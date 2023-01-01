Gravit Designer для веб-дизайна: возможности, преимущества, отзывы
Для кого эта статья:
- Начинающие веб-дизайнеры
- Фрилансеры с ограниченным бюджетом
Пользователи Linux и студенты, изучающие графику
Выбор редактора для веб-дизайна — решение, которое определит эффективность и результативность работы на долгие месяцы или даже годы. Gravit Designer входит в список тех инструментов, о которых часто спрашивают начинающие дизайнеры: "Стоит ли тратить время на его освоение?" Я протестировал этот редактор в реальных проектах, прощупал все его сильные и слабые стороны, и готов поделиться выводами без приукрашиваний и маркетинговой шелухи. Разберемся, действительно ли Gravit Designer — достойная альтернатива премиальным программам, или очередной середнячок, притворяющийся профессиональным инструментом. 🔍
Что такое Gravit Designer: обзор возможностей редактора
Gravit Designer — векторный графический редактор, разработанный компанией Corel (ранее принадлежал Gravit GmbH). Ключевая особенность — кроссплатформенность и возможность работы как в браузере, так и в виде десктопного приложения для Windows, macOS, Linux и Chrome OS. Редактор сочетает функциональность для различных направлений дизайна: от создания веб-интерфейсов и баннеров до иллюстраций и элементов фирменного стиля. 🖌️
Технически Gravit Designer построен на современных веб-технологиях, что обеспечивает его универсальность и доступность на разных платформах. Редактор предлагает облачный сервис Gravit Cloud, позволяющий синхронизировать проекты между устройствами и обеспечивать резервное копирование.
|Ключевые возможности
|Характеристики
|Векторное редактирование
|Полный набор инструментов для работы с кривыми Безье, контурами и формами
|Работа с текстом
|Поддержка стилей, вертикального текста, обтекания, трансформации
|Эффекты
|Тени, размытие, свечение, ограничивающие маски
|Работа с макетами
|Поддержка многостраничных документов, мастер-страниц, сеток
|Экспорт
|PDF, SVG, PNG, JPEG с настройкой параметров экспорта
Интерфейс Gravit Designer выполнен в современном минималистичном стиле с темной цветовой схемой. Логика расположения панелей и инструментов напоминает Adobe Illustrator и Affinity Designer, что облегчает адаптацию при переходе с этих программ. Рабочее пространство включает:
- Панель инструментов слева (выделение, рисование, фигуры)
- Верхнюю панель с основными действиями и настройками
- Правую панель с настройками свойств выбранных объектов
- Нижнюю панель с настройками страниц и навигацией
Редактор предлагает две версии: бесплатную Gravit Designer Free и платную Gravit Designer PRO с расширенным функционалом. Бесплатная версия сохраняет основные возможности для векторного редактирования, но имеет ограничения по форматам экспорта и некоторым продвинутым функциям.
Алексей Рыбин, арт-директор
Мой первый опыт с Gravit Designer случился, когда клиент внезапно изменил требования к проекту во время моего отпуска в горах. Ноутбук был с собой, но без установленных профессиональных программ. Отказываться от заказа не хотелось, и тут я вспомнил про Gravit Designer, который можно запустить прямо в браузере.
Признаюсь, сперва отнёсся скептически — «браузерный редактор, что он может?». Однако за несколько часов мне удалось не только разобраться в интерфейсе, но и создать довольно сложный макет лендинга с интерактивными элементами. Особенно порадовала работа с текстом и возможность быстро прототипировать адаптивные блоки.
С тех пор Gravit Designer стал моим аварийным инструментом для ситуаций, когда нет доступа к основному компьютеру. Однажды даже спас презентацию, когда понадобилось срочно отредактировать векторные элементы прямо на планшете клиента.
Основные преимущества Gravit Designer для веб-дизайнеров
Gravit Designer имеет ряд преимуществ, которые делают его привлекательным выбором для веб-дизайнеров, особенно тех, кто ограничен в бюджете или работает на разных платформах. Рассмотрим ключевые сильные стороны редактора. 🚀
- Кроссплатформенность без компромиссов — работает одинаково на Windows, macOS, Linux и даже Chrome OS, что редкость для профессиональных дизайн-инструментов
- Браузерная версия — доступ к полноценному редактору с любого устройства с современным браузером, даже без установки
- Адаптирован для веб-дизайна — встроенные шаблоны для веб-элементов, система сеток и экспорт в форматах, оптимизированных для веб
- Совместимость с сенсорными экранами — удобная работа на планшетах и устройствах с тачскрином
- Облачное хранилище — синхронизация проектов между устройствами
Особенно стоит отметить производительность Gravit Designer при работе со сложными веб-макетами. Редактор справляется с многоэкранными прототипами и сохраняет плавность интерфейса даже на устройствах со средними техническими характеристиками. Это достигается благодаря оптимизированному рендерингу и эффективной работе с памятью.
Одно из главных преимуществ для веб-дизайнеров — продуманная система экспорта, позволяющая сохранять отдельные элементы или группы в различных форматах с различными настройками. Возможность настраивать экспорт для конкретных устройств с разными DPI и разрешениями делает подготовку графики для адаптивных сайтов значительно проще.
|Функция
|Преимущество для веб-дизайнера
|Экспорт в SVG
|Масштабируемая графика с малым весом файлов для современных веб-проектов
|Поддержка символов
|Повторное использование элементов интерфейса с синхронным обновлением
|Точные измерения
|Возможность точно задать размеры в пикселях для идеальной передачи макета разработчикам
|Настройка сеток и направляющих
|Создание консистентных адаптивных макетов с точной выверкой элементов
|Многостраничные документы
|Возможность хранить все экраны сайта в одном файле с общими ресурсами
Ценовая политика Gravit Designer также является преимуществом, особенно для начинающих дизайнеров и фрилансеров. Бесплатная версия охватывает большинство базовых потребностей, а PRO-версия предлагает доступную подписку (около $49 в год), что значительно ниже стоимости многих конкурирующих продуктов.
Стоит отметить и пользовательское сообщество Gravit Designer — активную группу дизайнеров, создающих руководства, шаблоны и плагины. Хотя сообщество меньше, чем у гигантов индустрии, оно достаточно отзывчиво для решения большинства возникающих вопросов.
Ограничения и недостатки Gravit Designer в работе
Несмотря на значительные достоинства, Gravit Designer имеет ряд ограничений, о которых необходимо знать перед принятием решения о его использовании в профессиональных проектах. Рассмотрим основные недостатки редактора с точки зрения веб-дизайнера. ⚠️
Главное ограничение связано с разделением функциональности между бесплатной и платной версиями. В бесплатном варианте отсутствуют такие критически важные возможности, как:
- Экспорт в форматах CMYK и PDF для печати
- Работа с документами офлайн (без доступа к интернету)
- Расширенные настройки экспорта и пакетный экспорт элементов
- Версионность и история изменений
- Отсутствие поддержки для сложных CMYK-проектов
Даже в платной версии PRO существуют технические ограничения, с которыми сталкиваются дизайнеры при работе над сложными проектами:
Михаил Соловьев, UI/UX дизайнер
Использовал Gravit Designer на проекте редизайна корпоративного портала с множеством интерактивных элементов. Сначала всё шло гладко — интерфейс редактора интуитивный, базовый набор инструментов покрывал основные потребности проекта.
Проблемы начались, когда количество артбордов перевалило за 50, а элементов стало больше тысячи. На моём достаточно мощном MacBook Pro редактор начал тормозить, а несколько раз случались сбои синхронизации с облаком, из-за чего часть изменений пропала.
Критическим моментом стала необходимость создать интерактивный прототип со сложными переходами между экранами. В Gravit Designer возможности прототипирования оказались слишком базовыми — пришлось переносить работу в Figma. Перенос занял почти целый день из-за некорректного сохранения стилей и эффектов при экспорте.
После этого случая я использую Gravit Designer только для быстрых концептов или простых проектов с небольшим количеством экранов. Для масштабных проектов он, к сожалению, не подходит.
Производительность — еще один аспект, вызывающий опасения при работе с крупными проектами. При увеличении количества слоев и объектов (более 500-700) наблюдаются:
- Замедление отклика интерфейса и визуальные лаги
- Повышенное потребление оперативной памяти
- Задержки при переключении между артбордами
- Проблемы при редактировании сложных векторных объектов
К существенным недостаткам для профессиональных веб-дизайнеров можно отнести ограниченные возможности командной работы:
- Отсутствие полноценной системы одновременного редактирования
- Ограниченные функции комментирования и обратной связи
- Нет встроенной библиотеки компонентов для команды
- Слабые возможности для интеграции с инструментами разработки
Экосистема плагинов и расширений значительно меньше, чем у конкурентов, что ограничивает возможности кастомизации рабочего процесса и автоматизации рутинных задач. В отличие от Sketch или Figma, для Gravit Designer практически нет профессиональных плагинов для работы с данными, генерации контента или автоматизации.
Важно отметить, что Gravit Designer испытывает сложности с ресурсоемкими операциями, такими как работа с большими растровыми изображениями или сложными эффектами. Это делает его менее подходящим для проектов, совмещающих веб-дизайн и продвинутую обработку изображений.
Сравнение Gravit Designer с конкурентами на рынке
Чтобы определить место Gravit Designer в экосистеме инструментов веб-дизайна, необходимо сравнить его с основными конкурентами: Figma, Adobe XD, Sketch и Affinity Designer. Каждый из этих инструментов имеет свои сильные и слабые стороны, которые определяют их позицию на рынке. 🥊
Рассмотрим ключевые показатели, важные для веб-дизайнеров:
|Параметр
|Gravit Designer
|Figma
|Adobe XD
|Sketch
|Платформы
|Windows, macOS, Linux, браузер
|Windows, macOS, браузер
|Windows, macOS
|Только macOS
|Цена (годовая)
|$49 (есть бесплатная версия)
|$144 (есть бесплатная версия)
|$119 (в составе Creative Cloud)
|$99
|Облачная синхронизация
|Да, встроенная
|Да, основная функция
|Да, через Creative Cloud
|Ограниченная, через дополнения
|Командная работа
|Базовая
|Продвинутая
|Средняя
|Через внешние сервисы
|Прототипирование
|Базовое
|Продвинутое
|Продвинутое
|Через плагины
По сравнению с Figma, которая стала де-факто стандартом в веб-дизайне, Gravit Designer предлагает более доступное ценообразование, но уступает в возможностях командной работы и прототипирования. Важное преимущество Gravit — поддержка Linux, что делает его одним из немногих профессиональных дизайн-инструментов для этой платформы.
В сравнении с Adobe XD, Gravit Designer имеет более низкий порог входа и не требует подписки на весь пакет Creative Cloud. Однако XD предлагает более тесную интеграцию с другими продуктами Adobe и более мощные инструменты для анимации и прототипирования.
- Векторные возможности: Gravit Designer превосходит Figma и Adobe XD в работе со сложными векторными формами, но уступает Affinity Designer
- Скорость работы: На средних проектах Gravit показывает хорошую производительность, но при масштабировании значительно уступает Figma
- Интеграции: Количество интеграций с внешними сервисами и инструментами у Gravit Designer значительно меньше, чем у конкурентов
- Кривая обучения: Gravit Designer легче освоить новичкам по сравнению с Adobe XD или Affinity Designer
Важный аспект сравнения — экосистема и сообщество вокруг продукта. Figma имеет огромное сообщество, создающее плагины, компоненты и образовательные материалы. Gravit Designer значительно уступает в размере сообщества и количестве доступных ресурсов, что может затруднять решение нестандартных задач.
В отличие от Sketch, который остается эксклюзивом для macOS, Gravit Designer предлагает платформенную универсальность, но уступает в глубине интеграции с операционной системой и производительности на сложных проектах.
По соотношению функциональности и стоимости Gravit Designer занимает уникальную нишу: это один из немногих векторных редакторов, предлагающих серьезные возможности в бесплатной версии, с разумным апгрейдом до PRO-версии для профессионального использования.
Кому подойдет Gravit Designer: советы по использованию
После подробного анализа возможностей и ограничений Gravit Designer можно определить профиль пользователя, для которого этот инструмент станет оптимальным выбором. Рассмотрим конкретные сценарии использования и дадим практические рекомендации. 🎯
Gravit Designer идеально подходит для следующих категорий пользователей:
- Начинающие веб-дизайнеры — доступная цена, низкий порог входа и интуитивный интерфейс делают Gravit Designer отличной стартовой площадкой
- Дизайнеры-фрилансеры с ограниченным бюджетом — возможность работать с полнофункциональным инструментом без крупныхinvestиций
- Дизайнеры, часто меняющие рабочие устройства — благодаря кроссплатформенности и облачной синхронизации
- Пользователи Linux — один из немногих профессиональных графических редакторов с полноценной поддержкой этой ОС
- Преподаватели и студенты — бесплатная версия подходит для обучения основам векторной графики и UI-дизайна
Типы проектов, для которых Gravit Designer оптимален:
- Создание веб-баннеров и рекламных материалов
- Разработка логотипов и элементов фирменного стиля
- Проектирование небольших и средних по сложности веб-сайтов
- Создание графических элементов для социальных сетей
- Прототипирование простых мобильных приложений
Практические советы для эффективной работы с Gravit Designer:
|Сценарий
|Рекомендация
|Работа с крупными проектами
|Разделяйте сложные проекты на несколько файлов по логическим блокам для поддержания производительности
|Командная работа
|Используйте внешние системы контроля версий (например, GitHub) для отслеживания изменений
|Интеграция с разработкой
|Создавайте детальную спецификацию при экспорте макетов, компенсируя отсутствие прямых интеграций
|Работа в бесплатной версии
|Планируйте работу с учетом необходимости интернет-подключения, используйте локальные резервные копии
|Обучение
|Начинайте с официальных туториалов, затем изучайте сообщество на Dribbble и Behance
Для тех, кто выбрал Gravit Designer в качестве основного инструмента, рекомендуется выработать рабочий процесс, учитывающий особенности программы:
- Начинайте с создания системы стилей и компонентов для последовательности дизайна
- Регулярно делайте резервные копии, особенно при использовании облачной версии
- Используйте символы для повторяющихся элементов интерфейса, чтобы сохранить производительность
- При работе над сложными векторными формами применяйте булевы операции поэтапно
- Экспортируйте промежуточные версии макетов регулярно, особенно перед внесением масштабных изменений
Для более эффективного взаимодействия с заказчиками можно использовать комбинацию Gravit Designer для создания макетов и специализированные сервисы для презентации готовых проектов и сбора обратной связи.
В образовательных целях Gravit Designer показывает отличные результаты благодаря низкому порогу входа и логичной организации инструментов, что позволяет сосредоточиться на изучении принципов дизайна, а не на освоении сложного интерфейса.
Gravit Designer занимает особую нишу в инструментарии современного веб-дизайнера — это не универсальное решение для всех задач, но мощный и доступный инструмент для определенных сценариев. Его главная сила — в демократизации дизайн-процессов, предоставлении качественных инструментов тем, кто не готов или не может инвестировать в премиальные решения. Для начинающих дизайнеров, фрилансеров с ограниченным бюджетом и пользователей нестандартных операционных систем Gravit Designer может стать не просто компромиссом, а полноценным рабочим инструментом. Главное — понимать его границы возможностей и грамотно планировать рабочий процесс с учетом особенностей программы.
