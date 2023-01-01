logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
DigitalArt
arrow
InVision: превращение статичных макетов в живые прототипы
Пройти тест: моя идеальная работа
Узнай, какая работа подходит именно тебе по характеру и способностям
Пройти тест

InVision: превращение статичных макетов в живые прототипы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Дизайнеры и специалисты в области UX/UI
  • Люди, заинтересованные в освоении инструментов для прототипирования

  • Представители команд, работающих над цифровыми продуктами и проектами

    Представьте, что ваш дизайн-процесс похож на отлаженный механизм, где каждая деталь работает безупречно. Это не утопия, а реальность для тех, кто освоил InVision — инструмент, превращающий статичные макеты в живые прототипы, которыми восхищаются клиенты и которые направляют разработчиков. Платформа переопределила стандарт эффективного прототипирования, избавив дизайнеров от необходимости объяснять, как должен работать интерфейс — теперь его можно просто показать. Независимо от того, руководите ли вы дизайн-студией или только начинаете путь в UX/UI, InVision открывает возможности, которые вы могли не замечать, но которые способны радикально повысить качество вашей работы. 🚀

Хотите не просто освоить InVision, а стать мастером веб-дизайна, способным создавать проекты, которые привлекают внимание и конвертируют посетителей? Курс веб-дизайна от Skypro — это погружение в реальные проекты под руководством практикующих дизайнеров. Вы не только изучите InVision и другие профессиональные инструменты, но и создадите портфолио, способное впечатлить любого заказчика. Менторы помогут избежать типичных ошибок новичков и быстрее выйти на профессиональный уровень. 🎯

InVision: основные возможности для быстрого прототипирования

InVision — платформа, позволяющая превращать статичные изображения в интерактивные прототипы. Но это лишь вершина айсберга. Главное преимущество InVision заключается в скорости итерации — возможности быстро создавать, тестировать и улучшать дизайн-решения без привлечения разработчиков. 🔄

Начнем с базовых, но мощных возможностей, которые делают InVision незаменимым для UX/UI дизайнеров:

  • Hotspots и Transitions — создание кликабельных областей и плавных переходов между экранами, имитирующих реальное взаимодействие с продуктом
  • Overlays — наложения, позволяющие моделировать всплывающие окна, меню и уведомления
  • Gestures — возможность добавления жестов свайпа, удержания и скролла для мобильных прототипов
  • Fixed Elements — фиксированные элементы, имитирующие навигационные панели и персистентные UI-компоненты
  • Screen Templates — повторно используемые шаблоны экранов для ускорения процесса прототипирования

Эти инструменты в совокупности позволяют воссоздать практически любое взаимодействие, характерное для современных цифровых продуктов. Но их истинная ценность раскрывается при обсуждении с заинтересованными сторонами — когда клиент видит не статичный макет, а фактически работающий продукт.

Андрей Савельев, Lead UX/UI Designer

Один из наших клиентов — крупный банк — никак не мог понять концепцию новой системы онбординга. Бесчисленные совещания и презентации не давали результата. Тогда мы решили создать полноценный прототип в InVision. За два дня мы собрали интерактивную демонстрацию всего процесса с анимированными переходами, условной логикой и симуляцией ввода данных.

На следующей встрече вместо обычной презентации я просто передал планшет клиенту со словами: "Попробуйте сами пройти регистрацию". Через 10 минут взаимодействия с прототипом все возражения исчезли. CEO лично написал: "Теперь я вижу, что вы имели в виду. Приступайте к разработке". InVision буквально сэкономил нам недели согласований и изменений.

Но InVision — это не только инструмент для создания прототипов. Это еще и платформа для управления всем дизайн-процессом. Рассмотрим ключевые функции для различных стадий проекта:

Стадия проекта Функции InVision Преимущества
Исследование Mood Boards, Freehand Сбор и визуализация идей, коллективный брейншторминг
Проектирование Wireframing, User Flows Быстрое создание каркасов интерфейса и пользовательских сценариев
Дизайн Studio, Design System Manager Создание UI, поддержание консистентности дизайн-системы
Тестирование Prototype, User Testing Валидация решений до разработки, сбор обратной связи
Передача в разработку Inspect, Specs Автоматическая генерация CSS, размеров и цветов для разработчиков

Эта экосистема инструментов делает InVision не просто средством для быстрого прототипирования, но полноценной платформой для управления всем жизненным циклом дизайна продукта.

Пошаговый план для смены профессии

Инструменты коллаборации в InVision для командной работы

Дизайн давно перестал быть одиночным занятием. Современные проекты требуют слаженной работы множества специалистов — дизайнеров, разработчиков, маркетологов, продуктовых менеджеров. InVision предлагает мощные инструменты для обеспечения эффективной коллаборации всех участников процесса. 👥

Коллаборативные возможности InVision можно разделить на несколько ключевых категорий:

  • Комментирование и фидбек — возможность оставлять точечные комментарии непосредственно на прототипе, отмечать участников, прикреплять файлы и отслеживать статус обсуждения
  • Версионирование и история изменений — автоматическое сохранение версий дизайна, возможность сравнения и возврата к предыдущим итерациям
  • Совместное редактирование — функция Freehand позволяет нескольким участникам одновременно рисовать, делать заметки и взаимодействовать в реальном времени
  • Управление доступом — гибкая система ролей и разрешений для контроля доступа к проектам и материалам
  • Презентационные инструменты — возможность создавать презентационные режимы для демонстрации прототипов клиентам и стейкхолдерам

Особого внимания заслуживает Freehand — инструмент для совместной работы в реальном времени. Это виртуальная доска, где команда может набрасывать идеи, рисовать эскизы, добавлять заметки и стикеры. Freehand предоставляет среду, максимально приближенную к офлайн-работе с вайтбордом, но с преимуществами цифрового формата — возможностью загружать изображения, интегрировать прототипы и документы.

Мария Ковалева, Product Design Lead

Наша команда работает удаленно из разных городов, что создавало сложности при обсуждении новых функций продукта. Раньше мы использовали комбинацию из Zoom, скриншотов и таблиц для координации — это было неэффективно и приводило к непониманию.

Переход на InVision с его функцией Freehand кардинально изменил процесс. Помню один критический момент, когда мы столкнулись с проблемой в потоке регистрации пользователей. Обычно решение такого вопроса заняло бы несколько дней переписки и звонков. Вместо этого я создала Freehand-сессию, пригласила команду продакта и разработки, и за 90-минутную сессию мы не только визуализировали проблему, но и разработали три альтернативных решения.

Разработчики рисовали ограничения базы данных прямо на схеме, продакт-менеджер добавлял бизнес-требования, а я тут же создавала эскизы интерфейсов, учитывающие эти вводные. К концу сессии у нас был не только план действий, но и визуальный артефакт всего процесса мышления, который мы могли представить руководству. Такой способ работы сократил время принятия решений на 70%.

Для эффективной коллаборации в InVision особенно полезны следующие практики:

Практика Описание Рекомендуемая частота
Дизайн-критика Регулярные сессии разбора и обсуждения дизайн-решений через InVision Еженедельно
Комментарийные марафоны Выделенное время, когда все участники проекта оставляют отзывы на прототипы После каждой значимой итерации
Совместные Freehand-сессии Структурированные брейншторминги с использованием виртуальных досок На этапе исследования и при решении сложных проблем
Презентация прототипов Демонстрация интерактивных прототипов стейкхолдерам с записью обратной связи В конце спринта или этапа работ
Ревизия истории изменений Анализ эволюции дизайна для поиска оптимальных решений Перед финализацией дизайна

Стоит отметить, что эффективная коллаборация в InVision требует не только технических навыков, но и культуры конструктивного обмена мнениями. Важно установить четкие правила коммуникации: какие типы комментариев уместны, как структурировать обратную связь, как реагировать на критику. Это позволит избежать недопонимания и превратит инструменты коллаборации из потенциального источника конфликтов в мощное средство улучшения дизайна.

Интеграция InVision с другими дизайн-платформами

Истинная сила InVision проявляется не в изоляции, а в экосистеме. Интеграция с другими инструментами дизайн-процесса позволяет создать непрерывный поток работы, где каждое звено дополняет другие. 🔄

InVision обладает впечатляющим списком нативных интеграций, которые делают его центральным хабом дизайн-процесса:

  • Sketch — с помощью Craft Plugin макеты из Sketch мгновенно превращаются в интерактивные прототипы InVision
  • Adobe XD и Photoshop — синхронизация дизайнов для прототипирования и комментирования
  • Figma — импорт фреймов и преобразование их в интерактивные прототипы
  • Jira и Trello — привязка дизайн-задач к тикетам разработки для непрерывного отслеживания прогресса
  • Slack — уведомления о комментариях и обновлениях прототипов прямо в рабочих каналах
  • GitHub — интеграция дизайн-процесса с разработкой для синхронизации версий
  • Microsoft Teams — встраивание прототипов и обсуждений в корпоративные коммуникации

Помимо официальных интеграций, InVision предлагает API, позволяющий создавать кастомные решения для специфических рабочих процессов. Это открывает возможности для автоматизации рутинных задач и создания уникальных пайплайнов доставки дизайна.

Рассмотрим подробнее ключевые интеграции и их практическое применение:

Sketch + InVision (Craft)

Craft — это плагин для Sketch, который устанавливает "мост" между инструментом дизайна и платформой прототипирования. С его помощью дизайнеры могут:

  • Синхронизировать артборды в InVision одним кликом
  • Создавать связи между экранами прямо в Sketch
  • Использовать библиотеки компонентов из Design System Manager
  • Работать с реальными данными в дизайне через Data
  • Быстро дублировать элементы с сохранением расстояний через Duplicate

Эта интеграция существенно сокращает время между созданием дизайна и получением обратной связи, позволяя итерировать дизайн с беспрецедентной скоростью.

Figma + InVision

Хотя Figma имеет собственные возможности прототипирования, интеграция с InVision может быть полезна в случаях, когда:

  • Команда уже использует InVision как централизованный репозиторий дизайна
  • Требуются расширенные возможности получения структурированной обратной связи
  • Необходима более глубокая интеграция с инструментами разработки и управления проектами

Процесс интеграции включает экспорт фреймов из Figma и их импорт в InVision, где они становятся основой для создания прототипов.

Jira + InVision

Эта интеграция особенно ценна для команд, работающих по Agile-методологиям. Она позволяет:

  • Прикреплять прототипы непосредственно к Jira-тикетам
  • Автоматически обновлять статусы задач при изменении дизайнов
  • Синхронизировать комментарии между InVision и Jira
  • Отслеживать прогресс реализации дизайн-решений

Эта интеграция устраняет разрыв между дизайном и разработкой, обеспечивая прозрачность и единое понимание задач всеми участниками процесса.

При настройке интеграций важно учитывать особенности конкретного рабочего процесса команды. Вот пример типичного рабочего процесса с использованием интеграций InVision:

  1. Дизайнер создает макеты в Sketch или Figma
  2. С помощью Craft или ручного экспорта макеты попадают в InVision
  3. В InVision создаются интерактивные связи и анимации
  4. Прототип предоставляется для комментирования всей команде
  5. Уведомления о комментариях поступают в Slack
  6. После согласования дизайн прикрепляется к соответствующим тикетам в Jira
  7. Разработчики используют Inspect для получения точных спецификаций
  8. Тестировщики сверяют реализацию с оригинальным прототипом

Такой интегрированный подход минимизирует трение между разными этапами создания продукта и сокращает количество ошибок при переходе от дизайна к разработке.

Продвинутые техники анимации и интерактивности в InVision

Прототип — это не просто набор связанных экранов. Это симуляция реального продукта, где анимация и интерактивность играют ключевую роль в формировании пользовательского опыта. InVision предлагает мощный инструментарий для создания сложных, эмоционально насыщенных взаимодействий. 🎭

Выход за рамки базовых переходов между экранами открывает новые возможности для коммуникации дизайн-идей. Вот ключевые техники для создания продвинутой интерактивности:

  • Условная логика (Conditional Logic) — создание разных сценариев взаимодействия в зависимости от действий пользователя
  • Многоэкранные компоненты — моделирование сложных виджетов с внутренней навигацией
  • Тайминг и задержки — настройка временных параметров для создания естественных ритмов интерфейса
  • Пользовательский ввод — имитация заполнения форм и обработки введенных данных
  • Состояния элементов — отображение разных визуальных состояний для одного компонента

Рассмотрим подробнее некоторые из этих техник и их практическое применение.

Условная логика в прототипах

Условная логика позволяет создавать нелинейные сценарии использования, что особенно важно для тестирования различных вариантов пользовательских путей. Например:

  • Показ разных экранов при успешной или неуспешной авторизации
  • Изменение контента в зависимости от выбранного фильтра
  • Демонстрация различных сценариев для разных персон пользователей

Для реализации условной логики в InVision используются несколько связанных хотспотов с различными назначениями и переходами.

Создание микроанимаций

Микроанимации — небольшие, но значимые движения, которые объясняют взаимодействие и создают ощущение отзывчивости интерфейса. В InVision их можно создать с помощью:

  • Последовательности состояний для имитации движения
  • Тонкой настройки переходов между экранами
  • Наложений с анимированными GIF-изображениями
  • Использования Motion UI в комбинации с InVision

Эти техники позволяют демонстрировать не только функциональность, но и эмоциональную составляющую дизайна.

Прототипирование сложных жестов

Для мобильных интерфейсов критически важно точно смоделировать жесты пользователей. InVision позволяет работать с такими взаимодействиями, как:

  • Свайпы (с настройкой направления и чувствительности)
  • Удержание (с различными исходами в зависимости от длительности)
  • Перетаскивание элементов (drag-and-drop)
  • Масштабирование изображений (pinch-to-zoom)

Комбинируя эти возможности, можно создать прототип, максимально приближенный к финальному продукту по интерактивности.

Сравнение возможностей анимации в разных режимах InVision:

Функция Classic Studio DSM (Design System Manager)
Базовые переходы Да Да Да
Кастомная анимация Ограниченно Да Да
Тайминги и кривые Предустановленные Настраиваемые Предустановленные
Параллельная анимация Нет Да Ограниченно
Анимированные компоненты Нет Да Да

Для достижения максимального эффекта при работе с анимацией в InVision рекомендуется:

  1. Начинать с карандаша и бумаги — набросать последовательность кадров для понимания движения
  2. Использовать принципы классической анимации — упреждение, следование, замедление/ускорение
  3. Не перегружать — анимация должна дополнять функциональность, а не отвлекать от нее
  4. Тестировать на целевых устройствах — то, что хорошо выглядит на десктопе, может быть слишком медленным на мобильном
  5. Документировать решения — создавать спецификации анимаций для разработчиков

При работе со сложными анимациями иногда эффективнее создавать их в специализированных инструментах (After Effects, Principle, Flinto), а затем интегрировать в InVision через видео или GIF. Такой гибридный подход позволяет сочетать глубокие возможности анимации со всеми преимуществами коллаборативной платформы InVision.

Практические советы для максимальной эффективности в InVision

Даже опытные пользователи InVision часто не используют полный потенциал платформы. Эти практические советы помогут оптимизировать рабочий процесс и избежать распространенных ошибок. 💡

Организация проектов и рабочего пространства

  • Используйте осмысленную структуру наименований — включайте версии, даты или статус в названия проектов и экранов
  • Создавайте отдельные проекты для разных целей — исследовательские, рабочие прототипы и презентационные версии лучше держать раздельно
  • Применяйте систему тегов — для быстрого поиска и фильтрации проектов
  • Архивируйте неактуальные версии — чтобы не загромождать рабочее пространство
  • Организуйте экраны в логические группы — это облегчает навигацию по крупным проектам

Оптимизация рабочего процесса

  • Используйте клавиатурные сокращения — они значительно ускоряют работу (H для создания хотспота, C для комментирования)
  • Создавайте шаблоны проектов — с настроенной структурой и стандартными компонентами
  • Применяйте функцию Build Mode — для быстрого создания связей между экранами
  • Настройте автоматические уведомления — чтобы не пропустить важные обновления и комментарии
  • Используйте мобильное приложение InVision — для демонстрации и тестирования прототипов в полевых условиях

Повышение качества прототипов

  • Начинайте с низкодетализированных прототипов — для быстрой валидации концепций перед детальной проработкой
  • Используйте скейлирование хотспотов — для более точной имитации тач-областей
  • Добавляйте небольшие задержки между переходами — это создает более реалистичное ощущение
  • Включайте инструкции и подсказки — для тестировщиков и ревьюеров прототипа
  • Тестируйте на реальных устройствах — особенно важно для мобильных прототипов

Эффективная коммуникация через прототипы

  • Создавайте управляемые презентации — с определенным порядком экранов для демонстрации
  • Подготавливайте разные версии для разных аудиторий — упрощенные для клиентов, детальные для разработчиков
  • Используйте Tour Points — для пояснения ключевых аспектов интерфейса
  • Запрашивайте структурированную обратную связь — формулируйте конкретные вопросы к ревьюерам
  • Документируйте решения и обоснования — непосредственно в комментариях к прототипу

Технические оптимизации

  • Оптимизируйте размер изображений — для более быстрой загрузки прототипов
  • Используйте повторяющиеся компоненты — для консистентности и экономии времени
  • Применяйте условную логику — для создания динамических сценариев взаимодействия
  • Группируйте хотспоты — для удобства управления сложными взаимодействиями
  • Регулярно синхронизируйте изменения — если работаете с интеграциями Sketch или Figma

Предотвращение распространенных ошибок

Опыт показывает, что определенные подходы к использованию InVision могут существенно снизить эффективность работы. Вот что следует избегать:

  • Перегружать прототип деталями на ранних стадиях — это замедляет итерации
  • Создавать слишком много хотспотов без организации — это усложняет последующие изменения
  • Игнорировать настройки доступа — это может привести к нежелательному редактированию
  • Пренебрегать версионированием — это затрудняет отслеживание изменений
  • Использовать непонятные для команды обозначения — это создает путаницу

И наконец, несколько продвинутых приемов для тех, кто уже освоил базовые функции InVision:

  • Создавайте библиотеки UI-компонентов — для быстрого прототипирования новых интерфейсов
  • Используйте API InVision — для автоматизации рутинных операций
  • Интегрируйте аналитические инструменты — для отслеживания взаимодействия с прототипом
  • Применяйте техники модульного прототипирования — создавая независимые компоненты, которые затем объединяются
  • Экспериментируйте с необычными взаимодействиями — выходя за рамки стандартных паттернов

Эти практические советы помогут не только более эффективно использовать InVision, но и повысить качество дизайн-решений, улучшить коммуникацию в команде и ускорить процесс от концепции до реализации.

Виртуозное владение InVision — не просто техническое умение, а стратегическое преимущество для каждого, кто работает в дизайне цифровых продуктов. Правильно настроенный процесс прототипирования превращает абстрактные идеи в осязаемые решения, экономит недели работы и предотвращает дорогостоящие ошибки на этапе разработки. Используя описанные техники интеграции, коллаборации и анимации, вы создадите не просто макеты, а живые прототипы, способные убедить скептиков и вдохновить команду. Главное помнить: хороший прототип — это не цель, а инструмент коммуникации дизайн-решений, которые в конечном счёте улучшают жизнь пользователей.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какова одна из основных возможностей InVision?
1 / 5
Свежие материалы
Книга художника: особый вид искусства на стыке литературы
26 мая 2025
Чем рисуют нейрографику: инструменты и материалы для творчества
26 мая 2025
Как сделать всплывающие картинки в презентации: пошаговая инструкция
26 мая 2025

Загрузка...