно ваш взгляд научится улавливать и запоминать динамические позы. 👀

Продвинутый совет: изучите работы мастеров, таких как Микеланджело, Рубенс, Эгон Шиле, которые великолепно передавали динамику движения. Анализируйте, как они использовали линии, пропорции и композицию для создания ощущения движения в статичном изображении. 🖌️