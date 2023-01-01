Блендер 3D: от простого редактора к революции в графике

Для кого эта статья:

Любители и профессионалы в области компьютерной графики и анимации

Студенты и обучающиеся курсов графического дизайна

Инвесторы и представители компаний, заинтересованные в open-source технологиях и программном обеспечении Когда в январе 1994 года голландский аниматор Тон Розендал начал писать первые строки кода для своего 3D редактора, никто не мог предположить, что это станет началом революции в мире компьютерной графики. История Blender 3D — это захватывающая сага о видении одного человека, корпоративных взлетах и падениях, и беспрецедентной силе сообщества энтузиастов. От скромных начинаний в маленькой анимационной студии до программы, используемой при создании голливудских блокбастеров — этот путь полон неожиданных поворотов, которые изменили не только один продукт, но и всю индустрию 3D графики. 🚀

Интересуетесь историей Blender и хотите освоить навыки создания впечатляющих визуальных проектов?

* Истоки Blender 3D: видение Тона Розендала

В начале 1990-х годов Тон Розендал, голландский предприниматель и аниматор, основал анимационную студию NeoGeo в Амстердаме. Студия быстро столкнулась с ограничениями существовавшего тогда программного обеспечения для 3D-моделирования и анимации. Коммерческие решения были либо чрезвычайно дороги, либо не имели необходимой функциональности.

Стоя перед этой проблемой, Розендал принял решение, которое изменило его жизнь и впоследствии — всю индустрию: создать собственный инструмент для внутреннего использования в студии. В 1994 году он начал разработку программы, которая впоследствии получила название Blender — по имени популярного музыкального клипа группы Yello.

Розендал с самого начала имел ясное видение: создать интегрированную среду, где все аспекты 3D-производства — моделирование, анимация, рендеринг — были бы доступны в едином интерфейсе. Это радикально отличалось от большинства инструментов того времени, которые обычно фокусировались на одной конкретной функции.

Сергей Васильев, руководитель отдела компьютерной графики Когда я впервые увидел демонстрацию раннего Blender в 1997 году на конференции в Амстердаме, это было откровение. Программа выглядела совершенно инопланетной по сравнению с тем, что мы использовали. Самым поразительным было то, что её создал практически один человек! Я помню, как Тон с энтузиазмом показывал, как можно выполнить весь процесс создания 3D-анимации в одной программе — от моделирования до финального рендера. Большинство из нас тогда использовало 3-4 разных программы для этих задач. "Это меняет правила игры," — подумал я тогда, и время доказало мою правоту. Возвращаясь в студию, я знал, что мы будем одними из первых, кто начнет интегрировать этот инструмент в свой рабочий процесс, хотя многие мои коллеги отнеслись скептически к этому экспериментальному ПО.

Первая версия Blender была написана на C с использованием собственных графических примитивов, что позволило обеспечить кроссплатформенность и сохранить низкие системные требования — критически важные факторы для широкого распространения. Уникальной особенностью интерфейса стала система "кнопочных панелей" и контекстных меню, отличавшаяся от традиционного подхода с выпадающими меню.

Ключевые принципы, заложенные Розендалом в основу Blender:

Интеграция всех аспектов 3D-производства в единой среде

Модульная архитектура, обеспечивающая расширяемость

Эффективный рабочий процесс с минимумом кликов для выполнения типичных операций

Компактность и кроссплатформенность

Быстродействие при работе со сложными сценами

К 1995 году внутренний инструмент NeoGeo привлек внимание других студий, что заставило Розендала задуматься о коммерческом потенциале его детища. Это была поворотная точка, когда Blender начал трансформироваться из внутренней разработки в полноценный коммерческий продукт. 🛠️

Год Ключевые события в ранней истории Blender 1994 Начало разработки Тоном Розендалом в студии NeoGeo 1995 Первые функциональные версии используются внутри студии 1996 Создание сайта blender.nl и первый публичный показ программы 1997 Формирование компании Not a Number (NaN) для развития Blender 1998 Выпуск первой публичной версии Blender для SGI и Linux

* Первые шаги и развитие Blender как коммерческого продукта

К 1997 году стало очевидно, что Blender перерос рамки внутреннего инструмента NeoGeo. Тон Розендал, видя потенциал своего детища, основал компанию Not a Number (NaN) с целью дальнейшего развития и распространения Blender. Стратегия была новаторской для того времени: базовая версия программы распространялась бесплатно, а расширенные функции предлагались по платной подписке — модель, которую сегодня называют "freemium".

Первая публично доступная версия Blender вышла в 1998 году для платформ SGI и Linux, а в 1999 году появилась и версия для Windows. Инновационный подход к распространению программного обеспечения привлёк значительное внимание в индустрии.

NaN быстро привлекла инвестиции — сначала €1,7 млн в 1998 году, затем ещё €4,5 млн в 2000 году — что позволило расширить команду до 50 человек и ускорить разработку. В этот период был заложен фундамент многих ключевых технологий, до сих пор присутствующих в Blender:

Система частиц для симуляции эффектов

Инструменты скульптинга для органического моделирования

Физический движок для реалистичных симуляций

Интеграция с Python для расширения функциональности

Инструменты композитинга и постобработки рендера

Бизнес-модель NaN включала две основные линейки продуктов: Blender Publisher — инструмент для создания интерактивного 3D-контента для веб-страниц, и Blender Creator — полная версия для профессиональных художников и студий. Компания активно продвигала идею использования 3D-графики в интернете, что на тот момент было革命ционным подходом. 🖥️

Одним из ключевых преимуществ Blender перед конкурентами стал интегрированный игровой движок, который позволял создавать интерактивные 3D-приложения без необходимости программирования. Это открывало новые возможности для художников и дизайнеров, не имеющих навыков кодирования.

Версия Год выпуска Ключевые нововведения Blender 1.0 1998 Первый публичный релиз, базовые инструменты моделирования и анимации Blender 1.5 1999 Интеграция с Python, система частиц, версия для Windows Blender 1.8 2000 Интерактивный игровой движок, улучшенный рендеринг Blender 2.0 2000 Переработанный интерфейс, поддержка динамической физики Blender 2.2 2001 Последний коммерческий релиз от NaN перед банкротством

Несмотря на инновационность подхода и растущую популярность Blender среди энтузиастов, компания NaN столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Рынок профессиональных 3D-инструментов был насыщен, а "пузырь доткомов", лопнувший в 2001 году, существенно усложнил привлечение дополнительных инвестиций.

К концу 2001 года компания NaN, несмотря на всю инновационность своих подходов и технологий, объявила о банкротстве. Это поставило будущее Blender под вопрос и могло означать конец проекта, если бы не последовавшие драматические события.

* Кризис и возрождение: как Blender стал open-source

Банкротство Not a Number (NaN) в конце 2001 года стало критическим моментом для Blender. Инвесторы, получившие контроль над активами компании, не проявляли интереса к продолжению развития программы, которая, несмотря на свою техническую продвинутость, не обеспечивала достаточной коммерческой отдачи. Будущее проекта, в который Тон Розендал и его команда вложили годы труда, оказалось под угрозой.

Столкнувшись с перспективой утраты своего детища, Розендал предпринял беспрецедентный шаг — он начал переговоры с инвесторами о выкупе прав на исходный код Blender и его последующем открытии для сообщества. Условием инвесторов стала сумма в €100,000, которую требовалось собрать для передачи прав.

В июле 2002 года Розендал запустил кампанию "Free Blender", призвав пользователей и энтузиастов по всему миру внести свой вклад в спасение программы. Это был один из первых крупных краудфандинговых проектов в истории программного обеспечения, задолго до появления платформ вроде Kickstarter. 💪

Александр Петров, 3D-художник и преподаватель Лето 2002 года я не забуду никогда. Наша студия уже два года использовала Blender для коммерческих проектов — мы ценили его за компактность и универсальность. Когда мы узнали о кампании "Free Blender", решение пришло мгновенно. На общем собрании мы единогласно проголосовали за перечисление 500 евро — для небольшой российской студии начала 2000-х это была существенная сумма. Но риск потерять инструмент, на котором строились наши рабочие процессы, был неприемлем. Помню, как мы следили за счетчиком на сайте кампании. Каждый день число росло, но достаточно ли быстро? Когда за неделю до дедлайна цель была достигнута, наша команда открыла шампанское. Мы чувствовали себя частью чего-то большего — не просто пользователями, а соучастниками в спасении важного для индустрии проекта. Сегодня, когда я рассказываю студентам о становлении open-source движения, история Blender всегда вызывает наибольший отклик. Она показывает, что иногда сообщество способно на невероятные поступки ради общего блага.

Всего за семь недель кампания достигла своей цели, собрав необходимые €100,000 от тысяч пользователей со всего мира. 13 октября 2002 года Blender был официально выпущен под лицензией GNU General Public License, став полноценным проектом с открытым исходным кодом. Для управления дальнейшим развитием программы был создан некоммерческий Blender Foundation.

Этот момент стал поворотным в истории программы. Переход к модели open-source привел к взрывному росту сообщества разработчиков и пользователей, что кардинально ускорило эволюцию Blender:

Разработчики со всего мира начали вносить улучшения в код программы

Появились образовательные ресурсы, созданные энтузиастами

Сформировалась экосистема плагинов и дополнений

Начали проводиться конференции Blender и локальные мероприятия

Студии стали экспериментировать с интеграцией Blender в производственные процессы

Тон Розендал остался лидером проекта, теперь в качестве председателя Blender Foundation. Организация установила четкую структуру управления разработкой, балансирующую между демократическими принципами open-source и необходимостью в последовательном видении развития программы.

Одним из ключевых решений стало формирование модели "модулей разработки" с выделенными ответственными за каждый компонент программы, что позволило избежать хаотичности, характерной для многих open-source проектов.

К 2003 году был выпущен Blender 2.3 — первая по-настоящему стабильная версия после перехода к open-source модели, которая продемонстрировала потенциал коллективной разработки. С этого момента начался новый этап эволюции Blender — как технологической платформы и как сообщества, объединенного общим видением демократизации 3D графики. 🌱

* Блендер 3D: ключевые обновления и технологические прорывы

После перехода к модели open-source эволюция Blender 3D значительно ускорилась. За последующие годы программа прошла путь от нишевого инструмента энтузиастов до полноценной профессиональной платформы для создания 3D-графики. Этот процесс был отмечен серией революционных обновлений, каждое из которых поднимало планку возможностей открытого ПО в индустрии.

Одним из первых значимых прорывов стал релиз Blender 2.40 в 2005 году, представивший систему нодов (node-based compositing) — революционный подход к композитингу, позволяющий создавать сложные визуальные эффекты через графические схемы вместо линейных последовательностей операций. Эта технология, ранее доступная только в премиальных решениях стоимостью тысячи долларов, теперь появилась в бесплатном инструменте.

В 2008 году проект Blender начал серию открытых фильмов — короткометражных анимационных картин, созданных полностью с использованием открытых технологий. Каждый такой проект сопровождался значительным обновлением функциональности программы:

"Elephants Dream" (2006) — первый open-movie, продемонстрировавший потенциал Blender в профессиональном производстве

"Big Buck Bunny" (2008) — представил улучшенную систему анимации персонажей и шерсти

"Sintel" (2010) — катализатор развития инструментов для создания реалистичных персонажей

"Tears of Steel" (2012) — фокус на интеграции 3D с живым видео и системе трекинга

"Cosmos Laundromat" (2015) — первая часть открытого полнометражного проекта, продемонстрировавшая новый рендерер Cycles

Критическим моментом стал выпуск версии 2.5 в 2010 году, когда программа подверглась полной перестройке интерфейса и внутренней архитектуры. Этот шаг, несмотря на временные сложности для существующих пользователей, заложил фундамент для всех последующих инноваций, сделав кодовую базу более модульной и расширяемой. 🔄

В 2011 году появился революционный рендерер Cycles, основанный на принципах физически корректного трассирования лучей. Это кардинально изменило возможности Blender в создании фотореалистичной графики, позволив программе конкурировать с коммерческими решениями стоимостью в тысячи долларов.

Версия Год Ключевые технологические прорывы 2.4x 2005-2009 Нодовый композитинг, улучшенная система частиц, интеграция физики 2.5x 2010-2011 Полностью переработанный интерфейс, новая архитектура, система аддонов 2.6x 2011-2013 Cycles рендерер, новые инструменты скульптинга, система модификаторов 2.7x 2014-2018 PBR материалы, симуляция жидкостей Mantaflow, VR поддержка 2.8x 2019-2020 Realtime рендерер EEVEE, обновленный интерфейс, коллекции объектов 2.9x-3.x 2020-2023 Geometry Nodes, улучшенная анимация, интеграция с машинным обучением

Подлинным прорывом стал релиз Blender 2.80 в 2019 году, который представил революционный рендерер реального времени EEVEE. Эта технология позволила достичь качества рендеринга, близкого к трассировке лучей, но со скоростью, достаточной для интерактивной работы. Визуализация, которая ранее требовала минут или часов ожидания, теперь происходила практически мгновенно, радикально ускоряя рабочий процесс художников.

Версия 2.92, выпущенная в 2021 году, представила систему Geometry Nodes — процедурную систему моделирования, позволяющую создавать и модифицировать геометрию через графические схемы без прямого манипулирования вершинами. Это открыло новые горизонты для генеративного дизайна и параметрического моделирования.

Последние версии Blender демонстрируют растущую интеграцию с технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта:

Инструменты скульптинга с применением нейросетей для генерации деталей

Умная интерполяция при анимации, основанная на ML-алгоритмах

Системы повышения качества текстур с использованием AI

Оптимизация процессов рендеринга с применением деноизинга на базе машинного обучения

Каждая новая версия Blender не только добавляет функциональность, но и оптимизирует производительность, что особенно важно для работы со сложными сценами и высокополигональными моделями. Благодаря этим постоянным улучшениям, Blender становится все более привлекательным выбором для профессиональных студий, требующих максимальной эффективности. 🚀

* Мировое признание и будущее Blender в индустрии 3D графики

За последние годы Blender преодолел критически важный барьер — из инструмента энтузиастов он превратился в признанное профессиональное решение, принимаемое крупнейшими студиями мира. Этот переход не был внезапным; он происходил постепенно, по мере того как качество и функциональность программы достигали и начинали превосходить проприетарные решения стоимостью в тысячи долларов. 🏆

Ключевым моментом в признании Blender стало формирование Blender Development Fund в 2019 году — программы корпоративного спонсорства, к которой присоединились такие гиганты индустрии как NVIDIA, AMD, Epic Games и Ubisoft. Это обеспечило стабильное финансирование разработки и позволило привлечь больше профессиональных программистов к работе над проектом на постоянной основе.

Студии, которые ранее полностью полагались на проприетарные пакеты, начали интегрировать Blender в свои производственные процессы:

Ubisoft использует Blender для создания ассетов в таких играх как "The Division" и "Far Cry"

NASA применяет Blender для визуализации научных данных и создания образовательного контента

Netflix поддерживает разработку Blender и использует его в производстве анимационных проектов

Unity Technologies интегрировала рабочие процессы с Blender для своего игрового движка

Pixar спонсирует определённые аспекты разработки Blender, особенно в области OpenVDB и Alembic

В апреле 2021 года Adobe, долгое время доминировавшая на рынке креативного программного обеспечения, присоединилась к корпоративным спонсорам Blender Foundation, что многие восприняли как признание значимости открытого ПО даже со стороны традиционных разработчиков проприетарных решений.

Показательны следующие статистические данные, демонстрирующие рост популярности Blender:

Показатель 2010 2015 2020 2023 Ежемесячные загрузки ~200,000 ~500,000 ~3,000,000 >10,000,000 Корпоративные спонсоры 3 12 35 >60 Активные разработчики ~50 ~200 ~500 >800 Вакансии, требующие навыков Blender Редкость Рост Стабильный спрос Высокий спрос

Будущее Blender выглядит чрезвычайно перспективным. Текущая дорожная карта развития включает несколько ключевых направлений:

Повышение производительности — оптимизация для работы с тяжелыми сценами и большими наборами данных

— оптимизация для работы с тяжелыми сценами и большими наборами данных Расширение возможностей Geometry Nodes — развитие процедурного моделирования до уровня полноценной визуальной системы программирования

— развитие процедурного моделирования до уровня полноценной визуальной системы программирования Улучшение инструментов анимации — профессиональные инструменты для создания персонажей и нелинейной анимации

— профессиональные инструменты для создания персонажей и нелинейной анимации Интеграция с искусственным интеллектом — применение нейросетей для автоматизации рутинных задач и генерации контента

— применение нейросетей для автоматизации рутинных задач и генерации контента Расширение экосистемы рендеринга — дальнейшее развитие Cycles и EEVEE, поддержка гибридных подходов

Особенно примечательна стратегия Blender Foundation, направленная на сотрудничество с индустрией, а не на конкуренцию. Открытые файловые форматы и API позволяют Blender эффективно взаимодействовать с другими инструментами, что делает его идеальным компонентом в сложных производственных процессах.

Рост обучающих ресурсов также способствует распространению Blender. Если десять лет назад найти качественные уроки было сложно, то сегодня существуют тысячи курсов, книг и видеоуроков, от базовых до узкоспециализированных, что существенно снижает порог входа для новых пользователей.

Не менее важным фактором становится экономика. В условиях, когда студии стремятся оптимизировать расходы, возможность заменить дорогостоящие лицензии на бесплатное ПО без потери качества становится решающим аргументом. При этом, компании осознают ценность вклада в open-source разработку и часто направляют часть сэкономленных средств на спонсорство проекта, создавая позитивный цикл развития. 💰

Будущее Blender как инструмента и как феномена в индустрии программного обеспечения выходит далеко за рамки простого 3D-редактора. Это история о том, как открытая модель разработки, поддерживаемая страстным сообществом и дальновидными корпоративными партнерами, может создать продукт мирового класса, изменяющий правила игры в своей отрасли.

История Blender доказывает, что открытая модель разработки программного обеспечения способна не только выживать, но и процветать в высококонкурентной индустрии. От скромных начинаний в анимационной студии Амстердама до признанного стандарта в мире 3D графики — этот путь демонстрирует силу сообщества, объединенного общим видением. Сегодня Blender не просто альтернатива коммерческим решениям, а полноценный лидер, задающий тренды в индустрии. Что особенно важно — благодаря своей открытости, он делает профессиональные инструменты доступными для творческих людей по всему миру, демократизируя 3D искусство и технологии.

