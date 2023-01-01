Создание профессионального логотипа онлайн: инструкция BrandCrowd

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Малые бизнесы и стартапы

Люди, не обладающие дизайнерскими навыками, которые хотят создать логотип

Предприниматели, заинтересованные в бюджетных решениях для создания фирменной символики Создание профессионального логотипа больше не требует найма дорогостоящего дизайнера или владения сложными графическими редакторами. Платформа BrandCrowd предлагает революционный подход к разработке фирменной символики — интуитивно понятный онлайн-конструктор с тысячами готовых шаблонов и возможностями тонкой настройки. За считанные минуты вы можете создать уникальный логотип, который будет работать на узнаваемость вашего бренда и выделять вас среди конкурентов. Давайте разберем весь процесс от регистрации до получения готовых файлов вашего нового логотипа. 🎨

Хотите выйти за рамки онлайн-конструкторов и освоить профессиональные инструменты создания фирменного стиля? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro научит вас разрабатывать логотипы с нуля в профессиональных программах. Вы освоите Adobe Illustrator, изучите теорию композиции и цвета, а главное — создадите портфолио из реальных кейсов под руководством практикующих дизайнеров. Инвестируйте в навыки, которые останутся с вами навсегда!

BrandCrowd: преимущества сервиса для создания логотипов

BrandCrowd — это профессиональная платформа для создания логотипов, которая сочетает преимущества готовых шаблонов с возможностями глубокой персонализации. В отличие от большинства конкурентов, сервис предлагает не просто генерацию логотипа по ключевым словам, а доступ к обширной библиотеке дизайнов, созданных профессионалами. 🏆

Анна Соколова, арт-директор

Когда ко мне обратился владелец небольшой кофейни Максим с запросом на создание логотипа, у него был крайне ограниченный бюджет. Вместо отказа я предложила ему альтернативу — воспользоваться BrandCrowd под моим руководством. Мы потратили около часа, перебирая различные шаблоны с кофейной тематикой. После выбора подходящего варианта мы настроили цвета в соответствии с его видением бренда — теплые коричневые и бежевые оттенки. Затем доработали типографику, выбрав шрифт, напоминающий рукописный текст на меловой доске. В итоге Максим получил профессиональный логотип за $39 вместо $500-700, которые он заплатил бы за индивидуальный дизайн. Логотип прекрасно смотрится на вывеске, чашках и униформе персонала, а кофейня быстро стала узнаваемой в районе.

Основные преимущества BrandCrowd перед другими онлайн-конструкторами логотипов:

Огромная библиотека шаблонов — более 30,000 вариантов дизайна от профессиональных дизайнеров

— более 30,000 вариантов дизайна от профессиональных дизайнеров Расширенные инструменты редактирования — возможность менять не только цвета и шрифты, но и элементы графики

— возможность менять не только цвета и шрифты, но и элементы графики Высокое качество конечных файлов — логотипы в векторном формате с прозрачным фоном

— логотипы в векторном формате с прозрачным фоном Права на коммерческое использование — полные права на использование логотипа после покупки

— полные права на использование логотипа после покупки Мгновенные мокапы — возможность увидеть, как логотип будет выглядеть на визитках, вывесках и других носителях

Сравнение BrandCrowd с другими сервисами для создания логотипов:

Критерий BrandCrowd Логомейкер X Дизайнер Y Количество шаблонов 30,000+ 10,000+ 5,000+ Стоимость базового пакета $39 $29 $49 Векторные файлы Да За доплату Да Редактирование элементов Расширенное Базовое Среднее Бесплатный период Неограниченный 7 дней 14 дней

BrandCrowd особенно подходит для малого бизнеса, стартапов и предпринимателей, которым необходим профессиональный логотип без значительных временных и финансовых затрат. Процесс создания интуитивно понятен и не требует специальных навыков в графическом дизайне.

Регистрация и настройка аккаунта на BrandCrowd

Прежде чем приступить к созданию логотипа, необходимо зарегистрироваться на платформе BrandCrowd и настроить свой аккаунт. Весь процесс занимает не более 5 минут и обеспечивает доступ ко всем функциям сервиса. 📝

Пошаговая инструкция регистрации на BrandCrowd:

Перейдите на официальный сайт BrandCrowd (brandcrowd.com) В правом верхнем углу найдите кнопку "Sign Up" или "Register" и нажмите на неё Заполните форму регистрации, указав email и придумав надежный пароль Альтернативно, можно использовать аккаунт Google для быстрой регистрации Подтвердите свой email, перейдя по ссылке из письма, которое придет на указанный адрес Заполните дополнительную информацию о себе или своем бизнесе (по желанию)

После успешной регистрации рекомендуется настроить аккаунт для более эффективной работы. Обратите внимание на следующие параметры:

Платежная информация — добавьте карту или PayPal для быстрой оплаты в будущем

— добавьте карту или PayPal для быстрой оплаты в будущем Предпочтения по уведомлениям — настройте получение писем о скидках и новых функциях

— настройте получение писем о скидках и новых функциях Языковые настройки — выберите комфортный для работы язык интерфейса

— выберите комфортный для работы язык интерфейса Избранные логотипы — создайте коллекции понравившихся шаблонов для будущего использования

Важный аспект работы с BrandCrowd — возможность создавать и редактировать логотипы без оплаты. Платформа взимает плату только за экспорт и использование готового дизайна, что позволяет экспериментировать и выбирать наиболее подходящий вариант без финансовых рисков.

Тип аккаунта Возможности Ограничения Бесплатный – Просмотр всех шаблонов<br>- Базовое редактирование<br>- Сохранение избранных – Водяные знаки на превью<br>- Нет доступа к файлам<br>- Ограниченная персонализация Базовая покупка ($39) – Один логотип без водяных знаков<br>- JPG и PNG файлы<br>- Базовые права использования – Нет векторных файлов<br>- Ограниченное коммерческое использование Премиум ($49) – Векторные файлы (SVG, EPS)<br>- Полные права на использование<br>- Прозрачный фон<br>- Поддержка 24/7 – Однократная покупка за один логотип Подписка ($15/месяц) – Неограниченное количество логотипов<br>- Все форматы файлов<br>- Приоритетная поддержка – Ежемесячная плата<br>- Минимальный срок подписки

После завершения регистрации и настройки аккаунта вы готовы приступить к основному процессу — созданию логотипа. BrandCrowd сохраняет все ваши проекты в личном кабинете, поэтому вы всегда сможете вернуться к работе над логотипом позже.

Пошаговое создание логотипа онлайн в BrandCrowd

Создание логотипа в BrandCrowd — это структурированный процесс, который включает поиск подходящего шаблона и его первичную настройку. Платформа организована таким образом, чтобы даже пользователь без дизайнерских навыков смог быстро найти и выбрать шаблон, соответствующий специфике бизнеса. 🔍

Михаил Дорохов, маркетолог

Я столкнулся с BrandCrowd, когда запускал свой первый стартап в сфере EdTech. Бюджет был крайне ограничен, а на разработку айдентики не оставалось ни копейки. После нескольких неудачных попыток создать логотип самостоятельно, я решил попробовать онлайн-сервисы. Первое, что меня поразило в BrandCrowd — это логика поиска подходящего шаблона. Я ввел ключевые слова «образование», «технологии», «инновации» и получил десятки релевантных вариантов. Фильтры по цвету и стилю позволили сузить выбор до пяти финалистов. Затем я создал опрос в мессенджере для команды, и мы коллективно выбрали наиболее подходящий вариант. Всего за один вечер у нас появился логотип, который не стыдно было показать инвесторам и размещать на лендинге. Четыре года спустя мы провели ребрендинг с помощью профессиональной студии, но тот первый логотип из BrandCrowd сыграл важную роль в становлении проекта.

Вот подробная пошаговая инструкция по созданию логотипа в BrandCrowd:

Начало работы: На главной странице сайта нажмите кнопку "Make a Logo" или "Create Logo" Ввод информации о бизнесе: Укажите название компании или бренда в соответствующем поле Поиск по ключевым словам: Введите 2-3 ключевых слова, описывающих вашу сферу деятельности (например, "кофе", "строительство", "консалтинг") Выбор категории: Из предложенных категорий выберите наиболее подходящую для вашего бизнеса Просмотр результатов: Система предложит набор шаблонов, соответствующих вашим параметрам Фильтрация результатов: Используйте фильтры по стилю, цвету, композиции для уточнения выбора Выбор шаблона: Нажмите на понравившийся шаблон для перехода к редактированию

Эффективные стратегии поиска идеального шаблона:

Используйте синонимы — если поиск по слову "еда" не дал желаемых результатов, попробуйте "ресторан", "кухня" или "гастрономия"

— если поиск по слову "еда" не дал желаемых результатов, попробуйте "ресторан", "кухня" или "гастрономия" Комбинируйте общие и специфичные термины — например, "спорт" + "теннис" или "красота" + "маникюр"

— например, "спорт" + "теннис" или "красота" + "маникюр" Экспериментируйте с абстрактными понятиями — такими как "инновации", "доверие", "премиум"

— такими как "инновации", "доверие", "премиум" Проверьте раздел популярных шаблонов — там часто находятся универсальные варианты с высоким потенциалом адаптации

При выборе шаблона обратите внимание на следующие аспекты:

Соответствие нише — логотип должен визуально отражать специфику вашего бизнеса

— логотип должен визуально отражать специфику вашего бизнеса Масштабируемость — хороший логотип одинаково эффективно работает как на визитке, так и на баннере

— хороший логотип одинаково эффективно работает как на визитке, так и на баннере Уникальность — избегайте слишком распространенных шаблонов, которые могут использовать конкуренты

— избегайте слишком распространенных шаблонов, которые могут использовать конкуренты Потенциал для персонализации — оценивайте, насколько гибко можно изменить шаблон под свои нужды

Важно помнить, что шаблон — это только отправная точка. В следующем этапе вы сможете значительно персонализировать выбранный дизайн, адаптируя его под уникальные потребности вашего бренда. Не стоит отказываться от интересного шаблона только потому, что его цветовая гамма или шрифт не соответствуют вашему видению — все эти элементы можно изменить.

Редактирование и персонализация дизайна логотипа

После выбора базового шаблона начинается самый творческий этап процесса — персонализация логотипа. BrandCrowd предоставляет широкий набор инструментов для редактирования, позволяющих трансформировать стандартный шаблон в уникальный дизайн, отражающий индивидуальность вашего бренда. ✏️

Основные инструменты редактирования в BrandCrowd:

Текстовый редактор — изменение названия, слогана, шрифта и текстовых эффектов

— изменение названия, слогана, шрифта и текстовых эффектов Цветовая палитра — настройка цветовой схемы всего логотипа или отдельных элементов

— настройка цветовой схемы всего логотипа или отдельных элементов Библиотека иконок — замена графических элементов на альтернативные из обширной библиотеки

— замена графических элементов на альтернативные из обширной библиотеки Инструменты композиции — изменение размера, положения и пропорций всех элементов

— изменение размера, положения и пропорций всех элементов Слои — управление порядком отображения элементов и их группировкой

— управление порядком отображения элементов и их группировкой Эффекты — добавление теней, свечения, градиентов и других визуальных эффектов

Пошаговый процесс редактирования логотипа в BrandCrowd:

Редактирование текста: – Нажмите на текстовый элемент для его выделения – Измените текст, введя название вашей компании или бренда – Используйте панель форматирования для выбора шрифта, размера и стиля (жирный, курсив) – При необходимости добавьте слоган или дополнительный текст с помощью кнопки "Add Text" Настройка цветов: – Выделите элемент, цвет которого хотите изменить – Используйте цветовую палитру справа для выбора нового цвета – Воспользуйтесь пипеткой для выбора цвета из другого элемента логотипа – Для профессионального подхода введите точные значения HEX или RGB Работа с графикой: – Выделите графический элемент (иконку) для редактирования – Используйте панель управления для изменения размера и поворота – Нажмите "Replace Icon" для выбора альтернативной иконки из библиотеки – Применяйте цветовые настройки к отдельным частям иконки Компоновка элементов: – Перетаскивайте элементы для изменения их положения – Используйте направляющие линии для точного выравнивания – Группируйте связанные элементы для удобства управления – Экспериментируйте с различными композиционными решениями (горизонтальными, вертикальными) Проверка результата: – Используйте функцию предпросмотра, чтобы увидеть логотип в разных контекстах – Проверьте читаемость в различных размерах – Оцените логотип в черно-белом варианте для проверки контрастности – Просмотрите мокапы с логотипом на различных носителях (визитках, одежде, вывесках)

Профессиональные советы по созданию эффективного логотипа:

Принцип дизайна Рекомендация Обоснование Простота Используйте минимум элементов и цветов Простые логотипы легче запоминаются и лучше масштабируются Уникальность Внесите существенные изменения в базовый шаблон Отстройка от конкурентов, использующих тот же шаблон Универсальность Проверьте логотип в разных форматах и размерах Логотип должен хорошо выглядеть на всех носителях Цветовая психология Выбирайте цвета, соответствующие характеру бренда Цвета вызывают эмоциональные ассоциации и влияют на восприятие Шрифтовая гармония Ограничьтесь 1-2 шрифтами в одном логотипе Слишком много шрифтов создает визуальный хаос

Важно помнить, что хороший логотип должен выглядеть профессионально даже в монохромном варианте, быть узнаваемым даже при небольшом размере и оставаться актуальным в течение длительного времени. Избегайте модных трендов, которые быстро устаревают, и фокусируйтесь на создании вневременного дизайна.

Покупка и экспорт готового логотипа из BrandCrowd

После того как вы завершили редактирование и персонализацию логотипа, наступает финальный этап — приобретение лицензии и экспорт готовых файлов. BrandCrowd предлагает несколько вариантов лицензирования с различным набором файлов и правами использования, что позволяет выбрать оптимальный пакет в соответствии с вашими потребностями. 💳

Процесс покупки логотипа в BrandCrowd выглядит следующим образом:

Завершите редактирование логотипа и нажмите кнопку "Download" или "Buy Logo" Ознакомьтесь с предлагаемыми пакетами и выберите наиболее подходящий Заполните информацию об оплате (кредитная карта или PayPal) Подтвердите покупку и дождитесь подтверждения оплаты Получите доступ к файлам логотипа для скачивания

Сравнение пакетов лицензий в BrandCrowd:

Характеристика Базовый пакет ($39) Стандартный пакет ($59) Премиум пакет ($199) Форматы файлов JPG, PNG JPG, PNG, PDF, SVG JPG, PNG, PDF, SVG, EPS, AI Прозрачный фон Да Да Да Высокое разрешение До 5000px Неограниченное Неограниченное Векторные файлы Нет SVG SVG, EPS, AI Социальные сети Базовые форматы Оптимизированные размеры Полный комплект Эксклюзивность Нет Нет Да (снятие с продажи) Поддержка Базовая Приоритетная Персональный менеджер

Рекомендации по выбору подходящего пакета:

Базовый пакет подходит для небольших проектов с ограниченным бюджетом, когда логотип будет использоваться преимущественно в цифровой среде

подходит для небольших проектов с ограниченным бюджетом, когда логотип будет использоваться преимущественно в цифровой среде Стандартный пакет оптимален для большинства малых и средних предприятий, обеспечивая хороший баланс между стоимостью и функциональностью

оптимален для большинства малых и средних предприятий, обеспечивая хороший баланс между стоимостью и функциональностью Премиум пакет рекомендуется для серьезных бизнесов, которые планируют масштабную рекламную кампанию и хотят обеспечить эксклюзивность своего логотипа

После завершения покупки вы получаете доступ к архиву с файлами логотипа. Вот как эффективно использовать полученные материалы:

PNG с прозрачным фоном — идеально подходит для размещения на веб-сайтах, в социальных сетях и цифровых материалах

— идеально подходит для размещения на веб-сайтах, в социальных сетях и цифровых материалах JPG — используйте для печатных материалов, где не требуется прозрачность

— используйте для печатных материалов, где не требуется прозрачность SVG — векторный формат, который можно масштабировать без потери качества, идеален для создания вывесок и баннеров

— векторный формат, который можно масштабировать без потери качества, идеален для создания вывесок и баннеров EPS и AI — профессиональные форматы для дальнейшего редактирования в Adobe Illustrator или других векторных редакторах

— профессиональные форматы для дальнейшего редактирования в Adobe Illustrator или других векторных редакторах PDF — универсальный формат для печати и передачи подрядчикам

Важно понимать условия лицензирования BrandCrowd. После покупки вы получаете неисключительную лицензию на использование логотипа (если не приобретен премиум-пакет с эксклюзивностью). Это означает, что теоретически другие компании могут купить тот же базовый шаблон. Однако благодаря персонализации вероятность появления идентичного логотипа крайне мала.

Для максимальной защиты своего бренда рекомендуется зарегистрировать товарный знак после приобретения логотипа. Это обеспечит юридическую защиту вашей визуальной идентичности независимо от происхождения дизайна.

Создание логотипа с помощью BrandCrowd — это эффективное решение для бизнеса любого масштаба. Платформа предлагает идеальный баланс между доступностью, профессионализмом и гибкостью. Помните, что даже самый красивый логотип — лишь инструмент вашего бренда. Настоящую ценность ему придадут качество вашего продукта, сервис и те эмоции, которые клиенты будут ассоциировать с вашим визуальным образом. Инвестируя в логотип сегодня, вы закладываете основу узнаваемости бренда на годы вперед.

Читайте также