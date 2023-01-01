Гайд: как пользоваться Фигмой бесплатно – все функции без оплаты

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в дизайне, желающие освоить Figma без затрат

Фрилансеры и стартапы, ищущие доступные инструменты для создания дизайна

Студенты и начинающие профессионалы, интересующиеся карьерой в дизайне Хотите создавать профессиональные дизайны без крупных вложений? Figma — ваш золотой билет в мир дизайна с нулевыми затратами! Бесплатная версия этого мощного инструмента открывает впечатляющие возможности для новичков, фрилансеров и стартапов. Правильно используя её потенциал, можно обойти большинство ограничений и создавать проекты уровня премиум, не тратя ни копейки. Готовы узнать, как максимально эффективно использовать Figma без платной подписки? Это руководство раскроет все секреты! 🚀

Осваиваете Figma и хотите стать профессиональным веб-дизайнером? Курс «Веб-дизайнер» с нуля от Skypro — идеальный старт для вашей карьеры! Вы научитесь не только мастерски использовать Figma и другие инструменты дизайна, но и освоите весь процесс создания коммерческих проектов от брифа до финальной презентации. Программа включает практику на реальных кейсах и поддержку в трудоустройстве. Узнайте, как превратить бесплатные инструменты в источник дохода!

Фигма без платных подписок: возможности бесплатной версии

Бесплатная версия Figma — это не "урезанный" продукт, а полноценная платформа с мощным функционалом. В 2025 году она по-прежнему предлагает внушительный набор возможностей, достаточных для создания профессиональных проектов. 🎨

Что доступно без оплаты:

Неограниченное количество файлов — создавайте сколько угодно проектов

— создавайте сколько угодно проектов До 3 активных проектов — оптимально для начинающих дизайнеров

— оптимально для начинающих дизайнеров Бесплатные командные проекты — коллаборация с 2 редакторами

— коллаборация с 2 редакторами Неограниченное количество просмотрщиков — делитесь работой с клиентами

— делитесь работой с клиентами История версий за 30 дней — возможность отката к предыдущим вариантам

— возможность отката к предыдущим вариантам Доступ к Community — библиотека шаблонов и плагинов

— библиотека шаблонов и плагинов Основные инструменты дизайна и прототипирования — всё для полноценной работы

Функция Бесплатная версия Профессиональная версия Персональные проекты Неограниченно Неограниченно Командные проекты 3 активных файла Неограниченно Соавторы 2 редактора Неограниченно История версий 30 дней Неограниченно Библиотеки компонентов Базовые Расширенные

Александр Ветров, UX-дизайнер Когда я только начинал карьеру дизайнера, бюджет был крайне ограничен. Помню, как нашел Figma и был поражен возможностями бесплатной версии. Мой первый коммерческий проект — сайт для местной кофейни — был полностью разработан без единого платежа. Клиент даже не поверил, что такой детализированный дизайн с анимированными прототипами был создан в бесплатном инструменте! Тогда я понял главное — ограничения бесплатной версии существуют только в нашей голове. За три месяца я создал портфолио из пяти проектов, используя только бесплатные ресурсы Figma, что помогло получить первую официальную работу в студии.

Важно понимать: для большинства начинающих дизайнеров и небольших проектов бесплатной версии более чем достаточно. Ограничение в 3 активных командных файла легко обходится грамотным планированием проектов и архивацией завершённых работ.

Регистрация и настройка бесплатного аккаунта Figma

Создание аккаунта в Figma — процесс предельно простой, но есть несколько нюансов, которые помогут максимально использовать бесплатные возможности. Вот пошаговая инструкция для оптимальной настройки: ⚙️

Регистрация: Перейдите на figma.com и выберите "Sign up". Лучше использовать рабочую почту, а не личную — это упростит потенциальный переход на командный тариф. Выбор плана: Система предложит платные варианты — смело выбирайте "Figma Free". Создание рабочего пространства: Назовите его в соответствии с вашей специализацией (например, "UI/UX Projects"). Настройка уведомлений: Включите только важные, чтобы не пропустить активность в совместных проектах. Установка десктопного приложения: Скачайте Figma Desktop — оно работает быстрее браузерной версии и поддерживает офлайн-режим.

Для оптимальной организации работы создайте четкую структуру проектов сразу после регистрации:

Drafts — для экспериментов и учебных работ

— для экспериментов и учебных работ Active Projects — для текущих клиентских заданий

— для текущих клиентских заданий Portfolio — для законченных работ, которые можно показывать

— для законченных работ, которые можно показывать Resources — для хранения компонентов, иконок и других элементов

Чтобы избежать проблем с ограничением на 3 командных файла, используйте стратегию "один проект — один файл". Вместо создания отдельных файлов для мобильной и десктопной версий, объединяйте их в одном файле с разными страницами.

Настройка Рекомендация Причина Автосохранение Оставить включенным Защита от потери данных Оптимизация Регулярно удаляйте неиспользуемые стили Экономия места, быстродействие Формат экспорта SVG для векторов, PNG для растра Оптимальное качество без доплат Плагины Установить только необходимые Увеличение производительности Резервное копирование Экспорт файлов раз в неделю локально Страховка от превышения лимита хранения

Основные инструменты и функции бесплатной Фигмы

Бесплатная версия Figma предоставляет полный набор инструментов для профессионального дизайна. Давайте рассмотрим ключевые функции, которые доступны без оплаты и позволяют создавать проекты высокого уровня. 🛠️

Инструменты дизайна:

Векторные инструменты — полный набор для рисования и редактирования форм

— полный набор для рисования и редактирования форм Система сеток и направляющих — для точного позиционирования элементов

— для точного позиционирования элементов Библиотека компонентов — создание и использование переиспользуемых элементов

— создание и использование переиспользуемых элементов Текстовые стили — сохранение и применение типографских настроек

— сохранение и применение типографских настроек Система автолейаутов — респонсивные макеты без дополнительных усилий

— респонсивные макеты без дополнительных усилий Маски и эффекты — тени, размытия, градиенты без ограничений

Прототипирование:

Интерактивные связи — создание кликабельных прототипов

— создание кликабельных прототипов Анимационные эффекты — настройка переходов между экранами

— настройка переходов между экранами Условная логика — настройка разных сценариев взаимодействия

— настройка разных сценариев взаимодействия Фиксированные элементы — имитация шапок и меню

— имитация шапок и меню Умные анимации — автоматические переходы между состояниями

Коллаборация:

Режим просмотра — доступ для неограниченного числа клиентов

— доступ для неограниченного числа клиентов Комментарии — обсуждение проекта прямо в интерфейсе

— обсуждение проекта прямо в интерфейсе Совместное редактирование — работа в реальном времени (до 2 редакторов)

— работа в реальном времени (до 2 редакторов) Презентационный режим — демонстрация проектов клиентам

Ирина Соколова, UI-дизайнер Моя первая встреча с Figma случилась, когда небольшой стартап предложил мне разработать дизайн-систему с очень скромным бюджетом. Имея опыт работы только в Photoshop, я сомневалась, но решила попробовать бесплатную Figma. Вместе с техническим директором мы создали полноценную дизайн-систему с компонентами, стилями и прототипами. Клиента впечатлила возможность тестировать интерактивные прототипы без установки дополнительного ПО. Ключевым моментом стало открытие автолейаутов — когда мы внезапно решили добавить новый раздел в меню, вся структура адаптировалась автоматически. Это сэкономило не меньше двух дней ручных корректировок. С тех пор я регулярно рекомендую клиентам с ограниченным бюджетом начинать именно с бесплатной Figma — для многих проектов этого более чем достаточно.

Для эффективной работы необходимо освоить клавиатурные сокращения. Вот самые важные из них:

Ctrl/Cmd + / — поиск команд

— поиск команд Alt + колесо мыши — масштабирование

— масштабирование Ctrl/Cmd + G — группировка элементов

— группировка элементов Shift + A — создание автолейаута

— создание автолейаута Ctrl/Cmd + Alt + K — создание компонента

— создание компонента Ctrl/Cmd + \ — показать/скрыть интерфейс

Даже опытные дизайнеры часто не используют всю мощь инструментов прототипирования в бесплатной версии. Например, комбинируя умные анимации с вариантами компонентов, можно создавать сложные интерактивные элементы без написания кода.

Лайфхаки для расширения бесплатных возможностей Figma

Знание нескольких профессиональных приёмов поможет обойти практически все ограничения бесплатной версии Figma. Эти методы используются опытными дизайнерами и в 2025 году остаются актуальными. 🧠

Преодоление лимита в 3 командных файла:

Архивирование завершённых проектов — перенос в личное пространство освобождает слот

— перенос в личное пространство освобождает слот Объединение связанных проектов — используйте разные страницы в одном файле

— используйте разные страницы в одном файле Метод "дублирования с очисткой" — создание нового файла на основе существующего шаблона

— создание нового файла на основе существующего шаблона Стратегия ротации — циклическое удаление и воссоздание проектов по мере необходимости

Расширение функциональности с помощью бесплатных плагинов:

Iconify — доступ к тысячам бесплатных иконок

— доступ к тысячам бесплатных иконок Content Reel — генерация реалистичного контента

— генерация реалистичного контента Autoflow — создание диаграмм пользовательских сценариев

— создание диаграмм пользовательских сценариев Figmotion — расширенные анимации для прототипов

— расширенные анимации для прототипов Stark — проверка доступности дизайна

Оптимизация рабочего процесса:

Создание локальной библиотеки компонентов — обходит ограничения командных библиотек

— обходит ограничения командных библиотек Использование Community файлов — доступ к готовым шаблонам и UI-китам

— доступ к готовым шаблонам и UI-китам Техника версионирования через дублирование — сохранение важных версий

— сохранение важных версий Экспорт в FigJam — использование бесплатной доски для брейнштормов

Особый лайфхак для работы с клиентами: создавайте специальные презентационные файлы со встроенными инструкциями. Так вы сможете передать уже готовый дизайн клиенту, сохранив только права просмотра, и освободить один из трех доступных командных файлов для нового проекта.

Для эффективной организации проектов используйте систему тегов и префиксов в названиях:

✅ ACTIVE: для текущих проектов

для текущих проектов ⏸️ HOLD: для приостановленных работ

для приостановленных работ 🗄️ ARCHIVE: для завершённых проектов

для завершённых проектов 🧪 DRAFT: для экспериментов

Ограничения бесплатной версии и альтернативные решения

Бесплатная версия Figma имеет определённые ограничения, которые могут стать заметными при масштабировании проектов. Важно знать эти лимиты и иметь стратегию их преодоления. 🚧

Ограничение Влияние на работу Альтернативное решение Лимит в 3 командных файла Сложности при работе с несколькими проектами Соединение связанных проектов в один файл с разными страницами Только 2 редактора Ограничения для больших команд Поочередная работа или использование режима наблюдателя с передачей файлов История версий 30 дней Риск потери важных версий Создание контрольных точек через дублирование файлов Без командных библиотек Сложность поддержания единообразия Локальные библиотеки и общие файлы с компонентами Нет версионирования компонентов Проблемы с поддержкой дизайн-системы Ручное дублирование состояний компонентов

Альтернативные решения для продвинутых функций:

Управление дизайн-системой: Создавайте мастер-файл с компонентами и копируйте их в проекты. Для синхронизации используйте плагин Instance Finder. Расширенное прототипирование: Для сложных прототипов экспортируйте дизайны в ProtoPie (есть бесплатный пробный период). Командная работа: При необходимости подключения более 2 человек используйте модель "передачи эстафеты" с ролями наблюдателей. Управление версиями: Для проектов, требующих длительной поддержки, экспортируйте ключевые версии локально или в облачные хранилища.

Когда действительно стоит задуматься о переходе на платный план:

Команда больше 3 человек — постоянная ротация доступа снижает продуктивность

— постоянная ротация доступа снижает продуктивность Более 5 одновременных проектов — сложности с управлением и переключением

— сложности с управлением и переключением Масштабные дизайн-системы — требуют централизованного управления компонентами

— требуют централизованного управления компонентами Долгосрочные проекты — нужна расширенная история и версионирование

Для студентов и начинающих дизайнеров Figma предлагает образовательную программу, которая даёт доступ к расширенным функциям бесплатно. Для получения требуется подтверждение статуса учащегося с официальной почтой учебного заведения.

Помните, что многие известные дизайнеры и даже успешные стартапы начинали с бесплатной версии Figma. Основное преимущество — не в количестве функций, а в умении эффективно использовать имеющиеся инструменты.

Задумываетесь о карьере в дизайне, но не уверены, подходит ли вам эта сфера? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, насколько ваши склонности и навыки соответствуют профессии дизайнера. Всего за 3 минуты вы получите персонализированные рекомендации по направлениям в дизайне, где можете добиться наибольшего успеха. Узнайте, к чему у вас есть природная предрасположенность, прежде чем инвестировать время в освоение Figma и других инструментов!