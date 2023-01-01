Как легко вырезать объект в фотошоп: инструкция для новичков

Для кого эта статья:

Новички в графическом дизайне и пользователи Photoshop

Люди, желающие улучшить свои навыки работы с изображениями и вырезанием объектов

Студенты или потенциальные ученики курсов графического дизайна Вырезать объект в Photoshop? Пять лет назад это казалось мне высшей математикой! Неровные края, потерянные детали и часы потраченного времени — знакомо? Но сейчас этот базовый навык доступен даже новичку. С правильным подходом вы сможете профессионально вырезать любой объект за минуты, а не часы. Готовы превратить кошмар в удовольствие? Давайте разберем пять проверенных техник, которые работают даже на сложных изображениях, и забудем о неровных краях и потерянных деталях раз и навсегда! 🔥

Основные инструменты для вырезания объектов в Фотошоп

Для начала разберемся с арсеналом инструментов, которые превратят процесс вырезания из кошмара в удовольствие. Photoshop предлагает несколько способов выделения объектов, каждый из которых имеет свои сильные стороны. Выбор правильного инструмента — половина успеха. 🛠️

Инструмент Уровень сложности Идеален для Точность Magic Wand (W) Начальный Объектов с однородным фоном Средняя Quick Selection (W) Начальный Объектов с четкими краями Средняя Lasso Tool (L) Средний Свободного рисования выделения Низкая-Средняя Pen Tool (P) Продвинутый Объектов со сложными контурами Высокая Select Subject Начальный Автоматического выделения объекта Высокая (ИИ)

Помимо основных инструментов выделения, вам понадобятся вспомогательные функции, которые помогут довести вырезание до совершенства:

Refine Edge/Select and Mask — позволяет точно обработать края выделения, особенно полезно для волос и меха

— позволяет точно обработать края выделения, особенно полезно для волос и меха Quick Mask Mode (Q) — режим маски для визуального редактирования выделения

— режим маски для визуального редактирования выделения Layer Mask — неразрушающий способ скрыть части изображения

— неразрушающий способ скрыть части изображения Контрольные клавиши — Shift (добавить к выделению), Alt (вычесть из выделения), Shift+Alt (пересечение выделений)

Анна Верхова, преподаватель курсов графического дизайна

Помню свой первый коммерческий проект — нужно было подготовить каталог одежды с моделями, вырезанными из фона. Я потратила 6 часов на первое фото! Волосы модели превратились в нечто, напоминающее колючую проволоку. Тогда я не знала про комбинированный подход: Quick Selection + Refine Edge для тела и Select Subject для волос. Сейчас на такую же работу у меня уходит 5-7 минут, причем результат выглядит абсолютно профессионально.

При выборе инструмента для вырезания объекта, анализируйте особенности вашего изображения:

Для объектов с четкими границами и контрастным фоном — Magic Wand или Quick Selection

Для сложных органических форм — Pen Tool или комбинация Select Subject + ручная доработка

Для объектов с полупрозрачными элементами (волосы, дым) — Select and Mask с режимом Refine Edge

Быстрый старт: выделение объекта с помощью Magic Wand

Magic Wand (Волшебная палочка) — самый быстрый способ начать вырезать объекты в Photoshop. Этот инструмент идеален для новичков и для случаев, когда объект находится на контрастном или однородном фоне. Вы будете удивлены, насколько эффективно можно использовать этот простой инструмент! ✨

Алгоритм работы с Magic Wand прост:

Выберите инструмент Magic Wand на панели инструментов (или нажмите W) Настройте параметр Tolerance (Допуск) — чем выше значение, тем больше оттенков будет захватывать выделение Убедитесь, что опция Contiguous (Смежные пиксели) включена, если вы хотите выделять только связанные области одного цвета Кликните по фону вокруг объекта, который хотите вырезать Удерживайте Shift и делайте дополнительные клики, если некоторые части фона остались невыделенными Когда весь фон выделен, инвертируйте выделение (Select > Inverse или Ctrl+Shift+I), чтобы выделить сам объект

Тонкая настройка параметров Magic Wand может значительно улучшить результаты:

Tolerance : 10-20 для контрастных границ, 30-40 для плавных переходов

: 10-20 для контрастных границ, 30-40 для плавных переходов Anti-alias : всегда включайте для сглаженных краев

: всегда включайте для сглаженных краев Contiguous : включайте для выделения только связанных областей, выключайте для выделения всех похожих цветов на изображении

: включайте для выделения только связанных областей, выключайте для выделения всех похожих цветов на изображении Sample All Layers: включите, если работаете с многослойным документом

Magic Wand бывает особенно полезен в комбинации с другими инструментами. Например:

Дмитрий Седов, графический дизайнер

На прошлой неделе клиенту срочно потребовались изображения 50 товаров без фона для интернет-магазина. Времени было катастрофически мало. Я применил Magic Wand с установленным допуском 25 и выключенной опцией "Смежные пиксели" для белых фонов. Затем быстро доработал сложные участки с помощью Quick Selection. После инвертирования выделения и применения маски слоя, я получил чистые изображения без фона. Весь процесс занял около часа вместо планируемых 5-6 часов ручной обработки. Клиент был в восторге от оперативности!

Типичные ошибки при работе с Magic Wand и как их избежать:

Слишком высокий Tolerance захватывает края объекта — уменьшите значение и используйте дополнительные клики с Shift

Выделение захватывает не все нужные участки — попробуйте выключить опцию Contiguous

"Дырки" в выделении — используйте Select > Modify > Close для автоматического закрытия небольших промежутков

Зубчатые края — примените Select > Modify > Smooth с радиусом 1-2 пикселя

Точное вырезание с использованием Pen Tool и Path

Pen Tool (Перо) — это инструмент профессионалов для создания безупречно точных выделений. Хотя освоение этого инструмента требует практики, результаты стоят затраченных усилий, особенно когда речь идет о сложных объектах с четкими границами. 📝

Основной принцип работы с Pen Tool заключается в построении контура (Path) вокруг объекта, который затем преобразуется в выделение. Этот метод обеспечивает беспрецедентную точность и контроль над процессом выделения.

Действие Горячие клавиши Результат Клик – Создание угловой точки Клик + перетаскивание – Создание гладкой кривой Alt + клик на точке Alt Преобразование гладкой точки в угловую Ctrl + клик в пустом месте Ctrl Завершение текущего контура Удерживание Shift при создании точки Shift Ограничение угла до 45° Conversion Path to Selection Ctrl+Enter Преобразование контура в выделение

Работа с Pen Tool включает следующие шаги:

Выберите Pen Tool (P) на панели инструментов Убедитесь, что в верхней панели выбран режим "Path" Начните обводить объект, размещая точки по контуру: Для прямых линий: просто кликайте в ключевых точках

Для кривых: кликните и потяните, чтобы создать маркеры направления кривой Замкните контур, кликнув на первую точку (курсор покажет маленький кружок) Преобразуйте контур в выделение: щелкните правой кнопкой мыши на контуре и выберите "Make Selection" или нажмите Ctrl+Enter В появившемся диалоговом окне настройте параметры сглаживания (Feather Radius) и нажмите OK

Для сложных объектов полезно использовать комбинацию прямых и кривых сегментов:

Для геометрических частей объекта используйте щелчки без перетаскивания

Для округлых частей используйте перетаскивание для создания плавных кривых

Для изменения уже созданного контура используйте Direct Selection Tool (A)

Чтобы добавить точку к существующему контуру, выберите Add Anchor Point Tool

Для удаления точки используйте Delete Anchor Point Tool

Профессиональные приемы при работе с Pen Tool:

Используйте временное увеличение (Ctrl++ или инструмент Zoom) для работы с мелкими деталями

Создавайте контур немного внутри объекта для более чистых краев

Для сложных объектов создавайте несколько контуров и комбинируйте их

Сохраняйте часто используемые контуры в панели Paths для повторного использования

Для более точного позиционирования используйте привязку к сетке (View > Snap To > Grid)

"Умное" выделение: технология Select Subject и Content-Aware

С появлением технологий искусственного интеллекта в Photoshop процесс вырезания объектов стал значительно проще. Функции Select Subject и Content-Aware — настоящий прорыв для начинающих пользователей, позволяющий получать профессиональные результаты буквально в несколько кликов. 🤖

Select Subject — инструмент, использующий ИИ для автоматического распознавания и выделения основного объекта на изображении. Это самый быстрый способ получить качественное выделение сложных объектов:

Откройте изображение в Photoshop Выберите инструмент Select and Mask (доступен через панель Select или после активации любого инструмента выделения) Нажмите кнопку "Select Subject" в верхней панели параметров Photoshop автоматически определит основной объект и создаст выделение Используйте инструменты в Select and Mask для доработки проблемных областей Нажмите OK для применения выделения

Технология Content-Aware используется преимущественно для заполнения пустот после удаления объекта, но также может помочь при его вырезании:

Content-Aware Fill : после выделения объекта используйте Edit > Fill > Content-Aware для интеллектуального заполнения фона

: после выделения объекта используйте Edit > Fill > Content-Aware для интеллектуального заполнения фона Content-Aware Move : позволяет выделить и переместить объект, автоматически заполняя освободившееся пространство

: позволяет выделить и переместить объект, автоматически заполняя освободившееся пространство Content-Aware Scale: изменяет размеры изображения, сохраняя пропорции важных элементов

Сильные и слабые стороны AI-инструментов:

Преимущества :

: Скорость — выделение за секунды вместо минут

Хорошо работает с волосами и мехом

Не требует глубоких знаний Photoshop

Постоянно совершенствуется с обновлениями

Ограничения :

: Может не распознать объект на сложном фоне

Иногда пропускает мелкие детали

Требует ручной доработки для идеального результата

Может неправильно интерпретировать, что является "основным объектом"

Для наилучших результатов комбинируйте AI-инструменты с ручной доработкой:

Используйте Select Subject для начального выделения Перейдите в режим Select and Mask для точной настройки Примените инструменты Refine Edge Brush для работы со сложными краями Настройте параметры Smooth, Feather и Contrast для улучшения краев Используйте кисти Add и Subtract для ручной коррекции

Екатерина Морозова, фото-редактор

Работая над проектом свадебной фотокниги, я столкнулась с катастрофической нехваткой времени — 120 фотографий требовалось обработать за два дня. Раньше на каждое фото с вырезанием фигур новобрачных уходило не менее 30 минут. Я решила рискнуть и использовать новую функцию Select Subject. Результат превзошел ожидания! Даже с развевающейся фатой и сложными прическами инструмент справлялся на 85-90%. Я тратила всего 2-3 минуты на доработку каждого выделения с помощью Refine Edge. В итоге работу, на которую раньше ушло бы 60 часов, я выполнила за 12. Клиенты получили фотокнигу раньше срока и были в восторге от качества.

Сохранение вырезанного объекта и работа с прозрачностью

После успешного вырезания объекта критически важно правильно сохранить результат, чтобы сохранить прозрачность и возможность дальнейшего редактирования. Неправильный формат или метод сохранения могут мгновенно свести на нет все ваши усилия! 💾

Когда вы вырезали объект, у вас есть несколько способов применить выделение:

Маска слоя (рекомендуемый метод):

(рекомендуемый метод): Создайте выделение объекта

Нажмите на иконку Add Layer Mask в нижней части панели слоев

Photoshop создаст маску, скрывающую все, что находится вне выделения

Преимущество: неразрушающее редактирование, можно вернуть скрытые части позже

Вырезание и перемещение на новый слой :

: Создайте выделение объекта

Используйте Ctrl+J для копирования выделенной области на новый слой

Теперь объект находится на отдельном слое с прозрачным фоном

Удаление фона :

: Создайте выделение фона (не объекта)

Нажмите Delete для удаления фона

Недостаток: разрушающее редактирование, потерянные данные невозможно восстановить

Для сохранения объекта с прозрачностью выбирайте правильный формат файла:

Формат Поддержка прозрачности Лучше всего для Размер файла PNG Да (полная) Веб-графики, логотипы, объекты с четкими краями Средний PSD Да (со слоями) Рабочих файлов с сохранением всех слоев и масок Большой TIFF Да Печати высокого качества, профессиональной работы Большой JPEG Нет Не подходит для объектов с прозрачностью Маленький WebP Да Современных веб-сайтов, оптимизация скорости загрузки Очень маленький

Процесс сохранения объекта с прозрачностью:

Выберите File > Export > Export As (или Save for Web в старых версиях) В появившемся диалоговом окне выберите формат PNG Убедитесь, что опция "Transparency" включена Настройте другие параметры (качество, размер и т.д.) Нажмите Export/Save

Работа с прозрачными объектами требует внимания к деталям:

Полупрозрачные края : для естественного вида используйте режим Select and Mask с параметром Decontaminate Colors

: для естественного вида используйте режим Select and Mask с параметром Decontaminate Colors Отбрасываемые тени : добавьте эффект Drop Shadow через Layer Styles для реалистичного размещения объекта

: добавьте эффект Drop Shadow через Layer Styles для реалистичного размещения объекта Проверка на разных фонах : тестируйте вырезанный объект на черном и белом фоне для выявления дефектов вырезания

: тестируйте вырезанный объект на черном и белом фоне для выявления дефектов вырезания Альфа-каналы: для сложных проектов сохраняйте выделения как альфа-каналы для повторного использования

