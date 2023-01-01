Rigify в Blender: ускоренный риггинг персонажей для анимации

Для кого эта статья:

3D-аниматоры и художники, работающие с Blender

Студенты и начинающие специалисты, желающие освоить анимацию персонажей

Профессионалы, стремящиеся повысить свою эффективность в риггинге и анимации Представьте, что вы тратите десятки часов на ручной риггинг персонажа, а потом обнаруживаете, что система Rigify могла сделать 80% этой работы за вас за считанные минуты! Именно такой фейспалм испытал я, когда впервые открыл для себя этот мощный инструмент в Blender. Rigify автоматизирует самую трудоемкую часть подготовки 3D-персонажа к анимации, позволяя вам сосредоточиться на творческом процессе. Готовы узнать, как превратить статичную модель в полностью анимированного персонажа быстрее, чем закипит чайник? 🚀

Что такое Rigify и почему он упрощает работу аниматора

Rigify — это встроенный аддон Blender, который автоматизирует создание сложных скелетных систем (ригов) для персонажей. По сути, это настоящий конвейер для массового производства анимационных скелетов, который превращает утомительный процесс ручного риггинга в полуавтоматический. 🦴

В мире 3D-анимации риггинг традиционно считается одним из самых трудоемких и технически сложных этапов. Представьте, что вам нужно вручную создать десятки костей, настроить их иерархию, ограничения, добавить IK/FK переключатели и контроллеры — и все это для одного персонажа! Rigify берет на себя большую часть этой работы.

Александр Кравцов, технический аниматор Несколько лет назад я работал над небольшим анимационным проектом с десятком персонажей. Сроки были сжатые, а я потратил две недели, создавая сложный риг для главного героя. Когда пришло время делать остальных персонажей, я обнаружил Rigify. Система, которую я месяцами оттачивал вручную, Rigify сгенерировал за 15 минут, причем с дополнительными функциями, о которых я даже не подумал! Это было похоже на переход от рисования каждого кадра анимации вручную к использованию программного обеспечения для анимации — колоссальный скачок в производительности. Остальные персонажи были готовы к анимации за три дня вместо планируемых трех недель.

Основные преимущества использования Rigify:

Скорость — создание полноценного рига занимает минуты вместо дней

— создание полноценного рига занимает минуты вместо дней Качество — профессионально настроенные механики костей и контроллеры

— профессионально настроенные механики костей и контроллеры Гибкость — возможность модифицировать метариг под любой тип персонажа

— возможность модифицировать метариг под любой тип персонажа Стандартизация — одинаковые системы управления для всех персонажей

— одинаковые системы управления для всех персонажей Расширяемость — возможность добавлять собственные компоненты

Метод риггинга Время на стандартного персонажа Сложность освоения Гибкость Ручной риггинг 1-5 дней Высокая Максимальная Rigify 30-60 минут Средняя Высокая Автоматический риггинг (Mixamo) 5-15 минут Низкая Минимальная

Rigify особенно полезен в следующих случаях:

Создание прототипов анимации, когда нужно быстро проверить концепт

Работа над проектами с ограниченным бюджетом или сжатыми сроками

Обучение анимации, когда нужен качественный риг для практики

Создание второстепенных персонажей, не требующих уникальной механики

Установка и активация Rigify в Blender

Одно из главных достоинств Rigify — он уже включен в стандартную поставку Blender, поэтому вам не нужно скачивать дополнительные файлы. Однако по умолчанию этот аддон отключен, и его необходимо активировать. Давайте разберемся, как это сделать шаг за шагом. 🔧

Для начала запустите Blender (работает в версиях 2.8 и новее) и выполните следующие действия:

Откройте меню Edit → Preferences (или используйте сочетание клавиш Ctrl+Alt+U) Перейдите во вкладку Add-ons В поисковой строке введите "rigify" Установите галочку рядом с Rigging: Rigify, чтобы активировать аддон Закройте окно настроек, нажав Save Preferences

После активации у вас появится доступ ко всем функциям Rigify. Проверить, что аддон успешно установлен, можно открыв меню Add → Armature — там должны появиться новые опции, включая "Human (Meta-Rig)" и другие преднастроенные метариги.

Марина Соколова, 3D-аниматор и преподаватель На первом занятии курса по анимации персонажей я всегда демонстрирую установку Rigify. Помню случай с одним студентом, который несколько недель пытался следовать онлайн-туториалам, но у него ничего не получалось. Оказалось, что он искал Rigify в разделе загрузок с официального сайта Blender, не подозревая, что аддон уже есть в программе! Когда мы вместе активировали Rigify и за 20 минут создали первый функциональный риг, его удивлению не было предела. "И это все? А я думал, что риггинг — это какая-то темная магия, доступная только гуру!" — воскликнул он. С тех пор я всегда подчеркиваю, что современные инструменты делают технические аспекты 3D проще, чем многие думают.

Для продвинутых пользователей полезно знать, что Rigify можно обновить до последней версии или установить специфическую версию, скачав исходные файлы с GitHub репозитория Blender. Это может быть необходимо, если вы используете экспериментальные функции или работаете с очень специфичными персонажами.

Версия Blender Версия Rigify Ключевые особенности Совместимость с предыдущими ригами 2.83 LTS 0.5 Базовый функционал, человеческие метариги Полная 2.9x 0.6 Улучшенные контроллеры, поддержка четвероногих Частичная 3.0+ 0.7+ Модульная система, расширенные опции, поддержка Asset Browser Требуется обновление

После установки рекомендую настроить некоторые параметры Rigify для оптимальной работы:

В Edit → Preferences → Add-ons → Rigify нажмите на стрелку раскрытия, чтобы увидеть дополнительные настройки

нажмите на стрелку раскрытия, чтобы увидеть дополнительные настройки Установите галочку Advanced Options , если хотите получить доступ к расширенным функциям

, если хотите получить доступ к расширенным функциям Опционально можно активировать Legacy Mode, если вы работаете со старыми проектами

Настройка метарига для персонажа в Rigify

Метариг — это простой скелет-шаблон, который служит основой для генерации полноценного анимационного рига. Это как архитектурный чертеж будущего здания. Правильная настройка метарига критически важна, поскольку от этого зависит, насколько хорошо финальный риг будет подходить вашему персонажу. 🧩

Для начала работы с метаригом необходимо:

В режиме Object Mode перейдите в Add → Armature и выберите подходящий тип метарига (обычно "Human" для гуманоидных персонажей) Переключитесь в режим Edit Mode (клавиша Tab) Начните подгонять кости метарига под пропорции вашего персонажа

Вот ключевые моменты, на которые следует обратить внимание при настройке метарига:

Позиционирование корневой кости (root) — должна находиться в центре массы персонажа

— должна находиться в центре массы персонажа Суставы — кости должны точно соответствовать анатомическим суставам персонажа

— кости должны точно соответствовать анатомическим суставам персонажа Ориентация костей — важно сохранить правильную ориентацию осей для корректной работы ограничений

— важно сохранить правильную ориентацию осей для корректной работы ограничений Симметрия — для симметричных частей тела используйте функцию X-Mirror (клавиша X в Edit Mode)

— для симметричных частей тела используйте функцию X-Mirror (клавиша X в Edit Mode) Пальцы — убедитесь, что фаланги пальцев корректно позиционированы для естественной деформации

— убедитесь, что фаланги пальцев корректно позиционированы для естественной деформации Позвоночник — распределите позвонки равномерно по всей длине спины персонажа

При настройке метарига полезно использовать следующие техники:

Включите X-Ray режим (Alt+Z), чтобы видеть кости сквозь меш модели

Временно сделайте модель персонажа полупрозрачной для лучшей видимости

Используйте перемещение по осям (G + X/Y/Z) для точного позиционирования

Периодически проверяйте вид в разных проекциях (клавиши 1, 3, 7 на цифровой клавиатуре)

После базового позиционирования костей можно переходить к более тонкой настройке специфических параметров Rigify. Для этого выделите любую кость в метариге и откройте панель Bone Properties (N). В разделе Rigify Parameters вы найдете множество настроек, которые зависят от типа кости:

Limbs (конечности) — можно настроить тип IK/FK-систем, положение полюсов IK, количество суставов

(конечности) — можно настроить тип IK/FK-систем, положение полюсов IK, количество суставов Spine (позвоночник) — количество контроллеров, тип поведения изгиба

(позвоночник) — количество контроллеров, тип поведения изгиба Face (лицо) — специальные настройки для мимических костей и контроллеров

(лицо) — специальные настройки для мимических костей и контроллеров Fingers (пальцы) — тип контроллеров, группировка фаланг

Одна из самых мощных функций метарига — возможность добавления или удаления костей в зависимости от потребностей. Например, для персонажа с хвостом:

В режиме Edit Mode выделите копчиковую кость Нажмите E для экструдирования и создайте цепочку костей хвоста Выделите новые кости и в панели Rigify Parameters установите их тип на "Limbs" или "Chain"

Для персонажей с нестандартной анатомией (например, монстры, четвероногие существа) Rigify предлагает специализированные метариги или позволяет комбинировать элементы разных шаблонов. Не бойтесь экспериментировать — любые изменения метарига можно отменить до момента генерации финального рига.

Генерация финального рига и его кастомизация

Когда метариг настроен в соответствии с пропорциями вашего персонажа, пришло время магии — превращения простого шаблона в полноценную систему анимационного управления. Процесс генерации рига в Rigify требует нескольких шагов, но результат стоит этих усилий. 🧙‍♂️

Прежде чем генерировать финальный риг, рекомендую выполнить несколько подготовительных действий:

Убедитесь, что вся модель правильно центрирована и имеет корректный масштаб (применена трансформация Ctrl+A → All Transforms) Проверьте, что все вершины меша назначены соответствующим группам вершин (Vertex Groups) Сохраните резервную копию файла перед генерацией — это хорошая практика

Теперь выполните следующие шаги для генерации рига:

Выделите метариг в режиме Object Mode Перейдите в панель Rigify Buttons (обычно находится в правой боковой панели, N) Нажмите кнопку Generate Rig

После генерации вы увидите новый армачур с префиксом "rig" и множеством разноцветных контроллеров. Это и есть ваш анимационный риг! Исходный метариг не удаляется, а становится невидимым и неактивным — его можно будет модифицировать и регенерировать риг при необходимости.

Созданный риг включает в себя:

Контроллеры движения (обычно в форме окружностей или кубов)

Системы IK/FK с переключателями

Контроллеры растягивания (stretchy)

Вспомогательные кости для вторичных движений

Слои с различными типами костей

Теперь самое интересное — кастомизация сгенерированного рига! Rigify предоставляет множество возможностей для настройки:

Настройка видимости слоёв — Blender имеет 32 слоя для костей, и Rigify организует их по функциональности

— Blender имеет 32 слоя для костей, и Rigify организует их по функциональности Создание собственных виджетов контроллеров — можно заменить стандартные формы на свои

— можно заменить стандартные формы на свои Настройка ограничений — можно модифицировать существующие ограничения или добавить новые

— можно модифицировать существующие ограничения или добавить новые Добавление custom properties — для создания дополнительных анимируемых параметров

Для привязки меша к сгенерированному ригу выполните следующие шаги:

Выделите меш персонажа, затем, удерживая Shift, выделите риг Нажмите Ctrl+P и выберите "With Automatic Weights" Blender автоматически назначит веса вершин на основе их близости к костям

Иногда автоматическое назначение весов требует доработки. В таком случае:

Выделите меш и переключитесь в режим Weight Paint Выберите проблемную кость в армачуре Скорректируйте веса вершин, используя кисти Weight Paint

Для продвинутой кастомизации рига можно использовать Python API Rigify или модифицировать созданные драйверы. Например, для создания автоматического моргания:

Добавьте новое свойство (custom property) к контроллеру головы Создайте драйвер для контроллеров век, связанный с этим свойством Настройте функцию драйвера для имитации естественного моргания

Одна из сильных сторон Rigify — возможность сохранения и повторного использования ваших кастомизированных настроек. После того как вы настроили риг идеально для вашего стиля анимации, можно:

Сохранить его как шаблон в коллекции Rigify Экспортировать настройки для использования в других проектах Создать библиотеку собственных пресетов

Практическое использование созданного рига для анимации

Теперь, когда ваш персонаж оснащен мощным ригом Rigify, настало время привести его в движение! Качественно сгенерированный риг — это как спортивный автомобиль, который ждет опытного водителя. Давайте разберемся, как управлять этой машиной и создавать потрясающую анимацию. 🏃‍♀️

Для начала важно понять структуру контроллеров Rigify:

Основной контроллер (обычно в форме ромба у ног персонажа) — управляет всем телом

(обычно в форме ромба у ног персонажа) — управляет всем телом Контроллер торса (часто в форме окружности) — отвечает за движения верхней части тела

(часто в форме окружности) — отвечает за движения верхней части тела Контроллеры конечностей — управляют руками и ногами

— управляют руками и ногами Контроллеры пальцев — позволяют создавать детальные жесты

— позволяют создавать детальные жесты Лицевые контроллеры — для мимики и выражений лица

Один из главных принципов работы с Rigify — система IK/FK переключения. Это как иметь два разных способа управления одной и той же частью тела:

IK (Inverse Kinematics) — контроль конечности через её конечную точку, идеально для взаимодействия с объектами

— контроль конечности через её конечную точку, идеально для взаимодействия с объектами FK (Forward Kinematics) — последовательное вращение суставов, отлично подходит для плавных, естественных движений

Для переключения между IK и FK используйте слайдеры на соответствующих контроллерах конечностей. Значение 0 означает чистый FK, 1 — чистый IK, а промежуточные значения позволяют создавать смешанные состояния.

Вот базовая последовательность действий для создания простой анимации ходьбы:

Переключитесь в режим Pose Mode и выделите основной контроллер Установите ключевой кадр для начальной позы (клавиша I → LocRot) Переместитесь на несколько кадров вперед (→) Переместите контроллер вперед и установите новый ключевой кадр Настройте положение ног с помощью IK-контроллеров для имитации шагов

Rigify предоставляет специальные инструменты для более сложной анимации:

Bendy Bones — для создания плавных изгибов

— для создания плавных изгибов Stretchy Controls — для растяжимых конечностей

— для растяжимых конечностей Pole Targets — для контроля направления сгиба коленей и локтей

— для контроля направления сгиба коленей и локтей Face Rig — для детальной лицевой анимации

Для продуктивной работы с анимацией в Rigify, рекомендую использовать следующие техники:

Layer Manager — включайте только те слои костей, с которыми работаете в данный момент

— включайте только те слои костей, с которыми работаете в данный момент Pose Library — сохраняйте часто используемые позы для быстрого доступа

— сохраняйте часто используемые позы для быстрого доступа Animation Layers — создавайте разные слои анимации для основных движений и вторичной анимации

— создавайте разные слои анимации для основных движений и вторичной анимации Graph Editor — для тонкой настройки кривых анимации и создания естественных движений

Рассмотрим несколько практических сценариев использования Rigify:

Тип анимации Рекомендуемый подход Ключевые контроллеры Особые техники Ходьба/Бег IK для ног, FK для рук Контроллеры стоп, торса, бедер Циклическая анимация, смещение веса Прыжок IK для начала и конца, FK для середины Основной контроллер тела Растяжение и сжатие, арки движения Взаимодействие с объектами IK для взаимодействующей руки Контроллеры кистей, пальцев Constraint to object, parent constraints Диалог/Мимика Лицевой риг, минимальное движение тела Контроллеры лица, рта, бровей Shape keys, driver expressions

Для более сложных сцен, где персонаж должен взаимодействовать с окружением, полезно использовать ограничения (constraints):

Выделите контроллер руки в режиме Pose Mode Добавьте ограничение Copy Location или Child Of Назначьте объект, с которым персонаж взаимодействует Настройте влияние ограничения с помощью ключевых кадров для плавного присоединения и отсоединения

Не забывайте про принципы анимации — Rigify предоставляет инструменты, но художественное видение остается за вами. Используйте растяжение и сжатие, перекрывающиеся действия, вторичное движение и другие фундаментальные принципы для создания убедительной анимации.

Экспортировать анимированного персонажа можно в различные форматы, включая FBX и glTF для использования в игровых движках или других 3D-приложениях. При этом важно помнить, что некоторые специфические функции Rigify могут не экспортироваться корректно — в таких случаях может потребоваться упрощение рига или использование плагинов для экспорта.

Освоение Rigify в Blender — это как получение суперсилы для любого аниматора. Вы не просто экономите время на техническом этапе, но и открываете новые творческие горизонты. Автоматизированный риггинг позволяет сосредоточиться на том, что действительно важно — создании убедительных движений и эмоций. Помните, что каждый сгенерированный риг можно и нужно адаптировать под конкретные задачи. Начните с базовых техник, постепенно добавляя сложность, и вскоре вы будете создавать анимации кинематографического качества с минимальными техническими преградами.

