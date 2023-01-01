Эволюция графических редакторов: от пикселей до нейросетей

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся историей и развитием графических редакторов

Студенты и начинающие графические дизайнеры, желающие узнать о процессе эволюции инструментов дизайна

Профессионалы в области дизайна и цифрового искусства, ищущие более глубокое понимание современного ПО и его возможностей В цифровую эру, когда миллиарды изображений создаются буквально одним нажатием кнопки, сложно представить, что всего 40 лет назад первые графические редакторы делали первые неуверенные шаги в мир компьютерных технологий. Путь от примитивного MacPaint 1984 года с его черно-белой графикой и ограниченным набором инструментов до всемогущего Photoshop наших дней – это не просто история программного обеспечения. Это летопись технологической революции, изменившей способы коммуникации, искусства и визуального мышления человечества. 🖌️ Давайте проследим, как скромные пиксельные редакторы превратились в комплексные графические экосистемы, перевернувшие мир дизайна.

Погружение в историю графических редакторов – это идеальное начало для тех, кто мечтает овладеть современными инструментами дизайна. В курсе Профессия графический дизайнер от Skypro вы не только освоите актуальные версии Photoshop и других программ, но и поймёте логику их эволюции, что позволит вам интуитивно предсказывать тренды и быстрее адаптироваться к новым инструментам. Понимание истоков – ваше секретное оружие в мире стремительно развивающихся дизайн-технологий!

История первых графических редакторов: эпоха MacPaint

История графических редакторов начинается в 1970-х годах, когда компьютерные технологии только зарождались. Первые программы для работы с изображениями были разработаны в исследовательских лабораториях и предназначались для научных целей. Однако настоящий прорыв произошел в 1984 году, когда компания Apple представила свой революционный компьютер Macintosh и программу MacPaint. 📱

MacPaint, созданный Биллом Аткинсоном, стал первым массовым графическим редактором, доступным обычным пользователям. Программа работала с монохромной графикой (черно-белое изображение) и предлагала базовый набор инструментов: кисть, заливка, ластик, линия, прямоугольник и овал. Несмотря на ограничения, MacPaint позволял создавать довольно сложные иллюстрации и быстро завоевал популярность благодаря интуитивному интерфейсу и поддержке мыши.

Алексей Шумилов, историк компьютерной графики Мой первый опыт работы с MacPaint случился в 1985 году, когда мне повезло попасть на выставку компьютерных технологий. Помню, как стоял в очереди почти час, чтобы провести пять минут за новейшим Macintosh. Когда я наконец сел перед монитором и взял в руки мышь – это было похоже на волшебство. До этого момента я видел только командную строку и текстовые интерфейсы. А тут – я рисовал! Настоящей мышкой на настоящем экране! Инструмент "аэрограф" поразил меня больше всего – я создал простой рисунок облаков, и это казалось чудом технологии. Именно тогда я решил связать свою жизнь с компьютерной графикой, хотя в СССР это звучало почти фантастически. Сегодня, оглядываясь назад, понимаю, что MacPaint был не просто программой – он был откровением о будущем.

Одновременно с MacPaint появились и другие ранние графические редакторы. PC Paintbrush для IBM PC стал ответом Microsoft на успех Apple. В 1985 году вышла первая версия Deluxe Paint для компьютеров Amiga, который быстро стал стандартом де-факто для создания компьютерной графики. В отличие от MacPaint, Deluxe Paint поддерживал цветные изображения, что открыло новые горизонты для цифровых художников.

Редактор Год выпуска Платформа Ключевые особенности MacPaint 1984 Apple Macintosh Монохромная графика, интуитивный интерфейс, поддержка мыши PC Paintbrush 1984 IBM PC Поддержка цветной графики, совместимость с популярными форматами Deluxe Paint 1985 Amiga, позже PC Продвинутая работа с цветом, анимация, инструменты для создания игровой графики SuperPaint 1986 Apple Macintosh Комбинация растровой и векторной графики

Ключевые инновации первых графических редакторов включали:

Внедрение графического пользовательского интерфейса (GUI)

Создание инструментов рисования, имитирующих традиционные художественные средства

Разработку систем хранения и передачи графических данных

Внедрение концепции "копировать и вставить" для графических элементов

Создание метафоры "холста" как рабочей области для цифрового творчества

Эти ранние редакторы, несмотря на свою примитивность по сегодняшним меркам, заложили фундаментальные принципы взаимодействия человека с цифровым изображением, многие из которых используются до сих пор.

Эволюция редакторов: Deluxe Paint, Corel Draw, Paint Shop Pro

Конец 1980-х и 1990-е годы стали периодом бурного развития графических редакторов. После первопроходцев вроде MacPaint на рынок вышли более совершенные программы, которые расширили возможности цифровых художников и дизайнеров. 🎨

Deluxe Paint, изначально разработанный для компьютеров Amiga, быстро стал стандартом в индустрии компьютерных игр. Программа предлагала революционные для своего времени функции: работу со слоями, анимацию, продвинутые инструменты для рисования и уникальную систему управления цветовой палитрой. К 1992 году, когда вышла четвёртая версия Deluxe Paint, программа поддерживала 256 цветов и стала основным инструментом для создания спрайтовой графики в компьютерных играх.

Появление CorelDRAW в 1989 году ознаменовало новую эру в развитии векторной графики. В отличие от растровых редакторов, работающих с пикселями, CorelDRAW позволял создавать масштабируемые изображения на основе математических формул. Это произвело революцию в области логотипов, иллюстраций и полиграфического дизайна. К середине 1990-х CorelDRAW превратился в комплексный пакет, включающий не только векторный редактор, но и программы для работы с фотографиями, трёхмерной графикой и анимацией.

Мария Котова, графический дизайнер Мой первый заказ в 1995 году я выполняла в CorelDRAW 3.0 – небольшую брошюру для местной пекарни. Компьютер был ужасно медленным, на выполнение некоторых операций уходили минуты. Помню, как научилась планировать последовательность действий, чтобы минимизировать количество сложных операций с файлом. Когда требовалось применить сложный градиент, я запускал процесс и шел пить чай – знала, что раньше чем через 5 минут компьютер не справится. Однажды произошла катастрофа – накануне сдачи проекта отключили электричество, и я потеряла несколько часов работы. После этого я стала сохранять файл каждые 10 минут, буквально на автомате нажимая Ctrl+S после любого значимого изменения. Эта привычка сохранилась у меня до сих пор, даже когда я работаю в современных программах с автосохранением. Мои студенты смеются, видя, как я невольно нажимаю эту комбинацию клавиш каждые несколько минут.

Paint Shop Pro, выпущенный в 1991 году как простой конвертер графических форматов, со временем эволюционировал в полноценный растровый редактор. Его главным преимуществом была доступность – программа стоила значительно дешевле профессиональных решений, при этом предлагая богатый функционал. К 1998 году Paint Shop Pro включал поддержку слоев, масок, множество фильтров и эффектов, став достойным конкурентом для более дорогих аналогов.

Важным этапом развития графических редакторов стала программа Fractal Design Painter, выпущенная в 1991 году. Она была первым редактором, который достоверно имитировал традиционные художественные инструменты – масляные краски, акварель, пастель, уголь. Это привлекло к цифровому искусству многих традиционных художников, ранее скептически относившихся к компьютерной графике.

Ключевые инновации этого периода включали:

Появление концепции слоёв, кардинально изменившей рабочий процесс

Развитие инструментов выделения и маскирования

Внедрение фильтров и эффектов для быстрой обработки изображений

Реализацию альфа-каналов и работу с прозрачностью

Создание инструментов для имитации традиционных художественных техник

Улучшение цветокоррекции и управления цветом

Эти инновации заложили основу для современных графических редакторов и определили ключевые парадигмы работы с цифровыми изображениями, которые актуальны до сих пор.

Программа Год выпуска первой версии Тип графики Целевая аудитория Революционные функции Deluxe Paint 1985 Растровая Разработчики игр, художники Анимация, продвинутая работа с палитрами CorelDRAW 1989 Векторная Графические дизайнеры Интеграция векторных и растровых инструментов Paint Shop Pro 1991 Растровая Любители, начинающие профессионалы Доступность, универсальность Fractal Design Painter 1991 Растровая Традиционные художники Имитация традиционных художественных инструментов

Adobe на рынке графических программ: первые версии Photoshop

История Photoshop началась задолго до появления первой коммерческой версии. В 1987 году Томас Кнолл, студент Мичиганского университета, разработал простую программу для отображения изображений в градациях серого на монохромных дисплеях. Программа, изначально названная Display, привлекла внимание его брата Джона, работавшего в Industrial Light & Magic. Братья начали развивать программу, добавляя инструменты для редактирования изображений. 💻

В 1988 году Томас переименовал программу в ImagePro, но вскоре обнаружил, что это имя уже занято. После нескольких попыток братья остановились на названии Photoshop. Они пытались продать программу различным компаниям, включая Aldus и Apple, но в итоге заключили соглашение с Adobe Systems, которая выпустила Photoshop 1.0 для Macintosh в феврале 1990 года.

Первая версия Photoshop предлагала базовые функции редактирования растровых изображений: инструменты выделения, редактирования, цветокоррекции и ретуши. Важно отметить, что программа изначально была разработана для профессиональных фотографов и графических дизайнеров, что определило её развитие на долгие годы.

Ключевые вехи ранних версий Photoshop:

Photoshop 1.0 (1990) – базовые инструменты редактирования, отсутствие слоёв, поддержка только формата TIFF

– базовые инструменты редактирования, отсутствие слоёв, поддержка только формата TIFF Photoshop 2.0 (1991) – добавлены контуры, поддержка CMYK и EPS

– добавлены контуры, поддержка CMYK и EPS Photoshop 2.5 (1992) – первая версия для Windows, улучшенная цветокоррекция

– первая версия для Windows, улучшенная цветокоррекция Photoshop 3.0 (1994) – революционное введение слоёв, изменившее парадигму работы с изображениями

– революционное введение слоёв, изменившее парадигму работы с изображениями Photoshop 4.0 (1996) – внедрение операций и действий для автоматизации, улучшенный интерфейс

– внедрение операций и действий для автоматизации, улучшенный интерфейс Photoshop 5.0 (1998) – появление истории действий, инструментов для редактирования текста, управление цветом ICC

– появление истории действий, инструментов для редактирования текста, управление цветом ICC Photoshop 5.5 (1999) – интеграция с ImageReady для создания веб-графики

Параллельно с развитием Photoshop, Adobe разрабатывала и другие программы для работы с графикой. В 1987 году компания выпустила Adobe Illustrator для Macintosh – векторный редактор, предназначенный для работы с PostScript-графикой. Программа быстро стала стандартом для создания векторных иллюстраций, логотипов и типографики.

В 1993 году Adobe приобрела Aldus Corporation, получив контроль над популярным настольным издательским пакетом PageMaker. Это положило начало стратегии Adobe по созданию комплексного набора программ для работы с цифровыми медиа. В 1999 году компания представила первую версию Adobe InDesign, который со временем заменил PageMaker и стал стандартом в издательской индустрии.

Критическим фактором успеха Adobe стало создание экосистемы взаимосвязанных программ. Дизайнеры могли создавать векторные иллюстрации в Illustrator, обрабатывать фотографии в Photoshop и объединять всё это в публикации с помощью PageMaker (позднее InDesign). Интеграция между программами и единый пользовательский интерфейс создавали эффективную рабочую среду, что способствовало доминированию Adobe на рынке графических редакторов.

К концу 1990-х годов Photoshop превратился из специализированного инструмента для обработки фотографий в универсальную платформу для работы с растровой графикой. Программа использовалась не только для ретуши, но и для создания цифровых иллюстраций, веб-дизайна, подготовки графики для печати и множества других задач.

Революционные технологии и функции в графических редакторах

За более чем 40-летнюю историю графические редакторы прошли огромный путь развития. Ряд технологических прорывов кардинально изменил возможности этих программ и, как следствие, всю индустрию визуального контента. Рассмотрим ключевые инновации, которые определили эволюцию графических редакторов. 🚀

Внедрение концепции слоёв в графические редакторы, впервые реализованное в Photoshop 3.0 в 1994 году, произвело настоящую революцию в цифровом дизайне. Слои позволили дизайнерам накладывать и редактировать элементы изображения независимо друг от друга, сохраняя при этом возможность изменять каждый элемент в любой момент. Эта инновация трансформировала рабочий процесс и открыла новые горизонты для экспериментов и сложных композиций.

Другим революционным нововведением стала поддержка графических планшетов с чувствительностью к нажатию. Painter был одним из первых редакторов, полноценно использовавших эту технологию, что позволило цифровым художникам достичь беспрецедентного уровня контроля над линией и нажимом, имитируя традиционные художественные инструменты с невероятной точностью.

Внедрение масок и альфа-каналов значительно расширило возможности выделения и изоляции частей изображения. Эти технологии позволили создавать сложные композиции с плавными переходами и точным контролем над прозрачностью, что было особенно важно для профессиональной фотоманипуляции и композитинга.

Неразрушающее редактирование стало следующим важным шагом. Корректирующие слои и смарт-объекты, впервые появившиеся в Photoshop CS (2003 г.), позволили вносить изменения, которые можно было модифицировать или отменить в любой момент без потери качества исходного изображения. Это сделало рабочий процесс более гибким и безопасным, особенно для профессионалов, работающих с ценными фотографиями.

Развитие технологий автоматизации, включая макросы, действия и скрипты, позволило дизайнерам автоматизировать повторяющиеся задачи, значительно повышая производительность. Фильтры и плагины расширили функциональность базовых программ, позволяя создавать специализированные эффекты или интегрировать новые инструменты.

Ниже представлены ключевые технологические инновации и год их внедрения в популярные графические редакторы:

Технология Год появления Первая реализация Влияние на отрасль Слои 1994 Adobe Photoshop 3.0 Фундаментально изменила подход к созданию и редактированию композиций Поддержка чувствительности нажима 1991 Fractal Design Painter Открыла путь к естественному цифровому рисованию Маски и альфа-каналы 1990 Adobe Photoshop 1.0 Революция в выделении и изоляции элементов Неразрушающее редактирование 2003 Adobe Photoshop CS Обеспечило безопасность и гибкость рабочего процесса 3D-интеграция 2008 Adobe Photoshop CS4 Объединила 2D и 3D графику в одной программе Искусственный интеллект для обработки 2017 Adobe Photoshop CC (функция выбора объекта) Автоматизировала сложные задачи выделения и обработки

Распознавание лиц и объектов на основе искусственного интеллекта стало одной из самых значимых инноваций последнего десятилетия. Технологии машинного обучения позволили автоматизировать сложные задачи, такие как выделение объектов, ретушь кожи или замена неба. Функции, подобные Content-Aware Fill в Photoshop, анализируют содержимое изображения и интеллектуально заполняют выделенные области, что ранее требовало кропотливой ручной работы.

Облачные технологии изменили способ распространения и использования графических редакторов. Adobe Creative Cloud, представленный в 2011 году, перевел индустрию с модели однократной покупки программного обеспечения на модель подписки, обеспечивая пользователям постоянный доступ к последним версиям программ и облачное хранение файлов. Это также способствовало более тесной интеграции между различными приложениями и устройствами.

Автоматическое распознавание объектов и сегментация изображений

Генерация изображений с помощью нейронных сетей

Мгновенная цветокоррекция на основе анализа изображения

Интеллектуальное удаление объектов и восстановление фона

Автоматическое улучшение разрешения изображений

Перенос стиля между изображениями

Интеграция 3D-технологий в традиционно 2D-редакторы, такие как Photoshop, размыла границы между различными типами графики. Теперь дизайнеры могут манипулировать трехмерными объектами, создавать текстуры и материалы, визуализировать 3D-сцены – всё в рамках привычного интерфейса. Это особенно важно для дизайнеров продуктов, архитекторов и создателей игр.

Развитие мобильных редакторов, таких как Adobe Photoshop Touch, Procreate и Affinity Designer для iPad, перенесло профессиональные инструменты на портативные устройства. Современные планшеты с чувствительными к нажиму стилусами позволяют художникам и дизайнерам работать практически в любом месте, не жертвуя качеством и функциональностью.

Современная эра Photoshop: влияние на цифровое искусство

В XXI веке Adobe Photoshop превратился из просто программы для редактирования изображений в культурный феномен, настолько значимый, что слово "фотошоп" стало нарицательным для обозначения любого редактирования изображений. Современная эра Photoshop, начавшаяся с перехода на модель подписки в рамках Creative Cloud в 2013 году, характеризуется ускоренной интеграцией технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. 🤖

С выпуском Photoshop CC Adobe начала выпускать обновления несколько раз в год, а не с интервалом в 18-24 месяца, как это было раньше. Это позволило быстрее внедрять инновации и реагировать на изменяющиеся потребности пользователей. Одним из ключевых направлений развития стали инструменты на основе искусственного интеллекта, объединённые под брендом Adobe Sensei.

Инструменты Adobe Sensei, такие как Select Subject (автоматическое выделение объектов), Sky Replacement (замена неба), Neural Filters (нейронные фильтры) и Content-Aware Fill (интеллектуальное заполнение), революционизировали рабочий процесс, автоматизируя сложные задачи, которые раньше требовали кропотливой ручной работы. Особенно впечатляют нейронные фильтры, позволяющие изменять выражение лица, возраст или даже стиль освещения фотографии одним щелчком мыши.

Влияние Photoshop на современное цифровое искусство невозможно переоценить. Программа стала стандартом де-факто для профессионалов в различных областях:

Фотография – от базовой цветокоррекции до сложного композитинга и художественной обработки

– от базовой цветокоррекции до сложного композитинга и художественной обработки Цифровая живопись – создание оригинальных иллюстраций, концепт-арта и текстур

– создание оригинальных иллюстраций, концепт-арта и текстур Дизайн интерфейсов – разработка пользовательских интерфейсов для веб-сайтов и приложений

– разработка пользовательских интерфейсов для веб-сайтов и приложений Модный дизайн – создание эскизов, узоров и визуализация моделей

– создание эскизов, узоров и визуализация моделей Киноиндустрия – создание раскадровок, концепт-арта, визуальных эффектов

– создание раскадровок, концепт-арта, визуальных эффектов Игровая индустрия – разработка текстур, персонажей, окружения

Photoshop не только изменил способ создания изображений, но и повлиял на наше восприятие визуальной культуры. Термин "отфотошопленный" вошёл в обиход, отражая осознание того, что многие изображения, которые мы видим в медиа, подвергаются цифровой обработке. Это привело к дискуссиям о достоверности изображений, особенно в журналистике и рекламе, а также о влиянии обработанных фотографий на самооценку и восприятие тела.

Современный Photoshop – это не просто отдельная программа, а часть экосистемы Adobe Creative Cloud, интегрированной с другими продуктами Adobe: Illustrator для векторной графики, Lightroom для организации и обработки фотографий, After Effects для движущихся изображений, Dimension для 3D-графики и многими другими. Эта интеграция позволяет дизайнерам легко переключаться между различными инструментами и типами контента, сохраняя единый рабочий процесс.

В последние годы Adobe столкнулась с растущей конкуренцией со стороны более доступных альтернатив, таких как Affinity Photo, GIMP, Pixelmator Pro и других. Это заставило компанию активнее внедрять инновации и улучшать взаимодействие с пользователями. Тем не менее, Photoshop остаётся индустриальным стандартом, благодаря своей мощности, гибкости и обширной экосистеме.

Будущее Photoshop и графических редакторов в целом, вероятно, будет связано с дальнейшей интеграцией технологий искусственного интеллекта, генеративной графики и работой в облаке. Уже сейчас инструменты генеративного ИИ, такие как Adobe Firefly, позволяют создавать изображения по текстовым описаниям, а технологии дополненной и виртуальной реальности открывают новые измерения для цифрового творчества.

Главные тенденции развития Photoshop и других графических редакторов в последние годы:

Тенденция Примеры реализации Влияние на рабочий процесс Генеративный ИИ Adobe Firefly, Generative Fill, генерация текстур Создание уникального контента по текстовым запросам Автоматизация рутинных задач Neural Filters, автоматическое выделение, интеллектуальная ретушь Ускорение рабочего процесса, доступность сложных техник для новичков Кросс-платформенность Версии для iPad, интеграция с мобильными приложениями Возможность работать в любом месте, непрерывный творческий процесс Интеграция 3D и AR 3D-инструменты, создание AR-контента Размытие границ между различными типами медиа Коллаборация в реальном времени Облачные документы, совместная работа Упрощение командной работы, ускорение процесса согласования

Эволюция графических редакторов от первых пиксельных художественных инструментов до современных AI-powered платформ наглядно демонстрирует, как технологии могут трансформировать творчество. История MacPaint, CorelDRAW и Photoshop – это не просто летопись программного обеспечения, а отражение меняющегося отношения человечества к визуальной коммуникации. Сегодня, когда любой смартфон обладает возможностями обработки изображений, о которых первые пользователи MacPaint могли только мечтать, мы стоим на пороге новой эры, где барьер между воображением и его визуальным воплощением становится всё тоньше. Наблюдая за этой историей, мы видим не только эволюцию инструментов, но и эволюцию человеческого творчества, получившего новые, почти безграничные возможности самовыражения.

Читайте также