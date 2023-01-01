История логотипа МТС: от текста к яйцу – эволюция бренда связи

Для кого эта статья:

Дизайнеры и специалисты по брендингу

Маркетологи и менеджеры по продукту

Студенты и обучающиеся в области графического дизайна Логотип МТС — один из самых узнаваемых символов в российском телекоммуникационном ландшафте, пройдя путь от простого текстового знака до легендарного яйца, олицетворяющего целую эпоху в визуальной идентификации. За каждым изгибом и цветовым решением стоит тщательно продуманная концепция, отражающая не только эволюцию самой компании, но и трансформацию подходов к брендингу в России. Изучение этой истории открывает перед дизайнерами и маркетологами бесценную возможность проследить, как фирменный стиль адаптировался под изменяющиеся потребности бизнеса, технологий и восприятия потребителей. 🔴

Рождение бренда: первый логотип МТС и его символика

История логотипа МТС берет начало в 1993 году, когда на российском рынке телекоммуникаций появилась компания "Мобильные ТелеСистемы". Первый логотип представлял собой простое текстовое решение — аббревиатуру "МТС" с полным названием компании ниже. Использовались латинские буквы "MTS", выполненные в сдержанном шрифте без засеч

