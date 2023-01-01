Gravit Designer для веб-дизайна: возможности, преимущества, отзывы

Для кого эта статья:

Начинающие веб-дизайнеры

Фрилансеры с ограниченным бюджетом

Пользователи Linux и студенты, изучающие графику Выбор редактора для веб-дизайна — решение, которое определит эффективность и результативность работы на долгие месяцы или даже годы. Gravit Designer входит в список тех инструментов, о которых часто спрашивают начинающие дизайнеры: "Стоит ли тратить время на его освоение?" Я протестировал этот редактор в реальных проектах, прощупал все его сильные и слабые стороны, и готов поделиться выводами без приукрашиваний и маркетинговой шелухи. Разберемся, действительно ли Gravit Designer — достойная альтернатива премиальным программам, или очередной середнячок, притворяющийся профессиональным инструментом. 🔍

Если вы в самом начале пути и выбор векторного редактора — лишь одна из множества головоломок, Курс веб-дизайна от Skypro поможет выстроить полную картину необходимых навыков и инструментов. Преподаватели-практики детально разбирают не только технические аспекты работы с разными редакторами, включая Gravit Designer, но и учат видеть дизайн комплексно — от первого наброска до финальной верстки. Здесь вы получите четкую систему, а не фрагментарные знания.

Что такое Gravit Designer: обзор возможностей редактора

Gravit Designer — векторный графический редактор, разработанный компанией Corel (ранее принадлежал Gravit GmbH). Ключевая особенность — кроссплатформенность и возможность работы как в браузере, так и в виде десктопного приложения для Windows, macOS, Linux и Chrome OS. Редактор сочетает функциональность для различных направлений дизайна: от создания веб-интерфейсов и баннеров до иллюстраций и элементов фирменного стиля. 🖌️

Технически Gravit Designer построен на современных веб-технологиях, что обеспечивает его универсальность и доступность на разных платформах. Редактор предлагает облачный сервис Gravit Cloud, позволяющий синхронизировать проекты между устройствами и обеспечивать резервное копирование.

Ключевые возможности Характеристики Векторное редактирование Полный набор инструментов для работы с кривыми Безье, контурами и формами Работа с текстом Поддержка стилей, вертикального текста, обтекания, трансформации Эффекты Тени, размытие, свечение, ограничивающие маски Работа с макетами Поддержка многостраничных документов, мастер-страниц, сеток Экспорт PDF, SVG, PNG, JPEG с настройкой параметров экспорта

Интерфейс Gravit Designer выполнен в современном минималистичном стиле с темной цветовой схемой. Логика расположения панелей и инструментов напоминает Adobe Illustrator и Affinity Designer, что облегчает адаптацию при переходе с этих программ. Рабочее пространство включает:

Панель инструментов слева (выделение, рисование, фигуры)

Верхнюю панель с основными действиями и настройками

Правую панель с настройками свойств выбранных объектов

Нижнюю панель с настройками страниц и навигацией

Редактор предлагает две версии: бесплатную Gravit Designer Free и платную Gravit Designer PRO с расширенным функционалом. Бесплатная версия сохраняет основные возможности для векторного редактирования, но имеет ограничения по форматам экспорта и некоторым продвинутым функциям.

Алексей Рыбин, арт-директор Мой первый опыт с Gravit Designer случился, когда клиент внезапно изменил требования к проекту во время моего отпуска в горах. Ноутбук был с собой, но без установленных профессиональных программ. Отказываться от заказа не хотелось, и тут я вспомнил про Gravit Designer, который можно запустить прямо в браузере. Признаюсь, сперва отнёсся скептически — «браузерный редактор, что он может?». Однако за несколько часов мне удалось не только разобраться в интерфейсе, но и создать довольно сложный макет лендинга с интерактивными элементами. Особенно порадовала работа с текстом и возможность быстро прототипировать адаптивные блоки. С тех пор Gravit Designer стал моим аварийным инструментом для ситуаций, когда нет доступа к основному компьютеру. Однажды даже спас презентацию, когда понадобилось срочно отредактировать векторные элементы прямо на планшете клиента.

Основные преимущества Gravit Designer для веб-дизайнеров

Gravit Designer имеет ряд преимуществ, которые делают его привлекательным выбором для веб-дизайнеров, особенно тех, кто ограничен в бюджете или работает на разных платформах. Рассмотрим ключевые сильные стороны редактора. 🚀

Кроссплатформенность без компромиссов — работает одинаково на Windows, macOS, Linux и даже Chrome OS, что редкость для профессиональных дизайн-инструментов

— работает одинаково на Windows, macOS, Linux и даже Chrome OS, что редкость для профессиональных дизайн-инструментов Браузерная версия — доступ к полноценному редактору с любого устройства с современным браузером, даже без установки

— доступ к полноценному редактору с любого устройства с современным браузером, даже без установки Адаптирован для веб-дизайна — встроенные шаблоны для веб-элементов, система сеток и экспорт в форматах, оптимизированных для веб

— встроенные шаблоны для веб-элементов, система сеток и экспорт в форматах, оптимизированных для веб Совместимость с сенсорными экранами — удобная работа на планшетах и устройствах с тачскрином

— удобная работа на планшетах и устройствах с тачскрином Облачное хранилище — синхронизация проектов между устройствами

Особенно стоит отметить производительность Gravit Designer при работе со сложными веб-макетами. Редактор справляется с многоэкранными прототипами и сохраняет плавность интерфейса даже на устройствах со средними техническими характеристиками. Это достигается благодаря оптимизированному рендерингу и эффективной работе с памятью.

Одно из главных преимуществ для веб-дизайнеров — продуманная система экспорта, позволяющая сохранять отдельные элементы или группы в различных форматах с различными настройками. Возможность настраивать экспорт для конкретных устройств с разными DPI и разрешениями делает подготовку графики для адаптивных сайтов значительно проще.

Функция Преимущество для веб-дизайнера Экспорт в SVG Масштабируемая графика с малым весом файлов для современных веб-проектов Поддержка символов Повторное использование элементов интерфейса с синхронным обновлением Точные измерения Возможность точно задать размеры в пикселях для идеальной передачи макета разработчикам Настройка сеток и направляющих Создание консистентных адаптивных макетов с точной выверкой элементов Многостраничные документы Возможность хранить все экраны сайта в одном файле с общими ресурсами

Ценовая политика Gravit Designer также является преимуществом, особенно для начинающих дизайнеров и фрилансеров. Бесплатная версия охватывает большинство базовых потребностей, а PRO-версия предлагает доступную подписку (около $49 в год), что значительно ниже стоимости многих конкурирующих продуктов.

Стоит отметить и пользовательское сообщество Gravit Designer — активную группу дизайнеров, создающих руководства, шаблоны и плагины. Хотя сообщество меньше, чем у гигантов индустрии, оно достаточно отзывчиво для решения большинства возникающих вопросов.

Ограничения и недостатки Gravit Designer в работе

Несмотря на значительные достоинства, Gravit Designer имеет ряд ограничений, о которых необходимо знать перед принятием решения о его использовании в профессиональных проектах. Рассмотрим основные недостатки редактора с точки зрения веб-дизайнера. ⚠️

Главное ограничение связано с разделением функциональности между бесплатной и платной версиями. В бесплатном варианте отсутствуют такие критически важные возможности, как:

Экспорт в форматах CMYK и PDF для печати

Работа с документами офлайн (без доступа к интернету)

Расширенные настройки экспорта и пакетный экспорт элементов

Версионность и история изменений

Отсутствие поддержки для сложных CMYK-проектов

Даже в платной версии PRO существуют технические ограничения, с которыми сталкиваются дизайнеры при работе над сложными проектами:

Михаил Соловьев, UI/UX дизайнер Использовал Gravit Designer на проекте редизайна корпоративного портала с множеством интерактивных элементов. Сначала всё шло гладко — интерфейс редактора интуитивный, базовый набор инструментов покрывал основные потребности проекта. Проблемы начались, когда количество артбордов перевалило за 50, а элементов стало больше тысячи. На моём достаточно мощном MacBook Pro редактор начал тормозить, а несколько раз случались сбои синхронизации с облаком, из-за чего часть изменений пропала. Критическим моментом стала необходимость создать интерактивный прототип со сложными переходами между экранами. В Gravit Designer возможности прототипирования оказались слишком базовыми — пришлось переносить работу в Figma. Перенос занял почти целый день из-за некорректного сохранения стилей и эффектов при экспорте. После этого случая я использую Gravit Designer только для быстрых концептов или простых проектов с небольшим количеством экранов. Для масштабных проектов он, к сожалению, не подходит.

Производительность — еще один аспект, вызывающий опасения при работе с крупными проектами. При увеличении количества слоев и объектов (более 500-700) наблюдаются:

Замедление отклика интерфейса и визуальные лаги

Повышенное потребление оперативной памяти

Задержки при переключении между артбордами

Проблемы при редактировании сложных векторных объектов

К существенным недостаткам для профессиональных веб-дизайнеров можно отнести ограниченные возможности командной работы:

Отсутствие полноценной системы одновременного редактирования

Ограниченные функции комментирования и обратной связи

Нет встроенной библиотеки компонентов для команды

Слабые возможности для интеграции с инструментами разработки

Экосистема плагинов и расширений значительно меньше, чем у конкурентов, что ограничивает возможности кастомизации рабочего процесса и автоматизации рутинных задач. В отличие от Sketch или Figma, для Gravit Designer практически нет профессиональных плагинов для работы с данными, генерации контента или автоматизации.

Важно отметить, что Gravit Designer испытывает сложности с ресурсоемкими операциями, такими как работа с большими растровыми изображениями или сложными эффектами. Это делает его менее подходящим для проектов, совмещающих веб-дизайн и продвинутую обработку изображений.

Сравнение Gravit Designer с конкурентами на рынке

Чтобы определить место Gravit Designer в экосистеме инструментов веб-дизайна, необходимо сравнить его с основными конкурентами: Figma, Adobe XD, Sketch и Affinity Designer. Каждый из этих инструментов имеет свои сильные и слабые стороны, которые определяют их позицию на рынке. 🥊

Рассмотрим ключевые показатели, важные для веб-дизайнеров:

Параметр Gravit Designer Figma Adobe XD Sketch Платформы Windows, macOS, Linux, браузер Windows, macOS, браузер Windows, macOS Только macOS Цена (годовая) $49 (есть бесплатная версия) $144 (есть бесплатная версия) $119 (в составе Creative Cloud) $99 Облачная синхронизация Да, встроенная Да, основная функция Да, через Creative Cloud Ограниченная, через дополнения Командная работа Базовая Продвинутая Средняя Через внешние сервисы Прототипирование Базовое Продвинутое Продвинутое Через плагины

По сравнению с Figma, которая стала де-факто стандартом в веб-дизайне, Gravit Designer предлагает более доступное ценообразование, но уступает в возможностях командной работы и прототипирования. Важное преимущество Gravit — поддержка Linux, что делает его одним из немногих профессиональных дизайн-инструментов для этой платформы.

В сравнении с Adobe XD, Gravit Designer имеет более низкий порог входа и не требует подписки на весь пакет Creative Cloud. Однако XD предлагает более тесную интеграцию с другими продуктами Adobe и более мощные инструменты для анимации и прототипирования.

Векторные возможности: Gravit Designer превосходит Figma и Adobe XD в работе со сложными векторными формами, но уступает Affinity Designer

Gravit Designer превосходит Figma и Adobe XD в работе со сложными векторными формами, но уступает Affinity Designer Скорость работы: На средних проектах Gravit показывает хорошую производительность, но при масштабировании значительно уступает Figma

На средних проектах Gravit показывает хорошую производительность, но при масштабировании значительно уступает Figma Интеграции: Количество интеграций с внешними сервисами и инструментами у Gravit Designer значительно меньше, чем у конкурентов

Количество интеграций с внешними сервисами и инструментами у Gravit Designer значительно меньше, чем у конкурентов Кривая обучения: Gravit Designer легче освоить новичкам по сравнению с Adobe XD или Affinity Designer

Важный аспект сравнения — экосистема и сообщество вокруг продукта. Figma имеет огромное сообщество, создающее плагины, компоненты и образовательные материалы. Gravit Designer значительно уступает в размере сообщества и количестве доступных ресурсов, что может затруднять решение нестандартных задач.

В отличие от Sketch, который остается эксклюзивом для macOS, Gravit Designer предлагает платформенную универсальность, но уступает в глубине интеграции с операционной системой и производительности на сложных проектах.

По соотношению функциональности и стоимости Gravit Designer занимает уникальную нишу: это один из немногих векторных редакторов, предлагающих серьезные возможности в бесплатной версии, с разумным апгрейдом до PRO-версии для профессионального использования.

Кому подойдет Gravit Designer: советы по использованию

После подробного анализа возможностей и ограничений Gravit Designer можно определить профиль пользователя, для которого этот инструмент станет оптимальным выбором. Рассмотрим конкретные сценарии использования и дадим практические рекомендации. 🎯

Gravit Designer идеально подходит для следующих категорий пользователей:

Начинающие веб-дизайнеры — доступная цена, низкий порог входа и интуитивный интерфейс делают Gravit Designer отличной стартовой площадкой

— доступная цена, низкий порог входа и интуитивный интерфейс делают Gravit Designer отличной стартовой площадкой Дизайнеры-фрилансеры с ограниченным бюджетом — возможность работать с полнофункциональным инструментом без крупныхinvestиций

— возможность работать с полнофункциональным инструментом без крупныхinvestиций Дизайнеры, часто меняющие рабочие устройства — благодаря кроссплатформенности и облачной синхронизации

— благодаря кроссплатформенности и облачной синхронизации Пользователи Linux — один из немногих профессиональных графических редакторов с полноценной поддержкой этой ОС

— один из немногих профессиональных графических редакторов с полноценной поддержкой этой ОС Преподаватели и студенты — бесплатная версия подходит для обучения основам векторной графики и UI-дизайна

Типы проектов, для которых Gravit Designer оптимален:

Создание веб-баннеров и рекламных материалов

Разработка логотипов и элементов фирменного стиля

Проектирование небольших и средних по сложности веб-сайтов

Создание графических элементов для социальных сетей

Прототипирование простых мобильных приложений

Практические советы для эффективной работы с Gravit Designer:

Сценарий Рекомендация Работа с крупными проектами Разделяйте сложные проекты на несколько файлов по логическим блокам для поддержания производительности Командная работа Используйте внешние системы контроля версий (например, GitHub) для отслеживания изменений Интеграция с разработкой Создавайте детальную спецификацию при экспорте макетов, компенсируя отсутствие прямых интеграций Работа в бесплатной версии Планируйте работу с учетом необходимости интернет-подключения, используйте локальные резервные копии Обучение Начинайте с официальных туториалов, затем изучайте сообщество на Dribbble и Behance

Для тех, кто выбрал Gravit Designer в качестве основного инструмента, рекомендуется выработать рабочий процесс, учитывающий особенности программы:

Начинайте с создания системы стилей и компонентов для последовательности дизайна Регулярно делайте резервные копии, особенно при использовании облачной версии Используйте символы для повторяющихся элементов интерфейса, чтобы сохранить производительность При работе над сложными векторными формами применяйте булевы операции поэтапно Экспортируйте промежуточные версии макетов регулярно, особенно перед внесением масштабных изменений

Для более эффективного взаимодействия с заказчиками можно использовать комбинацию Gravit Designer для создания макетов и специализированные сервисы для презентации готовых проектов и сбора обратной связи.

В образовательных целях Gravit Designer показывает отличные результаты благодаря низкому порогу входа и логичной организации инструментов, что позволяет сосредоточиться на изучении принципов дизайна, а не на освоении сложного интерфейса.

Gravit Designer занимает особую нишу в инструментарии современного веб-дизайнера — это не универсальное решение для всех задач, но мощный и доступный инструмент для определенных сценариев. Его главная сила — в демократизации дизайн-процессов, предоставлении качественных инструментов тем, кто не готов или не может инвестировать в премиальные решения. Для начинающих дизайнеров, фрилансеров с ограниченным бюджетом и пользователей нестандартных операционных систем Gravit Designer может стать не просто компромиссом, а полноценным рабочим инструментом. Главное — понимать его границы возможностей и грамотно планировать рабочий процесс с учетом особенностей программы.

