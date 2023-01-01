Empty state это: понятие, принципы и применение в дизайне

Для кого эта статья:

Дизайнеры и разработчики пользовательских интерфейсов

Студенты и новички, интересующиеся UI/UX дизайном

Специалисты в области маркетинга, стремящиеся улучшить пользовательский опыт и конверсии Представьте, что вы открываете новое приложение, и вместо ожидаемого контента видите... пустоту. Ни данных, ни фотографий, ни сообщений — лишь чистый экран с минимальной информацией. Вы чувствуете разочарование? Или, может быть, получаете четкие инструкции что делать дальше? Разница между этими сценариями — грамотно спроектированный empty state. Именно он превращает потенциально фрустрирующий момент в возможность для вовлечения, обучения и даже восторга пользователя. Правильный дизайн пустых состояний — это не просто эстетика, а мощный инструмент коммуникации, способный удержать пользователя в критический момент его путешествия. 🚀

Что такое Empty state: ключевые характеристики и назначение

Empty state (пустое состояние) — это специально спроектированный экран или область интерфейса, которая отображается, когда у пользователя ещё нет данных или контента. Фактически, это не "пустота" в привычном понимании, а продуманный дизайн-элемент, выполняющий конкретные функции. 🎯

Пустые состояния возникают в различных сценариях использования продукта:

При первом запуске приложения (First-use empty state)

Когда пользователь удалил весь контент (User-cleared empty state)

При отсутствии результатов поиска (Search-zero empty state)

При возникновении ошибки (Error empty state)

В процессе загрузки данных (Loading empty state)

Ключевое назначение empty state — трансформировать потенциально негативный опыт в позитивный и информативный. Вместо того, чтобы оставлять пользователя в недоумении перед пустым экраном, грамотно спроектированное пустое состояние решает следующие задачи:

Задача Реализация Результат Информирование Объяснение, почему экран пуст Устранение неопределенности Обучение Инструкции по первым действиям Снижение порога входа Мотивация Стимулирование к созданию контента Повышение вовлеченности Брендинг Отражение характера продукта Усиление идентичности бренда

Важно понимать: пустое состояние — это не просто плейсхолдер или "затычка" в дизайне. Это стратегический элемент пользовательского пути, часто определяющий, вернется ли пользователь к продукту или закроет его навсегда.

Михаил Левин, Lead UX/UI Designer Однажды нам пришлось выяснять, почему пользователи массово покидали наше приложение для командного планирования в первые минуты использования. Аналитика показывала: 68% людей устанавливали приложение, открывали его и... исчезали. Без единого клика. Мы долго ломали голову, пока не провели серию пользовательских интервью. Оказалось, проблема была в первом экране — пустом рабочем пространстве без контента. Мы показывали пользователям лишь минималистичный дашборд с текстом "У вас пока нет проектов". Никаких подсказок, никаких инструкций. Мы переработали empty state, добавив краткий онбординг прямо в пустое пространство: три иллюстрированных шага с кнопкой "Создать первый проект". Результат превзошел ожидания — отток на первом экране снизился с 68% до 31%, а конверсия в создание первого проекта выросла на 42%. Пустой экран превратился из препятствия в трамплин для дальнейшего взаимодействия.

Психология восприятия пустых состояний интерфейса

Психологическая реакция пользователя на пустой интерфейс основывается на фундаментальных когнитивных механизмах. Человеческий мозг стремится к заполнению пробелов и поиску patterns — это заложено эволюционно. При столкновении с пустым экраном активируются различные психологические триггеры. 🧠

Ключевые психологические аспекты восприятия пустых состояний:

Боязнь неопределенности — пустота без контекста вызывает тревогу и дискомфорт

— пустота без контекста вызывает тревогу и дискомфорт Эффект пустого холста — чистый лист может как парализовать, так и вдохновлять

— чистый лист может как парализовать, так и вдохновлять Потребность в завершенности — стремление заполнить пустое пространство

— стремление заполнить пустое пространство Закон ожидания — несоответствие ожиданиям вызывает разочарование

— несоответствие ожиданиям вызывает разочарование Теория противодействия — люди не любят чувствовать, что у них отняли свободу действий

Необработанный empty state может вызвать следующие негативные эмоциональные реакции:

Эмоция Причина Поведенческая реакция Разочарование Несоответствие ожиданиям Уход с платформы Растерянность Отсутствие четких инструкций Пассивное ожидание или уход Раздражение Потеря времени и ресурсов Негативные отзывы, деинсталляция Самообвинение Восприятие ошибки как своей вины Снижение уверенности, избегание продукта

Однако хорошо спроектированные пустые состояния способны трансформировать эти негативные триггеры в позитивные психологические эффекты:

Превращение неопределенности в предвкушение через "обещание ценности"

Использование психологии достижения через микро-цели и ясные шаги

Снижение когнитивной нагрузки за счет упрощенного интерфейса

Активация психологического принципа взаимности через персонализированные сообщения

Согласно исследованию Nielsen Norman Group (2025), пользователи проводят в среднем всего 5,2 секунды на оценку пустого состояния перед принятием решения о продолжении взаимодействия с продуктом. Это означает, что у дизайнера есть критически малый промежуток времени для создания положительного впечатления. 🕒

Элементы эффективного Empty state в современном дизайне

Создание эффективного empty state требует балансирования между функциональностью, эстетикой и эмоциональной составляющей. В 2025 году стандарты дизайна пустых состояний значительно эволюционировали, превратившись из простых заглушек в полноценные конверсионные элементы. 🎨

Основные компоненты успешного empty state:

Ясное сообщение — лаконичный и понятный текст, объясняющий ситуацию

— лаконичный и понятный текст, объясняющий ситуацию Визуальный элемент — иллюстрация, анимация или иконка, соответствующая контексту

— иллюстрация, анимация или иконка, соответствующая контексту Призыв к действию (CTA) — четкая инструкция, что делать дальше

— четкая инструкция, что делать дальше Контекстная помощь — подсказка или краткое руководство

— подсказка или краткое руководство Тональность — соответствие голосу бренда и ситуации

Анна Соколова, UX Research Lead В 2024 году мы проводили обширное исследование эффективности различных типов empty states в нашем приложении для управления финансами. Мы A/B-тестировали три версии пустого состояния для экрана "История транзакций" у новых пользователей. В первой версии был просто текст "У вас пока нет транзакций". Во второй — небольшая иллюстрация копилки и тот же текст. Третья версия содержала ту же иллюстрацию, текст "Начните отслеживать свои расходы и экономить уже сегодня" и кнопку "Добавить первую транзакцию". Метрики говорили сами за себя: третья версия показала прирост в 340% по количеству первых транзакций по сравнению с первой версией. Но самым интересным было то, что эти пользователи не просто добавляли первую транзакцию — они с 67% большей вероятностью продолжали пользоваться приложением через неделю. Это наглядно продемонстрировало, как качественный empty state не просто решает локальную задачу, но влияет на долгосрочную вовлеченность.

При проектировании пустых состояний необходимо помнить об их разнообразии и адаптировать подход в зависимости от контекста. Например:

First-use empty state должен быть более обучающим, предлагать онбординг

должен быть более обучающим, предлагать онбординг Zero-search empty state должен предлагать альтернативы поиска или исправление запроса

должен предлагать альтернативы поиска или исправление запроса Error empty state должен обеспечивать понятное объяснение и путь к решению

должен обеспечивать понятное объяснение и путь к решению Loading empty state должен снижать воспринимаемое время ожидания

Актуальные тренды в дизайне пустых состояний на 2025 год:

Микро-анимации — придают жизнь статичным элементам и удерживают внимание Персонализация — адаптация контента под пользовательский профиль Геймификация — превращение пустого состояния в мини-игру или достижение Интерактивность — возможность взаимодействия с элементами пустого состояния Контрастность — выделение CTA для повышения конверсии

Важно помнить, что элементы empty state должны быть согласованы с общей дизайн-системой продукта и не выбиваться из визуальной иерархии, одновременно привлекая достаточно внимания для выполнения своей функции. 🧩

Стратегии применения Empty state для разных платформ

Подход к проектированию пустых состояний существенно различается в зависимости от платформы, контекста использования и технических ограничений. Универсального решения не существует — необходима адаптация стратегии под специфику каждой платформы. 📱💻

Ключевые различия в проектировании empty states для основных платформ:

Платформа Особенности Рекомендуемый подход Мобильные приложения Ограниченное пространство экрана, использование на ходу Компактность, фокус на одном действии, тактильная обратная связь Веб-сайты Больше экранного пространства, часто первое взаимодействие Подробные пояснения, множественные варианты действий SaaS-платформы Профессиональный контекст, сложная функциональность Обучающие элементы, интеграция с онбордингом Умные устройства Минимальные дисплеи, ограниченный ввод Максимальная простота, аудио-подсказки

Стратегия для мобильных приложений должна учитывать особенности взаимодействия "на ходу" и ограниченное внимание пользователя. Эффективные подходы включают:

Использование нативных жестов (swipe, pull-to-refresh) для инициирования действий

Вертикально-ориентированный дизайн, оптимизированный под скроллинг

Минималистичные иллюстрации, не перегружающие интерфейс

Одна основная кнопка действия вместо множественного выбора

Адаптация под различные размеры экранов и ориентации

Для веб-платформ характерны другие особенности:

Многоколоночный дизайн с возможностью размещения дополнительной информации

Интеграция с системой поиска и навигацией

Более детализированные изображения и инфографика

Возможность использования видео-инструкций

Адаптивный дизайн для различных устройств доступа

SaaS-платформы и корпоративные решения требуют более структурированного подхода:

Интеграция пустых состояний с системой онбординга и обучения

Более формальный тон коммуникации (в зависимости от контекста)

Акцент на пошаговых инструкциях и руководствах

Демонстрация потенциальной ценности через примеры и шаблоны

Интеграция с системой поддержки и документацией

Кросс-платформенная стратегия требует создания адаптивной системы пустых состояний, которая сохраняет ключевые элементы бренда и функциональность, но оптимизирует пользовательский опыт под особенности каждой платформы. По данным исследования Baymard Institute (2025), 73% компаний упускают возможность создания единой стратегии пустых состояний, что приводит к непоследовательному опыту для пользователей, переключающихся между платформами. 📊

Empty state как инструмент удержания и конверсии

Грамотно спроектированное пустое состояние — это не просто элемент интерфейса, но мощный инструмент маркетинга, способный напрямую влиять на ключевые бизнес-метрики. В 2025 году лидирующие цифровые продукты рассматривают empty states как стратегические точки конверсии, а не просто неизбежное зло. 📈

Влияние качественных пустых состояний на бизнес-показатели:

Снижение показателя отказов (Bounce Rate) — предотвращение ухода пользователей при первом столкновении с пустым экраном

— предотвращение ухода пользователей при первом столкновении с пустым экраном Увеличение глубины сессии — мотивация к исследованию продукта через рекомендации и подсказки

— мотивация к исследованию продукта через рекомендации и подсказки Повышение активации — конвертация пассивных пользователей в активных через ясные CTA

— конвертация пассивных пользователей в активных через ясные CTA Усиление удержания (Retention) — создание привычки использования через микро-победы

— создание привычки использования через микро-победы Стимулирование повторных посещений — формирование ожидания ценности

Конверсионная воронка через призму пустых состояний:

Осведомленность — первичное пустое состояние формирует понимание ценности продукта Интерес — визуальные элементы и тон коммуникации вызывают эмоциональный отклик Желание — демонстрация потенциального результата через примеры и визуализации Действие — четкий и доступный CTA направляет энергию пользователя Лояльность — положительный опыт преодоления пустого состояния создает доверие

Конкретные тактики использования empty states для повышения конверсии:

Персонализация содержимого — адаптация сообщений и визуальных элементов на основе данных о пользователе

— адаптация сообщений и визуальных элементов на основе данных о пользователе A/B-тестирование различных вариантов — непрерывная оптимизация на основе реальных данных

— непрерывная оптимизация на основе реальных данных Прогрессивное раскрытие функциональности — постепенное знакомство с возможностями продукта

— постепенное знакомство с возможностями продукта Социальное доказательство — интеграция отзывов и историй успеха других пользователей

— интеграция отзывов и историй успеха других пользователей Ограниченное предложение — создание ощущения срочности через временные акции

По данным исследования конверсии цифровых продуктов (Digital Product Conversion Study, 2025), оптимизация пустых состояний может увеличить коэффициент активации новых пользователей на 27-41% и снизить показатель оттока на 15-23% в зависимости от типа продукта. 🚀

Примечательно, что эффективность empty states как инструмента конверсии напрямую зависит от согласованности с общей маркетинговой стратегией бренда. Пустые состояния должны отражать тот же тон, визуальный стиль и ценностное предложение, что и внешние маркетинговые материалы, создавая единый бесшовный опыт.

Важно также отметить ключевые метрики для оценки эффективности пустых состояний:

Время до первого значимого действия (Time-to-value)

Процент пользователей, выполнивших целевое действие из пустого состояния

Средняя длительность пребывания на пустом экране

Коэффициент повторного посещения после взаимодействия с пустым состоянием

Показатель удовлетворенности (через опросы после взаимодействия)