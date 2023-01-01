Что лучше Ревит или Архикад: сравнение возможностей программ

Для кого эта статья:

Архитекторы и проектировщики, работающие с программным обеспечением для структурного проектирования.

Студенты архитектурных вузов и начинающие специалисты, интересующиеся выбором между Revit и ArchiCAD.

Менеджеры и руководители проектных организаций, рассматривающие оптимизацию рабочих процессов и обучение сотрудников. Вечный спор архитекторов: выбирая инструмент для проектирования, какой софт предпочесть — Revit или ArchiCAD? Вопрос не просто технический, а стратегический. От этого решения зависит производительность команды, сроки выполнения проектов и даже рентабельность бизнеса. Каждая из программ имеет преданных адептов, но что стоит за громкими заявлениями сторонников? Давайте разберем факты, возможности и ограничения обеих платформ, чтобы понять — где действительно скрывается преимущество, которое может стать решающим для вашей практики. 🏢🖥️

Revit и ArchiCAD: ключевые отличия программ для проектирования

Глядя на Revit и ArchiCAD, мы видим два фундаментально разных подхода к BIM-моделированию. Revit от Autodesk появился в 2000 году и быстро занял лидирующие позиции в странах Северной Америки. ArchiCAD от Graphisoft, существующий с 1987 года, доминирует в Европе и считается первой коммерчески успешной BIM-программой.

Ключевое различие начинается с философии проектирования: Revit создан вокруг централизованной базы данных, где все элементы взаимосвязаны и изменение в одном представлении автоматически обновляет все остальные. ArchiCAD же следует более гибкому подходу, где пользователь имеет больший контроль над отдельными элементами.

Критерий Revit ArchiCAD Концепция работы Единая BIM-модель с взаимосвязанными элементами Виртуальное здание с более независимыми компонентами Рабочий процесс Строгая параметрическая связность всех элементов Более гибкий подход с меньшей связанностью Специализация Комплексное проектирование (архитектура, МЕП, конструкции) Ориентация на архитектурное проектирование Распространение Доминирует в США, Канаде, Великобритании Популярен в Европе, Австралии, Азии

Revit демонстрирует превосходство в многодисциплинарных проектах, объединяя архитектуру, инженерные системы и конструкции в единой модели. Это существенно для крупных коммерческих объектов, где координация между отделами критически важна.

ArchiCAD, напротив, традиционно сильнее в чисто архитектурном проектировании, предлагая более интуитивные инструменты для дизайна и визуализации. Программа предоставляет архитектору больше творческой свободы, не требуя жесткой привязки каждого элемента к параметрической структуре.

Александр Петров, главный архитектор проектов

Наша студия долго использовала ArchiCAD для всех проектов — от частных домов до многоэтажных комплексов. Когда мы выиграли тендер на проектирование бизнес-центра класса А, столкнулись с необходимостью тесной координации с инженерами и конструкторами. Решили перейти на Revit для этого проекта. Первые месяцы были болезненными — команде пришлось полностью перестроить рабочий процесс. Но когда начался этап согласования инженерных систем, мы оценили преимущества. То, что раньше вызывало недельные итерации с пересылками файлов и совещаниями, теперь решалось буквально за пару дней благодаря единой модели. Сроки проектирования сократились на 40%, а количество коллизий на стройплощадке уменьшилось втрое.

Файловая организация — еще одно ключевое различие. Revit использует централизованную модель с возможностью рабочих наборов для командной работы, что требует более строгого дисциплинированного подхода. ArchiCAD предлагает более традиционную файловую систему с возможностью модульного проектирования, что иногда проще в администрировании для небольших команд.

Если говорить о параметрическом моделировании, обе программы поддерживают этот подход, но реализуют его по-разному:

Revit делает упор на семейства объектов с глубокими параметрическими связями

ArchiCAD фокусируется на библиотечных элементах GDL, предлагающих более простую настройку

Revit требует более строгого подхода к созданию и классификации элементов

ArchiCAD позволяет больше "художественных вольностей" при моделировании

Не стоит забывать и о рендеринге: ArchiCAD традиционно предлагает более быстрые и качественные инструменты для визуализации прямо "из коробки", в то время как Revit часто требует интеграции с дополнительными программами для получения презентационных изображений. 🎨

Интерфейс и кривая обучения: что удобнее освоить новичку

Для новичка вопрос освоения софта нередко становится решающим. По опросам студентов архитектурных вузов, интерфейс ArchiCAD воспринимается как более интуитивный и визуально понятный. Это не удивительно — программа обладает более традиционным графическим интерфейсом, организованным вокруг инструментов архитектурного проектирования. 🔍

Revit, в свою очередь, имеет более сложную и функционально насыщенную среду, ориентированную на комплексное проектирование. Лента инструментов Revit разделена по дисциплинам и типам задач, что требует времени для понимания логики организации команд.

Марина Соколова, преподаватель САПР Я преподаю оба программных продукта студентам-архитекторам более 10 лет. Неизменно замечаю одну тенденцию: на освоение базовых функций ArchiCAD у группы уходит в среднем 2-3 недели, тогда как с Revit этот срок составляет 4-6 недель. Группа второкурсников в прошлом семестре была разделена поровну для изучения обеих программ. К финальному проекту 80% "архикадовцев" смогли самостоятельно выполнить задание на уровне выше среднего, среди "ревитовцев" таких было около 60%. Однако, когда через месяц мы усложнили задачу, добавив инженерные системы и расчеты, картина изменилась радикально. Группа Revit справилась на "отлично", а пользователи ArchiCAD испытывали заметные трудности в интеграции расчетной части.

Если обратиться к статистике, средний срок базового освоения программ составляет:

Уровень освоения Revit ArchiCAD Базовое понимание 4-6 недель 2-3 недели Уверенное пользование 3-6 месяцев 2-4 месяца Профессиональное владение 12-18 месяцев 8-12 месяцев Экспертный уровень 2+ года 1.5+ года

Ключевые факторы, влияющие на кривую обучения:

Логика интерфейса — ArchiCAD более последователен в организации инструментов

— ArchiCAD более последователен в организации инструментов Глубина функционала — Revit требует понимания большего количества взаимосвязей

— Revit требует понимания большего количества взаимосвязей Качество документации — обе программы обладают обширной документацией, но учебные материалы по ArchiCAD часто признаются более понятными

— обе программы обладают обширной документацией, но учебные материалы по ArchiCAD часто признаются более понятными Сообщество пользователей — Revit обладает более широким международным сообществом, что упрощает поиск решений нестандартных проблем

Примечательно, что пользователи с опытом работы в AutoCAD быстрее адаптируются к Revit благодаря схожести некоторых подходов и команд. Знакомые с графическими программами специалисты легче осваивают ArchiCAD с его визуально ориентированным подходом.

Отдельно стоит отметить обучающие материалы. Graphisoft (разработчик ArchiCAD) традиционно уделяет больше внимания образовательному компоненту, создавая структурированные учебные пособия и интерактивные руководства. Autodesk компенсирует это обширной базой видеоуроков и активным сообществом, где можно найти ответ практически на любой вопрос.

Для начинающих специалистов важен и психологический комфорт: ArchiCAD позволяет быстрее получить визуально привлекательный результат, что создает эффект достижения и мотивирует к дальнейшему обучению. Revit требует более глубокого погружения, прежде чем пользователь сможет создать презентабельную модель. 📚

BIM-возможности: сравнение функционала Revit и ArchiCAD

BIM-функционал — главный критерий при выборе современных САПР для архитектурного проектирования. Обе программы реализуют концепцию информационного моделирования зданий, но с существенными отличиями в подходах и возможностях.

Revit изначально создавался как комплексное BIM-решение, объединяющее архитектурное, конструктивное и инженерное проектирование. ArchiCAD эволюционировал от CAD-системы для архитекторов к полноценному BIM-инструменту, сохраняя фокус на архитектурной составляющей.

Ключевые отличия в BIM-функционале:

Классификация элементов : Revit предлагает более строгую и детальную систему категоризации объектов, что упрощает автоматизацию и спецификации

: Revit предлагает более строгую и детальную систему категоризации объектов, что упрощает автоматизацию и спецификации Параметризация : Revit обеспечивает более глубокую параметрическую связность между элементами модели

: Revit обеспечивает более глубокую параметрическую связность между элементами модели Аналитические модели : встроенные возможности Revit для создания конструктивных и энергетических расчетных схем превосходят ArchiCAD

: встроенные возможности Revit для создания конструктивных и энергетических расчетных схем превосходят ArchiCAD Детализация : ArchiCAD традиционно предлагает более гибкие инструменты для архитектурной детализации и оформления

: ArchiCAD традиционно предлагает более гибкие инструменты для архитектурной детализации и оформления Вариативное проектирование: ArchiCAD с функцией Design Options обеспечивает более удобное управление вариантами проекта

В области управления данными и информационной насыщенности модели Revit демонстрирует превосходство. Система семейств Revit позволяет создавать глубоко структурированные параметрические объекты с множеством зависимостей и автоматизированных правил.

ArchiCAD отвечает на это более доступным механизмом создания библиотечных элементов через GDL (Geometric Description Language), который проще освоить рядовому архитектору. Хотя возможности GDL ограничены по сравнению с редактором семейств Revit, они достаточны для большинства архитектурных задач.

С точки зрения информационной поддержки жизненного цикла здания, обе программы предлагают:

Генерацию спецификаций и ведомостей материалов

Экспорт данных для расчета сметной стоимости

Планирование строительства и фазирование

Поддержку стандартов информационного моделирования (IFC, COBie)

Однако, Revit интегрируется с более широким спектром специализированных решений Autodesk для управления строительством, эксплуатацией и утилизацией объектов (Autodesk Construction Cloud, BIM 360). ArchiCAD компенсирует это более тесной интеграцией с EcoDesigner для энергетического моделирования и MEP modeler для инженерных систем. 🔄

В последних версиях обе программы активно развивают алгоритмическое проектирование: Revit через Dynamo, ArchiCAD через Grasshopper. Это расширяет возможности параметрического моделирования сложных форм и автоматизации рутинных задач.

Совместимость и работа в команде: какая программа практичнее

Современное проектирование — командный процесс, где эффективность совместной работы часто определяет успех всего проекта. В этом аспекте Revit и ArchiCAD предлагают принципиально разные подходы. 👥

Коллаборативные возможности программ различаются по нескольким ключевым направлениям:

Организация командной работы : Revit использует систему центрального файла и рабочих наборов, ArchiCAD — технологию BIMcloud с модулями резервирования элементов

: Revit использует систему центрального файла и рабочих наборов, ArchiCAD — технологию BIMcloud с модулями резервирования элементов Междисциплинарная координация : Revit предлагает нативную интеграцию между архитектурными, инженерными и конструкторскими моделями, ArchiCAD полагается на IFC-обмен и специальные модули

: Revit предлагает нативную интеграцию между архитектурными, инженерными и конструкторскими моделями, ArchiCAD полагается на IFC-обмен и специальные модули Контроль версий : обе программы обеспечивают отслеживание изменений, но реализуют это по-разному

: обе программы обеспечивают отслеживание изменений, но реализуют это по-разному Облачное взаимодействие: Revit интегрируется с BIM 360, ArchiCAD — с BIMcloud

Revit демонстрирует превосходство в крупных многодисциплинарных проектах, где требуется координация между архитекторами, инженерами и конструкторами. Центральная модель с рабочими наборами обеспечивает контролируемый доступ к различным элементам здания, минимизируя конфликты при одновременной работе специалистов разных направлений.

ArchiCAD с системой BIMcloud более гибок и менее требователен к инфраструктуре. Он позволяет работать над проектами даже при ограниченном доступе к интернету, что важно для удаленных офисов или строительных площадок с нестабильным соединением.

Совместимость с другими программами также играет важную роль при выборе основного инструмента проектирования:

Программа/формат Совместимость с Revit Совместимость с ArchiCAD AutoCAD (DWG) Высокая (прямой импорт/экспорт) Высокая (прямой импорт/экспорт) SketchUp Средняя (через промежуточные форматы) Высокая (прямой импорт/экспорт) IFC Высокая Очень высокая (сертифицировано IFC4) Rhinoceros Средняя (через плагины) Высокая (прямая интеграция с Grasshopper) Lumion Высокая (через плагин) Высокая (через прямой экспорт) Облачные платформы BIM 360, Autodesk Construction Cloud BIMcloud, BIMx

ArchiCAD традиционно считается более открытой системой с точки зрения обмена данными. Программа предлагает более качественную поддержку стандарта IFC, что подтверждается сертификацией на соответствие последней версии IFC4. Это делает ArchiCAD более удобным выбором для студий, работающих в гетерогенной программной среде или в проектах с международными партнерами.

Revit, как часть экосистемы Autodesk, обеспечивает максимально гладкий рабочий процесс при использовании других продуктов этой компании. Если ваша команда использует Civil 3D для генплана, Navisworks для координации или Inventor для проектирования оборудования, Revit предложит более бесшовную интеграцию.

Важным аспектом совместной работы является также представление проекта заказчикам и подрядчикам. Здесь ArchiCAD предлагает инновационное решение BIMx — мобильное приложение для просмотра и навигации по BIM-модели на планшетах и смартфонах. Revit полагается на облачные сервисы Autodesk, требующие подписки, что может быть дороже, но предоставляет более широкие возможности для коллаборации с неспециалистами. 📱

Стоимость и окупаемость: что выгоднее для разных специалистов

Инвестиции в программное обеспечение для проектирования — это стратегическое решение, влияющее на бизнес-процессы и рентабельность компании. Финансовый аспект выбора между Revit и ArchiCAD многогранен и выходит далеко за рамки стоимости лицензии. 💰

Давайте рассмотрим полную картину затрат для разных категорий специалистов:

Тип расхода Revit ArchiCAD Годовая подписка (1 рабочее место) ~$2,545 или по AEC Collection ~$3,115 ~$2,800 Бессрочная лицензия Не предлагается с 2016 года Доступна (с ограничениями по обновлениям) Образовательные версии Бесплатно для студентов и преподавателей Бесплатно для студентов и преподавателей Стоимость обучения сотрудника (базовый курс) $600-1200 $500-900 Среднее время до продуктивной работы 3-6 месяцев 2-4 месяца Требования к аппаратному обеспечению Высокие Средние

Для индивидуальных архитекторов и малых бюро (1-5 человек) ArchiCAD часто оказывается более экономически эффективным выбором. Причины:

Более быстрая окупаемость благодаря меньшему времени освоения

Меньшие требования к аппаратному обеспечению

Наличие опции бессрочной лицензии (хотя эта опция постепенно уходит в прошлое)

Более широкие возможности для архитектурной визуализации "из коробки", без дополнительных расходов на рендеринг

Для средних и крупных проектных организаций (более 10 человек), особенно многопрофильных, экономическое преимущество часто на стороне Revit:

Потенциальная экономия до 30% на координации между отделами благодаря единой BIM-модели

Сокращение времени на междисциплинарные согласования

Снижение количества коллизий и ошибок на этапе строительства

Оптимизация затрат при комплексном приобретении AEC Collection, включающей не только Revit, но и другие необходимые инструменты

Для специализированных архитектурных бюро, фокусирующихся на определенных типах объектов, ключевым фактором окупаемости становится соответствие функционала программы специфике проектов:

Для жилой архитектуры и малоэтажного строительства ArchiCAD предлагает более быстрый путь от концепции к проекту

Для промышленных, инфраструктурных и крупных общественных объектов Revit обеспечивает лучшую координацию всех систем

Для исторической реставрации ArchiCAD предлагает более гибкие инструменты моделирования нестандартной геометрии

Для высотного строительства Revit обеспечивает лучшую интеграцию с расчетными программами

Важно учитывать и географический фактор: в регионах, где доминирует определенное ПО, переход на альтернативный продукт может создать сложности с поиском квалифицированных кадров и обменом данными с партнерами. Наибольшая концентрация специалистов по Revit наблюдается в США, Канаде, Великобритании, по ArchiCAD — в странах Европы (особенно Германии, Австрии, Венгрии), Австралии.

Расчет окупаемости неизбежно индивидуален, но общее правило таково: чем сложнее и больше проекты, тем больше экономическое преимущество Revit. Чем важнее скорость и гибкость проектирования при ограниченных ресурсах — тем привлекательнее ArchiCAD. 📊