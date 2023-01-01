Concepts для Android: полноценная векторная графика на смартфоне

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессиональные дизайнеры и иллюстраторы

Студенты и начинающие специалисты в области графического дизайна

Пользователи Android, интересующиеся мобильными приложениями для творчества Прошли те времена, когда для серьезной работы с векторной графикой требовался мощный компьютер и дорогостоящее программное обеспечение. Приложение Concepts для Android перевернуло представление о мобильном творчестве, предложив профессиональные инструменты векторного рисования буквально в кармане. Независимо от того, создаете ли вы иллюстрации, разрабатываете логотипы или набрасываете архитектурные проекты – Concepts предоставляет бесконечный холст и мощные средства для воплощения ваших идей в цифровом формате. Давайте погрузимся в возможности этого уникального приложения и узнаем, как оно может трансформировать ваш творческий процесс. 🎨

Создание векторной графики – один из базовых навыков современного дизайнера. Освоив Concepts на Android, вы сделаете только первый шаг. Чтобы стать настоящим профессионалом в графическом дизайне, необходимы комплексные знания. Профессия графический дизайнер от Skypro предлагает полное погружение в мир дизайна – от основ композиции до продвинутых техник работы с векторной и растровой графикой. Программа разработана практикующими дизайнерами и гарантирует актуальные навыки, востребованные на рынке.

Concepts для Android: мощное приложение для векторной графики

Concepts – это не просто приложение для рисования, а полноценная дизайн-платформа для профессионалов и энтузиастов. В отличие от большинства графических приложений, которые либо полностью растровые, либо строго векторные, Concepts предлагает уникальный гибридный подход, сочетая естественность рисования от руки с точностью и масштабируемостью векторной графики.

На Android-устройствах Concepts раскрывает впечатляющие возможности, особенно на планшетах с поддержкой стилуса. Приложение задействует все преимущества современных процессоров и сенсорных экранов, обеспечивая плавное рисование без задержек даже на сложных проектах. 📱

Алексей Воронцов, иллюстратор и концепт-художник Помню, как впервые установил Concepts на свой планшет Samsung. До этого я был убежден, что серьезная векторная графика возможна только на настольных компьютерах. В тот день мне предстояло срочно доработать логотип для клиента, а я находился в дороге. Решив рискнуть, открыл Concepts и был поражен: интерфейс интуитивно понятный, инструменты отзывчивые, а результат – полноценный векторный файл, который я тут же отправил заказчику. С тех пор Concepts стал моим основным инструментом для работы с векторной графикой в дороге. Особенно ценю возможность экспортировать работы в формате SVG для дальнейшей доработки на компьютере. Клиенты даже не догадываются, что многие концепции я создаю в метро или кафе – качество не уступает "десктопным" решениям.

Ключевые преимущества Concepts для работы с векторной графикой на Android:

Бесконечный холст – отсутствие ограничений размера рабочей области

– отсутствие ограничений размера рабочей области Векторные штрихи – каждая линия сохраняется как математический объект, а не набор пикселей

– каждая линия сохраняется как математический объект, а не набор пикселей Точное редактирование – возможность изменять любой элемент рисунка в любое время

– возможность изменять любой элемент рисунка в любое время Масштабирование без потери качества – работы выглядят одинаково четко при любом размере

– работы выглядят одинаково четко при любом размере Настраиваемые инструменты – создание персональных кистей и пресетов

Модель монетизации Concepts включает бесплатную версию с базовым функционалом и премиум-подписку для профессионального использования. Для многих пользователей Android базовой версии достаточно для серьезных проектов, что делает приложение доступным инструментом векторной графики.

Функция Бесплатная версия Премиум-подписка Бесконечный холст ✓ ✓ Базовые инструменты Ограниченный набор Полный набор Экспорт в SVG С водяным знаком Без ограничений Количество слоев 5 Неограниченно Настраиваемые кисти ✗ ✓

Для профессиональной работы с векторной графикой на Android Concepts предлагает оптимальное соотношение функциональности, производительности и удобства использования, что делает его достойным конкурентом настольным решениям вроде Adobe Illustrator или Affinity Designer.

Основные инструменты для работы с векторами в Concepts

Арсенал инструментов Concepts для работы с векторной графикой впечатляет даже искушенных дизайнеров. Каждый инструмент разработан с учетом особенностей сенсорного взаимодействия, но при этом обеспечивает профессиональные результаты. 🛠️

Центральное место в наборе инструментов занимают различные типы перьев и кистей, которые создают векторные штрихи с параметрами, зависящими от силы нажатия и угла наклона стилуса (если ваше Android-устройство поддерживает эти функции).

Перо (Pen) – создает четкие линии с контролируемой толщиной, идеально для технических чертежей

– создает четкие линии с контролируемой толщиной, идеально для технических чертежей Карандаш (Pencil) – имитирует текстуру графитного рисунка, но в векторном формате

– имитирует текстуру графитного рисунка, но в векторном формате Кисть (Brush) – предлагает органичные штрихи с плавными переходами толщины

– предлагает органичные штрихи с плавными переходами толщины Маркер (Marker) – создает плотные линии с характерным эффектом наслоения

– создает плотные линии с характерным эффектом наслоения Аэрограф (Airbrush) – позволяет создавать мягкие градиентные переходы

Помимо инструментов рисования, Concepts предлагает мощные средства для работы с геометрическими объектами, что критично для векторной графики:

Инструмент "Форма" (Shape Tool) – создание идеальных геометрических фигур

– создание идеальных геометрических фигур Линейка и направляющие – точное позиционирование и выравнивание элементов

– точное позиционирование и выравнивание элементов Инструмент "Точки" (Wire Tool) – построение и редактирование кривых Безье

– построение и редактирование кривых Безье Сглаживание линий – автоматическая оптимизация нарисованных от руки контуров

Отдельного внимания заслуживает инновационный инструмент "Прецизионное курсорное перо" (Precision Cursor), который позволяет рисовать с точностью до пикселя, избегая проблемы "закрытия рабочей области рукой" – распространенного недостатка рисования на сенсорных экранах.

Инструмент Основное применение Особенности на Android Перо Контуры, линейные иллюстрации Поддержка чувствительности к давлению на устройствах с S-Pen Инструмент "Форма" Геометрические объекты, UX/UI дизайн Мультитач-жесты для быстрого изменения размера Инструмент "Точки" Сложные кривые, логотипы Оптимизирован для работы на экранах меньшего размера Текстовый инструмент Типографика, аннотации Интеграция с системными шрифтами Android Прецизионное курсорное перо Детальная работа, технический рисунок Компенсирует меньшую точность экранов Android по сравнению с iPad Pro

Отличительной особенностью работы с векторами в Concepts является система "жестов", позволяющая быстро вызывать контекстные меню и выполнять распространенные действия без необходимости постоянно переключаться между инструментами. Например, двойное нажатие на объект активирует режим выделения, а жест "смахивания двумя пальцами" отменяет последнее действие.

Важным аспектом является также работа со слоями, которая в Concepts реализована интуитивно понятно даже для мобильных устройств. Каждый слой может содержать векторные объекты, которые можно группировать, блокировать и настраивать по отдельности.

Техники создания профессиональных векторных иллюстраций

Создание профессиональных векторных иллюстраций в Concepts на Android требует не только знания инструментов, но и понимания специфических техник, максимально использующих преимущества векторной графики. 🖌️

Одной из ключевых техник является построение иллюстрации от базовых форм к детализации – метод, который особенно эффективен в векторной среде:

Создание скелета композиции с помощью простых геометрических форм Наложение основных форм объектов на этот каркас Постепенная детализация с использованием инструмента "Точки" Добавление цветов и градиентов для придания объема Проработка деталей и текстур с использованием векторных кистей

Эффективное использование слоев критически важно для создания сложных иллюстраций. Рекомендуемая структура:

Нижний слой – для референсов или эскиза

– для референсов или эскиза Средние слои – для основных форм и цветовых блоков

– для основных форм и цветовых блоков Верхние слои – для деталей, бликов и теней

– для деталей, бликов и теней Дополнительный слой – для аннотаций и заметок

Особая техника в Concepts – использование "умных фигур" (Smart Shapes), которые позволяют создавать и модифицировать сложные формы, сохраняя их математическую точность. Эта функция особенно полезна при создании технических иллюстраций, архитектурных визуализаций и UI-дизайна.

Марина Соколова, UI/UX дизайнер Когда наша команда получила заказ на редизайн приложения для строительной компании, передо мной встала задача разработать новые иконки для всего интерфейса – более 50 уникальных векторных изображений. Сроки были сжатыми, а большую часть недели я находилась в командировке. Именно тогда я решила полностью положиться на Concepts на своем Android-планшете. Я разработала систему: утром в отеле создавала базовые формы и композицию всех иконок, днем в перерывах между встречами уточняла детали и добавляла цвета, а вечером финализировала проект и экспортировала иконки в SVG. Ключом к успеху стала грамотная организация рабочего процесса: каждая иконка на отдельном артборде, строгая система наименования слоев, использование цветовых переменных. Заказчик был поражен не только качеством и единообразием всего набора иконок, но и скоростью выполнения задачи. А коллеги не поверили, что весь проект был сделан на планшете в дороге, а не в офисе на компьютере. С тех пор Concepts – мой постоянный спутник в поездках.

Важной техникой является клонирование и зеркальное отражение объектов. В Concepts эта функция реализована через инструмент "Copy" и панель трансформации. Она незаменима при создании симметричных иллюстраций или паттернов.

Для достижения профессиональных результатов также важно использовать:

Привязку к сетке (Snap) – обеспечивает точное позиционирование элементов

– обеспечивает точное позиционирование элементов Объектные привязки – автоматически выравнивает объекты друг относительно друга

– автоматически выравнивает объекты друг относительно друга Динамические направляющие – появляются при перемещении объектов

– появляются при перемещении объектов Смарт-выравнивание – интеллектуально распределяет группы объектов

Для создания реалистичных эффектов в векторной графике Concepts предлагает работу с градиентами и смешиванием цветов. На Android это особенно удобно благодаря возможности использования мультитач-жестов для быстрой настройки градиентов.

Профессиональные иллюстраторы часто используют технику "векторной живописи", накладывая полупрозрачные векторные мазки для создания эффектов, обычно ассоциирующихся с растровой графикой. В Concepts эта техника реализуется через настройки прозрачности кистей и режимы наложения слоев.

Редактирование и трансформация векторных объектов на Android

Одно из главных преимуществ векторной графики – возможность бесконечного редактирования без потери качества. В Concepts для Android эта возможность реализована с учетом особенностей сенсорного управления, что делает процесс редактирования интуитивным и точным. 🔄

Система выделения объектов в Concepts работает на нескольких уровнях:

Выделение штриха – позволяет работать с отдельными линиями

– позволяет работать с отдельными линиями Выделение группы – для манипуляций с логически связанными объектами

– для манипуляций с логически связанными объектами Лассо-выделение – для быстрого выбора нескольких объектов в определенной области

– для быстрого выбора нескольких объектов в определенной области Выделение по слою – для работы со всеми объектами на конкретном слое

После выделения объектов становятся доступны многочисленные операции трансформации:

Перемещение – с помощью жеста перетаскивания

– с помощью жеста перетаскивания Масштабирование – с сохранением или изменением пропорций

– с сохранением или изменением пропорций Вращение – с помощью двухпальцевого жеста или точного ввода угла

– с помощью двухпальцевого жеста или точного ввода угла Наклон (искажение) – для создания перспективы

– для создания перспективы Деформация – для органического изменения формы объекта

Уникальной особенностью Concepts является возможность редактирования отдельных точек векторных контуров прямо на Android-устройстве. После активации инструмента "Wire" (Проволока) каждая векторная линия представляется в виде редактируемого пути с узловыми точками:

Добавление точек – двойным нажатием на линию

– двойным нажатием на линию Удаление точек – двойным нажатием на существующую точку

– двойным нажатием на существующую точку Преобразование типа точки – между острыми и гладкими

– между острыми и гладкими Настройка кривизны – с помощью управляющих рукояток

Для продвинутого редактирования Concepts предлагает операции булевой логики, которые на Android активируются через специальное меню трансформации:

Объединение (Union) – создание единого объекта из нескольких

– создание единого объекта из нескольких Вычитание (Subtract) – удаление области пересечения из базового объекта

– удаление области пересечения из базового объекта Пересечение (Intersect) – создание объекта только из области пересечения

– создание объекта только из области пересечения Исключение (Exclude) – создание объекта из областей, не входящих в пересечение

Особенно полезной на мобильных устройствах является функция "Snap" (Привязка), которая компенсирует меньшую точность сенсорного ввода по сравнению с мышью:

Привязка к сетке – объекты автоматически выравниваются по невидимой сетке

– объекты автоматически выравниваются по невидимой сетке Привязка к направляющим – выравнивание по установленным линиям

– выравнивание по установленным линиям Привязка к объектам – автоматическое выравнивание относительно других объектов

– автоматическое выравнивание относительно других объектов Привязка к точкам – точное позиционирование относительно узловых точек

Для обеспечения точности редактирования на небольших экранах Android-устройств Concepts предлагает специальную функцию "Precision Mode" (Режим точности), которая активируется долгим нажатием и позволяет выполнять микроскопические корректировки объектов.

Важным аспектом редактирования векторной графики является история действий. Concepts предлагает расширенные возможности:

Неограниченная отмена/повтор – через жесты или кнопки интерфейса

– через жесты или кнопки интерфейса Сохранение состояний – возможность вернуться к определенным этапам работы

– возможность вернуться к определенным этапам работы Ветвление истории – создание альтернативных версий редактирования

Для дополнительного удобства редактирования на Android-устройствах Concepts поддерживает работу с внешними клавиатурами и шортатами, что особенно ценят профессионалы, привыкшие к эффективным рабочим процессам на настольных компьютерах.

Экспорт и совместимость векторной графики в Concepts

Создание векторной графики — лишь половина успеха. Не менее важно иметь возможность экспортировать работу в форматы, совместимые с другими программами и платформами. Concepts для Android предлагает обширные возможности экспорта, которые удовлетворят как любителей, так и профессионалов. 📤

Основные форматы экспорта векторной графики в Concepts:

SVG (Scalable Vector Graphics) – стандартный формат векторной графики, поддерживаемый большинством графических редакторов и веб-браузеров

– стандартный формат векторной графики, поддерживаемый большинством графических редакторов и веб-браузеров PDF – универсальный формат для печати и обмена документами с сохранением векторных свойств

– универсальный формат для печати и обмена документами с сохранением векторных свойств DXF/DWG – форматы для профессионального САПР-программного обеспечения (требуется премиум-подписка)

– форматы для профессионального САПР-программного обеспечения (требуется премиум-подписка) PSD – экспорт с сохранением слоев для дальнейшего редактирования в Adobe Photoshop

– экспорт с сохранением слоев для дальнейшего редактирования в Adobe Photoshop CPT – нативный формат Concepts для полного сохранения всех свойств проекта

Важно отметить, что в Concepts есть возможность выбора конкретных областей или объектов для экспорта, а не только целого проекта. Это особенно полезно при работе над элементами интерфейса или отдельными компонентами большой иллюстрации.

Для профессионального использования критически важна сохранность векторных свойств при экспорте. Concepts обеспечивает:

Сохранение кривых Безье – без упрощения или искажения сложных контуров

– без упрощения или искажения сложных контуров Корректную передачу градиентов – с сохранением всех точек перехода

– с сохранением всех точек перехода Поддержку текстовых элементов – с возможностью дальнейшего редактирования

– с возможностью дальнейшего редактирования Сохранение прозрачности – для всех поддерживающих это свойство форматов

Помимо стандартных форматов, Concepts предлагает экспорт в растровые форматы с высоким разрешением:

PNG – с прозрачным фоном, идеально для веб-графики

– с прозрачным фоном, идеально для веб-графики JPEG – с настраиваемым качеством сжатия

– с настраиваемым качеством сжатия TIFF – для профессиональной печати с высоким разрешением

Особое внимание в Concepts уделено интеграции с облачными сервисами, что особенно важно для мобильных пользователей:

Dropbox – прямой экспорт в персональное облачное хранилище

– прямой экспорт в персональное облачное хранилище Google Drive – удобная интеграция с экосистемой Google

– удобная интеграция с экосистемой Google Creative Cloud – для пользователей Adobe

– для пользователей Adobe OneDrive – для интеграции с Microsoft Office

Для командной работы Concepts предлагает функции совместного доступа:

Прямая отправка – через электронную почту или мессенджеры

– через электронную почту или мессенджеры Генерация ссылки – для быстрого доступа к файлу

– для быстрого доступа к файлу Контроль прав доступа – определение возможностей просмотра и редактирования

Формат Сохраняемые свойства Оптимально для Ограничения бесплатной версии SVG Контуры, заливки, прозрачность Веб-графика, дальнейшее редактирование Водяной знак PDF Все векторные свойства, слои Печать, обмен документами Ограничение размера PNG Только визуальное представление Соцсети, презентации Ограничение разрешения CPT Все свойства, включая историю редактирования Архивирование, продолжение работы Без ограничений PSD Слои, маски, режимы наложения Интеграция с Adobe Недоступен

Важным аспектом совместимости является корректная работа с цветовыми профилями. Concepts поддерживает как RGB (для цифрового использования), так и CMYK (для печати), что особенно ценят профессиональные дизайнеры, работающие над проектами для разных медиа.

Для пользователей, интегрирующих векторную графику из Concepts в другие приложения на Android, особенно ценна функция "Share As" (Поделиться как), которая позволяет напрямую отправлять созданные векторные объекты в другие установленные приложения без необходимости сохранять промежуточные файлы.

Concepts для Android — это больше, чем просто приложение для векторной графики. Это полноценная творческая экосистема, которая стирает границы между мобильными и настольными решениями. Бесконечный холст, интуитивные инструменты редактирования и профессиональные возможности экспорта превращают ваше Android-устройство в мощную дизайн-станцию. Независимо от того, создаете ли вы логотипы, технические чертежи или художественные иллюстрации — Concepts предоставляет все необходимое для воплощения ваших идей с точностью и гибкостью, свойственной только векторной графике. Освоив этот инструмент, вы получаете свободу творить в любом месте и в любое время, не жертвуя качеством и профессионализмом.

Читайте также